A 13 legjobb Google Drive alternatíva

A Google Drive világszerte milliárdok számára a legnépszerűbb felhőalapú tárolási megoldás, és könnyű megérteni, miért.

Felhasználóbarát felülete és a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Google Docs, a Google Photos és a Google Sheets alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja hatékony eszközöket biztosít a felhasználóknak az együttműködéshez, a dokumentumkezeléshez és a könnyű megosztáshoz. ✨

Mint valaki, aki évek óta a Google Drive-ra támaszkodik, nagyra értékelem annak képességét, hogy segít a munkafolyamatok kezelésében és javítja a csapatmunkát. Miután azonban kipróbáltam különböző alternatívákat, találtam olyan lehetőségeket, amelyek megegyeztek, és gyakran meg is haladták a Google Drive képességeit.

Személyes tapasztalataim és a ClickUp csapatom meglátásai alapján összeállítottam egy listát a legjobb Google Drive alternatívákról. Ezek a lehetőségek kielégítik üzleti igényeit, miközben fokozott biztonságot és értéket kínálnak.

Ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk ezeket a biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, kiemelve azok egyedi jellemzőit, árazási struktúráját, valamint azt, hogy hogyan javíthatják a fájlmegosztási folyamatot.

Kezdjük! 💡

Mit kell keresnie egy Google Drive alternatívában?

A Google Drive alternatívájának kiválasztása nem csupán egyszerű keresést jelent. Íme, mire kell figyelni, hogy olyan biztonságos felhőalapú tárolási megoldást válasszon, amely megfelel az Ön igényeinek:

Tárolási kapacitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz elegendő felhőalapú tárhelyet kínál jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítéséhez. Ha nagy fájlokat kezel, keressen olyan megoldásokat, amelyek bőséges vagy korlátlan tárhelyet kínálnak.

Biztonsági funkciók: Válasszon olyan felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, amelyek robusztus biztonsági intézkedéseket nyújtanak, beleértve a titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést. Ezek a funkciók védik fájljait és biztonságos adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.

Tárolási lehetőségek: Ha lehetséges, kezdje egy ingyenes csomaggal, hogy kipróbálja a szolgáltatás képességeit, mielőtt fizetős csomagra váltana.

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan szolgáltatást, amely intuitív felülettel rendelkezik, és egyszerűsíti Válasszon olyan szolgáltatást, amely intuitív felülettel rendelkezik, és egyszerűsíti a fájlok és mappák szervezését . A felhasználóbarát kialakítás csökkenti a tanulási görbét, így gyorsan és hatékonyan kezdheti el a használatát.

Biztonsági mentés és helyreállítási lehetőségek: Ellenőrizze, hogy a szolgáltatás biztonsági mentési és helyreállítási funkciókat kínál-e a véletlen törlések vagy sérülések miatti adatvesztés elleni védelem érdekében.

Költséghatékonyság: Tekintse át az árazási struktúrákat, és találjon olyan megoldást, amely megfizethetőséget és a szükséges alapvető funkciókat egyensúlyban tartja.

💡 Profi tipp: Fedezze fel néhány Google Drive-tippet, amelyek segítenek a rendszerezésben. 🎨 Szervezze fájljait színkódolt mappákkal a gyors vizuális azonosítás érdekében. 🌍 Állítsd be az offline hozzáférést, hogy bármikor, bárhol dolgozhass a dokumentumaidon. 📄 Hozzon létre sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a projektek konzisztenciáját. 🔔 Állítson be értesítéseket a dokumentumok frissítéseiről, hogy mindig tájékozott legyen a mások által végzett változtatásokról. 🔍 Használja az Explore eszközt témák kutatásához és információk gyűjtéséhez közvetlenül a dokumentumában.

13 Google Drive alternatíva

Íme a 13 legjobb biztonságos Google Drive alternatíva listája, amelyek robusztus biztonságot nyújtanak anélkül, hogy a felhasználóbarát funkciók rovására menne:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz fájlkezeléshez és együttműködéshez)

ClickUp projektmenedzsment

Ha olyan robusztus Google Drive alternatívát keres, amely kielégíti tárolási igényeit és együttműködési folyamatait, a ClickUp kiváló választás. Ez az all-in-one projektmenedzsment eszköz teljesen átalakította a csapatom és az én munkamódszerünket. Nem csupán egy feladatkezelő, hanem minden folyamatot racionalizál, az alapvető fájlmegosztástól a komplex projektmunkafolyamatokig.

ClickUp Google Drive integráció

A ClickUp Google Drive integrációja forradalmi változást hozott a csapatom számára. Ezzel a meghajtóintegrációs funkcióval könnyedén csatolhat Google Drive fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, így a releváns dokumentumok összekapcsolva maradnak.

Számtalan órát spóroltunk azzal, hogy a fájlokat a feladat megjegyzéseibe húztuk, vagy közvetlenül a feladatlapokhoz csatoltuk. Ezenkívül Google Docs, Sheets vagy Slides dokumentumokat hozhat létre, és azokat a ClickUp-ban megtekintheti anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Kapcsolódó keresés

Egy másik kiemelkedő funkció a ClickUp Connected Search, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen fájlt kereshet a teljes ClickUp Workspace-en, így könnyen megtalálhatja a fájlokat, feladatokat és dokumentumokat.

A legjobb rész? Még az összes csatlakoztatott alkalmazást is átkutatja, beleértve a Google Drive-ot is. Tehát, ha fájljaim a Google Drive-on, feladataim a ClickUp-ban és beszélgetéseim a Slack-ben vannak szétszórva, a ClickUp univerzális keresőjével gyorsan megtalálhatom a Google Drive-on tárolt konkrét dokumentumot – anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnom.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén összekapcsolhatja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal

ClickUp Docs

Ezenkívül a ClickUp Docs új szintre emeli a dokumentumok létrehozását és a csapatok közötti együttműködést. Sokoldalúsága – a wikiktől az útitervekig – hatékony eszközzé teszi a fájlok kezelésében, miközben növeli a termelékenységet és fokozza a hatékony csapatmunkát. Csapatom ezt a funkciót használja beágyazott fájlokkal, linkekkel és widgetekkel ellátott dokumentumok létrehozására, ami segít nekünk az ötletek késedelem nélküli megvalósításában.

A ClickUp Docs-ban azt szeretem, hogy nem csak írásra alkalmas, hanem teljes mértékben integrálva van a feladatkezeléssel. Létrehozhat adatbázist, dokumentumokat kapcsolhat feladatokhoz, feladatokat rendelhet hozzá, és beágyazhat fájlokat, például képeket, Google Drive-dokumentumokat, táblázatokat vagy értekezletjegyzeteket, így minden egy helyen marad. Ez a központosítás megkönnyíti az együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges információkhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes integrációkhoz kezdeti beállítás szükséges, ami időigényes lehet.

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: Nem tudja, hogyan tisztítsa meg a Google Drive-ot? Íme néhány stratégia, amelyet követhet: 📂 Hozzon létre egy áttekinthető mappaszerkezetet a fájlok logikus kategorizálásához. 🏷️ Nevezze át a fájlokat egyértelmű, leíró címekkel, hogy könnyebben azonosíthassa őket. 🗑️ Rendszeresen ellenőrizze és távolítsa el a már nem szükséges fájlokat, hogy helyet szabadítson fel. ⭐ Jelölje meg a fontos fájlokat csillaggal a gyors hozzáférés érdekében, így a legfontosabb dokumentumok mindig kéznél lesznek.

2. Dropbox (A legjobb felhőalapú tárolási szolgáltatás kisvállalkozások számára)

via Dropbox

A Dropbox az egyik legrégebbi biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatás ezen a listán, és megbízható Google Drive alternatívaként emelkedik ki. Kétfaktoros hitelesítést kínál a fokozott biztonság és az automatikus eszközszinkronizálás érdekében, így biztosítva, hogy fájljaid mindig elérhetők legyenek.

A verziótörténet funkciója segít megelőzni a fontos változtatások véletlen elvesztését, míg a Paper funkció lehetővé teszi, hogy a csapatával közösen hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat. Gyakran használom projektfájlok szervezésére és erőforrások megosztására kollégáimmal, mivel a felhasználóbarát felület megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az együttműködést.

A Dropbox legjobb funkciói

Tárolja és érje el dokumentumait, fényképeit és videóit bármikor, bárhol.

Az automatikus szinkronizálás segítségével fájljait minden eszközön naprakészen tarthatja.

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról, és védje meg őket a véletlen törléstől!

A Dropbox korlátai

Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál.

Korlátozott verziótörténet az ingyenes csomagban

A Dropbox árai

Plusz: 11,99 USD/hó

Essentials : 19,99 USD/hó

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

3. Box (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és vállalati tartalomkezeléshez)

via Box

Ha teljesen meg akarja változtatni a tartalomkezelő rendszerét, a Box kiváló alternatívája a Google Drive-nak. AI-alapú platformja, az Intelligent Content Cloud, javítja a biztonságos együttműködést a szervezeten belül.

Tapasztalatom szerint a Box elengedhetetlen volt a fájlok biztonságos kezeléséhez és megosztásához a csapatommal bárhonnan. Erős adatvédelmi és termelékenységi eszközei értékes eszközzé teszik minden olyan vállalkozás számára, amely prioritásként kezeli a hatékonyságot és a biztonságot.

A Box legjobb funkciói

Integrálja más termelékenységi eszközökkel, mint például a Google Workspace (Google Docs) és a Microsoft 365.

Használja az eSignature funkciót a dokumentumok digitális aláírásához.

Kezelje a felhasználói jogosultságokat és hozzáférési szinteket a fájlváltoztatások vagy megjegyzések tekintetében.

A Box korlátai

Az új fájlok feltöltésekor észrevehető késleltetés lassítja a megosztást és az együttműködést.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a mobilalkalmazás lassú és gyakran összeomlik.

Nincs ingyenes próba lehetőség vállalati szintű funkciókhoz

Box árak

Üzleti: 20 USD/hó

Business Plus: 33 USD/hó

Vállalati: 47 USD/hó

Enterprise Plus: Egyedi árazás

Box értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (5000+ értékelés)

4. iCloud Drive (a legjobb fájlok szinkronizálásához)

via iCloud Drive

Az iCloud Drive egy népszerű Google Drive alternatíva az összes Apple eszközön történő fájlszinkronizáláshoz, és Windows-felhasználók számára is elérhető. Segítségével könnyedén hozzáférhet iPhone-ján lévő fájljaihoz a Fájlok alkalmazáson keresztül, és minden változtatás azonnal frissül Mac-jén és iPad-jén. Ez a valós idejű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a verziókezelés miatt nem kell aggódnia.

A platform egyszerűsége jelentős előny. A fájlok feltöltése olyan egyszerű, mint a felhő ikonra kattintani, és a megosztás is ugyanolyan könnyű – akár együttműködni szeretnék, akár másolatot szeretnék küldeni, néhány kattintással megtehetem. Összességében az iCloud Drive növeli a termelékenységet és rendszerezi a fájljaimat, így megbízható választás mindenki számára az Apple ökoszisztémán belül.

Az iCloud Drive legjobb funkciói

Fájlok zökkenőmentes szinkronizálása az összes Apple-eszköz és Windows között

Automatikusan készítsen biztonsági másolatot eszközeiről, így biztosítva, hogy fényképei, videói és alkalmazásai adatai biztonságosan tárolva legyenek, és szükség esetén könnyen visszakereshetők legyenek.

Az iCloud Paper segítségével valós időben együttműködhet, amely lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egyszerre hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat, javítva ezzel a csapatmunkát.

A törölt fájlok akár 30 napig visszaállíthatók, így semmi sem vész el véglegesen.

Az iCloud Drive korlátai

Nincs beépített fájlverzió-kezelő rendszer, ami megnehezíti a dokumentumok korábbi verzióinak helyreállítását, ha azok felülíródnak vagy törlésre kerülnek.

Lassú szinkronizálás nagy fájlok kezelése esetén

Az ingyenes felhőalapú tárolási lehetőség 5 GB-ra korlátozódik, ami nem feltétlenül felel meg a nagy felhasználók igényeinek.

iCloud Drive árak

50 GB : 0,99 USD/hó

200 GB : 2,99 USD/hó

2 TB : 9,99 USD/hó

6 TB : 29,99 USD/hó

12 TB: 59,99 USD/hó

iCloud Drive értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. MEGA (A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz)

via MEGA

A MEGA robusztus biztonsági funkciókat kínál, beleértve a végpontok közötti titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést, így fájljai még a MEGA-tól is biztonságban maradnak. Fájlmegosztó szoftverként olyan tárolási megoldást kínál, amely lehetővé teszi a biztonságos, jelszóval védett fájlok megosztását, megkönnyítve ezzel az ügyfelekkel való együttműködést. Ráadásul az új felhasználók már a kezdetektől 20 GB ingyenes tárhelyet kapnak.

Csapatom a MEGA biztonsági funkcióit rendkívül előnyösnek tartja a titkosság fenntartása szempontjából. A végpontok közötti titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés nyugodtságot ad nekünk az érzékeny fájlok tárolása és megosztása során.

A MEGA legjobb funkciói

Fogadjon fájlokat MEGA-felhasználóktól és másoktól is

Visszaállíthatja a régebbi fájlverziókat véletlen módosítások vagy törlések esetén.

Határidők és jelszóvédelem beállítása a megosztott fájlokhoz

A MEGA korlátai

Az ingyenes fiókok átviteli kapacitása korlátozott.

Nincs eszköz a Microsoft Office-dokumentumok közvetlen szerkesztéséhez a felhőben; ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak le kell tölteniük a fájlokat a módosítások elvégzéséhez, ami megzavarhatja a munkafolyamatukat.

MEGA árak

Pro Lite: 5,34 USD/hó

Pro I : 10,96 USD/hó

Pro II : 21,94 USD/hó

Pro III: 32,91 USD/hó

MEGA értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

6. ownCloud (A legjobb együttműködéshez és adatkezeléshez)

via ownCloud

Az ownCloud egy ingyenes Google Drive alternatív megoldás, amely szinkronizálja a fájlokat az eszközök között, és naprakészen tartja őket. A végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy az érzékeny adatok átvitel közben is biztonságban maradjanak.

Ezenkívül az ownCloud lehetővé teszi a dokumentumok közös szerkesztését, így az Office 365 vagy a Collabora segítségével valós időben dolgozhat kollégáival a megosztott projektekben. A biztonság és az együttműködés kombinációja értékes eszközzé teszi a csapatprojektekhez.

Az ownCloud legjobb funkciói

A fájlok korábbi verzióinak visszaállítása a verziótörténet segítségével

A beépített szerkesztőeszközökkel valós időben együttműködhet a dokumentumokon.

Állítson be privát fájl linkeket a biztonságos, időkorlátozott hozzáférés megosztásához.

ownCloud korlátai

A fejlett funkciók csak az Enterprise Edition verzióban érhetők el.

Az ingyenes csomag nem tartalmaz ügyfélszolgálatot, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akik segítségre szorulnak a beállítás vagy a hibaelhárítás során.

ownCloud árak

Community Edition : Ingyenes

ownCloud a szerverén tárolva (standard előfizetés): körülbelül 5,70 USD/felhasználó/hónap

ownCloud a szerverén tárolva (vállalati előfizetés): körülbelül 17,50 USD/felhasználó/hónap

ownCloud Online (csapatok – 1–4 felhasználó): 13,92 USD/felhasználó/hónap

ownCloud Online (egyéni felhasználók): 16,06 USD/felhasználó/hónap

ownCloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

7. Microsoft OneDrive (a legjobb fájlok szinkronizálásához és tárolásához)

via Microsoft OneDrive

Ha biztonságos fájlmegosztási megoldást keres vállalkozásához, amely könnyedén integrálható a Microsoft 365-be, akkor fontolja meg a Microsoft OneDrive-ot, egy robusztus Google Drive alternatívát. Ez lehetővé teszi a fájlok hatékony mentését, elérését és kezelését több eszközön is.

Tapasztalatom szerint a OneDrive asztali és mobil alkalmazásai elengedhetetlenek a fájlok zökkenőmentes eléréséhez, függetlenül attól, hogy az íróasztalomnál ülök, vagy úton vagyok. A valós idejű szinkronizálás és a fájl-helyreállítási funkcióknak köszönhetően a csapatprojektek ütemezetten haladnak, és az adatok integritása is megmarad.

A Microsoft OneDrive legjobb funkciói

Tartsa fájljait szinkronizálva az összes eszközön, hogy mindig a legfrissebb verzió álljon rendelkezésére.

Dolgozzon együtt csapattársaival a dokumentumokon, és tekintse meg a frissítéseket valós időben.

Töltsön fel egyszerre akár 250 GB-os fájlokat is!

Készítsen automatikus biztonsági másolatot mobil eszközökön tárolt fájljairól

Szerkessze dokumentumait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal

A Microsoft OneDrive korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a hatékony termelékenységi alkalmazásokat.

Az ingyenes verzió 5 GB-os tárolási korlátot tartalmaz, ami nagyobb fájlokkal vagy kiterjedt adatigényekkel rendelkező felhasználók számára elégtelen lehet.

A Microsoft OneDrive árai

OneDrive for Business (1. csomag): 5 USD/hó (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó (éves számlázás)

Microsoft OneDrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

8. Nextcloud (A legjobb felhőalapú adatkezeléshez és tároláshoz)

via Nextcloud

A Nextcloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási platform személyes és szakmai adatkezeléshez. Együttműködési eszközei lehetővé teszik a dokumentumok valós idejű szerkesztését csapatprojektekhez és a fájlok zökkenőmentes megosztását a kollégákkal. Robusztus biztonsági funkcióival, mint például a kétfaktoros hitelesítés és a végpontok közötti titkosítás, biztosítja az érzékeny fájlok biztonságos és megbízható tárolását.

A Nextcloud legjobb funkciói

Fájlok szinkronizálása eszközök között platformok közötti kompatibilitással

Testreszabhatja a felületet témákkal és márkajelzésekkel.

Biztosítsa adatait végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel.

A Nextcloud korlátai

Teljesítmény nagy forgalmú szerverek esetén

A mobilalkalmazás funkciói elmaradnak a desktop verzióétól, ami egyes felhasználók számára korlátozhatja a funkcionalitást.

A felhőszolgáltatásokhoz nincs hivatalos ingyenes próbaidőszak; az ingyenes verzió nyílt forráskódú, és manuális beállítást igényelhet, ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet.

Nextcloud árak

Egyéni felhasználók: 19,26 USD/hó (éves számlázás)

Csapatok: 17,12 USD/hó (éves számlázás)

Nextcloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

9. Sync. com (A legjobb fájlmegosztáshoz erős titkosítással)

via Sync

A Sync elsősorban erős adatvédelmi és biztonsági funkcióiról ismert, amelyek a Google Drive egyik legjobb alternatívájává teszik. A listán szereplő sok más eszközhöz hasonlóan ez a felhőalapú tárolóeszköz is végpontok közötti titkosítást kínál. Versenytársaival ellentétben azonban a Sync kompromisszumok nélküli álláspontot képvisel a biztonság terén, mivel nem engedi, hogy csapata megtekintse az Ön tartalmát, ami további bizalmat kölcsönöz a szolgáltatásnak.

Tapasztalatom szerint a Sync fejlett megosztási vezérlői rendkívül hasznosak a bizalmas dokumentumok kezelésében. Beállíthattam jelszóvédelmet és lejárati dátumokat a megosztott linkekre, így nyugodtan tudok együttműködni a csapatommal érzékeny projektekben.

A Sync.com legjobb funkciói

Állítsa vissza a korábbi fájlverziókat, és állítsa vissza a törölt fájlokat akár 365 napig visszamenőleg.

Hozzon létre biztonságos linkeket fokozott adatvédelemmel az érzékeny fájlok megosztásához

Kövesse nyomon a megosztott mappákban végzett tevékenységeket részletes eseménynaplókkal

A Sync.com korlátai

A fájlokat csak egy mappába szinkronizálja, ami miatt módosítania kell a meglévő fájlszervezési struktúrát.

A felhasználói felületet, különösen a webes verziót, gyakran nehézkesnek írják le, ami kevésbé intuitívvá teszi a navigációt.

Az ingyenes csomag csak 5 GB tárhelyet tartalmaz.

Sync.com árak

Örökre ingyenes

Solo Basic : 8 USD/hó

Solo Professional : 20 USD/hó

Teams Standard : 6 USD/hó

Teams+ Unlimited : 15 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sync.com értékelések és vélemények

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

10. pCloud (a legjobb több eszközön történő fájlszinkronizáláshoz)

via pCloud

A pCloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy asztali alkalmazásán keresztül szinkronizálják fájljaikat az eszközök között, létrehozva egy virtuális meghajtót a biztonságos és zökkenőmentes hozzáférés érdekében. A platform nyilvános linkmegosztási opcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a fájlok elküldését az ügyfeleknek, míg a beépített médialejátszók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy videókat streameljenek és audio lejátszási listákat hozzanak létre közvetlenül a felhőből.

A pCloud legjobb funkciói

Hozzáférhet extra tárhelyhez anélkül, hogy helyet foglalna az eszközein.

Fájlok megosztása jelszóval és lejárati dátummal

Használja a fájlverziókezelést, hogy visszatérjen és visszaállítsa a régebbi fájlverziókat.

A pCloud korlátai

Korlátozott ingyenes tárhely a versenytársakhoz képest

Nincs integrált együttműködési eszköz

Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátot tartalmaz (a teljes mennyiség eléréséhez feladatok teljesítése szükséges), ami a nagy felhasználók számára nem feltétlenül elegendő.

A pCloud árai

Üzleti : 9,99 USD/hó

Business Pro: 19,98 USD/hó

pCloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

11. Koofr (a legjobb több felhőalapú tárolási fiók integrálásához)

via Koofr

A Koofr egy felhőalapú tárolási megoldás, amely több fiókot, például a Google Drive-ot, a Dropboxot és az OneDrive-ot integrál egyetlen felületbe. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül érjék el és kezeljék fájljaikat.

Támogatja a jelszóval védett és lejárati dátummal ellátott fájlok közvetlen megosztását is, biztosítva ezzel a bizalmas projektek biztonságos együttműködését. Csapatom számára ez a funkció előnyösnek bizonyult a megosztott fájlok adatvédelmének és integritásának megőrzése szempontjából.

A Koofr legjobb funkciói

Webtartalmak közvetlen mentése a Koofr Chrome-bővítmény segítségével

Képek, videók és PDF-fájlok előnézete letöltés nélkül

Törölt fájlok helyreállítása akár 7 napig, további tárhely igénybevétele nélkül.

A Koofr korlátai

Napi korlátozások vannak a nyilvános megosztásra vonatkozóan.

Lassul, ha nagy fájlokat kezel

Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátozással rendelkezik.

Koofr árak

Örökre ingyenes

Briefcase S: 0,54 USD/hó

Briefcase M: 1,07 USD/hó

Suitcase L: 2,14 USD/hó

Suitcase XL: 4,28 USD/hó

Suitcase XXL: 10,70 USD/hó

Crate 3XL: 21,40 USD/hó

Crate 5XL: 37,45 USD/hó

Koofr értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

➡️ További információ: A 10 legjobb Google Keep alternatíva és versenytárs

12. Backblaze (A legjobb fájltároláshoz és biztonsági mentéshez)

via Backblaze

A Backblaze egy egyszerű, költséghatékony felhőalapú tárolási megoldás, amely a biztonsági mentésre és a fájlok tárolására összpontosít. Automatikusan biztonsági másolatot készít a számítógépén található adatokról, és korlátlan tárolási kapacitást biztosít.

A platform verziókezelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szükség esetén visszakeressék a fájlok régebbi verzióit. Ezenkívül a Backblaze lehetőséget kínál az adatok fizikai USB-merevlemezen történő átvételére, ami különösen hasznos lehet a rendszer visszaállítása során.

A Backblaze legjobb funkciói

Automatikus biztonsági mentésekkel gondoskodjon az adatok biztonságáról

A fájlok egyszerűen visszaállíthatók olyan opciók segítségével, mint a zip fájlok letöltése vagy a fizikai merevlemezek.

Konfigurálja a kétfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében.

A Backblaze korlátai

Nem támogatja az online szerverekről, például a Gmailről történő e-mail-mentéseket.

Az alapértelmezett fájlverziók 30 napra korlátozódnak

Backblaze árak

Fizetés használat alapján: 6 USD/TB/hónap

B2 Reserve: 1560 USD/20 TB/év

Backblaze értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

13. SpiderOak (A legjobb adatmentéshez és a biztonság garantálásához)

via SpiderOak

A SpiderOak elsődleges fontosságot tulajdonít az adatvédelemnek és a biztonságnak, és olyan funkciókat kínál, mint a végpontok közötti titkosítás az érzékeny adatok védelme érdekében. Ezért kiváló Google Drive alternatívát jelent azok számára, akik bizalmas fájlokat kezelnek vagy távoli együttműködésben dolgoznak.

Nagyra értékelem, hogy a SpiderOak lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy napi biztonsági másolatokat készítsenek a munkadokumentumokról és a megosztott mappákról, így biztosítva, hogy minden változás automatikusan szinkronizálódjon az eszközök között, manuális beavatkozás nélkül.

A SpiderOak legjobb funkciói

Hozzon létre automatikus biztonsági másolatokat testreszabható ütemezési lehetőségekkel.

A fájlverziókezelő funkcióval visszaállíthatja a korábbi verziókat, hogy visszavonja a nem kívánt módosításokat.

Szinkronizálja az adatokat az eszközök között a SpiderOak platformok közötti támogatásával.

A SpiderOak korlátai

Más szolgáltatásokhoz képest magas árak

A felhasználói felületen nehéz lehet a navigáció

Nem kínál ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot a teljes élményhez; a felhasználóknak előfizetést kell kötniük.

SpiderOak árak

150 GB: 6 USD/hó

400 GB: 11 dollár/hó

2 TB: 14 USD/hó

5 TB: 29 USD/hó

SpiderOak értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ismerje meg, hogyan használhatja a Google Docs mesterséges intelligenciáját az írás javításához, az együttműködés egyszerűsítéséhez és a formázás automatizálásához, hogy hatékonyabbá tegye a dokumentumkészítési folyamatot! Ha a Google Docs-ról szeretne áttérni egy jobb megoldásra, fedezze fel válogatásunkat a legjobb alternatívákról, amelyek innovatív funkciókkal és továbbfejlesztett szolgáltatásokkal kielégítik az Ön igényeit.

Maximalizálja fájljainak biztonságát és szervezését a ClickUp segítségével

A megfelelő felhőalapú tárolási szolgáltatás kiválasztása elengedhetetlen a fájlok szervezéséhez és biztonságához. 🔒

Azonban a rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani, melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek. A fenti eszközök robusztus biztonsági funkciókat kínálnak, javítják az együttműködést és egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

Ezek közül a ClickUp egy all-in-one megoldás, amely átfogó Google Drive alternatívaként emelkedik ki. Zökkenőmentesen ötvözi a fájlkezelést, a feladatmegoldást és a más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt. Testreszabható funkcióival és sablonjaival alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamatához, megkönnyítve a projektek kezelését és a dokumentumok hatékony megosztását.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és nézd meg, hogyan változtatja meg a csapatod együttműködését és szervezettségét!