A 13 legjobb Google Drive alternatíva

2024. november 16.

A Google Drive világszerte milliárdok számára a legnépszerűbb felhőalapú tárolási megoldás, és könnyű megérteni, miért.

Felhasználóbarát felülete és a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Google Docs, a Google Photos és a Google Sheets alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja hatékony eszközöket biztosít a felhasználóknak az együttműködéshez, a dokumentumkezeléshez és a könnyű megosztáshoz. ✨

Mint valaki, aki évek óta a Google Drive-ra támaszkodik, nagyra értékelem annak képességét, hogy segít a munkafolyamatok kezelésében és javítja a csapatmunkát. Miután azonban kipróbáltam különböző alternatívákat, találtam olyan lehetőségeket, amelyek megegyeztek, és gyakran meg is haladták a Google Drive képességeit.

Személyes tapasztalataim és a ClickUp csapatom meglátásai alapján összeállítottam egy listát a legjobb Google Drive alternatívákról. Ezek a lehetőségek kielégítik üzleti igényeit, miközben fokozott biztonságot és értéket kínálnak.

Ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk ezeket a biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, kiemelve azok egyedi jellemzőit, árazási struktúráját, valamint azt, hogy hogyan javíthatják a fájlmegosztási folyamatot.

Kezdjük! 💡

Mit kell keresnie egy Google Drive alternatívában?

A Google Drive alternatívájának kiválasztása nem csupán egyszerű keresést jelent. Íme, mire kell figyelni, hogy olyan biztonságos felhőalapú tárolási megoldást válasszon, amely megfelel az Ön igényeinek:

  • Tárolási kapacitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz elegendő felhőalapú tárhelyet kínál jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítéséhez. Ha nagy fájlokat kezel, keressen olyan megoldásokat, amelyek bőséges vagy korlátlan tárhelyet kínálnak.
  • Biztonsági funkciók: Válasszon olyan felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, amelyek robusztus biztonsági intézkedéseket nyújtanak, beleértve a titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést. Ezek a funkciók védik fájljait és biztonságos adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.
  • Tárolási lehetőségek: Ha lehetséges, kezdje egy ingyenes csomaggal, hogy kipróbálja a szolgáltatás képességeit, mielőtt fizetős csomagra váltana.
  • Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan szolgáltatást, amely intuitív felülettel rendelkezik, és egyszerűsíti a fájlok és mappák szervezését. A felhasználóbarát kialakítás csökkenti a tanulási görbét, így gyorsan és hatékonyan kezdheti el a használatát.
  • Biztonsági mentés és helyreállítási lehetőségek: Ellenőrizze, hogy a szolgáltatás biztonsági mentési és helyreállítási funkciókat kínál-e a véletlen törlések vagy sérülések miatti adatvesztés elleni védelem érdekében.
  • Költséghatékonyság: Tekintse át az árazási struktúrákat, és találjon olyan megoldást, amely megfizethetőséget és a szükséges alapvető funkciókat egyensúlyban tartja.

💡 Profi tipp: Fedezze fel néhány Google Drive-tippet, amelyek segítenek a rendszerezésben.

🎨 Szervezze fájljait színkódolt mappákkal a gyors vizuális azonosítás érdekében.

🌍 Állítsd be az offline hozzáférést, hogy bármikor, bárhol dolgozhass a dokumentumaidon.

📄 Hozzon létre sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a projektek konzisztenciáját.

🔔 Állítson be értesítéseket a dokumentumok frissítéseiről, hogy mindig tájékozott legyen a mások által végzett változtatásokról.

🔍 Használja az Explore eszközt témák kutatásához és információk gyűjtéséhez közvetlenül a dokumentumában.

13 Google Drive alternatíva

Íme a 13 legjobb biztonságos Google Drive alternatíva listája, amelyek robusztus biztonságot nyújtanak anélkül, hogy a felhasználóbarát funkciók rovására menne:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz fájlkezeléshez és együttműködéshez)

Google Drive alternatíva: ClickUp Docs, csevegő nézet és lista nézet
ClickUp projektmenedzsment

Ha olyan robusztus Google Drive alternatívát keres, amely kielégíti tárolási igényeit és együttműködési folyamatait, a ClickUp kiváló választás. Ez az all-in-one projektmenedzsment eszköz teljesen átalakította a csapatom és az én munkamódszerünket. Nem csupán egy feladatkezelő, hanem minden folyamatot racionalizál, az alapvető fájlmegosztástól a komplex projektmunkafolyamatokig.

ClickUp Google Drive integráció

A ClickUp Google Drive integrációja forradalmi változást hozott a csapatom számára. Ezzel a meghajtóintegrációs funkcióval könnyedén csatolhat Google Drive fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, így a releváns dokumentumok összekapcsolva maradnak.

Számtalan órát spóroltunk azzal, hogy a fájlokat a feladat megjegyzéseibe húztuk, vagy közvetlenül a feladatlapokhoz csatoltuk. Ezenkívül Google Docs, Sheets vagy Slides dokumentumokat hozhat létre, és azokat a ClickUp-ban megtekintheti anélkül, hogy platformot kellene váltania.

Kapcsolódó keresés

Egy másik kiemelkedő funkció a ClickUp Connected Search, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen fájlt kereshet a teljes ClickUp Workspace-en, így könnyen megtalálhatja a fájlokat, feladatokat és dokumentumokat.

A legjobb rész? Még az összes csatlakoztatott alkalmazást is átkutatja, beleértve a Google Drive-ot is. Tehát, ha fájljaim a Google Drive-on, feladataim a ClickUp-ban és beszélgetéseim a Slack-ben vannak szétszórva, a ClickUp univerzális keresőjével gyorsan megtalálhatom a Google Drive-on tárolt konkrét dokumentumot – anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnom.

Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatokhoz
A ClickUp Docs segítségével könnyedén összekapcsolhatja a dokumentumokat a munkafolyamatokkal

ClickUp Docs

Ezenkívül a ClickUp Docs új szintre emeli a dokumentumok létrehozását és a csapatok közötti együttműködést. Sokoldalúsága – a wikiktől az útitervekig – hatékony eszközzé teszi a fájlok kezelésében, miközben növeli a termelékenységet és fokozza a hatékony csapatmunkát. Csapatom ezt a funkciót használja beágyazott fájlokkal, linkekkel és widgetekkel ellátott dokumentumok létrehozására, ami segít nekünk az ötletek késedelem nélküli megvalósításában.

A ClickUp Docs-ban azt szeretem, hogy nem csak írásra alkalmas, hanem teljes mértékben integrálva van a feladatkezeléssel. Létrehozhat adatbázist, dokumentumokat kapcsolhat feladatokhoz, feladatokat rendelhet hozzá, és beágyazhat fájlokat, például képeket, Google Drive-dokumentumokat, táblázatokat vagy értekezletjegyzeteket, így minden egy helyen marad. Ez a központosítás megkönnyíti az együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges információkhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Integrálja a ClickUp-ot kedvenc eszközeivel, például a Slackkel, az Asanával és a Google Drive-val a ClickUp Integrations segítségével, hogy egységes munkaterületet hozzon létre.
  • Kommunikáljon és működjön együtt csapatával közvetlenül a feladatokon vagy projektekben a ClickUp Chat segítségével.
  • A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon feladatokat, valamint kisebb lépésekre bontja a projekteket.
  • Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.
  • Használja az előre elkészített ClickUp sablonokat, hogy elindítsa projektjeit és feladatait anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

➡️ További információ: 10 ingyenes szerkeszthető Google Docs sablon (+letöltés)

A ClickUp korlátai

  • Egyes integrációkhoz kezdeti beállítás szükséges, ami időigényes lehet.
  • A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: Nem tudja, hogyan tisztítsa meg a Google Drive-ot? Íme néhány stratégia, amelyet követhet:

📂 Hozzon létre egy áttekinthető mappaszerkezetet a fájlok logikus kategorizálásához.

🏷️ Nevezze át a fájlokat egyértelmű, leíró címekkel, hogy könnyebben azonosíthassa őket.

🗑️ Rendszeresen ellenőrizze és távolítsa el a már nem szükséges fájlokat, hogy helyet szabadítson fel.

⭐ Jelölje meg a fontos fájlokat csillaggal a gyors hozzáférés érdekében, így a legfontosabb dokumentumok mindig kéznél lesznek.

2. Dropbox (A legjobb felhőalapú tárolási szolgáltatás kisvállalkozások számára)

Google Drive alternatíva: Dropbox, a Google Drive alternatívája
via Dropbox

A Dropbox az egyik legrégebbi biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatás ezen a listán, és megbízható Google Drive alternatívaként emelkedik ki. Kétfaktoros hitelesítést kínál a fokozott biztonság és az automatikus eszközszinkronizálás érdekében, így biztosítva, hogy fájljaid mindig elérhetők legyenek.

A verziótörténet funkciója segít megelőzni a fontos változtatások véletlen elvesztését, míg a Paper funkció lehetővé teszi, hogy a csapatával közösen hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat. Gyakran használom projektfájlok szervezésére és erőforrások megosztására kollégáimmal, mivel a felhasználóbarát felület megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az együttműködést.

A Dropbox legjobb funkciói

  • Tárolja és érje el dokumentumait, fényképeit és videóit bármikor, bárhol.
  • Az automatikus szinkronizálás segítségével fájljait minden eszközön naprakészen tarthatja.
  • Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról, és védje meg őket a véletlen törléstől!

A Dropbox korlátai

  • Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál.
  • Korlátozott verziótörténet az ingyenes csomagban

A Dropbox árai

  • Plusz: 11,99 USD/hó
  • Essentials: 19,99 USD/hó
  • Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
  • Business Plus: 30 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

3. Box (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és vállalati tartalomkezeléshez)

Google Drive alternatíva: Box irányítópult
via Box

Ha teljesen meg akarja változtatni a tartalomkezelő rendszerét, a Box kiváló alternatívája a Google Drive-nak. AI-alapú platformja, az Intelligent Content Cloud, javítja a biztonságos együttműködést a szervezeten belül.

Tapasztalatom szerint a Box elengedhetetlen volt a fájlok biztonságos kezeléséhez és megosztásához a csapatommal bárhonnan. Erős adatvédelmi és termelékenységi eszközei értékes eszközzé teszik minden olyan vállalkozás számára, amely prioritásként kezeli a hatékonyságot és a biztonságot.

A Box legjobb funkciói

  • Integrálja más termelékenységi eszközökkel, mint például a Google Workspace (Google Docs) és a Microsoft 365.
  • Használja az eSignature funkciót a dokumentumok digitális aláírásához.
  • Kezelje a felhasználói jogosultságokat és hozzáférési szinteket a fájlváltoztatások vagy megjegyzések tekintetében.

A Box korlátai

  • Az új fájlok feltöltésekor észrevehető késleltetés lassítja a megosztást és az együttműködést.
  • Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a mobilalkalmazás lassú és gyakran összeomlik.
  • Nincs ingyenes próba lehetőség vállalati szintű funkciókhoz

Box árak

  • Üzleti: 20 USD/hó
  • Business Plus: 33 USD/hó
  • Vállalati: 47 USD/hó
  • Enterprise Plus: Egyedi árazás

Box értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (5000+ értékelés)

➡️ További információ: 10 Google Workspace alternatíva: a G Suite-hoz hasonló eszközök

4. iCloud Drive (a legjobb fájlok szinkronizálásához)

Google Drive alternatíva: iCloud Drive, a Google Drive alternatívája
via iCloud Drive

Az iCloud Drive egy népszerű Google Drive alternatíva az összes Apple eszközön történő fájlszinkronizáláshoz, és Windows-felhasználók számára is elérhető. Segítségével könnyedén hozzáférhet iPhone-ján lévő fájljaihoz a Fájlok alkalmazáson keresztül, és minden változtatás azonnal frissül Mac-jén és iPad-jén. Ez a valós idejű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a verziókezelés miatt nem kell aggódnia.

A platform egyszerűsége jelentős előny. A fájlok feltöltése olyan egyszerű, mint a felhő ikonra kattintani, és a megosztás is ugyanolyan könnyű – akár együttműködni szeretnék, akár másolatot szeretnék küldeni, néhány kattintással megtehetem. Összességében az iCloud Drive növeli a termelékenységet és rendszerezi a fájljaimat, így megbízható választás mindenki számára az Apple ökoszisztémán belül.

Az iCloud Drive legjobb funkciói

  • Fájlok zökkenőmentes szinkronizálása az összes Apple-eszköz és Windows között
  • Automatikusan készítsen biztonsági másolatot eszközeiről, így biztosítva, hogy fényképei, videói és alkalmazásai adatai biztonságosan tárolva legyenek, és szükség esetén könnyen visszakereshetők legyenek.
  • Az iCloud Paper segítségével valós időben együttműködhet, amely lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egyszerre hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat, javítva ezzel a csapatmunkát.
  • A törölt fájlok akár 30 napig visszaállíthatók, így semmi sem vész el véglegesen.

Az iCloud Drive korlátai

  • Nincs beépített fájlverzió-kezelő rendszer, ami megnehezíti a dokumentumok korábbi verzióinak helyreállítását, ha azok felülíródnak vagy törlésre kerülnek.
  • Lassú szinkronizálás nagy fájlok kezelése esetén
  • Az ingyenes felhőalapú tárolási lehetőség 5 GB-ra korlátozódik, ami nem feltétlenül felel meg a nagy felhasználók igényeinek.

iCloud Drive árak

  • 50 GB: 0,99 USD/hó
  • 200 GB: 2,99 USD/hó
  • 2 TB: 9,99 USD/hó
  • 6 TB: 29,99 USD/hó
  • 12 TB: 59,99 USD/hó

iCloud Drive értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

5. MEGA (A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz)

Google Drive alternatíva: MEGA, a Google Drive alternatívája
via MEGA

A MEGA robusztus biztonsági funkciókat kínál, beleértve a végpontok közötti titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést, így fájljai még a MEGA-tól is biztonságban maradnak. Fájlmegosztó szoftverként olyan tárolási megoldást kínál, amely lehetővé teszi a biztonságos, jelszóval védett fájlok megosztását, megkönnyítve ezzel az ügyfelekkel való együttműködést. Ráadásul az új felhasználók már a kezdetektől 20 GB ingyenes tárhelyet kapnak.

Csapatom a MEGA biztonsági funkcióit rendkívül előnyösnek tartja a titkosság fenntartása szempontjából. A végpontok közötti titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés nyugodtságot ad nekünk az érzékeny fájlok tárolása és megosztása során.

A MEGA legjobb funkciói

  • Fogadjon fájlokat MEGA-felhasználóktól és másoktól is
  • Visszaállíthatja a régebbi fájlverziókat véletlen módosítások vagy törlések esetén.
  • Határidők és jelszóvédelem beállítása a megosztott fájlokhoz

A MEGA korlátai

  • Az ingyenes fiókok átviteli kapacitása korlátozott.
  • Nincs eszköz a Microsoft Office-dokumentumok közvetlen szerkesztéséhez a felhőben; ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak le kell tölteniük a fájlokat a módosítások elvégzéséhez, ami megzavarhatja a munkafolyamatukat.

MEGA árak

  • Pro Lite: 5,34 USD/hó
  • Pro I: 10,96 USD/hó
  • Pro II: 21,94 USD/hó
  • Pro III: 32,91 USD/hó

MEGA értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

6. ownCloud (A legjobb együttműködéshez és adatkezeléshez)

Google Drive alternatíva: wnCloud irányítópult
via ownCloud

Az ownCloud egy ingyenes Google Drive alternatív megoldás, amely szinkronizálja a fájlokat az eszközök között, és naprakészen tartja őket. A végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy az érzékeny adatok átvitel közben is biztonságban maradjanak.

Ezenkívül az ownCloud lehetővé teszi a dokumentumok közös szerkesztését, így az Office 365 vagy a Collabora segítségével valós időben dolgozhat kollégáival a megosztott projektekben. A biztonság és az együttműködés kombinációja értékes eszközzé teszi a csapatprojektekhez.

Az ownCloud legjobb funkciói

  • A fájlok korábbi verzióinak visszaállítása a verziótörténet segítségével
  • A beépített szerkesztőeszközökkel valós időben együttműködhet a dokumentumokon.
  • Állítson be privát fájl linkeket a biztonságos, időkorlátozott hozzáférés megosztásához.

ownCloud korlátai

  • A fejlett funkciók csak az Enterprise Edition verzióban érhetők el.
  • Az ingyenes csomag nem tartalmaz ügyfélszolgálatot, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akik segítségre szorulnak a beállítás vagy a hibaelhárítás során.

ownCloud árak

  • Community Edition: Ingyenes
  • ownCloud a szerverén tárolva (standard előfizetés): körülbelül 5,70 USD/felhasználó/hónap
  • ownCloud a szerverén tárolva (vállalati előfizetés): körülbelül 17,50 USD/felhasználó/hónap
  • ownCloud Online (csapatok – 1–4 felhasználó): 13,92 USD/felhasználó/hónap
  • ownCloud Online (egyéni felhasználók): 16,06 USD/felhasználó/hónap

ownCloud értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

7. Microsoft OneDrive (a legjobb fájlok szinkronizálásához és tárolásához)

Microsoft OneDrive – alternatíva a Google Drive-hoz
via Microsoft OneDrive

Ha biztonságos fájlmegosztási megoldást keres vállalkozásához, amely könnyedén integrálható a Microsoft 365-be, akkor fontolja meg a Microsoft OneDrive-ot, egy robusztus Google Drive alternatívát. Ez lehetővé teszi a fájlok hatékony mentését, elérését és kezelését több eszközön is.

Tapasztalatom szerint a OneDrive asztali és mobil alkalmazásai elengedhetetlenek a fájlok zökkenőmentes eléréséhez, függetlenül attól, hogy az íróasztalomnál ülök, vagy úton vagyok. A valós idejű szinkronizálás és a fájl-helyreállítási funkcióknak köszönhetően a csapatprojektek ütemezetten haladnak, és az adatok integritása is megmarad.

A Microsoft OneDrive legjobb funkciói

  • Tartsa fájljait szinkronizálva az összes eszközön, hogy mindig a legfrissebb verzió álljon rendelkezésére.
  • Dolgozzon együtt csapattársaival a dokumentumokon, és tekintse meg a frissítéseket valós időben.
  • Töltsön fel egyszerre akár 250 GB-os fájlokat is!
  • Készítsen automatikus biztonsági másolatot mobil eszközökön tárolt fájljairól
  • Szerkessze dokumentumait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal

A Microsoft OneDrive korlátai

  • Az ingyenes csomag nem tartalmazza a hatékony termelékenységi alkalmazásokat.
  • Az ingyenes verzió 5 GB-os tárolási korlátot tartalmaz, ami nagyobb fájlokkal vagy kiterjedt adatigényekkel rendelkező felhasználók számára elégtelen lehet.

A Microsoft OneDrive árai

  • OneDrive for Business (1. csomag): 5 USD/hó (éves számlázás)
  • Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó (éves számlázás)
  • Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó (éves számlázás)

Microsoft OneDrive értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

8. Nextcloud (A legjobb felhőalapú adatkezeléshez és tároláshoz)

Nextcloud – alternatíva a Google Drive-hoz
via Nextcloud

A Nextcloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási platform személyes és szakmai adatkezeléshez. Együttműködési eszközei lehetővé teszik a dokumentumok valós idejű szerkesztését csapatprojektekhez és a fájlok zökkenőmentes megosztását a kollégákkal. Robusztus biztonsági funkcióival, mint például a kétfaktoros hitelesítés és a végpontok közötti titkosítás, biztosítja az érzékeny fájlok biztonságos és megbízható tárolását.

A Nextcloud legjobb funkciói

  • Fájlok szinkronizálása eszközök között platformok közötti kompatibilitással
  • Testreszabhatja a felületet témákkal és márkajelzésekkel.
  • Biztosítsa adatait végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel.

A Nextcloud korlátai

  • Teljesítmény nagy forgalmú szerverek esetén
  • A mobilalkalmazás funkciói elmaradnak a desktop verzióétól, ami egyes felhasználók számára korlátozhatja a funkcionalitást.
  • A felhőszolgáltatásokhoz nincs hivatalos ingyenes próbaidőszak; az ingyenes verzió nyílt forráskódú, és manuális beállítást igényelhet, ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet.

Nextcloud árak

  • Egyéni felhasználók: 19,26 USD/hó (éves számlázás)
  • Csapatok: 17,12 USD/hó (éves számlázás)

Nextcloud értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

9. Sync. com (A legjobb fájlmegosztáshoz erős titkosítással)

Google Drive alternatíva: Sync.com irányítópult
via Sync

A Sync elsősorban erős adatvédelmi és biztonsági funkcióiról ismert, amelyek a Google Drive egyik legjobb alternatívájává teszik. A listán szereplő sok más eszközhöz hasonlóan ez a felhőalapú tárolóeszköz is végpontok közötti titkosítást kínál. Versenytársaival ellentétben azonban a Sync kompromisszumok nélküli álláspontot képvisel a biztonság terén, mivel nem engedi, hogy csapata megtekintse az Ön tartalmát, ami további bizalmat kölcsönöz a szolgáltatásnak.

Tapasztalatom szerint a Sync fejlett megosztási vezérlői rendkívül hasznosak a bizalmas dokumentumok kezelésében. Beállíthattam jelszóvédelmet és lejárati dátumokat a megosztott linkekre, így nyugodtan tudok együttműködni a csapatommal érzékeny projektekben.

A Sync.com legjobb funkciói

  • Állítsa vissza a korábbi fájlverziókat, és állítsa vissza a törölt fájlokat akár 365 napig visszamenőleg.
  • Hozzon létre biztonságos linkeket fokozott adatvédelemmel az érzékeny fájlok megosztásához.
  • Kövesse nyomon a megosztott mappákban végzett tevékenységeket részletes eseménynaplókkal

A Sync.com korlátai

  • A fájlokat csak egy mappába szinkronizálja, ami miatt módosítania kell a meglévő fájlszervezési struktúrát.
  • A felhasználói felületet, különösen a webes verziót, gyakran nehézkesnek írják le, ami kevésbé intuitívvá teszi a navigációt.
  • Az ingyenes csomag csak 5 GB tárhelyet tartalmaz.

Sync.com árak

  • Örökre ingyenes
  • Solo Basic: 8 USD/hó
  • Solo Professional: 20 USD/hó
  • Teams Standard: 6 USD/hó
  • Teams+ Unlimited: 15 USD/hó
  • Vállalati: Egyedi árazás

Sync.com értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

10. pCloud (a legjobb több eszközön történő fájlszinkronizáláshoz)

Google Drive alternatíva: pCloud irányítópult
via pCloud

A pCloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy asztali alkalmazásán keresztül szinkronizálják fájljaikat az eszközök között, létrehozva egy virtuális meghajtót a biztonságos és zökkenőmentes hozzáférés érdekében. A platform nyilvános linkmegosztási opcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a fájlok elküldését az ügyfeleknek, míg a beépített médialejátszók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy videókat streameljenek és audio lejátszási listákat hozzanak létre közvetlenül a felhőből.

A pCloud legjobb funkciói

  • Hozzáférhet extra tárhelyhez anélkül, hogy helyet foglalna az eszközein.
  • Fájlok megosztása jelszóval és lejárati dátummal
  • Használja a fájlverziókezelést, hogy visszatérjen és visszaállítsa a régebbi fájlverziókat.

A pCloud korlátai

  • Korlátozott ingyenes tárhely a versenytársakhoz képest
  • Nincs integrált együttműködési eszköz
  • Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátot tartalmaz (a teljes mennyiség eléréséhez feladatok teljesítése szükséges), ami a nagy felhasználók számára nem feltétlenül elegendő.

A pCloud árai

  • Üzleti: 9,99 USD/hó
  • Business Pro: 19,98 USD/hó

pCloud értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

11. Koofr (a legjobb több felhőalapú tárolási fiók integrálásához)

Koofr, a Google Drive alternatívája
via Koofr

A Koofr egy felhőalapú tárolási megoldás, amely több fiókot, például a Google Drive-ot, a Dropboxot és az OneDrive-ot integrál egyetlen felületbe. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül érjék el és kezeljék fájljaikat.

Támogatja a jelszóval védett és lejárati dátummal ellátott fájlok közvetlen megosztását is, biztosítva ezzel a bizalmas projektek biztonságos együttműködését. Csapatom számára ez a funkció előnyösnek bizonyult a megosztott fájlok adatvédelmének és integritásának megőrzése szempontjából.

A Koofr legjobb funkciói

  • Webtartalmak közvetlen mentése a Koofr Chrome-bővítmény segítségével
  • Képek, videók és PDF-fájlok előnézete letöltés nélkül
  • Törölt fájlok helyreállítása akár 7 napig, további tárhely igénybevétele nélkül.

A Koofr korlátai

  • Napi korlátozások vannak a nyilvános megosztásra vonatkozóan.
  • Lassul, ha nagy fájlokat kezel
  • Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátozással rendelkezik.

Koofr árak

  • Örökre ingyenes
  • Briefcase S: 0,54 USD/hó
  • Briefcase M: 1,07 USD/hó
  • Suitcase L: 2,14 USD/hó
  • Suitcase XL: 4,28 USD/hó
  • Suitcase XXL: 10,70 USD/hó
  • Crate 3XL: 21,40 USD/hó
  • Crate 5XL: 37,45 USD/hó

Koofr értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

➡️ További információ: A 10 legjobb Google Keep alternatíva és versenytárs

12. Backblaze (A legjobb fájltároláshoz és biztonsági mentéshez)

Backblaze – alternatíva a Google Drive-hoz
via Backblaze

A Backblaze egy egyszerű, költséghatékony felhőalapú tárolási megoldás, amely a biztonsági mentésre és a fájlok tárolására összpontosít. Automatikusan biztonsági másolatot készít a számítógépén található adatokról, és korlátlan tárolási kapacitást biztosít.

A platform verziókezelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szükség esetén visszakeressék a fájlok régebbi verzióit. Ezenkívül a Backblaze lehetőséget kínál az adatok fizikai USB-merevlemezen történő átvételére, ami különösen hasznos lehet a rendszer visszaállítása során.

A Backblaze legjobb funkciói

  • Automatikus biztonsági mentésekkel gondoskodjon az adatok biztonságáról
  • A fájlok egyszerűen visszaállíthatók olyan opciók segítségével, mint a zip fájlok letöltése vagy a fizikai merevlemezek.
  • Konfigurálja a kétfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében.

A Backblaze korlátai

  • Nem támogatja az online szerverekről, például a Gmailről történő e-mail-mentéseket.
  • Az alapértelmezett fájlverziók 30 napra korlátozódnak

Backblaze árak

  • Fizetés használat alapján: 6 USD/TB/hónap
  • B2 Reserve: 1560 USD/20 TB/év

Backblaze értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

13. SpiderOak (A legjobb adatmentéshez és a biztonság garantálásához)

SpiderOak – alternatíva a Google Drive-hoz
via SpiderOak

A SpiderOak elsődleges fontosságot tulajdonít az adatvédelemnek és a biztonságnak, és olyan funkciókat kínál, mint a végpontok közötti titkosítás az érzékeny adatok védelme érdekében. Ezért kiváló Google Drive alternatívát jelent azok számára, akik bizalmas fájlokat kezelnek vagy távoli együttműködésben dolgoznak.

Nagyra értékelem, hogy a SpiderOak lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy napi biztonsági másolatokat készítsenek a munkadokumentumokról és a megosztott mappákról, így biztosítva, hogy minden változás automatikusan szinkronizálódjon az eszközök között, manuális beavatkozás nélkül.

A SpiderOak legjobb funkciói

  • Hozzon létre automatikus biztonsági másolatokat testreszabható ütemezési lehetőségekkel.
  • A fájlverziókezelő funkcióval visszaállíthatja a korábbi verziókat, hogy visszavonja a nem kívánt módosításokat.
  • Szinkronizálja az adatokat az eszközök között a SpiderOak platformok közötti támogatásával.

A SpiderOak korlátai

  • Más szolgáltatásokhoz képest magas árak
  • A felhasználói felületen nehéz lehet a navigáció
  • Nem kínál ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot a teljes élményhez; a felhasználóknak előfizetést kell kötniük.

SpiderOak árak

  • 150 GB: 6 USD/hó
  • 400 GB: 11 dollár/hó
  • 2 TB: 14 USD/hó
  • 5 TB: 29 USD/hó

SpiderOak értékelések és vélemények

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ismerje meg, hogyan használhatja a Google Docs mesterséges intelligenciáját az írás javításához, az együttműködés egyszerűsítéséhez és a formázás automatizálásához, hogy hatékonyabbá tegye a dokumentumkészítési folyamatot!

Ha a Google Docs-ról szeretne áttérni egy jobb megoldásra, fedezze fel válogatásunkat a legjobb alternatívákról, amelyek innovatív funkciókkal és továbbfejlesztett szolgáltatásokkal kielégítik az Ön igényeit.

Maximalizálja fájljainak biztonságát és szervezését a ClickUp segítségével

A megfelelő felhőalapú tárolási szolgáltatás kiválasztása elengedhetetlen a fájlok szervezéséhez és biztonságához. 🔒

Azonban a rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani, melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek. A fenti eszközök robusztus biztonsági funkciókat kínálnak, javítják az együttműködést és egyszerűsítik a munkafolyamatokat.

Ezek közül a ClickUp egy all-in-one megoldás, amely átfogó Google Drive alternatívaként emelkedik ki. Zökkenőmentesen ötvözi a fájlkezelést, a feladatmegoldást és a más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt. Testreszabható funkcióival és sablonjaival alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamatához, megkönnyítve a projektek kezelését és a dokumentumok hatékony megosztását.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és nézd meg, hogyan változtatja meg a csapatod együttműködését és szervezettségét!

