A 13 legjobb Google Drive alternatíva

A Google Drive világszerte milliárdok számára a legnépszerűbb felhőalapú tárolási megoldás, és könnyű megérteni, miért.
Felhasználóbarát felülete és a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Google Docs, a Google Photos és a Google Sheets alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja hatékony eszközöket biztosít a felhasználóknak az együttműködéshez, a dokumentumkezeléshez és a könnyű megosztáshoz. ✨
Mint valaki, aki évek óta a Google Drive-ra támaszkodik, nagyra értékelem annak képességét, hogy segít a munkafolyamatok kezelésében és javítja a csapatmunkát. Miután azonban kipróbáltam különböző alternatívákat, találtam olyan lehetőségeket, amelyek megegyeztek, és gyakran meg is haladták a Google Drive képességeit.
Személyes tapasztalataim és a ClickUp csapatom meglátásai alapján összeállítottam egy listát a legjobb Google Drive alternatívákról. Ezek a lehetőségek kielégítik üzleti igényeit, miközben fokozott biztonságot és értéket kínálnak.
Ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk ezeket a biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, kiemelve azok egyedi jellemzőit, árazási struktúráját, valamint azt, hogy hogyan javíthatják a fájlmegosztási folyamatot.
Kezdjük! 💡
Mit kell keresnie egy Google Drive alternatívában?
A Google Drive alternatívájának kiválasztása nem csupán egyszerű keresést jelent. Íme, mire kell figyelni, hogy olyan biztonságos felhőalapú tárolási megoldást válasszon, amely megfelel az Ön igényeinek:
- Tárolási kapacitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz elegendő felhőalapú tárhelyet kínál jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítéséhez. Ha nagy fájlokat kezel, keressen olyan megoldásokat, amelyek bőséges vagy korlátlan tárhelyet kínálnak.
- Biztonsági funkciók: Válasszon olyan felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, amelyek robusztus biztonsági intézkedéseket nyújtanak, beleértve a titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést. Ezek a funkciók védik fájljait és biztonságos adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől.
- Tárolási lehetőségek: Ha lehetséges, kezdje egy ingyenes csomaggal, hogy kipróbálja a szolgáltatás képességeit, mielőtt fizetős csomagra váltana.
- Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan szolgáltatást, amely intuitív felülettel rendelkezik, és egyszerűsíti a fájlok és mappák szervezését. A felhasználóbarát kialakítás csökkenti a tanulási görbét, így gyorsan és hatékonyan kezdheti el a használatát.
- Biztonsági mentés és helyreállítási lehetőségek: Ellenőrizze, hogy a szolgáltatás biztonsági mentési és helyreállítási funkciókat kínál-e a véletlen törlések vagy sérülések miatti adatvesztés elleni védelem érdekében.
- Költséghatékonyság: Tekintse át az árazási struktúrákat, és találjon olyan megoldást, amely megfizethetőséget és a szükséges alapvető funkciókat egyensúlyban tartja.
💡 Profi tipp: Fedezze fel néhány Google Drive-tippet, amelyek segítenek a rendszerezésben.
🎨 Szervezze fájljait színkódolt mappákkal a gyors vizuális azonosítás érdekében.
🌍 Állítsd be az offline hozzáférést, hogy bármikor, bárhol dolgozhass a dokumentumaidon.
📄 Hozzon létre sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, hogy időt takarítson meg és biztosítsa a projektek konzisztenciáját.
🔔 Állítson be értesítéseket a dokumentumok frissítéseiről, hogy mindig tájékozott legyen a mások által végzett változtatásokról.
🔍 Használja az Explore eszközt témák kutatásához és információk gyűjtéséhez közvetlenül a dokumentumában.
13 Google Drive alternatíva
Íme a 13 legjobb biztonságos Google Drive alternatíva listája, amelyek robusztus biztonságot nyújtanak anélkül, hogy a felhasználóbarát funkciók rovására menne:
1. ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz fájlkezeléshez és együttműködéshez)
Ha olyan robusztus Google Drive alternatívát keres, amely kielégíti tárolási igényeit és együttműködési folyamatait, a ClickUp kiváló választás. Ez az all-in-one projektmenedzsment eszköz teljesen átalakította a csapatom és az én munkamódszerünket. Nem csupán egy feladatkezelő, hanem minden folyamatot racionalizál, az alapvető fájlmegosztástól a komplex projektmunkafolyamatokig.
ClickUp Google Drive integráció
A ClickUp Google Drive integrációja forradalmi változást hozott a csapatom számára. Ezzel a meghajtóintegrációs funkcióval könnyedén csatolhat Google Drive fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, így a releváns dokumentumok összekapcsolva maradnak.
Számtalan órát spóroltunk azzal, hogy a fájlokat a feladat megjegyzéseibe húztuk, vagy közvetlenül a feladatlapokhoz csatoltuk. Ezenkívül Google Docs, Sheets vagy Slides dokumentumokat hozhat létre, és azokat a ClickUp-ban megtekintheti anélkül, hogy platformot kellene váltania.
Kapcsolódó keresés
Egy másik kiemelkedő funkció a ClickUp Connected Search, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen fájlt kereshet a teljes ClickUp Workspace-en, így könnyen megtalálhatja a fájlokat, feladatokat és dokumentumokat.
A legjobb rész? Még az összes csatlakoztatott alkalmazást is átkutatja, beleértve a Google Drive-ot is. Tehát, ha fájljaim a Google Drive-on, feladataim a ClickUp-ban és beszélgetéseim a Slack-ben vannak szétszórva, a ClickUp univerzális keresőjével gyorsan megtalálhatom a Google Drive-on tárolt konkrét dokumentumot – anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnom.
ClickUp Docs
Ezenkívül a ClickUp Docs új szintre emeli a dokumentumok létrehozását és a csapatok közötti együttműködést. Sokoldalúsága – a wikiktől az útitervekig – hatékony eszközzé teszi a fájlok kezelésében, miközben növeli a termelékenységet és fokozza a hatékony csapatmunkát. Csapatom ezt a funkciót használja beágyazott fájlokkal, linkekkel és widgetekkel ellátott dokumentumok létrehozására, ami segít nekünk az ötletek késedelem nélküli megvalósításában.
A ClickUp Docs-ban azt szeretem, hogy nem csak írásra alkalmas, hanem teljes mértékben integrálva van a feladatkezeléssel. Létrehozhat adatbázist, dokumentumokat kapcsolhat feladatokhoz, feladatokat rendelhet hozzá, és beágyazhat fájlokat, például képeket, Google Drive-dokumentumokat, táblázatokat vagy értekezletjegyzeteket, így minden egy helyen marad. Ez a központosítás megkönnyíti az együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges információkhoz.
A ClickUp legjobb funkciói
- Integrálja a ClickUp-ot kedvenc eszközeivel, például a Slackkel, az Asanával és a Google Drive-val a ClickUp Integrations segítségével, hogy egységes munkaterületet hozzon létre.
- Kommunikáljon és működjön együtt csapatával közvetlenül a feladatokon vagy projektekben a ClickUp Chat segítségével.
- A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon feladatokat, valamint kisebb lépésekre bontja a projekteket.
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.
- Használja az előre elkészített ClickUp sablonokat, hogy elindítsa projektjeit és feladatait anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.
➡️ További információ: 10 ingyenes szerkeszthető Google Docs sablon (+letöltés)
A ClickUp korlátai
- Egyes integrációkhoz kezdeti beállítás szükséges, ami időigényes lehet.
- A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
💡 Profi tipp: Nem tudja, hogyan tisztítsa meg a Google Drive-ot? Íme néhány stratégia, amelyet követhet:
📂 Hozzon létre egy áttekinthető mappaszerkezetet a fájlok logikus kategorizálásához.
🏷️ Nevezze át a fájlokat egyértelmű, leíró címekkel, hogy könnyebben azonosíthassa őket.
🗑️ Rendszeresen ellenőrizze és távolítsa el a már nem szükséges fájlokat, hogy helyet szabadítson fel.
⭐ Jelölje meg a fontos fájlokat csillaggal a gyors hozzáférés érdekében, így a legfontosabb dokumentumok mindig kéznél lesznek.
2. Dropbox (A legjobb felhőalapú tárolási szolgáltatás kisvállalkozások számára)
A Dropbox az egyik legrégebbi biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatás ezen a listán, és megbízható Google Drive alternatívaként emelkedik ki. Kétfaktoros hitelesítést kínál a fokozott biztonság és az automatikus eszközszinkronizálás érdekében, így biztosítva, hogy fájljaid mindig elérhetők legyenek.
A verziótörténet funkciója segít megelőzni a fontos változtatások véletlen elvesztését, míg a Paper funkció lehetővé teszi, hogy a csapatával közösen hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat. Gyakran használom projektfájlok szervezésére és erőforrások megosztására kollégáimmal, mivel a felhasználóbarát felület megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az együttműködést.
A Dropbox legjobb funkciói
- Tárolja és érje el dokumentumait, fényképeit és videóit bármikor, bárhol.
- Az automatikus szinkronizálás segítségével fájljait minden eszközön naprakészen tarthatja.
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról, és védje meg őket a véletlen törléstől!
A Dropbox korlátai
- Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál.
- Korlátozott verziótörténet az ingyenes csomagban
A Dropbox árai
- Plusz: 11,99 USD/hó
- Essentials: 19,99 USD/hó
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Business Plus: 30 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Dropbox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)
3. Box (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és vállalati tartalomkezeléshez)
Ha teljesen meg akarja változtatni a tartalomkezelő rendszerét, a Box kiváló alternatívája a Google Drive-nak. AI-alapú platformja, az Intelligent Content Cloud, javítja a biztonságos együttműködést a szervezeten belül.
Tapasztalatom szerint a Box elengedhetetlen volt a fájlok biztonságos kezeléséhez és megosztásához a csapatommal bárhonnan. Erős adatvédelmi és termelékenységi eszközei értékes eszközzé teszik minden olyan vállalkozás számára, amely prioritásként kezeli a hatékonyságot és a biztonságot.
A Box legjobb funkciói
- Integrálja más termelékenységi eszközökkel, mint például a Google Workspace (Google Docs) és a Microsoft 365.
- Használja az eSignature funkciót a dokumentumok digitális aláírásához.
- Kezelje a felhasználói jogosultságokat és hozzáférési szinteket a fájlváltoztatások vagy megjegyzések tekintetében.
A Box korlátai
- Az új fájlok feltöltésekor észrevehető késleltetés lassítja a megosztást és az együttműködést.
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a mobilalkalmazás lassú és gyakran összeomlik.
- Nincs ingyenes próba lehetőség vállalati szintű funkciókhoz
Box árak
- Üzleti: 20 USD/hó
- Business Plus: 33 USD/hó
- Vállalati: 47 USD/hó
- Enterprise Plus: Egyedi árazás
Box értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (5000+ értékelés)
➡️ További információ: 10 Google Workspace alternatíva: a G Suite-hoz hasonló eszközök
4. iCloud Drive (a legjobb fájlok szinkronizálásához)
Az iCloud Drive egy népszerű Google Drive alternatíva az összes Apple eszközön történő fájlszinkronizáláshoz, és Windows-felhasználók számára is elérhető. Segítségével könnyedén hozzáférhet iPhone-ján lévő fájljaihoz a Fájlok alkalmazáson keresztül, és minden változtatás azonnal frissül Mac-jén és iPad-jén. Ez a valós idejű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a verziókezelés miatt nem kell aggódnia.
A platform egyszerűsége jelentős előny. A fájlok feltöltése olyan egyszerű, mint a felhő ikonra kattintani, és a megosztás is ugyanolyan könnyű – akár együttműködni szeretnék, akár másolatot szeretnék küldeni, néhány kattintással megtehetem. Összességében az iCloud Drive növeli a termelékenységet és rendszerezi a fájljaimat, így megbízható választás mindenki számára az Apple ökoszisztémán belül.
Az iCloud Drive legjobb funkciói
- Fájlok zökkenőmentes szinkronizálása az összes Apple-eszköz és Windows között
- Automatikusan készítsen biztonsági másolatot eszközeiről, így biztosítva, hogy fényképei, videói és alkalmazásai adatai biztonságosan tárolva legyenek, és szükség esetén könnyen visszakereshetők legyenek.
- Az iCloud Paper segítségével valós időben együttműködhet, amely lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egyszerre hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat, javítva ezzel a csapatmunkát.
- A törölt fájlok akár 30 napig visszaállíthatók, így semmi sem vész el véglegesen.
Az iCloud Drive korlátai
- Nincs beépített fájlverzió-kezelő rendszer, ami megnehezíti a dokumentumok korábbi verzióinak helyreállítását, ha azok felülíródnak vagy törlésre kerülnek.
- Lassú szinkronizálás nagy fájlok kezelése esetén
- Az ingyenes felhőalapú tárolási lehetőség 5 GB-ra korlátozódik, ami nem feltétlenül felel meg a nagy felhasználók igényeinek.
iCloud Drive árak
- 50 GB: 0,99 USD/hó
- 200 GB: 2,99 USD/hó
- 2 TB: 9,99 USD/hó
- 6 TB: 29,99 USD/hó
- 12 TB: 59,99 USD/hó
iCloud Drive értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. MEGA (A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz)
A MEGA robusztus biztonsági funkciókat kínál, beleértve a végpontok közötti titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést, így fájljai még a MEGA-tól is biztonságban maradnak. Fájlmegosztó szoftverként olyan tárolási megoldást kínál, amely lehetővé teszi a biztonságos, jelszóval védett fájlok megosztását, megkönnyítve ezzel az ügyfelekkel való együttműködést. Ráadásul az új felhasználók már a kezdetektől 20 GB ingyenes tárhelyet kapnak.
Csapatom a MEGA biztonsági funkcióit rendkívül előnyösnek tartja a titkosság fenntartása szempontjából. A végpontok közötti titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés nyugodtságot ad nekünk az érzékeny fájlok tárolása és megosztása során.
A MEGA legjobb funkciói
- Fogadjon fájlokat MEGA-felhasználóktól és másoktól is
- Visszaállíthatja a régebbi fájlverziókat véletlen módosítások vagy törlések esetén.
- Határidők és jelszóvédelem beállítása a megosztott fájlokhoz
A MEGA korlátai
- Az ingyenes fiókok átviteli kapacitása korlátozott.
- Nincs eszköz a Microsoft Office-dokumentumok közvetlen szerkesztéséhez a felhőben; ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak le kell tölteniük a fájlokat a módosítások elvégzéséhez, ami megzavarhatja a munkafolyamatukat.
MEGA árak
- Pro Lite: 5,34 USD/hó
- Pro I: 10,96 USD/hó
- Pro II: 21,94 USD/hó
- Pro III: 32,91 USD/hó
MEGA értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
6. ownCloud (A legjobb együttműködéshez és adatkezeléshez)
Az ownCloud egy ingyenes Google Drive alternatív megoldás, amely szinkronizálja a fájlokat az eszközök között, és naprakészen tartja őket. A végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy az érzékeny adatok átvitel közben is biztonságban maradjanak.
Ezenkívül az ownCloud lehetővé teszi a dokumentumok közös szerkesztését, így az Office 365 vagy a Collabora segítségével valós időben dolgozhat kollégáival a megosztott projektekben. A biztonság és az együttműködés kombinációja értékes eszközzé teszi a csapatprojektekhez.
Az ownCloud legjobb funkciói
- A fájlok korábbi verzióinak visszaállítása a verziótörténet segítségével
- A beépített szerkesztőeszközökkel valós időben együttműködhet a dokumentumokon.
- Állítson be privát fájl linkeket a biztonságos, időkorlátozott hozzáférés megosztásához.
ownCloud korlátai
- A fejlett funkciók csak az Enterprise Edition verzióban érhetők el.
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz ügyfélszolgálatot, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akik segítségre szorulnak a beállítás vagy a hibaelhárítás során.
ownCloud árak
- Community Edition: Ingyenes
- ownCloud a szerverén tárolva (standard előfizetés): körülbelül 5,70 USD/felhasználó/hónap
- ownCloud a szerverén tárolva (vállalati előfizetés): körülbelül 17,50 USD/felhasználó/hónap
- ownCloud Online (csapatok – 1–4 felhasználó): 13,92 USD/felhasználó/hónap
- ownCloud Online (egyéni felhasználók): 16,06 USD/felhasználó/hónap
ownCloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)
7. Microsoft OneDrive (a legjobb fájlok szinkronizálásához és tárolásához)
Ha biztonságos fájlmegosztási megoldást keres vállalkozásához, amely könnyedén integrálható a Microsoft 365-be, akkor fontolja meg a Microsoft OneDrive-ot, egy robusztus Google Drive alternatívát. Ez lehetővé teszi a fájlok hatékony mentését, elérését és kezelését több eszközön is.
Tapasztalatom szerint a OneDrive asztali és mobil alkalmazásai elengedhetetlenek a fájlok zökkenőmentes eléréséhez, függetlenül attól, hogy az íróasztalomnál ülök, vagy úton vagyok. A valós idejű szinkronizálás és a fájl-helyreállítási funkcióknak köszönhetően a csapatprojektek ütemezetten haladnak, és az adatok integritása is megmarad.
A Microsoft OneDrive legjobb funkciói
- Tartsa fájljait szinkronizálva az összes eszközön, hogy mindig a legfrissebb verzió álljon rendelkezésére.
- Dolgozzon együtt csapattársaival a dokumentumokon, és tekintse meg a frissítéseket valós időben.
- Töltsön fel egyszerre akár 250 GB-os fájlokat is!
- Készítsen automatikus biztonsági másolatot mobil eszközökön tárolt fájljairól
- Szerkessze dokumentumait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal
A Microsoft OneDrive korlátai
- Az ingyenes csomag nem tartalmazza a hatékony termelékenységi alkalmazásokat.
- Az ingyenes verzió 5 GB-os tárolási korlátot tartalmaz, ami nagyobb fájlokkal vagy kiterjedt adatigényekkel rendelkező felhasználók számára elégtelen lehet.
A Microsoft OneDrive árai
- OneDrive for Business (1. csomag): 5 USD/hó (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó (éves számlázás)
Microsoft OneDrive értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)
8. Nextcloud (A legjobb felhőalapú adatkezeléshez és tároláshoz)
A Nextcloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási platform személyes és szakmai adatkezeléshez. Együttműködési eszközei lehetővé teszik a dokumentumok valós idejű szerkesztését csapatprojektekhez és a fájlok zökkenőmentes megosztását a kollégákkal. Robusztus biztonsági funkcióival, mint például a kétfaktoros hitelesítés és a végpontok közötti titkosítás, biztosítja az érzékeny fájlok biztonságos és megbízható tárolását.
A Nextcloud legjobb funkciói
- Fájlok szinkronizálása eszközök között platformok közötti kompatibilitással
- Testreszabhatja a felületet témákkal és márkajelzésekkel.
- Biztosítsa adatait végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel.
A Nextcloud korlátai
- Teljesítmény nagy forgalmú szerverek esetén
- A mobilalkalmazás funkciói elmaradnak a desktop verzióétól, ami egyes felhasználók számára korlátozhatja a funkcionalitást.
- A felhőszolgáltatásokhoz nincs hivatalos ingyenes próbaidőszak; az ingyenes verzió nyílt forráskódú, és manuális beállítást igényelhet, ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet.
Nextcloud árak
- Egyéni felhasználók: 19,26 USD/hó (éves számlázás)
- Csapatok: 17,12 USD/hó (éves számlázás)
Nextcloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
9. Sync. com (A legjobb fájlmegosztáshoz erős titkosítással)
A Sync elsősorban erős adatvédelmi és biztonsági funkcióiról ismert, amelyek a Google Drive egyik legjobb alternatívájává teszik. A listán szereplő sok más eszközhöz hasonlóan ez a felhőalapú tárolóeszköz is végpontok közötti titkosítást kínál. Versenytársaival ellentétben azonban a Sync kompromisszumok nélküli álláspontot képvisel a biztonság terén, mivel nem engedi, hogy csapata megtekintse az Ön tartalmát, ami további bizalmat kölcsönöz a szolgáltatásnak.
Tapasztalatom szerint a Sync fejlett megosztási vezérlői rendkívül hasznosak a bizalmas dokumentumok kezelésében. Beállíthattam jelszóvédelmet és lejárati dátumokat a megosztott linkekre, így nyugodtan tudok együttműködni a csapatommal érzékeny projektekben.
A Sync.com legjobb funkciói
- Állítsa vissza a korábbi fájlverziókat, és állítsa vissza a törölt fájlokat akár 365 napig visszamenőleg.
- Hozzon létre biztonságos linkeket fokozott adatvédelemmel az érzékeny fájlok megosztásához.
- Kövesse nyomon a megosztott mappákban végzett tevékenységeket részletes eseménynaplókkal
A Sync.com korlátai
- A fájlokat csak egy mappába szinkronizálja, ami miatt módosítania kell a meglévő fájlszervezési struktúrát.
- A felhasználói felületet, különösen a webes verziót, gyakran nehézkesnek írják le, ami kevésbé intuitívvá teszi a navigációt.
- Az ingyenes csomag csak 5 GB tárhelyet tartalmaz.
Sync.com árak
- Örökre ingyenes
- Solo Basic: 8 USD/hó
- Solo Professional: 20 USD/hó
- Teams Standard: 6 USD/hó
- Teams+ Unlimited: 15 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Sync.com értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)
10. pCloud (a legjobb több eszközön történő fájlszinkronizáláshoz)
A pCloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy asztali alkalmazásán keresztül szinkronizálják fájljaikat az eszközök között, létrehozva egy virtuális meghajtót a biztonságos és zökkenőmentes hozzáférés érdekében. A platform nyilvános linkmegosztási opcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a fájlok elküldését az ügyfeleknek, míg a beépített médialejátszók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy videókat streameljenek és audio lejátszási listákat hozzanak létre közvetlenül a felhőből.
A pCloud legjobb funkciói
- Hozzáférhet extra tárhelyhez anélkül, hogy helyet foglalna az eszközein.
- Fájlok megosztása jelszóval és lejárati dátummal
- Használja a fájlverziókezelést, hogy visszatérjen és visszaállítsa a régebbi fájlverziókat.
A pCloud korlátai
- Korlátozott ingyenes tárhely a versenytársakhoz képest
- Nincs integrált együttműködési eszköz
- Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátot tartalmaz (a teljes mennyiség eléréséhez feladatok teljesítése szükséges), ami a nagy felhasználók számára nem feltétlenül elegendő.
A pCloud árai
- Üzleti: 9,99 USD/hó
- Business Pro: 19,98 USD/hó
pCloud értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)
11. Koofr (a legjobb több felhőalapú tárolási fiók integrálásához)
A Koofr egy felhőalapú tárolási megoldás, amely több fiókot, például a Google Drive-ot, a Dropboxot és az OneDrive-ot integrál egyetlen felületbe. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül érjék el és kezeljék fájljaikat.
Támogatja a jelszóval védett és lejárati dátummal ellátott fájlok közvetlen megosztását is, biztosítva ezzel a bizalmas projektek biztonságos együttműködését. Csapatom számára ez a funkció előnyösnek bizonyult a megosztott fájlok adatvédelmének és integritásának megőrzése szempontjából.
A Koofr legjobb funkciói
- Webtartalmak közvetlen mentése a Koofr Chrome-bővítmény segítségével
- Képek, videók és PDF-fájlok előnézete letöltés nélkül
- Törölt fájlok helyreállítása akár 7 napig, további tárhely igénybevétele nélkül.
A Koofr korlátai
- Napi korlátozások vannak a nyilvános megosztásra vonatkozóan.
- Lassul, ha nagy fájlokat kezel
- Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátozással rendelkezik.
Koofr árak
- Örökre ingyenes
- Briefcase S: 0,54 USD/hó
- Briefcase M: 1,07 USD/hó
- Suitcase L: 2,14 USD/hó
- Suitcase XL: 4,28 USD/hó
- Suitcase XXL: 10,70 USD/hó
- Crate 3XL: 21,40 USD/hó
- Crate 5XL: 37,45 USD/hó
Koofr értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)
➡️ További információ: A 10 legjobb Google Keep alternatíva és versenytárs
12. Backblaze (A legjobb fájltároláshoz és biztonsági mentéshez)
A Backblaze egy egyszerű, költséghatékony felhőalapú tárolási megoldás, amely a biztonsági mentésre és a fájlok tárolására összpontosít. Automatikusan biztonsági másolatot készít a számítógépén található adatokról, és korlátlan tárolási kapacitást biztosít.
A platform verziókezelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szükség esetén visszakeressék a fájlok régebbi verzióit. Ezenkívül a Backblaze lehetőséget kínál az adatok fizikai USB-merevlemezen történő átvételére, ami különösen hasznos lehet a rendszer visszaállítása során.
A Backblaze legjobb funkciói
- Automatikus biztonsági mentésekkel gondoskodjon az adatok biztonságáról
- A fájlok egyszerűen visszaállíthatók olyan opciók segítségével, mint a zip fájlok letöltése vagy a fizikai merevlemezek.
- Konfigurálja a kétfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében.
A Backblaze korlátai
- Nem támogatja az online szerverekről, például a Gmailről történő e-mail-mentéseket.
- Az alapértelmezett fájlverziók 30 napra korlátozódnak
Backblaze árak
- Fizetés használat alapján: 6 USD/TB/hónap
- B2 Reserve: 1560 USD/20 TB/év
Backblaze értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)
13. SpiderOak (A legjobb adatmentéshez és a biztonság garantálásához)
A SpiderOak elsődleges fontosságot tulajdonít az adatvédelemnek és a biztonságnak, és olyan funkciókat kínál, mint a végpontok közötti titkosítás az érzékeny adatok védelme érdekében. Ezért kiváló Google Drive alternatívát jelent azok számára, akik bizalmas fájlokat kezelnek vagy távoli együttműködésben dolgoznak.
Nagyra értékelem, hogy a SpiderOak lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy napi biztonsági másolatokat készítsenek a munkadokumentumokról és a megosztott mappákról, így biztosítva, hogy minden változás automatikusan szinkronizálódjon az eszközök között, manuális beavatkozás nélkül.
A SpiderOak legjobb funkciói
- Hozzon létre automatikus biztonsági másolatokat testreszabható ütemezési lehetőségekkel.
- A fájlverziókezelő funkcióval visszaállíthatja a korábbi verziókat, hogy visszavonja a nem kívánt módosításokat.
- Szinkronizálja az adatokat az eszközök között a SpiderOak platformok közötti támogatásával.
A SpiderOak korlátai
- Más szolgáltatásokhoz képest magas árak
- A felhasználói felületen nehéz lehet a navigáció
- Nem kínál ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot a teljes élményhez; a felhasználóknak előfizetést kell kötniük.
SpiderOak árak
- 150 GB: 6 USD/hó
- 400 GB: 11 dollár/hó
- 2 TB: 14 USD/hó
- 5 TB: 29 USD/hó
SpiderOak értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Ismerje meg, hogyan használhatja a Google Docs mesterséges intelligenciáját az írás javításához, az együttműködés egyszerűsítéséhez és a formázás automatizálásához, hogy hatékonyabbá tegye a dokumentumkészítési folyamatot!
Ha a Google Docs-ról szeretne áttérni egy jobb megoldásra, fedezze fel válogatásunkat a legjobb alternatívákról, amelyek innovatív funkciókkal és továbbfejlesztett szolgáltatásokkal kielégítik az Ön igényeit.
Maximalizálja fájljainak biztonságát és szervezését a ClickUp segítségével
A megfelelő felhőalapú tárolási szolgáltatás kiválasztása elengedhetetlen a fájlok szervezéséhez és biztonságához. 🔒
Azonban a rengeteg lehetőség közül nehéz kiválasztani, melyik felel meg leginkább az üzleti igényeinek. A fenti eszközök robusztus biztonsági funkciókat kínálnak, javítják az együttműködést és egyszerűsítik a munkafolyamatokat.
Ezek közül a ClickUp egy all-in-one megoldás, amely átfogó Google Drive alternatívaként emelkedik ki. Zökkenőmentesen ötvözi a fájlkezelést, a feladatmegoldást és a más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt. Testreszabható funkcióival és sablonjaival alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamatához, megkönnyítve a projektek kezelését és a dokumentumok hatékony megosztását.
Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és nézd meg, hogyan változtatja meg a csapatod együttműködését és szervezettségét!