10 remek Gmail-trükk a beérkező levelek kezeléséhez 2025-ben

A mai világ 8 milliárd lakosából közel 2 milliárd használja havonta a Gmailt.

A legtöbben egyetértenek abban, hogy mennyire fontos az e-mailek kezelése.

De csak kevesen ismerik azokat a Gmail-trükköket és tippeket, amelyekkel elérhető a „beérkező levelek mappája üres” állapot – azaz egy üres vagy szinte üres beérkező levelek mappa, miután az összes üzenetet feldolgoztuk és rendszereztük.

Ezt a helyzetet megváltoztatjuk azzal, hogy megosztjuk Önnel ezt a 10 nem túl titkos Gmail-trükköt tartalmazó listát.

Olvasson tovább, ha készen áll arra, hogy örökre búcsút intjen a figyelmet elterelő e-maileknek, a zavaros kommunikációnak és a lejárt feladatoknak.

10 Gmail-trükk a termelékenység maximalizálásához

Összeállítottunk egy listát tíz Gmail-tippel, amelyek segítenek jobban kezelni az e-maileket és produktívabbá válni. Ezek a tippek a Google és a Google Workspace csomag standard verziójában elérhető funkciókat használják.

1. Használja a Gmail billentyűparancsait

via Gmail

Az első és legismertebb Gmail-trükk a beépített Gmail-gyorsbillentyűk használata a gyakori, ismétlődő műveletekhez. A gyorsbillentyűk beépítése a szokásos e-mailes munkamenetbe meglepően hatékony. A gyorsbillentyűk használatával megtakarított másodpercek gyorsan összeadódnak, és így több időt tudsz fordítani értelmesebb és produktívabb feladatokra.

Természetesen a gyorsbillentyűket csak akkor használhatja, ha rendelkezik külső billentyűzettel. A gyorsbillentyűk még nem támogatottak a Gmail alkalmazás Apple verziójában sem. Ha azonban szokása a böngészőn keresztül használni a Gmailt, kezdje az alábbi lépésekkel:

Nyissa meg a Gmailt a böngészőjében

Nyissa meg a beállításokat (⚙️), és válassza az „Összes beállítás megtekintése” lehetőséget.

Görgessen le a „Billentyűparancsok” részhez.

Engedélyezze a billentyűparancsokat a „Billentyűparancsok bekapcsolása” opció kiválasztásával.

Kattintson az alján található „Módosítások mentése” gombra, és ez a Gmail-trükk máris használatra kész.

Íme néhány alapvető gyorsbillentyű, amelyet kipróbálhat:

Cselekvés Gyorsbillentyű Küldje el az e-mailt, miután megírta ⌘/Ctrl + Enter Válaszoljon egy e-mailre „r” E-mail továbbítása „f” Ugrás a következő csevegéshez vagy írási ablakhoz Ctrl +. Adjon hozzá másolatot kapókat ⌘/Ctrl + Shift + c Adjon hozzá titkos másolatot (BCC) a címzettekhez ⌘/Ctrl + Shift + b E-mail törlése „#” E-mail archiválása „e” Jelölje az e-maileket olvasottként, miután kiválasztotta őket. Shift + i Jelölje az e-maileket olvasatlannak, miután kiválasztotta őket. Shift + u

2. E-mailek megírása a Google Docs-ban

2022 elején a Google bevezette azt a praktikus funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Docs alkalmazásból kilépés nélkül írjanak és küldjenek e-maileket.

a Google Docs segítségével

Ez igazi áldás azoknak a csapatoknak, akik a Docs segítségével közösen dolgoznak a tartalmakon, mielőtt azokat e-mailben elküldik. A tartalom a Docs-ban is szerkeszthető és megosztható marad.

Ez a Gmail-trükk egyszerűen megvalósítható:

Nyiss meg egy Google Docs fájlt, és írd be az „@” szimbólumot.

Válassza a legördülő menüből az „E-mail vázlat” lehetőséget.

Írja meg e-mailjét az e-mail-tervezet sablonban, adja meg a tárgyat, és írja be a címzettek e-mail-címét.

Végül, ha a vázlat készen van, kattintson a Gmail ikonra.

Ennyi az egész! A Gmail ikonra kattintva e-mail vázlatát átviheti a Gmailbe.

A trükk néhány előnye:

Egyszerűsítse a tartalom átvitelét a Docs-ból az e-mailekbe.

Könnyedén importálhat képeket, fejlécet, linkeket, formázást, táblázatokat stb. a Doc-ból.

Tisztább munkafolyamatot hoz létre, mint az alkalmazások közötti tartalom másolása/beillesztése.

Ez időt takarít meg és csökkenti a munkaterhet, különösen olyan környezetben, ahol a együttműködés elengedhetetlen.

3. A Gmail nézet sűrűségének testreszabása

Az e-mailek kezelésének hatékonyságát egyszerűen növelheti a Gmail beérkező levelek nézetének sűrűségének módosításával. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy testreszabja, hány e-mailt szeretne látni a képernyőn, így nem kell folyamatosan görgetnie.

via Gmail

Kövesse az alábbi lépéseket a Gmail nézet sűrűségének növeléséhez:

Kattintson a Gmail felületének jobb felső sarkában található Gmail beállítások ikonra.

Válassza a „Kényelmes” vagy a „Kompakt” opciót az ablak összezsugorításához.

A két nézet növeli az egy képernyőn látható e-mailek számát. Ez az egyszerű, de hatékony Gmail-trükk csökkenti az olvasatlan üzenetek átnézésével töltött időt. Több e-mailt is kiválaszthat egyszerre, hogy törölje vagy „Olvasottként” jelölje meg őket. Az olvasatlan üzenet ikon segítségével az olvasott e-maileket is „Olvasatlannak” jelölheti, ha később szeretné elolvasni őket.

Az e-maileket a prioritási beérkező levelek funkcióval is feloszthatja. Ha a „prioritási beérkező levelek” beállítást választja, az e-mailek automatikusan három részre oszlanak: fontos és olvasatlan, csillaggal jelölt és minden egyéb.

4. Régi e-mailek archiválása

Az e-mailek fontosak, igen, de egy zsúfolt és kaotikus Gmail-beérkező levelek mappa megnehezíti a fontos e-mailek megtalálását. A beérkező levelek mappájának egyszerűbb és könnyebb átszervezésének módja a régi e-mailek törlése nélkül azok archiválása.

Csak annyit kell tennie, hogy kiválasztja az eltávolítani kívánt e-maileket, majd rákattint az eszköztár szalagján található Archívum ikonra (lásd az alábbi képet). A Gmail beépített szűrőfunkcióját is használhatja az összes releváns e-mail kiválasztásához, hogy azokat tömegesen archiválja. 💯

via Gmail

Ez a praktikus Gmail-trükk javítja a fontos e-mailek gyors megtalálásának képességét, és stresszmentes e-mailkezelési élményt biztosít.

5. E-mailek visszavonása

via Google

Balesetek előfordulnak. Elküld egy félig megírt e-mailt, vagy ami még rosszabb, egy több helyesírási hibát tartalmazót. Válaszol egy bizalmas e-mailre. Írja, hogy PFA, majd elküldi az e-mailt a melléklet nélkül. És mindig vannak olyan dühös e-mailek, amelyeket szeretne visszavonni. 😇

Bár az e-maileket nem lehet visszahívni, miután azok megérkeztek a címzett postaládájába, a küldött e-maileket 30 másodpercen belül visszavonhatja. A „Küldés” gomb megnyomása után keresse meg a „Visszavonás” értesítést a képernyő bal alsó sarkában.

Ne feledje, hogy ez az opció csak az e-mail elküldése után 5 másodpercig érhető el. Az alapértelmezett határidőt azonban 30 másodpercre növelheti.

Kattintson a Beállítások gombra, majd a „Küldés visszavonási idő” mezőben állítsa be a „Küldés visszavonása” legördülő menüben a 10, 20 vagy 30 másodperces értéket. 🙌🏼

6. Törölje a régi e-maileket

via Gmail

Az e-mailek túlterheltségével folytatott folyamatos küzdelemben néha a legjobb, ha minimalizálja a veszteségeket és újrakezdi – vagy legalábbis megszabadul a régi felesleges dolgoktól. 🌟

Az e-mailek tömeges törlése páratlan hatalomérzetet és megkönnyebbülést ad. Határozzon meg egy határidőt a régebbi e-mailek törlésére. Természetesen használjon szűrőket és csillaggal jelölt üzeneteket a fontosak megőrzéséhez.

Így teheti meg:

Írja be a keresősávba a „before:01/01/2019” (vagy bármely más kívánt dátum) kifejezést, hogy a keresést az adott dátum előtti e-mailekre szűkítse.

Kattintson a bal felső sarokban található „Összes kijelölése” jelölőnégyzetre. Ezzel a művelettel az összes, a megadott dátumtartománynak megfelelő e-mailt kijelöli.

Most kattintson a beérkező levelek mappája felett a „Válassza ki az összes, a keresésnek megfelelő beszélgetést” gombra.

Kattintson a „Törlés” gombra.

Ezekkel az egyszerű lépésekkel törölheti a régi, felesleges e-maileket, és helyet csinálhat az újabb üzeneteknek.

7. Aktív beszélgetések elhalasztása

via Gmail

Elárasztja a beérkező levelek tömege? Nincs ideje válaszolni? Válaszolnia kell? Használja a Snooze funkciót!

A Gmail szundi funkciója segítségével elhalaszthatja az üzenetek olvasását egy későbbi, alkalmasabb időpontra.

Így őrizheti meg nyugalmát a beérkező levelek kezelése közben:

Válassza ki a szüneteltetni kívánt e-maileket

Keresse meg a Snooze gombot, az óra ikont az e-mail lánc tetején.

Válasszon ki egy konkrét időpontot és dátumot, amikor szeretné, hogy az e-mail szál újra megjelenjen.

Ez az egyik olyan Gmail-trükk, amely nem csak a számítógépes verzióra korlátozódik, hanem a Gmail Android és iOS alkalmazásokban is ugyanolyan hasznos. 👏🏼

8. Használjon e-mail sablonokat

Készítsen sablonokat a ClickUp-ban a hatékony e-mail automatizáláshoz, hogy csökkentse a manuális feladatokat és időt takarítson meg.

Tudta, hogy az e-maileket kiváló feladatkezelő eszközként is használhatja? Ez az e-mail sablonok segítségével lehetséges. Használjon sablonokat, hogy felgyorsítsa az ismétlődő feladatokhoz szükséges e-mailek megírását. Lehet ez napi előrehaladási jelentések megosztása vagy nyomon követő e-mailek küldése – miért pazarolná az idejét arra, hogy minden alkalommal újra megírja az e-maileket?

A Gmail lehetővé teszi egyéni e-mail sablonok létrehozását, bár nem kínál előre elkészített e-mail sablonokat. Csak engedélyeznie kell a Gmail képernyőn a Speciális beállítások menüpontban.

A következő lépés az e-mail szokásos módon történő megírása. Miután befejezte, kattintson a menü gombra az e-mail írása ablakban. Ezután kattintson a „Sablonok” gombra, és mentse a vázlatot új sablonként.

Ezzel a Gmail-trükkel nem kell minden alkalommal elölről kezdeni az e-mail írását: Írjon egy új e-mailt, majd válassza ki a sablont. Szerkessze a sablont, és máris kész! 📨

9. Engedélyezze az offline módot

via Gmail

Tudta, hogy a Gmail internetkapcsolat nélkül is használható? Mindannyian szembesültünk már ilyen helyzettel. Sürgős e-mailekre van szüksége, vagy időérzékeny választ kell megfogalmaznia, de internetkapcsolat nélkül rekedt.

Íme egy kevésbé ismert Gmail-trükk: az offline mód aktiválásával akkor is olvashat, írhat és válaszolhat e-mailekre, ha nincs internetkapcsolata. A meglévő üzenetek megjelölése, címkézése, archiválása vagy törlése is lehetséges. A változások szinkronizálódnak, amikor újra csatlakozik.

A Gmail offline módjában is küldhet e-maileket – ezek a küldés előtt a Kimenő mappába kerülnek, majd online állapotba lépéskor elküldésre kerülnek.

Kövesse az alábbi lépéseket a funkció engedélyezéséhez:

Nyissa meg a Gmail beállításait, majd kattintson az „Összes beállítás megtekintése” gombra.

A Beállítások oldalon keresse meg és kattintson az „Offline” fülre.

Jelölje be az „Offline levelezés engedélyezése” melletti négyzetet.

Görgessen lefelé és mentse el a módosításokat

via Gmail

Ha a beérkező levelek között rengeteg nem kívánt hírlevél, promóciós ajánlat és bosszantó előfizetés található, akkor biztosan nem vagy egyedül! A TechJury szerint a beérkező e-mailek 68%-a promóciós jellegű.

Lehet, hogy feliratkozott hírlevelekre és levelezőlistákra, vagy sem, de a legtöbb marketinges megpróbál bejutni a beérkező levelek mappájába, hogy felkeltse a figyelmét. A HubSpot blogjának kutatásában megkérdezett marketingesek 22%-a bevallotta, hogy naponta 2-3 promóciós e-mailt küld! Azokat az e-maileket, amelyek átjutnak a Gmail spamszűrőjén, blokkolnia kell.

Ezzel a Gmail-trükkel gyorsan rendet tehetsz a beérkező levelek között, és jobban kezelheted a feliratkozásokat.

Nyissa meg azt az e-mailt, amelyről le szeretne iratkozni.

Kattintson a feladó neve mellett található „Leiratkozás” gombra.

Kattintson még egyszer a „Leiratkozás” gombra a felugró ablakban.

Bár eltarthat egy ideig, amíg leiratkozik az összes nem kívánt e-mailről, végül kevesebb e-mailt kell majd megnyitnia minden nap. 👍🏼

A Gmail használatának korlátai

Kétségtelen, hogy a Gmail egy nagyon hatékony és népszerű e-mail platform, amelynek funkciói megkönnyítik az életünket.

A felhasználói élmény fantasztikus, és a használata egyszerű. A spamszűrő jól működik, a beérkező levelek rendezettek és címkézettek. Emellett integrálható más Google-szolgáltatásokkal, és bőséges tárhelyet biztosít az e-mailek és fájlok tárolásához. Ráadásul személyes használatra ingyenes!

Van azonban néhány visszatartó korlátozás is.

1. Adatvédelem és célzott hirdetések

A Gmail hozzáfér a felhasználói adatokhoz, és azokat célzott hirdetésekhez használja fel. Ez adatvédelmi kérdéseket vet fel azoknak a felhasználóknak, akik nem szeretik, ha profiljukat hirdetési célokra elemzik.

2. Tárolókapacitás

A Gmail bőséges mennyiségű ingyenes tárhelyet kínál, de ez nem korlátlan. A felhasználóknak elfogyhat a tárhelyük, különösen akkor, ha nagy méretű mellékleteket kapnak, vagy nem törlik rendszeresen a régi e-maileket. Ebben az esetben további tárhelyet kell vásárolniuk, ami hátrányos azoknak a felhasználóknak, akik jelentős e-mail archívummal rendelkeznek.

3. Korlátozott integráció más munkaeszközökkel

Bár a Gmail jól integrálható más Google Workspace eszközökkel, harmadik féltől származó alkalmazásokkal vagy értekezlet-eszközökkel való integrációja korlátozott. Ez akadályozhatja a mindennapi munkáját, ha különböző szolgáltatók munkaeszközeit használja.

4. Korlátozott offline funkcionalitás

A Gmail legtöbb funkciója internetkapcsolat nélkül nem érhető el. Természetesen feldolgozhatja az e-mailjeit, de ahhoz, hogy a változtatások megjelenjenek és az üzenetek ténylegesen elküldésre kerüljenek, újra online állapotba kell lépnie.

5. Korlátozott testreszabási lehetőségek

A Gmail felülete egyszerűségéről ismert, de ez a korlátozott testreszabási lehetőségek árán valósul meg. Azok a felhasználók, akik a magas fokú testreszabhatóságot preferálják, a Gmail felületét korlátozottnak, nehézkesnek és túlterheltnek találhatják.

A Gmail annyira szerves része életünknek, hogy gyakran megelégszünk ezekkel a kellemetlenségekkel és zavaró tényezőkkel. Szerencsére erre nincs szükség.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Gmail jobb alternatíváját

A ClickUp segítségével nem csak kiváló e-mailkezelési funkciókhoz fér hozzá, hanem ugyanazon a platformon átfogó projektkezelési és együttműködési funkciókat is kap.

A ClickUp egységes munkaterületet kínál feladatok, projektek és kommunikáció kezeléséhez, zökkenőmentes és integrált megoldást biztosítva csapatok és egyének számára.

Élvezze a beépített e-mailkezelést

E-mailek kezelése a ClickUp feladatokon belül

Ez igaz! A ClickUp-ban bárhol küldhet és fogadhat e-maileket.

Már nem kell különböző alkalmazások között váltogatnia, amikor egy e-mailből feladatot szeretne létrehozni, vagy egy e-mailt csatolni egy feladathoz.

A ClickUp e-mailkezelése közvetlenül a feladatokon belül történik, így semmi sem állhat az Ön és a legproduktívabb önmaga közé.

Integrálja kedvenc e-mail szolgáltatójával

Szinkronizálja Gmail- vagy Outlook-fiókját a ClickUp-pal a könnyű e-mailkezelés érdekében.

Ha elsődleges e-mail platformként a Gmailt vagy az Outlookot részesíti előnyben, akkor is használhatja a ClickUp alkalmazást, hogy gyorsabban elérje a beérkező levelek mappájának üres állapotát.

Hogyan? A ClickUp és az Outlook, valamint a ClickUp és a Gmail zökkenőmentes integrációjával!

Ezekkel a tippekkel a ClickUp ökoszisztémát elhagyása nélkül is hozzáférhet az e-mailekhez, rendszerezheti és megválaszolhatja azokat.

Automatizálja az e-mail munkafolyamatokat

Indítson el automatikus e-mail munkafolyamatokat a ClickUp Automation segítségével.

A válaszok nem küldik el magukat; ezt gondolja, amikor megnyitja a beérkező levelek mappáját, és retteg minden új e-mailtől, ami megjelenik. Valójában a ClickUp Automation segítségével ez megtörténik.

A ClickUp előre beállított feltételek alapján automatikus e-mail válaszokat vagy műveleteket indíthat el az Ön számára.

Például küldhet egy e-mailt a vezetőjének, amelyben felülvizsgálatot kér minden alkalommal, amikor a projekt állapota „Felülvizsgálat alatt” állapotra változik. Vagy beállíthat egy automatikus e-mailt, amely értesíti a csapatát minden új feladatkiosztásról. Továbbá az automatikus e-mailes emlékeztetők létrehozása a lejárt feladatokra vagy a közelgő határidőkre segít Önnek és csapatának a projektek időbeni teljesítésében.

Írjon, foglaljon össze és válaszoljon e-mailekre a ClickUp AI segítségével.

Végül, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensével soha többé nem kell kétszer meggondolnia, hogyan írjon e-mail válaszokat, értekezletjegyzeteket és egyéb e-mail tartalmakat.

Csak írja be az asszisztensnek, hogy mit írjon, és adjon meg utasításokat az olyan tulajdonságokról, mint a szószámkorlát, a hangnem, a felhasználási eset, a célközönség stb.

Használjon AI-s sablonokat, hogy még könnyebbé tegye a munkát.

Ez segít a kommunikációs folyamatok egységesítésében és az információtúlterhelés kezelésében is.

Gmail-tippek és ClickUp

Az e-mailek és a feladatok kezelése nem egyszerű feladat. De ezekkel a hasznos Gmail-tippekkel és trükkökkel optimalizálhatja munkafolyamatait. Az olyan apró változtatások, mint az offline mód engedélyezése, e-mail sablonok használata és a küldés időzítése, segítenek abban, hogy a Gmailen belül hatékonyabban kezelje a kommunikációt.

Ha azonban a Gmail korlátai elszomorítják, a ClickUp remek alternatív e-mailkezelési megoldás lehet. Központosítsa e-mailjeit a feladatokon belül, automatizálja az e-mailes emlékeztetőket és nyomon követéseket, és működjön együtt az AI-vel a tökéletes e-mailek megírásához – mindezt egyetlen platformon.

Próbálja ki még ma a ClickUp alkalmazást a tisztább kommunikáció, a gyorsabb együttműködés és a rendezett beérkező levelek érdekében.