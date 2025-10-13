A 13 legjobb Google Drive-alternatíva

A Google Drive világszerte milliárdok számára az első számú felhőalapú tárolási megoldás, és könnyű megérteni, miért.

Felhasználóbarát felülete és a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Google Docs, a Google Photos és a Google Sheets alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja hatékony eszközöket biztosít a felhasználók számára az együttműködéshez, a dokumentumkezeléshez és a könnyű megosztáshoz. ✨

Mint valaki, aki évek óta a Google Drive-ra támaszkodik, nagyra értékelem, hogy segít a munkafolyamatok kezelésében és javítja a csapatmunkát. Miután azonban kipróbáltam különböző alternatívákat, találtam olyan lehetőségeket, amelyek felveszik a versenyt a Google Drive-val, sőt, gyakran még felül is múlják annak képességeit.

Személyes tapasztalataim és a ClickUp csapatom által nyújtott betekintés alapján összeállítottam egy listát a legjobb Google Drive alternatívákról. Ezek a lehetőségek kielégítik üzleti igényeit, miközben fokozott biztonságot és értéket nyújtanak.

Ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk ezeket a biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, kiemelve azok egyedi jellemzőit, árazási struktúráját, valamint azt, hogy miként javíthatják a fájlmegosztási folyamatot.

Kezdjük el! 💡

Mire kell figyelnie egy Google Drive-alternatíva kiválasztásakor?

A Google Drive alternatívájának kiválasztása több, mint egy egyszerű keresés. Íme, mire kell figyelnie, hogy olyan biztonságos felhőalapú tárolási megoldást válasszon, amely megfelel az Ön igényeinek:

Tárolási kapacitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz elegendő felhőalapú tárhelyet biztosít jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítésére. Ha nagy fájlokat kezel, keressen olyan megoldásokat, amelyek bőséges vagy korlátlan tárhelyet kínálnak.

Biztonsági funkciók: Válasszon olyan felhőalapú tárolási szolgáltatást, amely szigorú biztonsági intézkedéseket biztosít, beleértve a titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést. Ezek a funkciók védik a fájljait és az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől.

Tárolási lehetőségek: Ha lehetséges, kezdjen egy ingyenes csomaggal, hogy kipróbálja a szolgáltatás funkcióit, mielőtt fizetős csomagra váltana.

Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan szolgáltatást, amelynek intuitív felülete megkönnyíti Válasszon olyan szolgáltatást, amelynek intuitív felülete megkönnyíti a fájlok és mappák rendszerezését . A felhasználóbarát kialakítás lerövidíti a tanulási folyamatot, így gyorsan és hatékonyan kezdhet el dolgozni

Biztonsági mentési és helyreállítási lehetőségek: Ellenőrizze, hogy a szolgáltatás biztonsági mentési és helyreállítási funkciókat kínál-e az adatvesztés ellen, amely véletlen törlés vagy sérülés miatt következhet be.

Költséghatékonyság: Tekintse át az árképzési struktúrákat, és találjon olyan megoldást, amely egyensúlyt teremt a megfizethetőség és a szükséges alapvető funkciók között.

💡 Profi tipp: Ismerje meg néhány Google Drive-trükköt, amelyek segítenek a rendszerezésben. 🎨 Rendezze fájljait színkódolt mappákba a gyors vizuális azonosítás érdekében 🌍 Állítsa be az offline hozzáférést, hogy bármikor, bárhol dolgozhasson a dokumentumain 📄 Készíts sablonokat az ismétlődő feladatokhoz, hogy időt takaríts meg és biztosítsd a projektek következetességét 🔔 Állítson be értesítéseket a dokumentumok frissítéseiről, hogy mindig tájékozott legyen a mások által végzett változtatásokról 🔍 Használd az Explore eszközt témák kutatásához és információk gyűjtéséhez közvetlenül a dokumentumodban

13 Google Drive-alternatíva

Íme a 13 legjobb biztonságos Google Drive-alternatíva listája, amelyek robusztus biztonságot nyújtanak a felhasználóbarát funkciók rovására:

1. ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz fájlkezeléshez és együttműködéshez)

ClickUp projektmenedzsment

Ha olyan robusztus Google Drive-alternatívát keres, amely kielégíti tárolási igényeit és együttműködési folyamatait, a ClickUp kiváló választás. Ez az all-in-one projektmenedzsment eszköz teljesen átalakította a csapatom és az én munkamódszeremet. Több, mint egy egyszerű feladatkezelő: minden folyamatot egyszerűsít, az alapvető fájlmegosztástól a komplex projektmunkafolyamatokig.

ClickUp és Google Drive integráció

A ClickUp Google Drive-integrációja forradalmi változást hozott a csapatom számára. Ezzel az integrációs funkcióval könnyedén csatolhat Google Drive-fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, így a releváns dokumentumok mindig elérhetők maradnak.

Számtalan órát spóroltunk azzal, hogy fájlokat húzunk és ejtünk a feladatmegjegyzésekbe, vagy közvetlenül csatoljuk őket a feladatlapokhoz. Ráadásul létrehozhat Google Docs-, Sheets- vagy Slides-dokumentumokat, és megtekintheti azok előnézetét a ClickUp-on belül, anélkül, hogy platformot váltana.

Egy másik kiemelkedő funkció a ClickUp Connected Search, amely lehetővé teszi, hogy az egész ClickUp munkaterületen belül bármely fájlt megkeressen, így könnyedén megtalálhatja a fájlokat, feladatokat és dokumentumokat.

És a legjobb az egészben? Még az összes csatlakoztatott alkalmazást is átkutatja, beleértve a Google Drive-ot is. Tehát ha fájljaim szétszórva vannak a Google Drive-on, feladataim a ClickUp-ban, beszélgetéseim pedig a Slackben, a ClickUp univerzális keresőjével gyorsan megtalálhatom a Google Drive-on tárolt konkrét dokumentumot – mindezt anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnom.

A ClickUp Docs segítségével könnyedén összekapcsolhatja a dokumentumokat a munkafolyamataival

ClickUp Docs

Ezen felül a ClickUp Docs új szintre emeli a dokumentumkészítést és a csapatmunkát. Sokoldalúsága – a wikiktől a tervrajzokig – hatékony eszközzé teszi a fájlok kezeléséhez, miközben növeli a termelékenységet és elősegíti a hatékony csapatmunkát. A csapatom ezt a funkciót használja beágyazott fájlokkal, linkekkel és widgetekkel ellátott dokumentumok készítéséhez, ami segít nekünk az ötletek késedelem nélküli megvalósításában.

A ClickUp Docs-ban azt szeretem, hogy nem csak írásra szolgál, hanem teljes mértékben integrálva van a feladatkezeléssel. Létrehozhat adatbázist, dokumentumokat kapcsolhat feladatokhoz, teendőket rendelhet hozzájuk, és beágyazhat fájlokat, például képeket, Google Drive-dokumentumokat, táblázatokat vagy értekezletjegyzeteket, így mindent egy helyen tarthat rendezve. Ez a központosítás megkönnyíti az együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges információkhoz.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes integrációkhoz kezdeti beállításra lehet szükség, ami időigényes lehet

A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületi tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

💡 Profi tipp: Kíváncsi arra, hogyan tisztíthatja meg a Google Drive-ot? Íme néhány stratégia, amelyet követhet: 📂 Hozzon létre egy áttekinthető mappaszerkezetet a fájlok logikus kategorizálásához 🏷️ Nevezze át a fájlokat egyértelmű, leíró címekkel a könnyebb azonosítás érdekében 🗑️ Rendszeresen nézd át és töröld a már nem szükséges fájlokat, hogy helyet szabadíts fel ⭐ Jelölje meg a fontos fájlokat csillaggal a gyors hozzáférés érdekében, így a legfontosabb dokumentumai mindig kéznél lesznek

2. Dropbox (A legjobb felhőalapú tárolási szolgáltatás kisvállalkozások számára)

via Dropbox

A Dropbox a lista egyik legrégebbi, biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatása, és megbízható Google Drive-alternatívaként emelkedik ki. Kétfaktoros hitelesítést kínál a fokozott biztonság érdekében, valamint automatikus eszközszinkronizálást, így biztosítva, hogy fájljaid mindig elérhetők legyenek.

A verziótörténet funkciója segít megelőzni a fontos változtatások véletlen elvesztését, míg a Paper funkció lehetővé teszi, hogy a csapatával közösen hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat. Gyakran használom projektfájlok szervezésére és erőforrások megosztására a kollégáimmal, mivel a felhasználóbarát felület megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az együttműködést.

A Dropbox legjobb funkciói

Tárolja és hívja elő dokumentumait, fényképeit és videóit bármikor és bárhol

Az automatikus szinkronizálás segítségével tartsa naprakészen fájljait az összes eszközön

Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról, és védje meg őket a véletlen törléstől

A Dropbox korlátai

Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál

Korlátozott verziótörténet az ingyenes csomagban

A Dropbox árai

Plusz: 11,99 USD/hó

Essentials : 19,99 USD/hó

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

3. Box (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és vállalati tartalomkezeléshez)

via Box

Ha teljesen le szeretné cserélni a tartalomkezelő rendszerét, a Box kiváló alternatívája a Google Drive-nak. AI-alapú platformja, az Intelligent Content Cloud, javítja a biztonságos együttműködést a szervezeten belül.

Tapasztalatom szerint a Box elengedhetetlen volt ahhoz, hogy bárhonnan biztonságosan kezelhessem és megoszthassam a fájlokat a csapatommal. Erős adatvédelmi és termelékenységi eszközei miatt értékes eszköz minden olyan vállalkozás számára, amelynek prioritása a hatékonyság és a biztonság.

A Box legjobb funkciói

Integrálható más termelékenységi eszközökkel, mint például a Google Workspace (Google Docs) és a Microsoft 365

Használja az eSignature funkciót a dokumentumok digitális aláírásához

Kezelje a felhasználói jogosultságokat és hozzáférési szinteket a fájlmódosítások vagy megjegyzések tekintetében

A Box korlátai

Az új fájlok feltöltésekor észrevehető késleltetés lassítja a megosztást és az együttműködést

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a mobilalkalmazás lassú és gyakran összeomlik

Nincs ingyenes próbaverzió a vállalati szintű funkciókhoz

A Box árai

Üzleti: 20 USD/hó

Business Plus: 33 USD/hó

Vállalati: 47 USD/hó

Enterprise Plus: Egyedi árazás

Box értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

4. iCloud Drive (A legjobb fájlok szinkronizálásához)

via iCloud Drive

Az iCloud Drive egy népszerű Google Drive-alternatíva az összes Apple-eszköz közötti fájlok szinkronizálásához, és Windows-felhasználók számára is elérhető. Segítségével könnyedén hozzáférhet az iPhone-on található fájlokhoz a Files alkalmazáson keresztül, és minden változás azonnal frissül a Mac-en és az iPad-en is. Ez a valós idejű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a verziókezelés miatt nem kell aggódnia.

A platform egyszerűsége jelentős előny. A fájlok feltöltése olyan egyszerű, mint a felhő ikonra kattintani, és a megosztás is ugyanolyan könnyű – akár együttműködni szeretnék, akár másolatot küldeni, mindössze néhány érintéssel megtehetem. Összességében az iCloud Drive növeli a termelékenységet és rendszerezetté teszi a fájljaimat, így megbízható választás mindenkinek az Apple ökoszisztémán belül.

Az iCloud Drive legjobb funkciói

Fájlok zökkenőmentes szinkronizálása az összes Apple-eszköz és Windows között

Készítsen automatikus biztonsági másolatot eszközeiről, így biztosítva, hogy fényképei, videói és alkalmazásai adatai biztonságosan tárolódjanak, és szükség esetén könnyen visszakereshetők legyenek

Dolgozzon együtt valós időben az iCloud Paper segítségével, amely lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egyszerre hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat, javítva ezzel a csapatmunkát

A törölt fájlokat akár 30 napig visszaállíthatja, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el véglegesen

Az iCloud Drive korlátai

Nincs beépített verziókezelő rendszere a fájlokhoz, ami megnehezíti a dokumentumok korábbi verzióinak helyreállítását, ha azok felülíródnak vagy törlődnek

Lassú szinkronizálás nagy fájlok kezelésekor

Az ingyenes felhőalapú tárolási lehetőség 5 GB-ra korlátozódik, ami nem feltétlenül felel meg a haladó felhasználók igényeinek.

Az iCloud Drive árai

50 GB : 0,99 USD/hó

200 GB : 2,99 USD/hó

2 TB : 9,99 USD/hó

6 TB : 29,99 USD/hó

12 TB: 59,99 USD/hó

iCloud Drive értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

5. MEGA (A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz)

via MEGA

A MEGA robusztus biztonsági funkciókat kínál, beleértve a végpontok közötti titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést, így biztosítva, hogy fájljai még a MEGA-n belül is biztonságban maradjanak. Fájlmegosztó szoftverként olyan tárolási megoldást kínál, amely lehetővé teszi a biztonságos, jelszóval védett fájlok megosztását, megkönnyítve ezzel az ügyfelek közötti együttműködést. Ráadásul az új felhasználók már a kezdetektől 20 GB ingyenes tárhelyet kapnak.

Csapatunk a MEGA biztonsági funkcióit rendkívül hasznosnak tartja a titoktartás szempontjából. A végpontok közötti titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés nyugodt szívvel tárolhatjuk és oszthatjuk meg az érzékeny fájlokat.

A MEGA legjobb funkciói

Fogadjon fájlokat MEGA-felhasználóktól és másoktól is

Visszaállíthatja a fájlok régebbi verzióit véletlen módosítások vagy törlés esetén

Állítson be lejárati dátumokat és jelszóvédelmet a megosztott fájlokhoz

A MEGA korlátai

Az ingyenes fiókok átviteli kapacitása korlátozott

Nincs lehetőség a Microsoft Office-dokumentumok közvetlen szerkesztésére a felhőben; ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak le kell tölteniük a fájlokat a módosítások elvégzéséhez, ami megzavarhatja a munkamenetüket

A MEGA árai

Pro Lite: 5,34 USD/hó

Pro I : 10,96 USD/hó

Pro II : 21,94 USD/hó

Pro III: 32,91 USD/hó

MEGA értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

6. ownCloud (A legjobb együttműködéshez és adatkezeléshez)

via ownCloud

Az ownCloud egy ingyenes Google Drive-alternatíva, amely szinkronizálja a fájlokat az eszközök között, így azok mindig naprakészek maradnak. A végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy az érzékeny adatok biztonságban maradjanak az átvitel során.

Ezen felül az ownCloud lehetővé teszi a dokumentumok közös szerkesztését, így az Office 365 vagy a Collabora segítségével valós időben dolgozhat a kollégáival a megosztott projektekben. A biztonság és az együttműködés ezen kombinációja értékes eszközzé teszi a csapatprojektekhez.

Az ownCloud legjobb funkciói

A verziótörténet segítségével állítsa vissza a fájlok korábbi verzióit

Dolgozzon együtt valós időben a dokumentumokon a beépített szerkesztőeszközökkel

Állítson be privát fájllinkeket a biztonságos, időkorlátozott hozzáférés megosztásához

Az ownCloud korlátai

A fejlett funkciók csak az Enterprise kiadásban érhetők el

Az ingyenes csomag nem tartalmaz ügyfélszolgálatot, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek segítségre van szükségük a beállításhoz vagy a hibaelhárításhoz.

ownCloud árak

Community Edition : Ingyenes

ownCloud a saját szerverén (Standard előfizetés): Körülbelül 5,70 USD/felhasználó/hónap

ownCloud a saját szerverén (Enterprise előfizetés): Körülbelül 17,50 USD/felhasználó/hónap

ownCloud Online (Csapatok – 1–4 felhasználó): 13,92 USD/felhasználó/hónap

ownCloud Online (egyéni felhasználók): 16,06 USD/felhasználó/hónap

ownCloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 50 értékelés)

7. Microsoft OneDrive (A legjobb fájlok szinkronizálásához és tárolásához)

via Microsoft OneDrive

Ha olyan biztonságos fájlmegosztási megoldást keres vállalkozásához, amely zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365-be, vegye fontolóra a Microsoft OneDrive-ot, egy megbízható Google Drive-alternatívát. Ez lehetővé teszi a fájlok hatékony mentését, elérését és kezelését több eszközön is.

Tapasztalatom szerint a OneDrive asztali és mobil alkalmazásai elengedhetetlenek a fájlokhoz való zökkenőmentes hozzáféréshez, függetlenül attól, hogy az asztalomnál ülök-e vagy úton vagyok. A valós idejű szinkronizálás és a fájl-helyreállítási funkciók segítségével a csapatprojektek ütemezés szerint haladnak, és az adatok integritása is megmarad.

A Microsoft OneDrive legjobb funkciói

Tartsa fájljait szinkronban az összes eszközön, hogy mindig a legfrissebb verzió álljon rendelkezésére

Dolgozzon együtt csapattársaival a dokumentumokon, és kövesse nyomon a frissítéseket valós időben

Töltsön fel egyszerre akár 250 GB-os nagy fájlokat

Készítsen automatikus biztonsági másolatot a mobil eszközökön található fájlokról

Szerkessze dokumentumait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal

A Microsoft OneDrive korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmaz hatékony termelékenységi alkalmazásokat

Az ingyenes verzió 5 GB-os tárhelykorlátot tartalmaz, ami nagyobb fájlokkal rendelkező vagy jelentős adatigényű felhasználók számára elégtelen lehet

A Microsoft OneDrive árai

OneDrive for Business (1. csomag): 5 USD/hó (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó (éves számlázás)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó (éves számlázás)

A Microsoft OneDrive értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

8. Nextcloud (A legjobb felhőalapú adatkezeléshez és tároláshoz)

via Nextcloud

A Nextcloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási platform személyes és szakmai adatkezeléshez. Együttműködési eszközei lehetővé teszik a dokumentumok valós idejű szerkesztését csapatprojektekben és a fájlok zökkenőmentes megosztását a kollégákkal. Robusztus biztonsági funkcióival, mint például a kétfaktoros hitelesítés és a végpontok közötti titkosítás, biztosítja, hogy az érzékeny fájlok biztonságosan és megbízhatóan legyenek tárolva.

A Nextcloud legjobb funkciói

Szinkronizálja fájljait az eszközök között a platformok közötti kompatibilitásnak köszönhetően

Személyre szabhatja a felületet témákkal és márkajelzéssel

Védje adatait végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel

A Nextcloud korlátai

Teljesítmény nagy forgalmú szerverek esetén

A mobilalkalmazás funkciói elmaradnak a számítógépes verziótól, ami egyes felhasználók számára korlátozhatja a funkcionalitást

A felhőszolgáltatásokhoz nincs hivatalos ingyenes próbaverzió; az ingyenes verzió nyílt forráskódú, és manuális beállítást igényelhet, ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet.

A Nextcloud árai

Egyéni felhasználók: 19,26 USD/hó (éves számlázás)

Teams: 17,12 USD/hó (éves számlázás)

Nextcloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

9. Sync.com (A legjobb fájlmegosztáshoz erős titkosítással)

via Sync

A Sync elsősorban erős adatvédelmi és biztonsági funkcióiról ismert, amelyek a Google Drive egyik legjobb alternatívájává teszik. A listán szereplő sok más szolgáltatáshoz hasonlóan ez a felhőalapú tárolóeszköz is végpontok közötti titkosítást kínál. Versenytársaival ellentétben azonban a Sync kompromisszumok nélküli álláspontot képvisel a biztonság terén: nem engedi, hogy csapata megtekintse az Ön tartalmát, ami további bizalmat kölcsönöz a szolgáltatásnak.

Tapasztalatom szerint a Sync fejlett megosztási beállításai rendkívül hasznosak voltak a bizalmas dokumentumok kezelésében. Jelszóval védettem és lejárati dátumot állítottam be a megosztott linkekre, így nyugodtan dolgozhattam együtt a csapatommal érzékeny projektekben.

A Sync.com legjobb funkciói

Állítsa vissza a fájlok korábbi verzióit, és állítsa vissza a törölt fájlokat akár 365 napig visszamenőleg

Hozzon létre biztonságos linkeket fokozott adatvédelemmel az érzékeny fájlok megosztásához

Kövesse nyomon a megosztott mappákban zajló tevékenységeket részletes eseménynaplók segítségével

A Sync.com korlátai

A fájlokat csak egy mappába szinkronizálja, ami miatt módosítania kell a meglévő fájlszervezési struktúrát

A felhasználói felületet, különösen a webes verzióban, gyakran nehézkesnek írják le, ami kevésbé intuitívvá teszi a navigációt

Az ingyenes csomag mindössze 5 GB tárhelyet tartalmaz

Sync.com árak

Örökre ingyenes

Solo Basic : 8 USD/hó

Solo Professional : 20 USD/hó

Teams Standard : 6 USD/hó

Teams+ Unlimited : 15 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sync.com értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 40 értékelés)

10. pCloud (A legjobb több eszköz közötti fájlszinkronizáláshoz)

via pCloud

A pCloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy asztali alkalmazásán keresztül szinkronizálják fájljaikat az eszközök között, létrehozva egy virtuális meghajtót a biztonságos és zökkenőmentes hozzáférés érdekében. A platform nyilvános linkmegosztási opcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a fájlok elküldését az ügyfeleknek, míg a beépített médialejátszók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy videókat streameljenek és audiolejátszási listákat hozzanak létre közvetlenül a felhőből.

A pCloud legjobb funkciói

Használjon extra tárhelyet anélkül, hogy helyet foglalna az eszközein

Fájlok megosztása jelszóval és lejárati dátummal

Használja a fájlverziókezelést a régebbi fájlverziók visszakereséséhez és visszaállításához

A pCloud korlátai

A versenytársakhoz képest korlátozott ingyenes tárhely

Nincsenek integrált együttműködési eszközök

Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátot tartalmaz (a teljes mennyiség elérése érdekében feladatok elvégzésére van szükség), ami a gyakori felhasználók számára nem biztos, hogy elegendő.

A pCloud árai

Üzleti : 9,99 USD/hó

Business Pro: 19,98 USD/hó

A pCloud értékelései és véleményei

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)

11. Koofr (A legjobb több felhőalapú tárolási fiók integrálásához)

via Koofr

A Koofr egy felhőalapú tárolási megoldás, amely több fiókot, például a Google Drive-ot, a Dropboxot és az OneDrive-ot integrál egyetlen felületbe. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül érjék el és kezeljék fájljaikat.

Támogatja továbbá a közvetlen fájlmegosztást jelszóval és lejárati dátummal, biztosítva ezzel az érzékeny projektek biztonságos együttműködését. Csapatom számára ez a funkció hasznosnak bizonyult a megosztott fájlok adatvédelmének és integritásának fenntartásában.

A Koofr legjobb funkciói

Webes tartalmak közvetlen mentése a Koofr Chrome-bővítmény segítségével

Képek, videók és PDF-fájlok megtekintése letöltés nélkül

Törölt fájlok helyreállítása akár 7 napig, további tárhely igénybevétele nélkül

A Koofr korlátai

Napi korlátozások vonatkoznak a nyilvános megosztásra

Lassul, ha nagy fájlokat kezel

Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátozással rendelkezik

A Koofr árai

Örökre ingyenes

Briefcase S: 0,54 USD/hó

Briefcase M: 1,07 USD/hó

Suitcase L: 2,14 USD/hó

Suitcase XL: 4,28 USD/hó

Suitcase XXL: 10,70 USD/hó

Crate 3XL: 21,40 USD/hó

Crate 5XL: 37,45 USD/hó

Koofr értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

12. Backblaze (A legjobb fájltároláshoz és biztonsági mentéshez)

via Backblaze

A Backblaze egy egyszerű, költséghatékony felhőalapú tárolási megoldás, amely a biztonsági mentésre és a fájlok tárolására összpontosít. Automatikusan biztonsági másolatot készít a számítógépén található adatokról, és korlátlan tárhelykapacitást biztosít.

A platform verziókezelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szükség esetén visszakeressék a fájlok régebbi verzióit. Ezen felül a Backblaze lehetőséget kínál az adatok fizikai átvételére USB-merevlemezen keresztül, ami különösen hasznos lehet rendszer-visszaállítás során.

A Backblaze legjobb funkciói

Gondoskodjon az adatok biztonságáról automatikus biztonsági mentésekkel

A fájlok egyszerűen visszaállíthatók olyan lehetőségekkel, mint a zip-fájlok letöltése vagy a fizikai merevlemezek

Állítsa be a kétfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében

A Backblaze korlátai

Nem támogatja az online szerverekről, például a Gmailről történő e-mail-mentéseket

Az alapértelmezett fájlverziózás 30 napra korlátozott

A Backblaze árai

Pay-As-You-Go: 6 USD/TB/hónap

B2 Reserve: 1560 USD/20 TB/év

Backblaze értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

13. SpiderOak (A legjobb adatmentéshez és a biztonság garantálásához)

via SpiderOak

A SpiderOak az adatvédelmet és a biztonságot helyezi előtérbe, és olyan funkciókat kínál, mint a végpontok közötti titkosítás az érzékeny adatok védelme érdekében. Ezért kiváló Google Drive-alternatíva azok számára, akik bizalmas fájlokat kezelnek vagy távoli együttműködésben dolgoznak.

Nagyra értékelem, hogy a SpiderOak lehetővé teszi a felhasználók számára a munkahelyi dokumentumok és a megosztott mappák napi biztonsági mentésének beállítását, így biztosítva, hogy minden változás automatikusan szinkronizálódjon az eszközök között, manuális beavatkozás nélkül.

A SpiderOak legjobb funkciói

Készítsen automatikus biztonsági másolatokat testreszabható ütemezési beállításokkal

A fájlverziókezelő funkcióval visszaállíthatja a korábbi verziókat, hogy visszavonja a nem kívánt módosításokat

Szinkronizálja az adatokat az eszközök között a SpiderOak platformok közötti támogatásával

A SpiderOak korlátai

Magas árak más szolgáltatásokhoz képest

A felhasználói felületen nehéz lehet eligazodni

Nem kínál ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot a teljes élményhez; a felhasználóknak előfizetést kell kötniük

A SpiderOak árai

150 GB: 6 USD/hó

400 GB: 11 USD/hó

2 TB: 14 USD/hó

5 TB: 29 USD/hó

SpiderOak értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a Google Docs-ban az írási készségek fejlesztése, az együttműködés egyszerűsítése és a formázás automatizálása érdekében, így hatékonyabbá téve a dokumentumkészítési folyamatot! Ha a Google Docs-ról szeretne áttérni egy fejlettebb megoldásra, tekintse meg válogatott listánkat a legjobb alternatívákról, amelyek innovatív szolgáltatásokkal és továbbfejlesztett funkciókkal rendelkeznek, hogy minden igényét kielégítsék.

