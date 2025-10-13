A 13 legjobb Google Drive-alternatíva

A Google Drive világszerte milliárdok számára az első számú felhőalapú tárolási megoldás, és könnyű megérteni, miért.
Felhasználóbarát felülete és a Google Workspace alkalmazásokkal, például a Google Docs, a Google Photos és a Google Sheets alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja hatékony eszközöket biztosít a felhasználók számára az együttműködéshez, a dokumentumkezeléshez és a könnyű megosztáshoz. ✨
Mint valaki, aki évek óta a Google Drive-ra támaszkodik, nagyra értékelem, hogy segít a munkafolyamatok kezelésében és javítja a csapatmunkát. Miután azonban kipróbáltam különböző alternatívákat, találtam olyan lehetőségeket, amelyek felveszik a versenyt a Google Drive-val, sőt, gyakran még felül is múlják annak képességeit.
Személyes tapasztalataim és a ClickUp csapatom által nyújtott betekintés alapján összeállítottam egy listát a legjobb Google Drive alternatívákról. Ezek a lehetőségek kielégítik üzleti igényeit, miközben fokozott biztonságot és értéket nyújtanak.
Ebben a bejegyzésben részletesen bemutatjuk ezeket a biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, kiemelve azok egyedi jellemzőit, árazási struktúráját, valamint azt, hogy miként javíthatják a fájlmegosztási folyamatot.
Mire kell figyelnie egy Google Drive-alternatíva kiválasztásakor?
A Google Drive alternatívájának kiválasztása több, mint egy egyszerű keresés. Íme, mire kell figyelnie, hogy olyan biztonságos felhőalapú tárolási megoldást válasszon, amely megfelel az Ön igényeinek:
- Tárolási kapacitás: Győződjön meg arról, hogy az eszköz elegendő felhőalapú tárhelyet biztosít jelenlegi és jövőbeli igényeinek kielégítésére. Ha nagy fájlokat kezel, keressen olyan megoldásokat, amelyek bőséges vagy korlátlan tárhelyet kínálnak.
- Biztonsági funkciók: Válasszon olyan felhőalapú tárolási szolgáltatást, amely szigorú biztonsági intézkedéseket biztosít, beleértve a titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést. Ezek a funkciók védik a fájljait és az adatait a jogosulatlan hozzáféréstől.
- Tárolási lehetőségek: Ha lehetséges, kezdjen egy ingyenes csomaggal, hogy kipróbálja a szolgáltatás funkcióit, mielőtt fizetős csomagra váltana.
- Felhasználóbarát felület: Válasszon olyan szolgáltatást, amelynek intuitív felülete megkönnyíti a fájlok és mappák rendszerezését. A felhasználóbarát kialakítás lerövidíti a tanulási folyamatot, így gyorsan és hatékonyan kezdhet el dolgozni
- Biztonsági mentési és helyreállítási lehetőségek: Ellenőrizze, hogy a szolgáltatás biztonsági mentési és helyreállítási funkciókat kínál-e az adatvesztés ellen, amely véletlen törlés vagy sérülés miatt következhet be.
- Költséghatékonyság: Tekintse át az árképzési struktúrákat, és találjon olyan megoldást, amely egyensúlyt teremt a megfizethetőség és a szükséges alapvető funkciók között.
13 Google Drive-alternatíva
Íme a 13 legjobb biztonságos Google Drive-alternatíva listája, amelyek robusztus biztonságot nyújtanak a felhasználóbarát funkciók rovására:
1. ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz fájlkezeléshez és együttműködéshez)
Ha olyan robusztus Google Drive-alternatívát keres, amely kielégíti tárolási igényeit és együttműködési folyamatait, a ClickUp kiváló választás. Ez az all-in-one projektmenedzsment eszköz teljesen átalakította a csapatom és az én munkamódszeremet. Több, mint egy egyszerű feladatkezelő: minden folyamatot egyszerűsít, az alapvető fájlmegosztástól a komplex projektmunkafolyamatokig.
ClickUp és Google Drive integráció
A ClickUp Google Drive-integrációja forradalmi változást hozott a csapatom számára. Ezzel az integrációs funkcióval könnyedén csatolhat Google Drive-fájlokat közvetlenül a feladatokhoz, így a releváns dokumentumok mindig elérhetők maradnak.
Számtalan órát spóroltunk azzal, hogy fájlokat húzunk és ejtünk a feladatmegjegyzésekbe, vagy közvetlenül csatoljuk őket a feladatlapokhoz. Ráadásul létrehozhat Google Docs-, Sheets- vagy Slides-dokumentumokat, és megtekintheti azok előnézetét a ClickUp-on belül, anélkül, hogy platformot váltana.
Egy másik kiemelkedő funkció a ClickUp Connected Search, amely lehetővé teszi, hogy az egész ClickUp munkaterületen belül bármely fájlt megkeressen, így könnyedén megtalálhatja a fájlokat, feladatokat és dokumentumokat.
És a legjobb az egészben? Még az összes csatlakoztatott alkalmazást is átkutatja, beleértve a Google Drive-ot is. Tehát ha fájljaim szétszórva vannak a Google Drive-on, feladataim a ClickUp-ban, beszélgetéseim pedig a Slackben, a ClickUp univerzális keresőjével gyorsan megtalálhatom a Google Drive-on tárolt konkrét dokumentumot – mindezt anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnom.
ClickUp Docs
Ezen felül a ClickUp Docs új szintre emeli a dokumentumkészítést és a csapatmunkát. Sokoldalúsága – a wikiktől a tervrajzokig – hatékony eszközzé teszi a fájlok kezeléséhez, miközben növeli a termelékenységet és elősegíti a hatékony csapatmunkát. A csapatom ezt a funkciót használja beágyazott fájlokkal, linkekkel és widgetekkel ellátott dokumentumok készítéséhez, ami segít nekünk az ötletek késedelem nélküli megvalósításában.
A ClickUp Docs-ban azt szeretem, hogy nem csak írásra szolgál, hanem teljes mértékben integrálva van a feladatkezeléssel. Létrehozhat adatbázist, dokumentumokat kapcsolhat feladatokhoz, teendőket rendelhet hozzájuk, és beágyazhat fájlokat, például képeket, Google Drive-dokumentumokat, táblázatokat vagy értekezletjegyzeteket, így mindent egy helyen tarthat rendezve. Ez a központosítás megkönnyíti az együttműködést, és biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a szükséges információkhoz.
A ClickUp legjobb funkciói
- Integrálja a ClickUp-ot kedvenc eszközeivel, mint például a Slack, az Asana és a Google Drive, a ClickUp Integrations segítségével, hogy egységes munkaterületet hozzon létre.
- Kommunikálj és működj együtt csapatoddal közvetlenül a feladatok vagy projektek keretében a ClickUp Chat segítségével
- Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat hatékonyan, és bontsa kisebb lépésekre a projekteket a ClickUp Tasks segítségével
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével, hogy időt takarítson meg és csökkentse a hibák számát.
- Használja a kész ClickUp-sablonokat, hogy a nulláról indulva is gyorsan elindíthassa projektjeit és feladatait
A ClickUp korlátai
- Egyes integrációkhoz kezdeti beállításra lehet szükség, ami időigényes lehet
- A mobilalkalmazásból hiányoznak bizonyos asztali funkciók
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületi tagonként
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Dropbox (A legjobb felhőalapú tárolási szolgáltatás kisvállalkozások számára)
A Dropbox a lista egyik legrégebbi, biztonságos felhőalapú tárolási szolgáltatása, és megbízható Google Drive-alternatívaként emelkedik ki. Kétfaktoros hitelesítést kínál a fokozott biztonság érdekében, valamint automatikus eszközszinkronizálást, így biztosítva, hogy fájljaid mindig elérhetők legyenek.
A verziótörténet funkciója segít megelőzni a fontos változtatások véletlen elvesztését, míg a Paper funkció lehetővé teszi, hogy a csapatával közösen hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat. Gyakran használom projektfájlok szervezésére és erőforrások megosztására a kollégáimmal, mivel a felhasználóbarát felület megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az együttműködést.
A Dropbox legjobb funkciói
- Tárolja és hívja elő dokumentumait, fényképeit és videóit bármikor és bárhol
- Az automatikus szinkronizálás segítségével tartsa naprakészen fájljait az összes eszközön
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról, és védje meg őket a véletlen törléstől
A Dropbox korlátai
- Az ingyenes csomag csak 2 GB tárhelyet kínál
- Korlátozott verziótörténet az ingyenes csomagban
A Dropbox árai
- Plusz: 11,99 USD/hó
- Essentials: 19,99 USD/hó
- Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap
- Business Plus: 30 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Dropbox értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)
3. Box (A legjobb dokumentumok közös szerkesztéséhez és vállalati tartalomkezeléshez)
Ha teljesen le szeretné cserélni a tartalomkezelő rendszerét, a Box kiváló alternatívája a Google Drive-nak. AI-alapú platformja, az Intelligent Content Cloud, javítja a biztonságos együttműködést a szervezeten belül.
Tapasztalatom szerint a Box elengedhetetlen volt ahhoz, hogy bárhonnan biztonságosan kezelhessem és megoszthassam a fájlokat a csapatommal. Erős adatvédelmi és termelékenységi eszközei miatt értékes eszköz minden olyan vállalkozás számára, amelynek prioritása a hatékonyság és a biztonság.
A Box legjobb funkciói
- Integrálható más termelékenységi eszközökkel, mint például a Google Workspace (Google Docs) és a Microsoft 365
- Használja az eSignature funkciót a dokumentumok digitális aláírásához
- Kezelje a felhasználói jogosultságokat és hozzáférési szinteket a fájlmódosítások vagy megjegyzések tekintetében
A Box korlátai
- Az új fájlok feltöltésekor észrevehető késleltetés lassítja a megosztást és az együttműködést
- Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a mobilalkalmazás lassú és gyakran összeomlik
- Nincs ingyenes próbaverzió a vállalati szintű funkciókhoz
A Box árai
- Üzleti: 20 USD/hó
- Business Plus: 33 USD/hó
- Vállalati: 47 USD/hó
- Enterprise Plus: Egyedi árazás
Box értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)
4. iCloud Drive (A legjobb fájlok szinkronizálásához)
Az iCloud Drive egy népszerű Google Drive-alternatíva az összes Apple-eszköz közötti fájlok szinkronizálásához, és Windows-felhasználók számára is elérhető. Segítségével könnyedén hozzáférhet az iPhone-on található fájlokhoz a Files alkalmazáson keresztül, és minden változás azonnal frissül a Mac-en és az iPad-en is. Ez a valós idejű szinkronizálás lehetővé teszi, hogy a verziókezelés miatt nem kell aggódnia.
A platform egyszerűsége jelentős előny. A fájlok feltöltése olyan egyszerű, mint a felhő ikonra kattintani, és a megosztás is ugyanolyan könnyű – akár együttműködni szeretnék, akár másolatot küldeni, mindössze néhány érintéssel megtehetem. Összességében az iCloud Drive növeli a termelékenységet és rendszerezetté teszi a fájljaimat, így megbízható választás mindenkinek az Apple ökoszisztémán belül.
Az iCloud Drive legjobb funkciói
- Fájlok zökkenőmentes szinkronizálása az összes Apple-eszköz és Windows között
- Készítsen automatikus biztonsági másolatot eszközeiről, így biztosítva, hogy fényképei, videói és alkalmazásai adatai biztonságosan tárolódjanak, és szükség esetén könnyen visszakereshetők legyenek
- Dolgozzon együtt valós időben az iCloud Paper segítségével, amely lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy egyszerre hozzon létre, szerkesszen és kommentáljon dokumentumokat, javítva ezzel a csapatmunkát
- A törölt fájlokat akár 30 napig visszaállíthatja, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el véglegesen
Az iCloud Drive korlátai
- Nincs beépített verziókezelő rendszere a fájlokhoz, ami megnehezíti a dokumentumok korábbi verzióinak helyreállítását, ha azok felülíródnak vagy törlődnek
- Lassú szinkronizálás nagy fájlok kezelésekor
- Az ingyenes felhőalapú tárolási lehetőség 5 GB-ra korlátozódik, ami nem feltétlenül felel meg a haladó felhasználók igényeinek.
Az iCloud Drive árai
- 50 GB: 0,99 USD/hó
- 200 GB: 2,99 USD/hó
- 2 TB: 9,99 USD/hó
- 6 TB: 29,99 USD/hó
- 12 TB: 59,99 USD/hó
iCloud Drive értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. MEGA (A legjobb biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz)
A MEGA robusztus biztonsági funkciókat kínál, beleértve a végpontok közötti titkosítást és a kétfaktoros hitelesítést, így biztosítva, hogy fájljai még a MEGA-n belül is biztonságban maradjanak. Fájlmegosztó szoftverként olyan tárolási megoldást kínál, amely lehetővé teszi a biztonságos, jelszóval védett fájlok megosztását, megkönnyítve ezzel az ügyfelek közötti együttműködést. Ráadásul az új felhasználók már a kezdetektől 20 GB ingyenes tárhelyet kapnak.
Csapatunk a MEGA biztonsági funkcióit rendkívül hasznosnak tartja a titoktartás szempontjából. A végpontok közötti titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés nyugodt szívvel tárolhatjuk és oszthatjuk meg az érzékeny fájlokat.
A MEGA legjobb funkciói
- Fogadjon fájlokat MEGA-felhasználóktól és másoktól is
- Visszaállíthatja a fájlok régebbi verzióit véletlen módosítások vagy törlés esetén
- Állítson be lejárati dátumokat és jelszóvédelmet a megosztott fájlokhoz
A MEGA korlátai
- Az ingyenes fiókok átviteli kapacitása korlátozott
- Nincs lehetőség a Microsoft Office-dokumentumok közvetlen szerkesztésére a felhőben; ez azt jelenti, hogy a felhasználóknak le kell tölteniük a fájlokat a módosítások elvégzéséhez, ami megzavarhatja a munkamenetüket
A MEGA árai
- Pro Lite: 5,34 USD/hó
- Pro I: 10,96 USD/hó
- Pro II: 21,94 USD/hó
- Pro III: 32,91 USD/hó
MEGA értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
6. ownCloud (A legjobb együttműködéshez és adatkezeléshez)
Az ownCloud egy ingyenes Google Drive-alternatíva, amely szinkronizálja a fájlokat az eszközök között, így azok mindig naprakészek maradnak. A végpontok közötti titkosítás biztosítja, hogy az érzékeny adatok biztonságban maradjanak az átvitel során.
Ezen felül az ownCloud lehetővé teszi a dokumentumok közös szerkesztését, így az Office 365 vagy a Collabora segítségével valós időben dolgozhat a kollégáival a megosztott projektekben. A biztonság és az együttműködés ezen kombinációja értékes eszközzé teszi a csapatprojektekhez.
Az ownCloud legjobb funkciói
- A verziótörténet segítségével állítsa vissza a fájlok korábbi verzióit
- Dolgozzon együtt valós időben a dokumentumokon a beépített szerkesztőeszközökkel
- Állítson be privát fájllinkeket a biztonságos, időkorlátozott hozzáférés megosztásához
Az ownCloud korlátai
- A fejlett funkciók csak az Enterprise kiadásban érhetők el
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz ügyfélszolgálatot, ami hátrány lehet azoknak a felhasználóknak, akiknek segítségre van szükségük a beállításhoz vagy a hibaelhárításhoz.
ownCloud árak
- Community Edition: Ingyenes
- ownCloud a saját szerverén (Standard előfizetés): Körülbelül 5,70 USD/felhasználó/hónap
- ownCloud a saját szerverén (Enterprise előfizetés): Körülbelül 17,50 USD/felhasználó/hónap
- ownCloud Online (Csapatok – 1–4 felhasználó): 13,92 USD/felhasználó/hónap
- ownCloud Online (egyéni felhasználók): 16,06 USD/felhasználó/hónap
ownCloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (200+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 50 értékelés)
7. Microsoft OneDrive (A legjobb fájlok szinkronizálásához és tárolásához)
Ha olyan biztonságos fájlmegosztási megoldást keres vállalkozásához, amely zökkenőmentesen integrálható a Microsoft 365-be, vegye fontolóra a Microsoft OneDrive-ot, egy megbízható Google Drive-alternatívát. Ez lehetővé teszi a fájlok hatékony mentését, elérését és kezelését több eszközön is.
Tapasztalatom szerint a OneDrive asztali és mobil alkalmazásai elengedhetetlenek a fájlokhoz való zökkenőmentes hozzáféréshez, függetlenül attól, hogy az asztalomnál ülök-e vagy úton vagyok. A valós idejű szinkronizálás és a fájl-helyreállítási funkciók segítségével a csapatprojektek ütemezés szerint haladnak, és az adatok integritása is megmarad.
A Microsoft OneDrive legjobb funkciói
- Tartsa fájljait szinkronban az összes eszközön, hogy mindig a legfrissebb verzió álljon rendelkezésére
- Dolgozzon együtt csapattársaival a dokumentumokon, és kövesse nyomon a frissítéseket valós időben
- Töltsön fel egyszerre akár 250 GB-os nagy fájlokat
- Készítsen automatikus biztonsági másolatot a mobil eszközökön található fájlokról
- Szerkessze dokumentumait útközben az iOS és Android mobilalkalmazásokkal
A Microsoft OneDrive korlátai
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz hatékony termelékenységi alkalmazásokat
- Az ingyenes verzió 5 GB-os tárhelykorlátot tartalmaz, ami nagyobb fájlokkal rendelkező vagy jelentős adatigényű felhasználók számára elégtelen lehet
A Microsoft OneDrive árai
- OneDrive for Business (1. csomag): 5 USD/hó (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/hó (éves számlázás)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó (éves számlázás)
A Microsoft OneDrive értékelései és véleményei
- G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)
8. Nextcloud (A legjobb felhőalapú adatkezeléshez és tároláshoz)
A Nextcloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási platform személyes és szakmai adatkezeléshez. Együttműködési eszközei lehetővé teszik a dokumentumok valós idejű szerkesztését csapatprojektekben és a fájlok zökkenőmentes megosztását a kollégákkal. Robusztus biztonsági funkcióival, mint például a kétfaktoros hitelesítés és a végpontok közötti titkosítás, biztosítja, hogy az érzékeny fájlok biztonságosan és megbízhatóan legyenek tárolva.
A Nextcloud legjobb funkciói
- Szinkronizálja fájljait az eszközök között a platformok közötti kompatibilitásnak köszönhetően
- Személyre szabhatja a felületet témákkal és márkajelzéssel
- Védje adatait végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel
A Nextcloud korlátai
- Teljesítmény nagy forgalmú szerverek esetén
- A mobilalkalmazás funkciói elmaradnak a számítógépes verziótól, ami egyes felhasználók számára korlátozhatja a funkcionalitást
- A felhőszolgáltatásokhoz nincs hivatalos ingyenes próbaverzió; az ingyenes verzió nyílt forráskódú, és manuális beállítást igényelhet, ami nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet.
A Nextcloud árai
- Egyéni felhasználók: 19,26 USD/hó (éves számlázás)
- Teams: 17,12 USD/hó (éves számlázás)
Nextcloud értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
9. Sync.com (A legjobb fájlmegosztáshoz erős titkosítással)
A Sync elsősorban erős adatvédelmi és biztonsági funkcióiról ismert, amelyek a Google Drive egyik legjobb alternatívájává teszik. A listán szereplő sok más szolgáltatáshoz hasonlóan ez a felhőalapú tárolóeszköz is végpontok közötti titkosítást kínál. Versenytársaival ellentétben azonban a Sync kompromisszumok nélküli álláspontot képvisel a biztonság terén: nem engedi, hogy csapata megtekintse az Ön tartalmát, ami további bizalmat kölcsönöz a szolgáltatásnak.
Tapasztalatom szerint a Sync fejlett megosztási beállításai rendkívül hasznosak voltak a bizalmas dokumentumok kezelésében. Jelszóval védettem és lejárati dátumot állítottam be a megosztott linkekre, így nyugodtan dolgozhattam együtt a csapatommal érzékeny projektekben.
A Sync.com legjobb funkciói
- Állítsa vissza a fájlok korábbi verzióit, és állítsa vissza a törölt fájlokat akár 365 napig visszamenőleg
- Hozzon létre biztonságos linkeket fokozott adatvédelemmel az érzékeny fájlok megosztásához
- Kövesse nyomon a megosztott mappákban zajló tevékenységeket részletes eseménynaplók segítségével
A Sync.com korlátai
- A fájlokat csak egy mappába szinkronizálja, ami miatt módosítania kell a meglévő fájlszervezési struktúrát
- A felhasználói felületet, különösen a webes verzióban, gyakran nehézkesnek írják le, ami kevésbé intuitívvá teszi a navigációt
- Az ingyenes csomag mindössze 5 GB tárhelyet tartalmaz
Sync.com árak
- Örökre ingyenes
- Solo Basic: 8 USD/hó
- Solo Professional: 20 USD/hó
- Teams Standard: 6 USD/hó
- Teams+ Unlimited: 15 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Sync.com értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 40 értékelés)
10. pCloud (A legjobb több eszköz közötti fájlszinkronizáláshoz)
A pCloud egy sokoldalú felhőalapú tárolási megoldás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy asztali alkalmazásán keresztül szinkronizálják fájljaikat az eszközök között, létrehozva egy virtuális meghajtót a biztonságos és zökkenőmentes hozzáférés érdekében. A platform nyilvános linkmegosztási opcióval rendelkezik, amely megkönnyíti a fájlok elküldését az ügyfeleknek, míg a beépített médialejátszók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy videókat streameljenek és audiolejátszási listákat hozzanak létre közvetlenül a felhőből.
A pCloud legjobb funkciói
- Használjon extra tárhelyet anélkül, hogy helyet foglalna az eszközein
- Fájlok megosztása jelszóval és lejárati dátummal
- Használja a fájlverziókezelést a régebbi fájlverziók visszakereséséhez és visszaállításához
A pCloud korlátai
- A versenytársakhoz képest korlátozott ingyenes tárhely
- Nincsenek integrált együttműködési eszközök
- Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátot tartalmaz (a teljes mennyiség elérése érdekében feladatok elvégzésére van szükség), ami a gyakori felhasználók számára nem biztos, hogy elegendő.
A pCloud árai
- Üzleti: 9,99 USD/hó
- Business Pro: 19,98 USD/hó
A pCloud értékelései és véleményei
- G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 170 értékelés)
11. Koofr (A legjobb több felhőalapú tárolási fiók integrálásához)
A Koofr egy felhőalapú tárolási megoldás, amely több fiókot, például a Google Drive-ot, a Dropboxot és az OneDrive-ot integrál egyetlen felületbe. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alkalmazások közötti váltás nélkül érjék el és kezeljék fájljaikat.
Támogatja továbbá a közvetlen fájlmegosztást jelszóval és lejárati dátummal, biztosítva ezzel az érzékeny projektek biztonságos együttműködését. Csapatom számára ez a funkció hasznosnak bizonyult a megosztott fájlok adatvédelmének és integritásának fenntartásában.
A Koofr legjobb funkciói
- Webes tartalmak közvetlen mentése a Koofr Chrome-bővítmény segítségével
- Képek, videók és PDF-fájlok megtekintése letöltés nélkül
- Törölt fájlok helyreállítása akár 7 napig, további tárhely igénybevétele nélkül
A Koofr korlátai
- Napi korlátozások vonatkoznak a nyilvános megosztásra
- Lassul, ha nagy fájlokat kezel
- Az ingyenes csomag 10 GB-os korlátozással rendelkezik
A Koofr árai
- Örökre ingyenes
- Briefcase S: 0,54 USD/hó
- Briefcase M: 1,07 USD/hó
- Suitcase L: 2,14 USD/hó
- Suitcase XL: 4,28 USD/hó
- Suitcase XXL: 10,70 USD/hó
- Crate 3XL: 21,40 USD/hó
- Crate 5XL: 37,45 USD/hó
Koofr értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)
12. Backblaze (A legjobb fájltároláshoz és biztonsági mentéshez)
A Backblaze egy egyszerű, költséghatékony felhőalapú tárolási megoldás, amely a biztonsági mentésre és a fájlok tárolására összpontosít. Automatikusan biztonsági másolatot készít a számítógépén található adatokról, és korlátlan tárhelykapacitást biztosít.
A platform verziókezelési funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szükség esetén visszakeressék a fájlok régebbi verzióit. Ezen felül a Backblaze lehetőséget kínál az adatok fizikai átvételére USB-merevlemezen keresztül, ami különösen hasznos lehet rendszer-visszaállítás során.
A Backblaze legjobb funkciói
- Gondoskodjon az adatok biztonságáról automatikus biztonsági mentésekkel
- A fájlok egyszerűen visszaállíthatók olyan lehetőségekkel, mint a zip-fájlok letöltése vagy a fizikai merevlemezek
- Állítsa be a kétfaktoros hitelesítést a fokozott biztonság érdekében
A Backblaze korlátai
- Nem támogatja az online szerverekről, például a Gmailről történő e-mail-mentéseket
- Az alapértelmezett fájlverziózás 30 napra korlátozott
A Backblaze árai
- Pay-As-You-Go: 6 USD/TB/hónap
- B2 Reserve: 1560 USD/20 TB/év
Backblaze értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)
13. SpiderOak (A legjobb adatmentéshez és a biztonság garantálásához)
A SpiderOak az adatvédelmet és a biztonságot helyezi előtérbe, és olyan funkciókat kínál, mint a végpontok közötti titkosítás az érzékeny adatok védelme érdekében. Ezért kiváló Google Drive-alternatíva azok számára, akik bizalmas fájlokat kezelnek vagy távoli együttműködésben dolgoznak.
Nagyra értékelem, hogy a SpiderOak lehetővé teszi a felhasználók számára a munkahelyi dokumentumok és a megosztott mappák napi biztonsági mentésének beállítását, így biztosítva, hogy minden változás automatikusan szinkronizálódjon az eszközök között, manuális beavatkozás nélkül.
A SpiderOak legjobb funkciói
- Készítsen automatikus biztonsági másolatokat testreszabható ütemezési beállításokkal
- A fájlverziókezelő funkcióval visszaállíthatja a korábbi verziókat, hogy visszavonja a nem kívánt módosításokat
- Szinkronizálja az adatokat az eszközök között a SpiderOak platformok közötti támogatásával
A SpiderOak korlátai
- Magas árak más szolgáltatásokhoz képest
- A felhasználói felületen nehéz lehet eligazodni
- Nem kínál ingyenes csomagot vagy próbaidőszakot a teljes élményhez; a felhasználóknak előfizetést kell kötniük
A SpiderOak árai
- 150 GB: 6 USD/hó
- 400 GB: 11 USD/hó
- 2 TB: 14 USD/hó
- 5 TB: 29 USD/hó
SpiderOak értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Maximalizálja fájljainak biztonságát és rendszerezését a ClickUp segítségével
A megfelelő felhőalapú tárolási szolgáltatás kiválasztása elengedhetetlen a fájlok rendszerezéséhez és biztonságához. 🔒
A rengeteg lehetőség közül azonban időbe telhet, mire kiderül, melyik felel meg leginkább az Ön üzleti igényeinek. A fenti eszközök robusztus biztonsági funkciókat kínálnak, javítják az együttműködést és egyszerűsítik a munkafolyamatokat.
Ezek közül a ClickUp egy olyan all-in-one megoldás, amely átfogó Google Drive-alternatívaként emelkedik ki. Zökkenőmentesen ötvözi a fájlkezelést, a feladat-együttműködést és a más alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt. Testreszabható funkcióival és sablonjaival alkalmazkodik az Ön egyedi munkafolyamatához, megkönnyítve a projektek kezelését és a dokumentumok hatékony megosztását.
