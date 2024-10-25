Monday és HubSpot: melyik CRM a legjobb 2025-ben?

Ha van olyan eszköz, amely elengedhetetlen az értékesítési csapatok számára, akkor az a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftver, és erre jó okuk van.

CRM-rendszer nélkül értékesítési csapatai valószínűleg elavult táblázatokban és több, egymástól független eszközben fogják kezelni az ügyfélkommunikációt, a potenciális ügyfelek adatait és az értékesítési tevékenységeket.

Ez azt jelenti, hogy az értékesítési ügynökök végtelen körforgásba kerülnek a kézi adatbevitel miatt, ráadásul időt kell fordítaniuk a táblázatok böngészésére is, hogy megtalálják a potenciális ügyfelek megkereséséhez szükséges pontos információkat.

Szerencsére, függetlenül attól, hogy Ön egy növekvő értékesítési szervezet vagy egy nagyvállalat, egy gyors Google-keresésből kiderül, hogy a piacon nincs hiány CRM-megoldásokból.

Ebben a blogban két népszerű CRM-szolgáltatót, a Monday-t és a Hubspot-ot vesszük górcső alá, hogy segítsünk kiválasztani azt, amelyik leginkább megfelel az Ön üzleti igényeinek. Emellett bemutatunk egy bónusz eszközt is, amely leküzdíti a Monday CRM és a Hubspot korlátait. 🏆

Mi az a Monday CRM?

A Monday CRM egy értékesítési csomag, amelyet a Monday.com fejlesztett ki. Különböző méretű vállalkozások használják különböző iparágakban, például ingatlan, szoftver és IT-szolgáltatások, fogyasztási cikkek és egészségügy területén.

A Monday CRM egyik előnye, hogy rendkívül testreszabható. A kódolás nélküli beállításnak köszönhetően a platformot az értékesítési folyamatokhoz és munkafolyamatokhoz igazíthatja. Javítja az értékesítési folyamatok átláthatóságát, és beépített együttműködési eszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatmunkát az értékesítési tevékenységek és az ügyfélkapcsolatok terén.

A Monday CRM funkciói

Itt található egy rövid áttekintés a Monday CRM funkcióiról és arról, hogyan segíthetnek azok az értékesítési folyamatok kezelésében és a csapat teljesítményének optimalizálásában.

Ez a funkció segít központilag kezelni a kapcsolattartási információkat, mint például a neveket, e-mail címeket, telefonszámokat és egyéb fontos adatokat. Az értékesítési csapatok könnyedén hozzáférhetnek a legfrissebb információkhoz az ügyfelekkel való kapcsolattartás során.

A Monday CRM egyszerű vizuális felületet kínál szegmentálási és szűrési lehetőségekkel, amelyek segítségével megtalálhatja a konkrét potenciális ügyfeleket és kapcsolatokat a célzott marketinghez. Ezenkívül a Monday CRM-et az értékesítési ciklusához igazíthatja. Szerkessze a különböző üzletkötési szakaszokat oszlopok hozzáadásával vagy eltávolításával, hogy azok a legjobban illeszkedjenek a folyamatkezelési folyamatához.

💡Profi tipp: Használjon ügyfél-együttműködési eszközöket, hogy egy helyen kezelhesse az onboarding papírmunkát, a projektkérelmeket, a teljesítéseket és a visszajelzéseket.

2. funkció: Vezető pozíció megszerzése

A Monday CRM lead generációs űrlapjai megkönnyítik a lead információk rögzítését és kezelését. Helyezze el ezeket az űrlapokat webhelyén, közösségi oldalakon és webináriumokon a kapcsolattartási adatok rögzítéséhez, és a CRM adatbázis automatikusan tárolja azokat. Adja hozzá cége logóját, változtassa meg a színeket, és válassza ki, mely mezőket szeretné az űrlapokba felvenni, hogy a legfontosabb információkat rögzíthesse.

További információ: 10 ügyfélkezelési sablon PowerPointban és ClickUpban

3. funkció: Monday AI

A Monday AI funkciója lehetővé teszi, hogy képleteket hozzon létre a folyamatjelentések egyszerűsítésére. Például hozhat létre képleteket a teljes bevétel kiszámításához vagy a konverziós arányok nyomon követéséhez a különböző szakaszokban.

4. funkció: Műszerfalak

A Monday irányítópultjai lehetővé teszik az értékesítési folyamatok racionalizálását és az alapvető értékesítési mutatók áttekintését egyetlen felületen. Az irányítópultok segítségével nyomon követheti a költségvetéseket, az ügyletek előrehaladását és a csapat teljesítményét is. A Monday CRM többféle widgetet kínál az irányítópultok testreszabásához és az adatok megjelenítésének szabályozásához.

Monday CRM árak

Örökre ingyenes

Alap : 15 USD/hó felhasználónként

Standard : 20 USD/hó felhasználónként

Pro : 33 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az a HubSpot?

A HubSpot Sales Hub egy ügyfélkapcsolat-kezelő eszköz, amelyet kis- és középvállalkozások számára terveztek, hogy könnyedén kezelhessék ügyfeleikkel való interakcióikat. Központosított és könnyen használható platformot biztosít, ahol tárolhatja és kezelheti a kapcsolattartási információkat, nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, és vizualizálhatja értékesítési folyamatát.

A HubSpot funkciói

A HubSpot olyan funkciókat kínál, amelyek eltávolítják az értékesítési folyamatokból a súrlódásokat, és segítik az értékesítési ügynököket a hatékonyabb munkavégzésben. Vizsgáljuk meg őket részletesen!

1. funkció: Pipeline-kezelés

A HubSpot CRM platformja átfogó képet ad az egész értékesítési ciklusról. Láthatja, hogy az egyes ügyletek melyik szakaszban vannak, és milyen lépésekre van szükség a továbbhaladáshoz.

A HubSpot drag-and-drop felületével hozzáadhat, törölhet vagy szerkeszthet üzletkötési szakaszokat, így testreszabhatja értékesítési folyamatát. Ez azt jelenti, hogy az értékesítési folyamatot az Ön vállalkozásának leadkezelési és üzletkötési módszereihez igazíthatja.

💡Profi tipp: Javítsd ügyfélkommunikációs stratégiádat mérhető célok meghatározásával, a várakozások korai meghatározásával és az aktív hallgatás gyakorlásával.

2. funkció: Üzleti betekintés

A HubSpot üzleti betekintései segítenek gyorsan megtalálni a potenciális ügyfelek adatait. A CRM több mint 20 millió vállalkozás adatbázisával rendelkezik. Tehát, ha rendelkezik egy potenciális ügyfél vállalati e-mail címével, a HubSpot automatikusan kitölti az összes többi releváns adatot, például a vállalat méretét, iparágát, bevételét és egyebeket.

Profi tipp 💡: Használjon értékesítési projektmenedzsment technikákat, mint például a világos célok megfogalmazása, a mérföldkövek meghatározása és a hatékony kommunikációs csatornák létrehozása az értékesítési folyamat racionalizálása érdekében.

3. funkció: HubSpot AI

A HubSpot Breeze nevű mesterséges intelligencia megoldása olyan feladatokat lát el, mint a találkozók jegyzetelése, a nyilvántartások frissítése és az értékesítési csapatok számára elérhető üzenetek generálása. A beépített mesterséges intelligencia megoldás lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára az ügyfelekkel való interakciók és a korábbi ügyletek elemzését.

4. funkció: Dashboard és jelentéskészítő szoftver

A HubSpot egy központi helyet biztosít, ahol minden fontos adatát megtekintheti. Lehetővé teszi egyedi irányítópultok és átfogó jelentések létrehozását, amelyek segítenek az értékesítési csapatoknak betekintést nyerni a legfontosabb mutatókba.

A többfunkciós csapatok összekapcsolhatják a marketing és az értékesítési folyamatokat, hogy átfogó képet kapjanak a kampány teljesítményéről.

A HubSpot több mint 1000 eszközzel való integrációja hibamentessé teszi az üzleti források közötti adatátvitelt, és biztosítja, hogy értékesítési csapatai időben rendelkezzenek az adatokkal, hogy több üzletet köthessenek.

💡Profi tipp: Készítsen CRM-jelentéseket, és alakítsa azokat vizuális táblázatokká és grafikonokká, hogy jobban ábrázolja értékesítési folyamatát, és előre jelezze az üzletek lezárásának valószínűségét.

Hubspot árak

Örökre ingyenes

Professional : 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 150 USD/hó felhasználónként

💡 Bónusz: Íme, mit tehet a HubSpot és a ClickUp integrációjával: Gyorsabban biztosítson értéket ügyfeleinek a HubSpot és a ClickUp munkafolyamatok összekapcsolásával.

Gyorsítsa fel a projektkivitelezést az automatizálással

Tekintse meg az ügyféladatokat (ügyletek és ügyfélstátusz) a projektmenedzsment platformján belül.

Monday CRM és HubSpot: funkciók összehasonlítása

Mind a HubSpot, mind a Monday CRM egyedi funkciókat kínál az ügyfélkapcsolatok és a potenciális ügyfelek adatainak kezeléséhez. Ha azonban a Monday CRM és a HubSpot között kell választania, melyiket érdemes választania vállalkozása számára?

Itt található egy táblázat, amely bemutatja a HubSpot és a Monday CRM közötti különbségeket az értékesítési tevékenységek nyomon követése és a munkafolyamatok kezelése terén.

Funkció HubSpot Monday CRM Értékesítéskezelés Fejlett folyamatkezelés 7 alapértelmezett üzletkötési szakasszal Az értékesítési ciklus különböző szakaszai vizuálisan ábrázolva vannak egy Kanban táblán. Automatizálás Fejlett automatizálás több lépésből álló munkafolyamatokhoz, például e-mail küldéshez és találkozók ütemezéséhez. Alapvető automatizálás a potenciális ügyfelek hozzárendeléséhez és az állapotfrissítésekhez Értékesítési intelligencia Hozzáférés több mint 20 millió vállalkozás adatbázisához, így nincs szükség manuális kutatásra. Egyedi lead-gyűjtő űrlapok létrehozása szükséges a kapcsolattartási adatok rögzítéséhez. Mesterséges intelligencia Intelligens mesterséges intelligencia a prediktív előrejelzésekhez és a potenciális ügyfelek pontozásához Mesterséges intelligencia a feladatok generálásának, e-mailek írásának és tartalom generálásának automatizálásához. Nincs fejlett mesterséges intelligencia funkció. Adatkezelés Részletes irányítópultok a részletes jelentésekhez és a magas szintű áttekintésekhez egyaránt. Testreszabható irányítópultok, de csak magas szintű áttekintésekre korlátozódnak. Árazás A magasabb kategóriába tartozik, mivel az értékesítési és marketing funkciókat egyetlen csomagban integrálja. Megfizethető árak alapvető CRM funkciókkal

Olvassa el a cikket, hogy részletesebb képet kapjon arról, hogy ezek a platformok hasonló funkciók ellenére hogyan különböznek egymástól kínálatukban.

1. funkció: Értékesítéskezelés

A HubSpot Sales Hub fejlett pipeline-kezelési funkciókat kínál, amelyekkel vizualizálhatja értékesítési folyamatát és azonosíthatja az abban fellelhető akadályokat. Alapértelmezés szerint a HubSpot CRM-je hét üzletkötési szakaszból áll, amelyek az értékesítési ciklus legfontosabb fázisait képviselik.

A Monday értékesítési CRM egy Contact Management nevű értékesítéskezelési funkciót is kínál. Az ügyletek vizuálisan jelennek meg egy Kanban táblán, különböző oszlopokban, amelyek a különböző szakaszokat jelzik. Automatizálások állnak rendelkezésre olyan tevékenységekhez, mint a potenciális ügyfelek hozzárendelése, állapotfrissítések és emlékeztetők.

Győztes 🏆: Az Ön felhasználási esetétől függ: A fejlett automatizálás érdekében a HubSpot ötvözi az értékesítési és marketing tevékenységeket az e-mail marketing automatizálással és a folyamatkezeléssel. A vizuális folyamatirányításhoz használja a Monday CRM-et, amelyben az értékesítési ügyletek a Kanban táblán jelennek meg.

2. funkció: Értékesítési intelligencia

A HubSpot több mint 20 millió vállalkozás adatbázisát tartalmazó üzleti betekintési adatbázisa szükségtelenné teszi a manuális kutatást. Ez a funkció hasznos azoknak az értékesítési ügynököknek, akik gyorsan szeretnének információkat találni a potenciális ügyfelekről.

A Monday CRM esetében azonban időt kell fordítania egyedi űrlapok létrehozására a potenciális ügyfelek adatainak rögzítéséhez.

Győztes 🏆: A HubSpot nyert, mert időt takarít meg a potenciális ügyfelek megszólításához szükséges információk megtalálásában.

3. funkció: CRM automatizálási intelligencia

A HubSpot Breeze segít az értékesítési munkafolyamatban azáltal, hogy előrejelzéseket nyújt a csapat prognózisairól. A kollaboratív CRM-ből származó információkat felhasználhatja a bevételek előrejelzésére és a szűk keresztmetszetek megszüntetésére, mielőtt azok eszkalálódnának.

A Monday AI viszont automatizálja a feladatok generálását, és segít az e-mailek tervezésében, a tartalom generálásában és a képletek létrehozásában.

Győztes 🏆: Ha összehasonlítjuk az AI képességeiket, a HubSpot előnyben van a Monday CRM-mel szemben. A Monday AI csak alapvető automatizálási funkciókat kínál.

4. funkció: Árazás

Végül is a megfelelő eszköz kiválasztása nagyban függ a rendelkezésre álló költségvetéstől. Első ránézésre a Monday CRM sokkal kedvezőbb árú, mint a HubSpot. Ez azonban szubjektív vélemény lehet.

Győztes 🏆: A nagyobb csapatok, amelyek fejlett CRM funkciókat igényelnek, előnyösnek találhatják a HubSpot árait. Észreveheti, hogy a HubSpot fejlett marketingfunkciókat és értékesítési eszközöket kínál. A Monday értékesítési CRM árai azonban kedvezőbbek azok számára, akik testreszabhatóságot, rugalmasságot, alapvető jelentéskészítési és értékesítési funkciókat igényelnek.

HubSpot CRM és Monday CRM a Redditen

Kutattunk, mit mondanak a felhasználók a Monday CRM-ről és a HubSpotról a Reddit oldalon .

Egy Reddit-felhasználó kijelenti, hogy a HubSpotot részesíti előnyben az értékesítési és marketingcsapatok számára integrált funkciói miatt.

A HubSpot rajongója vagyok, mert olyan integrált platformot kínál, amelyet nem sok más CRM nyújt. Az értékesítés, a marketing, a szolgáltatások, a műveletek és a CMS integrálása nagyban segít a technológiai fragmentációban, és elkerüli a több eszköz integrálásának szükségességét.

A HubSpot rajongója vagyok, mert olyan integrált platformot kínál, amelyet nem sok más CRM nyújt. Az értékesítés, a marketing, a szolgáltatások, a műveletek és a CMS integrálása nagyban segít a technológiai fragmentációban, és elkerüli a több eszköz integrálásának szükségességét.

Egy másik Redditor megjegyzi, hogy míg a Monday.com kisebb felhasználási esetekhez, például ügyféllisták vezetéséhez a legalkalmasabb, a HubSpot CRM-ként jobban megfelel, különösen a növekvő vállalkozások számára. A felhasználó kiemeli azt is, hogy a HubSpot az automatizáláshoz hasonló fejlett funkcióknak köszönhetően jobban támogatja az értékesítési és marketingfunkciókat.

Először is tisztázni kell, hogy a Monday NEM egy CRM. Ez egy szép, online elérhető Excel-tábla, de messze nem egy CRM. Mindezeket figyelembe véve, az Ön vállalkozásának megfelelő választás attól függ, hogy mit szeretne elérni. Ha csak az ügyfél listák nyomon követéséről van szó, akkor a Monday is megfelelő lehet, de ha vállalkozásának bővítését tervezi, akkor végül is szeretné, hogy az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat stb. összehangoltan működjön, és a Monday nem támogatja az Ön által kívánt értékesítési és marketing funkciókat, különösen az automatizálás terén, amely a folyamatok racionalizálását szolgálja.

Először is tisztázni kell, hogy a Monday NEM egy CRM. Ez egy szép, online elérhető Excel-táblázat, de messze nem egy CRM.

Mindezeket figyelembe véve, az Ön vállalkozásának megfelelő választás attól függ, hogy mit szeretne elérni. Ha csak az ügyfél listák nyomon követéséről van szó, akkor a Monday is megfelelő lehet, de ha vállalkozásának bővítését tervezi, akkor végül is szeretné, hogy az értékesítés, a marketing, az ügyfélszolgálat stb. összehangoltan működjön, és a Monday nem támogatja az Ön által kívánt értékesítési és marketing funkciókat, különösen az automatizálás terén, amely a folyamatok racionalizálását szolgálja.

Átfogó elemzési funkcióival, fejlett potenciális ügyfelek minősítésével és automatizálásával a HubSpot általánosan elfogadottan jobb választás, mint a Monday CRM. Ez azért van, mert a Monday CRM inkább egy munkafolyamat-kezelő rendszer, korlátozott értékesítéskezelési funkciókkal.

Most pedig nézzük meg a HubSpot és a Monday CRM legjobb alternatíváit.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a HubSpot és a Monday CRM legjobb alternatíváját!

A ClickUp egy olyan komplex megoldás, amely a HubSpot és a Monday CRM összes szükséges funkcióját egy csomagban kínálja.

ClickUp CRM

Próbálja ki a ClickUp CRM megoldást, amellyel vizualizálhatja a folyamatokat, nyomon követheti és kezelheti a fiókokat, együttműködhet a csapatával, és egyszerűsítheti az ügyfelek munkafolyamatait.

A ClickUp CRM fejlett funkcióival, amelyek célja az ügyfélszám növekedésének felgyorsítása és a folyamatok kezelése, minden szükséges eszközt biztosít az értékesítési tevékenységek bővítéséhez.

Az olyan funkciók, mint a testreszabható nézetek, lehetővé teszik az ügyfélkapcsolatok vizualizálását, az ügyfelek életre szóló értékének figyelemmel kísérését és az átlagos üzletkötések méretének nyomon követését egyetlen helyen.

A ClickUp zökkenőmentes együttműködést tesz lehetővé, és előre beépített automatizálási funkciókkal is rendelkezik, amelyek segítségével létrehozhat, kioszthat és kezelhet feladatokat az értékesítési folyamat minden szakaszában. Ez teszi az egyik legjobb HubSpot és Monday CRM alternatívává, amelyet érdemes megfontolnia.

A szervezetünkön belüli innovatív gondolkodók mindig arra törekszenek, hogy jobbak legyenek, és folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel még egy percet, egy órát, vagy néha akár egy egész napot is megtakaríthatunk. A ClickUp sok olyan problémát megoldott számunkra, amelyeket visszatekintve olyan nem skálázható eszközökkel próbáltunk kezelni, mint az Excel táblázatok és a Word dokumentumok.

A szervezetünkön belüli innovatív gondolkodók mindig arra törekszenek, hogy jobbak legyenek, és folyamatosan keresik azokat a módszereket, amelyekkel még egy percet, egy órát, vagy néha akár egy egész napot is megtakaríthatunk. A ClickUp sok olyan problémát megoldott számunkra, amelyeket visszatekintve olyan nem skálázható eszközökkel próbáltunk kezelni, mint az Excel táblázatok és a Word dokumentumok.

Itt található egy részletesebb áttekintés arról, hogy mi teszi a ClickUp-ot az értékesítési csapatok számára a legjobb CRM-megoldássá.

ClickUp első számú előnye: Teljesítmény-dashboardok

A ClickUp Dashboards segítségével mélyreható betekintést nyerhet az ügyfélkapcsolatokba és a potenciális ügyfelek tevékenységébe. A testreszabott irányítópult segítségével vizualizálhatja a legfontosabb mutatókat, mint például a bruttó értékesítési bevétel, a havi jövedelem és a kategóriánkénti értékesítés. Ez rendkívül hasznos, ha optimalizálni szeretné értékesítési folyamatát és javítani szeretné bevételeinek növekedését.

Készítsen átfogó CRM-jelentéseket a ClickUp Dashboards segítségével.

Emellett figyelemmel kísérheti az adatbázisában szereplő különböző ügyfélszegmenseket, és előre jelezheti a bevételi potenciált és az upsell lehetőségeket. Elemezze az ügyfélszegmenseket, hogy megértse a kockázatnak kitett ügyfeleket, és proaktív intézkedéseket tegyen az ügyfélvesztés megelőzése érdekében.

A ClickUp előnye #2: Értékesítési projektmenedzsment

A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftvere egy helyen kínál leadkövetést, automatizált adatbevitelt és feladatkezelést. Az értékesítésre specializált sablonok és nézetek segítenek a csapatoknak az értékesítési csatorna vizualizálásában és az ügyfélszámlák kezelésében.

Használja a ClickUp Analysts CRM sablont az ügyféladatok szervezéséhez és kezeléséhez, valamint az értékesítési folyamat vizualizálásához.

ClickUp CRM sablon

Például a ClickUp CRM-sablonja egy funkciókban gazdag keretrendszer, amely testreszabható folyamatokat hozhat létre az értékesítési folyamatához. Használjon egyéni állapotokat az üzletkötési szakaszok jelzésére, például „Zárt, megnyert”, „Zárt, elvesztett”, „Ajánlat” stb. Így könnyedén nyomon követheti a potenciális ügyfelek előrehaladását a különböző értékesítési folyamatok szakaszaiban.

Töltse le ezt a sablont Kezelje potenciális ügyfeleit és ügyfélkapcsolatait egy helyen a ClickUp CRM sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat különböző tevékenységekhez, például e-mailek nyomon követéséhez, találkozók ütemezéséhez vagy ajánlatok előkészítéséhez.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek előrehaladását az értékesítési ciklus különböző fázisaiban, és jósolja meg a lezárt ügyletek valószínűségét.

Valós idejű betekintést nyerhet a legfontosabb értékesítési mutatókba, mint például az ügyfelek életre szóló értéke, az átlagos üzletnagyság és a csapat teljesítménye.

Állítson be értékesítési célokat a csapatának, és kövesse nyomon, hogyan haladnak azok elérése felé.

Bónusz: Ha értékesítési csapata kihívásokkal szembesül, például nem látja át a potenciális ügyfelek értékesítési útját vagy nem tudja strukturálni az értékesítési folyamatot, fontolja meg értékesítési folyamat sablonok használatát, hogy megkönnyítse munkájukat.

A ClickUp Automations segítségével időt takaríthat meg és automatizálhatja az értékesítési folyamat ismétlődő feladatait. Válasszon több mint 100 előre elkészített automatizálás közül, vagy készítse el sajátját a ClickUp automatizálás-készítőjével. Automatizálja az e-mailek küldését az értékesítési ciklus meghatározott fázisaiban, és indítson állapotfrissítéseket, amikor egy feladat elindul, jóváhagyásra kerül vagy befejeződik.

Használja a ClickUp Automation szolgáltatást, hogy elvégezze a csapatai számára a fárasztó munkát.

A ClickUp előnye #3: Intelligens mesterséges intelligencia

A ClickUp mesterséges intelligenciájú neurális hálózata, a ClickUp Brain minden, amire szüksége van ahhoz, hogy értékesítési csapata termelékenyebbé váljon.

Bármilyen munkával kapcsolatos kérdést feltehet a ClickUp Brainnek, amely átnézi a dokumentumait, projektjeit és feladatait, hogy a legrelevánsabb információkat találja meg. Ezzel sokkal könnyebb megtalálni a szükséges értékesítési információkat, és nem kell több órákat töltenie a munkaterület átnézésével.

Készítsen e-mail válaszokat, hozzon létre jelentéseket és foglalja össze a találkozók jegyzetét a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain e-mail sablonok, kimenő marketing kampányok és értékesítési jelentések tervezésére is képes. Így értékesítési ügynökei többé nem kell attól tartaniuk, hogy a nulláról kell létrehozniuk a kapcsolattartáshoz szükséges tartalmakat.

A vállalkozásához legmegfelelőbb CRM kiválasztásakor figyelembe veendő legfontosabb tényezők: Azonosítsa a legsürgetőbb problémákat: elveszíti az üzletek nyomon követését? Vagy nehezen zárja le az üzleteket? Vagy túl sok rendezetlen információ van az értékesítési folyamatában?

Végfelhasználói vélemények: végezzen felméréseket és gyűjtsön visszajelzéseket azoktól a főbb csapatoktól, akik a rendszert használni fogják.

Integráció: Győződjön meg arról, hogy integrálható a technológiai rendszerével, hogy elkerülje az adatsilók kialakulását.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollár felár ellenében munkaterületenként.

Fokozza értékesítési termelékenységét a ClickUp segítségével

A HubSpot CRM jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek az értékesítési és marketingtevékenységeik integrálására koncentrálnak. Azonban túl drágának bizonyulhat azoknak a csapatoknak, amelyek elsősorban CRM-funkciókra van szükségük.

A Monday CRM jó választás, ha az árak fontosak Önnek, és alapvető értékesítéskezelési funkciókra van szüksége. Ugyanakkor vannak korlátai, amelyek végső soron akadályozhatják a csapat munkáját.

A ClickUp ötvözi a Hubspot és a Monday legjobb tulajdonságait. A ClickUp CRM számos funkciót kínál a potenciális ügyfelek és az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Az olyan funkciók, mint a testreszabható irányítópultok, az automatizálás, a feladatkiosztás, a beépített AI író és az előre elkészített sablonok segítenek az értékesítési folyamatok kezelésében és az ügyfélkapcsolatok áttekintésében.

Regisztráljon egy ingyenes próbaidőszakra, hogy megnézze, hogyan növeli a ClickUp az értékesítési termelékenységét.