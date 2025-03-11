Ingyenes teendőlista-sablonok a Google Táblázatokhoz

A teendőlista nyugtató hatással bír, mivel növeli a termelékenységet és világos irányt ad.

Mivel a teendőlista-rendszer felépítése unalmas feladat, egy kész sablon megduplázza a hatást, mivel csökkenti a ráfordítást. Ha Google-felhasználó vagy, a Google Sheets teendőlista-sablonja gyors és egyszerű módja a kezdésnek. Sok kutatásnak tűnik? Ne aggódj!

Ez a cikk bemutatja a hat legjobb Google Sheets teendőlista sablont, és kiemeli a ClickUp hatékony alternatíváit a még hatékonyabb eredmények érdekében.

Mik azok a Google Táblázatok teendőlista-sablonjai?

A Google Táblázatok teendőlista-sablonjai előre megtervezett táblázatok, amelyek strukturált formátumot biztosítanak a feladatok szervezéséhez. Ezek a sablonok lehetővé teszik a napi előrehaladás nyomon követését, mivel áttekintést nyújtanak a feladatok állapotáról.

Ezek általában az alábbi oszlopokat tartalmazzák:

Feladat neve: A elvégzendő feladatok neve és leírása

Prioritásos feladatok: Jelzi a feladat sürgősségét és fontosságát (pl. magas, közepes, alacsony).

Határidő: A feladatok befejezésének határideje

Feladatállapot: Nyomon követi a feladat előrehaladását (pl. Teendő, Folyamatban, Befejezett)

Megjegyzések: Hely további részletek vagy kontextus megadásához

Mi jellemzi a jó Google Sheets teendőlista-sablont?

Minden cél vagy projekt különböző feladatokat foglal magában, amelyek alapján testreszabhatja a teendőlistáját. Íme azok az elemek, amelyeknek minden Google Sheets teendőlista-alkalmazásban és sablonban szerepelniük kell:

Rendezett elrendezés: A sablonnak könnyen olvashatónak és érthetőnek kell lennie egy pillantásra.

Testreszabható mezők: Hozzáadhat vagy eltávolíthat oszlopokat, hogy nyomon követhesse a legfontosabb információkat.

Vizuális jelzések: Az olyan funkciók, mint a színkódolás, a jelölőnégyzetek és a haladási sávok megkönnyítik a munkaterhelés vizualizálását és a haladás nyomon követését.

Könnyen megosztható opció: A Google Táblázatok sablonjának könnyen megoszthatónak és a csapattagokkal könnyen együttműködhetőnek kell lennie.

Valós idejű frissítés és automatizálás: A hatékony teendőlista-sablonok valós idejű frissítési funkciókkal és integrációs lehetőségekkel rendelkeznek, például naptárak hozzáadásával a hatékony projektkezelés érdekében.

6 Google Sheets teendőlista-sablon

1. Google Sheets teendőlista sablon a GooDocs-tól

via GooDocs

Egyszerű kétnapos feladatlistát szeretne? A GooDocs által készített Google Sheets teendőlista-sablon remek választás. A sablonban helyet kapott a három legfontosabb feladat, hogy a nagy horderejű tételeket gyorsan el lehessen intézni.

15 mezővel rendelkezik, amelyek projektmenedzsment ellenőrzőlistaként és ütemtervként szolgálnak. A sablon lehetővé teszi jegyzetek hozzáadását és a következő nap tervezését is. További előnye, hogy Excel-feladatlista formátumban is elérhető.

Ideális: A legfontosabb prioritások nyomon követéséhez és a két napra szóló feladatok szervezéséhez, jegyzetek, tervezés és könnyű ütemezéshez szükséges időbeosztás szakaszokkal.

2. Projekt teendőlista sablon a GooDocs-tól

via GooDocs

A GooDocs egy másik keretrendszere a Google Sheets Project To Do List Template. Ez a sokoldalú választás bármilyen méretű több projekt kezelését hivatott segíteni. A táblázatkezelő sablon feladatok delegálását, prioritási szinteket, ütemezést és a haladás nyomon követését tartalmazza.

A megoldás kifejezetten projektekhez tervezett további mezőket kínál, például költségvetést, határidőket és megjegyzéseket. Egyszerű, mégis intuitív kialakítása elősegíti a csapatmunkát is.

Ideális: Több projekt kezeléséhez, feladatok delegálásával, prioritások meghatározásával, ütemezéssel és a haladás nyomon követésével – tökéletes csapatmunkához.

3. Google Sheets színes teendőlista sablon a GooDocs-tól

via GooDocs

A GooDocs Google Sheets színes teendőlista-sablonja élénk és szervezett megközelítést kínál a napi feladatok tervezéséhez. Világos színvilága és elrendezése megkönnyíti a feladatok felismerését, vizualizálását és nyomon követését a nap folyamán.

A időrészek, jelölőnégyzetek és megjegyzések számára kijelölt helyekkel ez a sablon szórakoztató és funkcionális módot kínál a napi ütemterv kezelésére.

Ideális: a napi feladatok vizuális szervezéséhez, élénk színekkel, időintervallumokkal és jelölőnégyzetekkel, amelyek megkönnyítik és vonzóbbá teszik a feladatok nyomon követését.

4. Google Sheets teendőlista sablon a TEMPLATE. NET-től

Ez a Template.net által készített Google Táblázatok teendőlista sablonja átfogó és strukturált módon teszi lehetővé a napi feladatok kezelését. A munkafolyamat szervezett és hatékony lebonyolítását segíti elő az időkezelés, a feladatleírások, a megjegyzések és az előrehaladás jelölésére szolgáló oszlopok.

A sablon tiszta és testreszabható kialakítása kiválóan alkalmas személyes feladatok vagy szakmai célok kezelésére. Összességében ez a megoldás elősegíti a termelékenységet és a hatékony időgazdálkodást.

Ideális: a napi feladatok strukturált elrendezésű szervezéséhez, időgazdálkodási szakaszokkal, feladatleírásokkal, megjegyzésekkel és a haladás nyomon követésével – tökéletes a termelékenység és az időhatékonyság növeléséhez.

5. Napi, heti és havi teendőlista sablon a TEMPLATE. NET-től

Ez a Template.net Google Sheets keretrendszer segít átfogóan feltérképezni a különböző idővonalakon lévő feladatokat. Külön szakaszai vannak a napi, heti és havi feladatoknak, valamint egy irányítópult a teljesítmény összefoglalásához.

Ez a sablon frissíti a rövid és hosszú távú előrehaladást abban a pillanatban, amikor a feladatokat befejezettként jelölöd meg. Trendgrafikonja különösen hasznos a napi tevékenységek kiegyensúlyozott áttekintéséhez. A Template.net lehetővé teszi a lista Excel formátumban való exportálását is.

Ideális: Feladatok nyomon követése napi, heti és havi idővonalakon, olyan irányítópulttal és trendgrafikonnal, amelyek kiegyensúlyozott képet nyújtanak a rövid és hosszú távú előrehaladásról.

6. Heti teendőlista sablon a GooDocs-tól

via GooDocs

Ez a GooDocs Google Sheets heti teendőlista sablon egy azonnal használható, mégis tömör keretrendszer heti tervezők számára. Egyszerű és vizuálisan vonzó formátumot kínál, külön helyekkel. Emellett minden feladatot és találkozót jól szervezett formában tárol.

A csekklista sablon színes kialakítása és jelölőnégyzetei vonzó és kielégítő módszert kínálnak a haladás nyomon követésére. Így a napot vagy az egész hetet teljesítményérzettel és motivációval zárhatja.

Ideális: heti tervezéshez, tömör és vizuálisan vonzó formátumot biztosít, amely segít a feladatok és a találkozók szervezésében, miközben vonzó módon követhetővé teszi az előrehaladást.

A Google Sheets tennivalólistákhoz való használatának korlátai

Bár a Google Táblázatok hasznos eszköz lehet ellenőrzőlista-sablonok létrehozásához, vannak bizonyos korlátai. Mielőtt ezt az eszközt választaná, vegye figyelembe a következő négy korlátozást:

Minimális feladatfunkciók: A Google Sheets nem rendelkezik olyan átfogó funkciókkal, mint a kifejezetten teendőlistákhoz készült alkalmazások. Ide tartoznak az emlékeztetők, az ismétlődő feladatok és a feladatok függőségei.

Bonyolult verziótörténet: Bár több ember is együttműködhet a Google Táblázatokban, a változások nyomon követése néha unalmas feladat. Ez különösen igaz a komplex munkaprojektekre, amelyek különböző al-táblázatokat igényelnek.

Korlátozott formázási lehetőségek: Minden Google Sheets sablon rendelkezik formázási lehetőségekkel, de ezek meglehetősen alapszintűek. A vizualizációs lehetőségek, például a diagramok és grafikonok is korlátozottak.

Automatizálás és integráció: A Google Sheets nem rendelkezik beépített automatizálási funkciókkal. Valójában csak a Google Workspace eszközökkel, például a Google Docs-szal és a Gmail-lel integrálható.

Alternatív teendőlista-sablonok

A Google Sheets korlátai miatt nyilvánvalóan szükség van egy alternatív teendőlista-alkalmazás keresésére. A ClickUp kiemelkedik a hatékony projektmenedzsment legjobb választásaként, így nem kell más feladatkezelő szoftvert keresni.

Íme egy gyors összehasonlítás, amely bemutatja a ClickUp-ot, mint a tennivalólisták mesterművét.

Funkció Google Táblázatok ClickUp Felhasználói felület ✅ Ismerős táblázatos stílus ✅ Modern, intuitív és átfogó. Feladatkezelés ❌ A teendőlisták mind unalmas adatellenőrzési szabályokon alapulnak. ✅ 🏆 A feladatok könnyen létrehozhatók, nyomon követhetők és könnyen összpontosíthatóak. Alfeladatok ❌ Mi az? ✅ 🏆 Korlátlan számú alfeladat és egyszerű összekapcsolhatóság Ismétlődő feladatok ❌ Nincs határidővel kapcsolatos funkció! ✅ 🏆 Egyszerűen kattintson, hogy egyszerűsítse a napi, heti és havi céljait. Függőségek ❌ Nincs összekapcsolás ✅ 🏆 🏆 Határozza meg a sorrendet, a kapcsolatokat és egyebeket Együttműködés ✅ Valós idejű, több felhasználó ✅ 🏆 Valós idejű, több csapat számára, és nyomon követhető is Kommunikáció ✅ Megjegyzések minden cellában ✅ 🏆 🏆 Élő csevegés, azonnali címkézés, interaktív megjegyzések Verziótörténet ✅ Nyomon követhető táblázatok szintjén ✅ 🏆 Nyomon követhető feladat-, idő- és tartalomszinten Emlékeztetők ❌ Nincs elérhető riasztás ✅ 🏆 Igen, és igen! Állíts be e-mailes értesítéseket is! Integrációk ✅ Kissé unalmas, de leginkább a Google Workspace-hez alkalmas ✅ 🏆 Csatlakozzon több mint 1000 eszközhöz! Beépített AI funkcióval is rendelkezik, amelynek neve ClickUp Brain. Testreszabás ➖ Alapvető formázás ✅ 🏆 🏆 Rendkívül testreszabható, még a bevásárláshoz is! Vizualizációk ➖ Alapvető ✅ 🏆 🏆 Táblákkal, listákkal, ütemtervekkel és Gantt-diagram nézetekkel rendelkezik. Csatlakozzon az analitikai irányítópultjához, hogy betekintést nyerjen!

Az összehasonlítás magáért beszél: a ClickUp egy átfogóbb választás, függetlenül attól, hogy a teendőlistád személyes feladatokra, üzleti projektekre vagy ADHD kezelésére szolgál.

11 ClickUp teendőlista-sablon a termelékenység növeléséhez

1. ClickUp naptár feladatok listája sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje feladatait és kövesse nyomon a csapat napi, heti és havi kapacitását a ClickUp naptár-teendőlista sablonjával.

A ClickUp naptár-teendőlista sablonja a legjobb választás rövid és hosszú távú tervezéshez. Több szerepkör és prioritás feladatait szervezi. A keretrendszer nyolc egyedi nézetet kínál, például ütemterv-nézetet és Gantt-nézetet, hogy képet kapjon arról, hogyan fog telni a napja.

A sablon kiemeli a feladatkategóriákat, hogy egyszerűsítse a munkát. Emellett tartalmaz egy termelékenységi értékelést is, amely segít felülvizsgálni a hatékonyságot. A lista sablon teljes mértékben testreszabható és vizuálisan vonzó.

Ideális: rövid és hosszú távú tervezéshez egyaránt, nyolc testreszabható nézettel, amelyekkel a feladatokat szerep és prioritás szerint rendezheti.

2. ClickUp Work teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Work teendőlista sablonjával könnyedén elvégezheti a rutinmunkákat és megvalósíthatja az ambiciózus projekteket.

A ClickUp Work teendőlista-sablon a kulcs a könnyű feladat szervezéshez és a fokozott koncentrációhoz. Előre megtervezett, testreszabható feladatállapotai megkönnyítik a napi és heti feladatok frissítését.

Ez a teendőlista egyedi státuszokkal, például megjegyzésekkel és kapcsolattartó e-mailekkel, azonnal nyomon követi a munkatevékenységeket. A keretrendszer funkciótípusokat kínál a többfunkciós csapatok számára. Hatékony időkövetési funkciói még a nagy létszámú csapatok számára is segítenek optimalizálni munkájukat.

Ez a teendőlista-sablon Gantt- és Kanban-táblákkal rendelkezik, amelyek segítségével egy helyen láthatja a feladatokat, és jobban kezelheti napi teendőit.

Ideális: többfunkciós csapatok számára, hogy optimalizálják munkájukat, miközben a feladatokat Gantt- és Kanban-táblák segítségével kezelik.

3. ClickUp alapvető teendőlista-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Basic teendőlista sablonnal egyszerűen és hatékonyan teljesítheti feladatait.

Egy all-in-one, azonnali feladatkezelő keretrendszert keres? Akkor a ClickUp Basic To-Do List Template-re van szüksége. Ez a megoldás sokoldalúságával minden lehetséges célnak megfelel.

Az elrendezés egyszerű és vizuálisan vonzó, így tökéletesen testreszabható a napi teendőkhöz. A csekklista-sablon segítségével valós időben hozhat létre, rendelhet hozzá és követhet nyomon feladatokat. A ClickUp Brain integrálásával egy hatékony, írási, automatizálási és összefoglalási funkciókkal rendelkező AI-alapú teendőlista-eszközzé válik.

Ideális: All-in-one feladatkezelés valós idejű feladat létrehozással, kiosztással és nyomon követéssel.

4. ClickUp feladatkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp feladatkezelési sablon segítségével láthatóvá teheti a feladatok előrehaladását és optimalizálhatja a munkafolyamatokat.

A ClickUp feladatkezelési sablonja egy keretrendszer, amely hűvös és világos áttekintést nyújt a feladatairól. A dedikált haladási sáv minden feladatot feltérképez, és segít megérteni a függőségeket.

A sablon elősegíti a felelősségvállalást és az átláthatóságot olyan mezőkkel, mint a részleg neve és az időbecslések.

A keretrendszer előre megtervezett automatizálással rendelkezik, amely sablon témák segítségével jelzi az állapotváltozásokat. A megoldás garantálja a termelékenységet az együttműködés és a feladatok gyorsabb elvégzése során.

Ideális: Hatékony együttműködés és feladatvégzés, a feladatok áttekinthető összefoglalásával.

5. ClickUp mozgatható teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse az új otthonba költözést a ClickUp költözési teendőlista sablonjával, amely segít a feladatok szervezésében.

A ClickUp Moving To-Do List Template (ClickUp költözési teendőlista sablon) úgy lett kialakítva, hogy az összes költözéssel kapcsolatos feladatot, például a csomagolást és a tervezést, le lehessen pipálni. Az előre megtervezett adatmezők, mint például a határidő és a feladat állapota, gyors áttekintést nyújtanak a feladatainak mennyiségéről.

A teendőlista-sablon lehetővé teszi a feladatok csoportosítását egy „Költözési szakaszok” nevű egyéni nézetben. Ez olyan kategóriákat tartalmaz, mint „költözés előtt” és „költözés napja”. A keretrendszer stresszmentessé teszi a költözést, mivel még a váratlan akadályokra is felkészülhet.

Ideális: otthoni feladatok kezeléséhez, strukturált keretrendszert kínálva olyan feladatok nyomon követéséhez, mint a csomagolás és a tervezés.

6. ClickUp napi teendőlista sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp napi teendőlista sablonjával zökkenőmentesen térképezheti fel az alfeladatokat, és naprakészen követheti a napi teendőit.

Szeretne egy személyes irányító központot a napi feladatok elvégzéséhez? A ClickUp napi teendőlista sablonja a megoldás. Ez az elegáns digitális központ lehetővé teszi a napi feladatok megtervezését, hogy elérhető célokat tűzzön ki magának, és így motiváltabb legyen.

A csekklista sablon alfeladatokkal rendelkezik, amelyek segítségével a komplex témákat kezelhető feladatokra lehet bontani. Emellett tartalmaz egy prioritási listát, határidőket és helyszíneket is, amelyekkel nyomon követhető a munkafolyamat. A ClickUp segítségével szervezett maradhat és maximális termelékenységet érhet el, tudva, hogy semmi sem maradhat ki.

Ideális: személyes irányító központ létrehozásához a napi feladatokhoz, alfeladatokkal a komplex témák egyszerűsítéséhez.

📮ClickUp Insight: Úgy gondolja, hogy a teendőlistája hatékony? Gondolkodjon újra! Felmérésünk szerint a szakemberek 76%-a saját prioritási rendszert használ a feladatkezeléshez. A legújabb kutatások azonban megerősítik, hogy a munkavállalók 65%-a hajlamos a hatékony prioritás meghatározása nélkül a könnyen elérhető eredményekre koncentrálni a nagy értékű feladatok helyett. A ClickUp feladatprioritásai megváltoztatják a komplex projektek vizualizálásának és kezelésének módját, könnyen kiemelve a kritikus feladatokat. A ClickUp AI-alapú munkafolyamataival és egyedi prioritási jelöléseivel mindig tudni fogja, mit kell először megoldania.

7. ClickUp tevékenységi lista sablon

Töltse le ezt a sablont Végezze el a projekttevékenységeket szisztematikusan és strukturáltan a ClickUp tevékenységlista-sablon segítségével.

Ha függőségeket és struktúrát szeretne létrehozni a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében, a ClickUp tevékenységi lista sablonja kiváló választás.

A teendőlista egyetlen feladatból áll, amely több mint 13 alfeladatot tartalmaz. A feladat állapotát valós időben jeleníti meg egy haladási sáv segítségével. A sablon külön helyet biztosít a projekt részleteinek, hatókörének, határidőinek és egyéb fontos információknak a hozzáadásához.

Ez egy remek eszköz azoknak a vállalkozásoknak és felhasználóknak, akik a lehető legtöbb információt szeretnék megkapni, anélkül, hogy az zavaró lenne.

Ideális: olyan felhasználók számára, akik átfogó projektadatokra és strukturált függőségekkel rendelkező zökkenőmentes munkafolyamatra vágynak.

8. ClickUp Bucket List sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Bucket List Template segítségével kipipálhatja azokat a dolgokat, amelyeket egész életében ki akart próbálni.

Segítségre van szüksége álmai megvalósításához? A ClickUp Bucket List Template tökéletes csapatok, csoportok és egyéni álmodozók számára.

Ez a keretrendszer minden feladatot a bakancslistádon elérhetővé és élvezetessé tesz. Színekkel jelölt alkategóriákkal segít összpontosítani azokra a lépésekre, amelyekkel megvalósíthatod álmaidat. Ha csoportos autós utazást tervezel, a sablon lehetővé teszi, hogy minden feladathoz embereket is hozzárendelj.

Ez a ClickUp sablon többféle testreszabható nézetet kínál a fontos információk rendezéséhez és megjelenítéséhez, így a kiindulási pont egyértelmű és kétségkívül izgalmas.

Ideális: Egyének és csapatok számára, akik álmaikat megvalósítható célokká szeretnék alakítani.

9. ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Gyűjtsd össze a krediteket, húzd ki a házi feladatokat, és szervezd meg a munkádat a ClickUp osztályfeladatok teendőlista sablonjával.

A ClickUp Class Assignments To-Do List Template egy személyre szabott tanulmányi feladatkezelő segédprogram. A keretrendszer nyomon követi a feladatokat, a határidőket és egyebeket, hogy segítsen a tanároknak a tananyaggal kapcsolatos feladatokban.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy osztályok szerint szervezze a feladatokat, rangsorolja azokat és könnyedén nyomon kövesse a határidőket. Hat egyéni nézet és 12 feladatállapot segítségével világosan láthatja, hogyan haladnak a diákok.

A ClickUp egyéni mezői vizuálisan megjelenítik a tantárgy nevét és az anyag forrását, így tökéletesen alkalmasak a munkaterhelés felmérésére, hogy jobban tudj koncentrálni a diákjaidra.

Ideális: tanároknak, akik tanfolyamokat kezelnek, személyre szabott asszisztenst biztosítanak a feladatok, határidők és a hallgatók előrehaladásának nyomon követéséhez, testreszabható nézetekkel és feladatállapotokkal.

10. ClickUp Getting Things Done sablon

Töltse le ezt a sablont Tisztítsd meg elmédet és automatizáld a feladatlistákat a ClickUp Getting Things Done sablonjával.

A ClickUp Getting Things Done sablon egy olyan keretrendszer, amely a feladatok teljesítési arányára összpontosít. Minden elrendezés és mező tökéletesen lefedik a GTD rendszer feladatainak rögzítését, tisztázását, szervezését és végrehajtását.

A vonzó megjelenés mellett az egyszerű felület ideális azoknak a felhasználóknak, akik szeretnék rendezni a mindennapi teendőiket. A sablon segít koncentrálni a feladatra, a határidőre és a szükséges erőfeszítésre.

Ennek a teendőlista-sablonnak egy másik fontos előnye a feltételes logikán alapuló hatékony automatizálása. Ez magában foglalja a listák testreszabását az egyéni mezők kiválasztása, dátumok és egyéb paraméterek alapján.

Ideális: A feladatvégzési arányok javításához, strukturált elrendezéssel és egyszerű felülettel, amely segít rendezni a rutinjait és a feladat részleteire koncentrálni.

11. ClickUp otthoni felújítási teendőlista sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Home Renovation To-Do List Template segítségével a házfelújítás szórakoztatóvá válik, és nem veszít szem elől egyetlen feladatot sem.

A ClickUp otthoni felújítási teendőlista-sablonjával az otthoni felújítás kreativitásról szól, nem pedig házimunkáról. Az előre megtervezett elrendezés segít minden projekt lépésének megtervezésében, kiosztásában és nyomon követésében.

Emellett egyedi mezők és állapotok is rendelkezésre állnak olyan szempontok kezeléséhez, mint a vállalkozók adatai és az anyagok. A keretrendszer többféle nézetet is kínál az Ön kényelme érdekében.

A táblázatos nézet vizualizálja az előrehaladást és a prioritásokat, míg az idővonal nézet tökéletes a zökkenőmentes munkafolyamatokhoz. A ClickUp segítségével egyéni költségvetést is létrehozhat és nyomon követhet, így biztosítva, hogy minden pénzügye rendben legyen.

Ideális: Otthoni felújítási projektek kreatív kezeléséhez, előre megtervezett elrendezéssel a feladatok tervezéséhez, kiosztásához és nyomon követéséhez, valamint egyedi mezőkkel a vállalkozók adataival, az anyagokkal és a költségvetés nyomon követésével kapcsolatban.

Fejleszd a teendőlista-sablonjaidat a ClickUp segítségével

A teendőlisták növelik a hatékonyságot és csökkentik a stresszt, de egy listát a semmiből felépíteni meglehetősen fárasztó feladat lehet. Ebben az esetben jönnek jól a teendőlista-sablonok.

A hat legnépszerűbb Google Sheets sablon segítségével könnyedén belekezdhet a munkába. A Google Sheets azonban korlátozott lehetőségeket kínál a feladatkezelés terén.

A feladatok nyomon követése egyszerű cellákban gyorsan korlátozóvá válhat. Mi a megoldás? Egy olyan all-in-one projektkezelő eszköz, mint a ClickUp. Testreszabható teendőlistái olyan funkciókkal, mint az automatizálás, a fejlett testreszabás és a feladatok függőségei, új szintre emelik a feladatkezelést.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, hogy maximalizáld a termelékenységedet!