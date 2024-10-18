Zoho Workplace és Google Workspace: hogyan válassza ki a legmegfelelőbbet?

Két böngészőfület bámul, és gondosan értékeli mindkettő tartalmát – az egyiket a Zoho Workplace-ről, a másikat a Google Workspace-ről –, és azon töpreng, miért olyan nehéz bezárni az egyiket.

Hogyan tudja pontosan, melyik távmunka-eszközt válassza végül?

Csak e-maileket kell küldenie, dokumentumokat megosztania, és biztosítania kell a zavartalan, egyértelmű kommunikációt a csapatával. Üdvözöljük a modern kor dilemmájában, amikor két egyformán jó termelékenységi eszköz közül kell választani.

A vállalkozásához legmegfelelőbb eszköz kiválasztása olyan, mint a desszertek közül választani – valószínűleg mindet megkóstolná, de egyelőre csak egyet választhat. Hogyan döntsön? Nézzük meg részletesen!

Mi az a Zoho Workplace?

via Zoho

A Zoho Workplace egy integrált irodai eszközcsomag, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a mindennapi feladatok hatékonyabb kezelésében. Az e-mail kezeléstől a szövegszerkesztésen és a fájltároláson át a csapatmunkáig a Zoho Workplace több alkalmazást ötvöz, hogy zökkenőmentes munkakörnyezetet biztosítson.

Rugalmas, megfizethető és más Zoho alkalmazásokkal integrálható, ezért erőteljes versenyző az all-in-one megoldást kereső kis- és középvállalkozások számára.

A Zoho Workplace funkciói

A Zoho Workplace számos eszközt kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a hatékony együttműködésben, kommunikációban és feladatok elvégzésében. Íme egy rövid áttekintés a legfontosabb funkciókról.

1. funkció: Zoho Mail

Ez egy biztonságos és hirdetésmentes e-mail tárhelyszolgáltatás. A legjobb benne? Egyedi domain e-mail tárhelyet biztosít, így csapata professzionális e-mail címeket használhat.

Olyan funkciókkal rendelkezik, mint az e-mail visszahívás, az offline hozzáférés és az integrált csevegés a csapatmegbeszélésekhez.

2. funkció: Zoho Writer

A Zoho Writer a Zoho szövegszerkesztő alkalmazása, amely valós idejű dokumentum-együttműködést tesz lehetővé.

Akár jelentéseket szerkeszt, ajánlatokat készít, vagy ötleteket gyűjt, a Zoho Writer segítségével könnyedén megoszthatja a dokumentumokat, nyomon követheti a változásokat és megjegyzéseket fűzhet a csapattagokhoz – mindezt egy felhasználóbarát felületen.

3. funkció: Zoho WorkDrive

A Zoho WorkDrive a csapata digitális irattárának tekinthető. Ez egy felhőalapú tárolási szolgáltatás, amely valós idejű együttműködési és fájlkezelési funkciókat kínál. A fájlokat mappákba rendezheti, a különböző csapattagok hozzáférési szintjét szabályozhatja, és akár offline is dolgozhat.

A Zoho Workplace árai

Standard: 3 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Professional: 6 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Mi az a Google Workspace?

A Google Workspace (korábban G Suite néven ismert) a Google felhőalapú termelékenységi és együttműködési eszközeinek csomagja. Tartalmazza az összes ismert Google Workspace alkalmazást, mint például a Gmail, a Google Naptár, a Dokumentumok, a Drive, a Google Prezentációk és a Táblázatok, amelyek célja, hogy segítsék a csapatokat a valós idejű együttműködésben bármilyen eszközről.

A Google Workspace intuitív felhasználói felületéről, alkalmazásai közötti integrációról és felhőalapú tárolási képességeiről ismert.

A Google Workspace funkciói

A Zoho Workplace-hez hasonlóan a Google szolgáltatásai is tartalmaznak együttműködési és termelékenységi eszközöket.

Íme egy rövid áttekintés néhány kiemelkedő funkciójáról:

1. funkció: Gmail for Business

via Google

A Google Workspace segítségével professzionális e-mail tárhelyet kap a domain nevével. A Gmail robusztus spamszűrői, offline funkciói és más Google-alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációja nélkülözhetetlen üzleti eszközzé teszik.

2. funkció: Google Docs

a Google támogatásán keresztül

A Google Docs lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dokumentumokat hozzanak létre, osszanak meg és szerkesszenek, valamint valós időben együttműködjenek. Intuitív együttműködési eszközei, például a megjegyzések és a változások nyomon követése, elengedhetetlenek azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagyra értékelik a csapatmunkát és az átláthatóságot.

3. funkció: Google Drive

A Google Drive egy felhőalapú tárolási szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fájlok tárolását, rendszerezését és megosztását. Robusztus keresési funkcióival (a Google mesterséges intelligenciájának köszönhetően), megosztási jogosultságaival és hatalmas tárolási lehetőségeivel a Google Drive olyan vállalatok számára ideális, amelyek kiemelten fontosnak tartják az együttműködést és a fájlokhoz való könnyű hozzáférést.

A Google Workspace árai

Business Starter: 7 USD/felhasználó/hónap

Business Standard: 14 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 22 USD/felhasználó/hónap

Zoho Workplace és Google Workspace: funkciók összehasonlítása

A termelékenységi csomagok terén mind a Zoho Workplace, mind a Google Workspace számos fejlett funkciót kínál. De hogyan viszonyulnak egymáshoz?

Funkciók Zoho Workplace Google Workspace E-mail tárhely Egyéni domain, spamszűrők, offline funkciók Egyedi domain, iparágvezető spamszűrők, jobb offline funkciók, szélesebb körű alkalmazás Dokumentumok közös szerkesztése Valós idejű együttműködés, beépített e-aláírás Valós idejű együttműködés, intuitívabb felület, szélesebb körű felhasználás Felhőalapú tárolás Együttműködési és kezelési funkciók Erős keresési funkciók, integráció más Google-alkalmazásokkal, hatalmas tárhely

Most pedig nézzük meg ezt részletesen:

1. funkció: E-mail tárhely

A Zoho Mail és a Gmail for Business egyaránt egyedi domain e-mail tárhelyet kínál. Azonban a Gmailnek van előnye, elsősorban piacvezető spamszűrőinek, jobb offline képességeinek és általánosságban kiváló technikai támogatásának köszönhetően. Ráadásul a Gmail már széles körben elterjedt, ami azt jelenti, hogy a munkavállalóknak valószínűleg nem lesz szükségük sok képzésre a használat elsajátításához.

🏆Győztes: Google

2. funkció: Dokumentumkezelés és együttműködés

A Zoho Writer és a Google Docs egyaránt kiváló valós idejű együttműködési funkciókat kínál.

A Google Docs azonban intuitívabb felületének és széles körű használatának köszönhetően előnyben van. A Google Docs-ot gyakran könnyebb megosztani, mivel több felhasználó ismeri. A Zoho Writer azonban olyan hatékony eszközöket kínál, mint a beépített e-aláírás funkció, amely bizonyos felhasználási esetekben enyhe előnyt jelent.

🏆Győztes: Döntetlen a Zoho Writer és a Google Docs között

3. funkció: Felhőalapú tárolás

A Google mesterséges intelligenciájának köszönhetően a Google Drive keresési funkciói páratlanok. Míg a Zoho WorkDrive erős együttműködési és kezelési funkciókat kínál, a Google Drive más Google-alkalmazásokkal való integrációja és hatalmas tárolási kapacitása vonzóbbá teszi a kiterjedt fájlmegosztási igényekkel rendelkező vállalkozások számára.

🏆Győztes: Google

Zoho Workplace és Google Workspace árak összehasonlítása

Íme egy részletes áttekintés a két irodai csomag által kínált funkciókról, különböző árkategóriákban:

Árazási terv jellemzői Zoho Workplace Standard(Éves számlázás) Zoho Workplace Professional(Éves számlázás) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Költség 3 USD/felhasználó/hónap 6 USD/felhasználó/hónap 7,20 USD/felhasználó/hónap 14,40 USD/felhasználó/hónap 21,60 USD/felhasználó/hónap E-mail tárolás 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Felhőalapú tárolás 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB felhasználónként 5 TB felhasználónként Videokonferencia 100 résztvevő 250 résztvevő 100 résztvevő 150 résztvevő 500 résztvevő Egyéni domainnevek Igen Igen Igen Igen Igen Megosztott csapatmeghajtók Igen Igen Nem Igen Igen Mobilalkalmazások Igen Igen Igen Igen Igen Együttműködési eszközök Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect stb. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect stb. Google Dokumentumok, Táblázatok, Prezentációk, Csevegés Google Dokumentumok, Táblázatok, Prezentációk, Csevegés Google Dokumentumok, Táblázatok, Prezentációk, Csevegés Adminisztrátori ellenőrzés Alap Haladó (auditnaplókkal, haladó beállításokkal) Alap Haladó Haladó Biztonság 2FA, adat titkosítás 2FA, adat titkosítás, fejlett rendszergazdai vezérlők 2FA, adat titkosítás 2FA, Vault, adat titkosítás 2FA, Vault, adat titkosítás Támogatás Alap Elsőbbségi támogatás Standard támogatás Továbbfejlesztett támogatás Prémium támogatás

Zoho Workplace és Google Workspace összehasonlítása a Redditen

Ha valós véleményekről van szó, a Reddit az a hely, ahol érdemes megnézni a tárgyilagos visszajelzéseket.

Megnéztük a platformot, hogy meglássuk, hol állnak az emberek a Zoho Workplace és a Google Workspace vitájában; egy névtelen felhasználó úgy tűnt, vegyes érzelmekkel viszonyul mindkét platformhoz:

Javaslatom az lenne, hogy nézze meg, mi fontos az Ön vállalkozása számára...Mindkét platform meglehetősen egyszerűen használható. Az Ön számára szükséges funkciók határozzák meg, melyik platform kínálja azokat, és mennyit hajlandó fizetni érte. Ezután talán fontolóra veheti a felhasználói felületet is. Értékelje azt is, hogy mely harmadik féltől származó integrációk fontosak az Ön számára, és hogy azok támogatottak-e.

Egy másik felhasználó kiemeli, hogy a felhasználási esetek és az egyéni követelmények hogyan befolyásolják az Ön számára legmegfelelőbb platformot:

Minden vállalkozásomban a Google Workspace-t használom. Rengeteg integrációs lehetőség áll rendelkezésre. Végül azonban ez az Ön felhasználási eseteitől függ. Rengeteg adatot kezelek a Google Sheets-ben, és az AppSheet segítségével könnyedén mobilalkalmazássá alakítottam őket (gondoljon például CRM-re, rendeléskezelésre stb.). Másrészt sok kódolás nélküli eszközt és rendszert használok (weboldal-fejlesztéshez, ügyfélportálokhoz stb.). A legtöbbjük integrálható a Google Sheets programmal, de az Excel-lel nem.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Zoho Workplace és a Google Workspace legjobb alternatíváját!

Ha a Zoho Workplace és a Google Workspace nem felel meg minden igényének, akkor talán itt az ideje, hogy egy sokoldalú alternatívát vegyen fontolóra: bemutatjuk a ClickUp-ot.

Számos belső és külső projektet, valamint a magánéletemet is kezelem. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a különböző felhasználási területeket és igényeket elkülönítve, illetve az egész munkaterületen kezeljem, attól függően, hogy mire koncentrálok. Ez hatalmas rugalmasságot biztosít.

Számos belső és külső projektet, valamint a magánéletemet is kezelem. A ClickUp lehetővé teszi, hogy ezeket a különböző felhasználási területeket és igényeket elkülönítve, illetve az egész munkaterületen kezeljem, attól függően, hogy mire koncentrálok. Ez hatalmas rugalmasságot biztosít.

Elsősorban projektmenedzsment eszközként ismert, a ClickUp egy olyan komplex megoldás, amely a kommunikációt, a feladatkezelést és a tudásmegosztást egyetlen hatékony platformon egyesíti.

ClickUp első számú előnye: csevegés, e-mail és értekezletek

A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben csevegjenek, közvetlenül a feladatokhoz hozzászólásokat fűzzenek, e-maileket küldjenek, sőt online értekezleteket is tartsanak – mindezt anélkül, hogy elhagynák a platformot. Ez a szintű integráció időt takarít meg és növeli a termelékenységet.

Egységesítse a kommunikációt és a munkamenedzsmentet a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp Chat egy integráltabb kommunikációs rendszert kínál, mint a Google Workspace vagy a Zoho Workspace, mivel a csevegést és a feladatkezelést egy platformon egyesíti.

Ezzel egyetlen kattintással üzeneteket feladatokká alakíthat, biztosítva, hogy a kontextus a feladatok, dokumentumok és beszélgetések között összekapcsolva maradjon. A üzenetküldés és a munka közötti zökkenőmentes integráció növeli a termelékenységet, mivel mindent egy helyen tart, így csökken a több eszköz közötti váltás szükségessége.

A ClickUp e-mail funkciójával tovább javíthatja a csapatok közötti együttműködést . Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy e-maileket küldjenek és nyomon kövessenek közvetlenül a feladatokon belül, így biztosítva, hogy minden levelezés egy helyen legyen rendszerezve.

Szervezzen megbeszéléseket a munkaterületéről a ClickUp Meetings segítségével

A ClickUp Meetings pedig integrálja a megbeszéléseket a feladatokkal, dokumentumokkal és projektmenedzsmenttel, lehetővé téve a csapatok számára, hogy együttműködjenek és azonnal intézkedjenek a megbeszélések során.

A ClickUp Clips használata a platformon belül egy integráltabb és sokoldalúbb alternatívát kínál a Zoho Workplace és a Google Workspace helyett. A ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képernyőfelvételeket készítsenek, azokat a ClickUp Brain segítségével leírják, majd könnyedén megosszák vagy beágyazzák.

ClickUp előnye #2: Projektmenedzsment és feladatkezelés

Akár komplex projektet, akár napi teendőket kezel, a ClickUp Tasks segítségével prioritásokat állíthat be, nyomon követheti az időt és vizualizálhatja az előrehaladást.

Állítson be egyéni feladatprioritásokat a ClickUp Tasks segítségével

Így segíthet:

Egyéni mezők: Adjon hozzá linkeket, kapcsolatokat, fájlokat és egyebeket a feladatokhoz, így minden szükséges információ egy helyen elérhető lesz.

Feladatok függőségei: Köss össze kapcsolódó feladatokat, hogy megértsd, hogyan hatnak egymásra, és elkerüld a szűk keresztmetszeteket.

Prioritási szintek: Állítsa be a prioritási szinteket alacsonyról sürgősre, így könnyebben összpontosíthat a legfontosabb feladatokra.

Egyéni állapotok: Kövesse nyomon a haladást az Ön munkafolyamatához igazodó, testreszabható állapotokkal.

Több lista: Adjon hozzá feladatokat több listához a jobb szervezés és a funkciók közötti munkamenedzsment érdekében.

Feladat típusok: Kezelje a különböző típusú munkákat a csapatának legmegfelelőbb feladat típusokkal.

De ez még nem minden. A ClickUp projektmenedzsment funkciója magasabb szintű testreszabási lehetőségeket kínál, mint a Google Project Management vagy a Zoho.

ClickUp projektmenedzsment

Kezelje projektjeit több funkcióval egy helyen a ClickUp Project Management segítségével.

Íme néhány a szolgáltatás által kínált funkciók közül:

Többféle nézet: Rendezze a projekteket különböző nézetekbe, például listákba, táblákba, naptárakba és Gantt-diagramokba, hogy láthatóvá tegye az előrehaladást és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket.

Együttműködési eszközök: Könnyítse meg a csapatmunkát olyan funkciókkal, mint a megjegyzések, Könnyítse meg a csapatmunkát olyan funkciókkal, mint a megjegyzések, a ClickUp @mentions , a fájlmegosztás és a valós idejű együttműködés.

Testreszabható munkaterületek: Hozzon létre testreszabott munkaterületeket, amelyek megfelelnek csapata egyedi igényeinek és preferenciáinak.

Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot más népszerű eszközökkel, mint például Csatlakoztassa a ClickUp-ot más népszerű eszközökkel, mint például a Google Drive , a Slack és a Zoom, a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció érdekében.

Jelentések és elemzések: Részletes jelentések és elemzések készítése a projekt teljesítményének nyomon követéséhez, a trendek azonosításához és az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Ezenkívül a ClickUp Calendar segítségével hatékonyan tervezheti, ütemezheti és kezelheti idejét és erőforrásait.

Vizualizálja a projekteket és feladatokat, és tartsa be a határidőket a ClickUp naptárak segítségével.

Íme néhány fontos funkció:

Projektütemények vizualizálása: A naptár nézetben egyértelműen láthatók a projekt ütemtervei, határidőik és függőségeik.

Találkozók ütemezése: A naptárban közvetlenül koordinálhatja a találkozókat és eseményeket, így nincs szükség külső ütemezési eszközökre.

Időzóna-kezelés: Figyelembe veszi a különböző időzónákat a találkozók és események ütemezésénél.

Emlékeztetők és értesítések: Időben kapjon emlékeztetőket a közelgő határidőkkel és eseményekkel kapcsolatban.

ClickUp előnye #3: Hatékony tudásmenedzsment

A ClickUp strukturált és hatékony megközelítést kínál a tudásmenedzsmenthez a Docs és a hierarchikus rendszer révén, amelynek segítségével a felhasználók könnyedén rendszerezhetik, megoszthatják és frissíthetik a dokumentációt a csapatok között.

A ClickUp Docs testreszabható elrendezéseket, valós idejű együttműködést és zökkenőmentes integrációt kínál a feladatokba, megkönnyítve a dokumentumok és a munkafolyamatok összekapcsolását.

A ClickUp Docs segítségével egyetlen helyen rendszerezheti összes dokumentumát és wikijét.

A ClickUp Docs lehetővé teszi Önnek, hogy:

Dokumentumok létrehozása és szervezése: Könnyedén hozhat létre és kezelhet különböző típusú dokumentumokat, beleértve jegyzeteket, cikkeket és jelentéseket.

Együttműködési funkciók: Dolgozzon együtt a csapattagokkal a dokumentumokon, ossza meg velük észrevételeit, javaslatait és módosításait.

Verziókezelés: Kövesse nyomon a dokumentumokban végzett módosításokat, és szükség esetén állítsa vissza a korábbi verziókat.

Dokumentumok összekapcsolása: Kapcsolja össze a dokumentumokat feladatokkal vagy projektekkel a könnyű hivatkozás és szervezés érdekében.

Keresés és szűrés: A keresési és szűrési funkciók segítségével gyorsan megtalálhatja a kívánt dokumentumokat.

A ClickUp projekt hierarchia rugalmas rétegeivel, mappáival és listáival egyszerűsíti a tudás kategorizálását, így az információk visszakeresése intuitívabbá válik.

Rendszerezze az információkat a ClickUp Project Hierarchy segítségével

Az útmutató egy strukturált rendszer, amelynek célja, hogy segítse Önt a csapatok és projektek közötti munka hatékony szervezésében és kezelésében. Öt fő szintből áll: munkaterület, terek, mappák, listák, feladatok és alfeladatok.

Ez a hierarchia biztosítja, hogy a munka áttekinthetően legyen kategorizálva, megkönnyítve a feladatok közötti navigálást, kiosztását és nyomon követését. Segít fenntartani a különböző projektek közötti áttekinthetőséget, javítva a csapat együttműködését és termelékenységét.

Ezenkívül a ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, automatizálja a tartalomgenerálást, az összefoglalásokat és az elemzéseket, így időt takarít meg az ismétlődő feladatok elvégzésében. Ez a mesterséges intelligenciával működő együttműködés előnyt biztosít a ClickUp számára a Google és a Zoho felett, amelyek alapvető automatizálási eszközökre támaszkodnak, és nem rendelkeznek ugyanolyan mélyreható, feladatalapú mesterséges intelligenciával.

A legjobb felhőalapú termelékenységi csomag kiválasztása

Szóval, melyik eszköz a legalkalmasabb az irodai termelékenységhez: a Zoho Workplace vagy a Google Workspace? A válasz nagyban függ az üzleti igényeitől. Ha Ön egy kisebb vállalat, amely megfizethetőséget és robusztus integrációkat keres, akkor a Zoho Workplace lehet a jobb választás.

Ha csapata nagyra értékeli a zökkenőmentes együttműködést, a megszokott felületeket és a hatalmas felhőalapú tárhelyet, akkor a Google Workspace lehet a tökéletes választás.

Ha azonban a legjobb megoldást szeretné, akkor a ClickUp lehet a bölcsebb választás. A platform nem csak egyszerű dokumentummegosztást és kommunikációt kínál.

A ClickUp segítségével páratlan rugalmasságot kap, amely egyetlen felületen ötvözi a feladatkezelést, a valós idejű együttműködést és a hatékony kommunikációs funkciókat. Akár megjegyzéseket rendel hozzá, komplex projekteket kezel, vagy megosztott dokumentumokon dolgozik, a ClickUp mindent zökkenőmentesen integrál.

Próbálja ki a ClickUp-ot, és fedezze fel, mit tud Önnek nyújtani!