Hogyan erősítheti a csapatkapcsolatokat a normálizálódási szakaszban?

Csapatvezetőként elvárják Öntől, hogy összetartó és magas teljesítményű csapatot építsen. Akárcsak a Harry Potter sorozatban, meg kell győznie és motiválnia a Griffendél ház tagjait, gondoskodnia kell arról, hogy felkészüljenek a feladatra, és ragaszkodnia kell ahhoz, hogy a csapat teljesítményének szintjét emelje (minden alkalommal, amikor a Mardekár ház tagjai pusztítást okoznak). Természetesen ez könnyebb mondani, mint megtenni.

Miután a csapat túljutott a „viharos szakaszon” – amikor folyamatos nézeteltérések és összetűzések vannak –, egy lépéssel közelebb kerül a „álomcsapat” megteremtéséhez. Az Ön feladata, akárcsak Harry Potteré, hogy csapatépítő stratégiákat alkalmazzon és a konfliktusokat kezelje a projekt végéig (vagy amíg meg nem találja és meg nem semmisíti az összes horcruxot).

Készen állsz arra, hogy megismerj néhány praktikus stratégiát, amelyekkel megerősítheted a csapatkapcsolatokat a normálizálódási szakaszban? A cikkben a legjobb gyakorlatokat és példákat is megosztjuk veled. Kezdjük! 🚦

Előtte azonban nézzük meg röviden Tuckman csapatfejlődési modelljét.

Tuckman csoportfejlődési szakaszainak megértése

Bruce Tuckman pszichológus 1965-ben publikálta a csoportfejlődés négy szakaszát: kialakulás, konfliktus, normakialakítás és teljesítés. Később, az 1970-es években hozzáadta az ötödik szakaszt, az „adjourning”-et.

Íme egy rövid áttekintés a csapatfejlődés öt szakaszáról:

1. szakasz: Kialakulás

A kialakulási szakaszban a csapat tagjai megismerik egymást. Kapcsolatba lépnek egymással, de a csapatdinamika hiánya miatt nem biztosak abban, hogyan illeszkednek be. Ebben a szakaszban a tagok megbeszélik a csapat célját, célkitűzéseit és küldetését, és kitalálják, hogyan szervezzék meg a feladataikat.

Milyen stratégiák segíthetnek a kialakulási szakaszban?

Segítsen a bemutatkozásban : Végezzen jégtörő gyakorlatokat, és mutassa be az egyes csapattagokat, hogy kialakuljon a tartozás érzése.

Határozza meg a célokat és a szerepeket: Beszéljen a projekt céljairól, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen, és strukturálja a csapatot, tisztázva a csapat szerepeit és felelősségeit.

💡Profi tipp: A ClickUp Meet the Team Template és más jégtörő sablonok segítségével jól szervezett profilokat hozhat létre az összes csapattagról, bemutathatja őket egymásnak, és segíthet nekik megérteni egymás érzéseit, hogy kényelmesen érezzék magukat.

2. szakasz: Konfliktusok

A „viharos” szakaszban a csapat elkezd kilépni a komfortzónájából. A tagok megosztják ötleteiket, hangot adnak véleményüknek, és kihasználják az alkalmat, hogy kiemelkedjenek társaik közül. Ahogy az egyéni személyiségek előtérbe kerülnek, a viharos szakaszban gyakoriakká válnak az összecsapások.

Milyen stratégiák segíthetnek a konfliktusok szakaszában?

Fogadja el a konfliktusokat : Fordítsa a konfliktusokat lehetőségekké azáltal, hogy foglalkozik velük, és arra ösztönzi a csapat tagjait, hogy a problémák helyett a megoldásokra koncentráljanak.

Alapszabályok megállapítása: Állapítson meg szabályokat a kölcsönös tisztelet fenntartására, függetlenül a konfliktustól. Gondoskodjon arról, hogy minden csapattag kifejezhesse a véleményét.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást egy wiki létrehozásához, amely tartalmazza az összes projektforrást. Írja le az alapszabályokat, adjon hozzá egy táblázatot a tagok szerepeiről és felelősségeiről, egy listát az eszközökről és linkekről, és még sok mást.

3. szakasz: Normálás

A csapatfejlődés normálizálódási szakasza az a utópisztikus állapot, amelyet kerestél. 🌈 Ebben a szakaszban a csapat a végső cél elérése érdekében együttműködik. Minden tag hatékonyabban dolgozik, mivel megtanulja megosztani ötleteit és visszajelzéseket kapni, hogy fejlessze képességeit.

Milyen stratégiák segíthetnek a normálizálási szakaszban?

Támogassa a csapat tagjait : Gondoskodjon : Gondoskodjon a rendszeres csapatkommunikációról egyéni és csoportos megbeszélések, valamint olyan személyek coachingjával, akik nem érzik magukat kényelmesen, ha a kihívásaikat csoportban kell megbeszélniük.

Ösztönözze a visszajelzéseket: Ösztönözze a konstruktív visszajelzéseket, és biztosítson lehetőséget az egyéni és a csapat fejlődésének értékelésére.

A ClickUp Whiteboards használata remek ötlet a csapatmunka javítására. Csapata brainstormingot folytathat, ötleteket és stratégiákat térképezhet fel, valamint munkafolyamatokat hozhat létre a csapat zökkenőmentesebb működésének biztosítása érdekében – mindezt valós időben.

Végezzen valós idejű brainstormingot csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével

4. szakasz: Teljesítés

A teljesítési szakaszban a csapatok a megállapított folyamatokat követve dolgoznak együtt a csapat céljainak elérésén. Ahelyett, hogy az egyéni sikerekre koncentrálnának, a csapatként elért eredményekre összpontosítanak. Ennek eredményeként ebben a szakaszban a kollektív termelékenység és a csapat szinergiája magas.

Milyen stratégiák segíthetnek a teljesítési szakaszban?

Támogassa a megosztott vezetést: Ösztönözze a csoport tagjait, hogy vállaljanak vezetői szerepet.

A munka és a magánélet egyensúlyának ápolása: Mivel ebben a szakaszban a termelékenység a legmagasabb, ápolja a munka és a magánélet egyensúlyát a stressz és a kiégés elkerülése érdekében.

5. szakasz: Feloszlás

A csapatfejlődés öt szakaszának utolsója a feloszlás, amikor a projekt véget ér. A tagok keserédes érzést élnek át, egyrészt elégedettséget, másrészt gyászt, amikor elválnak egymástól. A csapat teljesítményére, a jövőbeli projektekre és a jövőbeli csapatokra koncentrálnak.

Milyen stratégiák segíthetnek a lezárási szakaszban?

Ellenőrizze a teljesítendő feladatokat: Győződjön meg arról, hogy minden elkészült. Beszélje meg a teljesítendő feladatok állapotát a tagokkal, és készítse elő az érdekelt felek által kért további információkat.

Beszéljen a bizonytalanságról: Segítsen a csapat tagjainak leküzdeni a jövővel kapcsolatos aggodalmaikat. Támogassa őket, és kínáljon nekik segítséget az átmenethez.

Miután hatékonyan átvészelte a viharos szakaszt, és eljutott a csapatfejlődés normál szakaszába, már megalapozta a csapat szilárd alapjait. Azonban a magas termelékenység és a csapat kohéziója érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy a normál szakasz kihívásainak megoldására összpontosítson.

Kihívások a normálizálási szakaszban

Íme a normálizálási szakaszban leggyakrabban felmerülő kihívások, amelyekkel meg kell küzdenie a tökéletes csapat harmónia fenntartása érdekében👇

A normák betartása

A normák meghatározzák a csapat viselkedésének szabályait. Ha azonban ezeket nem tartják be megfelelően, a csapatok ismét a konfliktusok szakaszába csúsznak vissza. A legrosszabb esetben a csapat teljesen széteshet.

Amikor a csapat szabályai összeomlottak, a csapat maga is szétesett, az értelme összeomlott, és bekövetkezett a katasztrófa. Ebből a szempontból a szabályok fontosak a kollektív cselekvés védelme szempontjából.

Amikor a csapat szabályai összeomlottak, a csapat maga is szétesett, az értelme összeomlott, és bekövetkezett a katasztrófa. Ebből a szempontból a szabályok fontosak a kollektív cselekvés védelme szempontjából.

Milyen kihívásokkal kell szembenézni a csapat szabályainak betartása során?

A tisztázatlanság : a csapat tagjai nem értik, mit várnak tőlük.

Belső konfliktusok : A személyiségek ütközése és az egymással versengő egyéni célok miatti konfliktusok megzavarhatják a csapat munkáját.

A szabályok elfelejtése: A csapatok számára nehézséget jelenthet a normák hatékony alkalmazása a gyakorlatban.

Hogyan lehet leküzdeni a csapat normáinak betartásával kapcsolatos kihívásokat? Írjon le alapszabályokat : A csapat normáinak központi, könnyen hozzáférhető platformon történő leírása egyértelművé teszi a csapat elvárásait, és segít a csapat tagjainak azok betartásában.

Bizalomépítés : Emlékeztesse a csapat tagjait céljaikra és feladataikra. Ez elősegíti : Emlékeztesse a csapat tagjait céljaikra és feladataikra. Ez elősegíti a bizalom erősödését , ami viszont növeli a munkával való elégedettséget.

Értékelje az előrehaladást: Havonta 30 percet vagy hetente 15 percet szánjon arra, hogy megbeszéljék, mennyire tartja be a csapat a normákat. Ehhez egy egyszerű módszer, ha létrehoz egy egyszerű ponttáblát : Havonta 30 percet vagy hetente 15 percet szánjon arra, hogy megbeszéljék, mennyire tartja be a csapat a normákat. Ehhez egy egyszerű módszer, ha létrehoz egy egyszerű ponttáblát a ClickUp Brain segítségével, egy AI asszisztenssel, amely megkönnyíti ezt a feladatot. Ezután megkérheti a csapatot, hogy értékeljék magukat, mennyire tartják be a szabályokat.

Készítsen csapat szabályokat, ponttáblákat és egyebeket a ClickUp Brain segítségével

Használja a ClickUp projektmenedzsment eszközét a csapat szabályainak kialakításához. A ClickUp Docs segítségével létrehozhat egy csapat szabálykönyvet, a ClickUp Dashboards segítségével pedig nyomon követheti a csapat előrehaladását.

Az egyéni és a csapatcélok közötti egyensúly megteremtése

A csapat tagjai egyéni célokkal és prioritásokkal rendelkeznek, amelyek ütközhetnek a csapat céljaival, ami váratlan konfliktusokhoz vezethet.

Ráadásul a csapatmunkában való részvétel igényes és kimerítő lehet, különösen, ha a munkaterhelés egyenlőtlen. Idővel ez demotivációhoz vezethet.

Így lehet leküzdeni ezt a kihívást a csoportfejlődés normálizálódási szakaszában: Az egyéni célok összehangolása a csapat céljaival : Hozzon létre olyan egyéni célokat, amelyek összhangban vannak a csapat küldetésével és stratégiai céljaival. : Hozzon létre olyan egyéni célokat, amelyek összhangban vannak a csapat küldetésével és stratégiai céljaival. A ClickUp Goals segítségével egyéni és csapat SMART célokat állíthat be, nyomon követheti a projekt ütemtervét, a csapat feladatait és a célok elérésének előrehaladását🎯.

Ösztönözze a nyílt kommunikációt : Engedje meg csapatának, hogy beszéljenek egyéni céljaikról. Használja ki : Engedje meg csapatának, hogy beszéljenek egyéni céljaikról. Használja ki a csapatkommunikációs alkalmazásokat , hogy létrehozzon egy központi teret, ahol a csapat tagjai valós időben beszélgethetnek, együttműködhetnek és kommunikálhatnak.

A munkaterhelés kiegyensúlyozása: Figyeljen az egyéni munkaterhelésre. Gondoskodjon arról, hogy senki ne kerüljön kiégésbe. Ezenkívül ösztönözze a csapat tagjait, hogy támogassák egymást az egyéni célok és a csapat céljainak elérésében.

Állítson be és kövesse nyomon a csapat céljait és feladatait a ClickUp Goals segítségével

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp erőforrás-kezelő funkcióját, hogy egy pillanat alatt áttekintse az erőforrásokat. A munkaterhelés nézet segítségével tervezheti és kezelheti a kapacitást.

A motiváció fenntartása

A csapatok túlságosan kényelembe helyezkedhetnek el a csapatfejlődés normálizálási szakaszában, és elveszíthetik a cél elérésére való összpontosításukat. A csapatok stagnálhatnak akkor is, ha következetesen elérik a céljaikat, de nem teljesítenek túl azok felett. Ezért a csapatok motiválása a normálizálási szakaszban kihívást jelenthet.

Íme néhány módszer, amellyel motiváltan tarthatja csapatát: Ünnepelje a sikereket : Ismerje el a csapat erőfeszítéseit és eredményeit, hogy motiválja a tagokat. A Gallup szerint : Ismerje el a csapat erőfeszítéseit és eredményeit, hogy motiválja a tagokat. A Gallup szerint azok a munkavállalók, akik elismerést kapnak , 20-szor nagyobb valószínűséggel elkötelezettek, mint azok, akik nem kapnak elismerést.

Naponta ellenőrizze a helyzetet : Naponta ellenőrizze a csapattagok helyzetét, hogy felmérje az előrehaladásukat. Beszéljék meg a kihívásaikat és karrier céljaikat, és segítsen nekik abban, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak.

Kezelje a konfliktusokat korán: amint konfliktusok merülnek fel, azonnal kommunikáljon a csapat tagjaival, hogy azonosíthassa a problémát és késedelem nélkül megoldhassa azt.

A ClickUp Chat segítségével valós időben kommunikálhat a csapatával. Ez segít megosztani az erőforrásokat és a projekt frissítéseit, megoldani a konfliktusokat, és szükség szerint megbeszélni a teendőket.

Kommunikáljon és oldja meg a konfliktusokat valós időben a ClickUp Chat segítségével

A legjobb gyakorlatok a csapatkapcsolatok erősítésére a normálizálási szakaszban

Most, hogy már ismeri a normálizálási szakasz kihívásait, beszéljünk néhány bevált gyakorlatról, amelyeket alkalmazhat a szoros csapatkapcsolatok biztosítása érdekében.

Támogassa a nyílt kommunikációt

A csapatfejlesztési folyamat legelején határozza meg a kommunikációs célokat. Tartsa fenn az átláthatóságot egy szilárd kommunikációs terv kidolgozásával, amelyben megemlíti a kommunikációs módokat, a célokat, az érdekelt feleket, a kommunikáció gyakoriságát, az eszközöket és egyebeket.

Használja a ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablont a rendszeres csapatértekezletek tervezéséhez. Meghatározhatja a tagok szerepeit és felelősségeit, irányelveket állíthat fel a bejelentkezésekhez, és létrehozhat projektütemterveket, hogy minden a terv szerint haladjon.

Sablon letöltése Tervezze meg a csapatértekezleteket és állapítsa meg a bejelentkezési szabályokat a ClickUp csapatkommunikációs és értekezlet-mátrix sablonjával.

💡 Profi tipp: Használjon kommunikációs terv sablonokat is, hogy meghatározza, hogyan és mikor kell a csapat tagjainak kommunikálniuk. Próbálja ki a ClickUp kommunikációs terv sablont, hogy javítsa külső és belső kommunikációját. Ez a sablon segít a kommunikációs stratégiák kidolgozásában és a kommunikációs erőfeszítések sikerességének mérésében.

Végezzen csapatépítő tevékenységeket

Ha együtt tudnak nevetni, akkor együtt is tudnak dolgozni.

Ha együtt tudnak nevetni, akkor együtt is tudnak dolgozni.

A szórakoztató csapatépítő tevékenységek segíthetnek a csapat tagjainak egymáshoz való kötődésében.

Íme néhány tevékenység és játék, amelyet kipróbálhat:

Virtuális partik : Ha távoli csapatod van, szervezz online partikat, hogy elismerd a tagok eredményeit. Kvízeket játszhatok, cseveghettek, beszélgethettek a tagok hobbijairól, kedvenc utazási célpontjaikról, ételeikről és még sok másról.

Versenyek : Ösztönözze a csapatokat olyan versenyek szervezésével, amelyek fokozzák kreativitásukat és problémamegoldó képességüket. Párosíthatja a tagokat, és megkérheti őket, hogy egy meghatározott időn belül hozzanak létre projekthez kapcsolódó célokat vagy szabályokat. Az a pár nyer, amelyik hamarabb végez🥇

Mi a közös bennünk: Ez a játék nagyobb csapatoknál működik a legjobban. Szervezze meg virtuálisan vagy személyesen, hozzon létre kis csoportokat, és kérje meg a csapat tagjait, hogy derítsék ki, mi a közös a csoportok tagjaiban – könyvek, zene, fagylalt ízek és egyebek.

Erősítse a normákat és szabványokat

Mint már említettük, a csapat tagjai gyorsan elfelejthetik a csapat normáit.

Mit tehetünk tehát a normálizálódási szakaszban a kötelékek megerősítése érdekében?

Tegye láthatóvá a szabályokat : Ne csak egy központi helyen írja le a szabályokat, hanem emelje ki őket a megbeszélések során is. Ha például Zoom-megbeszélést tart, emelje ki a szabályokat minden tag képernyőjén. Készíthet ikonokat is, amelyek a normákat jelképezik, és villogtatja őket a tagok képernyőjén.

Olvassa fel a normákat : Minden találkozó elején olvassa fel hangosan a csapat normáit, hogy a tagok emlékezzenek arra, mit kell betartaniuk. Ez visszaállítja az elkötelezettséget, a bizalmat és a céltudatosságot.

Hangsúlyozza a normákat a visszajelzések során: Visszajelzések során emlékeztesse a normákra. Például, ha a „nyitott kommunikáció” egy norma, említsd meg, amikor konkrét tagokat kérsz, hogy szólaljanak meg a megbeszéléseken.

A normák megerősítésével nemcsak egy magas teljesítményű csapatot épít fel, hanem az összes szakaszban fenntartja a magas termelékenységet is.

Próbálja ki a ClickUp-ot – a csapat sikereinek kulcsát!

Akár tetszik, akár nem, a csapatoknak a csoportfejlődés minden szakaszán át kell menniük, hogy magas teljesítményű csapatokká váljanak. Tapintatosan kell végigvezetni őket az egyes szakaszokon. De a legfontosabb az, hogy a csapatfejlődés normálizálódási szakaszában fenntartsuk a koncentrációt és a motivációt, hogy elérjük a „Sikerült!” fázist.

A ClickUp segítségével hatékonyan építhetsz ki magas teljesítményű csapatokat.

A ClickUp termelékenységi eszköz egyszerűsíti a célok, a kommunikáció és a folyamatok kezelését. Segít a részletes kommunikáció megtervezésében és megvalósításában, az erőforrások kezelésében, a munkaterhelés kiegyensúlyozásában, a konfliktusok korai kezelésében, a normák központi kialakításában, az előrehaladás nyomon követésében és még sok minden másban.

Röviden: a ClickUp segít a csoportdinamika zökkenőmentes kezelésében. Ha szeretné megtudni, mire képes még a ClickUp, regisztráljon most ingyenesen!