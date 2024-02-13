Csapatösszetartás: stratégiák a munkahelyi teljesítmény javítására

A csapat nem egy csoport egyénekből áll. Igen, a csapat több, mint csak tagjai összessége. A csapat a rendszerek, a tudás és a tagok közötti közös kapcsolatok összessége is.

Az a csapat, amely ápolja ezeket a rendszereket, aktívan megosztja tudását és erősíti a kapcsolatokat, összetartó és ezért hatékony.

Ebben a blogbejegyzésben a kohézióról és arról beszélünk, hogyan építhet össze egy összetartó csapatot.

Mi az a csapatösszetartás?

A csapatösszetartás a csapat azon képessége, hogy egyetlen egységként működjön és együtt dolgozzon. Ez a csapat tagjai közötti immateriális kapcsolatok, pozitív viszonyok és kölcsönös megértés összessége.

A csapat kohézióját a következő jellemzők jellemzik.

Többdimenziós : A csapat tagjai közötti szakmai, viselkedési és érzelmi kapcsolatok

Dinamikus : Folyamatosan változik és fejlődik minden változással, például egy csapattag távozásával vagy egy új csatlakozásával.

Kollektíva : A csapaton belüli összes interperszonális kapcsolat összessége; két ember közötti ellentét hatással lehet az egész csapatra.

Üzleti célokra összpontosított : az üzleti célokra összpontosít és egy közös cél elérése érdekében dolgozik.

Szervezeti: A szervezettől, annak struktúrájától, kultúrájától, értékeitől és vezetői magatartásától függ.

A közismert mutatóktól, mint például a hatékonyság vagy a termelékenység, eltérően a csapatösszetartás egy új koncepció, amely egyre nagyobb népszerűségre tesz szert, különösen a szolgáltató szervezetekben. Íme, miért.

A csapatösszetartás fontossága

A csapat összetartó munkavégző képessége az üzleti siker alapja, ezért is olyan fontos. A csapatösszetartás számos egyéb előnnyel is jár.

Csapat hatékonyság

A összetartó csapat szervezett és produktív. A csapat tagjai aktívan kiküszöbölik a felesleges munkát és az idő- vagy erőfeszítés-pazarlást. Megspórolják a felesleges költségeket és optimalizálják a csapat hatékonyságát.

Célorientáltság

A csapat kohéziója segít az egyéni és kollektív célok elérésében. A tagok tisztában vannak szerepeikkel és felelősségeikkel. A siker mércéje egyértelműen meghatározott, és tudják, hogyan érhetik el azt. A célokra összpontosítva a kohéziós csapatok javítják a munkateljesítményt.

A csapat autonómiája

A összetartó csapat átlátható, és minden csapattagot ösztönöz az önállóságra és a kreativitásra. Így az egész csapatnak megvan a szükséges háttér ahhoz, hogy innovatív módon oldja meg a problémákat.

Másrészt a vezető egyszerűen iránymutatást és támogatást nyújt, ahelyett, hogy mikromanagementet alkalmazna. Ez pozitív munkakultúrát teremt, és egyúttal a vezetői időt is felszabadítja.

Munkavállalói elkötelezettség

Ha egy csapat összetartó, akkor aktívan is részt vesz a munkában. Minden egyes tag erős összetartozás-érzetet érez a csapattal és a vállalattal kapcsolatban. Összhangban vannak a szervezet céljaival, és motiváltak azok elérése érdekében. Ez javítja a csapat teljesítményét.

Egészséges munkakörnyezet

A kohézió támogatja a hatékony csapatmunkát. A kohéziós csapat tagjai támogatják egymást. Szorosabban együttműködnek, segítséget és tanácsot nyújtanak azoknak, akiknek nehézségeik vannak. Kollektív felelősséget vállalnak és egységként teljesítenek.

Ennek következtében a gyenge csapatösszetartás negatív következményekkel járhat, például a célok el nem érése, a projektkivitelezés késedelme, magas fluktuáció, alacsony munkával való elégedettség stb.

A gyenge csoportkohézió megelőzése érdekében először meg kell tanulnia felismerni azt. Íme néhány tipp.

Hogyan lehet felismerni a gyenge csapatösszetartást?

Ha attól tart, hogy csapata nem működik összetartóan, de nem biztos benne, hogy mi a probléma, az alábbiakban néhány figyelmeztető jelzést talál.

Megoldatlan konfliktusok: A csapat tagjai olyan konfliktusokba keverednek, amelyek nem kerülnek professzionális módon megoldásra? Ha ezek a konfliktusok haraghoz vagy személyes sérelemhez vezetnek, akkor a csapat összetartása gyenge.

Átláthatóság hiánya: Egy nem összetartó csapatban az egyének hajlamosak homályosan beszélni vagy visszatartani az információkat. Ha a csapat tagjai nem osztják meg proaktívan és nyíltan az információkat, akkor lehet, hogy valamilyen alapvető bizonytalanság vagy egészségtelen verseny áll fenn, amelyet meg kell oldania.

Hibáztatás: A nem összetartó csapat tagjai hajlamosak egymást hibáztatni a hiányosságokért. A csapat tagjai nem vállalnak személyes felelősséget, ha valami nem sikerül.

Nem elkötelezett csapat tagok: A megbeszéléseken észreveheti, hogy a csoport tagjai nem kínálják fel a legjobb ötleteiket, vagy csak a legszükségesebb minimumot végzik el. Lehet, hogy nem érzik magukat hajlandónak az együttműködésre vagy az innovációra.

Bizalomhiány: A nem összetartó csapat mindig a problémákra figyel, és úgy érzi, hogy meg kell védenie magát.

Az erős csapatösszetartás éppen ellenkezőleg hat.

Az erős csapatösszetartás jelei

Nem minden összetartó csapatnak kell tigriscsapatnak lennie. De meg kell mutatniuk, hogy hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Íme néhány jel, amelyre figyelnie kell.

Erős kommunikáció

A világos és aktív kommunikáció a csapat kohéziójának alapja. Ez különböző formákban nyilvánul meg, például a csapat tagjai:

Információk megosztása és a kihívások félelem nélküli elismerése

Bizalommal beszéljenek egymással szemtől szembe, vagy írják le véleményüket e-mailben/Slackben.

Kényelmesen folytasson nehéz beszélgetéseket vagy heves vitákat a projekt érdekében.

Félelem nélkül véleményt nyilvánítani és megosztani

Aktívan dokumentálja az előrehaladást, és ha szükséges, hajlandó átadni a feladatokat.

Gyors konfliktusmegoldás

A összetartó csapatokban is vannak konfliktusok, csak azokat gyorsan és egészségesen oldják meg. Nyitottak a különböző véleményekre és nézeteltérésekre. Ha egy vita konfliktussá fajul, azt egymás között oldják meg, és továbblépnek.

Elkötelezettség a döntések iránt

A „nem értünk egyet, de elkötelezzük magunkat” egy összetartó csapat fontos mottója. Ha egy vagy két csapattag nem ért egyet egy döntéssel, akkor is elkötelezik magukat mellette, nem sietnek azzal, hogy „én megmondtam”, és később sem akadályozzák a haladást.

Közös felelősségvállalás

A összetartó csapat kollektív felelősséget vállal minden sikerért és kudarcért. A csapat tagjai egymást tartják felelőssé, anélkül, hogy felesleges vádakat szórnának egymásra. Proaktívan tájékoztatják kollégáikat, ha kihívásokkal szembesülnek, és segítséget kérnek. Azok, akik hibákat követtek el, beismerik azokat, és elkötelezik magukat a jóvátétel mellett.

Egy ilyen szintű csapatösszetartást biztosító munkahely megteremtése tudatos gondolkodást és kitartó erőfeszítéseket igényel. Íme tíz stratégia, amelyekkel szilárd alapokat teremthet.

10 stratégia a csapat kohéziójának javítására

A csapatösszetartás építése nem egyszeri tevékenység. Ez egy folyamatos feladat, amelyet minden csapatvezetőnek és vezetőnek el kell végeznie. Ez egy viselkedési gyakorlat, amelyet mindenkinek el kell végeznie.

Ezeket a viselkedésmódokat azonban bármelyik legjobb projektmenedzsment eszközzel gyakorlatba ültetheti. Íme néhány stratégia és azok megvalósításához szükséges megfelelő eszközök használata.

1. Határozza meg küldetését

A küldetést megértő csapat összefog, hogy elérje céljait. A csapat kohéziójának javítása érdekében tisztázza jövőbeli elképzeléseit egy megvalósítható és céltudatos küldetés révén.

Helyezze mindezt a piaci igények és a verseny kontextusába.

Tegye relevánssá a csapat érzelmi igényeinek és kollektív motivációinak.

Tartsa hosszú távon, hogy ne kelljen gyakran változtatnia.

Legyen célorientált

„A világ információinak rendszerezése, hogy azok mindenki számára hozzáférhetők és hasznosak legyenek” – ez volt a Google keresőtermékének küldetése. Ez a küldetés kontextusfüggő, releváns, hosszú távú és céltudatos. Ez egy olyan küldetés, amelyért a munkavállalók nemcsak munkaidőben, hanem magánéletükben is elkötelezettek lehetnek.

Miután meghatároztad a küldetést, tedd közzé nyilvánosan. Tegyél ki egy digitális táblára vagy a vállalati wikire, hogy mindenki könnyen és gyakran láthassa.

2. Határozzon meg SMART csapatcélokat

Ha a küldetés meghatározza a csapat „mit” feladatait, akkor a célok megmutatják a „hogyan” feladatait. A küldetésből vezesse le a célokat. Határozzon meg célokat a csapat és az egyes csapattagok számára. Legyenek ezek SMART célok, azaz konkrétak, mérhetőek, elérhetőek, relevánsak és időhöz kötöttek.

ClickUp célok a célok eléréséhez

Ahhoz, hogy a csapat mindig a céljaira koncentráljon, elérhetővé kell tennie azokat, és nyomon kell követnie az előrehaladást. Egy jó projektmenedzsment eszköz ezt lehetővé teszi mind az egyéni, mind a csapatcélok esetében.

A ClickUp Goals célja, hogy azok a csapat számára mindig láthatóak és elérhetőek legyenek. A csapat kohéziójának javítása érdekében használja a ClickUp Goals szolgáltatást, hogy minden csapattaggal részletes beszélgetéseket folytasson, és megbizonyosodjon arról, hogy megértették céljaikat.

Távolítsa el a kétértelműségeket. Beszéljék meg a függőségeket és a kapcsolatokat, hogy mindenki tisztában legyen a saját felelősségi körével.

3. Erősítse a projektmenedzsmentet

A összetartó csapatnak szüksége van egy együttműködésre alkalmas térre. Általában az iroda tölti be ezt a szerepet, de ez nem elég. Különösen igaz ez a hibrid csapatokra. A csapat kohéziójának javítása érdekében hozzon létre robusztus kommunikációs rendszereket.

Projekt szervezése: Állítson be egy átfogó projektmenedzsment eszközt, például a ClickUp-ot az összes csapatkommunikációhoz. Ossza fel a projektet feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra, hogy a csapat tagjai megértsék, hogyan járulnak hozzá mindennapi tevékenységeik az üzleti célok eléréséhez. Világosan közölje az egyes feladatokkal kapcsolatos elvárásokat és a siker mércéit.

Testreszabás: Használja a ClickUp alkalmazást az igényeinek megfelelő munkafolyamatok létrehozásához. Adjon hozzá egyéni mezőket, címkéket és felelősöket. Mentse el a szűrőket. Automatizálja az ismétlődő feladatokat/eseményeket, például a standup meetingeket. Állítson be intelligens értesítéseket. Értelmezze a kódot közvetlenül a ClickUp alkalmazásban.

A ClickUp egyedi projektmenedzsmentjével úgy kezelheti projektjeit, ahogyan Önnek a legmegfelelőbb.

Csapatkommunikáció: Tegye lehetővé a csapat tagjai számára, hogy kérdéseket tegyenek fel és egészséges vitákat folytassanak a beágyazott megjegyzések és a ClickUp Chat View segítségével.

A ClickUp Chat View funkciójával minden beszélgetésről naprakész információkat kaphat

Valós idejű együttműködés: Mi több? A ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójával mindenki ugyanazon az oldalon maradhat. Értesítse csapattagjait, amikor mások gépelnek, így valós időben együtt szerkeszthetik a dokumentumokat.

Ha még nem ismeri ezt a területet, próbálja ki a ClickUp projektmenedzsment sablonjait, amelyekkel könnyedén belevághat a munkába. Szükség szerint testreszabhatja és saját igényeinek megfelelően alakíthatja őket!

4. Ossza meg tudását

Ahhoz, hogy egy csapat összetartóan működjön, minden csapattagnak mindenkor rendelkeznie kell az összes ismerettel és kontextussal. A gyorsan haladó projektek nyüzsgésében azonban könnyen előfordulhat, hogy információk vesznek el.

Használjon olyan projekt-együttműködési eszközt, mint a ClickUp, hogy megossza tudását, wikiket hozzon létre, és összekapcsolja azokat a munkafolyamatokkal.

A ClickUp Docs beágyazott oldalai, stílusbeállításai, beágyazott könyvjelzői és egyéb funkciói lehetővé teszik a tudás csapaton belüli létrehozását és megosztását. A felhasználók szerkeszthetik ezeket a dokumentumokat, címkézhetik a felhasználókat, hozzáadhatnak megjegyzéseket és hatékonyan együttműködhetnek valós időben, így a szervezeti tudás mindig naprakész marad.

5. Közös ötletelés

Ahhoz, hogy a „nem értek egyet, de elkötelezem magam” elv működjön, a csapat tagjainak a kezdetektől fogva részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban. Látniuk kell a problémát, a lehetséges megoldásokat és a végső döntés mögött álló gondolkodási folyamatot.

ClickUp Whiteboard brainstorminghoz

A legjobb módszer erre az, ha a csapatot összehívja egy közös ötletelésre. A ClickUp Whiteboard segítségével rajzolhat, alakzatokat adhat hozzá, szöveget írhat, jegyzeteket illeszthet be, felhasználókat jelölhet meg és még sok minden mást tehet, mindezt egy helyen.

Akár ötleteket gyűjt, üzleti stratégiát dolgoz ki, folyamatok munkafolyamatát térképezi fel, vagy feladatokat szervez, használja a táblát a átláthatóság megteremtéséhez. Kérjen megjegyzéseket és alakítson ki konszenzust.

6. Bizalomépítés

Az átláthatóság érdekében a csapat tagjainak meg kell bízniuk egymásban. Hinniük kell abban, hogy kihívásaikat és hiányosságaikat nem fogják ellenük felhasználni. Teremtsen bizalmi kultúrát – mutasson példát.

Végezzen nyílt és őszinte visszatekintéseket. Ismerje el hibáit. Írjon jegyzeteket ezekről a visszatekintésekről, hogy megmutassa, hogy a hibák nem baj, ha tanulunk belőlük.

Bátorítsa a csapat tagjait, hogy őszintén ismerjék el hibáikat. Amikor ezt megteszik, értékelje őket, és segítsen nekik jóvá tenni hibáikat.

7. Ünnepelje a sikereket

A pozitív megerősítés a jól végzett munka elismeréséből fakad. Amikor befejeztek egy sprintet vagy megoldotok egy problémát, ünnepeljétek meg a sikert csapatként. Gyűjtsétek össze az egész csapatot.

Tervezzen csapatépítő tevékenységeket, hogy a tagok jobban megértsék egymást. Ezeknek a tevékenységeknek a során:

Köszönje meg csapattagjainak hozzájárulásukat!

Azonosítsa és ismerje el a kiemelkedő erőfeszítéseket

Értékelje a csapat kohézióját elősegítő magatartást!

Segítse elő a konfliktusban álló csapat tagok közötti párbeszédet.

Kössd össze ezt a sikert a csapat céljaival és küldetésével!

A ClickUp Dashboards ebben segítséget nyújthat, mivel magas szintű áttekintést és mélyreható betekintést biztosít teljesen testreszabható jelentésekkel.

8. A döntéshozatal decentralizálása

A csapatösszetartás egyik legnagyobb kihívása a hatalom központosítása. A vezetők gyakran válnak a csapat összetartó erejévé, és minden döntést maguk hoznak meg.

Ez ronthatja az elkötelezettséget és az autonómiát, amelyek szükségesek a csapat kohéziójához. Emellett gátolhatja a folyamatok hatékonyságát is.

Ennek elkerülése érdekében aktívan decentralizálja a döntéshozatalt. Delegálja a problémákat, és ösztönözze a csapat tagjait a megoldások keresésére. Kérdezze meg véleményüket a döntésekről (amennyire ez ésszerű).

Képezze és tanítsa a csapat tagjait az önmenedzsmentre. Foglaljon el diszkrecionális költségkeretet a csapatok számára, amelyet a szükséges eszközökre fordíthatnak.

9. Ösztönözze a produktív konfliktusokat

A tudásalapú munkában a különböző nézőpontok rendkívül fontosak. Legyen szó szoftverfejlesztésről vagy építészetről, minden munkát erősítenek a különböző csapattagok hozzászólásai és visszajelzései.

A különböző ötletek megvitatása során elkerülhetetlenül felmerülnek nézeteltérések. A vezető feladata, hogy ösztönözze a nézeteltérő csapat tagok közötti egészséges vitát, hogy a konfliktusok megoldódhassanak.

Aktívan hallgassa meg, amit minden egyes személy mond. Tegyen fel mélyreható kérdéseket az érvelésükről. Irányítsa a beszélgetést a megoldás felé, ahelyett, hogy azon rágódna, kinek van igaza és kinek nincs.

Ez nem jelenti azt, hogy a vezetőnek minden konfliktusban közvetítőként kell fellépnie. Alternatív megoldásként a vezetőnek olyan kultúrát kell teremtenie, amelyben a csapat tagjai nyíltan beszélgethetnek egymással és maguk oldhatják meg a konfliktusokat. A konfliktuskezelésre tervezett csapatépítő gyakorlatok kiválóan alkalmasak erre a célra.

10. Válasszon a csapat kohéziója érdekében

Mindenekelőtt tartsa szem előtt a csapat kohézióját a toborzás során. Ez nem azt jelenti, hogy hasonló véleményű, hasonló embereket kell alkalmaznia. Éppen ellenkezőleg, már régóta köztudott, hogy a sokszínű csapatok jobbak az üzletnek.

A csapat dinamikája azonban minden alkalommal megváltozik, amikor új tag csatlakozik a csapathoz. A kohéziós csoport kialakítása érdekében a vezetőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az új csapattag ne okozzon különösebb zavart. Keressen olyan jelölteket, akik:

Kommunikációs és együttműködési készségek

Képesség a visszajelzések befogadására és a konfliktusok megoldására

Dolgozzon együtt másokkal, és ossza meg az eredményekért járó elismerést!

Hagyja félre a politikát a csapat érdekében!

Még fontosabb, hogy a felvételi és fizetési feltételek legyenek méltányosak. Az egyenlőtlenség és az érzékelt igazságtalanság negatívan hat a csapat kohéziójára.

Ahhoz, hogy egy csapat összetartó legyen, átgondolt kommunikációra, nyitott kultúrára és együttműködésen alapuló munkakörnyezetre van szükség. A ClickUp teams mindezt és még többet is lehetővé tesz.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere úgy lett kialakítva, hogy egyetlen alkalmazásként kielégítse az összes üzleti igényt, függetlenül a munka típusától. A feladatok és alfeladatok rendet teremtenek a projektben, és egyértelműséget biztosítanak.

A megjegyzések elősegítik a nyílt beszélgetéseket. A táblák és a gondolattérképek segítenek az együttműködésen alapuló problémamegoldásban és ötletelésben.

A ClickUp Docs központosítja a projekthez kapcsolódó információkat, és mindenki számára elérhetővé teszi azokat a csapatban. A célok és a műszerfalak mindenki számára biztosítják a projekt előrehaladásához szükséges áttekinthetőséget. Építsen összetartó csapatot a ClickUp segítségével. Regisztráljon még ma ingyenesen.