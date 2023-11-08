Készen áll a cselekvésre egy pillanat alatt: A tigriscsapatokról szóló végleges útmutató

Biztosan hallotta már a „Houston, van egy problémánk” kifejezést.

De mi a helyzet a tigriscsapatokkal? 🐅

A tigriscsapatok kifejezést az 1964-es Program Management in Design and Development című cikkben alkották meg, és a NASA tette híressé, amely egy ilyen csapatot hozott létre az Apollo 13 meghibásodásának kivizsgálására és az űrhajósok biztonságba helyezésére. 🌕

Ez a munkacsoport munkájáért elnyerte az Elnöki Szabadság Érdemérmet. Noha nem garantálhatjuk ugyanolyan elismerést, de biztosan segíthetünk Önnek abban, hogy a szervezet igényeinek megfelelő tigriscsapat-megközelítést alakítson ki, hogy sikeres legyen.

Az 1970-es holdutazás óta kormányzati szervek és vállalatok világszerte tigriscsapatokat alkalmaznak a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében. A sokszínű és magasan specializált tigriscsapat-megközelítés kizárólagos célja egy adott (és gyakran összetett) probléma megoldása, amely a nagyobb szervezeteket sújtja.

Mint minden bevált stratégia, a tökéletes tigriscsapat létrehozása is egyfajta művészet. De a megfelelő eszközökkel biztosak vagyunk benne, hogy Ön is a legnagyobb előnyére tudja használni ezt a módszert. Kövesse nyomon, ahogy feltárjuk mindazt, amit tudnia kell a tigriscsapatokról, mielőtt létrehozná a sajátját a szervezetében.

Tudja meg, mik ezek, milyen előnyeik vannak, mik a bevált gyakorlatok, és hogyan használja a ClickUp marketing alelnöke a tigriscsapatokat a siker elérése érdekében.

Mi az a tigriscsapat?

A tigriscsapat egy kis, többfunkciós szakértői csoport a szervezeten belül, amely komplex problémák megoldására jön létre. A tipikus problémamegoldó csapattól eltérően a tigriscsapatok nem csak megoldást találnak, hanem a megoldás hatékony megvalósításához szükséges rendszereket is kidolgoznak.

A tigriscsapatok kétféle módon alakulhatnak:

A csapatot kifejezetten egy bizonyos probléma megoldására hozták létre. A tigriscsapat feladatait minden tag szokásos feladataival szemben előnyben részesítik, és amikor a cél elérésre kerül, visszatérnek a szokásos napi feladataikhoz.

A csapatot azért hozzák létre, hogy egy bizonyos problémát megoldjon vagy egy konkrét célt elérjen a jelenlegi munkaterhelésen felül. Ez a tigriscsapat-megközelítés napi vagy heti időkeretet igényelhet a naptárukban, amelyet ennek a célnak szentelnek, de nem kell feladniuk a szokásos munkarendjüket a probléma megoldása érdekében.

A választott megközelítés a cél jellegétől és a cél elérésére rendelkezésre álló időtől függ. Lehet, hogy a tigriscsapat tagjai hosszabb időn át rendszeresen találkoznak, vagy gyakran, de korlátozott időkereten belül. Függetlenül attól, hogy melyik a helyzet, a csapatnak képesnek kell lennie arra, hogy szükség esetén gyorsan reagáljon és cselekedjen.

A tigriscsapatoknak a szervezet különböző részlegeiből vagy ágazataiból származó tagokból kell állniuk, hogy széles körű készségekkel rendelkezzenek. A cél egy sokszínű, magas szintű tagokból álló agytröszt létrehozása, akik több éves tapasztalatot, szakértelmet és perspektívákat hoznak a csapatba.

Ez egyedülálló helyzetbe hozza a tigriscsapatot, hogy felismerje azokat a szűk keresztmetszeteket, érdekes területeket és megoldásokat, amelyek egy átlagos csapatnak esetleg elkerülnék a figyelmét. A lényeg az, hogy kihasználja a belső szakértők kollektív készségeit és tudását, hogy innovatív megoldásokat és stratégiákat találjon az üzleti tevékenységét érintő problémákra.

Egyszerűnek tűnik, igaz? Nem teljesen, de az eredmény megéri a fáradtságot.

A tigriscsapat-megközelítés mögött álló kihívások és előnyök

A vezetői az elsők lesznek, akik elmondják Önnek, hogy a funkciók közötti csapatmunka folyamatos kihívás. Ez egyben minden sikeres tigriscsapat alapja is.

Ha helyesen alkalmazzák, a funkciók közötti együttműködés megszünteti a csapatok közötti szeparációt, ösztönzi a kreativitást, elősegíti az egészséges munkakapcsolatokat és növeli a termelékenységet. Ha azonban nem sikerül, a funkciók közötti csapat gyorsan olyan érzést kelthet, mintha túl sok szakács lenne a konyhában.

Amrita Mathur, a ClickUp marketing alelnöke mindent tud a tigriscsapatok nehézségeiről, megpróbáltatásairól és jelentős előnyeiről. Ez az egyik legfontosabb stratégia, amelyet a Superside-tól vitt át a ClickUp-hoz, ahol mindössze négy év alatt gyakorlatilag a nulláról 45 millió dolláros éves ismétlődő bevételre (ARR) növelte a vállalatot.

A titka? Stratégiai értekezletek, amelyekkel minden szükséges információt megosztanak a tagokkal, miközben egészséges, teljes mértékben távoli munkakultúrát tartanak fenn.

A csapaton vagy a vállalaton belüli szilárd struktúrák lebontása nem egyszeri feladat, hanem olyan izom, amely türelmet, következetességet és szándékos erőfeszítést igényel. Ellenkező esetben a csapat szilárd struktúrái egyszerűen visszatérnek, és gyakran még mélyebben gyökereznek a szervezetben.

A legjobb módszer ennek a kihívásnak a leküzdésére, ha gondoskodik arról, hogy a tigriscsapat a legképzettebb és legtapasztaltabb szakértőkből álljon. A kiválasztott technikai csapat tagjai széles körű tapasztalattal rendelkeznek a funkciók közötti projektekben való munkában, és gyorsan eltávolíthatják az esetleges kommunikációs akadályokat, hogy az új nehézségeket azonnal kezelni tudják.

A vezetés számára rendkívül értékes, különösen egy aszinkron távoli struktúrában, hogy havonta egyszer mindenki egy helyen legyen.

A csapatot karcsúnak tartva a lehető leggyorsabban tud cselekedni (anélkül, hogy bonyolult folyamatok vagy az érdekelt felek jóváhagyása lassítaná). A jól működő tigriscsapatok további főbb előnyei:

Stratégiai döntéshozatal elegendő előzetes tapasztalattal és előrelátással, hogy figyelembe vegyék a hatásokat

Komplex problémák több szempontból történő elemzésének képessége

Azonnali hozzáférés a szervezet egészéből származó erőforrásokhoz, adatokhoz, betekintésekhez és egyebekhez.

Érdeklődés az új üzleti folyamatok, kreatív megoldások és innováció iránt

Pozitív és proaktív szemlélet a váratlan akadályokkal szemben

A hatékony tigriscsapatok egyben az egyik legköltséghatékonyabb módszerek a belső stratégia optimalizálására. Egy nemrégiben készült ClickUp-tanulmányban a vezetők több mint fele jelölte meg az erőforrás-hatékonyságot legfontosabb prioritásként, így ez a fókuszcsoportos problémamegoldási módszer még elterjedtebbé válhat az iparágakban.

Mikor érdemes tigriscsapatot alkalmazni?

A tigriscsapatok nem mindennapi jelenség. Mivel eseti alapon szerveződnek, nagyon valószínű, hogy két tigriscsapat soha nem fog ugyanazokkal a tagokkal rendelkezni, még szervezeti változások nélkül sem.

Ezek a speciális munkacsoportok olyan kritikus problémák megoldására jöttek létre, amelyek megakadályozzák a vállalatot abban, hogy nagyobb célokat érjen el vagy nagy hatással bíró projekteket hajtson végre – például egy makacs hiba miatt az ügyfelek nem tudják megfelelően használni a termékét, vagy egy fontos kezdeményezés folyamatosan kudarcot vall, és új tervet kell kidolgoznia.

Mielőtt elkezdené a tigriscsapat-megközelítést, fontos megfontolni, hogy ez a stratégia a legjobb megoldás-e az Ön helyzetében. Tegye fel magának a következő kérdéseket:

Minden más lehetséges megoldást megpróbáltak már a probléma megoldására?

Egyértelműen meg tudja fogalmazni a megoldandó problémát?

Olyan komplex problémával küzd, amely különböző nézőpontokból való betekintést igényel?

A probléma időérzékeny és elengedhetetlen a vállalkozás sikeréhez?

Ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek eldönteni, hogy eljött-e az ideje egy tigriscsapat létrehozásának, és egyúttal megfelelő vitapontokat is felvetnek a projekt hatókörének megszilárdításához.

Kik tagjai a tigris csapatának?

Nincsenek szigorú szabályok arra vonatkozóan, hogy kik kerüljenek az A-csapatba, minden a szervezet méretétől, a problémától és a céltól függ.

Az ideális tagok könnyen együttműködnek, proaktívak, és nem félnek a normákat felrúgni vagy a régóta bevált üzleti gyakorlatokat felborítani a vállalat érdekében.

Nézze meg a szervezeti ábrát, és a legjobb teljesítményű munkatársakon túl keressen olyan dinamikus tagokat, akik széles körű szakmai tapasztalattal rendelkeznek (mind technikai, mind nem technikai területen).

Ne feledje, hogy a két- vagy háromtagú tigriscsapatok meglehetősen gyakoriak, bár a bonyolultabb projektekhez 10 vagy több tagú csapatokra lehet szükség. Mindez azt jelenti, hogy a tigriscsapatban betöltött hely rendkívül értékes, és ezeket a döntéseket a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel kell meghozni.

3 lépés a tigriscsapat felállításához

Javasoljuk, hogy kezdje egy olyan kritériumkészlettel, amely a tigriscsapat feladata és a feladat megoldásához szükséges készségek alapján áll. Bár célszerű, hogy a csapat létszáma kicsi legyen, ne féljen széles körben gondolkodni, amikor a lehetséges tagokat keresi – különösen a szakterületüket illetően.

Kövesse ezt a három egyszerű lépést, hogy a megfelelő játékosokkal állítsa össze tigriscsapatát:

1. lépés: Határozza meg a problémát

Mielőtt megkezdené a csapat felállítását, határozza meg a probléma ki, mi, hol, miért és hogyan kérdéseit. Ezeket a tényezőket felhasználva mérlegelje a probléma kiváltó okát és azt, hogy mi szükséges a megoldáshoz.

Ezeknek a jellemzőknek a pontos meghatározása segít kritikus szemmel megvizsgálni, hogy mely csapatokat érinti leginkább ez a kérdés, a projekt igényeit és az általános komplexitást. A projekt hatókörének korai szakaszban történő egyértelmű meghatározása segít a csapatnak a feladatra koncentrálni, amikor a valódi munka megkezdődik, és megakadályozza, hogy felesleges eredmények halmozódjanak fel a projektben – más néven a hatókör kiterjedése.

2. lépés: Határozza meg kulcsfontosságú játékosai legfontosabb készségeit

Egy kiegyensúlyozott és hatékony tigriscsapat olyan tapasztalt szakértőkből áll, akik minden szempontból megértik a problémát, beleértve a kockázatokat, a tétet és a visszaeséseket. Ha pontosan megfogalmazta a problémát, tegye fel magának a következő kérdéseket:

Mely csapatokat vagy osztályokat érint ez a kérdés?

Milyen típusú megoldást igényel ez a kérdés?

Ki ismeri legjobban ezt a problémát?

A technikai jellegű projektekhez további segítségre lehet szükség a mérnöki vagy termékfejlesztő csapatoktól, de a változatosság elengedhetetlen.

Túl sok, egymáshoz túlságosan hasonló vagy hiper-specifikus szakterületű tag lassítja a haladást, vakfoltokat hoz létre a csapat logikájában, és potenciálisan kizárja a beszélgetésből az értékes perspektívákat. Ehelyett ne csak a munkakörökre figyeljen, hanem olyan csapatot állítson össze, amelynek tagjai különböző háttérrel, erősségekkel rendelkeznek, és ismerik a problémát.

3. lépés: Döntse el, ki fogja vezetni a csapatot

Miután a tagok megvannak, itt az ideje kijelölni a tigriscsapat vezetőjét.

Ez a személy a csoport moderátora, szóvivője és szükség esetén további források szponzora lesz. Egyszerűen fogalmazva: ez egy hatalmas szerep, és valószínűleg ez dönti el, hogy a tigriscsapat elér-e célját.

Egy tanulmány megállapította, hogy a megkérdezett sikeres, többfunkciós csapatok 76%-ának volt egy közös vonása: a csoporton belül erős irányító hang volt jelen.

A tigriscsapat vezetője dönthet a csoport fontosabb kérdéseiről, de ösztönöznie kell a részvételt, a nyílt vitát és az együttműködést is minden csapattag részéről. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a megoldások elsikkadnak, vagy a probléma megoldatlan marad.

Tigriscsapatok legjobb gyakorlata és stratégiái

Alexa, játszd le a Survivor „Eye of the Tiger” című számát!

Miután áttekintettük az alapokat és felvázoltuk a helyzetet, nézzük meg a stratégiákat és a bevált gyakorlatokat, amelyekkel tigriscsapatát a győzelemhez vezetheti:

Készülj fel, készülj fel, készülj fel : A tigriscsapat első találkozója előtt gondoskodj a sikerről úgy, hogy minél több információt gyűjtesz a gyors hivatkozáshoz és a szükséges kontextushoz. A csapat projektmenedzsereként gondoskodj arról, hogy a csapat tagjai hozzáférjenek minden releváns adathoz, betekintéshez, költségvetéshez és erőforráshoz, hogy megértsék, hogyan keletkezett a probléma, és megoldhassák azt.

Állítson fel SMART célokat : Határozzon meg konkrét, mérhető, elérhető, reális és időszerű (SMART) célokat, hogy minden tag tisztában legyen azzal, mit kell elérni és miért.

Gondolkodjon iteratív módon : A tigriscsapatok valószínűleg nem fogják egyik napról a másikra megoldani a problémákat. Kísérletezésre és hibákra lesz szükség, valamint fokozatos, hétről hétre történő előrelépésre, hogy követni tudják a szakértői csapat által kidolgozott ütemtervet.

Ösztönözze a nyílt beszélgetéseket : A hatékonyság kulcsa a tigriscsapatoknál a átláthatóság. A nyílt kommunikáció elősegíti az őszinte visszajelzéseket, a bajtársiasságot, az innovációt, a produktív beszélgetéseket és még sok mást.

A projekt dokumentációja mindent jelent : minden tag szerepétől és felelősségi körétől kezdve a napi előrehaladásig – írjon le mindent. Kövesse nyomon a dolgok alakulását, hogy könnyen folytathassa a megbeszélést ott, ahol abbahagyta, vagy időben észrevegye a szűk keresztmetszeteket. : minden tag szerepétől és felelősségi körétől kezdve a napi előrehaladásig – írjon le mindent. Kövesse nyomon a dolgok alakulását, hogy könnyen folytathassa a megbeszélést ott, ahol abbahagyta, vagy időben észrevegye a szűk keresztmetszeteket.

Határozza meg a kommunikációs csatornákat : A hatékonyság a legfontosabb a tigriscsapat számára, és bár a személyes brainstorming ideális, ez nem mindig kivitelezhető. Mielőtt a legjobb ötletei elvesznek az e-mailes beérkező levelek között, miközben a csapat többi tagja : A hatékonyság a legfontosabb a tigriscsapat számára, és bár a személyes brainstorming ideális, ez nem mindig kivitelezhető. Mielőtt a legjobb ötletei elvesznek az e-mailes beérkező levelek között, miközben a csapat többi tagja a Slacken cseveg, határozza meg egyértelműen, hogy hogyan fogtok egymással kommunikálni a folyamat során, valós időben és aszinkron módon.

Ünnepelje a sikereit: A morál a legfontosabb! Adjon elismerést, ahol az jár, és ünnepelje csapatát minden győzelemért, legyen az nagy vagy kicsi.

Ha ezeket a gyakorlatokat korán bevezeti, biztosíthatja, hogy a tigriscsapat a problémamegoldási folyamat során végig megtartsa stratégiai irányvonalát, és megakadályozhatja, hogy a feladat hatókörének kiterjedése eltérítse a csapatot a pályáról, valamint más gyakori hibákat is elkerülhet. De a tigriscsapatok számára, méretüktől és iparáguktól függetlenül, a legnagyobb erőforrás az, ha befektetnek egy hatékony projektmenedzsment szoftverbe, amelyben munkájukat tárolhatják.

