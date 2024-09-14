Hogyan lehet hatékonyan kezelni a konfliktusokat a viharos szakaszban?

Magas teljesítményű csapatot felépíteni nem lehetetlen. De olyan csapatot kialakítani, amelyik élvezi az együttdolgozást, egészséges módon kezeli a konfliktusokat és konstruktív megoldásokat kínál, komoly kihívás lehet.

Mielőtt egy csapat „álomcsapattá” válik, valószínűleg akadályokkal, kihívásokkal és súrlódásokkal kell szembenéznie. Ez a szakasz, amelyet „a csapatfejlődés viharos szakaszának” neveznek, egy kiegyensúlyozott csapat kialakulásának előfeltétele.

Ez a blog arról szól, hogyan kezelhetik a csapatvezetők a konfliktusokat a viharos szakaszban, és milyen bevált módszerekkel lehet azokat leküzdeni.

Segítsünk csapatának, hogy erősebben kerüljön ki a „vihar”ból. 💪 De előtte vessünk egy pillantást Tuckman csoportfejlődési modelljére és a csapatfejlődés öt szakaszára.

Tuckman csoportfejlődési szakaszainak megértése

Dr. Bruce Wayne Tuckman, a csoportdinamika elméletének pszichológiai kutatója 1965-ben „A kis csoportok fejlődési sorrendje ” című cikkében publikálta az újonnan alakult csapatok négy szakaszos fejlődési modelljét: alakulás, viharos szakasz, normák kialakítása és teljesítés. Később, az 1970-es években, még egy szakaszt adott hozzá a modellhez: a feloszlást.

Tuckman modellje a csapatdinamikát magyarázza. Megmutatja, hogyan fejlődnek a csoportok és hogyan válnak hatékonyabbá. Röviden beszéljünk a csapatfejlődés öt szakaszáról:

1. szakasz: Kialakulás

A kialakulási szakaszban a csoport tagjai megismerik egymást. A csapat küldetésére koncentrálnak, világos struktúrát építenek ki és célokat tűznek ki.

Mivel ez az első szakasz, a csapat nem túl produktív, mivel még csak most találják ki, hogyan kell feldolgozni a feladatokat és ki milyen szerepet játszik. Általában egy kialakulóban lévő vezetőre támaszkodnak, aki meghatározza az első néhány csoporttalálkozó napirendjét.

Ha a csapat tagjai nehezen nyílnak meg, használhatja a ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template sablonját, hogy beszélgetésbe vonja őket.

Ez a sablon segít a csapat tagjainak, hogy gyorsan bemutatkozzanak egymásnak és megismerjék egymást. Betekintést nyújt az egyén érzéseibe és azok teljesítményre gyakorolt hatásaiba.

A ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template segítségével lebontja a kommunikációs akadályokat, ösztönzi a csapat tagjait az aktív hallgatásra, és empatikus, megértő környezetet teremt.

Töltse le ezt a sablont Segítsen a csapat tagjainak mélyebb kapcsolatot kialakítani egymással a ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template segítségével.

2. szakasz: Vihar

A csapatfejlődés viharos szakasza az, amikor a dolgok kissé „viharossá” válnak. Ez magában foglalja a csapat együttműködését és a konfliktusokat.

Ebben a szakaszban a csapat tagjai egymással kommunikálnak és kifejezik véleményüket arról, hogyan kellene a projektnek haladnia. Megbeszélik szerepeiket és felelősségeiket, és inkább egyénileg mint összetartó csoportként viselkednek. Ezért a viharos szakaszban gyakoriak a projektbeli konfliktusok.

3. szakasz: Normák kialakítása

Ebben a csapatfejlődési szakaszban a dolgok lecsillapodnak, és a csapat tagjai felkészülnek a végső cél elérésére. Kényelmesebbé válik számukra a csoportban való munka, és egymás véleményét kérik a feladatokkal kapcsolatban. A normálizálódási szakaszban a tagok tudatosan törekednek a konfliktusok megoldására és a termelékenység növelésére.

Csapatvezetőként az a célja, hogy segítse csapatát gyorsan átlépni a viharos szakaszt, és elérni a normál szakaszt, hogy harmonikusan tudjanak együtt dolgozni.

4. szakasz: Teljesítés

A teljesítő szakasz az a fázis, amikor a termelékenység a legmagasabb. A csapat összetartóan dolgozik, a kialakított folyamatokat, csapatnormákat és munkafolyamatokat követve. A csapatok fejlődésével ebben a szakaszban a tagok elkötelezettek, elégedettek és összetartoznak, miközben közösen dolgoznak egy közös cél elérése érdekében. Megünneplik a kis sikereket és elismerik egymás potenciálját.

5. szakasz: Feloszlás

A csapatfejlődés ötödik szakasza, más néven gyász szakasz, a lezárás és a szétválás jellemzi. Ebben a szakaszban a projekt véget ér, és a csapat tagjai elégedettek, de szomorúak is. A átmenetre és a jövőbeli projektekre koncentrálnak és gyakran nehezen alkalmazkodnak más csoportokhoz. Ez a szakasz magában foglalja az eredmények megünneplését és a fejlesztendő területek átgondolását is.

Bár minden csapat átmegy a csapatfejlődés öt szakaszán, a csapat teljesítménye és jövője attól függ, hogy sikeresen átjut-e egy kritikus szakaszon, a viharos szakaszon. Az, hogy hogyan kezeli a viharos szakaszt, eldönti, hogy csapata sikeresen eléri-e a végső célt.

Akkor lássuk a csoportfejlődés viharos szakaszának lényegét!

A viharos szakasz kihívásai

A csapatfejlődés viharos szakaszában az egyéni személyiségek (néha egymással ütköző) kerülnek előtérbe. A csapat tagjai nem értenek egyet egymással, zavar és bizalmatlanság uralkodik, ami a viharos szakaszt kihívássá teszi.

Íme néhány kihívás a viharos szakaszban:

Konfliktusok és nézeteltérések

Margaret Heffernan, vállalkozó és öt vállalat korábbi vezérigazgatója egy TED-előadásban beszélt a konfliktusok elfogadásáról. Kiemelte a konfliktusok előnyeit.

„A jó ötletekhez és a valódi innovációhoz emberi interakcióra, konfliktusokra, vitákra és vitákra van szükség.”

„A jó ötletekhez és a valódi innovációhoz emberi interakcióra, konfliktusokra, vitákra és vitákra van szükség.”

Bár a konfliktusok kihívást jelentenek, nincs más mód a vezetésre, mint azok megoldása (itt a „megoldás” a kulcsszó). Mivel minden csapattag egyedi perspektívát hoz magával, nézeteltérések biztosan felmerülnek. A konfliktusok oka lehet a projekt későbbi szakaszaiban a szerepek átfedése, a személyes meggyőződések, a korlátozott erőforrások, a kiélezett verseny, a strukturális változások és még sok más.

De csapatvezetőként be kell avatkoznia, meg kell hallgatnia az összes érintett csapattagot, és ki kell dolgoznia egy megoldást. Különböző konfliktuskezelési stílusok állnak rendelkezésre a konfliktusok megoldásához. De előtte fontos, hogy helyesen határozza meg a konfliktus szakaszát. Az 5 szakasz közül – látens, észlelt, érzékelt, nyilvánvaló vagy utóhatás – melyikbe sorolható a konfliktusa?

👉 További információ: Fedezze fel a konfliktusok szakaszait a Szervezeti konfliktusok 5 szakasza című cikkben.

Hogyan lehet leküzdeni ezt a kihívást? A konfliktusok megoldásához először azonosítsa a problémát. Ne ítélkezz, hanem inkább próbáld meg jobban megérteni a probléma gyökerét. Ezután alkalmazz megfelelő kommunikációs és mediációs stratégiákat.

A ClickUphoz hasonló belső kommunikációs szoftverek segítségével megbeszélheti a kiváltó okokat és a lehetséges megoldásokat az érintett felekkel.

A ClickUp Chat segítségével a csapatok valós időben tudnak együttműködni és kommunikálni. Lehetővé teszi a frissítések megosztását és a problémák megoldását, elősegítve a csapat fejlődési lehetőségeit. Az @mentions segítségével bárkit hozzáadhat a beszélgetéshez, hogy tanácsot kérjen bizonyos helyzetekben, vagy felgyorsítsa a teendők elvégzését.

Ossza meg a frissítéseket, erőforrásokat és linkeket a ClickUp Chat segítségével

A szerepek bizonytalansága

A szerepkörösödés akkor fordul elő, amikor a csapat tagjai nem tudják, mit várnak tőlük. Nem tisztázott számukra, hogy mi a felelősségük, ami végül szerepkörösödéshez vezet.

A kutatások szerint a szerepkörök bizonytalansága negatívan hat a csapat teljesítményére. Felesleges feszültséget kelt a csapaton belül, és zavart okoz a tagok számára a feladatok elvégzésében.

Hogyan lehet leküzdeni ezt a kihívást? A kezdeti szakaszban elengedhetetlen a csapat szerepeinek és elvárásainak egyértelmű meghatározása. Ezt kell a legfontosabb lépésnek tekintenie, mielőtt a csapatot munkába állítaná. A szerepkörök bizonytalanságának leküzdése érdekében határozza meg az egyes csapattagok szerepkörét.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy részletes csapat chartát készítsen. Határozza meg a csapat céljait, feladatait és felelősségi körét, és segítse mindenki számára, hogy ugyanazon az oldalon álljanak. Megjelölhet bizonyos csapattagokat, és hozzáadhatja profiljukat, hogy elkerülje a zavart.

Készítsen teljes csapat chartát a ClickUp Docs segítségével

Ezenkívül kommunikációs csatornákat hozhat létre és egyértelmű szabályokat állapíthat meg, hogy azonnal kezelni tudja az esetleges szerepkonfliktusokat.

Alacsony csapatmorál

A csapatfejlődés viharos szakaszában gyakori a csapat moráljának romlása a konfliktusok, nézeteltérések és frusztrációk miatt. Ahogy a csapat tagjai véleménykülönbségekbe és interperszonális konfliktusokba keverednek, termelékenységük és moráljuk csökken.

A Zipdo 2024-es oktatási jelentése szerint a munkahelyi konfliktusok 30%-kal csökkenthetik a munkavállalók morálját és 50%-kal ronthatják teljesítményüket.

Hogyan lehet leküzdeni ezt a kihívást? A viharos szakaszban a csapat alacsony moráljának kezeléséhez folyamatosan és átláthatóan kommunikáljon a csapat tagjaival. Íme néhány tipp a csapat alacsony moráljának kezeléséhez: Figyeljen oda a csapattagokra és problémáikra!

Figyeljen az olyan figyelmeztető jelekre, mint a kiégés vagy a fáradtság.

Biztonságos és bizalmas teret biztosítson a munkavállalóknak, ahol megoszthatják aggodalmaikat.

Ha hasznosnak találja, szervezzen informális csapatépítő tevékenységet.

Felismerje a jó ötleteket és értékelje a tagok erőfeszítéseit.

Ezenkívül a ClickUp projektmenedzsment eszközzel elősegítheti a valós idejű együttműködést és az átláthatóságot.

Például a ClickUp Docs és a Chat segíthet az együttműködésben és a feladatok megbeszélésében. A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a projekt ütemtervét és betekintést nyerhet csapata előrehaladásába.

Kövesse nyomon csapata előrehaladását és termelékenységét a ClickUp Dashboards segítségével

Most, hogy már tisztában van a viharos szakasz kihívásaival, beszéljünk néhány bevált módszerről, amelyeket alkalmazhat a csapat diszfunkcióinak kezelésére.

Bevált gyakorlatok a csapatdinamika erősítésére a viharos szakaszban

Bár az orchestrában minden hangszernek megvan a maga jellegzetes hangja és célja, csak akkor születik olyan remekmű, mint Beethoven V. szimfóniája, ha ezek harmonikusan működnek együtt. 🎵

Hasonlóképpen, minden csapat tagjának megvan a maga személyisége és szemléletmódja, de csak az összefogás révén érhetnek el sikeres eredményeket.

Tehát Önnek, mint vezetőnek vagy menedzsernek, feladata ezeket a bevált gyakorlatokat alkalmazni, hogy megerősítse csapata dinamikáját a csapatfejlődés viharos szakaszában.

Segítsen elő a konstruktív visszajelzéseknek

A konstruktív visszajelzés pozitív, és egészséges, objektív módon rámutat a csapat tagjai fejlesztendő területeire. Ez azt jelenti, hogy értékeli erősségeiket, és ösztönzi őket gyengeségeik fejlesztésére.

Íme egy példa: Szia Alex, nagyon tetszik, hogy több feladatot is önállóan végzel el. De azt is észrevettem, hogy habozol aktívan kommunikálni a csapatoddal. Úgy gondolom, hogy a csapatnak nagy hasznára válna, ha gyakrabban megosztanád velük a gondolataidat és tapasztalataidat.

A konstruktív visszajelzések folyamatos körforgása rámutat arra, min kell dolgozni, de tisztelettel és empátiával. Ráadásul, ha a visszajelzés tiszteletteljes, konkrét és megvalósítható, akkor hosszú távon segít a munkavállaló fejlődésében.

További információk: 10 tipp a nehéz beszélgetések lebonyolításához a munkahelyen

Vezessen be konfliktuskezelési stratégiákat

A konfliktusmegoldási stratégiák alkalmazása kritikus fontosságú a csoportfejlődés viharos szakaszában. Segítenek megtalálni a középútat a konfliktusban érintett felek közötti konfliktus megoldásához.

Íme néhány konfliktuskezelési stratégia, amelyet alkalmazhat: Együttműködési stratégia : Használja ki, hogy kölcsönösen előnyös megoldást találjon a konfliktusra. Ez a stratégia a tárgyalások során működik a legjobban.

Kiegyenlítő stratégia : Használja ezt a stratégiát, ha az egyik tag véleménye erősebb, mint a másiké. Ez magában foglalja az egyezség és a kölcsönös előnyök területeinek megtalálását, ahol mindkét fél egyetért, miközben finoman elismeri mindkét véleményt.

Elkerülési stratégia: Ez a stratégia a konfrontáció elkerülését jelenti, hogy ne kerüljön sor konfliktusra. Használja ezt a stratégiát, ha úgy gondolja, hogy a konfliktus csak fokozná a stresszt, anélkül, hogy előnyös megoldást eredményezne.

Erősítse meg a csapat céljait

A csapat céljainak megerősítése segít visszaállítani a szilárd alapokat és visszaterelni a csapatot a helyes útra.

Bár a viharos szakaszban könnyű elakadni, a csapat céljainak, célkitűzéseinek és céljainak megerősítése segít a csapat tagjainak abban, hogy újra a nagy képre koncentráljanak. A kommunikáció a kulcs a csapat céljainak megerősítéséhez. Megoldja a konfliktusokat és segít a csapat tagjainak a végső célra koncentrálni.

A ClickUp kommunikációs terv táblás sablonjával készíthet kommunikációs tervet.

Ez a sablon biztosítja, hogy a megfelelő üzenetet a megfelelő embereknek közvetítse. A ClickUp kommunikációs terv sablonja olyan mezőket tartalmaz, mint az érdekelt felek, a célok, az üzenet tartalma, a közzététel módja stb., amelyek segítenek a kommunikációs szabályok meghatározásában és tisztázásában.

Töltse le ezt a sablont Határozza meg a kommunikációs tervet a ClickUp kommunikációs terv táblás sablonjával.

Győzd le a viharos szakaszt a ClickUp segítségével

Az erős csapatvezetők magas teljesítményű csapatokat építenek. Tehát, ha felkészült a viharos szakasz kihívásainak kezelésére, csapata könnyedén átvészelheti a „vihart” az Ön iránymutatásával.

Ha tisztában van a lehetséges problémákkal, fejleszti vezetői készségeit és bevált gyakorlatokat alkalmaz, akkor segíthet csapattagjainak, hogy a csapatfejlődés minden szakaszában a legjobb teljesítményt nyújtsák. A ClickUp segíthet csapatának zökkenőmentes fejlődésében.

A ClickUp egy all-in-one kommunikációs és együttműködési eszköz, amely mindent egy helyen egyesít – a csapattagokat, az ütemterveket és az erőforrásokat. Segítségével könnyedén kommunikálhat, meghatározhatja a szerepeket, valós időben cseveghet és nyomon követheti csapata előrehaladását.

Szeretné kipróbálni a ClickUp-ot, hogy erősebb jövőbeli csapatokat építsen? Regisztráljon még ma ingyen!