15 termékportfólió-kezelő eszköz az üzleti kiválóságért

A megfelelő eszköz nélkül a széles termékválaszték kezelése olyan, mint több labdával zsonglőrködni – biztosan el fogsz ejteni egyet.
De van egy jó hírünk: a megfelelő termékportfólió-kezelő eszközzel minden – a termék teljesítményétől a stratégiai kezdeményezésekig – zökkenőmentesen fog működni, így soha nem kell attól tartania, hogy eltéved az úton.
Több portfólióval dolgozva tudom, milyen frusztráló lehet megtalálni az ideális menedzsment eszközt. Ezért álltam össze a ClickUp szakértőivel, hogy elvégezzék ezt a nehéz munkát helyetted.
Több tucat lehetőséget teszteltünk és értékeltünk a használhatóság, a rugalmasság és a hatékonyság szempontjából, hogy bemutathassuk Önnek a 15 legjobb eszközt, amelyekkel termékei biztonságban lesznek.
Mit kell keresnie a termékportfólió-kezelő eszközökben?
Az ideális menedzsment eszköz az Ön egyedi üzleti modelljétől és prioritásaitól függ. Van azonban néhány kulcsfontosságú funkció, amellyel minden vezető eszköznek rendelkeznie kell.
- Robusztus vizualizációk: Minden eszköznek egyetlen egységes irányítópultra kell összegyűjtenie az adatokat, és átfogó képet kell adnia a portfólióról. Emellett élő adatokat kell szolgáltatnia a termékek állapotáról és teljesítményéről.
- Világos ütemterv: A termékportfólió-kezelő eszközöknek le kell képezniük stratégiáit és ütemtervét. Rendelkezniük kell olyan ütemterv-készítési képességgel, amely segít kezelni a termékek hátralékát, az új termékek bevezetését, a funkciók bevezetését és a marketingkampányokat.
- Együttműködési funkciók: A kiválasztott eszköznek beépített kommunikációs és feladatkezelési funkciókkal kell rendelkeznie. Ezek az együttműködési funkciók elősegítik a csapatmunkát és egyszerűsítik a döntéshozatalt. Ezenkívül lebontják a szilárd struktúrákat és javítják a szervezeten belüli összehangoltságot.
- Erőforrás-kezelés: Egy hatékony portfóliókezelő eszköznek össze kell kapcsolnia a termékválasztékot az erőforrásokkal és kapacitásokkal. Ez magában foglalja a potenciális szűk keresztmetszetek azonosítását és az erőforrások kihasználtságának optimalizálását is. Ne feledje, hogy az átfogó erőforrás-kezelési funkciók biztosítják a projektek ütemezett megvalósítását és elkerülik a túlzott erőforrás-kiosztást.
- Portfólióelemzés: A portfóliókezelő eszköznek piaci elemzésekkel támogatott jelentéskészítési funkciókkal kell rendelkeznie. Ide tartozik a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) testreszabásának lehetősége is. A portfólióelemzés segítségével a vállalkozások adat alapú döntéseket hozhatnak és növekedési lehetőségeket fedezhetnek fel.
💡Profi tipp: Ezen kulcsfontosságú elemek mellett keressen olyan eszközt, amely átfogó sablonokat kínál a projektkövetéshez és a termékstratégiához.
A 15 legjobb termékportfólió-kezelő eszköz
Figyelembe véve, mire kell figyelni, íme 15 legjobb termékportfólió-kezelő eszköz, amelyekkel elindulhat:
1. ClickUp (A legjobb projektkövetéshez, együttműködéshez és erőforrás-kezeléshez)
A ClickUp for Product Managers egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak hatékonyabban együttműködni és kezelni a projekteket. Olyan funkciókat integrál egyetlen platformba, mint a feladatkezelés, a dokumentáció és a műszerfalak. Ez segít a csapatoknak áttekinthető képet kapni termékeikről és portfólióikról.
A ClickUp automatizálási, jelentéskészítési és testreszabási funkciókat kínál, emellett pedig speciálisabb termékportfólió-kezelő eszközöket is biztosít, amelyekkel javíthatja a termelékenységet és időt takaríthat meg.
A ClickUp termékmenedzsment szoftver a platform egyik legátfogóbb megoldása a termékek és portfóliók fejlesztésére. Központosított láthatósággal és élő együttműködési funkciókkal, mint például a ClickUp Chat, ez a megoldás az Ön vállalkozásának motorja.
A ClickUp útvonaltervezési funkciókkal és analitikai irányítópultokkal rendelkezik, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak a termék teljesítményébe. Emellett integrálja dedikált AI eszközét, a ClickUp Brain-t is a termékportfólió-kezelő eszközbe. Ez az AI eszköz azonnal automatizálja a munkafolyamatokat és adatokat generál.
A ClickUp számos speciális megoldást és keretrendszert kínál ezen dedikált szoftver mellett.
A ClickUp Portfolio egy másik testreszabott megoldás, amely a portfólió teljesítményének kezelésére összpontosít. Ez a megoldás segít a célok összehangolásában a vállalat kezdeményezéseihez kapcsolódó portfóliókkal.
Emellett lehetővé teszi a termékinformációk strukturálását, marketingkampányok létrehozását és vizualizálását, valamint a termékbevezetésekhez szükséges sprintok szervezését.
Amikor a vállalkozásoknak rövidebb időn belül megoldásokra van szükségük, a ClickUp több, azonnal használható termékportfólió-kezelési sablont kínál.
ClickUp projektmenedzsment portfólió sablon
A ClickUp projektmenedzsment portfólió sablonja egy központi termékportfólió-kezelési megoldás. Számos egyéni mezővel és feladatkezelési funkcióval rendelkezik, amelyek:
- Lehetővé teszi a csapatok számára a termékkezdeményezések hatékony tervezését, prioritásainak meghatározását és végrehajtását.
- Javítja az együttműködést és biztosítja a termékek sikeres szállítását.
- Javítja a mérföldkőkezelést, az erőforrás-elosztás nyomon követését és az előrehaladás figyelemmel kísérését.
ClickUp portfóliókezelési sablon
A ClickUp portfóliókezelési sablon a stratégiai termékportfólió áttekintést kereső vállalkozások számára ideális megoldás. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a portfólió irányítópult, a függőségek nyomon követése és a kockázatértékelés, amelyek segítségével:
- Több projekt egyidejű nyomon követése és kezelése
- Vizualizálja az előrehaladást és hatékonyan osztja el az erőforrásokat
- Hozzon adat alapú döntéseket, és biztosítsa az összhangot az átfogó üzleti célokkal.
A ClickUp legjobb funkciói
- Központosítsa termékportfólió-kezelését a testreszabható ClickUp Dashboards segítségével, hogy madártávlatból láthassa az előrehaladást és a teljesítményt.
- A ClickUp Tasks segítségével hatékonyan kezelheti a feladatokat, a határidőket és a függőségeket több termékkezdeményezésen keresztül.
- Készítsen és dolgozzon együtt részletes termékdokumentációkon, beleértve az ütemterveket és a követelményeket, a ClickUp Docs segítségével.
- A ClickUp Task Priorities segítségével hatékonyan rangsorolhatja a funkciókat, kezdeményezéseket és feladatokat, hogy biztosítsa a stratégiai összhangot.
- Használja ki a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott képességeit a munkafolyamatok racionalizálása és a termelékenység növelése érdekében.
- A ClickUp Workload View segítségével értékes betekintést nyerhet az erőforrás-elosztásba és a kapacitástervezésbe.
- A ClickUp Board View segítségével vizualizálhatja a munkafolyamatokat és nyomon követheti az előrehaladást, amely agilis csapatok számára kialakított Kanban táblákat és Gantt-diagramokat kínál.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, de ezt könnyen áthidalhatják részletes tanulási útmutatóinkkal.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Bónusz: A projektmenedzserek egy robusztus rendszer segítségével több projektet is egyszerre tudnak kezelni. Fedezze fel a több projekt sikeres kezeléséről szóló átfogó útmutatónkat.
2. Monday. com (A legjobb vizuális munkafolyamat-kezeléshez)
A Monday.com egy népszerű termékmenedzsment eszköz, amely a vizualizációra összpontosít. A platform megoldás több eszközzel rendelkezik az együttműködés, a projektkövetés és a munkafolyamatok testreszabása érdekében. A Monday.com felhasználóbarát felületének köszönhetően a csapatok könnyedén kezelhetik a feladatokat. Számos automatizálási és integrációs funkcióval is növeli a hatékonyságot.
Monday.com legjobb funkciói
- Hatékony asztali és mobil alkalmazással könnyen elérhető és használható útközben is.
- Használjon modern, intuitív és vizuális irányítópultot, amely vonzó és könnyen kezelhető.
- Élvezze a kiterjedt integrációkat és a kiváló ügyfélszolgálatot!
Monday.com korlátai
- Hosszú tanulási görbe és rövid próbaidőszak jellemzi, ami megnehezíti a vásárlási döntéseket.
- Számos átfogó funkció csak a drágább opciókban érhető el.
Monday.com árak
- Ingyenes: 14 napos próba
- Alap: 9 USD/hó/felhasználó
- Alapcsomag: 12 USD/hó/felhasználó
- Előny: 19 USD/hó/felhasználó
- Vállalatok: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 14 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)
Bónusz: Szeretné elsajátítani a projektkövetés művészetét? Olvassa el alapvető útmutatónkat a hatékony menedzsmentről, és tanulja meg, hogyan tarthatja projektjeit a terv szerint és zökkenőmentesen.
3. Propel (A legjobb felhőalapú termékmenedzsmenthez)
Szeretné minimalizálni a helyszíni megoldásokat? A Propel egy olyan platform, amely minden megoldását, beleértve a termékmenedzsmentet is, a felhőben kínálja.
A Propel egy olyan átfogó megoldás, amely összehangolja a minőségellenőrzést és a termék életciklusát a portfóliókezelésben. A zökkenőmentes adatáramlás racionalizálja a termékbevezetéseket, a megfelelőségi feladatokat és a csapatmunkát. A Propel valós idejű elemzéseket is kínál, amelyek segítik a funkcionális döntéshozatalt.
A megoldás beállítása meglehetősen bonyolult, és hatékony testreszabásához technikai ismeretekre van szükség.
A legjobb funkciók
- Használja a testreszabható jelentéskészítési és irányítópult funkciókat, különösen az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.
- Élvezze a tiszta és hozzáférhető felhasználói felületet, hatékony együttműködési funkciókkal.
A korlátok leküzdése
- A komplex kezdeti konfigurációhoz képzés és szakértelem szükséges.
- Más vállalati rendszerekkel való integrációja korlátozott, ami adat-szilók kialakulásához vezethet.
Propel árazás
- Egyedi árazás
Propel értékelések és vélemények
- G2: 4. 2/5 (100+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Planview (legalkalmasabb vállalati szintű menedzsmenthez)
Ha nagyvállalatok számára tervezett termékportfólió-kezelő szoftverre van szüksége, a Planview egyértelmű választás. A megoldás hatékony erőforrás-elosztást, teljesítménykövetést és projektportfólió-kezelést biztosít. Emellett átfogó jelentéskészítési funkciókkal is rendelkezik, amelyek betekintést nyújtanak az erőforrások felhasználásába és a csapat termelékenységébe.
A Planview legjobb funkciói
- Térképezze fel a makro- és mikroaktivitás szintjeit a sokféle eszköz és funkció segítségével.
- Használja ki a nagy léptékű portfóliókezelési eszközökben általánosan megtalálható erőforrás-kezelési és vállalati architektúra funkciókat!
A Planview korlátai
- A komplex funkciók miatt a felület túl bonyolulttá és túlterheltté válhat azok számára, akik nem ismerik a termékportfólió-kezelő eszközöket.
- Jelentős beruházást és támogatást igényel a megvalósításhoz.
Planview árak
- Egyedi árazás
Planview értékelések és vélemények
- G2: 3. 6/5 (40+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Bónusz: A legjobb eszközöket keresi projektportfóliójának kezeléséhez? Tekintse meg a 2024-es év 10 legjobb projektportfólió-kezelő (PPM) szoftverének listáját, és találja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.
5. Planisware (legalkalmasabb komplex termékfejlesztéshez és innovációkezeléshez)
A Planisware kiválóan alkalmas nagy portfóliók kezelésére és stratégiai célok összehangolására. Dashboardjai támogatják a kutatás-fejlesztést, a költségvetés-tervezést és a forgatókönyv-tervezést, így ideális komplex folyamatokhoz. A Planisware emellett számos integrációs lehetőséget kínál a fejlesztési munkafolyamatok racionalizálására.
A Planisware legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet és a feladatkiosztást még a komplex munkafolyamatok esetében is.
- Javítsa a költségoptimalizálást a költségvetés-kezelési funkciókkal
A Planisware korlátai
- Egyes felhasználóknak nehézséget jelent a testreszabott megoldás bevezetése és konfigurálása.
- Komplex jelentéskészítési és erőforrás-kezelési funkciókkal rendelkezik, felülete azonban túlterhelő és nehezen konfigurálható lehet.
Planisware árak
Egyedi árazás
Planisware értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (27 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
6. Craft (A legjobb intuitív terméktervezéshez és útvonaltervezéshez)
Azok számára, akik a céltervezésre és az ütemtervekre koncentrálnak, a Craft a legjobb választás. Felhasználóbarát platformja átfogó ütemtervezést, prioritások meghatározását és a csapat összehangolását kínálja. Emellett olyan együttműködési funkciókkal is rendelkezik, amelyek valós idejű visszajelzéseket és döntéshozatalt tesznek lehetővé.
A Craft népszerű integrációkkal és funkciókkal rendelkezik, de a fejlett funkciók az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozottnak tűnhetnek.
A legjobb funkciók kidolgozása
- Használja ki a tiszta felületet vizuálisan vonzó és megosztható terméktervek tervezéséhez.
- Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben hozzájáruljanak és megjegyzéseket fűzzenek a tervekhez.
- Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Jira és a Trello, a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében.
Kézműves korlátozások
- Megtanulása nehéz
- A legfontosabb menedzsment funkciók a drágább megoldásokra koncentrálnak.
- Korlátozott számú sablonnal rendelkezik.
Craft árazás
- Kezdő csomag: 19 USD/hó felhasználónként
- Előny: 79 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Értékelések és vélemények készítése
- G2: 4,5/5 (60+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)
7. Aha. io (A legjobb termékstratégiához)
Ha egyszerű, de vizuálisan interaktív termékportfólió-kezelő eszközre van szüksége, az Aha. io kiváló választás. A termékmenedzserek igényeinek figyelembevételével tervezett eszköz alapvető funkciói a roadmapok létrehozása, a prioritások meghatározása és a funkciók nyomon követése köré csoportosulnak.
Az Aha. io stratégiai célkitűzés-meghatározási és valós idejű együttműködési funkciókat is tartalmaz. Sablonjai és integrációi egyszerűsítik a munkafolyamatok kezelését.
Aha. io legjobb funkciói
- Győződjön meg arról, hogy termékmenedzsment stratégiái tökéletesen összhangban vannak üzleti céljaival.
- Szerezzen világos vizuális ábrázolást a termékek ütemterveiről és terveiről.
Aha. io korlátai
- Az Aha számos funkcióval rendelkezik, de nem teljes körű.
- A megoldás ára kis csapatok vagy induló vállalkozások számára túl magas lehet.
- A versenytársakhoz képest kevesebb lehetőséget kínál a munkafolyamatok és nézetek testreszabására.
Aha. io árak
- Prémium: 59 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként
- Enterprise+: 149 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással)
Aha. io értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (530+ értékelés)
Bónusz: Szeretné növelni termékének sikerét? Fedezze fel a 10 legjobb termékmenedzsment stratégiát és tippet, hogy kiaknázza termékének teljes potenciálját.
8. Workfront (legalkalmasabb marketing és kreatív projektekhez)
A számítógépes szoftveróriás Adobe a marketing és a márkaépítés elősegítése érdekében bevezette a Workfrontot. Ez megbízható feladatkövetési, együttműködési és jelentési funkciók segítségével valósul meg. A Workfront lehetővé teszi az adatok üzleti intelligencia eszközökkel való összekapcsolását is, hogy mélyreható termékismereteket szerezhessen.
A Workfront legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a marketingkampányok és kreatív projektek folyamatait
- Használjon központi irányítópultokat a projekt előrehaladásának és az erőforrások kihasználtságának nyomon követéséhez.
- Hatékony felülvizsgálati és jóváhagyási munkafolyamatok kialakítása kreatív eszközökhöz
A Workfront korlátai
- Elsősorban a projekt végrehajtására összpontosít, nem pedig a stratégiai portfólió döntésekre.
- Nem egyértelmű árazási lehetőségek, különösen kisebb szervezetek vagy csapatok esetében
- Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe hosszú.
Workfront árak
- Egyedi árazás
Workfront értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (930+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)
9. ProdPad (A legjobb a lean termékmenedzsmenthez és az ötletek validálásához)
A legjobb termékportfólió-kezelő eszközök között a következő a ProdPad, egy tíz éves veterán, amely a hatékony termelékenységre összpontosít. Az eszköz ideális terméktervezéshez, funkciók prioritásainak meghatározásához és útvonaltervezéshez. Emellett megkönnyíti az együttműködést és a visszajelzések gyűjtését az érdekelt felektől.
A ProdPad legjobb funkciói
- A termékötletek és visszajelzések zökkenőmentes rögzítése, rendszerezése és prioritásba rendezése
- Gyűjtse össze és elemezze a felhasználói visszajelzéseket az adatokon alapuló döntések meghozatalához.
- Készítsen rugalmas ütemterveket, amelyek alkalmazkodnak a változó prioritásokhoz és az ügyfelek igényeihez.
A ProdPad korlátai
- Nincs megfelelő funkciója a komplex termékfejlesztési folyamatok kezeléséhez.
- Korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal
- Alapcsomagjában hiányoznak a fejlett jelentéskészítési funkciók.
ProdPad árak
- Roadmap Essentials: 24 USD/hó felhasználónként
- Roadmap Advanced: 44 USD/hó felhasználónként
ProdPad értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
10. Wrike (A legjobb funkciók közötti munkamenedzsmenthez)
A Wrike dinamikus feladatkezelési, időkövetési és együttműködési eszközökkel támogatja a csapatokat. Testreszabható irányítópultjai és jelentései szintén növelik a termelékenységet és biztosítják a projektek átláthatóságát. Bármilyen méretű csapatokhoz méretezhető, ez a termékportfólió-kezelő eszköz sokoldalú választás a többfunkciós munkakörnyezetek számára.
A Wrike legjobb funkciói
- Alkalmazkodjon a különböző munkastílusokhoz testreszabható munkafolyamatokkal és nézetekkel.
- Hozzon létre egy platformot a hatékony csapatmunka és a tudásmegosztás érdekében
- Csatlakozzon számos harmadik féltől származó alkalmazáshoz a zökkenőmentes adatmegosztás érdekében.
A Wrike korlátai
- Kiterjedt funkciókészlete új felhasználók vagy egyszerűbb projektek számára túlnyomó lehet.
- Időbe telik, amíg megtanulja és elsajátítja az összes funkcióját és tulajdonságát.
- Az árak viszonylag magasak, ha nagyobb szervezeteket szolgálnak ki.
Wrike árak
- Ingyenes
- Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
- Pinnacle: Egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4. 2/5 (3700+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)
11. Productboard (A legjobb ügyfélközpontú termékmenedzsmenthez)
A Productboard egy PPM eszköz, amely az ügyfélközpontú funkciókat helyezi előtérbe. Robusztus termékprioritizálási, útvonaltervezési és ügyfél-visszajelzés-integrációs funkciókat kínál. A Productboard segítségével a csapatok könnyedén összehangolhatják céljaikat és hatékonyan együttműködhetnek.
A Productboard legjobb funkciói
- Központosítsa az ügyfelekről szerzett információkat és visszajelzéseket, hogy megalapozott termékdöntéseket hozhasson.
- A funkciókat és kezdeményezéseket az ügyfelek igényei és az üzleti célok alapján rangsorolja.
- Készítsen vizuálisan vonzó és megosztható termékfejlesztési terveket
A Productboard korlátai
- Nincs részletes feladatkezelési és nyomonkövetési funkció
- Nem alkalmas nagy csapatok, számos projekt és kezdeményezés kezelésére.
- Kisebb szervezetek vagy csapatok számára drágának bizonyulhatnak.
Productboard árak
- Ingyenes
- Essentials: 19 USD/hó felhasználónként
- Előny: 59 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)
- Vállalatok: Egyedi árazás
Productboard értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
12. Dragonboat (A legjobb eredményorientált portfóliókezeléshez)
A Dragonboat 2018-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a termékvezetők gyorsabb eredmények elérését, és az én listámon a következő termékportfólió-kezelő eszköz. Célkitűzés, útiterv készítés és erőforrás-allokálás funkciókkal felszerelve tökéletesen teljesíti célját.
A Dragonboard valós idejű elemzéseket is kínál, amelyekből hasznos információk nyerhetők, valamint robusztus integrációkat biztosít a zökkenőmentes működéshez. A megoldás azonban nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel és néhány alapvető portfóliókezelési funkcióval.
A Dragonboat legjobb funkciói
- Hangolja össze a termékterveket a stratégiai üzleti célokkal és az OKR-ekkel
- Figyelje a termék teljesítményét a legfontosabb eredményekhez viszonyítva, hogy adat alapú betekintést nyerjen.
- Központosított áttekintést kaphat a termékkezdeményezésekről és azok üzleti célokra gyakorolt hatásáról.
A Dragonboat korlátai
- Nem kínál fejlett funkciókat az erőforrás-elosztáshoz és a kapacitástervezéshez.
- Kevésbé alkalmas kisebb csapatok számára, amelyek egyszerűbb termékportfólióval rendelkeznek.
Dragonboat árazás
- Egyedi árazás
Dragonboat értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
13. Oracle PLM Cloud (a legjobb termékirányítás-központú menedzsmenthez)
Az Oracle PLM Cloud egy átfogó megoldás a szoftveróriástól, amely a termék életciklusa során a portfóliókezelésre összpontosít. Zökkenőmentesen integrálja a megbízható minőségirányítást és a megfelelőségi protokollokat a fejlesztés minden szakaszába.
Felhőalapú telepítése miatt nagyvállalatok számára is könnyen hozzáférhető és skálázható. Ez a teljesítmény és hozzáférhetőség erős versenyzővé teszi.
Az Oracle PLM Cloud legjobb funkciói
- Komplex termékadatok kezelése a teljes életciklus során nagy szervezetek számára
- Használja az eszközöket a szabályozási előírások betartásához és a termékminőség ellenőrzéséhez.
- Kezelje nagy mennyiségű termékinformációt és támogassa a komplex termékstruktúrákat
Az Oracle PLM Cloud korlátai
- Kiterjedt konfigurációt és a meglévő rendszerekkel való integrációt igényel.
- A felülete nem feltétlenül intuitív a nem technikai felhasználók számára.
- Általában vállalati felhasználásra árazott, kisebb szervezetek számára kevésbé megfizethető.
- A kiterjedt funkciókészlet miatt megtanulása és elsajátítása kihívást jelenthet.
Oracle PLM Cloud árak
- Egyedi árazás
Oracle PLM Cloud értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (26 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
14. Celoxis (a legjobb az agilis termékmenedzsmenthez)
A Celoxis egy olyan lehetőség, amelyet érdemes megvizsgálni az Agile termékmenedzsment hatékonyságának maximalizálása érdekében. Kiterjedt erőforrás-nyomon követéssel, költségvetés-tervezéssel és jelentésekkel elősegíti a struktúrát és a termelékenységet. A Celoxis emellett valós idejű együttműködést és részletes irányítópultokat is biztosít a jobb döntéshozatal érdekében.
A Celoxis legjobb funkciói
- Használja ki a Scrum és a Kanban módszertanokat a rugalmas projektmenedzsment érdekében.
- Kövesse nyomon a haladást és az erőforrások kihasználtságát több projektben is
- Könnyítse meg a valós idejű kommunikációt és együttműködést a csapat tagjai között
A Celoxis korlátai
- Elsősorban a projekt végrehajtására összpontosít, nem pedig a hosszú távú terméktervezésre.
- Más eszközökhöz képest kevesebb jelentési és elemzési funkciót kínál.
- Más eszközökhöz képest kevésbé intuitív és felhasználóbarát.
Celoxis árak
- Csapat tag: 15 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 5 felhasználó egy vásárlásban mind a felhőalapú, mind a helyszíni opciók esetében)
- Manager: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Celoxis értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
Bónusz: Kíváncsi arra, hogyan ösztönözheti az Agile az innovációt és a növekedést? Fedezze fel csapata potenciálját és érjen el sikereket az Agile termékmenedzsment segítségével.
15. Pendo (A legjobb termékelemzéshez)
Azok számára, akiknek az elemzésekre és betekintésekre kell összpontosítaniuk, a Pendo egy átfogó megoldás. A szoftver kiemelkedő teljesítményt nyújt a termékhasználat elemzésében, a visszajelzések gyűjtésében és az onboarding támogatásában. A Pendo betekintései segítenek a funkciók fontossági sorrendjének megállapításában és a felhasználói élmény javításában is.
A Pendo legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést és az alkalmazáson belüli interakciókat, hogy betekintést nyerjen a termék használatába.
- Használjon eszközöket a termékkel kapcsolatos vásárlói visszajelzések gyűjtésére és elemzésére.
- Hozzon létre személyre szabott bevezetési élményeket a felhasználói elfogadottság javítása érdekében
A Pendo korlátai
- Elsősorban a termékelemzésre összpontosít, nem pedig a stratégiai portfólió döntésekre.
- Lehet, hogy csak korlátozott mértékben integrálható egyes harmadik féltől származó alkalmazásokkal.
- Számos csomagot kínál, de az árak nem egyértelműek.
Pendo árak:
- Ingyenes
- Base, Core, Pulse és Ultimate csomagok: Egyedi árak
Pendo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
Változtassa meg a termékportfólió-kezelést a ClickUp segítségével
A portfóliókezelésnek nem kell bonyolultnak lennie. A megfelelő eszközzel ez olyan egyszerűvé válik, mint a frissítések áttekintése és a stratégiák finomhangolása.
A 15 termékportfólió-kezelő eszköz közül, amelyet megvizsgáltunk, a ClickUp sokoldalúságával és könnyű használatával tűnik ki.
Akár feladatokat követ nyomon, akár valós időben együttműködik, a ClickUp segít abban, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon. Ez a tökéletes megoldás a folyamatok racionalizálására és a legfontosabbra, az eredmények elérésére való összpontosításra.
Miért ne próbálná ki? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!