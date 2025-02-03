15 termékportfólió-kezelő eszköz az üzleti kiválóságért

A megfelelő eszköz nélkül a széles termékválaszték kezelése olyan, mint több labdával zsonglőrködni – biztosan el fogsz ejteni egyet.

De van egy jó hírünk: a megfelelő termékportfólió-kezelő eszközzel minden – a termék teljesítményétől a stratégiai kezdeményezésekig – zökkenőmentesen fog működni, így soha nem kell attól tartania, hogy eltéved az úton.

Több portfólióval dolgozva tudom, milyen frusztráló lehet megtalálni az ideális menedzsment eszközt. Ezért álltam össze a ClickUp szakértőivel, hogy elvégezzék ezt a nehéz munkát helyetted.

Több tucat lehetőséget teszteltünk és értékeltünk a használhatóság, a rugalmasság és a hatékonyság szempontjából, hogy bemutathassuk Önnek a 15 legjobb eszközt, amelyekkel termékei biztonságban lesznek.

Az ideális menedzsment eszköz az Ön egyedi üzleti modelljétől és prioritásaitól függ. Van azonban néhány kulcsfontosságú funkció, amellyel minden vezető eszköznek rendelkeznie kell.

Robusztus vizualizációk: Minden eszköznek egyetlen egységes irányítópultra kell összegyűjtenie az adatokat, és átfogó képet kell adnia a portfólióról. Emellett élő adatokat kell szolgáltatnia a termékek állapotáról és teljesítményéről.

Világos ütemterv: A termékportfólió-kezelő eszközöknek le kell képezniük stratégiáit és ütemtervét. Rendelkezniük kell olyan ütemterv-készítési képességgel, amely segít kezelni A termékportfólió-kezelő eszközöknek le kell képezniük stratégiáit és ütemtervét. Rendelkezniük kell olyan ütemterv-készítési képességgel, amely segít kezelni a termékek hátralékát , az új termékek bevezetését, a funkciók bevezetését és a marketingkampányokat.

Együttműködési funkciók: A kiválasztott eszköznek beépített kommunikációs és feladatkezelési funkciókkal kell rendelkeznie. Ezek az együttműködési funkciók elősegítik a csapatmunkát és egyszerűsítik a döntéshozatalt. Ezenkívül lebontják a szilárd struktúrákat és javítják a szervezeten belüli összehangoltságot.

Erőforrás-kezelés: Egy hatékony portfóliókezelő eszköznek össze kell kapcsolnia a termékválasztékot az erőforrásokkal és kapacitásokkal. Ez magában foglalja a potenciális szűk keresztmetszetek azonosítását és az erőforrások kihasználtságának optimalizálását is. Ne feledje, hogy az átfogó Egy hatékony portfóliókezelő eszköznek össze kell kapcsolnia a termékválasztékot az erőforrásokkal és kapacitásokkal. Ez magában foglalja a potenciális szűk keresztmetszetek azonosítását és az erőforrások kihasználtságának optimalizálását is. Ne feledje, hogy az átfogó erőforrás-kezelési funkciók biztosítják a projektek ütemezett megvalósítását és elkerülik a túlzott erőforrás-kiosztást.

Portfólióelemzés: A portfóliókezelő eszköznek piaci elemzésekkel támogatott jelentéskészítési funkciókkal kell rendelkeznie. Ide tartozik a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) testreszabásának lehetősége is. A portfólióelemzés segítségével a vállalkozások adat alapú döntéseket hozhatnak és növekedési lehetőségeket fedezhetnek fel.

💡Profi tipp: Ezen kulcsfontosságú elemek mellett keressen olyan eszközt, amely átfogó sablonokat kínál a projektkövetéshez és a termékstratégiához.

Figyelembe véve, mire kell figyelni, íme 15 legjobb termékportfólió-kezelő eszköz, amelyekkel elindulhat:

1. ClickUp (A legjobb projektkövetéshez, együttműködéshez és erőforrás-kezeléshez)

A ClickUp termékmenedzsment megoldásokkal prioritásokat állíthat fel, átláthatóságot teremthet és termékfejlesztéseket valósíthat meg.

A ClickUp for Product Managers egy all-in-one projektmenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak hatékonyabban együttműködni és kezelni a projekteket. Olyan funkciókat integrál egyetlen platformba, mint a feladatkezelés, a dokumentáció és a műszerfalak. Ez segít a csapatoknak áttekinthető képet kapni termékeikről és portfólióikról.

A ClickUp automatizálási, jelentéskészítési és testreszabási funkciókat kínál, emellett pedig speciálisabb termékportfólió-kezelő eszközöket is biztosít, amelyekkel javíthatja a termelékenységet és időt takaríthat meg.

A ClickUp termékmenedzsment szoftver segítségével zökkenőmentesen nyomon követheti, kezelheti és együttműködhet minden projektjén és termékportfólióján.

A ClickUp termékmenedzsment szoftver a platform egyik legátfogóbb megoldása a termékek és portfóliók fejlesztésére. Központosított láthatósággal és élő együttműködési funkciókkal, mint például a ClickUp Chat, ez a megoldás az Ön vállalkozásának motorja.

A ClickUp útvonaltervezési funkciókkal és analitikai irányítópultokkal rendelkezik, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak a termék teljesítményébe. Emellett integrálja dedikált AI eszközét, a ClickUp Brain-t is a termékportfólió-kezelő eszközbe. Ez az AI eszköz azonnal automatizálja a munkafolyamatokat és adatokat generál.

A ClickUp számos speciális megoldást és keretrendszert kínál ezen dedikált szoftver mellett.

A ClickUp Portfolio segítségével azonnal irányíthatja és kezelheti üzleti teljesítményét

A ClickUp Portfolio egy másik testreszabott megoldás, amely a portfólió teljesítményének kezelésére összpontosít. Ez a megoldás segít a célok összehangolásában a vállalat kezdeményezéseihez kapcsolódó portfóliókkal.

Emellett lehetővé teszi a termékinformációk strukturálását, marketingkampányok létrehozását és vizualizálását, valamint a termékbevezetésekhez szükséges sprintok szervezését.

Amikor a vállalkozásoknak rövidebb időn belül megoldásokra van szükségük, a ClickUp több, azonnal használható termékportfólió-kezelési sablont kínál.

ClickUp projektmenedzsment portfólió sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmenedzsment portfólió sablonjával könnyedén nyomon követheti a projekt állapotát, kezelheti a kapacitást és elősegítheti a funkciók közötti haladást.

A ClickUp projektmenedzsment portfólió sablonja egy központi termékportfólió-kezelési megoldás. Számos egyéni mezővel és feladatkezelési funkcióval rendelkezik, amelyek:

Lehetővé teszi a csapatok számára a termékkezdeményezések hatékony tervezését, prioritásainak meghatározását és végrehajtását.

Javítja az együttműködést és biztosítja a termékek sikeres szállítását.

Javítja a mérföldkőkezelést, az erőforrás-elosztás nyomon követését és az előrehaladás figyelemmel kísérését.

ClickUp portfóliókezelési sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje az erőforrásokat, vizualizálja az előrehaladást, és hangolja össze a csapatokat a termékstratégiákkal a ClickUp portfóliókezelési sablon segítségével.

A ClickUp portfóliókezelési sablon a stratégiai termékportfólió áttekintést kereső vállalkozások számára ideális megoldás. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a portfólió irányítópult, a függőségek nyomon követése és a kockázatértékelés, amelyek segítségével:

Több projekt egyidejű nyomon követése és kezelése

Vizualizálja az előrehaladást és hatékonyan osztja el az erőforrásokat

Hozzon adat alapú döntéseket, és biztosítsa az összhangot az átfogó üzleti célokkal.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, de ezt könnyen áthidalhatják részletes tanulási útmutatóinkkal.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Monday. com (A legjobb vizuális munkafolyamat-kezeléshez)

via Monday

A Monday.com egy népszerű termékmenedzsment eszköz, amely a vizualizációra összpontosít. A platform megoldás több eszközzel rendelkezik az együttműködés, a projektkövetés és a munkafolyamatok testreszabása érdekében. A Monday.com felhasználóbarát felületének köszönhetően a csapatok könnyedén kezelhetik a feladatokat. Számos automatizálási és integrációs funkcióval is növeli a hatékonyságot.

Monday.com legjobb funkciói

Hatékony asztali és mobil alkalmazással könnyen elérhető és használható útközben is.

Használjon modern, intuitív és vizuális irányítópultot, amely vonzó és könnyen kezelhető.

Élvezze a kiterjedt integrációkat és a kiváló ügyfélszolgálatot!

Monday.com korlátai

Hosszú tanulási görbe és rövid próbaidőszak jellemzi, ami megnehezíti a vásárlási döntéseket.

Számos átfogó funkció csak a drágább opciókban érhető el.

Monday.com árak

Ingyenes: 14 napos próba

Alap: 9 USD/hó/felhasználó

Alapcsomag: 12 USD/hó/felhasználó

Előny: 19 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 14 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Propel (A legjobb felhőalapú termékmenedzsmenthez)

via Propel

Szeretné minimalizálni a helyszíni megoldásokat? A Propel egy olyan platform, amely minden megoldását, beleértve a termékmenedzsmentet is, a felhőben kínálja.

A Propel egy olyan átfogó megoldás, amely összehangolja a minőségellenőrzést és a termék életciklusát a portfóliókezelésben. A zökkenőmentes adatáramlás racionalizálja a termékbevezetéseket, a megfelelőségi feladatokat és a csapatmunkát. A Propel valós idejű elemzéseket is kínál, amelyek segítik a funkcionális döntéshozatalt.

A megoldás beállítása meglehetősen bonyolult, és hatékony testreszabásához technikai ismeretekre van szükség.

A legjobb funkciók

Használja a testreszabható jelentéskészítési és irányítópult funkciókat, különösen az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz.

Élvezze a tiszta és hozzáférhető felhasználói felületet, hatékony együttműködési funkciókkal.

A korlátok leküzdése

A komplex kezdeti konfigurációhoz képzés és szakértelem szükséges.

Más vállalati rendszerekkel való integrációja korlátozott, ami adat-szilók kialakulásához vezethet.

Propel árazás

Egyedi árazás

Propel értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Planview (legalkalmasabb vállalati szintű menedzsmenthez)

via Planview

Ha nagyvállalatok számára tervezett termékportfólió-kezelő szoftverre van szüksége, a Planview egyértelmű választás. A megoldás hatékony erőforrás-elosztást, teljesítménykövetést és projektportfólió-kezelést biztosít. Emellett átfogó jelentéskészítési funkciókkal is rendelkezik, amelyek betekintést nyújtanak az erőforrások felhasználásába és a csapat termelékenységébe.

A Planview legjobb funkciói

Térképezze fel a makro- és mikroaktivitás szintjeit a sokféle eszköz és funkció segítségével.

Használja ki a nagy léptékű portfóliókezelési eszközökben általánosan megtalálható erőforrás-kezelési és vállalati architektúra funkciókat!

A Planview korlátai

A komplex funkciók miatt a felület túl bonyolulttá és túlterheltté válhat azok számára, akik nem ismerik a termékportfólió-kezelő eszközöket.

Jelentős beruházást és támogatást igényel a megvalósításhoz.

Planview árak

Egyedi árazás

Planview értékelések és vélemények

G2: 3. 6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Planisware (legalkalmasabb komplex termékfejlesztéshez és innovációkezeléshez)

via Planisware

A Planisware kiválóan alkalmas nagy portfóliók kezelésére és stratégiai célok összehangolására. Dashboardjai támogatják a kutatás-fejlesztést, a költségvetés-tervezést és a forgatókönyv-tervezést, így ideális komplex folyamatokhoz. A Planisware emellett számos integrációs lehetőséget kínál a fejlesztési munkafolyamatok racionalizálására.

A Planisware legjobb funkciói

Egyszerűsítse a projektmenedzsmentet és a feladatkiosztást még a komplex munkafolyamatok esetében is.

Javítsa a költségoptimalizálást a költségvetés-kezelési funkciókkal

A Planisware korlátai

Egyes felhasználóknak nehézséget jelent a testreszabott megoldás bevezetése és konfigurálása.

Komplex jelentéskészítési és erőforrás-kezelési funkciókkal rendelkezik, felülete azonban túlterhelő és nehezen konfigurálható lehet.

Planisware árak

Egyedi árazás

Planisware értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (27 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Craft (A legjobb intuitív terméktervezéshez és útvonaltervezéshez)

Azok számára, akik a céltervezésre és az ütemtervekre koncentrálnak, a Craft a legjobb választás. Felhasználóbarát platformja átfogó ütemtervezést, prioritások meghatározását és a csapat összehangolását kínálja. Emellett olyan együttműködési funkciókkal is rendelkezik, amelyek valós idejű visszajelzéseket és döntéshozatalt tesznek lehetővé.

A Craft népszerű integrációkkal és funkciókkal rendelkezik, de a fejlett funkciók az alacsonyabb szintű csomagokban korlátozottnak tűnhetnek.

A legjobb funkciók kidolgozása

Használja ki a tiszta felületet vizuálisan vonzó és megosztható terméktervek tervezéséhez.

Lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy valós időben hozzájáruljanak és megjegyzéseket fűzzenek a tervekhez.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Jira és a Trello, a zökkenőmentes munkafolyamat-kezelés érdekében.

Kézműves korlátozások

Megtanulása nehéz

A legfontosabb menedzsment funkciók a drágább megoldásokra koncentrálnak.

Korlátozott számú sablonnal rendelkezik.

Craft árazás

Kezdő csomag: 19 USD/hó felhasználónként

Előny: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények készítése

G2: 4,5/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

7. Aha. io (A legjobb termékstratégiához)

Ha egyszerű, de vizuálisan interaktív termékportfólió-kezelő eszközre van szüksége, az Aha. io kiváló választás. A termékmenedzserek igényeinek figyelembevételével tervezett eszköz alapvető funkciói a roadmapok létrehozása, a prioritások meghatározása és a funkciók nyomon követése köré csoportosulnak.

Az Aha. io stratégiai célkitűzés-meghatározási és valós idejű együttműködési funkciókat is tartalmaz. Sablonjai és integrációi egyszerűsítik a munkafolyamatok kezelését.

Aha. io legjobb funkciói

Győződjön meg arról, hogy termékmenedzsment stratégiái tökéletesen összhangban vannak üzleti céljaival.

Szerezzen világos vizuális ábrázolást a termékek ütemterveiről és terveiről.

Aha. io korlátai

Az Aha számos funkcióval rendelkezik, de nem teljes körű.

A megoldás ára kis csapatok vagy induló vállalkozások számára túl magas lehet.

A versenytársakhoz képest kevesebb lehetőséget kínál a munkafolyamatok és nézetek testreszabására.

Aha. io árak

Prémium: 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: 149 USD/hó/felhasználó áron (éves számlázással)

Aha. io értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (530+ értékelés)

8. Workfront (legalkalmasabb marketing és kreatív projektekhez)

via Adobe Workfront

A számítógépes szoftveróriás Adobe a marketing és a márkaépítés elősegítése érdekében bevezette a Workfrontot. Ez megbízható feladatkövetési, együttműködési és jelentési funkciók segítségével valósul meg. A Workfront lehetővé teszi az adatok üzleti intelligencia eszközökkel való összekapcsolását is, hogy mélyreható termékismereteket szerezhessen.

A Workfront legjobb funkciói

Egyszerűsítse a marketingkampányok és kreatív projektek folyamatait

Használjon központi irányítópultokat a projekt előrehaladásának és az erőforrások kihasználtságának nyomon követéséhez.

Hatékony felülvizsgálati és jóváhagyási munkafolyamatok kialakítása kreatív eszközökhöz

A Workfront korlátai

Elsősorban a projekt végrehajtására összpontosít, nem pedig a stratégiai portfólió döntésekre.

Nem egyértelmű árazási lehetőségek, különösen kisebb szervezetek vagy csapatok esetében

Egyes felhasználók szerint a tanulási görbe hosszú.

Workfront árak

Egyedi árazás

Workfront értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (930+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)

9. ProdPad (A legjobb a lean termékmenedzsmenthez és az ötletek validálásához)

via ProdPad

A legjobb termékportfólió-kezelő eszközök között a következő a ProdPad, egy tíz éves veterán, amely a hatékony termelékenységre összpontosít. Az eszköz ideális terméktervezéshez, funkciók prioritásainak meghatározásához és útvonaltervezéshez. Emellett megkönnyíti az együttműködést és a visszajelzések gyűjtését az érdekelt felektől.

A ProdPad legjobb funkciói

A termékötletek és visszajelzések zökkenőmentes rögzítése, rendszerezése és prioritásba rendezése

Gyűjtse össze és elemezze a felhasználói visszajelzéseket az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

Készítsen rugalmas ütemterveket, amelyek alkalmazkodnak a változó prioritásokhoz és az ügyfelek igényeihez.

A ProdPad korlátai

Nincs megfelelő funkciója a komplex termékfejlesztési folyamatok kezeléséhez.

Korlátozott integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Alapcsomagjában hiányoznak a fejlett jelentéskészítési funkciók.

ProdPad árak

Roadmap Essentials: 24 USD/hó felhasználónként

Roadmap Advanced: 44 USD/hó felhasználónként

ProdPad értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Wrike (A legjobb funkciók közötti munkamenedzsmenthez)

via Wrike

A Wrike dinamikus feladatkezelési, időkövetési és együttműködési eszközökkel támogatja a csapatokat. Testreszabható irányítópultjai és jelentései szintén növelik a termelékenységet és biztosítják a projektek átláthatóságát. Bármilyen méretű csapatokhoz méretezhető, ez a termékportfólió-kezelő eszköz sokoldalú választás a többfunkciós munkakörnyezetek számára.

A Wrike legjobb funkciói

Alkalmazkodjon a különböző munkastílusokhoz testreszabható munkafolyamatokkal és nézetekkel.

Hozzon létre egy platformot a hatékony csapatmunka és a tudásmegosztás érdekében

Csatlakozzon számos harmadik féltől származó alkalmazáshoz a zökkenőmentes adatmegosztás érdekében.

A Wrike korlátai

Kiterjedt funkciókészlete új felhasználók vagy egyszerűbb projektek számára túlnyomó lehet.

Időbe telik, amíg megtanulja és elsajátítja az összes funkcióját és tulajdonságát.

Az árak viszonylag magasak, ha nagyobb szervezeteket szolgálnak ki.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 2600 értékelés)

11. Productboard (A legjobb ügyfélközpontú termékmenedzsmenthez)

via Productboard

A Productboard egy PPM eszköz, amely az ügyfélközpontú funkciókat helyezi előtérbe. Robusztus termékprioritizálási, útvonaltervezési és ügyfél-visszajelzés-integrációs funkciókat kínál. A Productboard segítségével a csapatok könnyedén összehangolhatják céljaikat és hatékonyan együttműködhetnek.

A Productboard legjobb funkciói

Központosítsa az ügyfelekről szerzett információkat és visszajelzéseket, hogy megalapozott termékdöntéseket hozhasson.

A funkciókat és kezdeményezéseket az ügyfelek igényei és az üzleti célok alapján rangsorolja.

Készítsen vizuálisan vonzó és megosztható termékfejlesztési terveket

A Productboard korlátai

Nincs részletes feladatkezelési és nyomonkövetési funkció

Nem alkalmas nagy csapatok, számos projekt és kezdeményezés kezelésére.

Kisebb szervezetek vagy csapatok számára drágának bizonyulhatnak.

Productboard árak

Ingyenes

Essentials: 19 USD/hó felhasználónként

Előny: 59 USD/hó felhasználónként (minimum két felhasználó)

Vállalatok: Egyedi árazás

Productboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

12. Dragonboat (A legjobb eredményorientált portfóliókezeléshez)

via Dragonboat

A Dragonboat 2018-ban jött létre azzal a céllal, hogy segítse a termékvezetők gyorsabb eredmények elérését, és az én listámon a következő termékportfólió-kezelő eszköz. Célkitűzés, útiterv készítés és erőforrás-allokálás funkciókkal felszerelve tökéletesen teljesíti célját.

A Dragonboard valós idejű elemzéseket is kínál, amelyekből hasznos információk nyerhetők, valamint robusztus integrációkat biztosít a zökkenőmentes működéshez. A megoldás azonban nem rendelkezik testreszabási lehetőségekkel és néhány alapvető portfóliókezelési funkcióval.

A Dragonboat legjobb funkciói

Hangolja össze a termékterveket a stratégiai üzleti célokkal és az OKR-ekkel

Figyelje a termék teljesítményét a legfontosabb eredményekhez viszonyítva, hogy adat alapú betekintést nyerjen.

Központosított áttekintést kaphat a termékkezdeményezésekről és azok üzleti célokra gyakorolt hatásáról.

A Dragonboat korlátai

Nem kínál fejlett funkciókat az erőforrás-elosztáshoz és a kapacitástervezéshez.

Kevésbé alkalmas kisebb csapatok számára, amelyek egyszerűbb termékportfólióval rendelkeznek.

Dragonboat árazás

Egyedi árazás

Dragonboat értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Oracle PLM Cloud (a legjobb termékirányítás-központú menedzsmenthez)

via Oracle

Az Oracle PLM Cloud egy átfogó megoldás a szoftveróriástól, amely a termék életciklusa során a portfóliókezelésre összpontosít. Zökkenőmentesen integrálja a megbízható minőségirányítást és a megfelelőségi protokollokat a fejlesztés minden szakaszába.

Felhőalapú telepítése miatt nagyvállalatok számára is könnyen hozzáférhető és skálázható. Ez a teljesítmény és hozzáférhetőség erős versenyzővé teszi.

Az Oracle PLM Cloud legjobb funkciói

Komplex termékadatok kezelése a teljes életciklus során nagy szervezetek számára

Használja az eszközöket a szabályozási előírások betartásához és a termékminőség ellenőrzéséhez.

Kezelje nagy mennyiségű termékinformációt és támogassa a komplex termékstruktúrákat

Az Oracle PLM Cloud korlátai

Kiterjedt konfigurációt és a meglévő rendszerekkel való integrációt igényel.

A felülete nem feltétlenül intuitív a nem technikai felhasználók számára.

Általában vállalati felhasználásra árazott, kisebb szervezetek számára kevésbé megfizethető.

A kiterjedt funkciókészlet miatt megtanulása és elsajátítása kihívást jelenthet.

Oracle PLM Cloud árak

Egyedi árazás

Oracle PLM Cloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (26 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

14. Celoxis (a legjobb az agilis termékmenedzsmenthez)

via Celoxis

A Celoxis egy olyan lehetőség, amelyet érdemes megvizsgálni az Agile termékmenedzsment hatékonyságának maximalizálása érdekében. Kiterjedt erőforrás-nyomon követéssel, költségvetés-tervezéssel és jelentésekkel elősegíti a struktúrát és a termelékenységet. A Celoxis emellett valós idejű együttműködést és részletes irányítópultokat is biztosít a jobb döntéshozatal érdekében.

A Celoxis legjobb funkciói

Használja ki a Scrum és a Kanban módszertanokat a rugalmas projektmenedzsment érdekében.

Kövesse nyomon a haladást és az erőforrások kihasználtságát több projektben is

Könnyítse meg a valós idejű kommunikációt és együttműködést a csapat tagjai között

A Celoxis korlátai

Elsősorban a projekt végrehajtására összpontosít, nem pedig a hosszú távú terméktervezésre.

Más eszközökhöz képest kevesebb jelentési és elemzési funkciót kínál.

Más eszközökhöz képest kevésbé intuitív és felhasználóbarát.

Celoxis árak

Csapat tag: 15 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 5 felhasználó egy vásárlásban mind a felhőalapú, mind a helyszíni opciók esetében)

Manager: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Celoxis értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

15. Pendo (A legjobb termékelemzéshez)

via Pendo

Azok számára, akiknek az elemzésekre és betekintésekre kell összpontosítaniuk, a Pendo egy átfogó megoldás. A szoftver kiemelkedő teljesítményt nyújt a termékhasználat elemzésében, a visszajelzések gyűjtésében és az onboarding támogatásában. A Pendo betekintései segítenek a funkciók fontossági sorrendjének megállapításában és a felhasználói élmény javításában is.

A Pendo legjobb funkciói

Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést és az alkalmazáson belüli interakciókat, hogy betekintést nyerjen a termék használatába.

Használjon eszközöket a termékkel kapcsolatos vásárlói visszajelzések gyűjtésére és elemzésére.

Hozzon létre személyre szabott bevezetési élményeket a felhasználói elfogadottság javítása érdekében

A Pendo korlátai

Elsősorban a termékelemzésre összpontosít, nem pedig a stratégiai portfólió döntésekre.

Lehet, hogy csak korlátozott mértékben integrálható egyes harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

Számos csomagot kínál, de az árak nem egyértelműek.

Pendo árak:

Ingyenes

Base, Core, Pulse és Ultimate csomagok: Egyedi árak

Pendo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

