A 11 legjobb jegyzetelő alkalmazás stylus támogatással

Előfordult már, hogy valami fontos dolgot csinált, amikor hirtelen egy zseniális ötlet jutott eszébe? Épp a munkájába merült, amikor a semmiből felbukkant az a tökéletes megoldás, amit már régóta keresett.

Természetesen nem szeretné elveszíteni az ötletet, de a fejünkben csak korlátozott mennyiségű információt tudunk tárolni.

De mi lenne, ha lenne egy eszköz, amellyel nemcsak pillanatok alatt rögzítheti gondolatait, hanem könnyedén vázlatokat készíthet, jegyzeteket fűzhet hozzájuk és rendszerezheti őket?

Akár ötleteket gyűjt, gyors jegyzeteket készít, vagy akár részletes diagramokat rajzol, a megfelelő jegyzetelő alkalmazás az Android-eszközét hatékony termelékenységi eszközzé varázsolhatja.

Hogy segítsünk Önnek, csapatommal összeállítottunk egy listát a 10 legjobb Android-kompatibilis jegyzetelő alkalmazásról, amelyek stylus-támogatással rendelkeznek. Az ingyenes jegyzetelő alkalmazásoktól a funkciókban gazdag prémium megoldásokig mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet.

Vessünk rá egy pillantást!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Soha többé ne veszítsd el értékes ötleteidet. Próbáld ki ezeket a legjobb jegyzetelő alkalmazásokat, amelyek stylus támogatással rendelkeznek: ClickUp (A legjobb AI-alapú átfogó jegyzetelési alkalmazás) (A legjobb AI-alapú átfogó jegyzetelési alkalmazás) Evernote (A legjobb nagy mennyiségű jegyzet szervezéséhez és kezeléséhez) Notion (A legjobb testreszabható munkaterületekhez és közös jegyzeteléshez) Google Keep (A legjobb gyors jegyzetekhez és a Google Workspace-szel való zökkenőmentes integrációhoz) Notability (A legjobb kézzel írt jegyzetekhez és felhőalapú szinkronizáláshoz) Workflowy (A legjobb vázlatalapú jegyzeteléshez és feladatkezeléshez) One Note (A legjobb strukturált jegyzetek szervezéséhez) Bear (A legjobb Markdown támogatás és esztétikus jegyzetformázás szempontjából) Simplenote (A legjobb minimalista jegyzeteléshez, platformok közötti szinkronizálással) Goodnotes (A legjobb digitális kézíráshoz és tanulmányi jegyzeteléshez) Squid (A legjobb tanulmányi jegyzeteléshez és iskolai feladatokhoz)

Mit kell keresni a legjobb jegyzetelő alkalmazásokban, amelyek stylus-támogatással rendelkeznek?

Amikor kiválasztja a legjobb jegyzetelő alkalmazást stylus támogatásával Androidra, összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek illeszkednek a munkafolyamatához és növelik a termelékenységet.

Íme néhány fontos szempont, amelyet érdemes figyelembe venni:

Stylus reagálóképesség: Az alkalmazásnak zökkenőmentes és késleltetésmentes írást kell biztosítania, garantálva, hogy a stylus mozgásait valós időben pontosan rögzíti.

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan jegyzetalkalmazásokat, amelyek lehetővé teszik a toll stílusának, színének és vastagságának testreszabását, így rugalmasan alakíthatja jegyzetének megjelenését és hangulatát.

Kézírásfelismerés: A legjobb alkalmazások kézírásos jegyzeteket szöveggé alakítanak, így később könnyebben kereshet és rendszerezhet jegyzeteket.

Több eszköz közötti szinkronizálás: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás támogatja a több eszköz közötti szinkronizálást, függetlenül attól, hogy telefonon, táblagépen vagy számítógépen jegyzetel.

Szervezési eszközök: Keresse meg azokat a funkciókat, mint a mappák, címkék, Keresse meg azokat a funkciókat, mint a mappák, címkék, online jegyzetlapok és jegyzetfüzetek, amelyek segítenek a jegyzetek rendezett tárolásában és könnyű visszakeresésében.

Exportálási és megosztási lehetőségek: Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie a jegyzetek különböző formátumokban (PDF, kép stb.) történő exportálását és másokkal való megosztását.

Felhőalapú tároló integráció: A Google Apps vagy a Dropbox felhőalapú tárolószolgáltatásokkal való integráció fontos a digitális jegyzetek biztonsági mentéséhez és a készülék tárhelyének felszabadításához.

Offline hozzáférés: Az offline hozzáférés és a jegyzetek szerkesztésének lehetősége elengedhetetlen, ha Az offline hozzáférés és a jegyzetek szerkesztésének lehetősége elengedhetetlen, ha munkája miatt sokat utazik , és gyakran korlátozott internet-hozzáféréssel rendelkezik.

Biztonsági funkciók: Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek jelszóval védettek vagy titkosítással rendelkeznek, hogy jegyzetek biztonságban legyenek, különösen, ha érzékeny információkat tartalmaznak.

Felhasználói felület és élmény: A tiszta, intuitív felhasználói felület megkönnyíti az alkalmazás használatát, így a bonyolult menükkel való bajlódás helyett a jegyzetekre koncentrálhat.

A 11 legjobb jegyzetelő alkalmazás stylus támogatással

Összegyűjtöttük a legjobb jegyzetelő alkalmazásokat Androidra, amelyek mindenki igényeit kielégítik, a diákoktól a szakemberekig és azon túl.

Kezdjük a legjobb ingyenes jegyzetelő alkalmazással, amelyet mi is szívesen használunk: a ClickUp-pal!

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú átfogó jegyzetelési alkalmazás)

A ClickUp az egyik legjobb jegyzetelő eszköz a piacon, és erre jó oka van. Tele van olyan funkciókkal, amelyekkel több, mint egy újabb Google Keep alternatíva.

A ClickUp Docs kiváló hely ötletek lejegyzésére, feladatlisták készítésére, sőt wikik létrehozására is. Ez a felépítés egyszerűsíti a feladatok kiosztását és a csapattal való valós idejű együttműködést.

A gazdag szövegformázási lehetőségek, mint például a felsorolási pontok, ellenőrzőlisták, szalagcímek és kódblokkok, segítenek a jegyzetek vizuálisan vonzó és könnyen áttekinthető módon történő szervezésében, különösen akkor, ha stylus-t használ Android-eszközön.

Kezdje el használni a ClickUp Docs alkalmazást Dolgozzon együtt csapatával valós időben, miközben dokumentumokat szerkeszt a ClickUp Docs alkalmazásban.

A ClickUp másik nagyszerű tulajdonsága, hogy multimédiás elemeket közvetlenül beágyazhat a Docs-ba. Ez a funkció különösen hasznos képek vagy videók hozzáadásakor a jegyzetek kiegészítéséhez. Azonban ami igazán kiemelkedő, az a ClickUp Tasks-on belüli kétirányú linkelés. Ez segít összekapcsolni a kapcsolódó feladatokat, így világosabb képet kapunk arról, hogy minden hogyan illeszkedik egymáshoz.

Összegezze a beszélgetési szálakat az AI CatchUps segítségével a ClickUp Chatben.

A ClickUp Brain számomra forradalmi változást hozott, és központi szerepet tölt be a jegyzetelési stratégiámban. Nagyon hasznos hosszú jegyzetek összefoglalásához, pontos táblázatok készítéséhez és információk gyors megtalálásához. Ha időszűkében vagyok, a ClickUp Brain segítségével összefoglalom a hosszú csevegéseket és kommenteket, így elkerülöm a több száz komment elolvasásának fáradságát.

Összegezze az ügyfelekkel való interakciókat, kapjon választ kérdéseire, és elemezze a jelentéseket a ClickUp AI segítségével.

A ClickUp Notepad egy másik remek hely, ahol gyors jegyzeteket készíthet telefonján vagy asztali számítógépén. Csapatommal gyakran itt vázoljuk fel kezdeti gondolatainkat, egyszerű formázással, mielőtt átvisszük őket egy kifinomultabb dokumentumba.

Készíts jegyzeteket útközben a ClickUp Notepad segítségével, és érje el őket böngészőjéből és mobil eszközéről egyaránt.

A ClickUp AI Notetaker túllép a hagyományos jegyzetelésen: automatikusan csatlakozik a megbeszélésekhez, valós időben leírja a beszélgetéseket, és azonnal összefoglalja a legfontosabb pontokat. Kiemeli a teendőket, a döntéseket és a fontos részleteket, így soha nem kell újra meghallgatnia vagy átnéznie a jegyzeteket. Akár értékesítési beszélgetésen, csapatmegbeszélésen vagy online órán van, közvetlenül szinkronizálja a feladatokat és a dokumentumokat, így a jegyzetek további lépések nélkül cselekvéssé válnak.

Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

Bónusz: Nézze meg ezt a videót, amelyben a legjobb tippeket találja az AI használatához jegyzetek készítéséhez. Koncentráljon a beszélgetésre és a teendőkre, míg az AI minden szót rögzít!

A ClickUp Clips tökéletes a képernyőfelvételek közvetlen megosztásához a jegyzeteken belül, hozzáadva egy interaktív elemet, amely sok jegyzetelő alkalmazásból hiányzik. Ráadásul az AI-alapú átírással minden, a Clipben elhangzott szó kereshető, így később könnyebb megtalálni a fontos információkat. És a Clips Hubban központilag hozzáférhet az összes klipjéhez.

Írja le hang- és videó jegyzeteket AI segítségével a ClickUp Clips alkalmazással

A legjobb rész? A ClickUp minden eszközön elérhető, beleértve az Androidot is, zökkenőmentes stylus támogatással. Ez megkönnyíti a jegyzetek elérését és megosztását PC, telefon és tablet között. Ez nem csak egy jegyzetelő alkalmazás, hanem egy komplett termelékenységi csomag, amely mindent egyetlen platformon tart.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy gyorsan jegyzeteket készítsen, képeket adjon hozzá, és szöveges jegyzeteket alakítson át végrehajtható feladatokká és teendők listájává.

A ClickUp Docs segítségével kategorizálhatja és közösen szerkesztheti a részletes jegyzeteket.

Készítsen összefoglalókat, alakítsa át a jegyzeteket cselekvési tételekké, és formázza őket a ClickUp Brain segítségével.

Széles körű integráció olyan termelékenységi eszközökkel, mint a Google Naptár, az Outlook és a Dropbox.

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa jegyzetét végrehajtható feladatokká.

Használja a ClickUp Whiteboards vagy a ClickUp Mind Maps alkalmazásokat, ha vizuálisan összekapcsolt jegyzetek hálóját szeretné létrehozni.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a ClickUp kiterjedt funkciói miatt tanulási görbe lehet tapasztalható.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

2. Evernote (A legjobb nagy mennyiségű jegyzetek szervezéséhez és kezeléséhez)

az Evernote-on keresztül

Az Evernote egy széles körben használt alkalmazás, amely számos funkciót kínál, többek között testreszabható jegyzetelési sablonokat. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző típusú jegyzeteket hozzanak létre, például szöveges bejegyzéseket, hangfelvételeket, értekezletek összefoglalóit és teendőlistákat.

A jegyzetalkalmazás kiváló stylus-támogatást kínál azoknak, akik inkább kézzel írnak, lehetővé téve számukra a digitális tinta precíz használatát. Az eszköz segítségével könnyen válthat kézzel írt és gépelt jegyzetek között, testreszabhatja a toll stílusát és színét, valamint beállíthatja a vonalvastagságot. A kézírás-felismerő technológia a kézzel írt jegyzeteket kereshető, szerkeszthető szöveggé alakítja, megkönnyítve ezzel a tartalom megtalálását és rendszerezését.

A felhőalapú tárolás integrációjával az összes stylussal jegyzetelt jegyzet valós időben szinkronizálódik az eszközök között, megőrizve a formázást és a jegyzeteket. Az Evernote olyan eszközökkel is integrálható, mint a ClickUp, a Google Naptár, a Slack és a Microsoft Teams, ami rendkívül hasznos.

Az Evernote legjobb funkciói

A Web Clipper segítségével közvetlenül jegyzetekbe rögzítheti a webes kivonatokat.

Használja telefonja kameráját papíralapú dokumentumok beolvasásához, digitalizálásához és rendszerezéséhez.

Jegyzeteket és feladatokat valós időben szerkeszthetsz, hogy minden közreműködő összhangban maradjon.

Az Evernote korlátai

Az ingyenes verzió korlátozott, ezért a felhasználók gyakran prémium előfizetésre térnek át. Azok számára, akik költséghatékonyabb megoldásokat keresnek, érdemes lehet megnézni az Evernote alternatíváit

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes: 14,99 USD/felhasználó havonta

Profi: 17,99 USD/felhasználó havonta

Csapatok: 24,99 USD/felhasználó havonta

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8200 értékelés)

3. Notion (A legjobb testreszabható munkaterületekhez és közös jegyzeteléshez)

via Notion

A Notion segítségével személyre szabott munkaterületeket hozhat létre – magán vagy megosztott – amelyek az Ön egyedi igényeinek megfelelnek. Ezeken a munkaterületeken különféle rugalmas „szinkronizált blokkokat” adhat hozzá, amelyek lehetnek szövegrészletek, könyvjelzők, képek, kapcsoló linkek, fájlok, kódrészletek és vitafórumok.

A Notion előnye, hogy ezeket a blokkokat könnyedén áthelyezheti. Bármikor áthúzhatja őket a kívánt helyre anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy az egész dokumentumot összezavarja. Lehetővé teszik a tartalom összekapcsolását és szinkronizálását a munkaterületen belül több oldalon. A Notion ingyenes verziójával akár 1000 tartalomblokkot is elmenthet és szinkronizálhat.

A prémium előfizetési csomagok további funkciókat kínálnak, például adminisztrációs eszközöket és jogosultsági beállításokat, a választott szinttől függően.

A Notion legjobb funkciói

Tervezzen egyedi sablonokat, és integrálja adatbázisát közvetlenül a jegyzetekbe.

Gyorsan hozzáférhet a fontos információkhoz az oldalsávon keresztül.

Használja a Markdown-t jegyzetek írásához és formázásához

A Notion korlátai

A kiterjedt funkciók és a felhasználói felület kezdők számára túlnyomó lehet.

A mobilalkalmazás kevésbé intuitívnak tűnhet a desktop verzióhoz képest.

Notion árak

Alapszintű: Ingyenes

Plusz: 12 USD/hely havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion AI 10 dollár/felhasználó/hó áron hozzáadható a csomagjához.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

4. Google Keep (A legjobb gyors jegyzetekhez és zökkenőmentes integrációhoz a Google Workspace-szel)

a Google Keep segítségével

A Google Keep egyik legnagyobb előnye, hogy teljesen ingyenes, nincsenek rejtett költségek vagy előfizetések. Könnyedén másolhat és beilleszthet képeket, hangjegyzeteket adhat hozzá, teendőlistákat készíthet és még sok mást.

Jegyzeteket írhat, színkódokkal jelölheti őket, és blogbejegyzéshez hasonló formátumba rendezheti őket. Az egyes kulcsszavak keresése egyszerű.

A Google Keepet az teszi különlegessé, hogy zökkenőmentesen integrálható más Google-termékekkel.

Például jegyzeteit PDF formátumban közvetlenül a Google Drive-ra mentheti, vagy csatolhatja őket a Gmail e-mailjeihez. Android és PC rendszereken egyaránt elérhető, kiváló stylus és S Pen támogatást is kínál, így sokoldalú eszközzé teszi minden jegyzetelési igényének kielégítésére.

A Google Keep legjobb funkciói

Állítson be emlékeztetőket, amelyek ismétlődőre konfigurálhatók, így biztosan nem fog elmulasztani egyetlen jegyzetet sem.

Könnyedén adjon hozzá képeket a jegyzetekhez a fényképezőgép-album közvetlen integrációjával.

Használjon csekélyjelölővel ellátott teendőlistát, amely automatikusan jegyzeteket feladatokká alakít.

Használja az összes funkciót ingyenesen, mindenféle költség nélkül.

A Google Keep korlátai

Nincs lehetőség a jegyzetek zárolására

Más ingyenes jegyzetelő alkalmazásokhoz képest korlátozott formázási lehetőségeket kínál.

A Google Keep árai

Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (180+ értékelés)

5. Notability (A legjobb kézzel írt jegyzetekhez és felhőalapú szinkronizáláshoz)

via Notability

Az iOS-felhasználók számára kifejlesztett Notability megkönnyíti a jegyzetek megosztását és szerkesztését. Jegyzeteit könnyedén exportálhatja olvasóbarát dokumentumba, vagy megoszthatja őket olyan platformokon, mint a Dropbox. Ha később módosítania kell a jegyzeteket, azt is rugalmasan megteheti.

A felhőalapú szinkronizálás lehetővé teszi, hogy jegyzeteket szinkronizáljon az összes eszközén, legyen az számítógép, telefon vagy tablet. Ezzel bármikor és bárhol könnyen hozzáférhet a jegyzetekhez, anélkül, hogy mellékleteket kellene e-mailben elküldenie. Minden biztonságosan tárolódik a felhőben, így jegyzetek mindig kéznél vannak, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használ.

A Notability legjobb funkciói

Kombinálja a kézírást, a gépelést és az audiofelvételeket egyetlen jegyzetben, hogy sokoldalú jegyzetelési élményt nyújtson.

Könnyedén jegyzetelhet PDF-ekhez és képekhez, így ideális dokumentumok áttekintéséhez és kommentálásához.

Szinkronizálja a jegyzeteket az eszközök között az iCloud segítségével, így biztosítva, hogy tartalma mindig elérhető és naprakész legyen.

Használjon különböző tollstílusokat és színeket a jegyzetek testreszabásához és az érthetőség javításához.

A Notability korlátai

Egyes felhasználók kevésbé intuitívnak találják a felületet, ami befolyásolhatja a használat kényelmét.

Az alkalmazás korlátozott együttműködési funkciói nem feltétlenül felelnek meg azoknak a felhasználóknak az igényeinek, akik kiterjedt csapatalapú funkciókat keresnek.

Esetenként szinkronizálási problémákról számoltak be, amelyek késleltethetik a frissített jegyzetek elérését.

Notability árak

Notability Starter: Ingyenes

Notability Plus: Egyedi árazás

Notability értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

6. Workflowy (A legjobb vázlatalapú jegyzeteléshez és feladatkezeléshez)

via Workflowy

A Workflowy egy minimalista jegyzetelő alkalmazás, amelyet az egyszerűségre helyezve a hangsúlyt terveztek. Egyedülálló megközelítést kínál a jegyzeteléshez, mivel lehetővé teszi végtelenül beágyazott listák létrehozását, így a nagy projekteket kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontja.

Míg a jegyzeteket hashtagek vagy @említések segítségével kategorizálhatja és kereshet, a szűrőrendszer segítségével gyorsan megtalálhatja a kapcsolódó tartalmakat, ami különösen hasznos, ha nagy mennyiségű információval dolgozik.

Az alkalmazás stylus-támogatása Androidon további funkcionalitást biztosít, különösen azoknak a felhasználóknak, akik inkább kézzel írt jegyzeteket vagy vázlatokat készítenek. A stylus-kompatibilitásnak köszönhetően a Workflowy több mint egy egyszerű szövegalapú alkalmazás – sokoldalú eszközzé válik, amellyel különböző formátumokban rögzítheti ötleteit.

A Workflowy legjobb funkciói

Rendezze jegyzeteket és feladatokat korlátlan számú beágyazott listával, amely részletes hierarchikus struktúrákat tesz lehetővé.

Gyorsan megtalálhatja az információkat a hatékony keresési és szűrési lehetőségek segítségével.

Állítsa be a nézetet úgy, hogy az adott szakaszokra vagy feladatokra összpontosítson, növelve ezzel a termelékenységet és a szervezettséget.

Dolgozzon egyszerre másokkal, a változások azonnal láthatóak lesznek minden együttműködő számára.

A Workflowy korlátai

Más jegyzetelő alkalmazásokhoz képest korlátozott integráció harmadik féltől származó eszközökkel

Workflowy árak

Alapszintű: Ingyenes

Workflowy Pro: 8,99 USD/hó felhasználónként

Workflowy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. One Note (a legjobb strukturált jegyzetek szervezéséhez)

via Microsoft

A Microsoft Office-szal zökkenőmentesen integrálódó jegyzetelő alkalmazás, a OneNote ideális azoknak a felhasználóknak, akik már beágyazódtak a Microsoft ökoszisztémájába.

A OneNote segítségével beírhatja vagy diktálhatja jegyzetét, és ellenőrzőlistákat készíthet. Könnyedén hozzáadhat fotókat, PDF-fájlokat, e-maileket vagy webes tartalmakat közvetlenül a jegyzetéhez. Az alkalmazás jegyzetfüzet-rendszer segítségével szervezi az információkat, amely szakaszokra és címkékre van felosztva, így könnyen kategorizálható és gyorsan kereshető a szöveg.

A OneNote felhőalapú szinkronizálása biztosítja, hogy a jegyzetek mindig naprakészek és minden eszközön elérhetők legyenek. További funkciók, mint például az együttműködési eszközök, az Android Wear támogatás és a TouchID integráció, még sokoldalúbbá teszik a OneNote-ot.

A One Note legjobb funkciói

Hozza létre újra a fizikai jegyzetfüzetet különálló szakaszokkal és oldalakkal a Digitális jegyzetfüzet elrendezésben.

Konvertálja kézzel írt jegyzeteket gépelt szöveggé az egyszerű szerkesztés és keresés érdekében.

Szinkronizálja a jegyzeteket az eszközök és platformok között, hogy megőrizze a gondolatok folytonosságát.

Hozzáférjen a jegyzetekhez offline módban is, így azok internetkapcsolat nélkül is elérhetők maradnak.

A One Note korlátai

A teljes hozzáféréshez Microsoft 365 előfizetés szükséges; ellenkező esetben fontolja meg a OneNote alternatíváinak felfedezését.

Elsősorban a Microsoft termékekkel integrálható, ami korlátozhatja a funkcionalitást más ökoszisztémák felhasználói számára.

One Note árak

A Microsoft 365 előfizetésben benne van, 69,99 USD/év áron.

One Note értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

8. Bear (A legjobb Markdown támogatás és esztétikus jegyzetformázás szempontjából)

via Bear

A Bear egy Markdown-alapú jegyzetelő alkalmazás, amely lehetővé teszi különböző típusú tartalmak – szöveg, fotók, táblázatok és teendőlisták – formázását és szervezését egyetlen jegyzetben. Jelenleg iOS-felhasználók számára elérhető.

A Bear PRO-ra való frissítéssel olyan fejlett funkciók válnak elérhetővé, mint az OCR-keresés és a jegyzetek több formátumban (PDF, HTML, DOCX és JPG) történő exportálásának lehetősége. Ezek a funkciók különösen hasznosak azok számára, akik igényes, sokoldalú jegyzetelési élményt szeretnének.

A Bear legjobb funkciói

Formázza jegyzetét egyszerűen a Markdown segítségével

Rendezze a tartalmakat egy rugalmas címkézési rendszerrel

Összpontosítson egyszerre egy szakaszra a hajtogatási funkcióval, elrejtve a többit.

Személyre szabhatja az alkalmazást számos gyönyörű témával.

A Bear korlátai

A Bear ingyenes verziója nem szinkronizálja a jegyzeteket, így az alkalmazást csak egy eszközön használhatja.

Bear árak

Ingyenes

Bear Pro: 2,99 USD/hó

Bear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Simplenote (A legjobb minimalista jegyzeteléshez, platformok közötti szinkronizálással)

via Simplenote

A Simplenote egy egyszerű jegyzetelő alkalmazás, amely zökkenőmentesen szinkronizálható több eszközön és platformon, beleértve az Androidot, iOS-t, Mac-et, Windows-t, Linuxot és a webböngészőket. A jegyzetek automatikusan, valós időben frissülnek, így nincs szükség manuális szinkronizálásra.

A verziótörténet funkció rendkívül hasznos, ha gyakran frissíted a részletes jegyzeteket új tartalommal, de szükséged van a korábbi verziókra is. A Simplenote minden változtatásról biztonsági másolatot készít, így könnyedén visszakeresheted a napok, hetek vagy akár hónapok óta meglévő jegyzeteket. Bár a felület hasonlít az Apple Notes-hoz, nem lehet hozzáadni képeket vagy vázlatokat.

A Simplenote legjobb funkciói

Rendezze jegyzeteket címkékkel, és használja az azonnali keresést azok gyors visszakereséséhez.

Dolgozzon együtt másokkal listák megosztásával, utasítások közzétételével vagy jegyzetek online publikálásával.

Jegyzetek létrehozása, előnézete és közzététele Markdown formátumban

A Simplenote korlátai

Nem támogatja a táblázatok beszúrását.

Csak szöveges jegyzeteket támogat, fotókat és grafikonokat nem.

Simplenote árak

Ingyenes

Simplenote értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Goodnotes (A legjobb digitális kézíráshoz és tanulmányi jegyzeteléshez)

via Goodnotes

A GoodNotes hasonlóan működik a Notability-hez, néhány fontos különbséggel. Fejlett tervezési funkciói hatékony szervezést és testreszabást tesznek lehetővé. Különböző beépített jegyzetelrendezések és sablonok közül választhat, vagy importálhatja a sajátjait.

Támogatja a gépelést, a stylus-írási funkciót, a PDF-megjegyzéseket, és balkezes felhasználók számára is alkalmas. Ezenkívül a GoodNotes képes a kézzel írt szöveget gépelt szöveggé konvertálni, és széles körű stylus-kompatibilitást kínál, beleértve az Apple Pencilen kívüli opciókat is.

Az alakfelismerő eszköz automatikusan kijavítja az alakzatokat és biztosítja a tisztaságot. Segít az aláhúzások és kiemelések elkészítésében is, így a jegyzetek tiszták és olvashatók maradnak. A több ablak funkció lehetővé teszi, hogy osztott képernyős nézetben egyszerre több lapon is dolgozzon.

A Goodnotes legjobb funkciói

Fejlett stylus-támogatással biztosítson zökkenőmentes és érzékeny írási élményt.

Robusztus szervezési eszközöket kínál, mint például jegyzetfüzetek, mappák és címkék.

Engedélyezze a PDF-dokumentumok megjegyzését és jelölését az egyszerű áttekintés és szerkesztés érdekében.

A formák automatikus beállítása a tiszta és pontos rajzolás érdekében

Több ablak támogatása lehetővé teszi több dokumentum egyidejű szerkesztését.

A Goodnotes korlátai

A Windows vagy Linux rendszeren nincs olyan alkalmazás, amely lehetővé tenné az iPad-en készített jegyzetek szinkronizált megtekintését.

Az audiofelvétel funkció csak Apple eszközökön érhető el.

Goodnotes árak

Ingyenes

Apple : 9,99 USD/év vagy egyszeri vásárlás 29,99 USD áron

Android és Windows: 6,99 USD/év

Goodnotes értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

11. Squid (A legjobb akadémiai jegyzeteléshez és iskolai feladatokhoz)

via Squid

A Squid egy sokoldalú jegyzetelő alkalmazás, amely természetes kézírási élményt kínál. A digitális tinta és a kézírás-felismerés középpontba állításával lehetővé teszi a PDF-ek, képek és egyéb dokumentumok egyszerű megjegyzéssel való ellátását. Emellett jegyzeteket, kiemeléseket és rajzokat is hozzáadhat közvetlenül a fájlokhoz.

A szervezés tekintetében az alkalmazás lehetővé teszi, hogy jegyzeteket és rajzokat külön rétegekbe rendezzen, így könnyen szerkesztheti és átrendezheti az elemeket. Ha elkészült a jegyzeteléssel, exportálja a szöveget és a rajzokat különböző formátumokban, például PDF, kép és szöveg formátumban.

A Squid mind az iOS, mind az Android operációs rendszereket támogatja.

A Squid legjobb funkciói:

Használja ki a felhasználóbarát felületet a gyorsabb digitális jegyzeteléshez.

Testreszabhatja jegyzetek és rajzok megjelenését különböző tollszínek, vastagságok és stílusok segítségével.

Integrálja más termelékenységi alkalmazásokkal a jegyzetek és rajzok importálásához és exportálásához.

A Squid korlátai

Bár a Squid alapvető szövegszerkesztési funkciókat kínál, lehet, hogy nem olyan robusztus, mint a dedikált szövegszerkesztő alkalmazások.

Squid árak

Alap: Ingyenes

Prémium: Egyedi árazás

Squid értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: G2: Nincs elég értékelés

A Clickup segítségével könnyedén rendszerezheti jegyzetét

A legtöbb általunk tesztelt és kiválasztott alkalmazás jól kezeli az alapvető jegyzetelést és visszakeresést; csak néhány kínál fejlettebb funkciókat, mint például csapatmunka, feladat- és projektmenedzsment, valamint robusztus integrációk.

Több jegyzetelő alkalmazás használata általában zsúfolttá teszi a digitális munkaterületet és felesleges bonyodalmakat okoz. A kulcs az, hogy válasszon egy sokoldalú alkalmazást, amely zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai ökoszisztémájába.

A ClickUp kiemelkedik mint az a megoldás, amely mindezeket a követelményeket teljesíti.

Egyszerűsíti a jegyzetelést olyan funkciókkal, mint a Docs, a Notepad és a használatra kész sablonok. AI-képességei racionalizálják az írást, visszakeresik a régi jegyzeteket és leírják a hangjegyzeteket. A projektmenedzsment eszközök rendezettséget biztosítanak a feladatlistákban és támogatják a funkciók közötti csapatok közötti együttműködést.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és élvezze a zökkenőmentes jegyzetelési élményt.