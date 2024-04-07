Google Keep és Evernote: 2025-ös áttekintés (funkciók, árak)

Lássuk be: mindannyian szükségünk van jegyzetekre. 📝

Legyen szó egy projektről, egy bevásárlólistáról vagy a Netflixen megnézendő sorozatok listájáról, mindannyian IMÁDJUK és hasznosnak találjuk a jegyzeteket.

De hogyan és hol tudjuk ezeket mind nyomon követni?

Egyesek szerint a Google Keep a tökéletes digitális hirdetőtábla jegyzetek készítéséhez. Mások viszont azt állítják, hogy az Evernote egy átfogóbb jegyzetkészítő alkalmazás, egyszerű feladatkezelési funkciókkal.

Ha azonban részletesen összehasonlítjuk az Evernote-ot és a Google Keep-et, láthatjuk, hogy mindkét jegyzetelő alkalmazás kemény versenyt folytat egymással.

Akkor melyik a legjobb választás?

Végül is a megfelelő választás olyan nehéz lehet, mint az Iron Man és Captain America között dönteni. 🙆

Ebben a cikkben részletes összehasonlítást adunk a Google Keep és az Evernote alkalmazásokról, és javaslatot teszünk egy kiváló alternatívára mindkettő helyett.

Nézzük meg, melyik alkalmazás segít a legjobban!

Mi az a Google Keep?

A Google Keep segítségével

A Google Keep a egyszerűség, az egyértelműség és a minimalizmus híve, akárcsak a post-it cetlik. Lehetővé teszi, hogy azonnal rögzítsen szöveges jegyzeteket, amelyekhez widget hozzáadásával a telefon kezdőképernyőjén keresztül férhet hozzá.

Előfordult már, hogy egy zseniális ötlet jutott eszedbe, de mire a számítógépedhez értél, már el is felejtetted? Nos, ez többé nem fog előfordulni!

A Google Keep segítségével hangjegyzeteket rögzíthet Android- vagy iOS-alkalmazásában, majd később asztali számítógépén hozzáférhet a leírt jegyzethez, hogy szerkessze azt.

1. Színkódolt jegyzetek

A Keep felhasználói felületével elkerülheti a rendetlenséget és megőrizheti a színeket!

A Google Keep színekkel jelölt jegyzetek segítségével áttekinthetőbbé válnak a teendők. Például a vasárnapi programokat piros színnel, a hétfői feladatokat pedig kék színnel jelölheted. #MondayBlues.

2. Emlékeztetők

A Google Keep segítségével emlékeztetőket is hozzáadhat iOS vagy Android telefonjához, így nem rontja el a napját a rövid memóriájával.

Helyalapú emlékeztetőket is kínál, amelyek értesítést küldenek, amikor megérkezik vagy elhagy egy bizonyos helyet.

Például beállíthat olyan értesítéseket, mint „légy éber a 10 órás megbeszélésen”, amikor megérkezel az irodába, vagy „vedd meg a kutyakaját”, amikor hazafelé tartasz.

3. Könnyű használat

Ha könnyen használható jegyzetelő alkalmazást keresel alapvető feladatkezelési funkciókkal, akkor a Keep az ideális választás számodra.

A mobilalkalmazáson (Android és Apple eszközök) készített jegyzetek azonnal frissülnek a desktop alkalmazásban (Windows, Linus, Mac) is. Mivel a Google Keep integrálódik az összes többi Google termékkel, a Google Keep jegyzeteket a Gmailből kilépés nélkül is megtekintheti.

4. Sokoldalú jegyzetelési lehetőségek

Szeretsz firkálni és rajzolni a végtelenül hosszú megbeszélések alatt?

A Google Keep segítségével szenvedélyét valami produktívabbá alakíthatja.

Mesterséges intelligenciája segítségével a rajzaid kereshetővé válnak. Ha például egy tollaslabdapályát és egy tollaslabdát rajzolsz, akkor ezeket a kifejezéseket beírva a keresőmezőbe megtalálhatod a rajzaidat.

A fizikai jegyzeteket is átírhatja digitális jegyzetekké. Egyszerűen csak le kell fényképeznie a kézzel írt jegyzetet, és meg kell várnia, amíg a Keep optikai karakterfelismerő (OCR) funkciója beolvassa a fotót.

Mi az Evernote?

Az Evernote lehetővé teszi részletes jegyzetek írását és többféle multimédiás fájl mentését.

A PDF-ektől az online prezentációkon át az egy feladatot érintő több oldalas követelményekig, az Evernote webalkalmazás szinte minden feladatot képes kezelni, amit a munkád során el kell végezni!

Nem csoda, hogy az Apple Pages és a Microsoft Word programokhoz hasonlítják.

Ha nincs nálad a mobilkészüléked, az Evernote-hoz Chrome-alkalmazásként vagy iPad-en keresztül is hozzáférhetsz.

Ezenkívül a szkennelő funkcióval megtakaríthatja a fénymásolási költségeket. Így csendben mozoghat, mint a „G” a lasagnában, és gyorsan megkaparinthatja kollégája titkos lasagna receptjét, amelyet túl ravasz ahhoz, hogy megossza.

1. Végtelen formázási lehetőségek

Nem szeretjük mindannyian színekkel feldobni a dokumentumainkat (különösen, ha azok kontextusból hiányosak)?

Az Evernote segítségével pontosan ezt teheti.

Az Evernote robusztus szövegszerkesztőjével kiemelheti azokat a kulcsfontosságú pontokat, amelyekkel lenyűgözheti közönségét, és díszes betűtípusokkal teheti szlogenjeit még szembeötlőbbé.

Ezenkívül táblázatokat is hozzáadhat, valamint szuper- és index opciókat is igénybe vehet. Valójában ez a funkció teszi az Evernote-ot az Apple Notes nagyszerű versenytársává.

2. Web Clipper

Az Evernote webes kivágó kiterjesztés rendkívül kényelmessé teszi a munkát, és egyetlen kattintással teljes szövegeket, képeket és PDF-fájlokat menthet el.

Kiválóan alkalmas üzleti rovatokból készült képernyőképek készítésére, így később hivatkozhat rájuk, és beépítheti őket gondolatokként prezentációja bevezető sorai közé, vagy amikor elnyeri a „hónap alkalmazottja” díjat.

Psst… ezek a digitális kivágások sokkal jobbak, mint a jegyzetfüzet lapjait lapozgatni, hogy megtalálj egy szót, amit múlt hétfőn tanultál.

3. Hatékony keresési funkciók

Az Evernote jegyzetek mappájának felépítésű. Az összes jegyzetet konkrét címkékkel szűrheti, hogy leszűkítse a keresést.

Ezenkívül a jegyzeteket kezdési dátum vagy ábécé sorrend szerint is rendezheti.

4. Billentyűparancsok

Az Evernote billentyűparancsai segíthetnek a munkád hatékonyságának növelésében. Emellett megkímélik az egeredet a folyamatos kattintgatásoktól, amelyekre minden alkalommal szükség van, amikor valamilyen információhoz szeretnél hozzáférni. 😅

A billentyűparancsok segítségével másodpercek alatt elérhet minden jegyzetetípust és jegyzetfüzetet. Ezzel felszabadul az elméje más feladatokra, például a legújabb munkával kapcsolatos frissítések (vagy Instagram-sztorik) ellenőrzésére.

Kíváncsi vagy, hogy az Evernote még mindig a legjobb választás a csapatod számára?

Nézze meg ezt az Evernote-áttekintést, amelyben olyan alternatívákat is bemutatunk, mint a OneNote, a Dropbox és még sok más!

Google Keep és Evernote összehasonlítása

A Google Keep és az Evernote egyaránt népszerű jegyzetelő alkalmazások, amelyek segítségével jobban szervezheti az életét.

A weboldalak kiválasztott részeinek webes kivágókkal történő rögzítésétől a képek vagy cikkek mentéséhez szükséges böngészőbővítményekig mindkét alkalmazás rengeteg hasonlóságot mutat!

De mi különbözteti meg őket egymástól?

Majd meglátod. 👀

Itt található az Evernote és a Google Keep összehasonlításának részletes elemzése, amely a legfontosabb különbségekre összpontosít.

1. Jegyzetelés

Az ügyfelekkel való megbeszélések jegyzetelésétől a bevásárlólista összeállításáig a jegyzetelés valóban soha véget nem érő feladat.

De ezek a teendőlista-alkalmazások időt (és idegeket) takaríthatnak meg. Íme, hogyan:

Google Keep

A Google Keep segítségével új listát indíthat, új képeket adhat hozzá, és akár hangjegyzetet is rögzíthet (ha túl lusta a gépeléshez).

Emellett egyéni címkéket is hozzáadhat a jegyzetekhez, valamint archiválhatja vagy törölheti a korábbi jegyzeteket.

Egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve a teendők két kategóriába sorolását: jegyzetek és emlékeztetők.

Az alkalmazás azonban nem támogatja a szövegformázást, ami azt jelenti, hogy az alapértelmezett betűtípusokat kell használnia.

Mi a probléma?

Még a legjobb ötleteid is észrevétlenek maradhatnak, mert unalmas betűtípusok és alapvető formázási lehetőségek közül kell választanod. 😑

Bónusz: Teendőlista-alkalmazások Apple-hez

Evernote

Az Evernote több lehetőséget kínál a jegyzetek készítéséhez: PDF-ek megjegyzéssel ellátása, YouTube-videó vagy hangjegyzet csatolása, valamint a jegyzetek testreszabása rich text formázással.

Ezenkívül minden szépen el van rendezve a jegyzetfüzetekben, és a kapcsolódó jegyzeteket akár össze is lehet egyesíteni. Az alkalmazás lehetővé teszi a jegyzetek dátum, cím vagy címkék szerinti rendezését is.

Azonban néha a több funkció nagyobb komplexitást is jelent.

Mit értünk ez alatt?

Néha a teendőlista elkészítéséhez vagy egy gyors jegyzet hozzáadásához nincs szükség jegyzetfüzetekre, jegyzethalmokra és címkékre. A túl sok funkció elriaszthatja az új felhasználókat, akiknek esetleg hozzá kell adniuk a teendőlistájukhoz egy „megtanulni az Evernote használatát” jegyzetet.

2. Együttműködés

A kollaboratív jegyzetelési alkalmazás segíthet csapatának a gyors kommunikációban és a dokumentumok valós idejű szerkesztésében.

Így, ha bármilyen változtatásra van szükség, az egész csapat egyszerre tudomást szerezhet róla.

Google Keep

A Google Keepben könnyű megosztani a jegyzeteket.

Új jegyzetet bárkivel megoszthat, egyszerűen csak beírva az e-mail címét. Ugyanakkor hiányoznak a részletes jogosultsági beállítások, ami azt jelenti, hogy bárki szerkesztheti vagy törölheti a jegyzeteket.

Van azonban egy megoldás erre a problémára.

A jogosultságok beállításához először másolja és illessze be a jegyzeteket egy Google Docs dokumentumba, majd ossza meg a Google Docs dokumentumot a Google Docs jogosultságbeállítások segítségével.

Evernote

Az Evernote lehetővé teszi, hogy megosztott linkek létrehozásával együttműködj a csapattagokkal.

Így a kollaboránsok megtekinthetik és szerkeszthetik a jegyzeteket.

Mielőtt létrehozná Evernote-fiókját, tudnia kell, hogy az ingyenes csomagban nem tudja nyomon követni a verzióelőzményeket, és nem tudja visszaállítani a jegyzeteket egy régebbi verzióra.

Ez azt jelenti, hogy ha ezt a csomagot választja, akkor alapvetően nincs nyoma azoknak a remek ötleteknek, amelyeket egyszer leírt. 😭

3. Integrációk

Az integrációk olyanok, mint egy finom tál mac 'n' cheese: minél többet kapsz, annál jobb!

Miért?

A számos integrációhoz való hozzáférés azt jelenti, hogy több üzleti folyamatot is racionalizálhat, a csapatkommunikációtól a projektmenedzsmentig.

Ezenkívül a projektmenedzsment eszközök segítségével a feladatok prioritásainak meghatározásával a megfelelő sorrendben végezheti el a teendőit, és az ismétlődő feladatokkal egyszerűsítheti a ismétlődő folyamatokat.

Nézzük meg, hogy a Google Keep és az Evernote ugyanolyan boldoggá tud-e tenni, mint a mac 'n' cheese.

Google Keep

Mivel a Keep egy Google-termék, integrálódik a Google teljes alkalmazás-ökoszisztémájába, beleértve a Google Docs, Drive, Calendar stb. alkalmazásokat.

A Keep integrációi azonban kizárólag az összes Google Apps alkalmazásra korlátozódnak.

Úgy tűnik, búcsút kell mondanod minden kedvenc nem Google-alkalmazásodnak.

Még mindig úgy gondolja, hogy ez a legjobb választás?

Evernote

A Google Keep és az Evernote közötti fő különbség az, hogy az Evernote kiterjedt integrációt kínál harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Google Drive, a Slack, a Microsoft Teams és az Outlook, míg a Google Keep csak a Google Apps alkalmazásokkal integrálható.

Ezenkívül a Zapier segítségével több ezer más alkalmazáshoz is csatlakoztatható.

4. Árak

Bár nagyszerű, ha van egy jegyzetelő alkalmazásunk, amely rengeteg funkciót kínál, nem olyan nagyszerű, ha ezekért a funkciókért extra költségeket kell vállalnunk!

Olyan, mintha megtalálnánk a város legjobb fagylaltozóját, de aztán rájönnénk, hogy túl messze van a lakóhelyünktől.

Nézzük meg, hogy a Google Keep és az Evernote illeszkedik-e a költségvetési terveidhez:

Google Keep

Ha rendelkezik Google-fiókkal, akkor a Google Keep teljesen ingyenes. Csak akkor kell vásárolnia, ha elfogy a tárhelye. A tárhely 15 GB-ra korlátozott.

Evernote

Az Evernote ingyenes csomagja „túl sok korlátozással” jár.

Például a tárhely korlátja 60 MB/hónap, és csak két eszközön használható.

Ezenkívül az ingyenes csomag nem kínál egyedi sablonokat, feladatkezelést és offline hozzáférést a mobil eszközön vagy asztali alkalmazásban.

Az Evernote három árazási lehetőséget kínál:

Evernote Free: Címkék Web Clipper Legfeljebb két eszköz szinkronizálása

Címkék

Webkivágó

Legfeljebb két eszköz szinkronizálása

Evernote Personal (8,99 USD/hó): PDF-megjegyzések Offline jegyzetek Egyedi PDF-megjegyzések Offline jegyzetek Egyedi Evernote-sablonok létrehozása

PDF-megjegyzések

Offline jegyzetek

Egyedi Evernote-sablonok létrehozása

Evernote Professional (10,99 USD/felhasználó/hónap): 20 GB havi feltöltési kapacitás Feladatkezelés Jegyzetfüzetek PDF-fájlként való exportálása

20 GB havi feltöltési kapacitás

Feladatkezelés

Notebookok exportálása PDF fájlként

Címkék

Webkivágó

Legfeljebb két eszköz szinkronizálása

PDF-megjegyzések

Offline jegyzetek

Egyedi Evernote-sablonok létrehozása

20 GB havi feltöltési kapacitás

Feladatkezelés

Notebookok exportálása PDF fájlként

Nézze, megértjük. Nehéz dönteni a Google Keep és az Evernote között.

De ne aggódjon! Vessünk egy pillantást a legfontosabb funkcióikra, hogy segítsünk Önnek a döntésben.

Hasonlítsa össze a Google Keep és a OneNote alkalmazásokat!

Google Keep és Evernote a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Google Keep és az Evernote közötti vitához. Ha a Redditen rákeresünk a „Google Keep Vs. Evernote” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy ezek az eszközök különböző okokból hasznosak:

„Ahogy mások is mondták, teljesen különbözőek. Az Evernote inkább a OneNote-hoz hasonlít, míg a Keep egyfajta jegyzetfüzet.”

Vissza a kiindulási pontra, ugye?

De várjon! Van megoldásunk.

Nem tud dönteni a Google Keep és az Evernote között? Ismerje meg a ClickUp-ot!

A tökéletes jegyzetelő alkalmazás segít felsorolni a napi teendőket és hatékonyan kezelni azokat.

És ha a jegyzetelés szuperképesség, akkor a ClickUp a titkos fegyvered.

A ClickUp az egyik legjobban értékelt termelékenységi és jegyzetelési eszköz, amelyet kis- és nagyvállalatok termelékeny csapatai használnak.

A teljes feladatlisták kinyomtatásától a feladatokra fordított idő nyomon követéséig a ClickUp hatékony funkciói messze felülmúlják a Google Keep és az Evernote szolgáltatásait.

Íme, miért a ClickUp a legjobb jegyzetelési és termelékenységi alkalmazás:

1. Írja le ötleteit az online jegyzettömbbe

Használja a ClickUp jegyzettömbjét új ötletek leírásához, feladatok listájának összeállításához, emlékeztető hozzáadásához, ellenőrzőlisták készítéséhez és még sok máshoz.

Ez egy teljesen ingyenes digitális jegyzetfüzet, amelyben korlátlanul tárolhatja ötleteit, és a Rich Text Formatting funkcióval kiemelheti a fontos teendőket.

Ezen felül a ClickUp Google Chrome kiterjesztése lehetővé teszi, hogy jegyzeteket készítsen a Chrome böngészőben. A jegyzetfüzet minden látogatott webhelyen látható lesz a képernyő sarkában. És egyetlen kattintással kikapcsolhatja!

Ahhoz, hogy jegyzeteket cselekvésre késztető feladatokká alakítsd, csak annyit kell tenned, hogy:

Kattintson a jegyzetben a + jelre vagy a jegyzet opciókra.

Válasszon egy listát a módosítások elvégzéséhez

A jegyzetek feladatokká alakítása a ClickUp alkalmazásban

A jegyzetek feladatokká alakítása a ClickUp alkalmazásban

És voilá! A jegyzeted most már egy feladatként jelenik meg, amin dolgozhatsz.

2. ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs alkalmazást jegyzetek készítéséhez anélkül, hogy aggódnia kellene a tárhely kapacitása vagy az oldalak korlátozása miatt. Hozzon létre beágyazott oldalakat a Doc alkalmazásban a szervezés érdekében, és soha többé ne téveszthesse el a jegyzeteket.

A ClickUp Docs segítségével egy dedikált dokumentumkezelő alkalmazás összes funkcióját élvezheti, a jegyzettömb kényelmével:

Használja a rich text formázási lehetőségeket részletes dokumentumok létrehozásához.

Oldalakat ágyazhat be dokumentumokba, hogy átfogó fájlt hozzon létre különböző szakaszokkal.

Hozzon létre kapcsolatokat a dokumentumában, hogy összekapcsolja a feladatokat, projekteket és más dokumentumokat, így egyszerűsítheti a projektfrissítéseket, és minden munkáját egy helyen tarthatja.

Exportálja a jegyzeteket PDF- vagy HTML-formátumú dokumentumok letöltésével.

Jegyzetek készítése és betűtípusok kiválasztása a ClickUp Docs alkalmazásban

Jegyzetek készítése és betűtípusok kiválasztása a ClickUp Docs alkalmazásban

Kezdje a munkanapját a megfelelő hangnemben!

A Google Keep és az Evernote egyaránt kiváló jegyzetelési eszközök.

Mindkét alkalmazásnak megvannak azonban a maga korlátai, amelyek lelassíthatják a munkádat.

Egyrészt a Google Keep nem teszi lehetővé a jegyzetek hierarchikus mappaszerkezetbe rendezését, és nem kínál gazdag szövegformázási lehetőségeket. Másrészt az Evernote rengeteg jegyzetelési és formázási funkciót kínál, de mindez prémium áron.

Úgy tűnik, hogy mindkét esetben pénzt vagy funkciókat veszítesz. 🤷‍♂️

Kivéve persze, ha a ClickUp-ot választja, amely a két világ legjobbjait ötvözi!

Ez a végső jegyzetelési eszköz, amely jegyzetelőként, feladatkövetőként, dokumentumkezelőként, digitális emlékeztetőként és még sok másként segíthet Önnek.

Váltson át ma ingyenesen a ClickUp-ra, hogy csapata valódi jegyzetelési szuperképességekkel rendelkezzen. ⚡️