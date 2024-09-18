10 HR-stratégia startupok számára (példákkal)

Tegyük fel, hogy egy technológiai startupot indít. Megvannak a kódolási szakértők, a kreatív elmék és az üzleti szakemberek. De szilárd HR-terv nélkül olyan problémákkal szembesülhet, mint a magas fluktuáció, az alacsony morál és a jogi fejfájások.

A startupok számára a HR nem csak a felvételről és az elbocsátásról szól, hanem egy erős alap megteremtéséről is, amely támogatja a vállalat növekedését és kultúráját. Gondoljon rá úgy, mint a csapatot összetartó ragasztóra, amely biztosítja, hogy mindenki összhangban legyen, motivált legyen és készen álljon a előttük álló kihívásokra.

A McKinsey kutatása szerint azok a szervezetek, amelyek hatékony HR-stratégiák révén prioritásként kezelik a pozitív munkavállalói élményt, 1,3-szor magasabb szervezeti teljesítményt érnek el.

Fedezze fel, hogyan alakíthatja a startupok számára megfelelő HR a kihívásokat sikerre vezető lehetőségekké.

HR-osztály létrehozása startupoknál

A startupja beindult, és a dolgok jól mennek. De ahogy a csapata növekszik, előfordulhat, hogy több HR-rel kapcsolatos feladatot kell ellátnia, mint szeretne.

Szóval, mikor érdemes HR-osztályt létrehozni? Ha úgy érzi, hogy elárasztják a startupok kihívásai, mint például a toborzás, az új munkavállalók beillesztése, a kilépők kezelése vagy a munkavállalók kérdéseinek kezelése, akkor valószínűleg itt az ideje. Ha több időt tölt azzal, hogy nem hivatalos HR-menedzserként működik, mint azzal, hogy a fő üzleti tevékenységére koncentrál, akkor talán ideje segítséget kérni.

Kezdje el felvázolni a szükséges szerepeket és felelősségi köröket, valamint azt, hogy az HR hogyan illeszkedik a meglévő csapatába. Ez a terv segít elkerülni a strukturálatlan HR-tevékenységek okozta káoszt.

Miután elkészítette a tervet, itt az ideje bevezetni egy HR-menedzsment rendszert. Ez a menedzsment rendszer a HR-csapatának megbízható segédje lesz, amely kezeli a bérszámfejtést, nyomon követi a teljesítményt és mindent szervezetten tart. Lehet, hogy egy kis beállításra lesz szükség, de hosszú távon időt és fáradságot takarít meg.

Ne felejtse el karbantartani a rendszerét. A rendszeres frissítések és beállítások biztosítják a zökkenőmentes működést. Egy világos tervvel és szilárd rendszerrel felállított HR-osztály nemcsak megkönnyíti a működést, hanem támogatja a startup növekedését is.

A startupok alapvető HR-feladatai

A HR-csapat felállítása talán nem az első dolog, ami eszébe jut egy startup indításakor, de elengedhetetlen a zavarok elkerüléséhez.

Íme egy áttekintés azokról a legfontosabb HR-feladatokról, amelyekkel startup vállalkozása a helyes úton haladhat:

A törvények és előírások betartásának biztosítása

A HR feladata, hogy lépést tartson a folyamatosan változó munkaügyi törvényekkel és előírásokkal. Ez azt jelenti, hogy mindent meg kell értenie a minimálbérre vonatkozó törvényektől a munkahelyi biztonsági előírásokig.

Például, ha a startupja növekszik és új régiókba terjeszkedik, a HR-nek biztosítania kell a különböző szabályozások betartását, hogy elkerülje a jogi problémákat.

Munkaszerződések és nyilvántartások kezelése

A HR kezeli a munkaszerződések minden apró részletét, és gondosan nyilvántartja a munkavállalók teljesítményét és státuszváltozásait. Képzelje el, ha minden szerződést és teljesítményértékelést magának kellene nyomon követnie – ez aztán a fejfájás!

Ez az osztály gondoskodik arról, hogy minden papírmunka rendezett és könnyen hozzáférhető legyen, így semmi sem veszik el a zűrzavarban.

Az új munkavállalók beillesztési és távozó munkavállalók kiléptetési eljárásainak végrehajtása és felügyelete

Az új munkavállalók beillesztése zökkenőmentesen vagy nehézségekkel járhat, attól függően, hogy mennyire jól kezelik a beillesztési folyamatot. A HR üdvözlő élményt teremt az új munkavállalók számára, például munkállomásokat állít fel és bemutatja őket a csapatnak.

Másrészt az offboarding is ugyanolyan fontos. A kilépések megfelelő kezelése biztosítja, hogy a távozó alkalmazottak jó benyomást hagyjanak maguk után, és hogy feladataik zökkenőmentesen kerüljenek átadásra.

Javadalmazás, munkavállalói juttatások és bérszámfejtés kezelése

A HR-nek nagy feladata van a bérszámfejtés, a juttatások és a kompenzáció kezelése terén. Itt jönnek segítségére a HR-menedzsment eszközök. Az egyik ilyen eszköz a Gusto.

A Gusto olyan, mintha egy szuperhatékony asszisztensünk lenne, aki a bérszámfejtést, a juttatások kezelését és az adóbevallásokat intézi. A Gusto segítségével például egy helyen állíthat be közvetlen átutalásokat, kezelheti az egészségbiztosítási bejelentkezéseket és intézheti a munkavállalói juttatásokat.

A sikeres startup HR-stratégia legfontosabb szempontjai

Egy szilárd HR-stratégia biztosítja a zökkenőmentes működést és garantálja, hogy minden rész harmonikusan működjön. Ahelyett, hogy a felmerülő problémákat kapkodva próbálná megoldani, olyan stratégiát alakíthat ki, amely biztosítja a csapat összehangolt működését és a hatékony működést.

A HR összehangolása a startup stratégiai céljaival és kultúrájával

A sikeres HR-stratégia lényege, hogy összhangban legyen a startup céljaival és kultúrájával. Gondoskodjon arról, hogy a vállalat elképzeléseinek megfelelő legjobb HR-gyakorlatokat alkalmazzon.

Ha startupja az innovációra épül, HR-osztályának olyan környezetet kell teremtenie, ahol a kreativitás virágozhat, és az új ötletek szívesen fogadók. HR-tevékenységeinek összhangban kell állniuk üzleti céljaival. Például az Apple kiválasztási folyamata híres innovatív kérdéseiről.

A személyzeti igények előrejelzése és inkluzív toborzási folyamat kialakítása

A humánerőforrás-menedzsment itt olyan, mint egy kristálygömb, amely segít előre megjósolni, kire lesz szüksége a csapatában, mielőtt belevetné magát a munkába.

A gondosan megtervezett toborzási és beilleszkedési folyamat biztosítja, hogy széles hálót vetjen ki, és sokszínű tehetségeket vonzzon, akik gazdagíthatják startup vállalkozásának kultúráját és képességeit.

A ClickUp Workload View funkciója segíthet a kapacitástervezésben és a betekintésen alapuló felvételi terv kidolgozásában.

Munkavállalói kézikönyv, irányelvek és eljárások kidolgozása

Képzelje el, hogy ez egy útiterv a csapatának, amely meghatározza a szabályokat és segít mindenkinek zökkenőmentesen betölteni a szerepét.

Ehhez segítséget nyújthat egy alkalmazotti kézikönyv, amely mindenre kiterjed, a szabadságolási szabályoktól a teljesítmény elvárásokig, így mindenki tisztában van a vele szemben támasztott elvárásokkal, és csökken a zavarok esélye.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp alkalmazottak kézikönyv sablonját, hogy átfogó és vonzó alkalmazottak kézikönyvet készítsen. Ez egy előre elkészített dokumentum, amelyben kitöltendő részek találhatók, mint például a magatartási normák, öltözködési szabályok, munkaidő, ADA-szállások és kommunikációs irányelvek. A dokumentumot grafikák és hangulatjelek hozzáadásával teheti még érdekesebbé, hogy nagyobb hatást gyakoroljon.

Töltse le ezt a sablont Gyorsítsa fel a szabályzatok dokumentálásának folyamatát a ClickUp alkalmazott kézikönyv sablonjával.

Teljesítménymenedzsment és képzési folyamatok bevezetése

A teljesítménymenedzsment és az alapvető képzési folyamatok bevezetésével biztosíthatja csapatának azokat az eszközöket és visszajelzéseket, amelyekre szükségük van a kiemelkedő teljesítményhez. A rendszeres teljesítményértékelések és képzési lehetőségek segítik az alkalmazottak elkötelezettségének fenntartását és fejlődését.

Fizetés és javadalmazás

A versenyképes fizetési struktúra kialakítása és vonzó juttatások kínálata elengedhetetlen a legjobb tehetségek vonzásához és megtartásához.

Győződjön meg arról, hogy a juttatási csomagjai megfelelnek az iparági szabványoknak és igazodnak a csapata igényeihez. Az olyan előnyök kínálata, mint a rugalmas munkarend vagy az egészségügyi juttatások, nagy különbséget jelenthet.

10 HR-stratégia startupok számára

Íme 10 kiváló stratégia, amelynek megvalósításával HR-osztálya zökkenőmentesen fog működni:

1. Egyszerűsítse a toborzási folyamatot

A felvételi folyamatnak simábbnak kell lennie, mint a frissen kavart vaj. Egyszerűsítse a jelentkezési eljárásokat olyan felhasználóbarát platformokkal, mint a Greenhouse vagy a Lever, amelyek nem kényszerítik a jelölteket fiók létrehozására.

Összpontosítson egy hatékony folyamat kialakítására, mert valljuk be, senki sem akar segítség nélkül küszködni egy halom önéletrajzzal. A Dropbox például egyszerűsítette felvételi folyamatát egy strukturált jelöltélmény segítségével, amely közel 30%-kal csökkentette a felvételhez szükséges időt.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást a felvételi folyamat vizualizálásához és a pontok összekapcsolásához. Szerkessze, törölje vagy rendezze át ötleteit, majd egy gombnyomással alakítsa azokat megvalósítható feladatokká.

Integrálja elképzeléseit a teendőkkel a ClickUp Mind Maps segítségével.

2. Támogassa a virágzó vállalati kultúrát

Most, hogy megvan az alapja, összpontosítson egy fesztiválhoz hasonlóan élénk vállalati kultúra kialakítására. Szervezzen rendszeres csapatépítő eseményeket, például virtuális happy hour-okat vagy irodai játéknapokat.

A Zappos egyedülálló kultúrájáról híres, amely arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy teljes személyiségükkel vegyenek részt a munkában, és vegyenek részt olyan szokatlan tevékenységekben, amelyek megerősítik alapértékeiket. Az erős kultúra vonzza a legtehetségesebb munkatársakat, és fenntartja a csapat elkötelezettségét és motivációját.

3. Javítsa az új munkatársak beilleszkedését

Alakítsa át az új munkatársak beilleszkedését egy „üdvözlünk a dzsungelben” típusú megpróbáltatásból egy jól szervezett túravezető-élménnyé. Biztosítson az új munkatársaknak strukturált bevezetést a vállalat kultúrájába és a szerepükbe.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp vállalati kultúra sablonját , hogy átfogó, központi hozzáféréssel rendelkező formátumban hozza létre és mutassa be értékeit.

4. Folyamatos képzés és fejlesztés megvalósítása

Folyamatos képzéssel és fejlesztéssel tartsa csapatának készségeit élesben. Rendszeresen szervezzen workshopokat, online tanfolyamokat és karrierfejlesztési terveket.

Az IBM például jelentős összegeket fektet be a munkavállalók fejlesztésébe az „IBM Skills Academy” keretében, amely különböző tanulási lehetőségeket kínál a munkavállalóknak karrierjük előrehaladásához. Ez olyan, mintha a munkavállalóknak egy eszköztárat adna a sikerhez – mert ha ők fejlődnek, akkor a startupja is fejlődik.

5. Hozzon létre átlátható visszajelzési rendszert

Hozzon létre egy átlátható visszajelzési rendszert. Rendszeresen adjon konstruktív visszajelzéseket, és ösztönözze a munkavállalókat is, hogy osszák meg gondolataikat.

Az Adobe „Check-In” rendszere kiváló példa a teljesítménymenedzsmentre: az éves értékeléseket folyamatos, a munkavállalók növekedésére és fejlődésére összpontosító beszélgetések váltják fel. Így mindenki tudja, hol áll, és úgy érzi, hogy része a beszélgetésnek, nem csak hallgatózik.

6. Célorientált teljesítménymenedzsment

A teljesítménymenedzsment nem feltétlenül ijesztő fogalom. Hozzon létre egy olyan folyamatot, amely a növekedésre és a fejlődésre összpontosít, és nem csak az értékelésre.

A Netflix a „szabadság és felelősség” kultúráját alkalmazza, ahol a vezetők rendszeresen visszajelzést adnak, a munkavállalók pedig teljesítménycélokat tűznek ki maguk elé. A rendszeres teljesítményellenőrzések és célkitűzési megbeszélések segítenek abban, hogy mindenki a helyes úton haladjon és motivált maradjon.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp Goals funkciót a nagyobb célokhoz tartozó egyéni OKR-ek meghatározásához. Kövesse nyomon bármilyen HR-célt, a munkavállalók toborzásától a teljesítményig.

Állítsa be, kezelje és kövesse nyomon céljait egy helyen a ClickUp Goals segítségével.

7. Optimalizálja a javadalmazást és a juttatásokat

Győződjön meg arról, hogy a juttatási csomagjai versenyképesek és a csapata igényeihez igazodnak. Kínáljon egészségbiztosítást, nyugdíjprogramokat és rugalmas munkavégzési lehetőségeket.

Például a Buffer átlátható fizetési rendszeréről és nagylelkű juttatásairól ismert, amelyek között szerepel a rugalmas munkaidő és a korlátlan szabadság. Ez olyan, mintha juttatások és előnyök büféjét hoznánk létre, hogy a csapatunk boldog legyen és elkötelezett maradjon a munkája iránt.

8. Használja ki a HR-technológiát a hatékonyság érdekében

Állítsa be HR-technológiai eszközeit, hogy egyszerűsítse osztálya feladatait, például a bérszámfejtést, a juttatásokat és a szabályozási előírások betartását.

Vegyen példát olyan vállalatoktól , mint a Whiz Consulting, amely a Gusto segítségével hatékonyan kezeli a bérszámfejtési folyamatokat. Ez lehetővé teszi a csapat számára, hogy a stratégiai növekedésre összpontosítson, ahelyett, hogy adminisztratív feladatokkal foglalkozna. Használja az HR-technológiát szuperintelligens asszisztensként, amely elvégzi az összes nehéz feladatot.

9. Támogassa a munka és a magánélet egyensúlyát

Ösztönözze az egészséges munka-magánélet egyensúlyt, hogy elkerülje a kiégést. Vezessen be olyan irányelveket, amelyek támogatják a rugalmas munkaidőt, a távmunka lehetőségét és a személyes szabadságot.

Például a Microsoft Japan 40%-os termelékenységnövekedést tapasztalt a négynapos munkahét bevezetése után. A rugalmas munkarend lehetővé teszi a csapatának, hogy feltöltődve térjen vissza a munkába, és készen álljon az új kihívásokra.

Startup vállalkozása növekszik, és HR-politikájának is növekednie kell. Rendszeresen vizsgálja felül és frissítse politikáit, hogy azok tükrözzék a vállalat és a munkaerőpiac változásait.

Például a Workable gyakran felülvizsgálja irányelveit, hogy azok összhangban legyenek a változó kultúrával és a jogi követelményekkel. Fontos, hogy szoftverét naprakészen tartsa , hogy minden zökkenőmentesen működjön és releváns maradjon.

Ezeknek a stratégiáknak a megvalósítása növeli HR-osztályának hatékonyságát, és hozzájárul egy dinamikusabb és sikeresebb startup-környezet kialakításához.

HR-kihívások kezelése a startupoknál

A startupok HR-menedzsmentje néha olyan, mintha egykeréken egyensúlyozva kellene zsonglőrködni. Amikor már azt hiszi, hogy minden rendben van, új kihívás áll elő.

Íme néhány a legnehezebb HR-kihívások közül, amelyeket szem előtt kell tartania, hogy ne veszítse el az egyensúlyát:

HR-rendszerek és -folyamatok bevezetése egy növekvő vállalatban

Startup vállalkozása a vártnál gyorsabban növekszik. Hirtelen a „majd majd kitaláljuk” HR-megközelítése megingani kezd, és szüksége lesz egy dedikált HR-csapatra.

A kihívás? Központosított rendszerek bevezetése , amelyek a bérszámfejtéstől a teljesítményértékelésig mindent zökkenőmentesen működtetnek, még akkor is, ha új munkatársakkal bővül a csapat.

A megfelelő HR-technológiai eszközökkel biztosíthatja, hogy rendszerei zökkenőmentesen bővíthetők legyenek az új alkalmazottak csatlakozásával, elkerülve a manuális folyamatok káoszát.

A vállalat felkészítése a növekedésre és a skálázhatóságra

A növekedés fantasztikus, de a kis csapatból nagy szervezetre való átállás számos beilleszkedési kihívást jelent – hol kezdje?

Egy praktikus HR-ellenőrzőlista egyszerűsítheti ezt az átmenetet, biztosítva, hogy politikái és folyamatai elég erősek legyenek az új alkalmazottak beáramlásának kezeléséhez. Így a startupok HR-je bürokratikus terhek nélkül fejlődhet.

Használja a ClickUp feladatellenőrző listáját hatékony HR-ellenőrző listák létrehozásához.

A megfelelő jogi megfelelés és az auditokra való felkészültség biztosítása

A jogi előírások betartása – ez az HR-ben olyan, mint a zöldségek evése. Nem a legszórakoztatóbb dolog, de feltétlenül szükséges. A kihívás itt az, hogy lépést tartsunk a folyamatosan változó törvényekkel, és mindig készen álljunk az ellenőrzésre.

A HR-szoftver egyszerűsíti ezt a folyamatot, mivel naprakészen tartja Önt a folyamatosan változó szabályozásokról, és biztosítja, hogy mindig készen álljon az ellenőrzésre. Az integrált HR-szoftver segítségével hatékonyan kezelheti a jogi követelményeket, és elkerülheti a last minute papírmunka okozta stresszt.

A fluktuáció csökkentése és a munkavállalók megtartása

A magas fluktuáció a startupoknál olyan, mint egy forgóajtó – az alkalmazottak gyorsabban jönnek és mennek, mint ahogy nyomon tudná követni őket. A kihívás az, hogy startupját olyan hatékonnyá tegye, hogy az emberek ne csak az ingyenes kávé miatt maradjanak ott.

Összpontosítson egy olyan hely megteremtésére, ahol az alkalmazottak úgy érzik, hogy valami különleges részesei, és nem csak egy újabb startupban dolgoznak, ahol pingpongasztal is van. De ne aggódjon! Nem kell egyedül megbirkóznia ezekkel a kihívásokkal.

Egy dedikált HR-menedzsment rendszer eszközöket biztosíthat a munkavállalók fejlesztéséhez és elkötelezettségéhez, így munkahelyét vonzóvá téve.

Projekt- és HR-menedzsment platformként a ClickUp hatékony eszközt kínál a startupok számára a HR-rel kapcsolatos projektek kezeléséhez, olyan funkciókkal, amelyek az üzleti növekedéssel együtt bővíthetők. Segít minden folyamatot racionalizálni, a felvételi stratégia kidolgozásától a csapatmunkáig, megkönnyítve a célok nyomon követését, a feladatok kezelését és a munkafolyamatok automatizálását.

A ClickUp HR-menedzsment platformjával egyszerűsítheti az összes HR-tevékenységét azáltal, hogy mindent biztonságosan szervez, nyomon követ és ellenőriz egy központi hubban.

Egyszerűsítse a HR-stratégia megvalósítását a ClickUp HR Management segítségével.

Akár az új munkavállalók beillesztésének egyszerűsítéséről, akár a szabályoknak való megfelelés biztosításáról van szó, ez a platform mindig a segítségére lesz.

Így segíthet ez a platform a startup HR-stratégiáinak kezelésében:

A ClickUp kiválóan alkalmas olyan projektek kezelésére, amelyek több tevékenységet tartalmaznak és humánerőforrás-felügyeletet igényelnek, mivel minden tag jelentést tehet a tevékenységek előrehaladásáról, függetlenül attól, hogy az agilis vagy vízesés módszertanon alapuló projektekről van szó.

A ClickUp Startup Project Management platformja egy másik funkció, amely számos olyan eszközt kínál, amelyek jelentősen javíthatják a startupok HR-stratégiáit.

Kezelje startup vállalkozásának HR-folyamatait a ClickUp Startup Project Management segítségével.

Így segíthet:

Feladatok delegálása: Ossza fel a nagy HR-projekteket kezelhető feladatokra a csapata számára. Határozza meg a kezdési és befejezési dátumokat, állítsa be a prioritásokat, és ossza ki a pontokat, hogy mindenki tudja, mi a következő lépés.

Agilis sprintek futtatása: Optimalizálja csapata munkaterhelését a testreszabható Optimalizálja csapata munkaterhelését a testreszabható ClickUp Sprint pontrendszerrel. Összesítse az alfeladatok pontjait, rendelje hozzá őket a csapattagokhoz, és használja a Sprint automatizálást az ismétlődő beállítások egyszerűsítéséhez.

Célok és OKR-ek nyomon követése : Állítson be és kövessen nyomon bármilyen HR-célt, a munkavállalók toborzásától a teljesítményig. Kapcsolja össze a célokat feladatokkal vagy mutatókkal, és állítson be mérföldköveket, hogy csapatával együtt ünnepelhesse a legfontosabb eredményeket. Állítson be és kövessen nyomon bármilyen HR-célt, a munkavállalók toborzásától a teljesítményig. Kapcsolja össze a célokat feladatokkal vagy mutatókkal, és állítson be mérföldköveket, hogy csapatával együtt ünnepelhesse a legfontosabb eredményeket.

Automatizálja a rutin feladatokat: Koncentráljon a fontos dolgokra azáltal, hogy automatizálja a rutin HR-feladatokat. Koncentráljon a fontos dolgokra azáltal, hogy automatizálja a rutin HR-feladatokat. A ClickUp Automations számos testreszabható automatizálási opciójával automatikusan rendelhet hozzá feladatokat, tehet közzé megjegyzéseket, frissítheti az interjúk állását és még sok mást.

E-mailek kezelése: A ClickUp Email segítségével megszüntetheti a szilókat és egyszerűsítheti a kommunikációt. Dolgozzon együtt hatékony stratégiák kidolgozásán az alkalmazottak toborzása és beillesztése, valamint fejlődésük érdekében a startupban.

A ClickUp ingyenes sablonokat is kínál a startupok HR-stratégiáinak kezeléséhez. Az egyik kiemelkedő sablon a ClickUp HR SOP sablonja. Ez a sablon segít létrehozni egy központi adattárat az összes HR-dokumentum számára, megkönnyítve a munkavállalói nyilvántartások szervezését, a HR-tevékenységek nyomon követését és a szabályok betartásának ellenőrzését.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse HR-folyamatait egy központi adattárral, amelyben az összes HR-dokumentumot tárolhatja a ClickUp HR SOP sablonjával.

A ClickUp HR SOP sablonjával a következőket teheti:

Központosítsa az összes HR-politikával és -folyamattal kapcsolatos dokumentumot egy szervezett adattárban.

Tárolja és kezelje biztonságosan az alkalmazottak adatait egy helyen, javítva ezzel startup vállalkozása teljesítménymenedzsmentjét.

Könnyedén kövesse nyomon, figyelje és ellenőrizze az összes HR-rel kapcsolatos tevékenységet.

A HR-feladatok hatékony kezelése érdekében bővítheti ezt a HR SOP sablont olyan egyéni állapotok hozzáadásával, mint „Folyamatban”, „Befejezve” és „Felülvizsgálatra vár”. Beépíthet egyéni mezőket is, például „Dokumentumkategória”, „Kijelölt HR-menedzser”, „Határidő” és „Megfelelőségi állapot”, hogy rendszerezze a fontos HR-adatokat, és áttekintést kapjon csapata előrehaladásáról és a megfelelőségi erőfeszítésekről.

Stratégiák sikerré alakítása a ClickUp segítségével

Mostanra már összegyűjtött egy eszközkészletet, amely tele van a startupok számára kialakított dinamikus HR-stratégiákkal. A támogató vállalati kultúra megteremtésétől a HR-szoftverek és intelligens technológiai megoldások bevezetéséig ezek a stratégiák a HR-osztályát a siker útjára fogják állítani.

A megfelelő megközelítés nemcsak növeli az alkalmazottak elégedettségét, hanem a szervezet növekedését is elősegíti.

Készen áll arra, hogy HR-tevékenységét új szintre emelje? A ClickUp egyszerűsíti HR-folyamatait, a munkavállalói visszajelzések kezelésétől a teljesítménymutatók nyomon követéséig. Ne csak lépést tartson a versennyel, hanem vezesse azt!

