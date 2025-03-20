Ingyenes „Jobs To Be Done” (JTBD) keretrendszer sablonok

Képzelje el, hogy létrehoz egy terméket, és azt várja, hogy óriási sikert arat, de az nem nyűgözi le az ügyfeleit. 😲Ez valószínűleg azért van, mert nem felel meg a célközönség igényeinek. 🤦

Ez a helyzet általában akkor fordul elő, amikor a termék létrehozása során nem tisztázzák, hogy a vásárlók mit keresnek. Ezért kell követni a „jobs-to-be-done” (JTBD) keretrendszert, hogy azonosítani lehessen a vásárlók igényeit és kívánságait.

A JTBD keretrendszer felépítése azonban ijesztő feladat. Ezért gyűjtöttük össze a legjobb Jobs-to-be-done sablonokat, hogy segítsünk Önnek!

Maradjon velünk, miközben bemutatjuk a leghasznosabb és ingyenes JTBD sablonokat. A blog végére talán úgy dönt, hogy letölt néhányat (vagy mindet!).

Mik azok a „Jobs To Be Done” sablonok?

A Jobs-to-be-done sablonok stratégiai keretrendszerek, amelyek segítenek a vállalkozóknak, termékmenedzsereknek és marketingcsapatoknak megérteni, miért vásárolnak a vásárlók egy adott terméket.

A JTBD sablonok az ügyfelekkel készített interjúk és piackutatások segítségével rögzítik és meghatározzák az ügyfelek konkrét igényeit (elvégzendő feladatok). Az összegyűjtött információk segítségével olyan termékeket hozhat létre, amelyekkel elérheti a kívánt eredményeket és javíthatja az ügyfelek élményét.

Mi jellemzi a jó „elvégzendő feladatok” sablont?

A termékmenedzsment szempontjából a feladatok sablonja kritikus eszköz a termékfejlesztési folyamatban, amely tisztázza az ügyfelek igényeit és céljait, segítve Önt abban, hogy olyan terméket hozzon létre, amely megfelel a termék-piac igényeinek.

Egy jó JTBD-keretrendszer sablon a következőket tartalmazza:

Egyértelmű JTBD-nyilatkozat/keresletteremtés : A vevő (a feladat végrehajtója) által elérni kívánt célok tömör leírása vagy felsorolása. Ezek a feladatleírások segíthetnek a vevők céljainak megértésében, ahelyett, hogy csak találgatnának a követelményeikről.

Kontextusinformációk : Ez a szempont a „feladat” elvégzésével kapcsolatos további részleteket tartalmazza az ügyfél szemszögéből – mikor és hogyan történik, annak fontossága, az ügyfél feladatának elvégzésével kapcsolatos előrehaladás, az ügyfél motivációi és : Ez a szempont a „feladat” elvégzésével kapcsolatos további részleteket tartalmazza az ügyfél szemszögéből – mikor és hogyan történik, annak fontossága, az ügyfél feladatának elvégzésével kapcsolatos előrehaladás, az ügyfél motivációi és akadályai , problémás pontok stb.

Funkcionális szempontok : Ez segít megérteni azokat a gyakorlati és kézzelfogható előnyöket, amelyeket az ügyfelek a fő feladat elvégzésével elérni szeretnének. Tegyük fel, hogy az ideális ügyfele 30 percnél nem több időt szeretne fordítani a jelentések elkészítésére. Ebben az esetben egy fontos funkcionális szempont az lenne, hogy olyan szoftvert hozzon létre, amely automatizálja az adatgyűjtést és a jelentések elkészítését.

Érzelmi szempontok : A sablonnak tartalmaznia kell egy részt, amelyben elemezheti azokat az érzelmeket, amelyek motiválják az ügyfeleket a konkrét feladat elvégzésére. A fenti példát figyelembe véve az érzelmi szempont segít abban, hogy a generált jelentések esztétikusak, professzionálisak és prezentációra készek legyenek, így az ügyfelek magabiztosan megoszthatják őket az érdekelt felekkel és felhasználhatják őket : A sablonnak tartalmaznia kell egy részt, amelyben elemezheti azokat az érzelmeket, amelyek motiválják az ügyfeleket a konkrét feladat elvégzésére. A fenti példát figyelembe véve az érzelmi szempont segít abban, hogy a generált jelentések esztétikusak, professzionálisak és prezentációra készek legyenek, így az ügyfelek magabiztosan megoszthatják őket az érdekelt felekkel és felhasználhatják őket a döntéshozatalhoz

Érzelmi és társadalmi dimenziók : A JTBD sablon ezen aspektusa azt vizsgálja, hogy a vevői feladatok hogyan befolyásolják a vevő kapcsolatait, és hogy a vevő hogyan szeretné, ha mások látnák őt. A fenti példa alapján létrehozhat olyan szoftvert, amely hibamentes és könnyen érthető jelentéseket generál, amelyek erősítik a vevő szakmai hírnevét és kapcsolatait.

Szegmentálás : A sablon segít megkülönböztetni a különböző vásárlói személyiségeket és ügyfélszegmenseket, így testre szabhatja a termék jellemzőit és marketingstratégiáit, javítva ezzel az ügyfélélményt.

Alternatív új megoldások : A feladatok sablonjának ez a része azokat az új megoldásokat fedi le, amelyeket az ügyfelek kipróbáltak, vagy a jelenlegi megoldásokat, amelyeket bizonyos feladatok elvégzéséhez használnak.

Siker kritériumok: A JTBD sablonnak tartalmaznia kell egy kritériumlistát, amely jelzi a termék alapvető funkcionális feladatának sikeres elvégzését.

💡Profi tipp: Párosítsa a JTBD sablonokat egy feladat térképpel, hogy jobban megértse a feladat alapvető funkcióját. A feladat térkép a feladatot különálló lépésekre bontja, amelyeket az ügyfél követ, hogy elvégezze a feladatot.

Most, hogy már ismeri a jó JTBD sablon elemeit, beszéljünk a leghatékonyabb és ingyenes „elvégzendő feladatok” sablonokról. 👇

Ingyenes „Elvégzendő feladatok” sablonok

1. ClickUp elvégzendő feladatok sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja ezt a JTBD sablont a felhasználói igények, motivációk és akadályok feltérképezéséhez.

A ClickUp Jobs To Be Done Template egy értékes eszköz, amely segítségével ügyfélkutatásait megvalósítható feladatokká és célokká alakíthatja. Ez az egyedülálló, ClickUp Doc formátumban készült sablon lehetővé teszi, hogy felsorolja és nyomon kövesse az összes ügyfélfeladatot, azok problémáit és a siker mutatóit, hogy értékelhesse megoldását.

A sablon segítségével kvantitatív és kvalitatív struktúrát hozhat létre a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos ügyféligények köré. Ezenkívül ezeket a feladatokat alapul véve megfogalmazhatja üzleti kezdeményezését, stratégiáját és a termék lehetséges funkcióit, így hatékonyan nyújtva hozzáadott értéket képviselő megoldásokat. A JTBD elvek alapján strukturálva megközelítését, együttműködhet csapatával, a tervnek megfelelően haladhat és növelheti a termék elfogadását.

Ez a sablon segít Önnek:

Vizualizálja ügyfelei feladatait, problémáit és sikermutatóit egy helyen

Igazítsa csapatát az ügyfelek igényeihez

A termékfunkciókat ezeknek az igényeknek megfelelően rangsorolja.

Könnyítse meg a csapatmunkát és a tudásmegosztást

Tervezze meg és kövesse nyomon az egyes feladatokhoz kapcsolódó teendők végrehajtását.

Használja ki felhasználói kutatásait hatékony üzleti döntések meghozatalához

A ClickUp Jobs To Be Done sablonjával egy lépéssel közelebb kerülhet ahhoz, hogy megértse ügyfelei valódi igényeit, és minden alkalommal hibátlan megoldásokat nyújtson.

2. ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen termékütemtervet a termék életciklusának és idővonalának vizualizálására a ClickUp termékütemterv-sablonjával.

A termékfejlesztési ütemtervek és a feladatok elvégzésére szolgáló sablonok együttesen elősegíthetik a termék elfogadását. A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonja pontosan az, amire szüksége van, hogy mentális modellje alapján szilárd termékfejlesztési ütemtervet készítsen.

Ez a sablon segít elképzelni a stratégiai tervet és a termékkezdeményezéseket. Áttekintést nyújt az irányvonalról és a funkciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalásokról, és lehetővé teszi a végrehajtás nyomon követését. A ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablonjával a következőket teheti:

Szerezzen teljes képet a termékfejlesztési életciklusról és az ütemtervről.

Bontsa fel a feladatokat kisebb feladatokra

Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz

A feladatok fontossági sorrendbe állítása és a haladás nyomon követése

Azonosítsa a potenciális kockázatokat és lehetőségeket

Összehangolja az érdekelt feleket a célok és a termékfejlesztés terén

Ezenkívül ez a sablon lehetővé teszi, hogy megosztja a terveket, hetente tájékoztassa az érdekelt feleket a legújabb fejleményekről, és közzétegye a kiadási megjegyzéseket.

3. ClickUp új termékfejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a különböző projekt mérföldköveket és eredményeket a ClickUp új termékfejlesztési sablonjával.

Ha még mindig post-it cetliket használ az ötleteinek lejegyzéséhez, akkor ez a feladatok sablonja Önnek való. A ClickUp új termékfejlesztési sablonja pontosan az, amire szüksége van a termékfejlesztés megtervezéséhez.

Ez a feladatok sablonja kiegészíti a JTBD elméletet, és segít eredményalapú termékfejlesztési tervet készíteni. Lehetővé teszi terméke rövid és hosszú távú céljainak vizualizálását. Ezzel a sablonnal nyomon követheti ezeket a célokat, prioritásokat és az elért eredményeket.

Ez a táblasablon segít Önnek:

Tervezze meg termékfejlesztési folyamatának lépéseit

Határozza meg projekt menedzser ének céljait és feladatait a termékbevezetésekhez

Összehangolja a csapatokat a legfontosabb sikertényezők körül a közös megértés érdekében.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, és azonosítsa a lehetséges akadályokat

A csapatok közötti függőségek felismerése

Tartsa a csapat tagjait egy hullámhosszon, hogy mindenki egy célra koncentráljon.

A sablon használatához kövesse az alábbi lépéseket:👇

Gyűjtsön ötleteket és tartsa a kapcsolatot csapatával a ClickUp Docs segítségével.

Hozzon létre mérföldköveket a ClickUp Milestones segítségével, hogy mérni tudja az előrehaladást.

Használja a táblasablont, hogy megtervezze az ütemtervét a feladatokkal, mérföldkövekkel, határidőkkel és egyéb információkkal. Használja a ClickUp táblanézetét a vizuális ábrázoláshoz.

Miután elkészült, figyelje a célokat, az ütemtervet, és frissítse azokat, ha változás történik.

4. ClickUp Getting Things Done sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Getting Things Done sablonjával egy helyen hozhat létre, rangsorolhat és nyomon követhet feladatokat.

Ha termékfejlesztési folyamatát szeretné strukturálni, akkor ez a feladatok sablonja az Ön számára ideális. A ClickUp Getting Things Done sablonja, amely David Allen GTD rendszerén alapul, segít a projektek és feladatok szervezésében azáltal, hogy azokat megvalósítható elemekre bontja. Íme, mit tehet ezzel a GTD sablonnal az innováció elősegítése érdekében:

Használja a Tábla nézetet a munkafolyamat vizualizálásához a Következő feladatoktól a Várakozásig, tükrözve a J2B folyamatot: a feladat azonosítása, a megoldás megtalálása és annak megvalósítása.

A Naptár nézet segít a JTBD kutatási feladatokat a projekt ütemtervéhez igazítani , míg a Dokumentumok nézet megkönnyíti a zökkenőmentes együttműködést és a tudásmegosztást, ami elengedhetetlen a feladatok hatékony elvégzéséhez.

A sablon előre mentett listái egyszerűsítik a GTD folyamatot, biztosítva, hogy a feladatok a JTBD kutatási folyamatban való relevanciájuk szerint legyenek szervezve és rangsorolva.

5. ClickUp Getting Things Done (egyszerű lista) sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre, szervezzen és kövessen nyomon feladatokat a ClickUp Getting Things Done (egyszerű lista) sablonjával.

Ha már használt GTD alkalmazást, akkor tudja, hogy azok hogyan segítenek a teendők szervezésében és nyomon követésében. A ClickUp Getting Things Done (egyszerű lista) sablonja hasonló. Ez egy kezdőbarát termelékenységi eszköz, amely szervezi és kezeli a feladatait egy helyen.

A „job-to-be-done” megközelítéssel dolgozva ez a sablon lehetővé teszi, hogy megalkossa felhasználói kutatási feladatait, és nyomon kövesse azokat egyéni állapotok, például „teendő”, „folyamatban”, „felfüggesztve”, „befejezve” és „törölve” segítségével. Beállíthatja a feladatok prioritását és hozzáadhat határidőket, hogy ne mulassza el a határidőket.

Ezenkívül megtekintheti feladatait egyszerű listanézetben és dokumentumnézetben, hogy együttműködhessen csapatával, valamint kanban táblán, hogy valós időben követhesse az egyes feladatok előrehaladását.

6. ClickUp projekt eredmények sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg a projekt eredményeit, kövesse nyomon az előrehaladást, és tartsa a projektet a költségkereten belül a ClickUp projekt eredményeinek sablonjával.

A ClickUp projekt eredményeinek sablonja automatikusan létrehozza a JTBD projekt eredményeit az átfogó célok alapján. Külön helyet biztosít a projekt információk, a fejlesztési szakaszok és a költségek hozzáadásához.

Ez a sablon segít megérteni és nyomon követni a JTBD-térképészeti folyamat során elvégzendő feladatokat, azok határidejét és a felelős személyeket. Röviden: ez a feladatok sablonja segít a projekt ütemezett végrehajtásában. A sablon a következőkre használható:

Határozza meg a projekt fázisait és mérföldköveit

Tartsa a projekt feladatait, például a felhasználói interjúkat és a nyomonkövetési üléseket, a tervnek és a költségvetésnek megfelelően.

Rendeljen szerepeket, felelősségeket és feladatokat a csapat tagjainak

Tartsa összehangolva az összes érdekelt felet és döntéshozót a projekt teljes életciklusa alatt.

7. ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen termékbevezetési ütemtervet és kövesse nyomon a feladatok előrehaladását a ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonjával.

Készen áll a termék bevezetésére? A ClickUp termékbevezetési ellenőrzőlista sablonja a tökéletes eszköz, amely segít összehangolni az erőforrásokat, feladatokat, csapatokat és ütemterveket. Ez a feladatok sablonja segít megvalósítani a JTBD keretrendszert a termék bevezetéséhez, és ellenőrzi, hogy az adott termék vagy funkció bevezetése megfelel-e az ügyfelek igényeinek, ami jobb felhasználói élményt eredményez.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Készítsen ütemtervet a termék bevezetéséhez

Szervezze meg a termékbevezetéssel kapcsolatos feladatokat, például a hibajavításokat vagy a felhasználói interjúk alapján történő funkciók fejlesztését.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását valós időben

Csökkentse a késedelmek és a potenciális problémák kockázatát

Ahogyan a termékmenedzsment eszközök segítenek a tökéletes termékek létrehozásában, úgy ez a feladatok sablonja is egyszerűbbé teszi a termék bevezetését. Így használhatja:

Készítsen idővonalat a ClickUp Gantt Charts segítségével

Gyűjtse össze csapatát – tervezőket, fejlesztőket, marketingeseket és másokat. A ClickUp Kanban táblák segítségével ossza ki nekik a feladatokat.

Állítsa be a ClickUp Goals segítségével a bevezetéshez szükséges JTBD-céljait, és hangolja össze csapatát!

Készítsen ellenőrző listát a ClickUp termékbevezetési ellenőrző lista sablonjával, hogy ne hagyjon ki egyetlen lépést sem.

Végül használja a ClickUp Automations szolgáltatást , hogy értesítést kapjon a feladatok befejezéséről és a határidőkről.

8. ClickUp Getting Things Done (GTD) keretrendszer sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Getting Things Done Framework sablonjával rögzítheti és rendszerezheti a feladatokat.

A ClickUp Getting Things Done Framework sablonja az Ön kapuja a magas termelékenységű világba. 🔓

Ez a mappa szintű JTBD sablon számos funkcióval rendelkezik, mégis rendkívül könnyen használható. Négy listát kínál a elvégzendő feladatok megtekintéséhez:

Ötletek : egy hely, ahol minden ötletét és lehetséges feladatát tárolhatja későbbi felhasználás céljából.

Teendők : A meghatározott feladatok listája prioritásokkal és függőségekkel

Naptár : ütemezett feladatlista a tevékenységek naptár nézetével

Projektek: A közelgő feladatok listája

A fő feladatlista nézet a mappa szintjén található, ahol az előző hetek összes feladata megtekinthető, függetlenül attól, hogy melyik listához tartoznak. Ez a JTBD sablon tartalmaz egy GTD folyamatábrát a Whiteboard nézetben.

Ez segít áttekintést nyerni az összes JTBD teendőről és folyamatról a ClickUp-on belül. A folyamatábra különböző műveleteket és kérdéseket is tartalmaz, amelyeket feltehet magának az egyes feladatokkal kapcsolatban. Ráadásul testre szabhatja a munkafolyamataihoz.

Végezze el a feladatokat a ClickUp elvégzendő feladatok sablonjaival!

A JTBD sablonok használata segít megérteni, hogy ügyfelei valóban mit akarnak, így innovációja eredményorientált, tartós és hűséget eredményez. A JTBD sablonok mély betekintést nyújtanak ügyfelei kielégítetlen igényeibe, motivációiba és kihívásaiba.

Ha azonosítja azokat a „feladatokat”, amelyeket ügyfelei a termékével el szeretnének végezni, olyan termékeket tervezhet, amelyek tökéletesen illeszkednek az ő igényeikhez. A JTBD keretrendszer felépítése azonban órákat vehet igénybe, így kevés idő marad a valóban fontos dolgokra. A ClickUp GTD és termékfejlesztési sablonjaival szilárd, eredményorientált termékfejlesztési tervet készíthet.

Emellett a ClickUp egyéb funkciói, mint például a feladatkezelés, az automatizálás és a dokumentumok, segítenek az együttműködésben és a termékfejlesztés felgyorsításában.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és próbálja ki a ClickUp JTBD sablonjait!