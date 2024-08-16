ClickUp blog
A JTBD keretrendszer megvalósítása (példákkal)
Product Management

A JTBD keretrendszer megvalósítása (példákkal)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2024. augusztus 16.

Hónapokat töltött egy termék fejlesztésével és több ezer dollárt költött kutatásra, de a célközönsége nem használja a terméket, amikor az piacra kerül. Miért? Gyakran előfordul, hogy a termék és az ügyfelek valódi igényei között eltérés van.

Ideje abbahagyni a találgatást, és megérteni, mit akarnak az ügyfelei. Próbálja ki a Jobs-to-be-Done (JTBD) keretrendszert. Ez a hatékony megközelítés megfordítja a forgatókönyvet, lehetővé téve az innovációt azáltal, hogy az ügyfelek igényeire összpontosít.

Azáltal, hogy azonosítja azokat a konkrét feladatokat, amelyek elvégzésére ügyfelei a termékét alkalmazzák, olyan ajánlatokat dolgozhat ki, amelyek megfelelnek az elvárásoknak, sőt, azokat még túl is szárnyalják.

Ebben a blogban bemutatjuk a JTBD keretrendszer alkalmazásának lépésről lépésre történő folyamatát, példákkal és JTBD sablonokkal együtt. Gondoskodjunk arról, hogy következő termékbevezetése vagy funkciófrissítése eltalálja a célját, és valódi értéket nyújtson ügyfeleinek.

A JTBD keretrendszer: Mi ez?

A Jobs-to-be-Done (JTBD) keretrendszer egy elméleti modell, amelynek segítségével megértheti, miért és hogyan vásárolnak az ügyfelek egy terméket, vagy miért alkalmazzák azt a munkájuk során. A hangsúlyt a termékről az ügyfelek igényeire és problémáira helyezi át, amelyeket a termék megold. A keretrendszer segítségével stratégiákat dolgozhat ki a termék elfogadásának elősegítésére.

A központi gondolat az, hogy az ügyfelek „alkalmaznak” a termékeit egy adott feladat elvégzésére. Miután megértette ezt a központi funkcionális feladatot, olyan termékeket, folyamatokat és megoldásokat hozhat létre, amelyek jobban igazodnak az ügyfelei igényeihez.

A JTBD keretrendszer alapelvei

  • Ügyfélközpontú megközelítés: Tanulmányozza az ügyféladatokat, és az ügyfelek igényeit helyezze előtérbe a termékfunkciókkal szemben.
  • Feladat, nem termék: A hangsúlyt az ügyfelek igényeire kell helyezni, majd olyan termékeket kell létrehozni, amelyek megfelelnek a feladatnak.
  • Funkcionális, érzelmi és társadalmi dimenziók: Az ügyfelek feladatainak több dimenziója van, beleértve a termelékenység és a szervezettség javítását szolgáló funkcionális aspektusokat, az érzelmi igényeket és a társadalmi szempontokat. Vegye figyelembe mindezeket az aspektusokat, hogy holisztikus megoldást hozzon létre.
  • Eredményorientált innováció: A piacon már létező termékek vagy technológiák helyett a célközönség számára kívánatos eredmények alapján hozzon létre innovatív megoldásokat.

A JTBD-ben szereplő feladatleírások megértése

A JTBD rendszerben a feladatleírások megfogalmazzák azokat a konkrét feladatokat, amelyeket az ügyfelek megpróbálnak elvégezni. Ezek a leírások általában a következőképpen épülnek fel:

Sablon: Amikor [helyzet], akkor szeretnék [feladat], hogy [kívánt eredmény]

Példa: „Amikor munkába járok, szeretnék hangoskönyveket hallgatni, hogy produktívan használjam ki az időmet. ”

A JTBD eredményei és a kívánt eredmények céljai

A JTBD eredmény egy átfogó dokumentum, amely felvázolja azokat a feladatokat, amelyeket az ügyfelek megpróbálnak elvégezni. Tartalmazza a kívánt eredményeket és a siker kritériumait. Ez a dokumentum útmutatóként szolgál a termékfejlesztési folyamat kialakításához, valamint marketing- és ügyfél-elkötelezettségi útmutatóként is.

A Jobs-to-be-Done keretrendszer segítségével csapata mélyebb betekintést nyerhet abba, hogy ügyfelei miért vásárolják termékeit vagy szolgáltatásait, és hogyan lehetne azokat jobbá tenni.

A keretrendszer gyors megvalósításához érdemes megfontolni a ClickUp Project Deliverables Template használatát, amely automatizálja a JTBD-eredmények létrehozását. Ez egy teljesen testreszabható sablon, amely lehetővé teszi a projektinformációk, a fejlesztési szakasz és a költségek hozzáadását. Hozzáadhatja a csapat tagjait is, hogy mindenki tisztában legyen a munka terjedelmével.

ClickUp projekt eredmények sablon
Töltse le ezt a sablont
Használja a ClickUp projekt eredményeinek sablonját a projekt hatókörének meghatározásához és az erőforrások hatékony elosztásához.

Használja ezt a sablont a következőkre:

  • Készítsen alapos és jól meghatározott projektfázisokat és mérföldköveket.
  • A megfelelő tervezéssel gondoskodjon arról, hogy a projekt a tervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjon.
  • Határozza meg a szerepeket és a felelősségi köröket, ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között, és kövesse nyomon azok sikeres teljesítését.
  • Kommunikáljon minden érdekelt féllel, hogy a projekt teljes életciklusa alatt mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

Szerepek és események a JTBD keretrendszerben

A szerepek és események a Jobs-to-be-Done keretrendszer kulcsfontosságú elemei.

A szerepek a különböző termékfelhasználókra vagy érdekelt felekre utalnak, akik részt vesznek egy adott termék megvásárlásával és használatával kapcsolatos döntéshozatali folyamatban. Ezek a szerepek a kontextustól függően változhatnak.

Vegyünk egy példát a ClickUp projektmenedzsment felhasználási esetben szereplő szerepekre. Ebben a forgatókönyvben három szerep szerepel:

DöntéshozóElsődleges felhasználó Másodlagos felhasználó
A CTOA projektmenedzserekCsapat tagok
A döntéshozó, aki a ClickUp megvásárlásáról döntött a szervezet számáraProjektterveket készítenek, feladatokat osztanak ki és ellenőrzik az előrehaladást a ClickUp alkalmazásban.Napi feladataik frissülnek a ClickUp-on.

Az események olyan kiváltó okok vagy megoldások, amelyek egy termék vagy szolgáltatás iránti igényt teremtenek. Ezek az események határozzák meg a feladat sürgősségét és jellegét.

Íme egy példa a JTBD keretrendszerben szereplő különböző eseményekre:

Rutin tevékenységekVáratlan eseményekÉletesemények
Havi termékellenőrzési jelentés, amelyhez robusztus termékkezelő eszközre van szükségA régi termékmenedzsment eszközök már nem skálázhatókA vállalatok egyesülése új termékmenedzsment eszköz iránti igényt vált ki, amelyen mindkét vállalat dolgozhat.

A JTBD keretrendszer útmutatója példákkal és sablonokkal

Így építheti fel a JTBD keretrendszert a szervezetének különböző sablonok segítségével:

A feladatok elméletét alkalmazó sablonok

Sablon a feladatleírás elkészítéséhez

Amikor [helyzet], akkor [feladat] szeretnék, hogy [kívánt eredmény].

Például:

  • Ha több projektet kezelek, szeretnék egy központi irányítópultot, hogy nyomon követhessem a haladást és hatékonyabban oszthassam el az erőforrásokat.
  • Amikor a csapatom egy projekten dolgozik, szeretném nyomon követni a valós idejű frissítéseket, hogy mindenki összhangban legyen és a határidők betartásra kerüljenek.

Sablon a feladat térkép elkészítéséhez

Tegyük fel, hogy Ön egy termékmenedzser, aki új funkciót szeretne bevezetni.

1. lépés: Határozza meg a feladatot. Például indítson el egy automatizálási funkciót.

2. lépés: Bontsa fel a feladatot lépésekre és kívánt eredményekre:

3. lépés: Határozza meg az egyes lépések kívánt eredményeit.

Például:

  • Ismerje meg a leggyakoribb és legidőigényesebb feladatokat, amelyeket az ügyfelek automatizálni szeretnének.
  • Határozza meg azokat a legfontosabb megkülönböztető tényezőket, amelyekkel automatizálási funkciója kiemelkedik a versenytársak közül.
  • Gondoskodjon arról, hogy a funkció fejlesztése, tesztelése és bevezetése a megállapodott határidőn belül megtörténjen, a minőség romlása nélkül.
  • Összehangolja a csapatot a közös célok körül, biztosítva, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségeivel, és a projekt a tervek szerint haladjon.
  • A funkció előnyeinek hatékony kommunikálásával a meglévő és potenciális ügyfelek számára sikeres bevezetést érhet el, magas elfogadottsági arányokkal.

Sablon eredménykimutatások létrehozásához

Ahhoz, hogy [egy adott célt elérjen], [egy adott felhasználói csoportnak] [egy műveletet vagy feladatot kell végrehajtania], hogy [a kívánt eredményt elérje].

Például:

  • A potenciális ügyfelek konverziós arányának növelése érdekében az értékesítési csapatoknak meg kell mérniük a potenciális ügyfelek közül ügyfelekké konvertáltak százalékos arányát.
  • Az ügyfelek várakozási idejének minimalizálása érdekében az ügyfélszolgálati csapatoknak maximalizálniuk kell a technikai problémákra adott válaszok pontosságát.
  • Új ügyfelek felvételekor automatizálni szeretném az adatbeviteli folyamatot, hogy csökkenthessem az adminisztratív időt, és az ügyfélkapcsolatokra koncentrálhassak.

Példák a JTBD alkalmazására

Marketingstratégia kidolgozása

ForgatókönyvB2B SaaS termék bevezetése
AlkalmazásHasználja a JTBD keretrendszert, hogy azonosítsa azokat a kritikus feladatokat, amelyeket terméke megold az üzleti ügyfelek számára. Ahelyett, hogy csak felsorolná a funkciókat, összpontosítson arra, hogy terméke hogyan oldja meg közvetlenül az ügyfelek előtt álló konkrét kihívásokat.
PéldaFeladat: Az üzleti csapatoknak „hatékonyan kell koordinálniuk a távoli csapatok közötti projekteket”. Intézkedés: Hangsúlyozza, hogy SaaS-terméke zökkenőmentes integrációt kínál a meglévő eszközökkel és funkciókkal, például a valós idejű együttműködéssel, közvetlenül megoldva azt a feladatot, hogy „a távoli csapatok összehangoltan és produktívan működjenek”.

Termékfejlesztés

ForgatókönyvA CRM-rendszer fejlesztése
Alkalmazás A JTBD keretrendszer segítségével azonosítsa a jelenlegi CRM funkciók hiányosságait, amelyek megakadályozzák az értékesítési csapatokat abban, hogy hatékonyan zárják le az üzleteket. Fejlesszen olyan funkciókat, amelyek közvetlenül kezelik ezeket a problémákat.
PéldaFeladat: Az értékesítési csapatoknak „gyorsan prioritást kell rendelniük a magas minőségű potenciális ügyfelekhez”. Intézkedés: Vezessen be egy AI-alapú potenciális ügyfelek értékelési funkciót, amely automatikusan rangsorolja a potenciális ügyfeleket a konverziós valószínűségük alapján. Ez segít az értékesítési csapatnak „a legígéretesebb potenciális ügyfelekre összpontosítani az erőfeszítéseit, hogy növelje a konverziós arányt”.

Az ügyfélélmény javítása

ForgatókönyvAz ügyfélszolgálati szolgáltatások fejlesztése
AlkalmazásAlkalmazzon JTBD keretrendszert, hogy megértse, mit szeretnének elérni az ügyfelek, amikor kapcsolatba lépnek az ügyfélszolgálattal. Ez általában a problémák gyors és zökkenőmentes megoldását jelenti.
PéldaFeladat: Az ügyfeleknek „azonnal meg kell oldaniuk a technikai problémákat, anélkül, hogy a támogató személyzetre várnának”. Intézkedés: Vezessen be egy önkiszolgáló portált AI-vezérelt GYIK-kel és hibaelhárítási útmutatókkal, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a gyakori problémákat önállóan oldják meg.

Szolgáltatás-tervezés

ForgatókönyvVállalati képzési program tervezése
AlkalmazásHasználja a JTBD keretrendszert a képzési szolgáltatás testreszabásához, hogy az megfeleljen a vállalati ügyfelek konkrét tanulási céljainak. Például hatékonyan fejlessze az alkalmazottak készségeit, miközben minimálisra csökkenti a napi feladataik zavarását.
PéldaFeladat: A vállalatoknak „fejleszteniük kell alkalmazottaik készségeit anélkül, hogy elvonják őket napi feladataiktól”. Intézkedés: Fejlesszen ki egy igény szerinti képzési platformot, amelyhez az alkalmazottak bármikor hozzáférhetnek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a saját tempójukban tanuljanak.

A Jobs-to-be-Done keretrendszer alkalmazása

A Jobs-to-be-Done keretrendszer alkalmazásának lépésről lépésre történő folyamata:

1. Határozza meg, milyen feladatokat szeretnének elvégezni a felhasználók

Ismerje meg azokat a főbb feladatokat vagy problémákat, amelyeket az ügyfelek a termékével vagy alternatív megoldásokkal próbálnak megoldani.

Hogyan kell csinálni:

  • Ügyfélinterjúk: Végezzen mélyreható felhasználói interjúkat, hogy feltárja az ügyfelek igényeit és problémáit.
  • Megfigyelés: Figyelje meg a felhasználókat valós helyzetekben, hogy lássa, hogyan használják a termékeket, és milyen kihívásokkal szembesülnek.
  • Felmérések: Használjon felméréseket, hogy széles körű adatokat gyűjtsön a felhasználói viselkedésről és igényekről, az ügyfél-elégedettségi indexről, összpontosítva azokra a feladatokra, amelyeket megpróbálnak elvégezni.

Példa: Egy szoftvercég termékfejlesztő csapata az ügyféladatok alapján megállapítja, hogy a felhasználók elsősorban „ismétlődő feladatok automatizálására” törekednek, hogy több időt szánhassanak stratégiai munkára.

2. Elemezze az egyes JTBD-ket

Bontsa le az azonosított feladatokat alapvető összetevőikre, hogy megértse a háttérben álló kontextust, érzelmeket és funkcionális igényeket.

Hogyan kell csinálni:

  • Szegmentáljon kontextus szerint: Ismerje meg, mikor és miért kell a felhasználóknak elvégezniük a feladatot (pl. milyen körülmények között kell automatizálniuk a feladatokat?).
  • Azonosítsa a funkcionális, érzelmi és társadalmi aspektusokat: Elemezze a feladatot különböző perspektívákból, hogy minden dimenziót figyelembe vegyen (pl. milyen funkcionális igényeket elégít ki a feladat? Hogyan érzi magát tőle a felhasználó?)

Példa: A vállalat megállapítja, hogy a felhasználóknak automatizálniuk kell a feladatokat a csúcsforgalmi időszakokban, hogy csökkentsék a stresszt (érzelmi igény) és javítsák a termelékenységet (funkcionális igény).

3. Sorolja fel a JTBD-ből származó kívánt eredményeket

Határozza meg egyértelműen, hogy a felhasználók milyen eredményeket várnak el a feladat elvégzése során, mind a siker, mind az elégedettség tekintetében.

Hogyan kell csinálni:

  • Kívánt eredmények leírása: Írjon le olyan eredményeket, amelyek meghatározzák, mit szeretnének elérni a felhasználók (pl. „A ismétlődő feladatokra fordított idő minimalizálása a pontosság maximalizálása mellett”).
  • Prioritizálja az eredményeket: Rangsorolja ezeket az eredményeket fontosság és elégedettség szerint, hogy a legkritikusabb igényekre koncentrálhasson.

Példa: A felhasználók „50%-kal szeretnék csökkenteni a feladatok elvégzésének idejét”, miközben „biztosítani szeretnék, hogy az automatizált folyamatokban ne legyenek hibák”.

4. Írjon egy JTBD nyilatkozatot

Összegezze eredményeit egy tömör JTBD-nyilatkozatban, amely megragadja a feladat lényegét, beleértve a körülményeket és a kívánt eredményeket.

Hogyan kell csinálni:

  • JTBD-nyilatkozat sablon: Használjon olyan sablont, mint „Amikor [helyzet], akkor [feladat] szeretnék, hogy [kívánt eredmény] elérhető legyen”.
  • Vegye figyelembe a kontextust: Győződjön meg arról, hogy a nyilatkozat tükrözi azt a konkrét kontextust, amelyben a szükséglet felmerül.

Példa: Ha nagy a munkaterhelés, automatizálni szeretném a rutin adatbeviteli feladatokat, hogy a stratégiai elemzésre koncentrálhassak és kevesebb stresszel tudjam betartani a határidőket.

A JTBD keretrendszer alkalmazásakor a kapcsolódó felhasználói történetekkel való munka segíthet csapatának abban, hogy jobban kapcsolódjon az ideális ügyfélprofilhoz. Ehhez hozzon létre felhasználói történeteket, és rögzítse jobban a végfelhasználói követelményeket a ClickUp felhasználói történet sablonjának segítségével.

ClickUp felhasználói történet sablon
Töltse le ezt a sablont
Használja a ClickUp felhasználói történet sablont, hogy felvázolja a felhasználók elvárásait és követelményeit, és megtalálja a módját azok teljesítésének.

Használja a sablont a következőkre:

  • Írjon, kezeljen és kövessen nyomon felhasználói történeteket
  • Bontsa őket kisebb feladatokra, és fontossági sorrendbe állítsa őket.
  • Kövesse nyomon az egyes feladatok előrehaladását, és azonosítsa a lehetséges problémákat.

A projektmenedzserek és a stratégiai menedzserek szerepe

Akár projektet irányít, akár stratégiát határoz meg, valószínűleg karrierje során már felkérték, hogy segítsen létrehozni egy Jobs-to-be-Done keretrendszert. Ilyen esetekben fontolja meg a Get-Things-Done (GTD) alkalmazások használatát a termelékenységet és a szervezettséget növelő JTBD stratégiák kidolgozásához.

Az egyik legjobb GTD szoftver, amelyet a projektmenedzserek széles körben használnak, a ClickUp. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet a projektek és a munkafolyamatok hatékony kezelésére terveztek.

Hogyan használhatja a ClickUp-ot a JTBD keretrendszerek létrehozásához?

A Jobs-to-be-Done keretrendszer megvalósításához kihasználhatja a ClickUp speciális sablonjait, amelyekkel nyomon követheti és figyelemmel kísérheti az ügyfelek igényeit, és pontosan meghatározhatja, milyen tevékenységeket szeretnének végrehajtani az Ön termékével/szolgáltatásával.

Getting Things Done keretrendszer sablon

A ClickUp Getting Things Done (GTD) keretrendszer sablonja egy teljesen testreszabható, azonnal használható sablon a feladatok hatékony rögzítéséhez és rendezéséhez. Ez a sablon segít a elvégzendő feladatok azonosításával és a meglévő megoldások felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok kezelésében és szervezésében.

ClickUp Getting Things Done sablon
Töltse le ezt a sablont
Használja David Allen GTD rendszerét a ClickUp teljesen testreszabható Getting Things Done sablonjával.

A sablon legfontosabb jellemzői:

  • Testreszabható állapotok: Hat testreszabható állapot segítségével követheti nyomon az egyes feladatok előrehaladását.
  • Nézetek: Kezelje és vizualizálja a feladatokat a Lista, Dokumentum és Táblázat nézetekkel.
  • Mappák: A feladatok mappákba rendezésével könnyebben kategorizálhatja és kezelheti azokat.

A GTD sablon különösen hasznos a komplex JTBD feladatok kezelhető lépésekre bontásához. Segít egyértelműen meghatározni és végrehajtani az egyes lépéseket, hogy csapattagjai hatékonyan végezhessék feladataikat.

💡 Profi tipp: Íme néhány további GTD-sablon, amelyek segítenek a hatékonyabb tervezésben és működésben. Akár GTD-gyakorló, akár új ebben a módszerben, ezek a sablonok egyértelműséget és kontrollt hoznak a napi munkamenetbe.

Projektmenedzsment keretrendszer sablon

A ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablonja strukturált megközelítést kínál a projektek tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablon
Töltse le ezt a sablont
Egyszerűsítse a projekttervezés és -végrehajtás folyamatát a ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablonjával.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

  • Egy keretrendszer, amely segít Önnek egy magas szintű áttekintés kialakításában és kezelésében
  • A Whiteboard és a Doc nézetek segítenek a munkafolyamat vizualizálásában és tervezésében.
  • Fejlett funkciók, mint például címkézés, beágyazott alfeladatok és prioritási címkék, hogy több kontextust adjon a feladatokhoz.

Ez a sablon ideális projektmenedzserek számára, hogy áttekintést kapjanak a JTBD keretrendszer bevezetéséről a szervezetükben. Madártávlatból áttekintést nyújt az összes feladatról, és biztosítja, hogy a projekt minden aspektusát gondosan megtervezzék és nyomon kövessék.

A ClickUp sablonok használatának előnyei a Jobs-to-be-Done keretrendszerben

  • Hatékonyság: Egyszerűsíti a JTBD feladatok szervezését és kezelését, így gyorsan elkezdheti a tényleges munkát.
  • Együttműködés: A megosztott munkaterületek, megjegyzések és valós idejű frissítések révén javítja a csapatok közötti együttműködést.
  • Testreszabás: A teljes mértékben testreszabható sablonok lehetővé teszik, hogy a keretrendszert az Ön egyedi igényeihez igazítsa.
  • Vizualizáció: Különböző nézetek és irányítópultok segítik a JTBD feladatok és projektek előrehaladásának és állapotának vizualizálását.

GTD-sablonok használata a JTBD keretrendszer különböző részlegekre való alkalmazásához

Osztály Sablon használati eset
MarketingstratégiaHasználja a GTD sablont a piackutatási feladatok rögzítéséhez, a kampány lépéseinek szervezéséhez és az ügyfelek feladataival kapcsolatos ismeretek bővítésének nyomon követéséhez.
TermékfejlesztésHasználja a Projektmenedzsment keretrendszer sablonját a termékfejlesztési projektek tervezéséhez és kezeléséhez, biztosítva, hogy a funkciók megfeleljenek az ügyfelek igényeinek.
ÜgyfélszolgálatVezesse be a GTD sablont az ügyfélszolgálati feladatok kezelésére és az ügyfelek problémáinak gyors megoldására.
MűveletekAlkalmazzon projektmenedzsment keretrendszer sablont az operatív folyamatok racionalizálására, a hatékonysági mutatók nyomon követésére és a JTBD-megállapítások alapján történő fejlesztések megvalósítására.

Vezesse be a JTBD keretrendszert a ClickUp segítségével

A Jobs-to-be-Done keretrendszer hatékony módszer az ügyfélszegmensek valódi igényeinek megértéséhez. Azáltal, hogy azonosítja az ügyfelei által elvégzendő feladatokat, olyan termékeket és megoldásokat tervezhet, amelyek jobban megfelelnek az ügyfelei igényeinek.

Ennek a keretrendszernek a kézi felépítése azonban órákat vehet igénybe, és elvonhatja a figyelmet a tényleges projektről. Használja a ClickUp GTD sablonjait a JTBD keretrendszer létrehozásához. A ClickUp hatékony eszközökkel rendelkezik a feladatkezelés, az együttműködés és az automatizálás terén, így könnyebben összehangolhatja projektjeit az ügyfelei elvégzendő feladataival.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el építeni a JTBD keretrendszerét.

ClickUp Logo

Egyetlen alkalmazás, ami az összes többit kiváltja

© 2026 ClickUp