A JTBD keretrendszer megvalósítása (példákkal)

Hónapokat töltött egy termék fejlesztésével és több ezer dollárt költött kutatásra, de a célközönsége nem használja a terméket, amikor az piacra kerül. Miért? Gyakran előfordul, hogy a termék és az ügyfelek valódi igényei között eltérés van.
Ideje abbahagyni a találgatást, és megérteni, mit akarnak az ügyfelei. Próbálja ki a Jobs-to-be-Done (JTBD) keretrendszert. Ez a hatékony megközelítés megfordítja a forgatókönyvet, lehetővé téve az innovációt azáltal, hogy az ügyfelek igényeire összpontosít.
Azáltal, hogy azonosítja azokat a konkrét feladatokat, amelyek elvégzésére ügyfelei a termékét alkalmazzák, olyan ajánlatokat dolgozhat ki, amelyek megfelelnek az elvárásoknak, sőt, azokat még túl is szárnyalják.
Ebben a blogban bemutatjuk a JTBD keretrendszer alkalmazásának lépésről lépésre történő folyamatát, példákkal és JTBD sablonokkal együtt. Gondoskodjunk arról, hogy következő termékbevezetése vagy funkciófrissítése eltalálja a célját, és valódi értéket nyújtson ügyfeleinek.
A JTBD keretrendszer: Mi ez?
A Jobs-to-be-Done (JTBD) keretrendszer egy elméleti modell, amelynek segítségével megértheti, miért és hogyan vásárolnak az ügyfelek egy terméket, vagy miért alkalmazzák azt a munkájuk során. A hangsúlyt a termékről az ügyfelek igényeire és problémáira helyezi át, amelyeket a termék megold. A keretrendszer segítségével stratégiákat dolgozhat ki a termék elfogadásának elősegítésére.
A központi gondolat az, hogy az ügyfelek „alkalmaznak” a termékeit egy adott feladat elvégzésére. Miután megértette ezt a központi funkcionális feladatot, olyan termékeket, folyamatokat és megoldásokat hozhat létre, amelyek jobban igazodnak az ügyfelei igényeihez.
A JTBD keretrendszer alapelvei
- Ügyfélközpontú megközelítés: Tanulmányozza az ügyféladatokat, és az ügyfelek igényeit helyezze előtérbe a termékfunkciókkal szemben.
- Feladat, nem termék: A hangsúlyt az ügyfelek igényeire kell helyezni, majd olyan termékeket kell létrehozni, amelyek megfelelnek a feladatnak.
- Funkcionális, érzelmi és társadalmi dimenziók: Az ügyfelek feladatainak több dimenziója van, beleértve a termelékenység és a szervezettség javítását szolgáló funkcionális aspektusokat, az érzelmi igényeket és a társadalmi szempontokat. Vegye figyelembe mindezeket az aspektusokat, hogy holisztikus megoldást hozzon létre.
- Eredményorientált innováció: A piacon már létező termékek vagy technológiák helyett a célközönség számára kívánatos eredmények alapján hozzon létre innovatív megoldásokat.
A JTBD-ben szereplő feladatleírások megértése
A JTBD rendszerben a feladatleírások megfogalmazzák azokat a konkrét feladatokat, amelyeket az ügyfelek megpróbálnak elvégezni. Ezek a leírások általában a következőképpen épülnek fel:
Sablon: Amikor [helyzet], akkor szeretnék [feladat], hogy [kívánt eredmény]
Példa: „Amikor munkába járok, szeretnék hangoskönyveket hallgatni, hogy produktívan használjam ki az időmet. ”
A JTBD eredményei és a kívánt eredmények céljai
A JTBD eredmény egy átfogó dokumentum, amely felvázolja azokat a feladatokat, amelyeket az ügyfelek megpróbálnak elvégezni. Tartalmazza a kívánt eredményeket és a siker kritériumait. Ez a dokumentum útmutatóként szolgál a termékfejlesztési folyamat kialakításához, valamint marketing- és ügyfél-elkötelezettségi útmutatóként is.
A Jobs-to-be-Done keretrendszer segítségével csapata mélyebb betekintést nyerhet abba, hogy ügyfelei miért vásárolják termékeit vagy szolgáltatásait, és hogyan lehetne azokat jobbá tenni.
A keretrendszer gyors megvalósításához érdemes megfontolni a ClickUp Project Deliverables Template használatát, amely automatizálja a JTBD-eredmények létrehozását. Ez egy teljesen testreszabható sablon, amely lehetővé teszi a projektinformációk, a fejlesztési szakasz és a költségek hozzáadását. Hozzáadhatja a csapat tagjait is, hogy mindenki tisztában legyen a munka terjedelmével.
Használja ezt a sablont a következőkre:
- Készítsen alapos és jól meghatározott projektfázisokat és mérföldköveket.
- A megfelelő tervezéssel gondoskodjon arról, hogy a projekt a tervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjon.
- Határozza meg a szerepeket és a felelősségi köröket, ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között, és kövesse nyomon azok sikeres teljesítését.
- Kommunikáljon minden érdekelt féllel, hogy a projekt teljes életciklusa alatt mindenki ugyanazon az állásponton legyen.
Szerepek és események a JTBD keretrendszerben
A szerepek és események a Jobs-to-be-Done keretrendszer kulcsfontosságú elemei.
A szerepek a különböző termékfelhasználókra vagy érdekelt felekre utalnak, akik részt vesznek egy adott termék megvásárlásával és használatával kapcsolatos döntéshozatali folyamatban. Ezek a szerepek a kontextustól függően változhatnak.
Vegyünk egy példát a ClickUp projektmenedzsment felhasználási esetben szereplő szerepekre. Ebben a forgatókönyvben három szerep szerepel:
|Döntéshozó
|Elsődleges felhasználó
|Másodlagos felhasználó
|A CTO
|A projektmenedzserek
|Csapat tagok
|A döntéshozó, aki a ClickUp megvásárlásáról döntött a szervezet számára
|Projektterveket készítenek, feladatokat osztanak ki és ellenőrzik az előrehaladást a ClickUp alkalmazásban.
|Napi feladataik frissülnek a ClickUp-on.
Az események olyan kiváltó okok vagy megoldások, amelyek egy termék vagy szolgáltatás iránti igényt teremtenek. Ezek az események határozzák meg a feladat sürgősségét és jellegét.
Íme egy példa a JTBD keretrendszerben szereplő különböző eseményekre:
|Rutin tevékenységek
|Váratlan események
|Életesemények
|Havi termékellenőrzési jelentés, amelyhez robusztus termékkezelő eszközre van szükség
|A régi termékmenedzsment eszközök már nem skálázhatók
|A vállalatok egyesülése új termékmenedzsment eszköz iránti igényt vált ki, amelyen mindkét vállalat dolgozhat.
A JTBD keretrendszer útmutatója példákkal és sablonokkal
Így építheti fel a JTBD keretrendszert a szervezetének különböző sablonok segítségével:
A feladatok elméletét alkalmazó sablonok
Sablon a feladatleírás elkészítéséhez
Amikor [helyzet], akkor [feladat] szeretnék, hogy [kívánt eredmény].
Például:
- Ha több projektet kezelek, szeretnék egy központi irányítópultot, hogy nyomon követhessem a haladást és hatékonyabban oszthassam el az erőforrásokat.
- Amikor a csapatom egy projekten dolgozik, szeretném nyomon követni a valós idejű frissítéseket, hogy mindenki összhangban legyen és a határidők betartásra kerüljenek.
Sablon a feladat térkép elkészítéséhez
Tegyük fel, hogy Ön egy termékmenedzser, aki új funkciót szeretne bevezetni.
1. lépés: Határozza meg a feladatot. Például indítson el egy automatizálási funkciót.
2. lépés: Bontsa fel a feladatot lépésekre és kívánt eredményekre:
- Értékelje az ügyfelek igényeit
- Kutassa fel a piacon elérhető különböző eszközöket!
- Tervezze meg a fejlesztés ütemtervét
- Hozzon létre termékmenedzsment célokat az egész csapat számára
- Tervezze meg a termékbevezetési stratégiát
3. lépés: Határozza meg az egyes lépések kívánt eredményeit.
Például:
- Ismerje meg a leggyakoribb és legidőigényesebb feladatokat, amelyeket az ügyfelek automatizálni szeretnének.
- Határozza meg azokat a legfontosabb megkülönböztető tényezőket, amelyekkel automatizálási funkciója kiemelkedik a versenytársak közül.
- Gondoskodjon arról, hogy a funkció fejlesztése, tesztelése és bevezetése a megállapodott határidőn belül megtörténjen, a minőség romlása nélkül.
- Összehangolja a csapatot a közös célok körül, biztosítva, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségeivel, és a projekt a tervek szerint haladjon.
- A funkció előnyeinek hatékony kommunikálásával a meglévő és potenciális ügyfelek számára sikeres bevezetést érhet el, magas elfogadottsági arányokkal.
Sablon eredménykimutatások létrehozásához
Ahhoz, hogy [egy adott célt elérjen], [egy adott felhasználói csoportnak] [egy műveletet vagy feladatot kell végrehajtania], hogy [a kívánt eredményt elérje].
Például:
- A potenciális ügyfelek konverziós arányának növelése érdekében az értékesítési csapatoknak meg kell mérniük a potenciális ügyfelek közül ügyfelekké konvertáltak százalékos arányát.
- Az ügyfelek várakozási idejének minimalizálása érdekében az ügyfélszolgálati csapatoknak maximalizálniuk kell a technikai problémákra adott válaszok pontosságát.
- Új ügyfelek felvételekor automatizálni szeretném az adatbeviteli folyamatot, hogy csökkenthessem az adminisztratív időt, és az ügyfélkapcsolatokra koncentrálhassak.
Példák a JTBD alkalmazására
Marketingstratégia kidolgozása
|Forgatókönyv
|B2B SaaS termék bevezetése
|Alkalmazás
|Használja a JTBD keretrendszert, hogy azonosítsa azokat a kritikus feladatokat, amelyeket terméke megold az üzleti ügyfelek számára. Ahelyett, hogy csak felsorolná a funkciókat, összpontosítson arra, hogy terméke hogyan oldja meg közvetlenül az ügyfelek előtt álló konkrét kihívásokat.
|Példa
|Feladat: Az üzleti csapatoknak „hatékonyan kell koordinálniuk a távoli csapatok közötti projekteket”. Intézkedés: Hangsúlyozza, hogy SaaS-terméke zökkenőmentes integrációt kínál a meglévő eszközökkel és funkciókkal, például a valós idejű együttműködéssel, közvetlenül megoldva azt a feladatot, hogy „a távoli csapatok összehangoltan és produktívan működjenek”.
Termékfejlesztés
|Forgatókönyv
|A CRM-rendszer fejlesztése
|Alkalmazás
|A JTBD keretrendszer segítségével azonosítsa a jelenlegi CRM funkciók hiányosságait, amelyek megakadályozzák az értékesítési csapatokat abban, hogy hatékonyan zárják le az üzleteket. Fejlesszen olyan funkciókat, amelyek közvetlenül kezelik ezeket a problémákat.
|Példa
|Feladat: Az értékesítési csapatoknak „gyorsan prioritást kell rendelniük a magas minőségű potenciális ügyfelekhez”. Intézkedés: Vezessen be egy AI-alapú potenciális ügyfelek értékelési funkciót, amely automatikusan rangsorolja a potenciális ügyfeleket a konverziós valószínűségük alapján. Ez segít az értékesítési csapatnak „a legígéretesebb potenciális ügyfelekre összpontosítani az erőfeszítéseit, hogy növelje a konverziós arányt”.
Az ügyfélélmény javítása
|Forgatókönyv
|Az ügyfélszolgálati szolgáltatások fejlesztése
|Alkalmazás
|Alkalmazzon JTBD keretrendszert, hogy megértse, mit szeretnének elérni az ügyfelek, amikor kapcsolatba lépnek az ügyfélszolgálattal. Ez általában a problémák gyors és zökkenőmentes megoldását jelenti.
|Példa
|Feladat: Az ügyfeleknek „azonnal meg kell oldaniuk a technikai problémákat, anélkül, hogy a támogató személyzetre várnának”. Intézkedés: Vezessen be egy önkiszolgáló portált AI-vezérelt GYIK-kel és hibaelhárítási útmutatókkal, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a gyakori problémákat önállóan oldják meg.
Szolgáltatás-tervezés
|Forgatókönyv
|Vállalati képzési program tervezése
|Alkalmazás
|Használja a JTBD keretrendszert a képzési szolgáltatás testreszabásához, hogy az megfeleljen a vállalati ügyfelek konkrét tanulási céljainak. Például hatékonyan fejlessze az alkalmazottak készségeit, miközben minimálisra csökkenti a napi feladataik zavarását.
|Példa
|Feladat: A vállalatoknak „fejleszteniük kell alkalmazottaik készségeit anélkül, hogy elvonják őket napi feladataiktól”. Intézkedés: Fejlesszen ki egy igény szerinti képzési platformot, amelyhez az alkalmazottak bármikor hozzáférhetnek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a saját tempójukban tanuljanak.
A Jobs-to-be-Done keretrendszer alkalmazása
A Jobs-to-be-Done keretrendszer alkalmazásának lépésről lépésre történő folyamata:
1. Határozza meg, milyen feladatokat szeretnének elvégezni a felhasználók
Ismerje meg azokat a főbb feladatokat vagy problémákat, amelyeket az ügyfelek a termékével vagy alternatív megoldásokkal próbálnak megoldani.
Hogyan kell csinálni:
- Ügyfélinterjúk: Végezzen mélyreható felhasználói interjúkat, hogy feltárja az ügyfelek igényeit és problémáit.
- Megfigyelés: Figyelje meg a felhasználókat valós helyzetekben, hogy lássa, hogyan használják a termékeket, és milyen kihívásokkal szembesülnek.
- Felmérések: Használjon felméréseket, hogy széles körű adatokat gyűjtsön a felhasználói viselkedésről és igényekről, az ügyfél-elégedettségi indexről, összpontosítva azokra a feladatokra, amelyeket megpróbálnak elvégezni.
Példa: Egy szoftvercég termékfejlesztő csapata az ügyféladatok alapján megállapítja, hogy a felhasználók elsősorban „ismétlődő feladatok automatizálására” törekednek, hogy több időt szánhassanak stratégiai munkára.
2. Elemezze az egyes JTBD-ket
Bontsa le az azonosított feladatokat alapvető összetevőikre, hogy megértse a háttérben álló kontextust, érzelmeket és funkcionális igényeket.
Hogyan kell csinálni:
- Szegmentáljon kontextus szerint: Ismerje meg, mikor és miért kell a felhasználóknak elvégezniük a feladatot (pl. milyen körülmények között kell automatizálniuk a feladatokat?).
- Azonosítsa a funkcionális, érzelmi és társadalmi aspektusokat: Elemezze a feladatot különböző perspektívákból, hogy minden dimenziót figyelembe vegyen (pl. milyen funkcionális igényeket elégít ki a feladat? Hogyan érzi magát tőle a felhasználó?)
Példa: A vállalat megállapítja, hogy a felhasználóknak automatizálniuk kell a feladatokat a csúcsforgalmi időszakokban, hogy csökkentsék a stresszt (érzelmi igény) és javítsák a termelékenységet (funkcionális igény).
3. Sorolja fel a JTBD-ből származó kívánt eredményeket
Határozza meg egyértelműen, hogy a felhasználók milyen eredményeket várnak el a feladat elvégzése során, mind a siker, mind az elégedettség tekintetében.
Hogyan kell csinálni:
- Kívánt eredmények leírása: Írjon le olyan eredményeket, amelyek meghatározzák, mit szeretnének elérni a felhasználók (pl. „A ismétlődő feladatokra fordított idő minimalizálása a pontosság maximalizálása mellett”).
- Prioritizálja az eredményeket: Rangsorolja ezeket az eredményeket fontosság és elégedettség szerint, hogy a legkritikusabb igényekre koncentrálhasson.
Példa: A felhasználók „50%-kal szeretnék csökkenteni a feladatok elvégzésének idejét”, miközben „biztosítani szeretnék, hogy az automatizált folyamatokban ne legyenek hibák”.
4. Írjon egy JTBD nyilatkozatot
Összegezze eredményeit egy tömör JTBD-nyilatkozatban, amely megragadja a feladat lényegét, beleértve a körülményeket és a kívánt eredményeket.
Hogyan kell csinálni:
- JTBD-nyilatkozat sablon: Használjon olyan sablont, mint „Amikor [helyzet], akkor [feladat] szeretnék, hogy [kívánt eredmény] elérhető legyen”.
- Vegye figyelembe a kontextust: Győződjön meg arról, hogy a nyilatkozat tükrözi azt a konkrét kontextust, amelyben a szükséglet felmerül.
Példa: Ha nagy a munkaterhelés, automatizálni szeretném a rutin adatbeviteli feladatokat, hogy a stratégiai elemzésre koncentrálhassak és kevesebb stresszel tudjam betartani a határidőket.
A JTBD keretrendszer alkalmazásakor a kapcsolódó felhasználói történetekkel való munka segíthet csapatának abban, hogy jobban kapcsolódjon az ideális ügyfélprofilhoz. Ehhez hozzon létre felhasználói történeteket, és rögzítse jobban a végfelhasználói követelményeket a ClickUp felhasználói történet sablonjának segítségével.
Használja a sablont a következőkre:
- Írjon, kezeljen és kövessen nyomon felhasználói történeteket
- Bontsa őket kisebb feladatokra, és fontossági sorrendbe állítsa őket.
- Kövesse nyomon az egyes feladatok előrehaladását, és azonosítsa a lehetséges problémákat.
A projektmenedzserek és a stratégiai menedzserek szerepe
Akár projektet irányít, akár stratégiát határoz meg, valószínűleg karrierje során már felkérték, hogy segítsen létrehozni egy Jobs-to-be-Done keretrendszert. Ilyen esetekben fontolja meg a Get-Things-Done (GTD) alkalmazások használatát a termelékenységet és a szervezettséget növelő JTBD stratégiák kidolgozásához.
Az egyik legjobb GTD szoftver, amelyet a projektmenedzserek széles körben használnak, a ClickUp. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet a projektek és a munkafolyamatok hatékony kezelésére terveztek.
Hogyan használhatja a ClickUp-ot a JTBD keretrendszerek létrehozásához?
A Jobs-to-be-Done keretrendszer megvalósításához kihasználhatja a ClickUp speciális sablonjait, amelyekkel nyomon követheti és figyelemmel kísérheti az ügyfelek igényeit, és pontosan meghatározhatja, milyen tevékenységeket szeretnének végrehajtani az Ön termékével/szolgáltatásával.
Getting Things Done keretrendszer sablon
A ClickUp Getting Things Done (GTD) keretrendszer sablonja egy teljesen testreszabható, azonnal használható sablon a feladatok hatékony rögzítéséhez és rendezéséhez. Ez a sablon segít a elvégzendő feladatok azonosításával és a meglévő megoldások felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok kezelésében és szervezésében.
A sablon legfontosabb jellemzői:
- Testreszabható állapotok: Hat testreszabható állapot segítségével követheti nyomon az egyes feladatok előrehaladását.
- Nézetek: Kezelje és vizualizálja a feladatokat a Lista, Dokumentum és Táblázat nézetekkel.
- Mappák: A feladatok mappákba rendezésével könnyebben kategorizálhatja és kezelheti azokat.
A GTD sablon különösen hasznos a komplex JTBD feladatok kezelhető lépésekre bontásához. Segít egyértelműen meghatározni és végrehajtani az egyes lépéseket, hogy csapattagjai hatékonyan végezhessék feladataikat.
💡 Profi tipp: Íme néhány további GTD-sablon, amelyek segítenek a hatékonyabb tervezésben és működésben. Akár GTD-gyakorló, akár új ebben a módszerben, ezek a sablonok egyértelműséget és kontrollt hoznak a napi munkamenetbe.
Projektmenedzsment keretrendszer sablon
A ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablonja strukturált megközelítést kínál a projektek tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.
Ez a sablon a következőket tartalmazza:
- Egy keretrendszer, amely segít Önnek egy magas szintű áttekintés kialakításában és kezelésében
- A Whiteboard és a Doc nézetek segítenek a munkafolyamat vizualizálásában és tervezésében.
- Fejlett funkciók, mint például címkézés, beágyazott alfeladatok és prioritási címkék, hogy több kontextust adjon a feladatokhoz.
Ez a sablon ideális projektmenedzserek számára, hogy áttekintést kapjanak a JTBD keretrendszer bevezetéséről a szervezetükben. Madártávlatból áttekintést nyújt az összes feladatról, és biztosítja, hogy a projekt minden aspektusát gondosan megtervezzék és nyomon kövessék.
A ClickUp sablonok használatának előnyei a Jobs-to-be-Done keretrendszerben
- Hatékonyság: Egyszerűsíti a JTBD feladatok szervezését és kezelését, így gyorsan elkezdheti a tényleges munkát.
- Együttműködés: A megosztott munkaterületek, megjegyzések és valós idejű frissítések révén javítja a csapatok közötti együttműködést.
- Testreszabás: A teljes mértékben testreszabható sablonok lehetővé teszik, hogy a keretrendszert az Ön egyedi igényeihez igazítsa.
- Vizualizáció: Különböző nézetek és irányítópultok segítik a JTBD feladatok és projektek előrehaladásának és állapotának vizualizálását.
GTD-sablonok használata a JTBD keretrendszer különböző részlegekre való alkalmazásához
|Osztály
|Sablon használati eset
|Marketingstratégia
|Használja a GTD sablont a piackutatási feladatok rögzítéséhez, a kampány lépéseinek szervezéséhez és az ügyfelek feladataival kapcsolatos ismeretek bővítésének nyomon követéséhez.
|Termékfejlesztés
|Használja a Projektmenedzsment keretrendszer sablonját a termékfejlesztési projektek tervezéséhez és kezeléséhez, biztosítva, hogy a funkciók megfeleljenek az ügyfelek igényeinek.
|Ügyfélszolgálat
|Vezesse be a GTD sablont az ügyfélszolgálati feladatok kezelésére és az ügyfelek problémáinak gyors megoldására.
|Műveletek
|Alkalmazzon projektmenedzsment keretrendszer sablont az operatív folyamatok racionalizálására, a hatékonysági mutatók nyomon követésére és a JTBD-megállapítások alapján történő fejlesztések megvalósítására.
Vezesse be a JTBD keretrendszert a ClickUp segítségével
A Jobs-to-be-Done keretrendszer hatékony módszer az ügyfélszegmensek valódi igényeinek megértéséhez. Azáltal, hogy azonosítja az ügyfelei által elvégzendő feladatokat, olyan termékeket és megoldásokat tervezhet, amelyek jobban megfelelnek az ügyfelei igényeinek.
Ennek a keretrendszernek a kézi felépítése azonban órákat vehet igénybe, és elvonhatja a figyelmet a tényleges projektről. Használja a ClickUp GTD sablonjait a JTBD keretrendszer létrehozásához. A ClickUp hatékony eszközökkel rendelkezik a feladatkezelés, az együttműködés és az automatizálás terén, így könnyebben összehangolhatja projektjeit az ügyfelei elvégzendő feladataival.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el építeni a JTBD keretrendszerét.