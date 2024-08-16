A JTBD keretrendszer megvalósítása (példákkal)

Hónapokat töltött egy termék fejlesztésével és több ezer dollárt költött kutatásra, de a célközönsége nem használja a terméket, amikor az piacra kerül. Miért? Gyakran előfordul, hogy a termék és az ügyfelek valódi igényei között eltérés van.

Ideje abbahagyni a találgatást, és megérteni, mit akarnak az ügyfelei. Próbálja ki a Jobs-to-be-Done (JTBD) keretrendszert. Ez a hatékony megközelítés megfordítja a forgatókönyvet, lehetővé téve az innovációt azáltal, hogy az ügyfelek igényeire összpontosít.

Azáltal, hogy azonosítja azokat a konkrét feladatokat, amelyek elvégzésére ügyfelei a termékét alkalmazzák, olyan ajánlatokat dolgozhat ki, amelyek megfelelnek az elvárásoknak, sőt, azokat még túl is szárnyalják.

Ebben a blogban bemutatjuk a JTBD keretrendszer alkalmazásának lépésről lépésre történő folyamatát, példákkal és JTBD sablonokkal együtt. Gondoskodjunk arról, hogy következő termékbevezetése vagy funkciófrissítése eltalálja a célját, és valódi értéket nyújtson ügyfeleinek.

A JTBD keretrendszer: Mi ez?

A Jobs-to-be-Done (JTBD) keretrendszer egy elméleti modell, amelynek segítségével megértheti, miért és hogyan vásárolnak az ügyfelek egy terméket, vagy miért alkalmazzák azt a munkájuk során. A hangsúlyt a termékről az ügyfelek igényeire és problémáira helyezi át, amelyeket a termék megold. A keretrendszer segítségével stratégiákat dolgozhat ki a termék elfogadásának elősegítésére.

A központi gondolat az, hogy az ügyfelek „alkalmaznak” a termékeit egy adott feladat elvégzésére. Miután megértette ezt a központi funkcionális feladatot, olyan termékeket, folyamatokat és megoldásokat hozhat létre, amelyek jobban igazodnak az ügyfelei igényeihez.

A JTBD keretrendszer alapelvei

Ügyfélközpontú megközelítés: Tanulmányozza az ügyféladatokat, és az ügyfelek igényeit helyezze előtérbe a termékfunkciókkal szemben.

Feladat, nem termék : A hangsúlyt az ügyfelek igényeire kell helyezni, majd olyan termékeket kell létrehozni, amelyek megfelelnek a feladatnak.

Funkcionális, érzelmi és társadalmi dimenziók : Az ügyfelek feladatainak több dimenziója van, beleértve a termelékenység és a szervezettség javítását szolgáló funkcionális aspektusokat, az érzelmi igényeket és a társadalmi szempontokat. Vegye figyelembe mindezeket az aspektusokat, hogy holisztikus megoldást hozzon létre.

Eredményorientált innováció: A piacon már létező termékek vagy technológiák helyett a célközönség számára kívánatos eredmények alapján hozzon létre innovatív megoldásokat.

A JTBD-ben szereplő feladatleírások megértése

A JTBD rendszerben a feladatleírások megfogalmazzák azokat a konkrét feladatokat, amelyeket az ügyfelek megpróbálnak elvégezni. Ezek a leírások általában a következőképpen épülnek fel:

Sablon: Amikor [helyzet], akkor szeretnék [feladat], hogy [kívánt eredmény] Példa: „Amikor munkába járok, szeretnék hangoskönyveket hallgatni, hogy produktívan használjam ki az időmet. ”

A JTBD eredményei és a kívánt eredmények céljai

A JTBD eredmény egy átfogó dokumentum, amely felvázolja azokat a feladatokat, amelyeket az ügyfelek megpróbálnak elvégezni. Tartalmazza a kívánt eredményeket és a siker kritériumait. Ez a dokumentum útmutatóként szolgál a termékfejlesztési folyamat kialakításához, valamint marketing- és ügyfél-elkötelezettségi útmutatóként is.

A Jobs-to-be-Done keretrendszer segítségével csapata mélyebb betekintést nyerhet abba, hogy ügyfelei miért vásárolják termékeit vagy szolgáltatásait, és hogyan lehetne azokat jobbá tenni.

A keretrendszer gyors megvalósításához érdemes megfontolni a ClickUp Project Deliverables Template használatát, amely automatizálja a JTBD-eredmények létrehozását. Ez egy teljesen testreszabható sablon, amely lehetővé teszi a projektinformációk, a fejlesztési szakasz és a költségek hozzáadását. Hozzáadhatja a csapat tagjait is, hogy mindenki tisztában legyen a munka terjedelmével.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp projekt eredményeinek sablonját a projekt hatókörének meghatározásához és az erőforrások hatékony elosztásához.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Készítsen alapos és jól meghatározott projektfázisokat és mérföldköveket.

A megfelelő tervezéssel gondoskodjon arról, hogy a projekt a tervnek és a költségvetésnek megfelelően haladjon.

Határozza meg a szerepeket és a felelősségi köröket, ossza ki a feladatokat a csapat tagjai között, és kövesse nyomon azok sikeres teljesítését.

Kommunikáljon minden érdekelt féllel, hogy a projekt teljes életciklusa alatt mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

Szerepek és események a JTBD keretrendszerben

A szerepek és események a Jobs-to-be-Done keretrendszer kulcsfontosságú elemei.

A szerepek a különböző termékfelhasználókra vagy érdekelt felekre utalnak, akik részt vesznek egy adott termék megvásárlásával és használatával kapcsolatos döntéshozatali folyamatban. Ezek a szerepek a kontextustól függően változhatnak.

Vegyünk egy példát a ClickUp projektmenedzsment felhasználási esetben szereplő szerepekre. Ebben a forgatókönyvben három szerep szerepel:

Döntéshozó Elsődleges felhasználó Másodlagos felhasználó A CTO A projektmenedzserek Csapat tagok A döntéshozó, aki a ClickUp megvásárlásáról döntött a szervezet számára Projektterveket készítenek, feladatokat osztanak ki és ellenőrzik az előrehaladást a ClickUp alkalmazásban. Napi feladataik frissülnek a ClickUp-on.

Az események olyan kiváltó okok vagy megoldások, amelyek egy termék vagy szolgáltatás iránti igényt teremtenek. Ezek az események határozzák meg a feladat sürgősségét és jellegét.

Íme egy példa a JTBD keretrendszerben szereplő különböző eseményekre:

Rutin tevékenységek Váratlan események Életesemények Havi termékellenőrzési jelentés, amelyhez robusztus Havi termékellenőrzési jelentés, amelyhez robusztus termékkezelő eszközre van szükség A régi termékmenedzsment eszközök már nem skálázhatók A vállalatok egyesülése új termékmenedzsment eszköz iránti igényt vált ki, amelyen mindkét vállalat dolgozhat.

A JTBD keretrendszer útmutatója példákkal és sablonokkal

Így építheti fel a JTBD keretrendszert a szervezetének különböző sablonok segítségével:

A feladatok elméletét alkalmazó sablonok

Sablon a feladatleírás elkészítéséhez Amikor [helyzet], akkor [feladat] szeretnék, hogy [kívánt eredmény].

Például:

Ha több projektet kezelek, szeretnék egy központi irányítópultot, hogy nyomon követhessem a haladást és hatékonyabban oszthassam el az erőforrásokat.

Amikor a csapatom egy projekten dolgozik, szeretném nyomon követni a valós idejű frissítéseket, hogy mindenki összhangban legyen és a határidők betartásra kerüljenek.

Sablon a feladat térkép elkészítéséhez

Tegyük fel, hogy Ön egy termékmenedzser, aki új funkciót szeretne bevezetni.

1. lépés: Határozza meg a feladatot. Például indítson el egy automatizálási funkciót.

2. lépés: Bontsa fel a feladatot lépésekre és kívánt eredményekre:

Értékelje az ügyfelek igényeit

Kutassa fel a piacon elérhető különböző eszközöket!

Tervezze meg a fejlesztés ütemtervét

Hozzon létre termékmenedzsment célokat az egész csapat számára

Tervezze meg a termékbevezetési stratégiát

3. lépés: Határozza meg az egyes lépések kívánt eredményeit.

Például:

Ismerje meg a leggyakoribb és legidőigényesebb feladatokat, amelyeket az ügyfelek automatizálni szeretnének.

Határozza meg azokat a legfontosabb megkülönböztető tényezőket, amelyekkel automatizálási funkciója kiemelkedik a versenytársak közül.

Gondoskodjon arról, hogy a funkció fejlesztése, tesztelése és bevezetése a megállapodott határidőn belül megtörténjen, a minőség romlása nélkül.

Összehangolja a csapatot a közös célok körül, biztosítva, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségeivel, és a projekt a tervek szerint haladjon.

A funkció előnyeinek hatékony kommunikálásával a meglévő és potenciális ügyfelek számára sikeres bevezetést érhet el, magas elfogadottsági arányokkal.

Sablon eredménykimutatások létrehozásához Ahhoz, hogy [egy adott célt elérjen], [egy adott felhasználói csoportnak] [egy műveletet vagy feladatot kell végrehajtania], hogy [a kívánt eredményt elérje].

Például:

A potenciális ügyfelek konverziós arányának növelése érdekében az értékesítési csapatoknak meg kell mérniük a potenciális ügyfelek közül ügyfelekké konvertáltak százalékos arányát.

Az ügyfelek várakozási idejének minimalizálása érdekében az ügyfélszolgálati csapatoknak maximalizálniuk kell a technikai problémákra adott válaszok pontosságát.

Új ügyfelek felvételekor automatizálni szeretném az adatbeviteli folyamatot, hogy csökkenthessem az adminisztratív időt, és az ügyfélkapcsolatokra koncentrálhassak.

Példák a JTBD alkalmazására

Marketingstratégia kidolgozása

Forgatókönyv B2B SaaS termék bevezetése Alkalmazás Használja a JTBD keretrendszert, hogy azonosítsa azokat a kritikus feladatokat, amelyeket terméke megold az üzleti ügyfelek számára. Ahelyett, hogy csak felsorolná a funkciókat, összpontosítson arra, hogy terméke hogyan oldja meg közvetlenül az ügyfelek előtt álló konkrét kihívásokat. Példa Feladat: Az üzleti csapatoknak „hatékonyan kell koordinálniuk a távoli csapatok közötti projekteket”. Intézkedés: Hangsúlyozza, hogy SaaS-terméke zökkenőmentes integrációt kínál a meglévő eszközökkel és funkciókkal, például a valós idejű együttműködéssel, közvetlenül megoldva azt a feladatot, hogy „a távoli csapatok összehangoltan és produktívan működjenek”.

Termékfejlesztés

Forgatókönyv A CRM-rendszer fejlesztése Alkalmazás A JTBD keretrendszer segítségével azonosítsa a jelenlegi CRM funkciók hiányosságait, amelyek megakadályozzák az értékesítési csapatokat abban, hogy hatékonyan zárják le az üzleteket. Fejlesszen olyan funkciókat, amelyek közvetlenül kezelik ezeket a problémákat. Példa Feladat: Az értékesítési csapatoknak „gyorsan prioritást kell rendelniük a magas minőségű potenciális ügyfelekhez”. Intézkedés: Vezessen be egy AI-alapú potenciális ügyfelek értékelési funkciót, amely automatikusan rangsorolja a potenciális ügyfeleket a konverziós valószínűségük alapján. Ez segít az értékesítési csapatnak „a legígéretesebb potenciális ügyfelekre összpontosítani az erőfeszítéseit, hogy növelje a konverziós arányt”.

Az ügyfélélmény javítása

Forgatókönyv Az ügyfélszolgálati szolgáltatások fejlesztése Alkalmazás Alkalmazzon JTBD keretrendszert, hogy megértse, mit szeretnének elérni az ügyfelek, amikor kapcsolatba lépnek az ügyfélszolgálattal. Ez általában a problémák gyors és zökkenőmentes megoldását jelenti. Példa Feladat: Az ügyfeleknek „azonnal meg kell oldaniuk a technikai problémákat, anélkül, hogy a támogató személyzetre várnának”. Intézkedés: Vezessen be egy önkiszolgáló portált AI-vezérelt GYIK-kel és hibaelhárítási útmutatókkal, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a gyakori problémákat önállóan oldják meg.

Szolgáltatás-tervezés

Forgatókönyv Vállalati képzési program tervezése Alkalmazás Használja a JTBD keretrendszert a képzési szolgáltatás testreszabásához, hogy az megfeleljen a vállalati ügyfelek konkrét tanulási céljainak. Például hatékonyan fejlessze az alkalmazottak készségeit, miközben minimálisra csökkenti a napi feladataik zavarását. Példa Feladat: A vállalatoknak „fejleszteniük kell alkalmazottaik készségeit anélkül, hogy elvonják őket napi feladataiktól”. Intézkedés: Fejlesszen ki egy igény szerinti képzési platformot, amelyhez az alkalmazottak bármikor hozzáférhetnek. Ez lehetővé teszi számukra, hogy a saját tempójukban tanuljanak.

A Jobs-to-be-Done keretrendszer alkalmazása

A Jobs-to-be-Done keretrendszer alkalmazásának lépésről lépésre történő folyamata:

1. Határozza meg, milyen feladatokat szeretnének elvégezni a felhasználók

Ismerje meg azokat a főbb feladatokat vagy problémákat, amelyeket az ügyfelek a termékével vagy alternatív megoldásokkal próbálnak megoldani.

Hogyan kell csinálni:

Ügyfélinterjúk : Végezzen mélyreható felhasználói interjúkat, hogy feltárja az ügyfelek igényeit és problémáit.

Megfigyelés : Figyelje meg a felhasználókat valós helyzetekben, hogy lássa, hogyan használják a termékeket, és milyen kihívásokkal szembesülnek.

Felmérések: Használjon felméréseket, hogy széles körű adatokat gyűjtsön a felhasználói viselkedésről és igényekről, az ügyfél-elégedettségi indexről, összpontosítva azokra a feladatokra, amelyeket megpróbálnak elvégezni.

Példa: Egy szoftvercég termékfejlesztő csapata az ügyféladatok alapján megállapítja, hogy a felhasználók elsősorban „ismétlődő feladatok automatizálására” törekednek, hogy több időt szánhassanak stratégiai munkára.

2. Elemezze az egyes JTBD-ket

Bontsa le az azonosított feladatokat alapvető összetevőikre, hogy megértse a háttérben álló kontextust, érzelmeket és funkcionális igényeket.

Hogyan kell csinálni:

Szegmentáljon kontextus szerint : Ismerje meg, mikor és miért kell a felhasználóknak elvégezniük a feladatot (pl. milyen körülmények között kell automatizálniuk a feladatokat?).

Azonosítsa a funkcionális, érzelmi és társadalmi aspektusokat: Elemezze a feladatot különböző perspektívákból, hogy minden dimenziót figyelembe vegyen (pl. milyen funkcionális igényeket elégít ki a feladat? Hogyan érzi magát tőle a felhasználó?)

Példa: A vállalat megállapítja, hogy a felhasználóknak automatizálniuk kell a feladatokat a csúcsforgalmi időszakokban, hogy csökkentsék a stresszt (érzelmi igény) és javítsák a termelékenységet (funkcionális igény).

3. Sorolja fel a JTBD-ből származó kívánt eredményeket

Határozza meg egyértelműen, hogy a felhasználók milyen eredményeket várnak el a feladat elvégzése során, mind a siker, mind az elégedettség tekintetében.

Hogyan kell csinálni:

Kívánt eredmények leírása : Írjon le olyan eredményeket, amelyek meghatározzák, mit szeretnének elérni a felhasználók (pl. „A ismétlődő feladatokra fordított idő minimalizálása a pontosság maximalizálása mellett”).

Prioritizálja az eredményeket: Rangsorolja ezeket az eredményeket fontosság és elégedettség szerint, hogy a legkritikusabb igényekre koncentrálhasson.

Példa: A felhasználók „50%-kal szeretnék csökkenteni a feladatok elvégzésének idejét”, miközben „biztosítani szeretnék, hogy az automatizált folyamatokban ne legyenek hibák”.

4. Írjon egy JTBD nyilatkozatot

Összegezze eredményeit egy tömör JTBD-nyilatkozatban, amely megragadja a feladat lényegét, beleértve a körülményeket és a kívánt eredményeket.

Hogyan kell csinálni:

JTBD-nyilatkozat sablon : Használjon olyan sablont, mint „Amikor [helyzet], akkor [feladat] szeretnék, hogy [kívánt eredmény] elérhető legyen”.

Vegye figyelembe a kontextust: Győződjön meg arról, hogy a nyilatkozat tükrözi azt a konkrét kontextust, amelyben a szükséglet felmerül.

Példa: Ha nagy a munkaterhelés, automatizálni szeretném a rutin adatbeviteli feladatokat, hogy a stratégiai elemzésre koncentrálhassak és kevesebb stresszel tudjam betartani a határidőket.

A JTBD keretrendszer alkalmazásakor a kapcsolódó felhasználói történetekkel való munka segíthet csapatának abban, hogy jobban kapcsolódjon az ideális ügyfélprofilhoz. Ehhez hozzon létre felhasználói történeteket, és rögzítse jobban a végfelhasználói követelményeket a ClickUp felhasználói történet sablonjának segítségével.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp felhasználói történet sablont, hogy felvázolja a felhasználók elvárásait és követelményeit, és megtalálja a módját azok teljesítésének.

Használja a sablont a következőkre:

Írjon, kezeljen és kövessen nyomon felhasználói történeteket

Bontsa őket kisebb feladatokra, és fontossági sorrendbe állítsa őket.

Kövesse nyomon az egyes feladatok előrehaladását, és azonosítsa a lehetséges problémákat.

A projektmenedzserek és a stratégiai menedzserek szerepe

Akár projektet irányít, akár stratégiát határoz meg, valószínűleg karrierje során már felkérték, hogy segítsen létrehozni egy Jobs-to-be-Done keretrendszert. Ilyen esetekben fontolja meg a Get-Things-Done (GTD) alkalmazások használatát a termelékenységet és a szervezettséget növelő JTBD stratégiák kidolgozásához.

Az egyik legjobb GTD szoftver, amelyet a projektmenedzserek széles körben használnak, a ClickUp. Ez egy all-in-one termelékenységi platform, amelyet a projektek és a munkafolyamatok hatékony kezelésére terveztek.

Hogyan használhatja a ClickUp-ot a JTBD keretrendszerek létrehozásához?

A Jobs-to-be-Done keretrendszer megvalósításához kihasználhatja a ClickUp speciális sablonjait, amelyekkel nyomon követheti és figyelemmel kísérheti az ügyfelek igényeit, és pontosan meghatározhatja, milyen tevékenységeket szeretnének végrehajtani az Ön termékével/szolgáltatásával.

Getting Things Done keretrendszer sablon

A ClickUp Getting Things Done (GTD) keretrendszer sablonja egy teljesen testreszabható, azonnal használható sablon a feladatok hatékony rögzítéséhez és rendezéséhez. Ez a sablon segít a elvégzendő feladatok azonosításával és a meglévő megoldások felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok kezelésében és szervezésében.

Töltse le ezt a sablont Használja David Allen GTD rendszerét a ClickUp teljesen testreszabható Getting Things Done sablonjával.

A sablon legfontosabb jellemzői:

Testreszabható állapotok : Hat testreszabható állapot segítségével követheti nyomon az egyes feladatok előrehaladását.

Nézetek : Kezelje és vizualizálja a feladatokat a Lista, Dokumentum és Táblázat nézetekkel.

Mappák: A feladatok mappákba rendezésével könnyebben kategorizálhatja és kezelheti azokat.

A GTD sablon különösen hasznos a komplex JTBD feladatok kezelhető lépésekre bontásához. Segít egyértelműen meghatározni és végrehajtani az egyes lépéseket, hogy csapattagjai hatékonyan végezhessék feladataikat.

💡 Profi tipp: Íme néhány további GTD-sablon, amelyek segítenek a hatékonyabb tervezésben és működésben. Akár GTD-gyakorló, akár új ebben a módszerben, ezek a sablonok egyértelműséget és kontrollt hoznak a napi munkamenetbe.

Projektmenedzsment keretrendszer sablon

A ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablonja strukturált megközelítést kínál a projektek tervezéséhez, végrehajtásához és nyomon követéséhez.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a projekttervezés és -végrehajtás folyamatát a ClickUp projektmenedzsment keretrendszer sablonjával.

Ez a sablon a következőket tartalmazza:

Egy keretrendszer, amely segít Önnek egy magas szintű áttekintés kialakításában és kezelésében

A Whiteboard és a Doc nézetek segítenek a munkafolyamat vizualizálásában és tervezésében.

Fejlett funkciók, mint például címkézés, beágyazott alfeladatok és prioritási címkék, hogy több kontextust adjon a feladatokhoz.

Ez a sablon ideális projektmenedzserek számára, hogy áttekintést kapjanak a JTBD keretrendszer bevezetéséről a szervezetükben. Madártávlatból áttekintést nyújt az összes feladatról, és biztosítja, hogy a projekt minden aspektusát gondosan megtervezzék és nyomon kövessék.

A ClickUp sablonok használatának előnyei a Jobs-to-be-Done keretrendszerben

Hatékonyság : Egyszerűsíti a JTBD feladatok szervezését és kezelését, így gyorsan elkezdheti a tényleges munkát.

Együttműködés : A megosztott munkaterületek, megjegyzések és valós idejű frissítések révén javítja a csapatok közötti együttműködést.

Testreszabás : A teljes mértékben testreszabható sablonok lehetővé teszik, hogy a keretrendszert az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

Vizualizáció: Különböző nézetek és irányítópultok segítik a JTBD feladatok és projektek előrehaladásának és állapotának vizualizálását.

GTD-sablonok használata a JTBD keretrendszer különböző részlegekre való alkalmazásához

Osztály Sablon használati eset Marketingstratégia Használja a GTD sablont a piackutatási feladatok rögzítéséhez, a kampány lépéseinek szervezéséhez és az ügyfelek feladataival kapcsolatos ismeretek bővítésének nyomon követéséhez. Termékfejlesztés Használja a Projektmenedzsment keretrendszer sablonját a termékfejlesztési projektek tervezéséhez és kezeléséhez, biztosítva, hogy a funkciók megfeleljenek az ügyfelek igényeinek. Ügyfélszolgálat Vezesse be a GTD sablont az ügyfélszolgálati feladatok kezelésére és az ügyfelek problémáinak gyors megoldására. Műveletek Alkalmazzon projektmenedzsment keretrendszer sablont az operatív folyamatok racionalizálására, a hatékonysági mutatók nyomon követésére és a JTBD-megállapítások alapján történő fejlesztések megvalósítására.

Vezesse be a JTBD keretrendszert a ClickUp segítségével

A Jobs-to-be-Done keretrendszer hatékony módszer az ügyfélszegmensek valódi igényeinek megértéséhez. Azáltal, hogy azonosítja az ügyfelei által elvégzendő feladatokat, olyan termékeket és megoldásokat tervezhet, amelyek jobban megfelelnek az ügyfelei igényeinek.

Ennek a keretrendszernek a kézi felépítése azonban órákat vehet igénybe, és elvonhatja a figyelmet a tényleges projektről. Használja a ClickUp GTD sablonjait a JTBD keretrendszer létrehozásához. A ClickUp hatékony eszközökkel rendelkezik a feladatkezelés, az együttműködés és az automatizálás terén, így könnyebben összehangolhatja projektjeit az ügyfelei elvégzendő feladataival.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el építeni a JTBD keretrendszerét.