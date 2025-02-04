Hogyan kezdj el szoftverértékesítéssel foglalkozni?

Az értékesítési karriert gyakran gyors tempójú és nagy teljesítményt igénylő munkaként tartják számon. Ez magában foglalja a potenciális ügyfelek szilárd kapcsolatrendszerének fenntartását, a telefonhívások és megbeszélések közötti gyakori váltást, valamint a figyelmet felkeltő értékesítési prezentációk tartását. De ez több, mint csak nyüzsgés.

Végül is, értékesítőként arra törekszel, hogy valódi kapcsolatokat építs ki az ügyfelekkel és kielégítsd az igényeiket. Ha ezt megteszed, az értékesítési célok és az ösztönzők maguktól megoldódnak.

A szoftverértékesítésben való karrierrel az első vonalban állsz, és segítesz a vállalatoknak a szoftverek használatával megoldani problémáikat. Itt nem csak egy terméket árulsz; az értékesítési csapat tagjaként olyan technológiai megoldásokat kínálsz, amelyek alapvetően megváltoztathatják a vállalkozások működését.

Hogyan lehet belépni a szoftverértékesítésbe? Milyen értékesítési készségeket kell fejlesztened? Hogyan néz ki egy értékesítési menedzser tipikus napja a szoftveriparban? Lehetséges-e tapasztalat nélkül belépni a szoftverértékesítésbe?

Ez a blogbejegyzés minden kérdésére választ ad azzal kapcsolatban, hogyan kezdjen el szoftverértékesítéssel foglalkozni. Kezdjük is!

Mi az a szoftverértékesítés?

A szoftverértékesítés a szoftvertermékek vagy -szolgáltatások üzleti vagy magánszemélyeknek történő értékesítésének folyamatát jelenti.

A szoftverértékesítés magában foglalhatja a helyszíni szoftvereket, a felhőalapú megoldásokat (SaaS) és számos más, gyakran egyedi igényekre szabott értékesítési alkalmazást, például vállalati erőforrás-tervező (ERP), ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) és személyes termelékenységi szoftvereket.

A szoftverértékesítési karrier tökéletes választás azok számára, akik szeretik ötvözni a technológia iránti szenvedélyüket a kommunikációs készségekkel.

Szoftverértékesítőként meg kell értened az ügyfelek igényeit, bemutatnod kell a termék értékét, és támogatással kell biztosítanod a vásárlók elégedettségét és megtartását.

Mi a szoftverértékesítő munkaköri feladata?

Ha ezt a szakmát választanád, feladataid és felelősségeid általában a következőket foglalnák magukban:

Hideghívások, potenciális ügyfelek felkutatása és megkeresése a potenciális ügyfelek azonosítása és megszólítása érdekében értékesítési fejlesztési képviselőként.

A gyakori iparági kihívások megértése és testreszabott értékajánlatok kínálata termékbemutatók és prezentációk formájában értékesítési mérnökként

Szerződések megtárgyalása és üzletek lezárása az árak, feltételek és kikötések kezelésével a potenciális ügyfelekkel, a szervezet értékesítési csapatainak tagjaként.

Projektcsatorna működtetése, számlák tervezése és előrejelzés a szoftveriparban számlavezetőként a kijelölt területen a bevételek maximalizálása érdekében.

Stratégiai partnerségek felkutatása és kialakítása kulcsfontosságú harmadik felekkel a termék láthatóságának és piaci elérhetőségének bővítése érdekében különböző értékesítési eszközök felhasználásával.

Technikai támogatás nyújtása az ügyfeleknek a termék megvásárlása után, az értékesítési tapasztalat részeként.

A szoftvermegoldásokkal, értékesítési technikákkal, szoftverértékesítési tapasztalatokkal, értékesítési stratégiákkal és potenciális ügyfelek felkutatásával kapcsolatos ismeretek és tudatosság fenntartása, valamint a változó technológiai iparágban való naprakészség megőrzése.

Mennyit keres egy szoftverértékesítő?

Kutatások szerint az Egyesült Államokban egy szoftverértékesítő átlagos alapfizetése 100 993 dollár, az átlagos kiegészítő pénzbeli juttatás pedig 63 310 dollár.

Ezenkívül a Munkaügyi Statisztikai Hivatal 22%-os növekedést jósol a szoftverfejlesztési iparágban 2030-ig. Azok számára, akik kíváncsiak arra, hogy miért és hogyan érdemes belépni a szoftverértékesítésbe, a javadalmazás bizonyítja, hogy jelentős jövedelmi lehetőségek kínálkoznak az értékesítési képviselők és a szoftverértékesítési vezetők számára.

Hogyan lehet tapasztalat nélkül belépni a szoftverértékesítésbe: tipikus pályák és továbbképzés a karrierváltáshoz

Akár egyetemista vagy, aki diplomás programokat keres, akár más területről szeretnél átállni a szoftverértékesítésre, itt megtudhatod, hogyan készülhetsz fel a szoftverértékesítési szakmára.

1. Válassz bevezető tanfolyamokat az értékesítési folyamatról

A gazdálkodás, marketing vagy kapcsolódó területen szerzett diploma alapvető ismereteket biztosít, de nem ez az egyetlen út. Ha nem gazdálkodási háttérrel rendelkezik, kiegészítse képzését egy további szakterülettel, hogy bővítse készségeit.

Ha például egy hagyományosabb értékesítési képzési programot szeretnél, vegyél részt egy helyi egyetemen vagy főiskolán tartott értékesítési tanfolyamon. Manapság számos oktatási intézmény kínál üzleti tanfolyamokat az értékesítés fejlesztése témában, ahol tapasztalt szakemberektől tanulhatsz.

Vagy vegyen részt egy releváns online tanfolyamon, hogy fejlessze technikai ismereteit, vagy válasszon egy gyakornoki pozíciót egy szoftvereszközöket értékesítő ügyfélmenedzser mellett vagy egy kapcsolódó értékesítési területen.

2. Fejleszd a szoftverértékesítéshez szükséges készségeket

A diákoknak és azoknak, akik karriert szeretnének váltani, a kemény és puha készségek ötvözésére kell összpontosítaniuk.

Például megtanulhatja, hogyan kell használni egy CRM-megoldást, mivel ez elengedhetetlen a potenciális ügyfelek és az értékesítési KPI-k nyomon követéséhez, a nyomon követési emlékeztetők beállításához és az értékesítési adatok elemzéséhez. Népszerű eszközök, mint a Salesforce, a HubSpot, a ClickUp vagy a Zoho CRM ingyenes forrásokat és tanúsítványokat kínálnak, amelyek segíthetnek Önnek ennek a nehéz készségnek a fejlesztésében.

Mivel az értékesítési munkakör hatékony kommunikációt igényel, fejleszd a termék egyedülálló értékesítési pontjainak (USP) megfogalmazási képességedet és a kérdések tapintatos megválaszolásának képességedet. A nyilvános beszéd, a tárgyalás és a meggyőző kommunikáció témájú tanfolyamok elvégzése javíthatja ezeket a soft skill-eket.

Ezenkívül összpontosíts az aktív hallgatásra. Képesnek kell lenned megérteni az ügyfél igényeit, és ezeknek megfelelően alakítani az értékesítési stratégiádat. „Először hallgass, aztán beszélj” – ez legyen a mottód szoftverértékesítőként.

3. Erősítse technikai ismereteit

Noha nem kell programozónak lenned, nagy előnyt jelenthet, ha alapvető ismeretekkel rendelkezel a szoftverfejlesztés, a felhőalapú számítástechnika, az adatelemzés stb. területén. Ezeket az ismereteket rövid tanfolyamok elvégzésével szerezheted meg olyan e-learning platformokon, mint a Coursera, az Udemy vagy a LinkedIn Learning.

A technikai szakértelem megszerzésének másik hatékony módja az, ha megismerkedsz azokkal a szoftvertermékekkel, amelyek értékesítésével foglalkozni szeretnél. Ehhez tanulmányozhatod a termékbemutatókat, elolvashatod a fehérpapírokat, részt vehetsz webináriumokon és meghallgathatod az értékesítéssel kapcsolatos podcastokat.

4. Szerezzen gyakorlati értékesítési tapasztalatot

Ha még nincs hivatalos tapasztalatod, vállalj szabadúszó vagy szerződéses értékesítési munkákat, hogy felépítsd a portfóliódat.

Például csatlakozhat egy technológiai startuphoz, és hat hónapig virtuális értékesítési támogatást nyújthat, miközben megszerzi diplomáját. Fedezze fel a releváns lehetőségeket olyan webhelyeken, mint a Toptal, az Upwork, a CloudPeeps és a Monster Jobs.

Ne feledd, hogy még a rövid távú projektek is segíthetnek abban, hogy erős eredményeket érj el, és megtanulj használni az értékesítési eszközöket a projektmenedzsment, az ügyfélkapcsolat-kezelés, a potenciális ügyfelek felkutatása és megkeresése stb. területén.

Vagy keress olyan gyakornoki pozíciókat, amelyek lehetőséget nyújtanak az értékesítési folyamatok, az ügyfelekkel való interakciók és a termékismeret megismerésére, még akkor is, ha nem közvetlenül értékesítési pozíciókról van szó. Ez segít gyakorlati készségeket és hálózatot építeni szoftverértékesítőként.

A szakmai gyakorlatok is teljes munkaidős állásajánlatokhoz vezethetnek, így közvetlen utat biztosítva a szakmába.

5. Szerezzen képesítéseket

Ha egy adott típusú szoftverre koncentrálsz, akkor válassz technikai tanúsítványokat.

Például az AWS Certified Cloud Practitioner tanúsítás hasznos a felhőalapú szoftverek megismeréséhez, míg a Google Analytics ideális az analitikai eszközökhöz.

Szánj időt a hatékony értékesítési módszerek, például a SPIN Selling, a Challenger Sales modell vagy a Consultative Selling elsajátítására. Ezek kutatásokon alapuló keretrendszert nyújtanak a bonyolult ügyletek lebonyolításához és lezárásához, hosszabb értékesítési folyamatok esetén.

Hogyan pályázzunk szoftverértékesítő állásra: tippek a szoftverértékesítő iparban való munkakereséshez

1. Készítsd elő a jelentkezési anyagodat

Kezdje azzal, hogy elkészíti vagy frissíti önéletrajzát.

Hangsúlyozza a releváns tapasztalatokat, például az értékesítési eredményeit és a szoftvertermékekkel kapcsolatos ismereteit. Emelje ki képességét az értékesítési célok elérésére, az ügyfélkapcsolatok kezelésére és az üzletek lezárására értékesítési termelékenységi eszközök segítségével.

Ha már volt szakmai gyakorlatod vagy szabadúszó szoftverértékesítőként dolgoztál, említsd meg. Ez különösen fontos, ha jelenleg ez az egyetlen tapasztalatod.

Ezután írj egy meggyőző motivációs levelet. Magyarázd el, miért vagy alkalmas a pozícióra, és hogyan járulhatnak hozzá képességeid a szoftvercég sikeréhez. A motivációs levelet minden egyes vállalathoz, amelyhez jelentkezel, személyre szabva írd meg.

💡 Profi tipp: Mindig gondoskodj arról, hogy LinkedIn-profilod naprakész és a szoftverértékesítési pozíciókra optimalizált legyen. Tölts fel egy professzionális fotót, írd meg a releváns és hatásos címsort, és add meg részletes összefoglalót arról, mit tudsz nyújtani.

2. Álláslehetőségek keresése

Számos weboldal kínál technológiai értékesítési álláshirdetéseket, többek között: SimplyHired

Valóban

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Használja az egyes platformok álláskereső funkcióját, hogy az állásokat cím, helyszín, tapasztalati szint és egyéb szempontok szerint szűrje. Beállíthat állásértesítéseket, hogy értesítést kapjon az új lehetőségekről.

Sok vállalat a álláshirdetéseket közvetlenül a saját weboldalán is közzéteszi, mielőtt azokat állásportálokon is meghirdetné. Keresd meg azokat a szervezeteket, amelyeknél szívesen dolgoznál, és rendszeresen látogasd meg a karrieroldalukat.

3. Használd ki a kapcsolati hálódat

A hálózatépítés hatékony eszköz a szoftverértékesítésben való karrier előmozdításában.

Vegyen részt iparági konferenciákon és szemináriumokon. Lépjen kapcsolatba a legfontosabb szereplőkkel, ismerje meg a legújabb trendeket, és építsen ki értékes kapcsolatokat. Ezen rendezvényeken panelbeszélgetéseken is részt vehet, kérdéseket tehet fel, és önkéntesként is segíthet, hogy növelje ismertségét.

Kereshetsz és csatlakozhatsz a technológiával és a SaaS-szal foglalkozó LinkedIn-csoportokhoz és közösségekhez, amelyeket kifejezetten szoftverértékesítési szakemberek számára hoztak létre. Aktívan vegyél részt a beszélgetésekben, ossz meg értékes tartalmakat, és lépj kapcsolatba a csoporttagokkal.

Végül, ha egyetemet, szakiskolát vagy speciális képzési programot végzett, használja ki az öregdiákok hálózatát. Sok öregdiák szívesen segít a többi diplomásnak, különösen, ha közös a végzettségük. Vegye fel velük a kapcsolatot, kérjen tanácsot, és érdeklődjön, hogy tudnak-e valamelyik álláslehetőségről.

Az ajánlások sokkal hatékonyabbak lehetnek, mint egy álláspályázat benyújtása vagy egy hideg LinkedIn-üzenet.

4. Készülj fel az állásinterjúkra

Ne feledd, hogy nincs olyan, hogy született értékesítő. A kiváló értékesítők komolyan veszik a felkészülést, és idővel, gyakorlással és tapasztalattal csiszolják képességeiket.

Ez az elv a munkakeresés során is érvényes.

Miután benyújtotta jelentkezését, készüljön fel az interjúkra.

Ismerkedj meg a gyakran feltett kérdésekkel, például: „Hogyan kezeled az ellenvetéseket?” vagy „Írj le egy esetet, amikor egy potenciális ügyfelet sikerült ügyféllé alakítanod!”. Képesnek kell lenned beszélni az értékesítési megközelítésedről, a potenciális ügyfelek kezeléséről és arról, hogy mennyire vagy jártas az értékesítési automatizálási eszközök használatában.

Ezenkívül a vállalatok elvárják a jelöltektől, hogy alaposan ismerjék az általuk értékesített termékeket. Ezért tájékozódj a szoftverről – ismerd meg annak funkcióit, előnyeit és azt, hogy hogyan viszonyul a versenytársakhoz.

Ha az interjún bizonyítod, hogy jól ismered a terméket, azzal megmutatod, hogy komolyan gondolod a munkát, és készen állsz a munkába állásra.

5. Legyen kitartó, és kövesse nyomon az alkalmazásokat

Az interjú után küldj köszönő e-mailt az interjúztató(k)nak. Az e-mailben fejezd ki háládat a lehetőségért, és röviden ismételje meg lelkesedésedet a pozíció iránt, valamint miért vagy alkalmas rá. Ez az egyszerű gesztus pozitív benyomást kelthet a felvételi csapatban.

Ha ésszerű időn belül nem kapsz visszajelzést, udvariasan érdeklődj. Ismételd meg érdeklődésedet a pozíció iránt, és érdeklődj a jelentkezésed státuszáról. Ezzel a lépéssel a toborzási folyamat során is az elsők között maradsz.

Hogyan készülj fel a szoftverértékesítési iparban betöltendő szerepedre a ClickUp segítségével?

Bár tanulási céljaidat papírral és tollal, táblázattal vagy Google Docs-szal is nyomon követheted, ez hosszú távon nem feltétlenül elegendő. Szükséged van egy olyan platformra, amely nemcsak nyomon követi az előrehaladásodat, hanem segít megtervezni a további tanulást és a hiányzó ismeretek pótlását is.

Itt jön képbe a ClickUp for Sales. Intuitív felülete és gazdag funkciókészlete minden ambiciózus értékesítési szakember egyedi igényeit kielégíti. Több mint 1000 sablonjával segít a feladatok szervezésében, a célok egyértelmű meghatározásában és az emlékeztetők automatizálásában, így racionalizálva az értékesítési munkafolyamatot.

Például a ClickUp List Template segítségével rendszerezheti és kategorizálhatja az információkat.

Lista sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont A ClickUp listás sablonjával kevesebb idő alatt többet tudsz elvégezni.

A ClickUp listás sablonjával kevesebb idő alatt többet tudsz elvégezni.

Ezzel a sablonnal a következőket teheted:

Bontsd kisebb részekre a komplex feladatokat – például az önéletrajz elkészítését, az állás/gyakornoki pozícióra való jelentkezést, a különböző értékesítési szoftverek használatának elsajátítását.

Rendezze a tételeket fontosság és sürgősség szerint

Adjon hozzá egyedi állapotokat, például „Befejezett”, „Folyamatban” és „Teendő” minden feladathoz.

ClickUp Kanban sablon

Egy másik hasznos eszköz a ClickUp Kanban sablonja. Ez segít növelni az egyes feladatok láthatóságát az értékesítési folyamat során.

Töltse le ezt a sablont Szervezze munkáját kezelhető részekre, és vizuálisan kezelje munkafolyamatát a ClickUp Kanban sablon segítségével.

Emellett a következőket is lehetővé teszi:

Állíts be értesítéseket, hogy naprakész legyél a tanulási utazásod során.

Kategorizáld és adj hozzá attribútumokat a ClickUp Goals- hoz a kontextus érdekében.

Címkézz, rendelj beágyazott alfeladatokat, és hozz létre feladatfüggőségeket a munkafolyamat hatékony kezelése érdekében.

ClickUp műszerfalak

Ezen sablonok mellett a ClickUp Dashboards funkció segítségével egy pillanat alatt áttekintheted tanulási céljaidat és mérföldköveidet. Ez biztosítja, hogy felesleges zavaró tényezők nélkül maradhass a pályán.

A siker titka – ClickUp Dashboards

Az interfész megjelenítését saját igényeid szerint testreszabhatod, függetlenül attól, hogy a vizuális áttekinthetőség érdekében inkább a listát, a Kanban táblát vagy a táblázatot részesíted előnyben.

Például a ClickUp Calendar View segítségével egyszerűen áthúzhatja a feladatokat a könnyű ütemezés érdekében, és integrálhatja azokat a Google Naptárába.

Kezelje és szervezze a projekteket, és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

ClickUp Brain

Emellett megtudhatod, hogyan használhatod az AI-t az értékesítési képzésben.

Tegyük fel, hogy konkrét információkat szeretnél kapni arról, hogy hol tartasz egy adott feladat vagy cél elérésében. Ebben az esetben a ClickUp Brain segítségével azonnal kereshetsz és lekérhetsz információkat a munkaterületed bármelyik irányítópultjáról.

Ébressze fel kreativitását, készítsen sablonokat vagy írjon szövegeket villámgyorsan a világ legjobb brainstorming partnerével!

Sok időt és energiát takaríthat meg, különösen, ha az egész ütemtervét egyetlen szoftverplatformon, például a ClickUp-on szeretné kezelni.

Ezenkívül a ClickUp Brain, egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, segít másodpercek alatt személyre szabott e-maileket megfogalmazni. Ez a funkció különösen hasznos a kezdő szintű értékesítési pozíciókban, ahol az e-maileknek világosnak és nyelvtanilag helyesnek kell lenniük.

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligencia eszközeit bármilyen típusú szöveg írásához, szerkesztéséhez, összefoglalásához, lektorálásához és fordításához a ClickUp Docs-ban.

A ClickUp Brain segítségével professzionális önéletrajzot készíthetsz, és biztos lehetsz benne, hogy semmi fontos nem marad ki belőle.

Egy másik hasznos funkció az értékesítési szakemberek számára, akik fejleszteni szeretnék készségeiket, a ClickUp Smart Goals Template.

ClickUp intelligens célok sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Smart Goals Template segítségével tisztázhatod céljaidat.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy SMART célokat határozzon meg. A SMART a Specific (konkrét), Measurable (mérhető), Achievable (elérhető), Relevant (releváns) és Time-bound (időhöz kötött) szavak rövidítése.

Például egy értékesítési szakember SMART célja lehet: Három hónapon belül teljesíteni egy Salesforce tanúsító tanfolyamot, amelyet heti mérföldkövekre bontva követ nyomon a ClickUp segítségével.

A ClickUp használata azonban nem korlátozódik csak a szoftverértékesítésben szükséges szakértelem folyamatos fejlesztésére; ez egyben az egyik vezető értékesítést támogató eszköz a piacon.

Ha új munkát kezdesz a szoftverértékesítés területén, akkor a csapatod számára értékes eszköz lehet, ha hatékonyan tudod kihasználni a technológiát.

Képzeld el, mennyivel hatékonyabb lehetnél, ha nem kellene minden e-mail, ajánlat vagy nyomon követésnél újra feltalálnod a kereket. Új szoftverértékesítési menedzserként a sablonok használata biztosítja, hogy üzeneteid, potenciális ügyfeleid nyomon követése és értékesítési ütemterved szervezett, professzionális és összhangban legyen a csapatod stratégiájával.

ClickUp értékesítési terv sablon

A ClickUp értékesítési terv sablon segítségével értelmes célokat állíthatsz fel és követhetsz nyomon, egy helyen rendszerezheted az ügyfélköröddel kapcsolatos információkat, és szükség esetén könnyen hozzáférhetsz azokhoz.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési terv sablonjával világos struktúrát kaphatsz az értékesítési célok meghatározásához.

Használd ezt a sablont a következőkre:

Hozzon létre egy világos struktúrát az értékesítési célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez

Elemezze az értékesítési adatokat és teljesítményt, hogy hasznosítható információkat nyerjen belőlük.

Készíts stratégiákat új termékek bevezetésére és a vásárlói élmény javítására

Határozz meg határidőket a feladatokhoz, kövesd nyomon az előrehaladást, és tájékoztasd az érintetteket

Ezek az értékesítési terv sablonok lehetővé teszik, hogy magabiztosan kezelje a nagyobb munkaterhelést, mivel nincs szükség a értékesítési ajánlatok tartalmának kézi kidolgozására.

Kezdje el szoftverértékesítői karrierjét a megfelelő módon!

Az értékesítés lényege, hogy mérhetetlen értéket nyújtson ügyfeleinek; a szoftverértékesítés sem kivétel ez alól.

A kérdésedre – hogyan kezdj el szoftverértékesítéssel foglalkozni – a következő bevált gyakorlatok adnak választ:

Folyamatosan tanulj és fejleszd magad a különböző típusú szoftvertermékek terén, amelyeket értékesíthetsz, például SaaS, vállalati megoldások, mesterséges intelligencia és mobilalkalmazások.

Ismerkedj meg az iparági trendekkel, a szakterületed fontos szoftvercégeivel és az általános ügyféligényekkel.

A blogban megosztott értékesítési stratégiák és tippek segítségével biztosan sikeresen indulhat a szoftverértékesítésben. Természetesen a dinamikus projektmenedzsment és értékesítési eszköz, amely segít a tanulási folyamatban és a szoftverértékesítési karrierben, mindig számíthat a ClickUp-ra.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, és könnyedén érj el szoftverértékesítési céljaidat. Sok sikert!