Értékesítési podcastok: Fedezze fel értékesítési potenciálját szakértői betekintéssel

Az értékesítési podcastok hatalmas tudásforrást jelentenek, amelyek valós életből merített betekintést nyújtanak értékesítési szakemberektől, marketingvezetők és vállalkozóktól.

Akár B2B értékesítési vezető, értékesítési coach, kezdő értékesítési képviselő, a személyes fejlődés iránt érdeklődő lelkes amatőr, vagy támogató értékesítési kultúrát építeni kívánó üzleti vezető vagy, ezek az erőforrások kiváló minőségű értékesítési információk aranybányái.

Ez a blog felsorolja a 2024-ben hallgatni érdemes legjobb értékesítési podcastokat. Jegyezze meg ezt a blogot, hogy megoszthassa csapatával, és javíthassa szervezetének értékesítési hatékonyságát.

Az értékesítési podcastok hallgatásának fontossága

Ahhoz, hogy előrelépj az értékesítési karrieredben, meg kell tanulnod, hogyan érnek el sikereket a legjobb vezetők. Íme három tényező, amelyet figyelembe kell venni, amikor az értékesítési podcastok fontosságáról gondolkodsz.

Folyamatos tanulás

Az idő rendkívül fontos az értékesítési vezetők számára, de a szakmai fejlődéshez szükséges továbbképzés időigényes. A podcastok az értékesítési szakemberek számára tökéletes alternatívát kínálnak a hagyományos tantermi tanulási formához képest.

A legjobb az egészben, hogy az értékesítési podcastokat munkahelyén, a kávészünetek között, vagy otthon, a házimunkát végzve is hallgathatja. Tudta, hogy a podcast-hallgatók 43%-a utazás közben hallgatja kedvenc podcastjait? Ha azonban komolyan gondolja a tanulást, szánjon időt az értékesítési podcastok hallgatására, mert így jobban odafigyelhet a gyakorlati tanácsokra, mint ha több feladatot végez egyszerre.

Motiváció és inspiráció

Vezető értékesítési szakértők szívesen megosztják stratégiáikat, sikertörténeteiket és gyakorlati tanácsaikat az üzleti és értékesítési világ valós idejű kihívásairól. Betekintést nyerhetsz abba, hogyan kötöttek meg komplex üzleteket, amelyek értékesítési karrierjük fordulópontjává váltak, és betekintést nyerhetsz az értékesítési sikerek úttörőinek közösségébe.

Ha új inspirációs forrást keres, a podcastok motiválhatják Önt arra, hogy növekedési szemléletet alakítson ki, vagy értékesítési szakértővé váljon.

Hálózatépítési lehetőségek

A podcastok remek beszélgetésindítók és kiváló hálózatépítő eszközök, ha tapasztalt értékesítési szakemberekkel szeretne kapcsolatba lépni.

A hivatalos SaaStr podcast műsorvezetője, Jason Lemkin még azt is lehetővé teszi a hallgatóknak, hogy csatlakozzanak a SaaS online értékesítési sikerközösséghez, amelynek tagjai között veterán technológiai értékesítési vezetők is megtalálhatók.

Az ilyen fórumok lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak, hogy visszajelzéseket adjanak és vitákat folytassanak. Használja ki a hálózatépítési lehetőségeket, hogy kapcsolatba lépjen más értékesítési szakemberekkel, és megossza velük stratégiáit a szakma fejlesztése érdekében.

A legjobban értékelt, kihagyhatatlan értékesítési podcastok

Íme a 13 legjobb értékesítési podcast listája, amelyek segítenek fejleszteni értékesítési készségeit, új értékesítési stratégiákat tanulni és inspirációt meríteni az értékesítési sikertörténetekből.

1. Sales Enablement Podcast Andy Paul-lal

via Sales Enablement Podcast

Andy Paul egy tapasztalt értékesítési szakértő, aki több mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezik az értékesítési vezetés területén. YouTube-csatornáján több mint 700 videó található.

Látogass el az Apple Podcasts oldalára, és hallgasd meg Paul értékesítési podcastjának legújabb epizódjait. Minden epizódban értékesítési szakértőkkel és üzleti vezetőkkel készített interjúk hallhatók, és különböző témák kerülnek terítékre, például értékesítési stratégiák, értékesítési technológiák, értékesítési vezetés és sikertörténetek.

Ezt a podcastot nem tudjuk eléggé ajánlani az értékesítési szakembereknek. A B2B értékesítésről szóló mélyreható betekintést nyújtó értékesítési vezetői podcast gyorsítja a tanulási folyamatot.

Kihagyhatatlan epizódok:

2. Gyakorlatias ügyfélszerzés

via Practical Prospecting Podcast

Jed Mahrle, a PandaDoc korábbi outbound értékesítési vezetője vezeti a gyakorlatias prospektáló podcastot. Ő építette fel a PandaDoc outbound csapatát, és segítette a vállalatot abban, hogy egymilliárd dolláros értéket érjen el. Miután elhagyta a PandaDocot, Mahrle a Mailshake-nél dolgozott, ahol havonta több mint 100 minősített outbound találkozót szervezett.

Ha szeretnéd tökéletesíteni a kimenő értékesítési stratégiádat, és első kézből szeretnél megtanulni, mit kell és mit nem kell tenned, akkor ez a podcast neked való. Jed gyakorlati tapasztalatai mellett, amelyekkel csapatokat épített fel a semmiből és hideg e-mailekből generált potenciális ügyfeleket, a podcastban neves vendégelőadók is szerepelnek.

A technikai részletek mellett Mahrle, mint értékesítési műsorvezető, érdekes témákat is felvet. Az egyik epizódban Kris Rudeegraapot, a Rendoso alapítóját hívta meg, hogy beszélgessenek arról, hogyan kellene az értékesítési vezetőknek ajándékokat küldeniük potenciális ügyfeleiknek.

Kihagyhatatlan epizódok:

3. Your Sales MBA Podcast

via Your Sales MBA Podcast

Jeff Hoffman és Cece Aparo vezetik a Your Sales MBA podcastot, amely egy olyan hely, ahol a kezdők mindent megtudhatnak az értékesítésről. Hoffman díjnyertes értékesítési tréningprogram-készítő, több mint 25 éves tapasztalattal olyan cégeknél, mint a Google és az Akamai Technologies. Aparo értékesítési és marketinges veterán, aki globális szervezetekkel dolgozott együtt, segítve őket bevételeik és értékesítési csatornáik fejlesztésében.

Együttesen virtuális értékesítési tanácsadók szerepét töltik be, motiválva és önbizalmat adva Önnek, mint kezdő értékesítési szakembernek. A Sales MBA podcast a „hogyan” kérdésre összpontosít a „miért” helyett, hatékony tanácsokat és megvalósítható ötleteket adva, amelyek segítenek Önnek a kihívások leküzdésében és több üzlet megkötésében.

Kihagyhatatlan epizódok:

4. A GTM Podcast

via GTM Now

A Scott Barker által vezetett GTM Podcast a világpiaci vezetők és stratégák legfrissebb betekintéseit hozza el Önnek.

Hozzáférést biztosítanak a legújabb trendekhez (például a közösségi értékesítéshez és az értékesítési pszichológia felhasználásához az értékesítés növelése érdekében) és a véleményvezérek és az iparági szakemberek betekintéséhez. A témák között szerepel az értékesítés támogatása, fejlesztése, az ügyfélkapcsolatok alapú értékesítés, valamint a B2B értékesítés és marketing összehangolása.

Ez a podcast minden szintű szakember számára kiváló, mert azonnal alkalmazható értékesítési technikákat kínál. Úgy tervezték, hogy karrierjét a következő szintre emelje, függetlenül attól, hogy Ön képviselő, értékesítési veterán vagy bárki más.

Kihagyhatatlan podcastok:

5. B2B Growth Show

via B2B Growth Show

Benji Block vezeti a B2B Growth Show-t James Carbary-val. James a Sweet Fish alapítója, egy B2B márkáknak szóló podcast ügynökség, valamint a Content-Based Networking című könyv szerzője.

A B2B Growth Show hetente 20-30 perces videókat tesz közzé, amelyek az értékesítésen túlmutató különböző témákat fednek le. Például nemrégiben a B2B márkák influencer marketingjéről és annak népszerűségéről számoltak be. A B2B vezetők élvezik a közönségük bizalmát, ezért termékajánlásaik sokkal meggyőzőbbek, mint a márkás reklámok.

Kihagyhatatlan epizódok:

6. Make It Happen Mondays

via Spotify

John Barrows, a Make It Happen Mondays podcast műsorvezetője mindent megcsinált már – az értékesítéstől az üzleti akvizíciókig. Ő a JBarrows Consulting alapítója, ügyfelei között pedig olyan cégek szerepelnek, mint a Salesforce, a LinkedIn és az Okta.

John minden héten új podcastot tesz közzé, amelyben az értékesítés és az ügyfélszerzés különböző területeit tárgyalja. Vendégei között vannak értékesítési képviselők, ügyfélkapcsolati vezetők és vezérigazgatók, akik hasznos értékesítési tippeket osztanak meg az értékesítési karrier fejlesztéséről és gyakorlati taktikákat az ügyfélszerzés jobb eredményeinek elérése érdekében.

Kihagyhatatlan epizódok:

7. A James Altucher Show

via The James Altucher Show

James Altucher angyalbefektető és sorozatos vállalkozó. 20 vállalatot alapított, és podcastjában megosztja üzleti, élet- és pénzügyi tapasztalatait. Minden értékesítési szakembernek ajánljuk a Wall Street Journal bestseller listáján szereplő könyvét, a „Choose Yourself” címűt.

Altucher 2014-ben indította el podcastját, amelyben olyan vendégelőadók szerepelnek, mint színészek, rapperek, űrhajósok és milliárdosok – Altucher vendégeit ChooseYourselfersnek nevezi.

Mark Cuban, Sir Richard Branson és Tyra Banks is azok között vannak, akik már megjelentek a műsorban. Ha a legjobb verziója szeretne lenni önmagának, és módszereket keres a pénzügyi szabadság eléréséhez, akkor itt találhat inspirációt.

Kihagyhatatlan epizódok:

8. Beszélgetések női értékesítőkkel

via Women Sales Pros

Lori Richardson a Conversations with Women in Sales podcast műsorvezetője és a Score More Sales értékesítési stratégiai cég vezetője, amely SaaS, pénzügyi szolgáltatások és más iparágakban működő vállalatoknak segít növelni értékesítési bevételeiket. Richardson a She Sells című könyv szerzője is, amely útmutató üzleti vezetőknek, hogy több női értékesítési szakembert vegyenek fel és léptessenek elő.

A Conversations with Women in Sales című podcast női vállalkozók sikeres pályafutását mutatja be. Minden epizódban egy sikeres nő osztja meg tapasztalatait és bevált gyakorlatait, hogy segítsen az értékesítési szakembereknek karrierjük fejlesztésében. A legtöbb epizód kevesebb mint 30 perc hosszú, és olyan témákat érint, mint a vállalati értékesítés, az értékesítési vezetés és a tartalomkészítés.

A podcast más témákat is érint, például a vezetést, a karriermenedzsmentet, az imposztor szindróma kezelését, a bizalomépítést, a stratégiai partnerségeket, a közösségi médiát és a tartalomkészítést.

Kihagyhatatlan epizódok:

9. Sales Gravy

via Sales Gravy

Jeb Blount, a Sales Gravy podcast műsorvezetője, 15-szörös író, értékesítési vezető, előadó és értékesítésgyorsítási szakértő, aki több ezer értékesítési szakembert képzett ki és világszerte vezető vállalatoknak nyújtott tanácsadást.

Ebben a podcastban Blount bonyolult értékesítési témákat bont le egyszerű, könnyen érthető formátumokra. Minden podcast 10 perctől egy óráig tart, és az értékesítésmenedzsment különböző aspektusaira összpontosít, például arra, hogyan lehet jobb kapcsolatot építeni az ügyfelekkel, hogyan kell tárgyalni és hogyan lehet jobb üzletkötővé válni.

A podcastban olyan vendégelőadók is szerepelnek, mint Ryan Taft, a Story Getter című értékesítési könyv szerzője. Együtt vizsgálják, hogy a vásárlás milyen érzelmi élmény, és hogy az értékesítési szakemberek hogyan használják a kíváncsiságot és az empátiát, hogy többet adjanak el ügyfeleiknek.

Kihagyhatatlan epizódok:

10. Az értékesítési evangélista

via The Sales Evangelist

Donald Kelly értékesítési tréner a The Sales Evangelist podcast alapítója, vezérigazgatója és műsorvezetője. Kelly úgy véli, hogy az értékesítési szakembereknek könnyedén meg kell keresniük a hat számjegyű összeget, ezért elindította „Evangelize” című podcastját, hogy megossza, mi működött jól az értékesítési karrierje során.

A podcast kiváló értékesítési képzési forrás. Kelly értékesítési szakértőket, vállalkozókat és értékesítési vezetőket hív meg, hogy megosszák értékesítési sikertörténeteiket, és motiválják az értékesítőket a kihívások leküzdésére és a legmagasabb jövedelmi státusz elérésére.

Az egyik epizódban Matt Doyon értékesítési vezető a forradalmian új 3X3 coaching módszertanról beszél. Matt megosztja gondolatait, hogy bemutassa, hogyan forradalmasíthatja coaching keretrendszere az értékesítési képzést és javíthatja a teljesítményt.

A podcast egyéb témákat is érint, például az értékesítési csatorna kiépítését, az elvesztett üzletek lehetőségekké alakítását, valamint azt, hogyan lehet választ kapni az ICP-től a LinkedIn-en.

Kihagyhatatlan epizódok:

11. A kudarc tényezője

via Megan Bruneau

Megan Bruneau a Failure Factor podcast műsorvezetője. Terapeuta, előadó és vezetői coach.

A Failure Factor podcast karrierbeli kitartásról szóló történeteket mutat be. Bár az egyórás epizódok ritkán jelennek meg, különböző életutakkal rendelkező szakemberek szerepelnek bennük, akik karrierjük mélypontjain túljutva sikeresen változtatták meg életüket.

Az értékesítési munka kihívásokkal teli, és a napi motiváció fenntartása nem könnyű feladat. Az olyan podcastok, mint a Failure Factor, segítenek átvészelni azokat az időszakokat, amikor úgy érzi, hogy visszaesett, vagy karrierje mélypontján van.

Kihagyhatatlan epizódok:

12. A haladó értékesítési podcast

via Advanced Selling Podcast

Bill Caskey és Bryan Neale értékesítési trénerek közösen vezetik az Advanced Selling Podcastot. Ne tévessze meg az „advanced” (haladó) szó, nehogy azt gondolja, hogy ez egy unalmas podcast. Caskey és Neale 20 éves értékesítési tapasztalata és humorral fűszerezett betekintése a sikeres értékesítési karrier építésébe teszi ezt a podcastot tökéletes forrásává az értékesítésben kezdőknek a haladó értékesítési koncepciók elsajátításához.

Ez az egyik legrégebbi értékesítési podcast, amely 15 év alatt több mint 700 epizódot számlál. A podcast a hosszú távú ügyfélkapcsolatok építésére és az üzletek megkötéséhez szükséges gondolkodásmód kialakítására összpontosít. A potenciális ügyfelek felkutatása, az értékesítési kommunikáció, a vevői ellenállás, a hideghívások, az üzletkötési coaching és az értékesítési előrejelzések szintén gyakran tárgyalt témák a műsorban.

Kihagyhatatlan epizódok:

13. Mentális értékesítés: Az értékesítési teljesítmény podcastja

via Integrity Solutions

A Mental Selling műsorvezetője Will Milano, az Integrity Solutions marketingigazgatója, amely cég virtuális értékesítési képzési programokról ismert. Ez a podcast az értékesítés és a vezetés különböző érzelmi és pszichológiai mozgatórugóit tárgyalja, amelyek segítenek az értékesítőknek teljes potenciáljukat kibontakoztatni.

Értékesítési vezetők és iparági szakértők osztják meg gondolataikat a sikeres ügyfélkapcsolatok kialakításához szükséges gondolkodásmód és készségek fejlesztéséről. A podcastban olyan történetek szerepelnek, amelyek az értékesítési vezetők rendkívüli karrier sikereit gátló, önmagukat korlátozó hiedelmekről szólnak. A B2B vásárlási ciklusok összetettsége és a virtuális értékesítés térnyerése csak néhány a podcastban tárgyalt témák közül.

Az értékesítési teljesítmény sikere attól függ, hogy az értékesítési szakember mennyire tudja egyensúlyban tartani mentális és érzelmi jelenlétét. A Mental Selling podcast ideális hely, ahol az iparág legjobbjaitól tanulhat többet az értékesítési folyamatról.

Kihagyhatatlan epizódok:

Érd el értékesítési céljaidat a ClickUp segítségével

Kezelje értékesítési folyamatát és munkafolyamatait egy átfogó platformon a ClickUp segítségével.

A sikeres értékesítési vezetőknek van egy üzleti titkuk: a legjobb értékesítési eszközöket használják, hogy felpörögtessék értékesítési teljesítményüket és karrierjüket.

Például a ClickUp egy teljes körű eszköz értékesítési csapatok számára, amely egy helyen tartja szervezett állapotban az értékesítési csatornát, és automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy hatékonyabbá tegye az értékesítési folyamatot.

Vessünk egy pillantást a ClickUp néhány legfontosabb funkciójára az értékesítési csapatok számára.

Automatizálás

A feladatok automatikus hozzárendelése, frissítése és prioritásainak meghatározása révén a potenciális ügyfelek manuális beavatkozás nélkül haladnak tovább az értékesítési folyamatban. Használja az előre elkészített automatizálási funkciókat, vagy testreszabhatja azokat igényeinek megfelelően. A ClickUp Automations külső alkalmazásokkal is együttműködik, így minden egyetlen munkafolyamatba integrálható. Ezenkívül több mint 50 műveletet automatizálhat, megadhatja az automatizálási művelet kiváltó eseményét, és az egész folyamatot a saját igényeinek megfelelően irányíthatja.

Műszerfal

Használja a ClickUp Dashboardot központként, hogy nyomon követhesse csapata teljesítményét és az üzletek lezárását. Kezelje a munkát úgy, hogy a munkaterhelést scrum pontok között osztja el, és a forrásokat egy könnyen áttekinthető irányítópulton szervezi. Tervezze meg és kövesse nyomon negyedéves céljait a befejezett feladatok segítségével, és kezelje az egészet egy testreszabott vezérlőközponttal. Azonosítsa a folyamat szűk keresztmetszeteit a Burnup, Burndown és Velocity diagramok segítségével.

Figyeld nyomon értékesítési teljesítményedet, bevételeidet, folyamatban lévő ügyleteidet és még sok mást a ClickUp CRM egyedi jelentéseivel és irányítópultjaival.

Űrlapok

Hozzon létre márkás űrlapokat, hogy rögzíthesse a potenciális ügyfelek adatait, rendszerezze azokat, és automatikusan hozzon létre feladatokat, amelyeket a csapatának kioszthat. A ClickUp árajánlat-űrlap sablon az egyik legnépszerűbb sablon, amelyet az értékesítők használnak, mivel egyszerűsíti az olyan feladatokat, mint az ügyféladatok és a szolgáltatások árajánlatainak összegyűjtése.

Célok

Állítson be értékesítési célokat a célok, mérföldkövek és határidők tekintetében. Tartsa rendezett állapotban céljait, hogy nyomon követhesse a sprint ciklusokat és az alkalmazottak teljesítményét. Kövesse nyomon az előrehaladást numerikus vagy pénzügyi értékkel, valamint igaz/hamis jelöléssel. Csoportosítsa a célokat egy mappába, hogy láthatóvá váljon az előrehaladás százalékos aránya. Vagy kapcsolja össze az összes feladatot egy egyetlen céllal, és a ClickUp automatikusan nyomon követi az előrehaladást, ahogyan Ön elvégzi azokat.

Kövesse nyomon a célok felé tett előrelépéseket valós időben, hogy lássa a haladást, ünnepelje a mérföldköveket és fenntartsa a motivációját.

Dokumentumok

Készítsen SOP-kat és ajánlatokat a ClickUp Docs-on, és működjön együtt értékesítési csapatával, hogy azokat valós időben szerkeszthessék. Hozzon létre beágyazott oldalakkal rendelkező wikiket, készítsen könyvjelzőket, és formázza a dokumentumokat kedve szerint. Kapcsolja dokumentumait a feladatokhoz, adjon hozzá widgeteket a munkafolyamatok frissítéséhez, és módosítsa az állapotot. Adja hozzá őket a munkaterület bármely részéhez, és kategorizálja őket, hogy csapata könnyen hozzáférhessen a dokumentumokhoz.

Előre elkészített értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje az értékesítési folyamat minden szakaszát a ClickUp értékesítési folyamat sablon segítségével.

A ClickUp Sales Pipeline Template a legegyszerűbb módja az értékesítési folyamat felépítésének. Ez a sablon segít a folyamat különböző szakaszainak kialakításában, a potenciális ügyfelek összegyűjtésében, a feladatok kiosztásában, az előrehaladás nyomon követésében és az eredmények elemzésében.

Használja ezt a sablont, hogy egyetlen nézetben láthassa az egész értékesítési csatornát, drag-and-drop funkcióval kezelhesse az ügyféladatokat, és a sürgősség és a megrendelés értéke alapján rangsorolhassa a potenciális ügyfeleket.

Próbáld ki még ma a ClickUp-ot!

Az értékesítés mindig is versenyképes terület volt. Ahhoz, hogy kiemelkedő eredményeket érj el az értékesítési karrieredben, naprakésznek kell lenned az értékesítési szakértők gyakorlati tippjeivel, hallgatnod kell az értékesítési vezetői podcastokat, és olyan eszközöket kell használnod, mint a ClickUp, hogy az értékesítési folyamatokat a kezdetektől a végéig racionalizáld.

Megosztottuk Önnel a legjobb értékesítési podcastokat és azokat a platformokat, ahol meghallgathatja őket.

A ClickUp használatának megkezdéséhez hozzon létre most ingyenes fiókot.

Gyakori kérdések

1. Hogyan segíthetnek nekem az értékesítési podcastok?

Az értékesítési podcastok könnyen hallgathatók. Dőljön hátra, és hallgassa meg, ahogy a szakértők eszmecserét folytatnak az Ön területén. Érdekes nézőpontokkal új dimenziót adnak az iparági híreknek és trendeknek, és gyakran mélyebbre hatolnak a technikai témákba, mint a hagyományos szöveges tartalmak.

2. Hogyan lehetek jó értékesítő?

A folyamatos tanulás az egyik legjobb módja annak, hogy jó értékesítővé válj. Az értékesítési podcastok hallgatása és a modern eszközök, például a ClickUp használata előnyt biztosít a versenytársakkal szemben, és maximalizálja karrierje növekedését.

3. Hogyan használják a podcastokat az értékesítésben és a marketingben?

A podcastokat az értékesítésben és a marketingben használják gondolatvezető tartalmak létrehozására, új hallgatók megnyerésére és potenciális ügyfelekké alakítására. Kiváló eszközök továbbá a meglévő ügyfelekkel való szoros kapcsolatok kiépítésére, új termékek népszerűsítésére és az iparági kapcsolatok bővítésére.