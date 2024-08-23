Hogyan lehet kilépni a Slack munkaterületről

A Slack régóta népszerű választás a csapatok közötti kommunikációhoz. Sok csapat számára azonban egyre nyilvánvalóbbá válnak a Slack projektmenedzsment-korlátai. Az üzenetek folyamatos áramlása információtúlterhelést okozhat, ami megnehezíti a haladás nyomon követését és a határidők betartását.

Ezenkívül a Slack alapvető funkciói inkább az üzenetküldésre, mint az átfogó projektmenedzsmentre összpontosítanak. Ennek eredményeként a csapatok nehezen tudják a projekteket szervezetten és a terv szerint haladni.

Fontos tudni, hogy léteznek kifejezetten projektmenedzsmentre és együttműködésre tervezett alternatív eszközök. Ezek a platformok gyakran olyan funkciókat kínálnak, mint a feladatkezelés, az ütemtervek és az erőforrás-elosztás, amelyek jelentősen javíthatják a csapat hatékonyságát.

Ha váltást fontolgat, a folyamat viszonylag egyszerű. Segítünk Önnek a Slack elhagyásának lépéseiben és egy olyan eszköz megtalálásában, amely jobban megfelel csapata igényeinek.

A Slack munkaterületek megértése

A Slack egy felhőalapú üzenetküldő alkalmazás, amelynek munkaterületei a csapatok kommunikációjának és együttműködésének központi csomópontjai. Gondoljon rá úgy, mint a csapata virtuális irodájára, amely külön csatornákat biztosít a csevegéshez, a fájlmegosztáshoz, a kommunikációhoz és a projektekhez.

De akárcsak a való életben, néha szükség van irodát váltani, vagy akár teljesen elhagyni a vállalatot. Egyszerűen fogalmazva: el kell hagynia a Slacket, még akkor is, ha rendelkezésére állnak a kommunikációhoz és a projektmenedzs menthez szükséges összes Slack-trükkök.

Ennek fényében fontos megérteni, hogy mi történik, amikor kilép egy Slack munkaterületről.

Íme néhány eset, amikor szükség lehet a Slack elhagyására.

Állásváltás: Ha új vállalathoz kerül, valószínűleg búcsút kell mondania a régi munkaterületének, és át kell költöznie az új vállalat Slack munkaterületére.

Projekt befejezése: Ha egy projektre egy adott munkaterületre hívták meg, akkor a projekt befejezése után elhagyhatja azt.

Inaktivitás: Ha egy munkaterület a Slack könyvtár poros hátsó szobájává vált, amelyet már régóta nem látogatott, akkor talán itt az ideje bezárni az ajtót.

Negatív környezet: A Slack munkaterületeket ugyanúgy befolyásolhatja a környezet, mint a fizikai munkaterületeket. Ha a dolgok rosszul alakulnak – még akkor is, ha betartja A Slack munkaterületeket ugyanúgy befolyásolhatja a környezet, mint a fizikai munkaterületeket. Ha a dolgok rosszul alakulnak – még akkor is, ha betartja a Slack munkaterületi illemtan szabályait –, akkor a távozás lehet a legjobb megoldás.

Mielőtt rátérnénk arra, hogyan lehet kilépni egy Slack munkaterületről, ne feledje, hogy ezzel gyakorlatilag leadja a belépőkártyáját – a jövőben nem fogja látni az üzeneteket és fájlokat. Ráadásul a munkaterület adminisztrátorai döntik el a korábbi üzeneteinek sorsát – anonimizálhatják vagy törölhetik őket.

Ezt figyelembe véve beszéljünk a Slack munkaterület elhagyásának következő lépéséről: a tényleges végrehajtásról.

Hogyan lehet kilépni egy munkaterületről a Slackben

Vezetjük végig a Slack munkaterület elhagyásának lépésein. Akár webböngészőt, akár a Slack mobilalkalmazást használja (nos, szinte), ez nagyon egyszerű.

Kilépés a Slack munkaterületről webböngészővel

Ha nem a szervezet alapértelmezett munkaterülete, akkor könnyedén eltávolíthatja magát a Slack munkaterületről.

A munkaterület elhagyásának lépései

A munkaterület eléréséhez: kattintson a munkaterület nevére az oldalsávon, hogy megnyissa azt. Nyissa meg a munkaterület beállításait: Válassza a Csatlakozás vagy kilépés a munkaterületekből lehetőséget. Válassza ki a munkaterületet: A munkaterületek listájából kattintson arra, amelyet el szeretne hagyni. Kilépés a munkaterületről: Kattintson a „Kilépés ebből a munkaterületből” gombra.

Fontos:

Alapértelmezett munkaterületek: Ha alapértelmezett munkaterületen tartózkodik, azt nem hagyhatja el saját maga. Ehhez segítségért kell fordulnia a munkaterület tulajdonosához vagy rendszergazdájához.

IDP csoport munkaterületek: Az identitásszolgáltató (IDP) csoporton keresztül fiókjához hozzáadott munkaterületek szintén alapértelmezett munkaterületnek minősülnek. A szervezet tulajdonosának vagy rendszergazdájának el kell távolítania Önt az IDP csoportból, mielőtt kiléphetne.

Ha nem rendelkezik Slack Enterprise Grid előfizetéssel, akkor nem lesz lehetősége munkaterületeket felfedezni vagy elhagyni. Ehelyett csatlakozhat egy munkaterülethez vagy deaktiválhatja fiókját.

Miután kilép a munkaterületről, annak ikonja eltűnik a Slack alkalmazásból.

Kilépés a Slack munkaterületről a mobilalkalmazással

Sajnos a mobil Slack alkalmazásból nem lehet kilépni a munkaterületről. Ehhez webböngészőt kell használnia, és a fent említett lépéseket kell követnie.

Kilépés egy Slack csoportból

A Slackben a csatornák egy adott projekthez, témához vagy csapathoz kapcsolódó beszélgetésekre szolgáló különleges terek (csoportok). Bármely Slack-tag elhagyhatja a csatornát, kivéve:

Az alapértelmezett #general csatorna tagjai

Egyetlen csatornára meghívott vendégek

Több csatornára meghívott vendégek (a privát csatornákat elhagyhatják, de a nyilvános csatornákat el kell hagyniuk)

Hogyan lehet kilépni egy csatornából

Keresse meg a csatornát: Nyissa meg azt a csatornát, amelyet el szeretne hagyni. Csatorna beállítások elérése: Kattintson a beszélgetés tetején található csatorna nevére. Kilépés megerősítése: Válassza a „Csatorna elhagyása” opciót.

a Slack súgó központján keresztül

Fontos megjegyezni:

A Slack csatorna elhagyásának lépései asztali és mobil alkalmazáson keresztül megegyeznek.

A privát csatorna elhagyása azt jelenti, hogy elveszíti a hozzáférést az üzenetekhez és fájlokhoz. Az újbóli csatlakozáshoz egy másik tag meghívására lesz szükség.

A Slack munkaterület végleges elhagyása (fiók deaktiválása)

A „fiók deaktiválása” opció nem elérhető, ha a munkaterület tagságot igényel, vagy ha Ön csak vendég. Ebben az esetben kérjen segítséget a munkaterület tulajdonosától vagy rendszergazdájától. Ha azonban ez nem így van, akkor bármikor könnyedén deaktiválhatja fiókját. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

Asztali alkalmazásában vagy böngészőjében lépjen a Profil menüpontra.

a Slack alkalmazáson keresztül

Válassza ki a Fiókbeállításokat

a Slack alkalmazáson keresztül

Görgessen lefelé, és kattintson a Fiók deaktiválása gombra.

a Slack alkalmazáson keresztül

Írja be jelszavát, és erősítse meg! Kattintson az Igen gombra, hogy deaktiválja fiókját.

Ennyi! Fiókját azonnal deaktiváljuk. Ha később vissza szeretne térni a munkaterületre, a munkaterület tulajdonosának vagy rendszergazdájának újra kell aktiválnia azt az Ön számára.

Fiókjának deaktiválása után kérheti profiladatainak törlését a munkaterület elsődleges tulajdonosától. Ők törölhetik azokat a deaktiválás után, vagy segítségért fordulhatnak a Slackhez.

💡Gyors emlékeztető: A fiók deaktiválásával minden munkaterületről eltávolítják, és az adatait véglegesen törlik.

Gyakori problémák a Slack munkaterület elhagyásakor

A Slack munkaterület elhagyása nem olyan egyszerű, mint balra csúsztatni. Ez egy bonyolult folyamat, amely könnyen félresikerülhet. De mi segítünk!

Íme a 3 leggyakoribb kihívás, amellyel találkozhat, és hogyan lehet azokat könnyedén megkerülni.

Kihívás Megoldás A munkaterület tulajdonosaHa Ön a munkaterület tulajdonosa, akkor nem hagyhatja el azt anélkül, hogy átadná a irányítást. Mielőtt kilépne, adja át a tulajdonjogot egy megbízható kollégának. Új vezető kijelöléséhez lépjen a Beállítások és adminisztráció > Munkaterület kezelése > Tulajdonosok menüpontba. Laza integrációkEmlékszik a Trello és a Google Drive praktikus integrációira? Ha távozás előtt nem szünteti meg a kapcsolatot, akkor megzavarhatja csapata hozzáférését. A kilépés előtt szüntesse meg az integrációk összekapcsolását. Lépjen a Beállítások és adminisztráció menüpontba, válassza az Alkalmazások és integrációk lehetőséget, és távolítsa el az összes összekapcsolt alkalmazást. Nincs mobilalkalmazásMeglepetés! A Slack munkaterületet nem lehet közvetlenül a mobilalkalmazásból elhagyni. Semmi gond! A telefonján lévő böngészővel is követheti a számítógépen található utasításokat.

A Slack hátrányait figyelembe véve valószínűleg aggódik, hogy a kritikus csapat- és projektfolyamatok negatív hatást szenvednek. De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy valóban létezik egy új generációs Slack-alternatíva, amely jelentősen javíthatja a projektmenedzsmentet és a csapatok együttműködését?

Bemutatjuk a ClickUp-ot – egy projektmenedzsment platformot, amely átfogó funkciókészletet kínál, például integrált csevegőrendszert, videoklipeket, szálakba rendezett megjegyzéseket, interaktív táblákat és kiterjedt sablonkönyvtárat.

Az ötletektől a kivitelezésig a ClickUp kezeli a projekt minden aspektusát, így Ön a legfontosabbra koncentrálhat: az eredmények elérésére. Ráadásul a ClickUp segítségével a csapat tagjai hatékonyan tudnak együtt dolgozni, függetlenül attól, hogy ugyanabban az épületben vannak, vagy a világ különböző pontjain.

Nézzük meg, hogyan oldja meg a ClickUp a Slack hiányosságait, hogy átalakítsa csapata munkafolyamatát.

A kommunikációs igények kezelése a ClickUp-on

A Slack segítségével valós idejű kommunikációt biztosíthat, de néha ez nem elég a komplex projektek apró részleteinek kezeléséhez.

Itt jön be a ClickUp, amely a Slackhez hasonló funkciókkal (beépített csevegés, képernyőmegosztás, megjegyzések) és a projektmenedzsment eszközök extra előnyeivel rendelkezik.

A ClickUp és a Slack közvetlen összehasonlításában azt találtuk, hogy a ClickUp átfogó cselekvési tervet kínál a belső kommunikáció és a projektmenedzsment területén.

Röviden: ha túl szeretne lépni a valós idejű kommunikáción, és projektmenedzsmentjét egy új szintre szeretné emelni, a ClickUp minden szükséges eszközt biztosít ehhez.

Fedezzük fel a ClickUp néhány olyan funkcióját, amelyek ideális Slack-pótléknak teszik.

ClickUp Chat

A ClickUp Chat nézet segítségével az összes oda-vissza beszélgetést oda helyezheti, ahová tartoznak: a projektjébe.

Akár egy feladat előrehaladásáról beszélgetnek, új ötleteket osztanak meg, vagy csak macskás mémeket osztanak meg, minden beszélgetésük szépen össze van gyűjtve a megfelelő munkaterületen.

Más szavakkal, nem kell átnéznie a csatornákat, csevegéseket és közvetlen üzeneteket, hogy megtalálja a szükséges információkat.

Csatlakozzon csapatához valós időben, hogy gyors megbeszéléseket folytathasson és azonnali együttműködést valósíthasson meg a ClickUp Chat segítségével.

És csakúgy, mint a Slackben, itt is @megemlítheti csapattársait, azzal a további előnnyel, hogy a feladatokat közvetlenül a csevegésből rendelheti hozzájuk.

ClickUp Clips

A Slack kizárólag szöveges leírásaival ellentétben a ClickUp Clips, egy hatékony aszinkron kommunikációs eszköz házon belüli és távoli csapatok számára, segít Önnek hatékonyabban kommunikálni, nem csak elmondani, hanem meg is mutatni.

A ClickUp Clips rövid képernyőfelvételeivel könnyedén bemutathatja egy eszköz használatát, elmagyarázhat egy bonyolult fogalmat vagy videóval tájékoztathat egy projekt aktuális állásáról, mindezt anélkül, hogy megzavarná csapata munkáját.

Rögzítsen és osszon meg videóüzeneteket hangalámondással, hogy elmagyarázza ötleteit, tájékoztassa a legfrissebb hírekről, és mindenkit naprakészen tartson.

Ezt a ClickUp beépített funkciója teszi lehetővé, amely lehetővé teszi, hogy ezeket a videókat közvetlenül a platformon belül hozza létre és ossza meg, így nincs szükség további szoftverekre vagy eszközökre.

A Slack szöveges visszajelzései olyanok lehetnek, mintha a semmibe kiabálna, de a ClickUp Comments ezt megváltoztatja a feladatokra összpontosító, szálakba rendezett beszélgetésekkel.

Hagyjon szálas megjegyzéseket és kontextusfüggő visszajelzéseket feladatokra, dokumentumokra vagy akár a táblájának bizonyos részeire.

És igen, továbbra is @megemlítheti csapattagjait, és közvetlenül a megjegyzések részben rendelhet hozzájuk feladatokat, akárcsak a ClickUp Chats és a ClickUp Clips alkalmazásokban.

Tartsa fenn a párbeszédet! Adjon hozzá kontextust, tegyen fel kérdéseket és adjon visszajelzést közvetlenül a feladatokra és dokumentumokra a ClickUp Comments segítségével.

ClickUp táblák

Néha a képek többet mondanak a szavaknál.

A ClickUp Whiteboards vizuális módszert kínál az ötletek kidolgozására, rendszerezésére és valós idejű együttműködésre.

Akár egy projekt ütemtervét tervezi, akár egy ügyfélútvonalat épít, akár csak egy koncepciót vázol fel, a ClickUp Whiteboards vászonja elősegíti a kreatív problémamegoldást.

A ClickUp egyéb funkcióihoz hasonlóan a ClickUp Whiteboards is integrálva van a projekt munkaterületébe, így nem kell különböző alkalmazások között váltogatni, és könnyen hozzáférhet a projekt információihoz.

Vizuálisan brainstormingozzon, térképezze fel a munkafolyamatokat, és valós időben működjön együtt az ötleteken a ClickUp Whiteboard segítségével.

A ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonjaA ClickUp belső kommunikációs stratégia és cselekvési terv sablonjával olyan kommunikációs tervet hozhat létre, amely mindenki számára biztosítja az információkat és a közös (projekt) célok elérése érdekében végzett munkát.

Ez a sablon könnyen használható, még kezdők számára is, és teljes mértékben testreszabható. Íme, mit tud Önért tenni:

Célkitűzés: Határozza meg kommunikációs céljait és célkitűzéseit. Mit szeretne elérni Határozza meg kommunikációs céljait és célkitűzéseit. Mit szeretne elérni kommunikációs stratégiájával

Cselekvésre ösztönző tervezés: Dolgozzon ki egy világos tervet, konkrét lépésekkel és határidőkkel. Beállíthat mérhető mutatókat is, hogy nyomon követhesse kommunikációs erőfeszítéseinek előrehaladását és sikerét.

Feladatkezelés: Ossza fel kommunikációs tervét kezelhető feladatokra, és ossza ki azokat a csapat tagjai között. A ClickUp segítségével nyomon követheti az egyes feladatok előrehaladását, és biztosíthatja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Kommunikációs csatornák: Döntse el, milyen kommunikációs csatornákat fog használni a célközönség eléréséhez. Ez magában foglalhat e-maileket, hírleveleket, blogokat, videokonferenciákat és egyebeket.

Haladás nyomon követése: Tartsa szemmel Tartsa szemmel kommunikációs terv sablonjának megvalósítását olyan funkciók segítségével, mint az egyéni állapotok és nézetek.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse kommunikációs ütemtervét és intézkedési lépéseit a ClickUp belső kommunikációs stratégiájával és cselekvési terv sablonjával.

Projektek és folyamatok alkalmazása a ClickUp-ban

A ClickUp a valós idejű együttműködésen és kommunikáción túlmutat, olyan fejlett projektmenedzsment eszközöket kínálva, amelyek a projekteket és folyamatokat helyezik középpontba. Íme, hogyan:

ClickUp nézetek

Válassza ki, hogyan szeretné kezelni projektjeit, és mélyedjen el a részletekben a négy különböző, testreszabható ClickUp nézet segítségével:

Lista nézet: Egyszerű, táblázathoz hasonló elrendezést biztosít a feladatok kezeléséhez, olyan részletekkel, mint a megbízottak, a határidők és a prioritások.

Táblázatos nézet: Vizualizálja projektmunkafolyamatainak szakaszos állapotát a „Teendők”, „Folyamatban” és „Befejezettek” kártyák segítségével.

Gantt-diagram: Áttekintést kaphat a projekt ütemtervéről és a feladatok függőségéről, hogy azonosítsa a lehetséges szűk keresztmetszeteket.

A testreszabható ClickUp nézetek segítségével világosan láthatja projektje részleteit.

ClickUp feladatkezelés

A ClickUp Tasks segítségével feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be és függőségeket hozhat létre, hogy biztosítsa a felelősségek egyértelmű megosztását és a projekt zökkenőmentes lebonyolítását. Íme, mire számíthat:

Rugalmas feladatkezelés: Hozzon létre feladatok, amelyek megfelelnek az Ön egyedi munkafolyamatának, egyedi mezőkkel, feladat típusokkal és állapotokkal.

Prioritások: Rendeljen prioritási szinteket a feladatokhoz, hogy a legfontosabb feladatokra összpontosíthasson.

Egyértelmű kontextus: Adjon hozzá egyéni mezőket a linkekhez, fájlokhoz és minden más releváns információhoz, amelyre csapatának szüksége lehet. Feladatok függőségei: Hozzon létre függőségeket a feladatok között, hogy megérthesse és befolyásolhassa a projekt előrehaladását. Több nézet: Jelenítse meg a feladatokat többféle listaformátumban, így biztosítva az egyértelmű áttekinthetőséget és a könnyű hozzáférést. Testreszabható munkafolyamatok: Határozzon meg egyéni állapotokat a feladatok befejezésének és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Feladatok közötti függőségek: Hozzon létre függőségeket a feladatok között, hogy megértse és befolyásolja a projekt előrehaladását.

Több nézet: A feladatok többféle listiformátumban jeleníthetők meg, így áttekinthetőek és könnyen elérhetők.

Testreszabható munkafolyamatok: Határozzon meg egyéni állapotokat a feladatok elvégzésének és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

A ClickUp feladatkezelő funkciója lehetővé teszi, hogy minden projekt részleteit könnyedén kezelje, így biztosítva a csapaton belüli egyértelmű felelősségmegosztást és elszámoltathatóságot.

Vegye kézbe a teendőlistáját és a munkafolyamatot a ClickUp feladatkezelővel!

ClickUp automatizálás

Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automation funkciók segítségével, így több időt szánhat a stratégiai döntéshozatalra. Így működik.

Automatizált munkafolyamatok: Állítson be egyedi kiváltókat és műveleteket a feladatok automatizálásához meghatározott események alapján. Például automatikusan rendeljen hozzá egy feladatot egy csapattaghoz, amikor új projekt jön létre, vagy küldjön értesítést, amikor egy feladat határideje közeledik.

Kevesebb manuális munka: Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat, mint például a státuszfrissítések küldése, a címkék frissítése vagy a feladatok áthelyezése a szakaszok között. A ClickUp automatizálja ezeket a folyamatokat, így Ön több időt fordíthat a stratégiai munkára.

Jobb pontosság: minimalizálja az emberi hibákat azáltal, hogy biztosítja a feladatok következetes és előre meghatározott szabályok szerinti elvégzését.

Testreszabható integrációk: Integrálja a ClickUp-ot kedvenc eszközeivel, így a feladatok automatikusan áramolhatnak a különböző platformok között.

Csökkentse az ismétlődő feladatokat és takarítson meg értékes időt, növelje termelékenységét a ClickUp Automation segítségével.

Átállás a Slackről a ClickUp-ra

A Slackről a ClickUp-ra való átállás nem azt jelenti, hogy mindent elölről kell kezdeni, hanem inkább azt, hogy a már meglévő szilárd alapokra építkezhet.

Íme egy rövid útmutató, hogyan kell ezt megtenni:

Telepítse a ClickUp-Slack integrációt Csatlakoztassa ClickUp és Slack fiókjait Kössd össze ClickUp munkaterületedet egy Slack munkaterülettel Hozzon létre feladatokat a Slackből, tegyen hozzá megjegyzéseket a feladatokhoz, és tekintse meg a feladatok részleteit a Slackben. Nézze meg a Slack csatornák és üzenetek előnézetét a ClickUp-ban.

A Slackről a ClickUp-ra való áttéréssel biztos lehet benne, hogy kemény munkája nem vész kárba. Különböző iparágakban működő csapatok használják a ClickUp erejét a munkafolyamatok és a csapatkoordináció javítása érdekében.

A marketingcsapatok mostantól egy helyen kezelhetik kampányaikat, megoszthatják kreatív eszközeiket és nyomon követhetik a célok elérésének előrehaladását, így biztosítva, hogy egyetlen kampányrészlet sem maradjon ki. A ClickUp csapatkommunikációs alkalmazás által biztosított koordináció és átláthatóság forradalmi változást jelent a marketing- és értékesítési csapatok számára.

Az Impulsive Creative, egy vezető marketing szolgáltató, már háromszoros növekedést ért el a ClickUp használatával, amelynek segítségével belső és ügyfélkapcsolatokat épített ki és bővített.

A szoftverfejlesztő csapatok sprintet tervezhetnek, kódváltozásokat kezelhetnek és hatékonyan kommunikálhatnak a fejlesztési ciklusok során, így elkerülhetik a kontextusváltást és maximalizálhatják a termelékenységet.

A Trinetix, egy vezető szoftvercég, a lehető legjobban kihasználta ezt. A ClickUp segítségével 50%-kal csökkentették a felesleges beszélgetéseket és megbeszéléseket.

Az ügyfélszolgálati csapatok rendszerezhetik az ügyfelekkel való kommunikációt, hatékonyan kezelhetik a támogatási jegyeket, és valós időben együttműködhetnek a megoldásokon, ami elégedettebb ügyfeleket és hatékonyabb csapatot eredményez.

Növekedjen a ClickUp segítségével: modern megközelítés a csapatkoordinációhoz és a projektmenedzsmenthez

A rendezetlen Slack munkaterület buktatóinak elkerülése felszabadító érzés lehet. De mi jön ezután?

Mi lenne, ha áttérne a ClickUp projektmenedzsment és együttműködési platformra? A ClickUp segítségével nem kell több alkalmazás között váltogatnia – az átfogó platform központosítja a feladatokat, a határidőket és a kommunikációt.

A ClickUp kiválóan alkalmas olyan esetekre, amikor egy adott projekthez több feladat/alfeladat tartozik, és a csapat minden tagját naprakészen kell tartani. Egy jól megtervezett mappa vagy lista könnyen helyettesítheti az e-mailes és Slack/MS Teams-en keresztüli kommunikációt. A különböző nézetek segítenek a prioritások azonosításában és a hatékony ütemtervek készítésében is.

A ClickUp kiválóan alkalmas olyan esetekre, amikor egy adott projekthez több feladat/alfeladat tartozik, és a csapat minden tagját naprakészen kell tartani. Egy jól megtervezett mappa vagy lista könnyen helyettesítheti az e-mailes és Slack/MS Teams-en keresztüli kommunikációt. A különböző nézetek segítenek a prioritások azonosításában és a hatékony ütemtervek készítésében is.

Mondani sem kell, hogy csapata produktív marad, a projektek a terv szerint haladnak, és – legyünk őszinték – Ön is élvezheti azt az édes elégedettséget, amit az jelent, hogy minden egy munkaterületen, egyetlen, stabil, felhasználóbarát platformon van megszervezve.

Miért várna? Váltson át a ClickUp-ra még ma!