10 lélegzetelállító példa az AI által generált művészetre

Az 1970-es évek elején Harold Cohen művész megkezdte az AI-művészeti rendszerek fejlesztését a Kaliforniai Egyetem San Diego-i campusán. Azóta a MIT, a Stanford és más egyetemek kutatói szerte a világon AI segítségével hoznak létre művészeti alkotásokat. Lényegében már több mint fél évszázada léteznek AI-művészeti példák.

Harold Cohen mesterséges intelligenciával készült művei 1977–78-ból (Forrás: Whitney Museum of American Art )

A legnagyobb különbség a korai alkotások és a mai AI-művészet között az, hogy bárki – Ön, én és gyakorlatilag minden internetkapcsolattal rendelkező személy – képes létrehozni őket.

Az elmúlt évtizedben az AI-művészet exponenciálisan fejlődött, és olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyeket még soha nem láttunk. Ebben a cikkben néhány népszerű AI-művészeti példát választottunk ki, hogy képet kapjon arról, mire képes a GenAI.

Az AI-művészet alkotási folyamatának megértése

A mesterséges intelligencia által létrehozott művészet minden olyan vizuális alkotást jelent, amelyet generatív mesterséges intelligencia segítségével hoztak létre vagy javítottak. Általában beírja az ötletének szöveges leírását, és a mesterséges intelligencia elkészíti a képet.

Akár a Canva mesterséges intelligenciáját használja a fénykép hátterének eltávolításához, akár a Midjourney-t egy ötlet megvalósításához, Ön mesterséges intelligencia által létrehozott művészetet alkot.

Az AI-művészet alkalmazási területei

Szüksége van egy hivatalos fotóra a LinkedIn-profiljához? Semmi gond. Egy AI által generált portré öltönyt és nyakkendőt adhat az imént készített szelfijéhez. Szeretne megrendelni egy műalkotást a nappalijába, de nincs rá költségvetése? Csak készítsen egy AI által generált festményt.

Az AI az iparágakon átívelően sokkal többet tud. Új technológiaként az AI-művészet példái olyan felhasználási esetekben gyakoriak, mint például:

Marketing : Digitális bannerek, vizuális elemek, közösségi média bejegyzések a márka konkrét irányelveinek megfelelően

Prototípus-készítés : Különösen az építészeti vagy divattervezés területén, olyan prototípusok létrehozására, amelyek gyártása egyébként drága vagy időigényes lenne

Képjavítás : További elemek hozzáadása meglévő képekhez, például egy elegáns zakó vagy egy luxusautó hozzáadása egy fotóhoz

Skála: Képek szaporítása egyszerű változtatásokkal, például a méret, a kép egy része vagy a benne szereplő szöveg módosításával. Egy ilyen funkcióval rendelkező közösségi média AI-eszköz igazi áldás a marketingcsapatok számára

Az egyes felhasználók igényeitől és az alkalmazás komplexitásától függően az általuk használt eszközök jelentősen eltérhetnek egymástól. Íme néhány általánosan elérhető AI-művészeti generátor, amelyekkel kipróbálhatja az AI által generált műalkotások létrehozását.

ClickUp Brain

A világ legteljesebb körű munkavégző mesterséges intelligenciájaként a ClickUp Brain már nem korlátozódik csupán a szövegalapú segítségnyújtásra. Mostantól lehetővé teszi, hogy közvetlenül a munkaterületén alkosson művészetet. Akár koncepciókat vázol fel, akár vizuális elemeket ad hozzá, a Brain segítségével mesterséges intelligencia által létrehozott képeket generálhat.

A ClickUp Whiteboards alkalmazásban egyszerűen írja be vagy jelölje ki az ötletét – például „az emberi agy színes, de valósághű oldalnézete, ahol az idegsejtek szikráznak és ötletektől ragyognak” – , és a Brain másodpercek alatt kifinomult vizuális elemekké alakítja át. Ezek a képek nem csupán helyőrzők – megoszthatók, szerkeszthetők, és készen állnak arra, hogy inspirációként vagy ötletek kiindulópontjaként szolgáljanak!

Készítsen AI-képeket a ClickUp Brain segítségével a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

💡 Profi tipp: Unod már a hosszú parancsok begépelését, amelyekre szükség van a jó AI-művészet létrehozásához? A Brain MAX, a ClickUp AI szuperalkalmazása, a Talk to Text funkcióval leegyszerűsíti ezt a folyamatot. Egyszerűen diktáld az AI-nek a parancsodat a képek létrehozásához, valamint feladatok, üzenetek vagy projektek létrehozásához – ugyanolyan egyszerűen, mint a ClickUp-ban begépelt parancsok!

Az OpenAI DALL-E-je

Az első mainstream AI-képgenerátorként ismert DALL-E továbbra is rendkívül népszerű. A legújabb verzió, a DALL-E 3 által létrehozott képek rendkívül valósághűek és kiváló minőségűek.

A Google Imagen 2

A Google Gemini, korábban Bard néven ismert, mostantól lehetővé teszi, hogy közvetlenül a felületén generáljon képeket. A Gemini legnagyobb előnyei a tiszta és egyszerű, Google Keresőhöz hasonló felhasználói felület, valamint az, hogy ingyenes!

Midjourney

A Midjourney az egyik legstabilabb művészeti generátorként ismert, amely nagyon magas színvonalú eredményeket produkál, amelyek díjakat is nyertek már. A Midjourney legnagyobb hátránya, hogy nem felhasználóbarát, és csak a Discordon keresztül érhető el.

Ha hajlandó megtenni azt a kis plusz erőfeszítést, hogy használja az eszközt, íme néhány Midjourney-parancs példa, amelyekkel elindulhat.

Adobe Firefly

Kreatív termékskálájának természetes kiegészítéseként az Adobe nemrégiben elindította a Firefly-t, egy tervezőknek szánt AI-eszközt. A Firefly nemcsak parancsokra reagálva hoz létre vizuális elemeket, hanem referencia-képeket is elfogad. Ez azt jelenti, hogy betölthet egy vázlatot vagy műalkotást az eszközbe, és megkérheti a Firefly-t, hogy hozzon létre egy hasonló eredményt. És voilá!

Microsoft Designer

A fenti eszközöktől eltérően, amelyek saját modelleket használnak, a Microsoft tervezője a DALL-E-t alkalmazza. Ez egy egyszerű, hozzáférhető, kezdőbarát és ingyenes alternatívát kínál a ChatGPT Plus-hoz képest, ami rendkívül vonzóvá teszi mind az amatőrök, mind a rajongók számára.

Ráadásul a Copilot termékcsalád részeként kiváló kiegészítője a Microsoft mesterséges intelligencián alapuló tartalomkészítő eszközeinek.

Canva

A Canva Magic Media integrálja az AI-képeket a kreatív munkafolyamatba

A Canva AI-alapú tervezői együttműködési szoftverével képeket hozhat létre szövegből, stílusokat változtathat, átméretezhet, képeket tisztíthat, háttérrel eltávolíthat, és még sok minden mást tehet! Emellett a legújabb grafikai trendeket is könnyedén beépítheti munkáiba.

A saját fejlesztésű eszközöktől eltérően a Canva AI-képgenerátora számos modellt integrál, például a Magic Media-t, a Dall-E-t és az Imagen-t, így közvetlenül a platformon belül kínál művészeti alkotási lehetőségeket. Ez hatalmas előnyt jelent azok számára, akik több modellt is ki szeretnének próbálni, mielőtt befejeznék a feladatukat.

Számtalan lehetősége ellenére az AI-művészet eltér a hagyományos művészettől. Ez egyedi kihívásokat jelent.

Hagyományos művészet kontra AI-művészet

A hagyományos művészet vizuális alkotások létrehozását jelenti, általában kézzel vagy digitálisan, tervezőeszközök segítségével. Az AI esetében az eszköz végzi az alkotást, a felhasználó pedig csak az adatokat adja meg.

Egyéb fontos különbségek:

Készségek: A hagyományos művészetet olyan tervezők hozzák létre, akik rendelkeznek bizonyos szintű szakértelemmel a területen. Az AI-művészet létrehozásához nincs szükség tervezői készségekre, de szükség van némi készségre a promptolás terén.

Az AI-művészet rajongói szerint a jövőben a képzelőerő értékesebb készség lesz, mint a tervezés (hagyományos értelemben).

Bemenet: A hagyományos művészetben a felhasználónak különböző tervezési elemek segítségével kell megalkotnia a képet. Gyakran előfordul, hogy a tervezők aprólékosan illesztik össze a formákat, színeket, ikonokat és fényképeket, hogy koherens végeredményt hozzanak létre.

Az AI-művészetet úgy hozhatja létre, hogy beírja, mire van szüksége. Például, ha a következőket írja be a Microsoft Designerbe: „Könyvet olvasó macska, olvasószemüvegben, egy vintage stílusú könyvtárban ülve”, akkor valószínűleg ezt az eredményt kapja.

A Microsoft Designer segítségével létrehozott mesterséges intelligencia által készített művészeti példa

Idő: A hagyományos művészet aprólékos és időigényes. Az AI-művészet gyors – a fenti kép elkészítése 10 másodpercet vett igénybe.

Iteráció: A hagyományos művészetben az iterációhoz idő és szakértelem szükséges. A kezdeti brief bármilyen kiegészítése jelentős erőfeszítést igényelhet. Az AI-művészetben az iteráció nagyon gyorsan megy. Ha a fenti AI-művészeti promptot kiegészítettem azzal, hogy „Tedd fehérré a macskát. Adj hozzá egy töltőtollat!”, azonnal megkaptam az alábbi képeket.

A Microsoft Designer segítségével létrehozott AI-művészeti változatok

A fenti példa jól illusztrálja, hogyan lehet elképzelni valamit, és azonnal vizuális formába önteni. Ennyire egyszerű!

Vessünk egy pillantást a legnépszerűbb és legelképesztőbb AI-művészeti alkotásokra, hogy megértsük, milyen valódi lehetőségek nyílnak meg előttünk.

AI-művészet a valós életből vett példákon keresztül

Bármely művészet, amelyet olyan AI-eszközökkel hoztak létre, mint a DALL-E, a Midjourney, az Adobe Firefly, a Craiyon vagy a Runway, AI-művészetnek minősül. Íme, mit tettek eddig az úttörők és az AI-művészet úttörői.

1. Edmond de Belamy portréja

Edmond de Belamy (Forrás: Wikimedia Commons )

2018-ban a párizsi Obvious kollektíva tagjai generatív mesterséges intelligenciát használtak, hogy megalkossák Edmond de Belamy portréját, egy általuk kitalált fiktív karakterét. Nyílt forráskódú algoritmust használtak, amelyet 15 000, a 14. és a 19. század közötti portréval tanítottak be.

Ez a műalkotás akkor vált híressé, amikor az első olyan, mesterséges intelligenciával létrehozott műalkotás lett, amelyet a New York-i Christie’s aukcióján árvereztek el. A festményt 432 500 dollárért adták el azon az aukción.

2. DeepDream a Google-tól

A kép a DeepDream segítségével készült (Forrás: Wikimedia Commons )

A DeepDream egy olyan mesterséges intelligencia által létrehozott művészeti forma, amely algoritmikus pareidolia segítségével álomszerű, pszichedelikus változatot készít meglévő képekből. A kutatók azóta a DeepDreamet virtuális valóság környezetekkel kombinálva használják kognitív pszichológiai és agykutatási kísérletekhez.

3. Refik Anadol mesterséges valóságai

Mesterséges valóságok: Coral, Refik Anadol (Forrás: refikanadol.com )

A Világgazdasági Fórum megbízásából készült, Refik Anadol által alkotott mesterséges intelligencia által létrehozott műalkotás hatalmas korallkép-adatbázisokat kombinál, hogy felhívja a figyelmet a klímaváltozásra. Ez egy multidiszciplináris projekt, amely ötvözi az adatvizualizációt, a gépi tanulást és a 3D-nyomtatást.

4. Sofia Crespo hibrid organizmusai

Neural Zoo, Sofia Crespo (Forrás: neuralzoo.com )

Az argentin művész, Sofia Crespo a természeti világból származó adatokat felhasználva spekulatív életformákat hoz létre. A Neural Zoo projektben a természeti világból származó képeket átalakít, hogy elképesztő vizuális alkotásokat hozzon létre a képzeletbeli természetről, tükrözve az emberi kreativitás működését. Ezzel a formával az AI művészetre és kreativitásra gyakorolt hatását kérdőjelezi meg, felvetve a jövőjét érintő kulcsfontosságú kérdéseket.

5. A BMW digitális művészeti kampánya

BMW art cars (Forrás: bmw.com )

A művészet nem korlátozódik csupán a múzeumokra és a kiállításokra. Az AI-művészet sem. Számos vállalat használta már az AI-művészetet különböző módokon. Az egyik legelképesztőbb kampány a közelmúltból a BMW művészeti autói.

Művészeti és kulturális támogatási programjaik részeként a BMW együttműködött Nathan Shipley kreatív technológussal és Gary Yeh műgyűjtővel, hogy 900 év művészettörténetét tanítsák be a mesterséges intelligenciának, és 50 új műalkotást hozzanak létre. Ezeket aztán vetítéssel vetítették ki a 8-as sorozatú Gran Coupé virtuális modelljére.

6. Egyedi címkék a Nutellától

A Nutella által AI-vel generált termékcímkék (Forrás: Ogilvy Italia )

A termékcímkézés az egyik legunalmasabb feladat a gyártósoron. Az egységesség és a márkaépítés érdekében minden termékre egy előre megtervezett címkét nyomtatnak és ragasztanak. A Nutella mesterséges intelligenciával készült művészet segítségével változtatott ezen.

A Nutella hétmillió egyedi üvegcímkét készített az olasz piacra. Ez felkeltette a kíváncsiságot és növelte a keresletet. Sok Nutella-rajongó izgatottan várta, hogy egyedi, páratlan üveget szerezhessen magának.

7. Alig várom a telet New Yorkban

Pixelalapú AI-művészet a Reddit felhasználótól (Forrás: BlickyBloop )

Több százezer, ha nem millió fotó próbálja megörökíteni a téli New York hangulatát. A filmekben, a zenében, a televízióban és más médiumokban is romantikus képet festenek róla. Egy Reddit-felhasználó azonban egy egyszerű, mégis kiemelkedő módszert talált arra, hogy mesterséges intelligenciával ábrázolja a klasszikus Big Apple-i téli tájat.

A rétegek, a mélység és a apró részletek (beleértve a hulló hópelyheket is) lenyűgöző hatást keltenek egy meglehetősen hétköznapi képen. A felhasználó egy régi, videojáték-stílusú vizuális effektust alkalmazott, hogy az AI által generált művészet egyszerre tűnjön vintage-nek és ultramodernnek.

8. Képzeletbeli „I Love Lucy” játékok

A DALL-E által generált I Love Lucy játékok (Forrás: Fast Company )

A Fast Company technológiai szerkesztője, Harry McCracken kipróbálta a DALL-E-t, és készített néhány „I Love Lucy” játékot. „A Vitameatavegamin-palackok remek ötlet” – ismerte el.

Csak idő kérdése, hogy az emberek hamis vintage tárgyakat kezdjenek el készíteni és 3D-nyomtatással kinyomtatni? Az idő eldönti. Ő más vintage alkotókat is inspirált, akikről részben itt olvashat a cikkében.

9. Poszt-apokaliptikus robotok

Poszt-apokaliptikus robotok (Forrás: Midjourney bemutató )

Egy Midjourney-felhasználó egy poszt-apokaliptikus világot képzel el, ahol egy rozsdás robot virágokkal interakcióba lép egy nyers városi tájban. A modell pontosan értelmezi a mesterséges intelligencia művészeti utasításait, sárga felhőket, graffitivel borított falat stb. hozzáadva.

Az AI képessége, hogy ilyen aprólékosan megtervezett AI-művészeti alkotásokat hozzon létre, forradalmi változást jelent a prototípus-készítés terén. Képzelje el, hogy egy feltörekvő hollywoodi forgatókönyvíró saját hangulat- és történetvázlatokat készíthet a hatékonyabb bemutatás érdekében!

10. A Secret Invasion nyitóképsorai

Kép a Secret Invasion nyitó képsoraiból (Forrás: The Verge )

Ha már Hollywoodról van szó, a Marvel Secret Invasion című sorozatának producerei mesterséges intelligenciát használtak a nyitó képsorok elkészítéséhez. Ez különösen érdekes, mert a sorozat vezető producere elmondta, hogy tudatosan döntöttek a mesterséges intelligencia használata mellett, mert az „a sorozat témáival játszik”, azaz az alakváltó skrull népességgel.

Ez az alkalmazási eset azonban egy Pandora szelencéjét nyitotta meg a művészeti világban a képzési adatokkal, a művészi jogokkal, a mesterséges intelligencia veszélyeivel és az etikus kreativitással kapcsolatban.

A mesterséges intelligencia által generált művészet jövője

A fenti AI-művészeti példák két dolgot mutatnak be: az AI-művészet végtelen lehetőségeit és azt a valódi hatást, amelyet az emberi élet jövőjére gyakorolhat.

Bár bármilyen eszközt használhat, és hatalmas lehetőségeket nyithat meg, az AI-művészet hatása komoly viták tárgyát képezi. A vita néhány kulcsfontosságú kérdése a következő:

Képességek: Kreatív segédeszközként a mesterséges intelligencia hatékonyabb, mint bármelyik eszköz, amelyet a művészek eddig használtak. Nemcsak a gyors alkotást teszi lehetővé, hanem nagy sebességgel támogatja az iterációkat és a fejlesztéseket is. A modellek fejlődésével várhatóan ez csak javulni fog – drámai mértékben.

Adatok: Az AI-művészet egyik alapvető eleme a modellek betanításához használt adat. Sok AI-művészet-generátor nem hozza nyilvánosságra a betanítási adatait, ami veszélyes terepet jelent a szerzői jogok megsértése és azoknak a hagyományos művészeknek a jogai tekintetében, akik ezeket a stílusokat kialakították.

Például az Open AI ChatGPT hangfunkciója annyira hasonlított Scarlett Johansson színésznő hangjára, hogy jogi következményekkel járt.

Mesterséges intelligencia és etika: Az ilyen adatok etikus használata szintén bonyolult kérdés, különösen azoknak a művészeknek az esetében, akik technológiai ismereteik miatt nem feltétlenül képesek megérteni az ilyen felhasználás hátterét.

Például Ali Selim, a Secret Invasion rendezője és vezető producere elmondta, hogy nem igazán érti, hogyan működik a mesterséges intelligencia, de lenyűgözi, amit létre tud hozni. Nyilvánvaló, hogy még sok mindent meg kell tanulni és értékelni, mind a művészek, mind pedig a mesterséges intelligencia művészeti generátorokat fejlesztők részéről.

Szerzői jogok: Egy amerikai bíróság tavaly úgy döntött, hogy az emberi beavatkozás nélkül, mesterséges intelligenciával generált képek az amerikai jog szerint nem védhetők szerzői joggal. A képzési adatok – amelyek szerves részét képezik annak, hogy mit jelent a „beavatkozás” – pontos ismerete nélkül nincs konszenzus arról, hogy mi minősül szellemi tulajdonnak.

Ugyanakkor ezek minden új technológiánál előforduló, szokásos kezdeti nehézségek. Ahhoz, hogy mindenki számára megfelelő megoldást találjanak, a művészeti közösségnek, valamint a jogi és technológiai szakértőknek le kell ülniük egymással, és ki kell dolgozniuk a részleteket.

A lényeg az, hogy az emberek és a mesterséges intelligencia algoritmusai közötti gyümölcsöző, tisztességes együttműködés mindenki számára előnyös. A fenti mesterséges intelligencia által létrehozott művészeti példák azt mutatják, hogy a mesterséges intelligencia demokratizálja a művészetalkotás képességét. Lehet, hogy nem kell tudnia, hogyan kell keverni az akvarelleket, vagy jártasnak lennie a tervezés alapelveiben, de a képzelőereje és kifejezőkészsége lesz a kulcsa a nagyszerű mesterséges intelligencia által létrehozott művészet megalkotásához.

Az AI-művészeti eszközök villámgyorsan állítanak elő iterációkat és variációkat, ami rendkívüli hatékonyságot eredményez mind az emberek, mind a szervezetek számára.

Bár az AI már az elmúlt 50 évben is megjelent, csak a közelmúltban kezdett hatást gyakorolni a művészet világára. Az AI-termékek segítségével bárki, akinek van fantáziája, létrehozhat művészeti alkotásokat, függetlenül attól, hogy milyen jártassággal rendelkezik a tervezőeszközök használatában.

Mivel egyre több ember szerez képességet a művészet létrehozására, vizuális tartalmak robbanásszerű növekedésére lehet számítani. A marketingcsapatok nagy mennyiségben hozhatnak létre változatos tartalmakat. A rajongók minden nap új művészeti alkotásokat fognak közzétenni, ahogyan azt már a Redditen is elkezdték. A terméktervezők gyorsan készítenek majd prototípusokat, így gyorsabban hozhatnak létre több változatot.

Ha Ön olyan szakember, aki a tervezéshez AI-t használ, a munkatermékek kezelése bonyolulttá válhat. Ahhoz, hogy minden AI-művészeti projektjét hatékonyan kezelhesse, szüksége van egy olyan projektmenedzsment eszközre, mint a ClickUp.

A projektmenedzsment funkciók mellett a ClickUp Brain lehetővé teszi a promptok optimalizálását, a dokumentáció összefoglalását, a projektadatokhoz való egyszerű hozzáférést és még sok mást.

Készítsen és kezeljen mesterséges intelligencia által létrehozott művészeti alkotásokat a ClickUp segítségével. Próbálja ki még ma ingyen a ClickUp-ot.