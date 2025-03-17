Több mint 30 DALL·E 3 prompt lenyűgöző vizuális effektek létrehozásához

Ugyanazokat a homályos parancsokat írja be újra és újra, és középszerű AI-művészetet kap? Nem Ön a probléma, hanem a parancsai.

A DALL·E promptok úgy működnek, mint egy tervrajz. Adj az AI-nak valami alapvetőt, amivel dolgozhat, és átlagos eredményt kapsz. De ha jól megalkotod a promptodat, és voilà, máris kész a remekmű.

Az AI nem a kreativitás helyettesítésére szolgál, hanem egy hatékony eszköz, amely fokozza azt. A művészek és a tervezők stílusok felfedezésére, koncepciók finomítására és ötletek gyorsabb megvalósítására használják.

Ez a több mint 30 promptból álló lista segít abban, hogy még tovább fejlessze a DALL·E-t, és élesebb, dinamikusabb eredményeket érjen el.

Kezdjük el alkotni! 🖌️

⏰ 60 másodperces összefoglaló A hatékony DALL·E 3 promptok kidolgozása a kulcsa a vizuálisan lenyűgöző AI-művészet létrehozásának. A megfelelő prompt struktúrát és egyértelműséget biztosít, irányítva az AI-t, hogy kiváló minőségű, részletgazdag és stilisztikailag pontos képeket hozzon létre. Íme több mint 30 DALL·E 3 prompt példa: Művészi stílusok: impresszionista festmények, hiperrealista fotográfia és szürreális álomképek Futurisztikus és sci-fi koncepciók: Cyberpunk városok, AI-vezérelt metropoliszok és idegen tájak Fantasy és mitológia: Fenséges sárkányok, görög istenek és víz alatti sellőkirályságok Történelmi újragondolások: Viktoriánus londoni detektívek, szamuráj harcosok és reneszánsz műtermek Rajzfilmek és szeszélyes témák: Beszélő állatok, cukorkák világa és élő mesebeli falvak Popkultúra és filmes témák: Noir filmjelenetek, űrwesternek és retro-futurisztikus világok Természet és tájak: Fagyos tundrák, varázslatos erdők és vulkánkitörések Kísérleti és absztrakt témák: A gravitációt megcáfoló városok, olvadó óraművek és ember-robot fúziók

Kísérleti és absztrakt promptok: A gravitációt megcáfoló városok, olvadó időmérők és ember-robot fúziók Hogyan készíts jobb DALL E 3 promptokat: Légy konkrét: Használj leíró részleteket a témához, a beállításhoz és a stílushoz Szerkeszd meg a promptodat: Határozd meg egyértelműen a témát, a cselekvést, a környezetet és a művészeti stílust Kísérletezz különböző stílusokkal: Építs be utalásokat művészeti irányzatokra, megvilágításra vagy kompozíciókra Használj AI eszközöket az optimalizáláshoz: A ClickUp Brain segít finomítani és generálni a prompt variációkat a pontosabb eredmények érdekében

Legyen konkrét: Használjon leíró részleteket a téma, a környezet és a stílus leírásához.

A prompt felépítése: Határozza meg egyértelműen a témát, a cselekvést, a környezetet és a művészeti stílust.

Kísérletezzen különböző stílusokkal: építsen be utalásokat művészeti irányzatokra, megvilágításra vagy kompozíciókra.

Whiteboards: Szervezze meg vizuálisan a tervezési koncepciókat egy közös munkaterületen

Brain: Az AI-művészeti promptok azonnali generálása, finomítása és bővítése

Dokumentumok: AI-utasítások, visszajelzések és kreatív referenciák tárolása, nyomon követése és strukturálása

A DALL·E 3 megértése

A DALL·E 3 az OpenAI legújabb fejlesztése az AI-vezérelt képalkotás terén, amelynek célja, hogy a szöveges promptokat rendkívül részletes, kontextusérzékeny vizuális elemekké alakítsa. Fokozza a kreativitást és egyszerűsíti a tervezési folyamatot művészek, marketingesek és tartalomalkotók számára.

Íme a legfontosabb jellemzői:

Pontos képalkotás: Pontosan rögzíti a részleteket, és a promptnak megfelelő vizuális elemeket hoz létre.

Továbbfejlesztett szövegmegjelenítés: Olvasható szöveget generál a képeken belül, javítva a poszterek, címkék és könyvborítók tervezését.

Stilisztikai alkalmazkodóképesség: Alkalmazkodik az egyes művészeti stílusokhoz, a hiperrealista kompozícióktól az absztrakt kompozíciókig.

Interaktív finomítások: Lehetővé teszi a felhasználók számára a képek finomhangolását, biztosítva a kompozíció, az esztétika és Lehetővé teszi a felhasználók számára a képek finomhangolását, biztosítva a kompozíció, az esztétika és a grafikai trendek jobb ellenőrzését.

Etikai biztosítékok: Szűri a káros vagy elfogult tartalmakat, fenntartva az AI felelősségteljes használatát.

🔍 Tudta? A globális AI-képgenerátorok piaca 2030-ra várhatóan 917,175 millió dollárra nő. Ez 17,4%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR) jelent.

📖 Olvassa el még: Midjourney prompt példák, amelyekkel művészetét új szintre emelheti

Miért fontos a promptok elsajátítása?

A megfelelő prompt elkészítése döntő fontosságú a kiváló minőségű válaszok generálásában. A jól felépített prompt irányítja a modellt, biztosítva a pontos, releváns és kreatív eredményeket.

Az AI-művészeti promptok finomításának legfontosabb okai a következők:

Nagyobb pontosság: A világos utasítások csökkentik a félreértéseket és az elvárásoknak megfelelő eredményeket hoznak.

Nagyobb kreativitás: A konkrét megfogalmazás ösztönzi a fantáziadúsabb és dinamikusabb válaszokat.

Következetes eredmények: A strukturált promptok javítják az A strukturált promptok javítják az AI-művészeti generátor megbízhatóságát, megkönnyítve a kiváló minőségű eredmények reprodukálását.

Erősebb kontroll: A jól meghatározott utasítások alakítják az eredményt, minimalizálva a véletlenszerűséget és az eredmények következetlenségét.

Gyorsabb iterációk: A pontos promptok csökkentik a kísérletezés és a hibák számát, így időt takaríthat meg a beállításokkal.

Fejlett problémamegoldás: A gondosan kidolgozott promptok segítenek az AI-nak a komplex ötleteket megvalósítható ötletekké bontani.

🧠 Érdekesség: A „DALL·E” név Salvador Dali művész és a Pixar WALL-E robot nevének kombinációjából származik. Lényegében ötvözi a szürrealista művészet koncepcióját egy kreatív, fantáziadús géppel, amely szöveges leírások alapján képes képeket generálni.

Példák a DALL·E 3 parancsokra

A DALL·E 3 segítségével egyszerű szöveges leírásokból lenyűgöző vizuális effekteket hozhat létre. Sokoldalúsága a marketingkampányoktól és a tervezési projektektől a történetmesélésig és még tovább terjed.

Fedezze fel a több mint 30 DALLE 3 promptot különböző stílusokhoz, témákhoz és koncepciókhoz, amelyek segítenek Önnek a tervezők számára készült AI eszköz használatában.

Művészi stílusok

1. Hiperrealisztikus fotózás: Egy idős férfi arcának közeli felvétele, amelyen mély ráncok, átható kék szemek és meleg mosoly látható, lágy, természetes megvilágításban, amely kiemeli a bőre textúráját.

2. Impressionista festmény: Claude Monet stílusában festett élénk parkjelenet, lágy ecsetvonásokkal, foltos napfényben, tavaszi délutánt élvező emberekkel

3. Szürreális álomvilág: Könyvekből épült lebegő kastély, ragyogó medúzákkal teli égbolton, éteri kék és lila színpalettával

A DALL·E 3 segítségével létrehozott lebegő könyvkastély

🧠 Érdekesség: Az egyik legkorábbi AI-művészeti rendszer az AARON volt, amelyet 1973-ban Harold Cohen hozott létre. Az AARON szimbolikus AI-megközelítést alkalmazott fekete-fehér rajzok létrehozásához.

Futurisztikus és sci-fi koncepciók

4. Cyberpunk metropolisz: Neonfényes város éjszaka, repülő autók, holografikus hirdetőtáblák és egy magányos, trenchcoatban álló fejvadász a tetőn

5. Idegen világ: Hatalmas biolumineszcens növényekkel teli táj, három napos égbolt és furcsa lények, akik egy ragyogó folyóparton kóborolnak

6. AI-alapú város: Egy utópikus város, ahol robotok és emberek élnek együtt, tiszta energiával működő felhőkarcolókkal, autonóm közlekedéssel és egy üveges folyón tükröződő futurisztikus látképpel.

Fotórealisztikus utópikus város

Fantázia és mitológia

7. Fenséges sárkány: Egy toronymagas arany sárkány ül egy sziklán, és alkonyatkor tüzet okád egy középkori királyságra.

8. Ókori görög istenek: Zeusz az Olümposz hegyén áll, viharfelhők veszik körül, kezében villámló villámot tart.

9. Víz alatti sellőkirályság: Egy hatalmas palota az óceán mélyén, ahol sellők úsznak a korallzátonyok és a ragyogó halak között

Egy víz alatti sellőkirályság

Történelmi újragondolások

10. Viktoriánus kori London: Gázlámpákkal megvilágított ködös utca, ahol egy hosszú kabátot és cilinder kalapot viselő nyomozó egy rejtélyes ügyet vizsgál.

11. Szamuráj harcos: Egy harcias szamuráj áll a csatatéren, kezében katana, testét részletgazdag páncél borítja, a szélben virágzó cseresznyefák ágai lengedeznek körülötte.

12. Reneszánsz művész műterme: Leonardo da Vinci a Mona Lisát festi egy gyengén megvilágított műhelyben, amely tele van vázlatokkal, befejezetlen szobrokkal és gyertyafényekkel

Leonardo da Vinci a Mona Lisát festi

Szeszélyes és rajzfilmszerű témák

13. Állat kávézó: Egy hangulatos kávézó, amelyet teljes egészében macskák üzemeltetnek, ahol a cicák kávét szolgálnak fel a kis asztaloknál ülő többi állatnak.

14. Élő mesebeli falu: Egy apró falu, ahol a gombák házakként szolgálnak, a tündérek a virágszirmok között repülnek, és a beszélő állatok köszöntik egymást a macskaköves utcákon.

15. Animált cukorkavilág: Egy táj, ahol minden ehető, csokoládéfolyók, gumicukor-hegyek és nyalókafák

Egy szeszélyes cukorkavilág

🧠 Érdekesség: Az AI-műalkotásokért aukción fizetett legmagasabb ár 432 000 dollár volt , amelyet 2018. október 25-én fizettek az Edmond de Belamy portréjáért. A képzeletbeli személyiség portréját a francia Obvious Art művészeti kollektíva tagjai által létrehozott Generative Adversarial Network (GAN) készítette.

Popkultúra és filmes témák

16. Klasszikus film noir: Fekete-fehér detektívjelenet, amelyben egy titokzatos, piros ruhás nő áll egy utcai lámpa alatt, miközben egy detektív az árnyékból figyeli őket.

17. Űrwestern: Egy kemény cowboy robotlovon lovagol egy poros idegen bolygón, mögötte két nap nyugszik le

18. Retro-futurizmus: Az 1950-es évek stílusában elképzelt jövő, ahol az emberek jetpackekkel repülnek a karcsú króm felhőkarcolók között

Egy retro-futurisztikus város

Természet és tájak

19. Varázslatos erdő: Egy varázslatos erdő biolumineszcens fákkal, lebegő lámpásokkal és egy rejtett tündérházikóval

20. Vulkánkitörés: Drámai pillanat, amikor a láva kitör a magasba tornyosuló vulkánból, és vörös és narancssárga árnyalatokkal világítja meg az éjszakai eget

21. Fagyos tundra: Egy magányos jegesmedve sétál a végtelen jégtájon, miközben az északi fény táncol a feje felett

Egy magányos jegesmedve sétál

🔍 Tudta? A közösségi médiában megosztott képek körülbelül 71%-a AI által generált. Ahogy az AI-művészet egyre elterjedtebbé válik, a valóság és a fikció megkülönböztetése fontosabb, mint valaha!

Minden napos pillanatok művészi csavarral

22. Esős városi utca: A neonfények alatt ragyogó, tükröződő utca, ahol az emberek esernyők alatt sétálnak, miközben az esőcseppek hullámokat keltenek a pocsolyákban.

23. Hangulatos könyvesbolt: Egy bájos könyvesbolt, tele fa polcokkal, ropogó kandallóval és egy székre feltekeredett álmos macskával

24. Naplemente az óceán felett: Békés strand, ahol a hullámok gyengéden csapódnak a partra, az ég pedig mély narancssárga és lila színekkel festett

Fotórealisztikus naplemente az óceán felett

Kísérleti és absztrakt promptok

25. Ember-robot fúzió: Fél ember, fél android arc digitális portréja, amelynek bőrén ragyogó áramköri vonalak futnak végig

26. A gravitációt megcáfoló város: Egy metropolisz, ahol a felhőkarcolók fejjel lefelé lebegnek, és ragyogó hidak kötik össze őket az álomszerű égen.

27. Olvadó időmérők: Egy szürreális világ, ahol az órák megnyúlnak és elolvadnak a kanyargós tájon, Salvador Dalí művészetének ihletésében.

Egy szürreális világ olvadó órákkal

Szórakoztató és szokatlan ötletek

28. Középkori lovagként öltözött macska: Komoly tekintetű macska teljes páncélzatban, apró karddal és pajzzsal bátran állva

29. Űrhajót vezető kutya: Egy arany retriever futurisztikus űrhajós ruhában, magabiztosan irányítva egy high-tech űrhajót a galaxison keresztül

30. Detektívkabátos zsiráf: Magas, komoly zsiráf klasszikus detektívruhában, nagyítóval a kezében, egy ügyet vizsgálva

Egy komolyan vehető zsiráf nyomozó trenchcoatban

Személyre szabott és koncepcionális promptok

31. Önarckép mitikus lényként: Fantasy ihletésű digitális festmény, amelyen a modell félig ember, félig sárkány lényként jelenik meg madártávlatból.

32. Álomból ihletett táj: Személyes emlékeken alapuló, vizuálisan lenyűgöző álomkép, amely valós és képzeletbeli elemeket ötvöz

A holdra szállás steampunk ihletésű újragondolása

33. Alternatív történelmi esemény: Egy történelmileg jelentős pillanat futurisztikus csavarral újragondolva, például a holdra szállás egy steampunk világban

34. Szürreális albumborító: Szürreális albumborító, amelyen egy neonfényes éjszakai város látható, és egy magányos alak futurisztikus öltönyben áll egy felhőkarcoló tetején, és a kavargó galaxisokkal és lebegő hangjegyekkel teli eget bámulja.

🔍 Tudta? A generatív ellentétes hálózat (GAN) egy mesterséges intelligenciával létrehozott művészetben használt mesterséges intelligencia modell, amely két egymással versengő neurális hálózatból áll: a generátorból és a diszkriminátorból. A Generator modell véletlenszerű zajokból hoz létre új képeket, és igyekszik olyan eredményeket produkálni, amelyek a lehető legjobban hasonlítanak a valós képekre. A Discriminator értékeli, hogy egy kép valós (tényleges adatokból származik) vagy hamis (a Generator által generált).

DALL·E 3 promptok készítése

Egy jól megalkotott DALL·E prompt egy homályos ötletet részletes, vizuálisan lenyűgöző képpé alakíthat. A kihívás abban rejlik, hogy olyan egyértelmű utasításokat adjon, amelyek irányítják az AI-t anélkül, hogy korlátoznák annak kreativitását.

Hogyan finomíthatja és strukturálhatja a DALL·E parancsokat, hogy azok egyértelműek, kreatívak és a lehető legjobb eredmények elérése érdekében optimalizáltak legyenek?

Vessünk egy pillantást a legfontosabb lépésekre. ⚒️

1. lépés: Kezdje egy világos ötlettel

A homályos utasítások következetlen eredményeket hoznak. Mielőtt leírna egy szót is, pontosan határozza meg, mit szeretne.

Határozza meg koncepcióját: Egy futurisztikus városi tájat képzel el? Egy szürreális álomvilágot? Egy hiperrealisztikus portrét? Legyen világos, mit szeretne látni.

Azonosítsd a kulcsfontosságú elemeket: Vedd figyelembe a témát, a környezetet, a hangulatot és a stílust. Minél több részletet adsz meg, annál jobban fogja az AI megragadni a víziódat.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy a cél egy macska képének generálása. Egy olyan homályos prompt, mint „egy székre ülő macska”, ilyen típusú képet generál: Macska egy széken

Finomíthatja a következőkre:

„Egy bolyhos fehér perzsa macska elegánsan heverészik egy mély bordó bársony karosszékben, smaragd zöld szemei a gyenge gyertyafényben ragyognak. A viktoriánus stílusú szobát bonyolult fafaragások, gazdag smaragd és arany tapéta, valamint nehéz bársonyfüggönyök díszítik. A 19. századi olajfestmény stílusában festett jelenet lágy ecsetvonásokkal, meleg megvilágítással és gazdag, texturált hangulattal rendelkezik.”

Íme a finomított eredmény:

Fokozott kép egy ülő macskáról

Látja a különbséget? Ezeknek a részleteknek a megadása segít a DALL·E-nek megérteni a kívánt esztétikát.

💡 Profi tipp: Használjon leíró mellékneveket, amelyek kiemelik a textúrát, a képminőséget, az élénk színeket, az anyagot és a hangulatot a beviteli promptban. Az olyan szavak, mint „csillogó”, „rusztikus” vagy „kaotikus” mélységet adnak a képnek.

2. lépés: A jobb eredmények érdekében strukturálja a promptokat

A promptok egyértelmű szakaszokra bontása javítja a pontosságot. Hasznos formátumok:

Tárgy: Ki vagy mi látható a képen? Legyen konkrét! Ahelyett, hogy olyan parancsokat írna, mint „róka”, pontosítson: „vörös róka, átható zöld szemekkel”.

Cselekvés: Mi történik? A mozgás hozzáadása dinamikussá teszi a képet. „Egy lovag, aki kardját húzza” sokkal vonzóbb, mint egyszerűen „egy lovag”.

Helyszín: Hol játszódik? Írja le a hátteret, hogy megteremtse a hangulatot. A „ködös, varázslatos erdő” egészen más érzést kelt, mint a „letisztult, modern felhőkarcoló”.

Stílus: Hogyan kell kinéznie? Akár „vintage olajfestményt” vagy „élénk cyberpunk illusztrációt” szeretne, a stílus meghatározása segít a mesterséges intelligenciának a kívánt megjelenés elérésében.

📌 Példa: Egy bölcs öreg bagoly átható arany szemekkel (téma) egy görbe faágon ülve, a holdat bámulva (cselekvés) ködös erdőben, ragyogó szentjánosbogarakkal (környezet). Készítsd úgy, mint egy sötét fantasy digitális festményt, gazdag textúrákkal (stílus). Íme a generált kép: Egy bagoly misztikus környezetben

3. lépés: Kísérletezzen különböző stílusokkal

A DALL·E 3 a változatosságból merít erőt, ezért ne félj keverni a dolgokat!

Fedezze fel a művészi stílusokat: Próbálja ki olyan kifejezéseket, mint „olajfestmény”, „digitális koncepciórajz” vagy „szénrajz”.

Kombinálj váratlan ötleteket: Mi történik, ha egy futurisztikus cyberpunk világot ötvözöl az ókori egyiptomi építészettel? Próbáld ki és nézd meg!

Használjon dinamikus cselekvéseket: Ahelyett, hogy „páncélos lovag” lenne, próbálja meg a „ragyogó páncélos lovag, aki mechanikus sárkányon repül a viharos égen” kifejezést. Ez mozgást és mélységet ad a képnek.

📌 Példa: „Neonfényben úszó ókori egyiptomi város ragyogó piramisokkal és robot szfinxekkel. Egy futurisztikus fáraó high-tech köntösben áll egy templom bejáratánál, viharos, drónokkal teli ég alatt. Mozis hangulatú digitális koncepciórajz. ” Íme az eredmény: Egy ókori egyiptomi város

💡 Profi tipp: Ha hivatkozásokat adsz meg konkrét művészekre, technikákra vagy korszakokra, az finomítja az eredményt. Próbáld ki a DALLE 3 parancsokat, például „egy 1940-es évekbeli noir filmből egy detektív egy füstös jazz klubban” a filmszerű hatás elérése érdekében.

