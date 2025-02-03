A 10 legjobb munkaerő-optimalizáló szoftver 2025-ben

Egy gyorsan növekvő startupnál egy növekvő csapat vezetése nagyon szórakoztató lehet. De tudja, mi a legnagyobb kihívásunk?
A projekt ütemterveinek, az alkalmazottak munkarendjének, a munkaerő-költségeknek és a teljesítménymenedzsment mutatóknak a nyomon követése anélkül, hogy elveszítenénk a józan eszünket. Emlékszem azokra a napokra, amikor táblázatokba és végtelenül hosszú megbeszélésekbe temetkeztem, miközben igyekeztem szervezett és hatékony maradni.
Ekkor döntöttünk úgy, hogy bevezetjük a munkaerő-optimalizáló szoftvert a mindennapi munkába. Hirtelen könnyebbé vált a lélegzetvétel, mivel tisztán láttam a feladatkiosztásokat, a projekt határidőket és a csapat általános termelékenységét. És bár a munka továbbra is intenzív, a csapatommal soha többé nem kell késő estig dolgoznunk, hogy kézzel egyeztessük az adatokat.
Ebben a blogban saját tapasztalataimra támaszkodva bemutatom a legjobb munkaerő-optimalizáló eszközöket.
Kezdjük is! ⬇️
Mit kell keresnie a munkaerő-optimalizáló szoftverekben?
A munkaerő-menedzsment szoftver kiválasztásakor fontos, hogy olyan funkciókra összpontosítson, amelyek azonnal javítják csapata hatékonyságát és termelékenységét.
A megfelelő szoftvernek egyszerűsítenie kell a folyamatokat, javítania kell a munkavállalók irányítását és támogatnia kell a stratégiai döntéshozatalt.
Íme néhány funkció, amelyet minden munkaerő-optimalizáló szoftverben elengedhetetlennek tartok:
- Alkalmazottak teljesítményének nyomon követése: Figyelemmel kíséri az egyéni és a csapat teljesítményét, referenciaértékeket állapít meg és visszajelzést ad a folyamatos fejlesztés érdekében.
- Automatikus ütemezés: automatizálja a műszakok létrehozását és módosítását a munkavállalók rendelkezésre állása és munkaterhelése alapján, csökkentve ezzel az ütemezési hibákat.
- Bérszámfejtés: megkönnyíti a bérszámfejtést, kezeli a levonásokat, és biztosítja a munkavállalók pontos és időben történő kifizetését.
- Szabálykezelés: Meghatározza és érvényesíti a vállalati irányelveket és jogi előírásokat, biztosítva a megfelelést és a következetességet.
- Előrejelzés: adatok és trendek alapján előrejelzi a jövőbeli munkaerő-igényeket, hogy felkészülhessen a változó munkaerő-igényekre.
- Mesterséges intelligencia: Mesterséges intelligenciát használ a trendek előrejelzéséhez, a feladatok automatizálásához és a döntéshozatalhoz szükséges, hasznosítható információk biztosításához.
A 10 legjobb munkaerő-optimalizáló szoftver 2024-ben
A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség miatt a megfelelő munkaerő-menedzsment szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet.
Összeállítottam a 10 legjobb eszköz listáját, hogy segítsen megtalálni a legmegfelelőbbet csapata termelékenységének növeléséhez.
1. ClickUp (a legjobb HR-projektmenedzsmenthez és munkaerő-optimalizáláshoz)
A ClickUp for HR Teams szoftvert választottam első helyre, mert ez egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely a munkaerő-menedzsment minden aspektusát javítja. Egyszerűsíti a toborzási folyamatot azáltal, hogy rendszerezi a jelöltek pályázatát és a felvételi tevékenységeket.
A ClickUp-ban azt szeretem, hogy több mint 15 testreszabható nézet, például naptárnézet, listanézet, Gantt-diagram nézet és táblázatos nézet segítségével hatékonyan nyomon követhető a teljesítmény, az elkötelezettség és a fejlődés. Mindezt úgy teszi, hogy az összes alkalmazotti információt biztonságosan egy helyen tárolja.
Dokumentumaim, wikijeim és tudásbázisaim létrehozásához és kezeléséhez mindig a ClickUp Docs-ot használom. A beágyazott oldalak és a gazdag formázási lehetőségek segítségével strukturálhatja tartalmát, és megoszthatja azt a csapat tagjaival.
A legkényelmesebbnek azt találom, ha előre elkészített sablonokkal kezdem a fontos HR-feladatok elvégzését, és azokat az egyedi igényeimhez igazítom. Akár a felvételi folyamatok racionalizálása, az új munkavállalók beillesztésének finomítása, akár a munkavállalók teljesítményének nyomon követése a cél, a ClickUp sablonjai minden igényt kielégítenek. Íme két ClickUp sablon, amelyekben teljes mértékben bízom:
ClickUp alkalmazotti névjegyzék sablon
A munkavállalói információk szervezéséhez és nyomon követéséhez én a ClickUp Employee Directory Template-t használom. Ez lehetővé teszi a munkavállalói adatok többféle formátumban történő kezelését és megtekintését, így könnyen láthatja, hogy ki melyik részleghez tartozik, és ki van éppen az irodában.
Ezt a sablont a következőkre használhatja:
- Összegyűjtse az összes alkalmazotti információt egy helyen
- Könnyedén keresse meg munkatársai adatait és elérhetőségeit
- Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak adatai pontosak és naprakészek legyenek.
A sablon megkönnyíti a csapat irányítását azáltal, hogy egyszerűsíti a kommunikációt, megkönnyíti az új munkatársak beilleszkedését és biztosítja az érzékeny adatok védelmét – mindezt egy helyen.
ClickUp HR SOP sablon
A személyzeti menedzsment folyamatok tökéletesítésének másik remek lehetősége a ClickUp HR SOP sablon. Ez a sablon központi adattárként szolgál minden HR-dokumentum számára, biztosítva a politikák és eljárások következetességét és naprakészségét.
Az egyéni állapotok és mezők lehetővé teszik a feladatok hatékony kezelését, míg a konkrét HR-funkciókhoz, például a kilépéshez, a toborzáshoz és a teljesítményértékeléshez igazított többféle nézet egyszerűsíti és megkönnyíti a feladatkezelést.
? Profi tipp: Kipróbálhatja a kapacitástervezési sablonokat is, és igényeihez igazíthatja őket.
A ClickUp Dashboards remek eszköz az alkalmazottak teljesítményének, az ügyfelek elégedettségének és elkötelezettségének nyomon követésére és jelentésére, valamint a feladatok teljesítési arányának felülvizsgálatára. Valós időben frissülnek, így könnyen nyomon követheti HR-prioritásait.
A ClickUp legjobb funkciói
- Testreszabható mezők: Rögzítsen részletes alkalmazotti információkat a ClickUp egyéni mezőkkel, mellékletekkel és külső linkekkel, hogy minden releváns adat rendezett és hozzáférhető legyen.
- Személyre szabott állapotok: Használja a ClickUp egyéni feladatállapotokat a munkaerő-felvétel, az új munkavállalók beillesztése és a munkavállalók fejlesztése munkafolyamatainak vizualizálásához és kezeléséhez, biztosítva ezzel a minden szakaszban egyértelmű haladás nyomon követhetőségét.
- Emlékeztetők: Állítson be egyszeri vagy ismétlődő ClickUp emlékeztetőket a kritikus HR-tevékenységekhez, például interjúkhoz, utánkövetésekhez és teljesítményértékelésekhez, hogy mindig naprakész legyen a menetrendjével, és soha ne maradjon le egy fontos feladatról sem.
- Ellenőrzőlisták: Vezesse be a ClickUp feladatellenőrzőlistákat az HR-folyamatok egyszerűsítése és hibamentesítése érdekében, biztosítva, hogy minden lépés, a toborzástól a beilleszkedésig, alaposan el legyen végezve.
- Függőségek: Hozzon létre ClickUp feladatfüggőségeket a felvétel, a beilleszkedés és a fejlesztési tevékenységek sorrendjének kezeléséhez, hogy a feladatok a megfelelő sorrendben legyenek elvégezve.
- Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot kedvenc eszközeihez és alkalmazásaihoz, hogy javítsa a HR-műveleteket, racionalizálja a munkafolyamatokat és zökkenőmentes adat-szinkronizálást tegyen lehetővé.
A ClickUp korlátai
- A mobilalkalmazásból hiányozhatnak bizonyos asztali funkciók, ami korlátozza a mobil használat során elérhető funkcionalitást.
- A kiterjedt funkciók egyes felhasználók számára tanulási görbét eredményezhetnek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Workday (A legjobb fejlett HR- és pénzügyi menedzsmenthez)
A Workday egy egységes, felhőalapú megoldás, amely nagy és közepes méretű szervezetek HR-szakemberei körében népszerű.
Ez a munkaerő-tervező szoftver egyesíti a pénzügyeket, a HR-t és a tervezést, így egyetlen forrásból biztosít valós idejű jelentéseket és végpontok közötti folyamatokat, a munkába állástól a bérszámfejtésen át a szabadságkérelmekig és még sok másig. Az integráció intuitív felhasználói élményt biztosít, segítve a vállalkozásokat a működés racionalizálásában és a növekedés elérésében.
Akár kisvállalkozásról, akár több rendszerrel rendelkező nagyvállalatról van szó, a Workday minden méretű szervezet számára megfelelő, robusztus vállalatirányítási felhőt kínál.
A Workday legjobb funkciói
- Vonzza és fejlessze a tehetségeket a Workday Skills Cloud adat alapú betekintésével.
- Azonosítsa a trendeket, kockázatokat és lehetőségeket, hogy személyre szabott cselekvési tervekkel segítsen a vezetőknek és menedzsereknek.
- Egyszerűsítse az információkhoz való hozzáférést és a feladatok elvégzését a felhasználóbarát önkiszolgáló és intelligens ügykezelő rendszerrel.
- Javítsa a sokszínűséget elősegítő toborzást és a munkaerő-tervezést a készségek fejlett ontológiával történő kategorizálásával.
- Csökkentse a manuális munkaterhelést és a hibákat az automatizálással, hogy javítsa a stratégiai fókuszt és a hatékonyságot.
A munkanap korlátai
- A jelentkezőknek gyakran kell újra megadniuk a különböző pozíciókhoz tartozó adataikat, és az automatikus kitöltési megoldások nem állnak széles körben rendelkezésre.
- A kézi vázlatmentés szükséges ahhoz, hogy a változtatások ne vesszenek el.
- A jelentéskészítő eszköz nem elég rugalmas, és nem tartalmaz lekérdezési összeállítót a humán tőke menedzsmenthez (HCM).
Workday árak
- Egyedi árazás
Workday értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)
3. Workofo (A legjobb AI-alapú ütemezéshez és munkaerő-optimalizáláshoz)
A Workofo egy mesterséges intelligenciával működő munkaerő-optimalizáló szoftver, amely javítja az ütemezést és a menedzsmentet azáltal, hogy előre jelzi a munkaterhelést és testreszabott ütemterveket készít az Ön vállalkozásához.
A mobilalkalmazás nagyon hasznosnak bizonyult, mivel biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt és a könnyű hozzáférést útközben is.
A Workofo a fejlett mesterséges intelligencia technológiát szakértői tanácsadással és interakciós elemzéssel ötvözi, így kiválóan alkalmas közepes és nagy méretű vállalkozások számára a kiskereskedelemben, a vendéglátásban és a disztribúcióban.
A Workofo legjobb funkciói
- Több mint 60 millió ütemtervváltozat elemzése a legmegfelelőbb megoldás megtalálásához
- Használja ki az AI előnyeit a munkaterhelés előrejelzéséhez és az ütemtervek 15 perces pontossággal történő optimalizálásához.
- Körülbelül 80 paraméter integrálása, beleértve a szabályozásokat és a belső szabályokat, a testreszabott optimalizálás érdekében.
- Ossza meg a műszakokat, egyensúlyozza ki a szolgáltatási szinteket a különböző helyszíneken, és a forgalom előrejelzései és az üzleti igények alapján módosítsa a munkaidőt.
- Takarítson meg 5–15%-ot az alkalmazottak munkaidejéből azáltal, hogy csökkenti a felesleges túlórákat és átcsoportosítja az erőforrásokat a nagyobb termelékenység érdekében.
A Workofo korlátai
- Az AI funkciók hatékonysága nagyban függ a pontos és teljes bevitt adatoktól.
- A meglévő HR- vagy bérszámfejtési rendszerekkel való integráláshoz további szolgáltatások szükségesek lehetnek.
Workofo árak
- Egyedi árazás
Workofo értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Ultimate Kronos Group [UKG] (A legjobb átfogó munkaerő-menedzsment és munkavállalói elkötelezettség terén)
Az UKG elkötelezett a szervezeti siker javítása iránt, amelynek középpontjában az emberek, a munkahelyi kultúra és a bizalom áll. Célja, hogy támogassa a sokszínű munkaerőt, bevonja a munkavállalókat és jelentősen javítsa az üzleti eredményeket.
Az UKG számos hatékony megoldást kínál a humánerőforrás-tervezés és a munkaerő-menedzsment fejlesztésére, többek között az UKG Pro Workforce Management, az InTouch DX és a Talk szoftvereket.
Az UKG legjobb funkciói
- Optimalizálja az alkalmazottak beosztását a legfrissebb információk alapján a maximális hatékonyság érdekében.
- Automatizálja és racionalizálja az adófeldolgozást pontos számításokkal és megfelelőségi funkciókkal.
- Egyszerűsítse a globális bérszámfejtést, és biztosítsa a pontos fizetést több mint 160 országban az UKG One View segítségével.
- Hozzon létre és tartson fenn szabályoknak megfelelő üzleti folyamatokat olyan funkciókkal, amelyek megfelelnek a szabályozási követelményeknek.
UKG korlátozások
- A gyakori biztonsági hitelesítések nehézkesek és időigényesek lehetnek.
- Még a gyors reagálású vonalak is 2-3 napos várakozási idővel járhatnak.
- A fizetős szolgáltatások igénybevétele hosszabb átfutási idővel járhat.
- Az alkalmi hibák befolyásolják a funkcionalitást és hibaelhárítást igényelnek.
UKG árak
- Egyedi árazás
UKG értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1490+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (590+ értékelés)
5. Papaya Global (A legjobb globális bérszámfejtés és megfelelés terén)
A Papaya Global egyszerűsíti a bérszámfejtést és a szabályozási megfelelést a sokszínű csapatokkal rendelkező szervezetek számára, egyetlen megoldást kínálva több mint 160 országban. A Papaya segítségével több pénznemben is kezelheti a bérszámfejtést, és betarthatja a helyi szabályozásokat anélkül, hogy elmerülne az adminisztratív részletekben.
A munkaerő-adatokra vonatkozó valós idejű betekintés segít abban, hogy a legkiválóbb tehetségek megtartására összpontosítson – ami rendkívül fontos igény a versenyképes iparágakban működő globális vállalatok számára.
A platform kezeli az alkalmazottakat, a vállalkozókat és a hivatalos munkáltatóként (EOR) nyilvántartott munkavállalókat, támogatva az alkalmazottak elkötelezettségét és a munkával való elégedettségüket.
A Papaya Global legjobb funkciói
- Gondoskodjon arról, hogy a globális munkaerő kifizetései pontosak és időszerűek legyenek, teljes mértékben megfeleljenek a szabályoknak, biztonságosak és megbízhatóak legyenek.
- Zökkenőmentesen kapcsolódjon HCM/HRIS rendszerekhez, költségekhez, T&A-hoz és ERP-hez a hatékony adatáramlás érdekében.
- A Papaya 360 Support személyre szabott szolgáltatást nyújt, beleértve egy dedikált ügyfélmenedzsert és bérszámfejtési szakértőket.
- Egyszerűsítse a bérszámfejtést a JE Reconciliation segítségével, automatizálja a hibamentes naplóbejegyzéseket, és ciklusonként 15-20 órányi kézi munkát takarítson meg.
A Papaya Global korlátai
- A bejelentkezéshez az eredeti e-mailben található bejelentkezési gombot kell használnia, mivel a mentett linkek vagy könyvjelzők nem működnek.
- A bérszámfejtési lapok közötti váltás alapértelmezés szerint az ábécé sorrendben első projektre történik, nem pedig az Ön által kiválasztott projektre.
- A számlák nem mindig tartalmaznak minden részletet, és a PTO importrendszer is fejlesztésre szorul.
Papaya Global árak
- Grow Global: 25 USD/hó alkalmazottanként (101–500 alkalmazott)
- Scale Global: 20 USD/hó alkalmazottanként (501–1000 alkalmazott)
- Enterprise Global: 15 USD/hó alkalmazottanként (1000 alkalmazott felett)
Papaya Global értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)
6. RELEX (A legjobb AI-támogatott ellátási lánc- és munkaerő-optimalizáláshoz)
A RELEX egy kifinomult munkaerő-optimalizáló és ellátási lánc-kezelő platform. Mesterséges intelligenciát és gépi tanulást alkalmaz a globális kiskereskedelmi és gyártási műveletek fejlesztése érdekében.
A sokoldalúság és a pontosság jegyében tervezett RELEX integrálja a ellátási lánc menedzsment különböző aspektusait, a kereslet-előrejelzéstől a készletoptimalizálásig.
Ez az eszköz kiváló választás a kereslet és kínálat, a gyártás, a kiskereskedelem és a kereskedelem kezeléséhez.
A RELEX legjobb funkciói
- Használja a feladat alapú optimalizálást, hogy automatikusan hozzon létre műszakokat a munkavállalói szerződések, készségek, preferenciák és helyi szabályozások alapján.
- Kezelje a potenciális munkaerőhiányt vagy -többletet, hogy kiegyensúlyozott munkaerőt tartson fenn a kapacitástervezés kihasználásával.
- Pontos munkaterhelés-előrejelzéssel optimalizálhatja a személyzeti létszámot, és 6–10%-kal csökkentheti a személyzeti költségeket.
- Valós időben nyomon követheti, hogy a kereslet vagy a kínálat változásai hogyan befolyásolják a munkaerő-igényeket.
RELEX korlátai
- Ez nem egy valós idejű rendszer, hanem több adatforrásra támaszkodik.
- A felület kialakítása elavult, a megjelenítés gyenge, a testreszabási lehetőségek korlátozottak, és az elrendezés sem optimális.
RELEX árak
- Egyedi árazás
RELEX értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Verint (A legjobb az ügyfélélmény automatizálása és a működési hatékonyság terén)
A Verint egy ügyfélélmény-automatizáló eszköz, amely javítja az ügyfelekkel való interakciókat. Kiváló választás nagy ügyfélkapcsolati részlegekkel vagy szervezetekkel rendelkező vállalatok számára.
A Verint az automatizálásra, az adatok elemzésére és a zökkenőmentes integrációra összpontosít, hogy segítsen optimalizálni a működését, javítani a szolgáltatásait, biztosítani a minőséget és jobb ügyfélélményt nyújtani.
A Verint legjobb funkciói
- Válasszon egy moduláris, jövőbiztos CCaaS (Contract Center as a Service) megoldást, amely az üzleti igényeivel együtt fejlődik, biztosítva a folyamatos fejlesztést és a befektetés megtérülését.
- Használja az Open Engagement Data Hubot a különböző forrásokból származó interakciós adatok elemzéséhez, hogy hasznosítható információkhoz jusson.
- Vezessen be AI-alapú HR-eszközöket és egyéb önkiszolgáló opciókat hang- és digitális csatornákon, amelyek emberi beavatkozás nélkül teszik lehetővé a problémák hatékony megoldását.
- Használja a fejlett előrejelzési és ütemezési eszközöket a munkaerő-tervezés optimalizálásához és a kapacitás növeléséhez.
A Verint korlátai
- Ha statikus ütemezést választ, akkor minden napra manuálisan kell megadnia a tervezett időket.
- A hívásfelvételek átírásai nem túl pontosak, ami befolyásolhatja az elemzés minőségét.
Verint árak
- Egyedi árazás
Verint értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 220 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Calabrio (A legjobb a kontaktközpontok teljesítményének figyelemmel kíséréséhez és az ügynökök elkötelezettségének növeléséhez)
A korábban Teleopti néven ismert Calabrio optimalizálja a kapcsolattartó központok teljesítményét és javítja az ügyfélszolgálatot. Ez egy másik eszköz, amelyet a nagy kapcsolattartó központokkal rendelkező szervezeteknek érdemes megfontolniuk.
A Calabrio az ügynökök elkötelezettségére és a működési hatékonyságra összpontosít, így ügyfélszolgálati központját kiválóság és lojalitás központjává alakítja, és segít könnyedén elérni HR-céljait.
A fejlett hang- és szövegelemzéssel a Calabrio racionalizálja a call center munkaerő-menedzsmentjét és javítja az ügyfél-elkötelezettségi stratégiákat.
Felhőalapú csomagja, a Calabrio ONE integrálja a munkaerő-optimalizálást, az ügynökök teljesítményét és az üzleti intelligenciát, rugalmas megoldást kínálva a hagyományos és távoli ügyfélszolgálati központok számára.
A Calabrio legjobb funkciói
- Értékelje minden interakciót, hogy elemezze a teljesítményt az összes csatornán, és mélyreható betekintést nyerjen az ügynökök hatékonyságába.
- Használja a gamifikációt és a célzott coachingot az önfejlesztés ösztönzésére és az ügynökök elkötelezettségének növelésére.
- Kínáljon önálló ütemezési lehetőségeket, hogy az ügynököknek biztosítsa a szükséges rugalmasságot.
- Személyre szabott irányítópultok segítségével valós idejű visszajelzéseket és teljesítményátláthatóságot biztosíthat.
A Calabrio korlátai
- Egyes felhasználók késleltetést tapasztalnak, amikor megpróbálják nyomon követni az ügynökök betartását és elemezni az ügyfelekkel való interakciókat.
- A menetrend-változások történetének átláthatóságát növelni kell, mivel az RTA által végzett valós idejű módosítások nem mindig dokumentálhatók egyértelműen.
A Calabrio árai
- Egyedi árazás
Calabrio értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 270 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)
9. Humanity (A leghatékonyabb alkalmazotti beosztás és adatbázis-kezelés)
A TCP Humanity egy vezető munkavállalói ütemezési megoldás, AI-alapú előrejelzéssel. Emellett rendelkezik egy kiváló minősítésű mobilalkalmazással is.
A platform olyan alkalmazotti adatbázis-szoftvert kínál, amely rengeteg időt takarít meg az ütemezésben. Használhatja a hatékonyság növelésére és a személyzet tapasztalatainak javítására.
A Humanity minden típusú szervezet számára készült, segít a költségvetés betartásában és a munkavállalók elkötelezettségének javításában. Emellett kezelheti a műszakok lefedettségét, kezelheti a lemondásokat és megkönnyítheti a műszakcseréket, javítva ezzel az általános munkakörnyezetet.
A Humanity legjobb funkciói
- Egyszerűsítse az ütemezést az ügyfélportállal, és automatizálja a műszakkezelést.
- Automatizálja az időkövetést a Time Clocks segítségével, hogy egyszerűsítse a jelenléti nyilvántartást, biztosítva a pontos bérszámfejtést és a költségkontrollt.
- Optimalizálja a személyzeti létszámot az AI-alapú ütemezéssel, amely előre jelzi a keresletet, automatikusan összeállítja és kitölti az ütemterveket az optimális lefedettség érdekében.
Az emberiség korlátai
- A legutóbbi frissítések formázási problémákat okoztak a nyomtatható PDF-fájlokban, de a Humanity ügyfélszolgálata segíthet ezek megoldásában.
- A szabadságok jóváhagyása után a helyek nem kerülnek automatikusan visszaszabásba, ezért manuális beállításokra van szükség.
- Az értesítési beállítások automatikusan visszaállhatnak, ami frissítések elmulasztásához vezethet.
Emberséges árazás
- Egyedi árazás
Emberi értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (290+ értékelés)
10. Infor (A legjobb iparág-specifikus humán tőke menedzsment és működési betekintés)
Az Infor az iparág-specifikus igényekre szabott megoldások széles skáláját kínálja, beleértve a pénzügyi menedzsmentet, az ellátási lánc koordinációját, a tervezést, az ütemezést és a rendeléskezelést.
Ez a humán tőke menedzsment (HCM) szoftver optimalizálja az alkalmazottak teljesítményét és javítja a munkaerő-stratégiákat.
Az Infor legjobb funkciói
- Integrálja és automatizálja a folyamatokat az Infor API Gateway segítségével a biztonságos kapcsolatok, a valós idejű adatelemzések és az egységes felhasználói élmény érdekében.
- Használja az Infor Birst szoftvert a munkaerő-elemzés és a mesterséges intelligencia által generált betekintés, előre elkészített iparági tartalom és adatintegráció összevonásához a jobb döntéshozatal érdekében.
- Az Infor Enterprise Automation segítségével automatizálhatja a végpontok közötti folyamatokat integrált RPA és háttérmegoldásokkal.
- Központosítsa az adatokat a különböző platformokon, beleértve az Infor OS-t, az API-kat és a harmadik féltől származó alkalmazásokat, hogy biztosítsa azok átfogó elérhetőségét és pontosságát.
Az Infor korlátai
- Nincs e-mail marketing funkciója, ami bizonyos feladatok elvégzését időigényessé teszi.
- Hiányoznak olyan funkciók, mint a PTO-kezelés és a toborzás, amelyek más HCM-platformokon megtalálhatók.
Infor árak
- Egyedi árazás
Infor értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Maximalizálja a munkaerő hatékonyságát a ClickUp segítségével
A megfelelő munkaerő-optimalizáló szoftver kiválasztása elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez a működési költségek emelése nélkül. A blogban bemutatott eszközök mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, és remélem, hogy összeállításunk segítségével megtalálja a szervezetének leginkább megfelelőt.
Ezek közül a kiváló lehetőségek közül a ClickUp tűnik ki a leginkább sokoldalú és átfogó megoldásként. Testreszabható sablonjai, funkciókban gazdag dokumentumai és adatközpontú irányítópultjai segítenek az olyan embereknek, mint én, a feladatok kezelésében, a manuális hibák csökkentésében és a szervezeti célokkal való összhang biztosításában.
Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, és nézze meg, hogyan tudja átalakítani munkaerő-gazdálkodási stratégiáit.