A 10 legjobb munkaerő-optimalizáló szoftver 2025-ben

Egy gyorsan növekvő startupnál egy növekvő csapat vezetése nagyon szórakoztató lehet. De tudja, mi a legnagyobb kihívásunk?

A projekt ütemterveinek, az alkalmazottak munkarendjének, a munkaerő-költségeknek és a teljesítménymenedzsment mutatóknak a nyomon követése anélkül, hogy elveszítenénk a józan eszünket. Emlékszem azokra a napokra, amikor táblázatokba és végtelenül hosszú megbeszélésekbe temetkeztem, miközben igyekeztem szervezett és hatékony maradni.

Ekkor döntöttünk úgy, hogy bevezetjük a munkaerő-optimalizáló szoftvert a mindennapi munkába. Hirtelen könnyebbé vált a lélegzetvétel, mivel tisztán láttam a feladatkiosztásokat, a projekt határidőket és a csapat általános termelékenységét. És bár a munka továbbra is intenzív, a csapatommal soha többé nem kell késő estig dolgoznunk, hogy kézzel egyeztessük az adatokat.

Ebben a blogban saját tapasztalataimra támaszkodva bemutatom a legjobb munkaerő-optimalizáló eszközöket.

Kezdjük is! ⬇️

Mit kell keresnie a munkaerő-optimalizáló szoftverekben?

A munkaerő-menedzsment szoftver kiválasztásakor fontos, hogy olyan funkciókra összpontosítson, amelyek azonnal javítják csapata hatékonyságát és termelékenységét.

A megfelelő szoftvernek egyszerűsítenie kell a folyamatokat, javítania kell a munkavállalók irányítását és támogatnia kell a stratégiai döntéshozatalt.

Íme néhány funkció, amelyet minden munkaerő-optimalizáló szoftverben elengedhetetlennek tartok:

Alkalmazottak teljesítményének nyomon követése: Figyelemmel kíséri az egyéni és a csapat teljesítményét, referenciaértékeket állapít meg és visszajelzést ad a folyamatos fejlesztés érdekében.

Automatikus ütemezés: automatizálja a műszakok létrehozását és módosítását a munkavállalók rendelkezésre állása és munkaterhelése alapján, csökkentve ezzel az ütemezési hibákat.

Bérszámfejtés: megkönnyíti a bérszámfejtést, kezeli a levonásokat, és biztosítja a munkavállalók pontos és időben történő kifizetését.

Szabálykezelés: Meghatározza és érvényesíti a vállalati irányelveket és jogi előírásokat, biztosítva a megfelelést és a következetességet.

Előrejelzés: adatok és trendek alapján előrejelzi a jövőbeli munkaerő-igényeket, hogy felkészülhessen a változó munkaerő-igényekre.

Mesterséges intelligencia: Mesterséges intelligenciát használ a trendek előrejelzéséhez, a feladatok automatizálásához és a döntéshozatalhoz szükséges, hasznosítható információk biztosításához.

A 10 legjobb munkaerő-optimalizáló szoftver 2024-ben

A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség miatt a megfelelő munkaerő-menedzsment szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet.

Összeállítottam a 10 legjobb eszköz listáját, hogy segítsen megtalálni a legmegfelelőbbet csapata termelékenységének növeléséhez.

1. ClickUp (a legjobb HR-projektmenedzsmenthez és munkaerő-optimalizáláshoz)

A ClickUp for HR Teams hatékonyan kezeli az ütemterveket és az események tervezését, így zökkenőmentessé és hatékonnyá teszi az új munkatársak beilleszkedését és az éves tervezést, javítva ezzel a munkaerő-optimalizálást.

A ClickUp for HR Teams szoftvert választottam első helyre, mert ez egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely a munkaerő-menedzsment minden aspektusát javítja. Egyszerűsíti a toborzási folyamatot azáltal, hogy rendszerezi a jelöltek pályázatát és a felvételi tevékenységeket.

A ClickUp-ban azt szeretem, hogy több mint 15 testreszabható nézet, például naptárnézet, listanézet, Gantt-diagram nézet és táblázatos nézet segítségével hatékonyan nyomon követhető a teljesítmény, az elkötelezettség és a fejlődés. Mindezt úgy teszi, hogy az összes alkalmazotti információt biztonságosan egy helyen tárolja.

Tartsa csapatát a helyes úton a ClickUp Calendar View drag-and-drop funkciójával, amellyel gyorsan módosíthatja a határidőket.

Dokumentumaim, wikijeim és tudásbázisaim létrehozásához és kezeléséhez mindig a ClickUp Docs-ot használom. A beágyazott oldalak és a gazdag formázási lehetőségek segítségével strukturálhatja tartalmát, és megoszthatja azt a csapat tagjaival.

A ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen együttműködhet: valós időben szerkesztheti a dokumentumokat, megjegyzésekkel jelölheti meg a csapattagokat, és végrehajtható feladatokat rendelhet hozzájuk a jobb minőségű menedzsment érdekében.

A legkényelmesebbnek azt találom, ha előre elkészített sablonokkal kezdem a fontos HR-feladatok elvégzését, és azokat az egyedi igényeimhez igazítom. Akár a felvételi folyamatok racionalizálása, az új munkavállalók beillesztésének finomítása, akár a munkavállalók teljesítményének nyomon követése a cél, a ClickUp sablonjai minden igényt kielégítenek. Íme két ClickUp sablon, amelyekben teljes mértékben bízom:

ClickUp alkalmazotti névjegyzék sablon

A munkavállalói információk szervezéséhez és nyomon követéséhez én a ClickUp Employee Directory Template-t használom. Ez lehetővé teszi a munkavállalói adatok többféle formátumban történő kezelését és megtekintését, így könnyen láthatja, hogy ki melyik részleghez tartozik, és ki van éppen az irodában.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp alkalmazottak névjegyzék sablonja segít nyomon követni alkalmazottait és azok előrehaladását.

Ezt a sablont a következőkre használhatja:

Összegyűjtse az összes alkalmazotti információt egy helyen

Könnyedén keresse meg munkatársai adatait és elérhetőségeit

Gondoskodjon arról, hogy az alkalmazottak adatai pontosak és naprakészek legyenek.

A sablon megkönnyíti a csapat irányítását azáltal, hogy egyszerűsíti a kommunikációt, megkönnyíti az új munkatársak beilleszkedését és biztosítja az érzékeny adatok védelmét – mindezt egy helyen.

ClickUp HR SOP sablon

A személyzeti menedzsment folyamatok tökéletesítésének másik remek lehetősége a ClickUp HR SOP sablon. Ez a sablon központi adattárként szolgál minden HR-dokumentum számára, biztosítva a politikák és eljárások következetességét és naprakészségét.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és -eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

Az egyéni állapotok és mezők lehetővé teszik a feladatok hatékony kezelését, míg a konkrét HR-funkciókhoz, például a kilépéshez, a toborzáshoz és a teljesítményértékeléshez igazított többféle nézet egyszerűsíti és megkönnyíti a feladatkezelést.

? Profi tipp: Kipróbálhatja a kapacitástervezési sablonokat is, és igényeihez igazíthatja őket.

A ClickUp Dashboards remek eszköz az alkalmazottak teljesítményének, az ügyfelek elégedettségének és elkötelezettségének nyomon követésére és jelentésére, valamint a feladatok teljesítési arányának felülvizsgálatára. Valós időben frissülnek, így könnyen nyomon követheti HR-prioritásait.

Több mint 50 widget opcióval testreszabhatja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy olyan működési mutatókat jelenítsen meg, mint a betöltött pozíciók, a felvételhez szükséges idő, a csapat teljesítménye és még sok más.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabható mezők: Rögzítsen részletes alkalmazotti információkat Rögzítsen részletes alkalmazotti információkat a ClickUp egyéni mezőkkel , mellékletekkel és külső linkekkel, hogy minden releváns adat rendezett és hozzáférhető legyen.

Személyre szabott állapotok: Használja Használja a ClickUp egyéni feladatállapotokat a munkaerő-felvétel, az új munkavállalók beillesztése és a munkavállalók fejlesztése munkafolyamatainak vizualizálásához és kezeléséhez, biztosítva ezzel a minden szakaszban egyértelmű haladás nyomon követhetőségét.

Emlékeztetők: Állítson be egyszeri vagy ismétlődő Állítson be egyszeri vagy ismétlődő ClickUp emlékeztetőket a kritikus HR-tevékenységekhez, például interjúkhoz, utánkövetésekhez és teljesítményértékelésekhez, hogy mindig naprakész legyen a menetrendjével, és soha ne maradjon le egy fontos feladatról sem.

Ellenőrzőlisták: Vezesse be Vezesse be a ClickUp feladatellenőrzőlistákat az HR-folyamatok egyszerűsítése és hibamentesítése érdekében, biztosítva, hogy minden lépés, a toborzástól a beilleszkedésig, alaposan el legyen végezve.

Függőségek: Hozzon létre Hozzon létre ClickUp feladatfüggőségeket a felvétel, a beilleszkedés és a fejlesztési tevékenységek sorrendjének kezeléséhez, hogy a feladatok a megfelelő sorrendben legyenek elvégezve.

Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot kedvenc eszközeihez és alkalmazásaihoz, hogy javítsa a HR-műveleteket, racionalizálja a munkafolyamatokat és zökkenőmentes adat-szinkronizálást tegyen lehetővé.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásból hiányozhatnak bizonyos asztali funkciók, ami korlátozza a mobil használat során elérhető funkcionalitást.

A kiterjedt funkciók egyes felhasználók számára tanulási görbét eredményezhetnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Workday (A legjobb fejlett HR- és pénzügyi menedzsmenthez)

A Workday egy egységes, felhőalapú megoldás, amely nagy és közepes méretű szervezetek HR-szakemberei körében népszerű.

Ez a munkaerő-tervező szoftver egyesíti a pénzügyeket, a HR-t és a tervezést, így egyetlen forrásból biztosít valós idejű jelentéseket és végpontok közötti folyamatokat, a munkába állástól a bérszámfejtésen át a szabadságkérelmekig és még sok másig. Az integráció intuitív felhasználói élményt biztosít, segítve a vállalkozásokat a működés racionalizálásában és a növekedés elérésében.

Akár kisvállalkozásról, akár több rendszerrel rendelkező nagyvállalatról van szó, a Workday minden méretű szervezet számára megfelelő, robusztus vállalatirányítási felhőt kínál.

A Workday legjobb funkciói

Vonzza és fejlessze a tehetségeket a Workday Skills Cloud adat alapú betekintésével.

Azonosítsa a trendeket, kockázatokat és lehetőségeket, hogy személyre szabott cselekvési tervekkel segítsen a vezetőknek és menedzsereknek.

Egyszerűsítse az információkhoz való hozzáférést és a feladatok elvégzését a felhasználóbarát önkiszolgáló és intelligens ügykezelő rendszerrel.

Javítsa a sokszínűséget elősegítő toborzást és a munkaerő-tervezést a készségek fejlett ontológiával történő kategorizálásával.

Csökkentse a manuális munkaterhelést és a hibákat az automatizálással, hogy javítsa a stratégiai fókuszt és a hatékonyságot.

A munkanap korlátai

A jelentkezőknek gyakran kell újra megadniuk a különböző pozíciókhoz tartozó adataikat, és az automatikus kitöltési megoldások nem állnak széles körben rendelkezésre.

A kézi vázlatmentés szükséges ahhoz, hogy a változtatások ne vesszenek el.

A jelentéskészítő eszköz nem elég rugalmas, és nem tartalmaz lekérdezési összeállítót a humán tőke menedzsmenthez (HCM).

Workday árak

Egyedi árazás

Workday értékelések és vélemények

G2: 4/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1300 értékelés)

3. Workofo (A legjobb AI-alapú ütemezéshez és munkaerő-optimalizáláshoz)

A Workofo egy mesterséges intelligenciával működő munkaerő-optimalizáló szoftver, amely javítja az ütemezést és a menedzsmentet azáltal, hogy előre jelzi a munkaterhelést és testreszabott ütemterveket készít az Ön vállalkozásához.

A mobilalkalmazás nagyon hasznosnak bizonyult, mivel biztosítja a zökkenőmentes kommunikációt és a könnyű hozzáférést útközben is.

A Workofo a fejlett mesterséges intelligencia technológiát szakértői tanácsadással és interakciós elemzéssel ötvözi, így kiválóan alkalmas közepes és nagy méretű vállalkozások számára a kiskereskedelemben, a vendéglátásban és a disztribúcióban.

A Workofo legjobb funkciói

Több mint 60 millió ütemtervváltozat elemzése a legmegfelelőbb megoldás megtalálásához

Használja ki az AI előnyeit a munkaterhelés előrejelzéséhez és az ütemtervek 15 perces pontossággal történő optimalizálásához.

Körülbelül 80 paraméter integrálása, beleértve a szabályozásokat és a belső szabályokat, a testreszabott optimalizálás érdekében.

Ossza meg a műszakokat, egyensúlyozza ki a szolgáltatási szinteket a különböző helyszíneken, és a forgalom előrejelzései és az üzleti igények alapján módosítsa a munkaidőt.

Takarítson meg 5–15%-ot az alkalmazottak munkaidejéből azáltal, hogy csökkenti a felesleges túlórákat és átcsoportosítja az erőforrásokat a nagyobb termelékenység érdekében.

A Workofo korlátai

Az AI funkciók hatékonysága nagyban függ a pontos és teljes bevitt adatoktól.

A meglévő HR- vagy bérszámfejtési rendszerekkel való integráláshoz további szolgáltatások szükségesek lehetnek.

Workofo árak

Egyedi árazás

Workofo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Ultimate Kronos Group [UKG] (A legjobb átfogó munkaerő-menedzsment és munkavállalói elkötelezettség terén)

Az UKG elkötelezett a szervezeti siker javítása iránt, amelynek középpontjában az emberek, a munkahelyi kultúra és a bizalom áll. Célja, hogy támogassa a sokszínű munkaerőt, bevonja a munkavállalókat és jelentősen javítsa az üzleti eredményeket.

Az UKG számos hatékony megoldást kínál a humánerőforrás-tervezés és a munkaerő-menedzsment fejlesztésére, többek között az UKG Pro Workforce Management, az InTouch DX és a Talk szoftvereket.

Az UKG legjobb funkciói

Optimalizálja az alkalmazottak beosztását a legfrissebb információk alapján a maximális hatékonyság érdekében.

Automatizálja és racionalizálja az adófeldolgozást pontos számításokkal és megfelelőségi funkciókkal.

Egyszerűsítse a globális bérszámfejtést, és biztosítsa a pontos fizetést több mint 160 országban az UKG One View segítségével.

Hozzon létre és tartson fenn szabályoknak megfelelő üzleti folyamatokat olyan funkciókkal, amelyek megfelelnek a szabályozási követelményeknek.

UKG korlátozások

A gyakori biztonsági hitelesítések nehézkesek és időigényesek lehetnek.

Még a gyors reagálású vonalak is 2-3 napos várakozási idővel járhatnak.

A fizetős szolgáltatások igénybevétele hosszabb átfutási idővel járhat.

Az alkalmi hibák befolyásolják a funkcionalitást és hibaelhárítást igényelnek.

UKG árak

Egyedi árazás

UKG értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1490+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (590+ értékelés)

5. Papaya Global (A legjobb globális bérszámfejtés és megfelelés terén)

A Papaya Global egyszerűsíti a bérszámfejtést és a szabályozási megfelelést a sokszínű csapatokkal rendelkező szervezetek számára, egyetlen megoldást kínálva több mint 160 országban. A Papaya segítségével több pénznemben is kezelheti a bérszámfejtést, és betarthatja a helyi szabályozásokat anélkül, hogy elmerülne az adminisztratív részletekben.

A munkaerő-adatokra vonatkozó valós idejű betekintés segít abban, hogy a legkiválóbb tehetségek megtartására összpontosítson – ami rendkívül fontos igény a versenyképes iparágakban működő globális vállalatok számára.

A platform kezeli az alkalmazottakat, a vállalkozókat és a hivatalos munkáltatóként (EOR) nyilvántartott munkavállalókat, támogatva az alkalmazottak elkötelezettségét és a munkával való elégedettségüket.

A Papaya Global legjobb funkciói

Gondoskodjon arról, hogy a globális munkaerő kifizetései pontosak és időszerűek legyenek, teljes mértékben megfeleljenek a szabályoknak, biztonságosak és megbízhatóak legyenek.

Zökkenőmentesen kapcsolódjon HCM/HRIS rendszerekhez, költségekhez, T&A-hoz és ERP-hez a hatékony adatáramlás érdekében.

A Papaya 360 Support személyre szabott szolgáltatást nyújt, beleértve egy dedikált ügyfélmenedzsert és bérszámfejtési szakértőket.

Egyszerűsítse a bérszámfejtést a JE Reconciliation segítségével, automatizálja a hibamentes naplóbejegyzéseket, és ciklusonként 15-20 órányi kézi munkát takarítson meg.

A Papaya Global korlátai

A bejelentkezéshez az eredeti e-mailben található bejelentkezési gombot kell használnia, mivel a mentett linkek vagy könyvjelzők nem működnek.

A bérszámfejtési lapok közötti váltás alapértelmezés szerint az ábécé sorrendben első projektre történik, nem pedig az Ön által kiválasztott projektre.

A számlák nem mindig tartalmaznak minden részletet, és a PTO importrendszer is fejlesztésre szorul.

Papaya Global árak

Grow Global: 25 USD/hó alkalmazottanként (101–500 alkalmazott)

Scale Global: 20 USD/hó alkalmazottanként (501–1000 alkalmazott)

Enterprise Global: 15 USD/hó alkalmazottanként (1000 alkalmazott felett)

Papaya Global értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

6. RELEX (A legjobb AI-támogatott ellátási lánc- és munkaerő-optimalizáláshoz)

A RELEX egy kifinomult munkaerő-optimalizáló és ellátási lánc-kezelő platform. Mesterséges intelligenciát és gépi tanulást alkalmaz a globális kiskereskedelmi és gyártási műveletek fejlesztése érdekében.

A sokoldalúság és a pontosság jegyében tervezett RELEX integrálja a ellátási lánc menedzsment különböző aspektusait, a kereslet-előrejelzéstől a készletoptimalizálásig.

Ez az eszköz kiváló választás a kereslet és kínálat, a gyártás, a kiskereskedelem és a kereskedelem kezeléséhez.

A RELEX legjobb funkciói

Használja a feladat alapú optimalizálást, hogy automatikusan hozzon létre műszakokat a munkavállalói szerződések, készségek, preferenciák és helyi szabályozások alapján.

Kezelje a potenciális munkaerőhiányt vagy -többletet, hogy kiegyensúlyozott munkaerőt tartson fenn a kapacitástervezés kihasználásával.

Pontos munkaterhelés-előrejelzéssel optimalizálhatja a személyzeti létszámot, és 6–10%-kal csökkentheti a személyzeti költségeket.

Valós időben nyomon követheti, hogy a kereslet vagy a kínálat változásai hogyan befolyásolják a munkaerő-igényeket.

RELEX korlátai

Ez nem egy valós idejű rendszer, hanem több adatforrásra támaszkodik.

A felület kialakítása elavult, a megjelenítés gyenge, a testreszabási lehetőségek korlátozottak, és az elrendezés sem optimális.

RELEX árak

Egyedi árazás

RELEX értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Verint (A legjobb az ügyfélélmény automatizálása és a működési hatékonyság terén)

A Verint egy ügyfélélmény-automatizáló eszköz, amely javítja az ügyfelekkel való interakciókat. Kiváló választás nagy ügyfélkapcsolati részlegekkel vagy szervezetekkel rendelkező vállalatok számára.

A Verint az automatizálásra, az adatok elemzésére és a zökkenőmentes integrációra összpontosít, hogy segítsen optimalizálni a működését, javítani a szolgáltatásait, biztosítani a minőséget és jobb ügyfélélményt nyújtani.

A Verint legjobb funkciói

Válasszon egy moduláris, jövőbiztos CCaaS (Contract Center as a Service) megoldást, amely az üzleti igényeivel együtt fejlődik, biztosítva a folyamatos fejlesztést és a befektetés megtérülését.

Használja az Open Engagement Data Hubot a különböző forrásokból származó interakciós adatok elemzéséhez, hogy hasznosítható információkhoz jusson.

Vezessen be AI-alapú HR-eszközöket és egyéb önkiszolgáló opciókat hang- és digitális csatornákon, amelyek emberi beavatkozás nélkül teszik lehetővé a problémák hatékony megoldását.

Használja a fejlett előrejelzési és ütemezési eszközöket a munkaerő-tervezés optimalizálásához és a kapacitás növeléséhez.

A Verint korlátai

Ha statikus ütemezést választ, akkor minden napra manuálisan kell megadnia a tervezett időket.

A hívásfelvételek átírásai nem túl pontosak, ami befolyásolhatja az elemzés minőségét.

Verint árak

Egyedi árazás

Verint értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A korábban Teleopti néven ismert Calabrio optimalizálja a kapcsolattartó központok teljesítményét és javítja az ügyfélszolgálatot. Ez egy másik eszköz, amelyet a nagy kapcsolattartó központokkal rendelkező szervezeteknek érdemes megfontolniuk.

A Calabrio az ügynökök elkötelezettségére és a működési hatékonyságra összpontosít, így ügyfélszolgálati központját kiválóság és lojalitás központjává alakítja, és segít könnyedén elérni HR-céljait.

A fejlett hang- és szövegelemzéssel a Calabrio racionalizálja a call center munkaerő-menedzsmentjét és javítja az ügyfél-elkötelezettségi stratégiákat.

Felhőalapú csomagja, a Calabrio ONE integrálja a munkaerő-optimalizálást, az ügynökök teljesítményét és az üzleti intelligenciát, rugalmas megoldást kínálva a hagyományos és távoli ügyfélszolgálati központok számára.

A Calabrio legjobb funkciói

Értékelje minden interakciót, hogy elemezze a teljesítményt az összes csatornán, és mélyreható betekintést nyerjen az ügynökök hatékonyságába.

Használja a gamifikációt és a célzott coachingot az önfejlesztés ösztönzésére és az ügynökök elkötelezettségének növelésére.

Kínáljon önálló ütemezési lehetőségeket, hogy az ügynököknek biztosítsa a szükséges rugalmasságot.

Személyre szabott irányítópultok segítségével valós idejű visszajelzéseket és teljesítményátláthatóságot biztosíthat.

A Calabrio korlátai

Egyes felhasználók késleltetést tapasztalnak, amikor megpróbálják nyomon követni az ügynökök betartását és elemezni az ügyfelekkel való interakciókat.

A menetrend-változások történetének átláthatóságát növelni kell, mivel az RTA által végzett valós idejű módosítások nem mindig dokumentálhatók egyértelműen.

A Calabrio árai

Egyedi árazás

Calabrio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

9. Humanity (A leghatékonyabb alkalmazotti beosztás és adatbázis-kezelés)

A TCP Humanity egy vezető munkavállalói ütemezési megoldás, AI-alapú előrejelzéssel. Emellett rendelkezik egy kiváló minősítésű mobilalkalmazással is.

A platform olyan alkalmazotti adatbázis-szoftvert kínál, amely rengeteg időt takarít meg az ütemezésben. Használhatja a hatékonyság növelésére és a személyzet tapasztalatainak javítására.

A Humanity minden típusú szervezet számára készült, segít a költségvetés betartásában és a munkavállalók elkötelezettségének javításában. Emellett kezelheti a műszakok lefedettségét, kezelheti a lemondásokat és megkönnyítheti a műszakcseréket, javítva ezzel az általános munkakörnyezetet.

A Humanity legjobb funkciói

Egyszerűsítse az ütemezést az ügyfélportállal, és automatizálja a műszakkezelést.

Automatizálja az időkövetést a Time Clocks segítségével, hogy egyszerűsítse a jelenléti nyilvántartást, biztosítva a pontos bérszámfejtést és a költségkontrollt.

Optimalizálja a személyzeti létszámot az AI-alapú ütemezéssel, amely előre jelzi a keresletet, automatikusan összeállítja és kitölti az ütemterveket az optimális lefedettség érdekében.

Az emberiség korlátai

A legutóbbi frissítések formázási problémákat okoztak a nyomtatható PDF-fájlokban, de a Humanity ügyfélszolgálata segíthet ezek megoldásában.

A szabadságok jóváhagyása után a helyek nem kerülnek automatikusan visszaszabásba, ezért manuális beállításokra van szükség.

Az értesítési beállítások automatikusan visszaállhatnak, ami frissítések elmulasztásához vezethet.

Emberséges árazás

Egyedi árazás

Emberi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (290+ értékelés)

10. Infor (A legjobb iparág-specifikus humán tőke menedzsment és működési betekintés)

Az Infor az iparág-specifikus igényekre szabott megoldások széles skáláját kínálja, beleértve a pénzügyi menedzsmentet, az ellátási lánc koordinációját, a tervezést, az ütemezést és a rendeléskezelést.

Ez a humán tőke menedzsment (HCM) szoftver optimalizálja az alkalmazottak teljesítményét és javítja a munkaerő-stratégiákat.

Az Infor legjobb funkciói

Integrálja és automatizálja a folyamatokat az Infor API Gateway segítségével a biztonságos kapcsolatok, a valós idejű adatelemzések és az egységes felhasználói élmény érdekében.

Használja az Infor Birst szoftvert a munkaerő-elemzés és a mesterséges intelligencia által generált betekintés, előre elkészített iparági tartalom és adatintegráció összevonásához a jobb döntéshozatal érdekében.

Az Infor Enterprise Automation segítségével automatizálhatja a végpontok közötti folyamatokat integrált RPA és háttérmegoldásokkal.

Központosítsa az adatokat a különböző platformokon, beleértve az Infor OS-t, az API-kat és a harmadik féltől származó alkalmazásokat, hogy biztosítsa azok átfogó elérhetőségét és pontosságát.

Az Infor korlátai

Nincs e-mail marketing funkciója, ami bizonyos feladatok elvégzését időigényessé teszi.

Hiányoznak olyan funkciók, mint a PTO-kezelés és a toborzás, amelyek más HCM-platformokon megtalálhatók.

Infor árak

Egyedi árazás

Infor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Maximalizálja a munkaerő hatékonyságát a ClickUp segítségével

A megfelelő munkaerő-optimalizáló szoftver kiválasztása elengedhetetlen a termelékenység növeléséhez a működési költségek emelése nélkül. A blogban bemutatott eszközök mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, és remélem, hogy összeállításunk segítségével megtalálja a szervezetének leginkább megfelelőt.

Ezek közül a kiváló lehetőségek közül a ClickUp tűnik ki a leginkább sokoldalú és átfogó megoldásként. Testreszabható sablonjai, funkciókban gazdag dokumentumai és adatközpontú irányítópultjai segítenek az olyan embereknek, mint én, a feladatok kezelésében, a manuális hibák csökkentésében és a szervezeti célokkal való összhang biztosításában.

Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, és nézze meg, hogyan tudja átalakítani munkaerő-gazdálkodási stratégiáit.