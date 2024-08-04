Hogyan használjuk a 9-mezős rácsot a tehetségmenedzsmentben?

Az 1970-es évek elején a McKinsey & Company bevezette a 9-rácsos keretrendszert, hogy segítse az üzleti vezetőknek a vállalati portfólión belüli befektetések prioritásainak meghatározásában.

Ami egykor befektetési stratégiai eszköz volt, mára egy széles körben használt HR-eszközzé fejlődött, amelynek segítségével mérhető és értékelhető a munkavállalók teljesítménye és potenciálja egy szervezeten belül.

A 9-mezős rács a jelenlegi teljesítmény és a jövőbeli potenciál alapján kilenc csoportba sorolja az alkalmazottakat. Átfogó képet nyújt a HR-szakembereknek, a vezetőknek és a vezetőségnek az alkalmazottak teljesítményéről, hogy jobban tudják kezelni a tehetségeket és megtervezni az utódlást.

Ebben az útmutatóban mélyebbre merülünk a 9-mezős rács létrehozásába és előnyeibe. Megvizsgáljuk azt is, hogyan lehet a 9-mezős rácsot sablonokkal megvalósítani a szervezetén belül. Végül kitérünk más, holisztikusabb módszerekre is, amelyekkel maximalizálhatja tehetségmenedzsment-gyakorlatainak eredményét.

Kezdjük az alapokkal. 👇

Mi az a 9-rácsos táblázat?

A 9-mezős rács egy tehetségmenedzsment eszköz, amely két dimenzió, a teljesítmény és a potenciál alapján kategorizálja alkalmazottait. Ez egy 3×3-as rács, amelynek mindegyik 9 mezője e dimenziók egy adott kombinációját képviseli.

A 9-rácsos táblázat egyik alapvető eleme a teljesítmény menedzsment. Ez magában foglalja a teljesítményértékelést, az eredményességi mutatókat és a vezetői visszajelzéseket. A teljesítményadatok elemzésével meghatározhatja, hogy az alkalmazottak milyen hatékonysággal teljesítik feladataikat és felelősségeiket.

A másik tényező a potenciál. Itt túllépünk a jelenlegi teljesítményen, és értékeljük az alkalmazott növekedési képességét, további felelősségek vállalására való alkalmasságát és a szervezeten belüli fejlődési lehetőségeit. Ehhez olyan tényezőket veszünk figyelembe, mint a készségek, a tanulási rugalmasság, a vezetői képességek és az ambíció.

A munkavállalók teljesítményének rangsorolásával ellentétben (amely egy egyéni értékelési módszer, amelyet sokan vitatottnak és elavultnak tartanak), a 9-mezős rács minden munkavállaló teljesítményét és potenciálját egységesen értékeli.

A 9-mezős rács felépítése a teljesítmény és a potenciál szempontjából

A 9 mező általában 3×3-as formátumban van elrendezve, különböző szinteken teljesítmény és potenciál keverékével.

Az alábbiakban egy példa látható a HR-funkciók számára kidolgozott 9-mezős rácsra. 👇

A 9-rácsos táblázat vizuális ábrázolása

Vessünk egy pillantást a részletekre!

Ebben a rácsban minden mezőt megjelöltünk, és hozzárendeltünk egy teljesítmény- és potenciálszint-kombinációt, amelyhez képest az alkalmazottakat értékelni fogjuk.

A teljesítménynek három szintje van:

Magas: Folyamatosan meghaladja az elvárásokat

Közepes: Megfelel az elvárásoknak

Alacsony: Nem felel meg az elvárásoknak

A potenciál tekintetében szintén három szintet különböztetünk meg:

Magas: Kiválóan teljesíthet vezető pozíciókban

Közepes: Növekedési lehetőség a jelenlegi pozícióban, vagy fokozatos és mérsékelt növekedés magasabb pozíciókba.

Alacsony: Korlátozott növekedési potenciál a szervezeten belül

A mezők megjelölése segít nekünk világos képet kapni az alkalmazottak erősségeiről, gyengeségeiről és fejlesztési igényeiről. Egyszerűen fogalmazva: segít a tehetségmenedzsereknek, beleértve a ClickUp munkatársait is, egy magas teljesítményű csapatot kialakítani.

Hasonló teljesítményű 9-mezős teljesítményrácsot szeretne létrehozni? Olvasson tovább!

A 9-mezős tehetségrács létrehozásának folyamata?

Ha szeretné tudni, hogyan hozhat létre 9-mezős rácsot a szervezetében, itt talál egy lépésről lépésre leírt útmutatót:

1. lépés: Határozza meg a teljesítmény szinteket

Kezdje azzal, hogy világos és mérhető teljesítmény szinteket állapít meg az alkalmazottak számára.

Magas teljesítmény: Folyamatosan túlteljesíti az elvárásokat, eléri vagy meghaladja a célokat, kivételes problémamegoldó képességeket mutat, és hozzájárul a csapat/szervezet teljesítményéhez.

Közepes vagy mérsékelt teljesítmény: Megfelel az elvárásoknak, következetesen teljesíti a munkaköri feladatait, megfelelő problémamegoldó képességeket mutat, és hozzájárul a csapat céljainak eléréséhez.

Alacsony teljesítmény: Nem felel meg az elvárásoknak, nehezen éri el a célokat, gyenge problémamegoldó képességei vannak, és negatívan befolyásolja a csapat/szervezet teljesítményét.

Fontolja meg a kulcsfontosságú érdekelt felekkel, például a vezetőkkel és a szakértőkkel való együttműködést, hogy olyan teljesítménykeretrendszert dolgozzon ki, amely összhangban áll a szervezet céljaival, célkitűzéseivel és kultúrájával.

2. lépés: Határozza meg az értékelési kritériumokat a potenciál meghatározásához

Most pedig gondolkodjunk el a jövőbeli növekedési potenciálról. Keressen olyan mutatókat, mint:

Készségek: Rendelkezik-e az alkalmazott olyan technikai és szoft készségekkel, amelyek értékesek lehetnek magasabb beosztásokban?

Tanulási rugalmasság: Milyen gyorsan képes az alkalmazott új fogalmakat megérteni és változó helyzetekhez alkalmazkodni?

Vezetői képességek: Az alkalmazott képes másokat motiválni és inspirálni?

Ambíció: Az alkalmazott növekedésre és fejlődésre törekszik a szervezeten belül?

Használja ezeket a mutatókat a potenciál különböző szintekre történő kategorizálásához: magas, közepes és alacsony.

3. lépés: Adatok gyűjtése és együttműködés

Gyűjtse össze a rács kitöltéséhez szükséges releváns adatokat. A teljesítményértékelések, a készségértékelések és a vezetői visszajelzések mind értékes információforrások.

A ClickUp űrlapok jól jöhetnek, ha fontos információkat és visszajelzéseket szeretne gyűjteni kollégáitól. Az űrlapot bármilyen felvételi folyamathoz testre szabhatja, és feltételes logikával dinamikusan frissítheti a kapott válaszok alapján.

Mivel a ClickUp CRM-jében automatikusan összegyűjtheti a válaszokat, a megtakarított időt felhasználhatja arra, hogy nyílt beszélgetéseket és együttműködést ösztönözzön azoknak a vezetőknek a részvételével, akik jól ismerik csapattagjaik erősségeit és törekvéseit. Ez jó alkalom lehet arra is, hogy megismerje alkalmazottai munkával való elégedettségi szintjét.

4. lépés: Ábrázolja alkalmazottait

Kezdje azzal, hogy leírja a 9-rács minden egyes mezőjét a meghatározott teljesítményszintek (magas, közepes, alacsony) segítségével a vízszintes tengelyen és a potenciális szintek (magas, közepes, alacsony) segítségével a függőleges tengelyen.

Nevezze el az egyes rácsokat, például „Alulteljesítő” vagy „Kiemelkedő tehetség”, hogy egyértelmű keretrendszert hozzon létre az alkalmazottak elhelyezéséhez.

Nyers tehetségAlacsony teljesítményű, nagy potenciállal rendelkező Feltörekvő tehetségKözepes teljesítményű, nagy potenciállal rendelkező Legjobb tehetségekKiváló teljesítményű, nagy potenciállal rendelkező Kihasználatlan tehetségAlacsony teljesítményű, közepes potenciállal rendelkező Központi játékosKözepes teljesítményű, közepes potenciállal rendelkező Szilárd teljesítményűMagas teljesítményű, közepes potenciállal rendelkező AlulteljesítőAlulteljesítő, alacsony potenciállal Állandó teljesítőKözepes teljesítő, alacsony potenciállal Tapasztalt munkatársMagas teljesítményű, alacsony potenciállal rendelkező

Nézzük meg például, mit tükröznek a rács leírásai ebben az esetben:

Alulteljesítő: Alacsonyabb teljesítményű és potenciállal rendelkező jelölt. Valószínűleg stagnálni fog, vagy új alkalmazottal fogják helyettesíteni.

Állandó közreműködő: Átlagos teljesítményű munkavállaló, aki profitálhat a képzési és fejlesztési tevékenységekből.

Tapasztalt munkatárs: Jelenlegi pozíciójában következetesen teljesít, de képzésre és mentorálásra van szüksége ahhoz, hogy magasabb pozícióba léphessen elő.

Szilárd teljesítményű munkavállaló: Olyan munkavállaló, aki kivételes teljesítményt és növekedési és fejlesztési potenciált mutat a megfelelő képzés és mentorálás révén.

Központi szereplő: A jövőbeli előrelépés potenciális jelöltje, egy kis ösztönzés a képzés és a mentorálás terén csodákat tehet.

Kihasználatlan tehetség: Olyan jelölt, akinek kihasználatlan potenciálja van, és aki több hatáskörrel és felelősséggel megbízva előnyös lehet.

Kiváló tehetség: Kivételes jelölt, aki következetesen teljesít, erős kritikai gondolkodással és emberkezelési készségekkel rendelkezik.

Feltörekvő csillag: Nagy potenciállal rendelkezik, rendkívül jól teljesít a munkakörében, és megfelelő, kihívást jelentő célok kitűzésével még magasabb szintre juthat.

Nyers tehetség: Tapasztalt szakember, kivételes emberkezelési képességekkel; bizonyítja, hogy némi coachinggal és mentorálással kibővített szerepkörre is alkalmas.

Miután összegyűjtötte az összes adatot, helyezze minden alkalmazottat abba a mezőbe, amely legjobban tükrözi jelenlegi teljesítményét és jövőbeli potenciálját. Ne feledje azonban, hogy ez csak egy pillanatfelvétel, nem pedig végleges besorolás. Tekintse minden személy mezőjének besorolását kiindulási pontnak a növekedés és fejlesztésről szóló megbeszélésekhez.

5. lépés: Kalibrálás és finomítás

Miután elkészítette az előzetes rácsot, szervezzen egy kalibrációs megbeszélést a legfontosabb érdekelt felekkel.

Megbeszélje és jusson közös megegyezésre minden alkalmazott elhelyezéséről. Győződjön meg arról, hogy mindenki egyetért a használt kritériumokkal. Ezután végezze el a szükséges módosításokat a rácson.

6. lépés: Dokumentáljon és kommunikáljon

Miután elkészült, ossza meg a rácsot (szükség szerint anonimizálva az alkalmazottak nevét) a releváns vezetőkkel. Használja ki az alkalmat, hogy megkönnyítse az egyéni fejlesztési tervekről, az utódlás-tervezési stratégiákról és a célzott képzési programokról szóló megbeszéléseket.

Ne feledje: A 9-mezős rács egy dinamikus eszköz. Rendszeresen vizsgálja felül és frissítse, ahogy az alkalmazottak teljesítménye javul, készségeik fejlődnek és a szervezeti célok változnak. Ez biztosítja, hogy a rács releváns maradjon, és továbbra is hatékony, emberközpontú tehetségmenedzsment gyakorlatokat támogasson. A cél az, hogy segítse munkatársait potenciáljuk kiaknázásában és folyamatos fejlődésükben, ezért kezelje a rácsot élő dokumentumként.

Hogyan befolyásolja az ipari és szervezeti pszichológia a 9-mezős rács létrehozását?

Az ipari és szervezeti (I/O) pszichológia nagyban hozzájárul a hatékony 9-mezős rács kialakításához. Elveinek kihasználásával azonosíthatja a jövőbeli kiemelkedő teljesítményű munkatársakat és felfedezheti a munkaerőben rejlő rejtett tehetségeket.

Így teheti meg:

Teljesítményértékelés

Az I/O pszichológia segít olyan teljesítményértékelési módszerek kidolgozásában, amelyek túlmutatnak az „ösztönös megérzéseken”. A hangsúly az üzleti értékelési eszközök segítségével minden pozícióra vonatkozóan egyértelmű, objektív célok kitűzésén van, így az alkalmazottakat ugyanazon kritériumok alapján értékelheti, és átlátható tehetséggondozást és -menedzsmentet gyakorolhat.

Az I/O pszichológia magában foglalja a 360 fokos visszajelzést is, amely figyelembe veszi a munkatársak, beosztottak és felettesek véleményét, így átfogó képet ad az alkalmazott teljesítményéről.

Például egy marketing menedzser pozíció esetében az I/O pszichológia olyan célokat javasolhat, mint „a weboldal forgalmának 20%-os növelése a csapat létszámának növelése nélkül” és „két új marketingkampány sikeres elindítása a költségvetés keretein belül”. Ez biztosítja, hogy mindenki egyetértse abban, hogy mit jelent a „magas teljesítmény” abban a konkrét pozícióban.

Rejtett kincsek felkutatása

Az I/O pszichológia a jelenlegi teljesítmény elemzése mellett segít azonosítani azokat a tulajdonságokat, amelyek a jövőbeli potenciált jelzik.

Figyelembe veszi olyan tényezőket, mint az alkalmazottak új dolgok elsajátítására való képessége (tanulási agilitás) vagy karizmájuk és másokra gyakorolt hatásuk (vezetői képességek).

Ez segít azonosítani azokat a munkavállalókat, akik következetesen teljesítik az elvárásokat (szilárd teljesítményűek), és akiknek van érzékük a komplex fogalmak gyors megértéséhez és csapataik inspirálásához.

Összefoglalva: az I/O pszichológia hatása a 9-mezős rácsra segít felismerni a nagy potenciállal rendelkező munkavállalókat, és befektetni fejlődésükbe, hogy a jövőben vezető szerepet tölthessenek be.

💡Profi tipp: A hosszú távú fejlesztés érdekében fontolja meg a munkatársai karriertervének beépítését. Sokan érzik magukat elveszettnek vagy bizonytalannak a szakmai pályafutásuk következő lépéseit illetően, és a karrierterv hatékony eszköz lehet ennek a bizonytalanságnak a leküzdésében.

Excel sablon a 9-mezős rács létrehozásához

Az Excel minden eszközön könnyen elérhető, ezért elsődleges választás a HR-szakemberek és a 9-mezős rácsot létrehozni kívánó vállalkozások körében.

Az Excel-sablon előnyei:

Hatékonyság: Az Excel-sablon időt és energiát takarít meg a kézi létrehozáshoz képest. Az előre definiált elrendezések legördülő menükkel és képletekkel automatizálják a számításokat és az adatok szervezését.

Adatelemzés: Az Excel beépített funkciói lehetővé teszik a tehetségállomány hatékony elemzését. Különböző kritériumok alapján rendezheti és szűrheti az adatokat, azonosíthatja a trendeket, és kiszámíthatja az egyes mezőkben szereplő alkalmazottak százalékos arányát.

Együttműködés: Az Excel sablonok megkönnyítik az együttműködést a HR-szakemberek és a vezetők között. Megoszthatja a táblázatot, így mindenki hozzáférhet az adatokhoz és szükség szerint frissítheti azokat.

A Deel 9-mezős táblázata Excel-sablonja átfogó megközelítést kínál az alkalmazottak teljesítményének és potenciáljának értékeléséhez.

Fejlett értékelések, részletes értékelési skálák, automatizált eredményösszesítés, valamint rengeteg útmutatás és tanács található benne a jobb utódlás-tervezéshez.

💭Ne feledje: Az adatok bizalmas kezelése érdekében anonimizálja az alkalmazottak nevét, amikor a rácsot szélesebb közönséggel megosztja.

Az Excel sablonok segítségével dinamikus és informatív 9-mezős rácsot hozhat létre, amely lehetővé teszi az adatokon alapuló döntések meghozatalát és a tehetségmenedzsment gyakorlatok optimalizálását.

Alternatív megoldásként használhat készségkezelő szoftvert is, amellyel tárolhatja, fejlesztheti és hatékonyan nyomon követheti az alkalmazottak készségeit az idő múlásával.

Hogyan lehet a 9-rácsos táblázatot bevezetni a tehetségmenedzsmentbe?

Így valósíthatja meg a 9-mezős rácsot tehetségmenedzsment stratégiájában:

Beilleszkedés

A 9-mezős rács bevezetésével az új munkavállalók beilleszkedési folyamatába kiváló minőségű tehetségpoolt hozhat létre a szervezet számára. Emellett segít az új munkavállalóknak megérteni, milyen kritériumok alapján értékelik őket, és milyen lépéseket kell tenniük a fejlődéshez.

Ezenkívül ez a 9 mező korán azonosítja minden jelölt erősségeit és potenciálját, elősegítve a célzott képzési és mentorprogramokat. És amikor eljön az utódlás tervezésének ideje, a szervezet rendelkezésére áll egy személyre szabott, magas színvonalú jelöltekből álló pool.

Mentorprogram

Használja a 9-mezős rácsot, hogy a kiemelkedő teljesítményű (és erős vezetői képességekkel rendelkező) alkalmazottakat összekapcsolja a nagy potenciállal rendelkező alkalmazottakkal. Ez elősegítheti a kölcsönösen előnyös és gyümölcsöző kapcsolatok kialakulását az alkalmazottak között.

Például egy globális tanácsadó cég a 9-mezős rácsot felhasználva indíthat el egy programot, amely összeköti a tapasztalt partnereket (magas teljesítményű, erős vezetői képességekkel rendelkező munkatársakat) a nagy potenciállal rendelkező munkatársakkal. Ez a program elősegíti a jövőbeli vezetők képzését, valamint a közösség és a tudásátadás fejlesztését a szervezeten belül.

Vezetői fejlesztés

A 9-mezős rácsos megközelítés segít azonosítani a jövőbeli vezetőket. A jobb felső mezőben (magas teljesítmény, nagy potenciál) található alkalmazottak rendelkeznek a vezetői szerepek betöltéséhez szükséges potenciállal és képességekkel.

Felkészítheti őket a jövőbeli vezetői pozíciókra, ha befektet a fejlődésükbe vezetői képzési programok és stratégiai kapcsolatok kialakítása révén a felső vezetéssel.

Például a 9-mezős rács segítségével azonosíthat egy olyan termelési vezetőt, aki következetesen túlteljesíti a célokat (magas teljesítmény) és természetes hajlandóságot mutat új készségek elsajátítására (magas potenciál). Írassa be őket egy vezetői fejlesztési programba, és szerelje fel őket a szükséges készségekkel, hogy a következő néhány évben átlépjenek egy felsővezetői pozícióba.

Munkavállalói megtartás

A 9-rácsos táblázat döntő szerepet játszik a munkavállalók megtartásában. A táblázatban a kiemelkedő teljesítményű munkavállalókat azonosítva személyre szabott megtartási stratégiákat dolgozhat ki, amelyek megfelelnek az ő igényeiknek és törekvéseiknek.

Ez magában foglalhatja a karrierfejlesztési lehetőségek biztosítását, versenyképes javadalmazási csomagok felajánlását, vagy elismerés és megbecsülés kialakítását.

A PricewaterhouseCoopers (PwC) a tehetségmenedzsmenthez egy 9-mezős tehetségrácsot használ. A tehetségmátrixban szereplő alkalmazottak értékelése alapján a PwC olyan stratégiákat dolgoz ki, amelyekkel az egyes csoportokba tartozó alkalmazottakkal különféle módon bánnak.

Hogyan lehet bevezetni a 9-rácsos táblázatot egy szervezetben?

Íme egy útiterv, amely biztosítja a modell zökkenőmentes bevezetését és megvalósítását a vállalatában:

1. Kommunikáció

Legyen átlátható: Világosan magyarázza el a 9-mezős rács célját és előnyeit HR-csapatának, vezetőinek és alkalmazottainak. Mutassa be azt fejlesztési eszközként, nem értékelési eszközként, hogy pozitív és együttműködő hangulatot teremtsen vele kapcsolatban.

Nyitott kommunikációs csatornák: Ösztönözze a vezetők és alkalmazottak kérdéseit és aggályait. Kezelje azokat átláthatóan, és használja fel ezt a visszajelzést a megvalósítási megközelítés finomításához.

2. Együttműködésen alapuló fejlesztés

Vonja be a legfontosabb érdekelt feleket: Gyűjtse össze a HR-szakemberek, a vezetők és akár a munkavállalói képviselők véleményét is. Ezzel biztosíthatja, hogy a rács megfeleljen a szervezet igényeinek és a tehetségmenedzsment céljainak.

Határozzon meg egyértelmű kritériumokat: Határozzon meg egyértelmű és mérhető definíciókat mind a teljesítmény szintek (magas, közepes, alacsony), mind a potenciális mutatók (tanulási rugalmasság, vezetői képességek stb.) tekintetében. A konzisztencia elengedhetetlen a rácsban való pontos elhelyezéshez.

3. Felülről lefelé irányuló megközelítés

Képezze és felhatalmazza a vezetőket: Adjon nekik alapos ismereteket a 9-mezős rácsról és annak alkalmazásáról. Tanítsa meg nekik, hogyan használják a rácsot teljesítményértékelésekhez, fejlesztési tervekhez és tehetségek azonosításához.

A vezetőség támogatása elengedhetetlen: a felsővezetőknek támogatniuk kell a 9-mezős rács használatát, és be kell építeniük azt vezetési gyakorlatukba. Aktív részvételük és támogatásuk megalapozza a sikeres megvalósítást.

4. A technológia mint szövetséges

Bár az Excel sablonok jó kiindulási pontot jelentenek, fontolja meg egy olyan teljesítmény- és HR-menedzsment eszköz használatát, mint a ClickUp, hogy még hatékonyabbá tegye a 9-mezős rács használatát.

A ClickUp egy hatékony tehetségmenedzsment szoftver, amely segít a 9-mezős rács hatékony megvalósításában.

Testreszabható állapotok: Határozzon meg egyéni állapotokat Határozzon meg egyéni állapotokat a ClickUp listáján , amelyek tükrözik teljesítményi szintjeit (magas, közepes, alacsony) és potenciális kategóriáit (magas, közepes, alacsony).

Függőségek és alfeladatok: Használja a ClickUp függőségi funkcióját az egyéni fejlesztési tervek (alfeladatok) és a 9-mezős rácsban szereplő alkalmazotti profilok (fő feladatok) összekapcsolásához. Ez megkönnyíti a célzott fejlesztési ütemtervek elkészítését az egyes alkalmazottak rácson belüli elhelyezkedése alapján.

Műszerfalak és jelentések: A ClickUp műszerfalai lehetővé teszik a tehetségállomány adatainak hatékony vizualizálását. Segítségükkel betekintést nyerhet a munkavállalók eloszlásába a rácson, azonosíthatja a trendeket és nyomon követheti az időbeli fejlődést.

A 9-mezős rács használatának előnyei és korlátai

A 9-mezős rács hatékony eszköz a tehetségmenedzsmenthez, de mint minden eszköznek, ennek is vannak erősségei és gyengeségei. Itt közelebbről megvizsgáljuk az előnyeit és a figyelembe veendő korlátait:

A 9-mezős rács előnyei

Fokozott motiváció: A nagy potenciállal rendelkező alkalmazottak azonosításával és elismerésével fejlesztési lehetőségeket és karrierutakat teremt, ami motiválhatja őket a hatékonyabb munkavégzésre.

Célzott képzés és fejlesztés: A rács segítségével személyre szabott képzési programokat és fejlesztési lehetőségeket kínálhat, hogy áthidalja a készségbeli hiányosságokat és felszabadítsa a teljes potenciált.

Stratégiai toborzás és utódlás tervezése: A 9-mezős rács segít azonosítani a szervezeten belüli tehetséghiányokat. Támogatja az utódlás tervezését azáltal, hogy a toborzási erőfeszítéseket olyan jelöltek vonzására irányítja, akik rendelkeznek a szervezet számára hiányzó speciális készségekkel és potenciállal.

A 9-mezős rács korlátai (és azok leküzdése)

Szubjektivitás: A 9-mezős rács szubjektív vezetői értékeléseken alapul, ami következetlenségeket eredményezhet a munkavállalók elhelyezésében. A személyes elfogultság, a változó teljesítményi elvárások és a potenciál eltérő megítélése torzíthatja az eredményeket🎯 Megoldás: Vezessen be 360 fokos visszajelzési rendszert, hogy többféle nézőpontból gyűjthessen információkat az alkalmazottak teljesítményéről és potenciáljáról. Vezessen be szabványosított teljesítménymutatókat és adatalapú potenciálértékelési kritériumokat. Rendszeresen tartson kalibrációs és tehetségértékelő üléseket a vezetők között, hogy összehangolja a megítéléseket és csökkentse az elfogultságot.

Túlzott leegyszerűsítés: A 9-mezős rács egyszerű szerkezete nem tükrözi a munkavállalói profilok teljes komplexitását. Nem veszi figyelembe az egyedi erősségeket, gyengeségeket és karrierterveket. A rács túlzott használata a tehetségmenedzsment szűk látókörűségéhez vezethet🎯Megoldás: Kombinálja a 9-mezős rácsot más tehetségértékelő eszközökkel, például személyiségértékelésekkel, készségmátrixokkal és karriertervekkel kapcsolatos felmérésekkel, hogy átfogó alkalmazotti profilt hozzon létre. Fontolja meg kompetenciakeretek használatát a sikerhez szükséges konkrét készségek és viselkedésmódok azonosításához.

Fókuszáljon a besorolásra, ne a fejlesztésre: A 9-mezős rács statikus eszközzé válhat, amely a növekedés helyett egy bizonyos mezőbe való besorolást hangsúlyozza. Ez gátolhatja az alkalmazottak fejlődését és korlátozhatja a szervezet rugalmasságát🎯Megoldás: Használja kiindulási pontként az egyénre szabott fejlesztési tervek elkészítéséhez. Integrálja a 9-mezős rácsot egy szélesebb tehetségfejlesztési keretrendszerbe, és hangsúlyozza annak szerepét a karrierutak kialakításában, ne pedig egyszerűen az alkalmazottak kategorizálásában.

A 9-mezős rács alternatíváinak feltárása

A 9-mezős rács értékes keretrendszert kínál az alkalmazottak teljesítményének értékeléséhez, de nem ez az egyetlen lehetőség az alkalmazottak teljesítményének értékelésére. Íme néhány alternatíva összehasonlítása:

Teljesítménymenedzsment-rendszerek (PMS)

Ezek strukturált megközelítést nyújtanak a teljesítményjavítási tervhez, amely magában foglalja a célok kitűzését, a visszajelzési mechanizmusokat és a fejlesztési terveket. A PMS részletesebb, mint a 9-rácsos rendszer, de kezelése meglehetősen bonyolult.

Készségalapú mátrixok

Ezek a szervezeti szerepekhez szükséges konkrét készségek és kompetenciák azonosítására összpontosítanak. Értékesek lehetnek a tehetségfejlesztési stratégiák kidolgozásában és a munkaerő-tervezésben.

Utódlás-tervezési modellek

Ezek segítségével azonosíthatja a nagy potenciállal rendelkező alkalmazottakat, akik a jövőben vezető pozíciókat tölthetnek be. Míg a 9-mezős rács hozzájárulhat az utódlás tervezéséhez, a speciális modellek mélyebbre hatolhatnak a vezetői tulajdonságok és a fejlesztési igények értékelésében.

ClickUp humánerőforrás-menedzsmentje

A ClickUp humánerőforrás-szolgáltatásai robusztus teljesítménymenedzsment és HR szoftvert kínálnak, amelyek segítségével új, hatékony, holisztikus megközelítést alkalmazhat a tehetségmenedzsmentben.

Használja a ClickUp Human Resources táblázatos nézetét, hogy feladatait táblázatos formátumban tekintse meg.

Íme néhány funkció, amelyet a HR-szakemberek imádnak:

Célok kitűzése és nyomon követése

A ClickUp Goals segítségével nyomon követheti a sprint ciklusokat, az OKR-eket, a heti alkalmazotti teljesítményértékeléseket és egyebeket, hogy mérje az alkalmazottak teljesítményét az idő múlásával.

Bár a harmadik féltől származó célkövető alkalmazások is segítenek SMART célok kitűzésében az alkalmazottai számára, a ClickUp átfogó felülete és jelentéskészítési funkciói lehetővé teszik az egyértelmű kommunikációt és az egyéni és csapatcélok egyszerű nyomon követését.

Toborzás és beilleszkedés

Használja a ClickUp alkalmazást a felvételi és toborzási folyamatokhoz. Könnyedén nyomon követheti és központosíthatja az összes beérkező álláspályázatot. Értékelje a jelölteket ponttáblák vagy egyéni értékelési kritériumok alapján.

Egyszerűsítse az interjúk ütemezését és az új munkavállalók beilleszkedési folyamatát a ClickUp Gantt-diagramok és a ClickUp Naptár nézet segítségével.

További információk: Tudja meg, hogyan növeli a Pigment a ClickUp segítségével az új munkavállalók beilleszkedésének hatékonyságát 88%-kal, miközben csökkenti a ciklusidőt és javítja az együttműködést.

Szakmai fejlődés

A ClickUp elősegíti a szakmai fejlődést azzal, hogy lehetővé teszi a képzési anyagok kiosztását, a tanulási folyamat nyomon követését és a csapat fejlesztési terveinek kezelését a platformon belül.

360 fokos visszajelzés

A ClickUp segítségével elősegítheti a 360 fokos visszajelzés kultúráját. Gyűjtse össze a kollégák, vezetők és akár a közvetlen beosztottak átfogó véleményét, hogy az alkalmazottaknak teljes képet adjon erősségeikről és fejlesztendő területeikről.

Íme néhány teljesítményértékelési sablon, amelyek segítenek jobban összegyűjteni a visszajelzéseket:

ClickUp teljesítményértékelési sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp teljesítményértékelési sablonja segít Önnek az alkalmazottak teljesítményének értékelésében és az értékelések kezelésében.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonja olyan funkciókat kínál, mint az értékelés előrehaladásának nyomon követésére szolgáló egyéni állapotok, a szervezéshez szükséges egyéni mezők és a hatékony értékeléskezeléshez szükséges testreszabható nézetek.

A projektmenedzsment eszközök, mint például a megjegyzésekre adott reakciók és az automatizálás, zökkenőmentes és hatékony élményt biztosítanak minden résztvevő számára. Emellett biztosítják a felülvizsgálat utáni nyomon követést is ismétlődő feladatokkal.

Ez a sablon lehetővé teszi a HR-szakemberek számára, hogy következetes, méltányos teljesítményértékeléseket végezzenek, és kiváló alternatívát jelent a piacon elérhető egyéb teljesítményértékelő szoftverekhez képest.

ClickUp teljesítményértékelési sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp teljesítményértékelési sablonja segít egyértelmű célokat kitűzni és nyomon követni az előrehaladást egy helyen.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonja olyan szakaszokat tartalmaz, amelyeket testreszabhat, hogy azok megfeleljenek a szervezetének sajátos igényeinek. Például hozzáadhat szakaszokat az iparágához kapcsolódó konkrét készségek, kompetenciák vagy projektek számára.

A ClickUp teljesítményértékelési sablonja azonnal használatra kész, így simán és könnyedén elindíthatja a bevezetési folyamatot. Ráadásul gazdag funkciókkal rendelkezik, és minden alapvető elemet tartalmaz, ami a teljes körű és hatékony teljesítményértékeléshez szükséges.

A sablon lehetővé teszi, hogy a preferenciáidnak megfelelően válthass a táblázat és a lista formátumú nézetek között. Előre definiált állapotokkal rendelkezik – Nyitott és Befejezett – a feladatkövetés egyszerűsítése érdekében.

Ezenkívül a sablon olyan egyéni mezőket is tartalmaz, mint negyedév, osztály, előrehaladás, vezető, kérelmező, kérelemkategória és régió, így átfogó keretrendszert biztosít a részletes és szervezett teljesítményértékeléshez.

ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja

Töltse le ezt a sablont A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja segít nyomon követni csapata teljesítményértékeléseit.

A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonja egyszerűsíti az értékelési folyamatot, lehetővé téve a célok nyomon követését, strukturált visszajelzések adását és a haladás figyelemmel kísérését valós idejű adatokkal.

A vezetők szervezett módon, valós idejű adatokkal alátámasztott konstruktív visszajelzéseket adhatnak, amelyek mindenki számára megkönnyítik a folyamatos tanulást. Ez a sablon felkészíti csapatát a sikerre – a világos elvárások meghatározásától a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) nyomon követéséig.

Ez egy remek sablon, amely segít a teljesítményértékelésen keresztül célokat kitűzni.

A ClickUp tehetségmenedzsmenthez való használatának előnyei

Központi hub: Kezelje az összes tehetségmenedzsment tevékenységét egyetlen platformon, megszüntetve az adatsilókat és racionalizálva a munkafolyamatokat.

Jobb, adatokon alapuló döntések: A ClickUp jelentéskészítő és elemző eszközei értékes betekintést nyújtanak a tehetségállományába, lehetővé téve, hogy megalapozott döntéseket hozzon a munkaerővel kapcsolatban.

Jobb együttműködés: A ClickUp javítja az együttműködést a HR-szakemberek, a vezetők és az alkalmazottak között, biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen a tehetségmenedzsment céljait illetően.

A ClickUp átfogó funkciókészletével túlléphet a 9-mezős rács korlátain, és dinamikus, holisztikus tehetségmenedzsment stratégiát hozhat létre szervezetének.

A ClickUp segítségével vonzhat, fejleszthet és megtarthatja a legjobb tehetségeket, így erős munkaerőt építhet ki a hosszú távú siker érdekében.

A potenciál felszabadítása és a teljesítmény növelése a ClickUp segítségével

A 9-mezős rács értékes kiindulási pontot jelent a tehetségmenedzsmenthez, de ez csak egy darab a kirakósból. Ha megérti annak előnyeit, korlátait és alternatíváit, hatékonyan kihasználhatja azt a szélesebb tehetségmenedzsment stratégiájában.

A ClickUp hatékony funkcióival és intuitív felületével forradalmasíthatja tehetségmenedzsment gyakorlatát.

A SMART célok kitűzésétől és a teljesítmény nyomon követésétől a konstruktív visszajelzések elősegítéséig és a fejlesztési tervek kezeléséig a ClickUp segítségével a lehető legtöbbet hozhatja ki tehetségmenedzsment tevékenységéből.

