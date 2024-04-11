ClickUp blog
Hogyan alakítsunk ki egy magas teljesítményű csapatot 8 bevált lépésben

Praburam
2024. április 11.

A szervezetek körülbelül 51%-a átszervezte csapatait 2023-ban.

Nem meglepő, hogy a vezetők 2024-ben a csapatok átalakítására koncentrálnak.

A csapatépítés jó okból folyamatos feladat. A csapatok különböző tényezők hatására folyamatosan változnak, fejlődnek és növekednek. Ezért a csapatépítés több aspektusára is figyelmet kell fordítania, hogy a csapat magas teljesítményű és motivált maradjon.

A jól irányított csapat:

  • Ösztönzi a kreativitást és a kommunikációt a csapat tagjai között.
  • Javítja a csapat döntéshozatali képességeit
  • Bontsa le a részlegek és csapatok közötti szeparációt
  • Fokozott tanulási lehetőségeket kínál, ahol a fiatalabbak a tapasztaltabbaktól tanulhatnak.
  • Csökkenti a fáradtságot és javítja az elkötelezettség szintjét, ami sikeres eredményekhez vezet.
  • Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy kiaknázzák a csapat teljes potenciálját.
  • Növeli a munkavállalók munkahelyi jólétét és egymás közötti kapcsolataikat.
  • Lehetővé teszi a szervezetek ( 50% ) számára, hogy elérjék működési céljaikat.

A Stanford Egyetem egy tanulmánya szerint az együttdolgozás motiválhatja a csapatot, és a munkát játékossá teheti. Ez az útmutató nyolc egyszerű és bevált lépésen keresztül vezeti végig Önt a magas teljesítményű csapat kialakításának folyamatán.

Hogyan építsünk fel egy csapatot nyolc könnyen követhető lépésben

Mindannyian hallottuk már azt a mondást, hogy „a csapatmunka megvalósítja az álmokat”.

De hogyan lehet ezt elérni? A csapatépítés egy folyamat, és méghozzá egy tudatos folyamat.

Vessünk egy pillantást arra, hogy mi szükséges egy stabil, magas teljesítményű, agilis csapat kialakításához.

1. lépés: Határozzon meg célokat, hogy az emberek összehangoltan dolgozzanak

A homályos célok félreértelmezésekhez vezethetnek.

Tehát mielőtt csoportokba sorolná alkalmazottait, ügyeljen a következőkre:

  • Határozza meg pontosan a csapat által követendő szervezeti célokat és feladatokat.
  • A feladat kezdetén közölje a feladat céljait (mit kell tenni) és a folyamat céljait (hogyan kell elvégezni a munkát).
  • Hangsúlyozza az egyes szerepekhez tartozó egyéni felelősségeket, használati eseteket, valamint azt, hogy a funkciók közötti csapatok hogyan fogják együttműködni.
  • Hangolja össze a csapat képességeit a szervezet általános céljaival

A jól megfogalmazott és egyértelmű célok megkönnyítik mindenki életét: a munkatársak ugyanazon az oldalon állnak, és a csapatvezető hatékonyan nyomon követheti az előrehaladást.

Ez az összehangolás biztosítja, hogy mindenki a kezdetektől a végéig ugyanazon átfogó célok elérése érdekében dolgozzon.

Ha segítségre van szüksége a hatékony csapatcélok meghatározásában, próbálja ki a ClickUp Goals alkalmazást.

Használja a ClickUp Goals szolgáltatást, hogy világos ütemtervvel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel térképezze fel céljait:

ClickUp 3.0 Golas egyszerűsítve
Készítsen nyomon követhető célokat a munkájához kapcsolódóan a ClickUp Goals segítségével

Tekintse meg a célokat a kívánt formátumban, és rendezze őket külön mappákba a munka hatékonyságának növelése érdekében.

Céljainak megfogalmazásakor vegye figyelembe a következő szempontokat:

  • Főbb tevékenységek
  • Vészhelyzetek és tartalék tervek
  • A munka nyomon követésének ellenőrzési pontjai
  • A szabályok az érdekelt felek tájékoztatására vonatkozóan
  • Ki miért felelős?
  • Az egyes feladatok/intézkedések határideje
  • A haladás mérésére szolgáló mutatók

2. lépés: Gondolkodjon el – Milyen a vállalati kultúrája?

Csapatának mindig tisztában kell lennie azzal, hogy mit várnak tőlük.

Természetesen a vállalati kultúra kialakítása kiemelt fontosságú feladatnak kell lennie.

Használja ezeket a tippeket a pozitív vállalati kultúra kialakításához:

  • Pozitív viselkedés: Nyíltan beszéljétek meg, mi minősül pozitív viselkedésnek, és állítsatok össze a csapat számára a legjobb gyakorlatra vonatkozó irányelveket. A ClickUp Docs segítségével azonnal megoszthatjátok ezeket a referenciaértékeket, és egyhangúlag megegyezhettek a csapatban:
Csatlakoztassa a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatokhoz
Csatlakoztassa azonnal a ClickUp Docs alkalmazást a munkafolyamataidhoz
  • Csapatépítő gyakorlatok: Annak érdekében, hogy a csapat tagjai jobban megismerjék egymást, próbálja ki az „artefaktum gyakorlatot” – amelynek során minden alkalmazottat megkér, hogy osszon meg egy 5 perces személyes történetet egy kihívásról és eredményről, amellyel karrierje során találkozott. Meg kell kérnie az alkalmazottakat, hogy mutassák be az eredményüket szimbolizáló tárgyat (trófea, oklevél stb.). Miután mindenki befejezte a történetét, kezdjen el egy beszélgetést arról, hogy a csapat tagjai hogyan érezték magukat az anekdoták hallgatása után, és hogy melyik tag milyen különleges képességekkel járul hozzá a csapat munkájához.
  • Munkastílus: Felelős vezetőként elengedhetetlen, hogy megismerje, hogyan működik a legjobban a csapata: a munkatársak szeretnek önállóan dolgozni? Szeretnének együttműködni egy hibrid modellben?
Tegyen fel közvetlen kérdéseket, és alakítson ki olyan munkastílust, amely mindenki számára megfelelő. A ClickUp Brain segítségével feljegyezheti a megbeszélés témáit, és mindenki számára elérhetővé teheti azokat.

ClickUp AI tartalomszerkesztés a Docs-ban
Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tartalom gyors szerkesztéséhez a Docs alkalmazásban

3. lépés: Fókuszáljon a képzésre

Rendkívül fontos, hogy felmérje csapata jelenlegi készségeit, és ezekhez igazodva alakítsa ki a munkaköröket.

Ha azonban csapatát a következő szintre szeretné emelni, akkor összpontosítson azokra a készségekre, amelyekre a jövőben szükségük lesz.

A folyamatos tanulási lehetőségek elősegítik a jobb hangulatot és teljesítményt.

Így teheti a coachingot és a tanulást szervezetének tanulási kultúrájának szerves részévé:

  • Készítsen stratégiát és állítson össze új, jövőbeli kihívásokat, hogy csapata érdeklődése fennmaradjon.
  • Készítsen tanulási modulokat egyedi készségekhez
  • Készítsen egy keretrendszert, amely biztosítja a képzések megfelelő menetét
  • Kísérletezzen új tanulási ötletekkel, hogy jobb eredményeket érjen el és segítse a csapat tagjainak fejlődését.

4. lépés: Készítsen átfogó fejlesztési tervet

Egy új csapat felépítése során több tényezőt is figyelembe kell venni.

Gondoskodnia kell arról, hogy minden csapattag tiszteletben tartva és meghallgatva érezze magát.

Ha a dolgok rosszul alakulnak, szervezettnek és nyugodtnak kell maradnia.

Rendszeresen ellenőriznie kell, hogy alkalmazottai hogyan teljesítenek.

Mindezek kezelése kivételes projektmenedzsment és időgazdálkodási készségeket igényel.

Tehát vegye figyelembe mindezeket a tényezőket, amikor egy összetartó csapatfejlesztési tervet készít.

Miután elkészült a terve, ideje megvalósítani azt, és követni a csapatépítés négy szakaszát:

  • 1. szakasz: Ismerje meg a csapatot, és szervezzen jégtörő foglalkozásokat, ahol a tagok megismerhetik egymást, és megtudhatják, hogy az egyes tagok hogyan szeretnének dolgozni.
  • 2. szakasz: Végezzen csapatépítő gyakorlatokat a bizalom és a problémamegoldó képességek fejlesztése érdekében a kollégák között.
  • 3. szakasz: Készítse elő és tájékoztassa a csapatot az első feladatukról, amelynek kihívást jelentőnek kell lennie. Ösztönözze a csapat tagjait az együttműködésre és a kreatív gondolkodásra.
  • 4. szakasz: Összegezze és elemezze az eredményeket; vizsgálja meg, mi nem sikerült a kihívás során, és ünnepelje a sikereket!

5. lépés: Ösztönözze a 24 órás kommunikációt és a könnyed együttműködést

Ha kihasználják egymás képességeit, jobb eredményeket érhetnek el, mint egyedül.

A csapat kollektív erősségeinek kihasználása egy jó projektmenedzsment eszközzel kezdődik, amely mindig kéznél van.

A ClickUp robusztus csapatmunkát és kommunikációs funkciókat kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a feladatok, frissítések és előrehaladás nyomon követésében és egymás tájékoztatásában.

Vegyük például a ClickUp e-mail funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy egy kattintással elküldje a fontos e-maileket:

Küldjön és fogadjon e-maileket anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást.
Küldjön és fogadjon e-maileket anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást

A ClickUp Chat View funkció akkor is hasznos, ha földrajzilag szétszórt csapattal szeretne együttműködni és élőben szeretné megosztani a frissítéseket.

Egy másik hasznos funkció a ClickUp Collaboration Detection, amely lehetővé teszi a következőket:

  • Dokumentumok együttes szerkesztése valós időben
  • Azonnali visszajelzést kap a státuszváltozásokról, új megjegyzésekről és egyéb fontos feladatadatokról.
ClickUp Docs
A ClickUp Docs segítségével valós időben írhat, szerkeszthet és együttműködhet, valamint megjegyzéseket fűzhet hozzá a csapat tagjaihoz való kommunikációhoz.

A fent említett funkciók mellett a következőket is segít

  • Tervezze meg a csapat induló megbeszéléseit a feladat vagy projekt megkezdése előtt.
  • Magyarázza el a munkaköröket és azt, hogy a többi csapattagnak mit kell tennie a siker érdekében.
  • Ösztönözze a csapatot, hogy feltáró kérdéseket tegyenek fel és tisztázzák a kérdéseket.

Megfelelő kommunikáció nélkül előfordulhat, hogy csapatának újra kell végeznie a munkát, és ezáltal nem tartja be a határidőket.

6. lépés: Fektessen be egy 360 fokos projektmenedzsment szoftverbe

Csapatának támogatásra van szüksége, ha egyszerre több projektet kell kezelnie.

Itt jön be a képbe a ClickUp projektmenedzsment platform, amely forradalmasítja a munkát.

Az eszköz számos funkcióval rendelkezik, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a csapatokat, például:

ClickUp 3.0 műszerfalcsomag csapatcélokkal
A ClickUp Dashboards segítségével egyszerre tekintheti meg a projekt állapotát, a függőben lévő feladatokat és a csapat céljait
  • Az AI projektmenedzsernek köszönhetően automatikusan generálhat alfeladatokat a feladatleírások, összefoglalt kommentek stb. alapján.
Szálösszefoglaló GIF a ClickUp AI-ban
Hogyan működik a szálösszefoglalás a ClickUp AI-ban?

A Gantt-diagramok segítségével azonnal áttekintheti a projekt részleteit és azoknak a vállalati célokkal való összhangját, és prioritás szerinti terveket és teendőket állíthat össze:

ClickUp Gantt-diagram nézet Prioritások rendezése
A ClickUp Gantt-diagramok nézetével a prioritások rendezése gyerekjáték lesz

Térképes folyamatok és fokozott együttműködés stratégiai kezdeményezésekben a ClickUp Whiteboards segítségével, amely minden szempontból vizuális vászonként funkcionál:

ClickUp 3.0 Fehér táblák Együttműködés
A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapata ötleteit összehangolt cselekvésekbe!

7. lépés: Támogassa, ne mikromanageáljon

A munkavállalók szemszögéből a vezetők gyakran mikromanagementet alkalmaznak a projektekben, ahelyett, hogy támogatást nyújtanának.

A mikromanagement stílusú vezetés megszüntetése érdekében:

  • Tanuljon meg elengedni: delegálja intelligensen a munkát, különösen az alacsony kockázatú feladatokat, és ne hagyja, hogy a csapat alulteljesítsen.
  • Változtassa meg gondolkodásmódját: váljon cselekvőből vezetővé azáltal, hogy nagyobb bizalmat tanúsít a csapat iránt.
  • Folytassa a tanulást: Az alkalmazottaihoz hasonlóan Önnek is, mint vezetőnek, folyamatosan fejlesztenie kell vezetői képességeit és kíváncsiságát.
  • Gondolkodjon át alaposan a felvételkor: Ahelyett, hogy meggondolatlanul töltené be a pozíciókat, vegyen fel sokszínű embereket, akik harmonikusan és bátran tudnak együtt dolgozni.
  • Gondoljon a soft skill-ekre: A hard skill-ekre való összpontosítás mellett felelősséget kell vállalnia a csapat viselkedéséért, és elő kell mozdítania a soft skill-eket, mint például a jobb együttműködés, az empátia és a bizalom.
  • Ösztönözze a 85%-os erőfeszítés elvét: A Harvard Business Review szerint a magas teljesítményű csapatok létrehozásához a vezetőknek ösztönözniük kell a csapat tagjait, hogy 85%-os erőfeszítést tegyenek (ahelyett, hogy mindig 100%-ot), és megelőzzék a kiégést.

8. lépés: Kérdezze meg: Vizuális alapú a visszajelzése?

Az objektív visszajelzésekkel kapcsolatos megbeszélések elősegítéséhez és a produktív konfliktusmegoldáshoz használja a következőket:

  • A vizualizáció mint képzési eszköz: A vizuális visszajelzés megmutatja az embereknek, mit kell javítaniuk – hasonlóan ahhoz, ahogy egy futballcsapat nézi saját játékát. Az egyik eszköz, amely ezt a folyamatot rendkívül szórakoztatóvá és vonzóvá teheti, a ClickUp Mind Maps, amely lehetővé teszi a feladatok és ötletek közötti kapcsolatok megrajzolását:
ClickUp gondolattérképek
Képzelje el következő nagy ötletét és visszajelzéseit a ClickUp Mind Maps segítségével
  • Kövesse nyomon az időt, hogy felmérje, mennyire jól működik együtt a csapata: A csapat időfelhasználásának nyomon követése értékes betekintést nyújt abba, hogy mi működik és mi nem. Fordítson különös figyelmet a csapata időgazdálkodási készségeire.
  • Teljesítménymenedzsment eszközök: Végezzen rendszeres munkavállalói teljesítményértékeléseket teljesítménymenedzsment eszközök és ingyenes teljesítményértékelési sablonok segítségével, hogy felmérje munkavállalói teljesítményét, és ennek megfelelően kidolgozza a fejlesztési terveket. Használja a kész teljesítményfejlesztési terv sablonokat, és segítse csapatait a teljesítményük javításában.

Miközben ezt teszi, adjon leíró visszajelzést, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

  • A csapat viselkedése, nem a személyisége
  • A csapatának a feladat elvégzéséhez szükséges készségei
  • Függetlenül attól, hogy a csapatok rendelkeznek-e a sikerhez szükséges erőforrásokkal
  • Mi motiválja az egyes csapattagokat?
  • A csapat cselekedetei – amelyek tényeken alapulnak, nem pedig feltételezéseken
  • Világos, konkrét példák arra, hogy mit csinál jól a csapat (és hol hibázik)
  • Hová kell a csapatnak tovább haladnia?
  • Kivel kell beszélni, ha akadályokba ütköznek?
  • Mi az egyes egyének célja a nagyobb összefüggésekben?

Az ötlet az, hogy olyan biztonságos környezetet teremtsen, ahol a munkavállalók őszintén elmondhatják véleményüket.

A sikeres csapatépítés legfontosabb kihívásai

Ha a csapata nehézségekkel küzd, természetes, hogy be akar avatkozni.

A sikeres csapat felépítése azonban számos okból nehéz feladat:

  • Lehet, hogy nem mindenki érdekelt egyformán a csapat sikerében való részvételben.
  • A csapat tagjai nem bíznak egymásban és a csapatvezetőkben.
  • A túl sok háttérbeszélgetés és mellékbeszélgetés információs hiányosságokat okozhat.

Lehetséges ezeket a kihívásokat kiküszöbölni és hat alapvető jellemzővel rendelkező, sikeres csapatot felállítani.

A magas teljesítményű csapatok 6 közös jellemzője

A magas teljesítményű csapatok dinamikájának megértése könnyebb, mint gondolná.

A következő hat jellemző megfigyelhető, mérhető és számszerűsíthető, így idővel könnyebben beépíthető.

Integrálja ezeket a tulajdonságokat csapatába, és erősítse meg a köteléket az első naptól kezdve:

1. Sokszínűség, méltányosság és befogadás (DEI)

Van-e egyértelmű kapcsolat a DEI stratégiája és az üzleti stratégia között? Ha nincs, akkor a következőket kell tennie:

  • Legyen már a kezdetektől fogva szisztematikusabb, és kössön össze szervezeti céljait a DEI programtól elvárt hatással.
  • Azonosítsa a DEI-céljaihoz megfelelő infrastruktúra kialakításának lehetőségeit – ez ma csak a szervezetek 47%-ának valósága.
  • Vegyen fel sokszínű alkalmazottakat, akik sokféle készséggel és szemlélettel rendelkeznek.

2. Energia szint

Csapatának tagjai nagyobb energiával és felelősségtudattal rendelkeznek? Mindkét tényező közvetlenül jelzi a csapat elkötelezettségének mértékét. Minél nagyobb az energia, annál nagyobb az elkötelezettség, és fordítva.

3. Kreatív és célorientált gondolkodásmód

Minden csapattagnak a vállalat céljait kell irányadóként tekintenie, és kreativitással és támogatással kell dolgoznia.

4. Közös elkötelezettség a vállalati kultúra iránt

Munkatársainak meg kell érteniük, mi hajtja előre a szervezetet a jövőkép, a kultúra és az értékek tekintetében.

5. Tanulási szemlélet

Minden csapat tagjának tanulni vágyónak és a változó helyzetekhez alkalmazkodni tudónak kell lennie. A McKinsey szerint a legjobban teljesítő munkatársak 800%-kal termelékenyebbek, mint az átlagos teljesítményű munkatársak ugyanazon a pozíción!

6. Kommunikáció

A csapat kommunikációjának feltérképezése ugyanolyan fontos, mint annak megértése, hogy miről beszélgetnek. Ez határozza meg, hogy a csapat hogyan hozza meg a döntéseket és hogyan működik együtt, mint egy jól bejáratott gépezet. Ezért a csapat kommunikációs készségeinek értékelésekor vegye figyelembe a következőket:

  • Milyen hangnemet használnak az egyes tagok?
  • A csapat tagjai szemtől szemben beszélgetnek egymással, virtuálisan vagy személyesen?
  • Milyen gesztusokat mutatnak a tagok?
  • Milyen gyakorisággal beszélnek, hallgatnak és szakítják meg egymást a csapat tagjai?
  • Hogyan mutatják ki a csapat tagjai az extroverziót és az empátiát?

Jobb csapatok kialakítása a megfelelő megoldással

Ezzel befejeztük a rugalmas és produktív csapat felépítésének bemutatását.

Használja az itt ismertetett ismereteket, hogy magas teljesítményű csapatokat hozzon létre, amelyek sokoldalú képességekkel rendelkeznek – egyéni intelligencia, kommunikáció, empátia és tehetség.

Jó gyakorlat az is, ha a csapatot ellátja azokkal a megfelelő eszközökkel, stratégiákkal és technikákkal, amelyeket az évek során elsajátított.

Fontolja meg egy olyan projektmenedzsment eszközbe való befektetést, mint a ClickUp, és segítse csapatát a legjobb teljesítmény elérésében.

Az olyan all-in-one eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsítik a munkafolyamatokat, nyomon követik az előrehaladást, elősegítik az együttműködést és a csapatot egy közös cél felé irányítják.

Gyakori kérdések

1. Mi a legjobb módszer egy csapat felépítésére?

A csapatépítés egy nyolc lépésből álló folyamat, amely türelmet és időt igényel:

  • 1. lépés: Dolgozzon a feladatain és a folyamatcéljain, hogy az emberek összehangoltan dolgozzanak
  • 2. lépés: Összpontosítson a vállalati kultúra kialakítására, amely magában foglalja a csapat értékeit, meggyőződéseit stb.
  • 3. lépés: Biztosítson lehetőségeket a munkavállalók és a csapatok tanulására a folyamat minden szakaszában
  • 4. lépés: Készítsen holisztikus csapatfejlesztési tervet, amelyben kiemelten foglalkozik a csapat tagjainak kemény és puha készségeivel.
  • 5. lépés: A megfelelő eszközökkel ösztönözze az azonnali kommunikációt és együttműködést
  • 6. lépés: Fektessen be projektmenedzsment szoftverbe, hogy felgyorsítsa csapata termelékenységét
  • 7. lépés: Változtassa meg vezetési stílusát a mikromanagementről a támogató stílusra
  • 8. lépés: Adjon vizuális visszajelzést a jobb megértés érdekében

2. Melyek a csapatépítés öt szakasza?

Tuckman modellje szerint a csapatépítés öt szakaszból áll:

  • Alakuló szakasz: A csoport tagjai udvariasak és megpróbálják megismerni egymást; ebben a szakaszban gyakran bizonytalanok a szerepeik és céljaik tekintetében.
  • Vihar: Konfliktusok és versengés alakul ki, amikor a csoport tagjai elkezdik kifejezni véleményüket, és megkísérlik átlépni a kialakulási szakaszban kialakított határokat.
  • Normák kialakítása: A csoport normái és értékei kialakulnak, ami egységérzetet és együttműködést teremt. Ezenkívül a szerepek és a felelősségek egyértelműbbé válnak, és a csoport tagjai között bizalom alakul ki.
  • Teljesítmény: A csoport rendkívül hatékony, világos célokkal és közös célkitűzéssel rendelkezik. A tagok hatékonyan együttműködnek a céljaik elérésében.
  • Feloszlás: Ez a szakasz, más néven „deformálódás”, a csoport feloszlását jelenti a célok elérésével. Ennek következtében a tagok veszteségérzetet vagy szomorúságot érezhetnek a csoport feloszlásakor.

3. Hogyan fejlesszük a csapatmunkát?

A csapatmunka kialakítása időbe telhet. Szisztematikus megközelítést és folyamatos erőfeszítéseket igényel a következőkre:

  • Határozzon meg egyértelmű célokat: a csapat minden tagjának tisztában kell lennie azzal, hogy milyen szerepet játszik a szervezet céljainak elérésében, ezáltal célirányosságot és irányultságot teremtve.
  • Ösztönözze a nyílt kommunikációt: a csapat tagjainak aktívan figyelniük kell egymásra, és valós időben meg kell osztaniuk az információkat.
  • Bizalomépítés: A bizalomépítő tevékenységek és a példamutatás hatékony módszerek a bizalomteljes környezet megteremtéséhez.
  • Ösztönözze az együttműködést: Az együttműködésen alapuló környezet motiválja a csapat tagjait, hogy együtt dolgozzanak és közös célokat érjenek el.
  • Támogatás nyújtása: A vezetői csapat őszinte bátorítása növeli a munkavállalók morálját és motivációját.
  • Ünnepelje a sikereket: a csapat eredményeinek elismerése és ünneplése segít a csapatszellem kialakításában.
  • Ösztönözze a folyamatos fejlődést: A folyamatos fejlődés kultúrája elengedhetetlen ahhoz, hogy a csapat tagjai nyitottak legyenek a visszajelzésekre és hajlandók legyenek tanulni tapasztalataikból.
