Hogyan alakítsunk ki egy magas teljesítményű csapatot 8 bevált lépésben

A szervezetek körülbelül 51%-a átszervezte csapatait 2023-ban.

Nem meglepő, hogy a vezetők 2024-ben a csapatok átalakítására koncentrálnak.

A csapatépítés jó okból folyamatos feladat. A csapatok különböző tényezők hatására folyamatosan változnak, fejlődnek és növekednek. Ezért a csapatépítés több aspektusára is figyelmet kell fordítania, hogy a csapat magas teljesítményű és motivált maradjon.

A jól irányított csapat:

Ösztönzi a kreativitást és a kommunikációt a csapat tagjai között.

Javítja a csapat döntéshozatali képességeit

Bontsa le a részlegek és csapatok közötti szeparációt

Fokozott tanulási lehetőségeket kínál, ahol a fiatalabbak a tapasztaltabbaktól tanulhatnak.

Csökkenti a fáradtságot és javítja az elkötelezettség szintjét, ami sikeres eredményekhez vezet.

Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy kiaknázzák a csapat teljes potenciálját.

Növeli a munkavállalók munkahelyi jólétét és egymás közötti kapcsolataikat.

Lehetővé teszi a szervezetek ( 50% ) számára, hogy elérjék működési céljaikat.

A Stanford Egyetem egy tanulmánya szerint az együttdolgozás motiválhatja a csapatot, és a munkát játékossá teheti. Ez az útmutató nyolc egyszerű és bevált lépésen keresztül vezeti végig Önt a magas teljesítményű csapat kialakításának folyamatán.

Hogyan építsünk fel egy csapatot nyolc könnyen követhető lépésben

Mindannyian hallottuk már azt a mondást, hogy „a csapatmunka megvalósítja az álmokat”.

De hogyan lehet ezt elérni? A csapatépítés egy folyamat, és méghozzá egy tudatos folyamat.

Vessünk egy pillantást arra, hogy mi szükséges egy stabil, magas teljesítményű, agilis csapat kialakításához.

1. lépés: Határozzon meg célokat, hogy az emberek összehangoltan dolgozzanak

A homályos célok félreértelmezésekhez vezethetnek.

Tehát mielőtt csoportokba sorolná alkalmazottait, ügyeljen a következőkre:

Határozza meg pontosan a csapat által követendő szervezeti célokat és feladatokat

A feladat kezdetén közölje a feladat céljait (mit kell tenni) és a folyamat céljait (hogyan kell elvégezni a munkát).

Hangsúlyozza az egyes szerepekhez tartozó egyéni felelősségeket, használati eseteket, valamint azt, hogy a funkciók közötti csapatok hogyan fogják együttműködni.

Hangolja össze a csapat képességeit a szervezet általános céljaival

A jól megfogalmazott és egyértelmű célok megkönnyítik mindenki életét: a munkatársak ugyanazon az oldalon állnak, és a csapatvezető hatékonyan nyomon követheti az előrehaladást.

Ez az összehangolás biztosítja, hogy mindenki a kezdetektől a végéig ugyanazon átfogó célok elérése érdekében dolgozzon.

Ha segítségre van szüksége a hatékony csapatcélok meghatározásában, próbálja ki a ClickUp Goals alkalmazást.

Használja a ClickUp Goals szolgáltatást, hogy világos ütemtervvel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel térképezze fel céljait:

Készítsen nyomon követhető célokat a munkájához kapcsolódóan a ClickUp Goals segítségével

Tekintse meg a célokat a kívánt formátumban, és rendezze őket külön mappákba a munka hatékonyságának növelése érdekében.

Céljainak megfogalmazásakor vegye figyelembe a következő szempontokat:

Főbb tevékenységek

Vészhelyzetek és tartalék tervek

A munka nyomon követésének ellenőrzési pontjai

A szabályok az érdekelt felek tájékoztatására vonatkozóan

Ki miért felelős?

Az egyes feladatok/intézkedések határideje

A haladás mérésére szolgáló mutatók

2. lépés: Gondolkodjon el – Milyen a vállalati kultúrája?

Csapatának mindig tisztában kell lennie azzal, hogy mit várnak tőlük.

Természetesen a vállalati kultúra kialakítása kiemelt fontosságú feladatnak kell lennie.

Használja ezeket a tippeket a pozitív vállalati kultúra kialakításához:

Pozitív viselkedés: Nyíltan beszéljétek meg, mi minősül pozitív viselkedésnek, és állítsatok össze a csapat számára a legjobb gyakorlatra vonatkozó irányelveket. Nyíltan beszéljétek meg, mi minősül pozitív viselkedésnek, és állítsatok össze a csapat számára a legjobb gyakorlatra vonatkozó irányelveket. A ClickUp Docs segítségével azonnal megoszthatjátok ezeket a referenciaértékeket, és egyhangúlag megegyezhettek a csapatban:

Csatlakoztassa azonnal a ClickUp Docs alkalmazást a munkafolyamataidhoz

Csapatépítő gyakorlatok: Annak érdekében, hogy a csapat tagjai jobban megismerjék egymást, próbálja ki az „artefaktum gyakorlatot” – amelynek során minden alkalmazottat megkér, hogy osszon meg egy 5 perces személyes történetet egy kihívásról és eredményről, amellyel karrierje során találkozott. Meg kell kérnie az alkalmazottakat, hogy mutassák be az eredményüket szimbolizáló tárgyat (trófea, oklevél stb.). Miután mindenki befejezte a történetét, kezdjen el egy beszélgetést arról, hogy a csapat tagjai hogyan érezték magukat az anekdoták hallgatása után, és hogy melyik tag milyen különleges képességekkel járul hozzá a csapat munkájához.

Munkastílus: Felelős vezetőként elengedhetetlen, hogy megismerje, hogyan működik a legjobban a csapata: a munkatársak szeretnek önállóan dolgozni? Szeretnének együttműködni egy hibrid modellben?

Szeretnének együttműködni egy hibrid modellben?

Szeretnének együttműködni egy hibrid modellben?

Tegyen fel közvetlen kérdéseket, és alakítson ki olyan munkastílust, amely mindenki számára megfelelő. A ClickUp Brain segítségével feljegyezheti a megbeszélés témáit, és mindenki számára elérhetővé teheti azokat.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tartalom gyors szerkesztéséhez a Docs alkalmazásban

3. lépés: Fókuszáljon a képzésre

Rendkívül fontos, hogy felmérje csapata jelenlegi készségeit, és ezekhez igazodva alakítsa ki a munkaköröket.

Ha azonban csapatát a következő szintre szeretné emelni, akkor összpontosítson azokra a készségekre, amelyekre a jövőben szükségük lesz.

A folyamatos tanulási lehetőségek elősegítik a jobb hangulatot és teljesítményt.

Így teheti a coachingot és a tanulást szervezetének tanulási kultúrájának szerves részévé:

Készítsen stratégiát és állítson össze új, jövőbeli kihívásokat, hogy csapata érdeklődése fennmaradjon.

Készítsen tanulási modulokat egyedi készségekhez

Készítsen egy keretrendszert, amely biztosítja a képzések megfelelő menetét

Kísérletezzen új tanulási ötletekkel, hogy jobb eredményeket érjen el és segítse a csapat tagjainak fejlődését.

4. lépés: Készítsen átfogó fejlesztési tervet

Egy új csapat felépítése során több tényezőt is figyelembe kell venni.

Gondoskodnia kell arról, hogy minden csapattag tiszteletben tartva és meghallgatva érezze magát.

Ha a dolgok rosszul alakulnak, szervezettnek és nyugodtnak kell maradnia.

Rendszeresen ellenőriznie kell, hogy alkalmazottai hogyan teljesítenek.

Mindezek kezelése kivételes projektmenedzsment és időgazdálkodási készségeket igényel.

Tehát vegye figyelembe mindezeket a tényezőket, amikor egy összetartó csapatfejlesztési tervet készít.

Miután elkészült a terve, ideje megvalósítani azt, és követni a csapatépítés négy szakaszát:

1. szakasz: Ismerje meg a csapatot, és szervezzen jégtörő foglalkozásokat, ahol a tagok megismerhetik egymást, és megtudhatják, hogy az egyes tagok hogyan szeretnének dolgozni.

2. szakasz: Végezzen csapatépítő gyakorlatokat a bizalom és a problémamegoldó képességek fejlesztése érdekében a kollégák között.

3. szakasz: Készítse elő és tájékoztassa a csapatot az első feladatukról, amelynek kihívást jelentőnek kell lennie. Ösztönözze a csapat tagjait az együttműködésre és a kreatív gondolkodásra.

4. szakasz: Összegezze és elemezze az eredményeket; vizsgálja meg, mi nem sikerült a kihívás során, és ünnepelje a sikereket!

5. lépés: Ösztönözze a 24 órás kommunikációt és a könnyed együttműködést

Ha kihasználják egymás képességeit, jobb eredményeket érhetnek el, mint egyedül.

A csapat kollektív erősségeinek kihasználása egy jó projektmenedzsment eszközzel kezdődik, amely mindig kéznél van.

A ClickUp robusztus csapatmunkát és kommunikációs funkciókat kínál, amelyek segítenek a csapatoknak a feladatok, frissítések és előrehaladás nyomon követésében és egymás tájékoztatásában.

Vegyük például a ClickUp e-mail funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy egy kattintással elküldje a fontos e-maileket:

Küldjön és fogadjon e-maileket anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást

A ClickUp Chat View funkció akkor is hasznos, ha földrajzilag szétszórt csapattal szeretne együttműködni és élőben szeretné megosztani a frissítéseket.

Egy másik hasznos funkció a ClickUp Collaboration Detection, amely lehetővé teszi a következőket:

Dokumentumok együttes szerkesztése valós időben

Azonnali visszajelzést kap a státuszváltozásokról, új megjegyzésekről és egyéb fontos feladatadatokról.

A ClickUp Docs segítségével valós időben írhat, szerkeszthet és együttműködhet, valamint megjegyzéseket fűzhet hozzá a csapat tagjaihoz való kommunikációhoz.

A fent említett funkciók mellett a következőket is segít

Tervezze meg a csapat induló megbeszéléseit a feladat vagy projekt megkezdése előtt.

Magyarázza el a munkaköröket és azt, hogy a többi csapattagnak mit kell tennie a siker érdekében.

Ösztönözze a csapatot, hogy feltáró kérdéseket tegyenek fel és tisztázzák a kérdéseket.

Megfelelő kommunikáció nélkül előfordulhat, hogy csapatának újra kell végeznie a munkát, és ezáltal nem tartja be a határidőket.

6. lépés: Fektessen be egy 360 fokos projektmenedzsment szoftverbe

Csapatának támogatásra van szüksége, ha egyszerre több projektet kell kezelnie.

Itt jön be a képbe a ClickUp projektmenedzsment platform, amely forradalmasítja a munkát.

Az eszköz számos funkcióval rendelkezik, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a csapatokat, például:

Összekapcsolt munkafolyamatok és dokumentumok, amelyek valós időben könnyen megtekinthetők a ClickUp irányítópultokon:

A ClickUp Dashboards segítségével egyszerre tekintheti meg a projekt állapotát, a függőben lévő feladatokat és a csapat céljait

Az AI projektmenedzsernek köszönhetően automatikusan generálhat alfeladatokat a feladatleírások, összefoglalt kommentek stb. alapján.

Hogyan működik a szálösszefoglalás a ClickUp AI-ban?

A Gantt-diagramok segítségével azonnal áttekintheti a projekt részleteit és azoknak a vállalati célokkal való összhangját, és prioritás szerinti terveket és teendőket állíthat össze:

A ClickUp Gantt-diagramok nézetével a prioritások rendezése gyerekjáték lesz

Térképes folyamatok és fokozott együttműködés stratégiai kezdeményezésekben a ClickUp Whiteboards segítségével, amely minden szempontból vizuális vászonként funkcionál:

A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa csapata ötleteit összehangolt cselekvésekbe!

7. lépés: Támogassa, ne mikromanageáljon

A munkavállalók szemszögéből a vezetők gyakran mikromanagementet alkalmaznak a projektekben, ahelyett, hogy támogatást nyújtanának.

A mikromanagement stílusú vezetés megszüntetése érdekében:

Tanuljon meg elengedni: delegálja intelligensen a munkát, különösen az alacsony kockázatú feladatokat, és ne hagyja, hogy a csapat alulteljesítsen.

Változtassa meg gondolkodásmódját: váljon cselekvőből vezetővé azáltal, hogy nagyobb bizalmat tanúsít a csapat iránt.

Folytassa a tanulást: Az alkalmazottaihoz hasonlóan Önnek is, mint vezetőnek, folyamatosan fejlesztenie kell vezetői képességeit és kíváncsiságát.

Gondolkodjon át alaposan a felvételkor: Ahelyett, hogy meggondolatlanul töltené be a pozíciókat, vegyen fel sokszínű embereket, akik harmonikusan és bátran tudnak együtt dolgozni.

Gondoljon a soft skill-ekre: A hard skill-ekre való összpontosítás mellett felelősséget kell vállalnia a csapat viselkedéséért, és elő kell mozdítania a soft skill-eket, mint például a jobb együttműködés, az empátia és a bizalom.

Ösztönözze a 85%-os erőfeszítés elvét: A Harvard Business Review szerint a magas teljesítményű csapatok létrehozásához a vezetőknek ösztönözniük kell a csapat tagjait, hogy A Harvard Business Review szerint a magas teljesítményű csapatok létrehozásához a vezetőknek ösztönözniük kell a csapat tagjait, hogy 85%-os erőfeszítést tegyenek (ahelyett, hogy mindig 100%-ot), és megelőzzék a kiégést.

8. lépés: Kérdezze meg: Vizuális alapú a visszajelzése?

Az objektív visszajelzésekkel kapcsolatos megbeszélések elősegítéséhez és a produktív konfliktusmegoldáshoz használja a következőket:

A vizualizáció mint képzési eszköz: A vizuális visszajelzés megmutatja az embereknek, mit kell javítaniuk – hasonlóan ahhoz, ahogy egy futballcsapat nézi saját játékát. Az egyik eszköz, amely ezt a folyamatot rendkívül szórakoztatóvá és vonzóvá teheti, A vizuális visszajelzés megmutatja az embereknek, mit kell javítaniuk – hasonlóan ahhoz, ahogy egy futballcsapat nézi saját játékát. Az egyik eszköz, amely ezt a folyamatot rendkívül szórakoztatóvá és vonzóvá teheti, a ClickUp Mind Maps , amely lehetővé teszi a feladatok és ötletek közötti kapcsolatok megrajzolását:

Képzelje el következő nagy ötletét és visszajelzéseit a ClickUp Mind Maps segítségével

Kövesse nyomon az időt, hogy felmérje, mennyire jól működik együtt a csapata: A csapat időfelhasználásának nyomon követése értékes betekintést nyújt abba, hogy mi működik és mi nem. Fordítson különös figyelmet a csapata időgazdálkodási készségeire.

Teljesítménymenedzsment eszközök: Végezzen rendszeres munkavállalói teljesítményértékeléseket Végezzen rendszeres munkavállalói teljesítményértékeléseket teljesítménymenedzsment eszközök és ingyenes teljesítményértékelési sablonok segítségével, hogy felmérje munkavállalói teljesítményét, és ennek megfelelően kidolgozza a fejlesztési terveket. Használja a kész teljesítményfejlesztési terv sablonokat , és segítse csapatait a teljesítményük javításában.

Miközben ezt teszi, adjon leíró visszajelzést, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

A csapat viselkedése, nem a személyisége

A csapatának a feladat elvégzéséhez szükséges készségei

Függetlenül attól, hogy a csapatok rendelkeznek-e a sikerhez szükséges erőforrásokkal

Mi motiválja az egyes csapattagokat?

A csapat cselekedetei – amelyek tényeken alapulnak, nem pedig feltételezéseken

Világos, konkrét példák arra, hogy mit csinál jól a csapat (és hol hibázik)

Hová kell a csapatnak tovább haladnia?

Kivel kell beszélni, ha akadályokba ütköznek?

Mi az egyes egyének célja a nagyobb összefüggésekben?

Az ötlet az, hogy olyan biztonságos környezetet teremtsen, ahol a munkavállalók őszintén elmondhatják véleményüket.

A sikeres csapatépítés legfontosabb kihívásai

Ha a csapata nehézségekkel küzd, természetes, hogy be akar avatkozni.

A sikeres csapat felépítése azonban számos okból nehéz feladat:

Lehet, hogy nem mindenki érdekelt egyformán a csapat sikerében való részvételben.

A csapat tagjai nem bíznak egymásban és a csapatvezetőkben.

A túl sok háttérbeszélgetés és mellékbeszélgetés információs hiányosságokat okozhat.

Lehetséges ezeket a kihívásokat kiküszöbölni és hat alapvető jellemzővel rendelkező, sikeres csapatot felállítani.

A magas teljesítményű csapatok 6 közös jellemzője

A magas teljesítményű csapatok dinamikájának megértése könnyebb, mint gondolná.

A következő hat jellemző megfigyelhető, mérhető és számszerűsíthető, így idővel könnyebben beépíthető.

Integrálja ezeket a tulajdonságokat csapatába, és erősítse meg a köteléket az első naptól kezdve:

1. Sokszínűség, méltányosság és befogadás (DEI)

Van-e egyértelmű kapcsolat a DEI stratégiája és az üzleti stratégia között? Ha nincs, akkor a következőket kell tennie:

Legyen már a kezdetektől fogva szisztematikusabb, és kössön össze szervezeti céljait a DEI programtól elvárt hatással.

Azonosítsa a DEI-céljaihoz megfelelő infrastruktúra kialakításának lehetőségeit – ez ma csak a szervezetek 47%-ának valósága.

Vegyen fel sokszínű alkalmazottakat, akik sokféle készséggel és szemlélettel rendelkeznek.

2. Energia szint

Csapatának tagjai nagyobb energiával és felelősségtudattal rendelkeznek? Mindkét tényező közvetlenül jelzi a csapat elkötelezettségének mértékét. Minél nagyobb az energia, annál nagyobb az elkötelezettség, és fordítva.

3. Kreatív és célorientált gondolkodásmód

Minden csapattagnak a vállalat céljait kell irányadóként tekintenie, és kreativitással és támogatással kell dolgoznia.

4. Közös elkötelezettség a vállalati kultúra iránt

Munkatársainak meg kell érteniük, mi hajtja előre a szervezetet a jövőkép, a kultúra és az értékek tekintetében.

5. Tanulási szemlélet

Minden csapat tagjának tanulni vágyónak és a változó helyzetekhez alkalmazkodni tudónak kell lennie. A McKinsey szerint a legjobban teljesítő munkatársak 800%-kal termelékenyebbek, mint az átlagos teljesítményű munkatársak ugyanazon a pozíción!

6. Kommunikáció

A csapat kommunikációjának feltérképezése ugyanolyan fontos, mint annak megértése, hogy miről beszélgetnek. Ez határozza meg, hogy a csapat hogyan hozza meg a döntéseket és hogyan működik együtt, mint egy jól bejáratott gépezet. Ezért a csapat kommunikációs készségeinek értékelésekor vegye figyelembe a következőket:

Milyen hangnemet használnak az egyes tagok?

A csapat tagjai szemtől szemben beszélgetnek egymással, virtuálisan vagy személyesen?

Milyen gesztusokat mutatnak a tagok?

Milyen gyakorisággal beszélnek, hallgatnak és szakítják meg egymást a csapat tagjai?

Hogyan mutatják ki a csapat tagjai az extroverziót és az empátiát?

Jobb csapatok kialakítása a megfelelő megoldással

Ezzel befejeztük a rugalmas és produktív csapat felépítésének bemutatását.

Használja az itt ismertetett ismereteket, hogy magas teljesítményű csapatokat hozzon létre, amelyek sokoldalú képességekkel rendelkeznek – egyéni intelligencia, kommunikáció, empátia és tehetség.

Jó gyakorlat az is, ha a csapatot ellátja azokkal a megfelelő eszközökkel, stratégiákkal és technikákkal, amelyeket az évek során elsajátított.

Fontolja meg egy olyan projektmenedzsment eszközbe való befektetést, mint a ClickUp, és segítse csapatát a legjobb teljesítmény elérésében.

Az olyan all-in-one eszközök, mint a ClickUp, egyszerűsítik a munkafolyamatokat, nyomon követik az előrehaladást, elősegítik az együttműködést és a csapatot egy közös cél felé irányítják.

Gyakori kérdések

1. Mi a legjobb módszer egy csapat felépítésére?

A csapatépítés egy nyolc lépésből álló folyamat, amely türelmet és időt igényel:

1. lépés: Dolgozzon a feladatain és a folyamatcéljain, hogy az emberek összehangoltan dolgozzanak

2. lépés: Összpontosítson a vállalati kultúra kialakítására, amely magában foglalja a csapat értékeit, meggyőződéseit stb.

3. lépés: Biztosítson lehetőségeket a munkavállalók és a csapatok tanulására a folyamat minden szakaszában

4. lépés: Készítsen holisztikus csapatfejlesztési tervet, amelyben kiemelten foglalkozik a csapat tagjainak kemény és puha készségeivel.

5. lépés: A megfelelő eszközökkel ösztönözze az azonnali kommunikációt és együttműködést

6. lépés: Fektessen be projektmenedzsment szoftverbe, hogy felgyorsítsa csapata termelékenységét

7. lépés: Változtassa meg vezetési stílusát a mikromanagementről a támogató stílusra

8. lépés: Adjon vizuális visszajelzést a jobb megértés érdekében

2. Melyek a csapatépítés öt szakasza?

Tuckman modellje szerint a csapatépítés öt szakaszból áll:

Alakuló szakasz: A csoport tagjai udvariasak és megpróbálják megismerni egymást; ebben a szakaszban gyakran bizonytalanok a szerepeik és céljaik tekintetében.

Vihar: Konfliktusok és versengés alakul ki, amikor a csoport tagjai elkezdik kifejezni véleményüket, és megkísérlik átlépni a kialakulási szakaszban kialakított határokat.

Normák kialakítása: A csoport normái és értékei kialakulnak, ami egységérzetet és együttműködést teremt. Ezenkívül a szerepek és a felelősségek egyértelműbbé válnak, és a csoport tagjai között bizalom alakul ki.

Teljesítmény: A csoport rendkívül hatékony, világos célokkal és közös célkitűzéssel rendelkezik. A tagok hatékonyan együttműködnek a céljaik elérésében.

Feloszlás: Ez a szakasz, más néven „deformálódás”, a csoport feloszlását jelenti a célok elérésével. Ennek következtében a tagok veszteségérzetet vagy szomorúságot érezhetnek a csoport feloszlásakor.

3. Hogyan fejlesszük a csapatmunkát?

A csapatmunka kialakítása időbe telhet. Szisztematikus megközelítést és folyamatos erőfeszítéseket igényel a következőkre: