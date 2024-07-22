Hogyan lehet javítani az ügyfelek hűségét?

Amikor Russell Crowe karaktere a Gladiátor című filmben felkiáltott: „Jól szórakoztok?”, kérdése a Colosseumban ülő sokféle közönséghez szólt.

A leginkább az a csoport érdekel minket, amelyik lelkesen „Igen!”-nel válaszolt, mert meglátta az élmény értékét és szórakozásra számított. Marketing szempontból ők lennének a hűséges ügyfelek.

Az ügyfélhűség mindenféle szervezet számára fontos növekedési marketingmutató. Ebben a blogbejegyzésben azt vizsgáljuk, mi is az ügyfélhűség, miért fontos és hogyan működik. Kezdjük is!

A vásárlói hűség megértése

Az ügyfélhűség az ügyfelek hajlandósága arra, hogy ismételten vásároljanak a vállalkozásodtól, még akkor is, ha rengeteg versenyképes alternatíva áll rendelkezésre.

Ne feledje, hogy a ragaszkodó ügyfelek nem azonosak a hűséges ügyfelekkel. A ragaszkodó ügyfelek azért választanak egy márkát, mert valamilyen értéket látnak abban, hogy velük üzletelnek, például alacsonyabb árak, jobb szolgáltatás, közelebb lévő helyszín, mint a versenytársaké stb.

Ők nem „hűséges” ügyfelek abban az értelemben, hogy nincs érzelmi kötődésük a márkához. Ezt a különbséget alább részletesebben is megvizsgáljuk.

De itt van a márkák által értékelendő ügyfélhűség legfontosabb jellemzője:

Az ok: A ragaszkodás azt vizsgálja, miért hajlamosak a vásárlók visszatérni, és ezt a tényezőt erősíti. Például, ha a 24 órás ügyfélszolgálat az, ami a vásárlókat Önnél tartja, akkor a növekedési csapatának többet kell befektetnie a vásárlói sikerbe.

Fontos megjegyezni, hogy a hűség egy tranzakciós tényező. A meglévő ügyfelek tehát egy adott kényelmi vagy érték miatt térnek vissza, amelyet a vásárlásból nyernek.

Miért fontos az ügyfélhűség?

Minden alkalommal, amikor egy vásárló Öntől vásárol, esély van arra, hogy újra Öntől vásároljon. A Bain tanulmánya kimutatta, hogy átlagosan a ruházati üzletágban a visszatérő vásárlók 67%-kal többet költenek a márkával való kapcsolatuk harmadik évében, mint az első 6 hónapban.

Hasonlóképpen, a ruházati cikkeket vásárlók a tizedik vásárlásukkor 80%-kal többet költöttek, mint az elsőnél.

Nyilvánvaló, hogy a vásárlói hűség közvetlen hatással van a bevételekre. De ennél többről van szó.

Csökkenti az ügyfélelvándorlást

A hűséges ügyfeleknek komoly okra van szükségük ahhoz, hogy versenytársakhoz váltsanak. Amíg máshol nem találnak nagyobb értéket, addig továbbra is veled fognak üzletelni, sőt, akár növelni is fogják kiadásaikat, csökkentve ezzel az ügyfélvesztést.

Növeli az ügyfelek életre szóló értékét

A ragaszkodó ügyfelek nagyobb valószínűséggel válnak hűséges ügyfelekké (erről később még bővebben lesz szó). Ennek eredményeként idővel többet költenek, így sokkal magasabb megtérülést generálnak a ügyfélszerzési költségekhez (CAC) képest.

Csökkenti az ügyfélszerzés költségeit

Új ügyfelek megszerzése ötször drágább, mint a meglévők megtartása. Tehát a legjobb ügyfélszerzési stratégia ironikus módon az ügyfelek lojalitásának megteremtése.

Növeli az ajánlások számát

A hűséges ügyfelek valószínűleg ajánlani fogják barátaiknak és családtagjaiknak a szolgáltatást, növelve ezzel az életre szóló értéküket.

Versenyelőnyt teremt

A magas szintű ügyfélhűség segíthet a vállalkozásoknak abban, hogy megkülönböztessék magukat a versenytársaiktól, és akadályokat állítsanak az új piaci szereplők előtt.

Ha ez úgy hangzik, mint az ügyfélmegtartási stratégiák, akkor tisztázzuk a dolgot.

Vásárlói hűség vs. megtartás vs. lojalitás

A ragaszkodás akkor jelentkezik, amikor egy meglévő ügyfél többször is vásárol egy vállalkozástól, mert értékesnek tartja azt. Ez általában nagyon keresett olyan iparágakban, mint a kiskereskedelem, ahol az ügyfelek évente többször is vásárolnak.

Ha mindig a legközelebbi élelmiszerboltot választod, annak ellenére, hogy pár kilométerre van egy nagyobb, olcsóbb bolt, akkor a kényelem miatt ragaszkodsz hozzá. Ez az érték felelős a vásárlói hűségért.

A megtartás az, amikor egy ügyfél minden további vásárláskor úgy dönt, hogy egy adott vállalkozásnál marad. Ez általában a SaaS és az előfizetésen alapuló vállalkozásokban használatos.

Ha úgy dönt, hogy havonta megújítja X (korábban Twitter) Premium előfizetését, akkor Ön visszatérő ügyfél!

A lojalitás akkor jön létre, amikor erős érzelmi kötődés alakul ki a márkához, és a vásárló a versenytársak termékei ellenére is azt választja. Az Apple az egyik legsikeresebb márka ebben a tekintetben, 93%-os vásárlói lojalitási rátával.

Ha rajongsz egy márkáért, hiszel az értékeiben, és csak annak termékeit vásárolod, akkor az adott vállalkozás hűséges ügyfele vagy.

Íme a legfontosabb különbségek a vásárlói hűség, lojalitás és megtartás között.

Vásárlói hűség Vásárlói megtartás Vásárlói hűség Meghatározás Az ügyfél azért vásárol újra és újra, mert értékesnek tartja a terméket. Az ügyfél újra vásárol (anélkül, hogy törődne az okokkal) Az ügyfelek azért vásárolnak újra és újra, mert érzelmi kötődésük van a márkához. Mérve Az újra vásárló ügyfelek aránya (az észlelt érték szerint elkülönítve) Az újra vásárló ügyfelek aránya A hűséges ügyfelek aránya (általában felmérések alapján értékelik) Hozzájáruló mutatók Napi aktív felhasználókMunkamenet időtartamaE-mail megnyitási arány Nettó ajánlói pontszám Ügyfélélettartam-érték Elkötelezettségi index Nettó ajánlói pontszám Ügyfélélettartam-érték Elkötelezettségi index Gyakran használják Kiskereskedelmi és pénzügyi szolgáltató vállalkozások Előfizetéses és SaaS üzletágak Kevés nagy és megkülönböztetett márka Javította: Az érték bemutatása Az elkötelezettség fenntartása Differenciált élmények létrehozása

A vásárlói hűség mérése hat hatékony mutatóval

A hűséges ügyfél az, aki újra vásárol, de egy vállalkozás nem várhatja meg, hogy az ügyfél visszatérjen. Fontos, hogy olyan mutatókkal rendelkezzen, amelyek az ügyfél életciklusa során végig mutatják az ügyfél hűségét.

Íme néhány példa a kezdéshez.

1. Aktív felhasználók

A napi aktív felhasználók (DAU) és a havi aktív felhasználók (MAU) a SaaS világának kulcsfontosságú mutatói. Mindkettő az adott időszakban a webhelyével vagy alkalmazásával interakcióba lépő egyedi felhasználók számát méri.

Ha egy alkalmazást 10 000-szer telepítettek, és 4000 felhasználó használja naponta, akkor a DAU értéke 4000 lesz. A magas aktív felhasználói szám a termék erős vonzerejét jelzi. Más szavakkal, sok felhasználó tartja a webhelyedet elég értékesnek ahhoz, hogy rendszeresen visszatérjen rá.

2. Ragadós arány

A SaaS-ban a ragaszkodást általában a DAU és a MAU arányával mérik. Ha a DAU 4000, a MAU pedig 2000, akkor a ragaszkodási arány 2.

A mindennap használt alkalmazások, például az e-mail, a közösségi média vagy a játékok esetében ez a mutató jól működik. Ha azonban a termék havi használatra készült, például bérszámfejtő szoftver, akkor a ragaszkodási arány képletét havi aktív felhasználók/éves aktív felhasználók arányára kell módosítani.

3. Ügyfélmegtartási arány

Ez egy egyszerű mérőszám.

CRR = (az időszak végén lévő ügyfelek száma – az újonnan megszerzett ügyfelek száma)/az időszak elején lévő ügyfelek száma.

Ha az alkalmazásért fizető felhasználók 80%-a az év végén is használja azt, akkor az éves megtartási arány 80%. Bármely ügyfélmegtartási szoftver alapértelmezés szerint kiszámítja ezt.

4. Nyitási és átkattintási arányok

A hűséges ügyfelek figyelnek az e-mailben vagy a közösségi médián keresztül nekik küldött üzenetekre. Az általuk megnyitott e-mailek vagy kattintások százalékos aránya mutatja, hogy milyen valószínűséggel fognak hamarosan vásárolni.

5. Lness eloszlás

Az Lness-eloszlást arra használják, hogy ábrázolják az ügyfelek hűségét az idő függvényében. Ezzel mérik, hogy egy ügyfél hány napig használta a termékeit egy adott időtartam alatt.

Ha egy felhasználó 28 napból 22-ben látogatja meg a webhelyét vagy alkalmazását, akkor az Lness értéke 22.

6. A vásárlások közötti idő

Az olyan iparágakban, mint a kiskereskedelem vagy a szépségápolás, a vásárlások közötti idő a vásárlói hűség egyik legfontosabb mutatója. Minél rövidebb a vásárlások közötti idő, annál nagyobb a hűség.

A mutató alapértéke iparágtól függően változik. Például egy szépségszalonban 30 nap ésszerű időtartam a vásárlások között. A befektetési szektorban az éves vásárlások lehetnek a normák.

Miután megértette ügyfelei hűségét, íme néhány módszer annak javítására.

Stratégiák a vásárlói hűség növelésére

A ragaszkodás javítása érdekében kezdje az alapokkal. Állítson be egy robusztus CRM szoftvert, például a ClickUp-ot, hogy összesítse az összes ügyféladatot. Használja ezt a következőkre:

Ismerje meg jelenlegi ügyfél-hűségi arányát a fenti mutatók bármelyike alapján

Szegmentálja ügyfeleit, és ismerje meg az egyes csoportok közötti különbségeket!

Beszéljen a legfontosabb ügyfelekkel, hogy megértse, mely értékeket tartják a legfontosabbnak, és mi készteti őket arra, hogy visszatérjenek.

Határozzon meg referenciaértékeket és azokhoz tartozó célokat

Miután megteremtettük az alapokat, hajtsunk végre néhány stratégiát a vásárlói hűség növelése érdekében.

1. Fókusz a szolgáltatásra

Az ügyfelek hűsége attól függ, hogy milyen konkrét értéket kínálsz a vásárlónak. Ez lehet az ár, a felhasználói élmény, a 24 órás ügyfélszolgálat stb. Ez talán magától értetődőnek tűnik, de ne feledd, hogy az ügyfelek csak addig maradnak hűek a márkához, amíg ezt az értéket folyamatosan biztosítod számukra. Ahhoz, hogy rendszeresen bizonyítsd az értékedet, összpontosíts a szolgáltatásra.

A biztos siker stratégiája az, ha magas színvonalú bevezetéssel példás szolgáltatást nyújtunk. Ismerjük meg az ügyfél céljait, és a bevezetést erre az alapvető értékre összpontosítsuk. Szüntessük meg az ügyfélút során felmerülő súrlódásokat. Nyújtsunk személyre szabott támogatást útmutatók, oktatóanyagok, források és élő csevegések formájában.

Warby Parker otthoni kipróbálás (Forrás: warbyparker.com )

A Warby Parker, egy híres szemüvegmárka, pontosan ezt tette az otthoni kipróbálási modelljével. A vásárlók legfeljebb öt keretet rendelhetnek a weboldalukról, amelyeket postán küldenek nekik, hogy kipróbálhassák, mindezt ingyenesen. Ez az egyedülálló vásárlási élmény felforgatta a meglévő szemüvegpiacot és javította a vásárlók hűségét.

A világszínvonalú ügyfélszolgálati gyakorlat kialakításához erős technológiai alapot kell lefektetni.

Brainstorming, feladatkiosztás és a ügyfelek problémáinak jobb megoldása a ClickUp Whiteboards segítségével

Ha még több izgalmat szeretne, integrálja az AI eszközöket az ügyfélszolgálatba, és hatékonyabban végezze el a feladatokat.

2. Visszajelzések gyűjtése és elemzése

Mint már említettük, a megtartás és a ragaszkodás közötti fő különbség a „miért” kérdésben rejlik. Tehát fektessen be az ügyfelek megértésébe, hogy javítsa a ragaszkodást.

Tekintse át a meglévő adatait

Mielőtt a vevőtől kérdeznéd a véleményét, nézd át az összes már rendelkezésedre álló adatot.

A CRM- vagy ügyfélsiker-szoftvered tartalmaz információkat az ügyfelekről, az interakcióikról és a vállalkozásodnak benyújtott jegyeikről.

A Google Analytics vagy az alkalmazáselemző eszközök megmutatják a webhelyen/alkalmazásban a vásárlók viselkedését.

A közösségi média platformok elárulják, mit mondanak az ügyfelek a termékéről/szolgáltatásáról.

A véleményoldalak rávilágítanak a vásárlói visszajelzésekre és arra, hogy mi hiányzik a termékéből/szolgáltatásából.

Ha a ClickUp-ot használja, akkor ügyfélszolgálati menedzsmenttel kapcsolatos betekintést is kap. A ClickUp Dashboard segítségével könnyedén vizualizálhatja az üzletek méretét, a feladatokat, a felmérésekre adott válaszokat, a jegyeket, a KPI-ket és még sok mást!

Kövesse nyomon a fontos mutatókat a ClickUp Dashboard segítségével

Gyűjtsd össze ezeket az adatokat, és mélyítsd el a vásárlókról alkotott ismereteidet. Ezután lépj kapcsolatba velük, és kérj visszajelzést, hogy ellenőrizd a tanultakat.

Rendszeresen gyűjts visszajelzéseket

Interjúk, felmérések és megfigyeléses kutatások segítségével azonosítsa azokat az érzéseket és viselkedésmódokat, amelyek nem érthetőek a kutatásában.

Használja a termékvisszajelzési kérdőívet, hogy megkérdezze az ügyfeleket, mi az a „érték”, ami miatt hűségesek maradnak. Adjon nekik többválasztós kérdéseket, hogy igazolja vagy cáfolja a márkaértékre vonatkozó hipotézisének.

A ClickUp ügyfél-elégedettségi felmérési sablonjának használata segít meghatározni az alapszintet, hogy ügyfelei hogyan vélekednek termékéről.

A Net Promoter Score (NPS) felmérésben feltehetően a következő kérdés szerepel: „1-10-es skálán mennyire valószínű, hogy ajánlaná ezt a terméket családtagjainak és barátainak?” Hasonló kérdéseket tehet fel, hogy megértse, mennyire valószínű, hogy az ügyfél visszatér a termékéhez.

A ClickUp Net Promoter Score felmérési sablon egy kezdőknek is könnyen használható keretrendszer ügyfélfelmérések elvégzéséhez.

A kilépési felmérések szintén remek eszközök. Helyezze el kilépési felméréseit a fizetési oldalakon vagy a maximális kilépési arányú oldalakon. Használja fel az így nyert információkat, hogy megértse, mi okozza a vásárlók elvándorlását.

Másra vágyik? Válasszon tíz egyedi visszajelzési űrlap sablon közül, és testreszabhatja azokat az Ön igényeinek megfelelően.

Tanuljunk a kritikusoktól

A negatív visszajelzésekből legalább annyit tanulhatunk, mint a pozitív visszajelzésekből. Keresse meg azokat az ügyfeleket, akik negatív visszajelzést hagytak az alkalmazásáról, vagy panaszkodtak a márkájáról a közösségi médiában. Kérdezze meg őket, miért nem elégedettek, hogy felmérje, mi segíthet megőrizni az ügyfeleket.

Reagálj a visszajelzésekre

Azonnal reagáljon. Ismerje el a visszajelzést, és mutassa meg, hogy értékeli a véleményüket. Magyarázza el, hogyan fogja figyelembe venni a visszajelzésüket. Ez segít jobban kezelni az ügyfelek elvárásait.

3. Erős márkaidentitás kialakítása

Ha az Ön egyedi értékesítési ajánlata (USP) megfelel a vevő által keresett értéknek, akkor megvan a tökéletes recept a vevői hűségre. A vevői hűség javítása érdekében dolgozzon a márka identitásán. Íme, hogyan.

Határozza meg USP-jét

Az USP az a kulcsfontosságú megkülönböztető tényező, amely a márkádat értékessé teszi a vásárlóid számára. Asszertívnek és védhetőnek kell lennie.

Például a Domino's USP-je az, hogy 30 perc alatt friss, forró pizzát szállít, vagy ingyen. A hűséges ügyfelek értékelik, ha gyorsan szállítják a forró pizzát.

USP összehangolása

Miután meghatároztad az USP-t, igazítsd azt az ügyfelek igényeihez. Győződj meg róla, hogy:

Foglalkozik az ügyfelek problémáival, kihívásaival és céljaival

A potenciális ügyfél nyelvén beszél

Megkülönbözteti Önt a versenytársaitól

Kommunikálja az USP-jét

Tegye egyértelművé USP-jét minden érintkezési ponton – márkaépítés, termék, marketing, értékesítés stb. – tesztelje azt a fogyasztókkal, finomítsa és módosítsa.

A ClickUp termékpozicionálási sablon megkönnyíti termékének versenyképes helyzetének elemzését és a hosszú távú sikerhez vezető legjobb stratégia meghatározását.

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp termékpozicionálási sablonját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden rendelkezésére áll, amire szüksége van a termék megkülönböztetéséhez.

Bónusz: Itt találsz további információkat a vevői kommunikáció kezeléséről, amelyek segítenek a márkastratégiád kidolgozásában.

4. Használja ki az ügyfél-elkötelezettségi modelleket

Míg a vásárlói hűség az Ön által a vevőnek kínált értéken múlik, az elkötelezettség is kulcsfontosságú szerepet játszik. Például egy olyan vásárló, aki megkapja, megnyitja és végigkattintja az Ön e-mailes kampányát, nagyobb valószínűséggel lesz hűséges.

Személyre szabott élmények: Személyre szabott tartalom, szolgáltatások és interakciók az ügyféladatok és preferenciák alapján. A szükségletek előrejelzése és releváns ajánlások nyújtása.

Például küldjön e-mailt, amikor egy termék, amely a vásárló kívánságlistáján szerepel, újra raktáron van vagy kedvezményes áron kapható.

Egységesítsd az élményeket: Az ügyfelek élményének minden csatornán zökkenőmentesnek kell lennie. Biztosítsd a vevőkiszolgáló csapatok számára az összes releváns adatot, hogy minden részlegen azonos színvonalú szolgáltatást nyújthassanak.

Például, ha egy ügyfél a weboldalról egy mobilalkalmazásra vált, és csevegni kezd, a beszélgetésnek organikusan kell folytatódnia. A kollaboratív CRM-eszközök könnyedén kezelik ezeket a cseréket a részlegek közötti kommunikáció és az adatmegosztás érdekében.

Értékes tartalom nyújtása: A szórakozás remek módja a vásárlói hűség növelésének. Próbálja ki a gamifikációt, a kvízeket és a versenyeket, hogy hozzáadott értéket nyújtson a vásárlói élményhez. Integrálja a multimédiás tartalmakat a vásárlói életciklus-marketing stratégiákba.

💡 Profi tipp: Próbáld ki ezeket a ClickUp ChatGPT-parancsokat a gamifikációhoz, hogy növeld az ügyfelek elkötelezettségét!

5. Oktassa a vevőt

Az internet korszakában az egyik legsikeresebb stratégia a vásárlói hűség megőrzésére az oktatás. Az olyan márkák, mint a Hubspot, teljes bejövő marketing motorjukat marketinggel, értékesítéssel és vásárlói kapcsolatokkal kapcsolatos oktatási tartalmakra építették.

Tehát vegye fel az oktatási tartalmakat az ügyfél életciklus-kezelési stratégiájába.

Tartalom létrehozása: Építsen ki egy következetes tartalomgyártási gyakorlatot, amely kapcsolódó témákról nyújt ismereteket. Használja ezt a tartalmat, hogy mind a meglévő, mind a potenciális ügyfelek körében megerősítse a lojalitást.

Ápolja a közösséget: Hívjon össze potenciális ügyfelek és meglévő ügyfelek közösségét rendezvényekre vagy konferenciákra, hogy többet tudjanak meg termékéről. Ösztönözze az ügyfeleket, hogy terjesszék a hírt barátaik és ismerőseik körében, valamint a közösségi médiában.

6. Ösztönzők felajánlása a hűségért

A mai piacok tele vannak termékekkel és szolgáltatásokkal, és minden nap újak jelennek meg. Néha még a korábban hűséges ügyfeleknek is szükségük lehet ösztönzőre, hogy megmaradjanak.

Jutalmak felajánlása: A hűségprogramok remekül teljesítik ezt a feladatot, mivel minden vásárlás után pontokat adnak, ösztönözve a vásárlókat, hogy többet vásároljanak. Emellett olyan előnyöket is felajánlhat, mint ingyenes házhozszállítás, ingyenes ajándékok, születésnapi kedvezmények stb., hogy megőrizze a vásárlók hűségét.

Kétszeres érték: Építsd a jutalmakat arra az értékre, amelyet az elégedett ügyfelek tőled várnak. Például a Costco kétszeresére növelte alapvető értékajánlatát – a legjobb minőségű áruk a lehető legalacsonyabb áron – a tagsági alapú nagykereskedelmi klubjával. 2022-ben a tagság megújítási aránya 93% volt, ami rendkívül magas lojalitást jelez.

Személyre szabott jutalmak: A jutalmakat a vásárlói igényekhez igazítsa. Személyre szabja őket a vásárlási előzmények, az elkötelezettség, az életre szóló érték, a demográfiai adatok vagy a vásárlói adatok alapján.

A fejlett adatelemzés segítségével személyre szabhatja a kommunikációt a szegmensek alapján. A prediktív modellek előre jelezhetik a vásárlói magatartást, így nagyobb eséllyel hozhat létre sikeres jutalmakat.

Több személyre szabott hűségprogram vagy jutalomkezdeményezés kezelése ijesztő feladat lehet. Ezért segítséget nyújtunk. Használja a ClickUp több elkötelezettség kezelésére szolgáló sablonját a következőkre:

Több feladatot is átfogó feladatok vizualizálása

A határidők betartása érdekében rangsorold a munkaterhelést

Erőforrások szervezése és valós idejű együttműködés a csapatokkal

Töltse le ezt a sablont Több feladat kezelése a ClickUp segítségével

7. Fogadd el az előfizetési modellt

A szoftveripar szinte teljes egészében áttért a SaaS előfizetési modellre. Talán a sikerük ihlette más iparágakban működő szervezeteket, mint például a kutyakaja-gyártó BarkBox és az egészséges snackeket gyártó SnackNation, hogy ezt az utat válasszák.

Tanulmányok szerint a közvetlenül a fogyasztóknak értékesítő (DTC) márkák 75%-a hamarosan előfizetéses modellre térhet át, és erre jó okuk is van. Az előfizetéses modell kedvez azoknak a vállalkozásoknak, amelyek tartós értéket kínálnak. Segít a vásárlói hűséget bizonyítható üzleti bevételre konvertálni.

A ClickUp segítségével a ragaszkodástól a hosszú távú hűségig

Russell Crowe karaktere a Gladiátorban a szórakozást kínálja a legnagyobb értékként. Az Ön esetében ez lehet hatékonyság, költségmegtakarítás, könnyű használat, fizikai közelség, ügyfélszolgálat vagy a jó öreg innováció.

Ahhoz, hogy megőrizze ügyfelei hűségét, meg kell határoznia, hogy mi az, amit ők a leginkább értékelnek, és erre kell építenie. Ehhez ügyfélhűség-stratégiára, pontos ügyféladatokra és robusztus CRM-re van szükség.

Ebben a cikkben hét bevált stratégiát vizsgáltunk meg a vásárlói hűség javítására. A vásárlói adatok és a CRM kezeléséhez érdemes megfontolni a ClickUp használatát.

A rendkívül rugalmas funkciókkal, testreszabható sablonokkal és számos adatvezérelt funkcióval a ClickUp az a ugródeszka, amire szükséged van az ügyfelek hűségének megőrzéséhez. A hűségtől a lojalitásig, majd az ügyfelek támogatásáig. Próbáld ki a ClickUp-ot még ma!