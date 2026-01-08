ClickUp kontra Miro: melyik fehér tábla eszközt válasszuk 2026-ban?

Ha még mindig fizikai táblára firkálod az ötleteidet, akkor lemaradsz a virtuális táblák kényelméről és egyszerűségéről.

A hagyományos táblák hasznosak, de korlátozott helyet kínálnak. Brainstorming közben könnyen elveszhetnek az ötleteid a táblákon. Ráadásul nem működnek, ha távoli munkatársaid vannak. A virtuális táblák megoldják ezeket a problémákat, és több funkciót kínálnak. Segítenek neked és a csapatodnak az együttműködésben, az ötletek kidolgozásában, és lehetővé teszik, hogy gondolatokat vizuálisan is megjelenítsd.

De ennyi whiteboard-eszköz közül elég nehéz kiválasztani azt a tökéletes eszközt, amely megfelel (vagy meghaladja) az Ön igényeit és elvárásait. Pontosan ebben tudunk segíteni!

Ebben a blogbejegyzésben két népszerű whiteboard-eszközt fogunk bemutatni: a ClickUp-ot és a Miro-t. Kiemeljük azok funkcióit, különbségeit, árait és egyéb részleteit, hogy segítsünk Önnek megalapozott döntést hozni.

Mi az a ClickUp?

Cseréld le több alkalmazást a ClickUp-ra – egy all-in-one termelékenységi és együttműködési eszközre

A ClickUp egy olyan átfogó termelékenységi platform, amelynek célja a csapatmunka elősegítése és a több projekt egyszerű kezelése.

Segít a munkafolyamatok racionalizálásában azáltal, hogy központi helyet biztosít minden projekthez kapcsolódó tevékenység és erőforrás számára, például ötletek kidolgozásához, feladatok, dokumentumok és prezentációk létrehozásához, a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a projektcélok kezeléséhez és még sok máshoz.

A ClickUp összekapcsolt munkaterülete egyszerűsíti a komplex projektterveket azáltal, hogy lehetővé teszi a csapatok számára a valós idejű együttműködést, a projekt átláthatóságának fenntartását, valamint azt, hogy mindenki egy irányba haladjon a projekt céljai felé.

Az együttműködési és munkafolyamat-kezelési funkciók mellett a ClickUp készen használható táblás sablonokat is kínál a tervezéshez és az ötleteléshez, amelyekkel azonnal belevághat a munkába. Ezek és egyéb funkciók ideális eszközzé teszik a brainstorminghoz, az együttműködéshez és még sok máshoz.

Olvassa el a ClickUp funkcióinak részletes leírását, amelyek miatt ez a szoftver tökéletes whiteboard-eszköz és megbízható projektmenedzsment-szoftver.

A ClickUp funkciói

A ClickUp, mint projektmenedzsment funkciókkal rendelkező vizuális együttműködési szoftver, kiválóan alkalmas különböző méretű és igényű csapatokkal rendelkező szervezetek számára. Íme néhány legjobb funkciója.

1. funkció: Vizualizáció

Vizualizáld projektötleteidet, munkafolyamataidat és folyamataidat a ClickUp Mind Maps segítségével. Hozz létre lépésenkénti folyamatokat, kapcsold össze a feladatokat, és kezelje őket egyszerűen egy drag-and-drop felületen, anélkül, hogy más nézetekre kellene váltanod.

Készíts egyedi gondolattérképeket a ClickUp segítségével, hogy megtervezd az ötleteidet és felvázold a munkafolyamatokat

A gondolattérképeket megoszthatja a munkaterületén belüli csapatokkal, és összekapcsolhatja őket konkrét megjegyzésekkel és dokumentumokkal a feladatok jobb megértése érdekében.

2. funkció: Brainstorming és együttműködés

A ClickUp Whiteboards megkönnyíti az ötletek megvalósítását. Tökéletes felületet biztosít a felhasználóknak az együttműködéshez és az ötleteléshez valós időben, jegyzetek, képek és linkek hozzáadásához, több elem összekapcsolásához, ütemtervek és munkafolyamatok készítéséhez, valamint egyéb funkciókhoz, amelyekkel vizualizálhatja a koncepciókat és fokozhatja a kreativitást.

Tervezd meg és valósítsd meg ötleteidet a ClickUp Whiteboards segítségével

Az ötletelés és a tervezés mellett gyorsan megvalósíthatja az ötleteket is, ha a táblákról feladatokat hoz létre. Adjon hozzá dokumentumokat, linkeket és képeket a feladatokhoz, hogy csapata több kontextust kapjon.

3. funkció: Hatékonyság és kreativitás

A ClickUp több mint 1000 sablonból álló hatalmas könyvtárat kínál, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhass. A ClickUp sablonok több kategóriába sorolhatók, például marketing, projektmenedzsment, operációk, kreatív és tervezés stb. Ezen felül egyedi sablonokat is létrehozhatsz a gyakran elvégzendő feladatokhoz, így elkerülheted, hogy a következő projektben mindent a nulláról kelljen felépítened.

Töltse le ezt a sablont Brainstorming és ötletek rögzítése csapatok között egy egységes nézetben a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template segítségével

Például a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template egyszerűsíti a projekt sprintek áttekintését és elemzését, hogy minden a terv szerint haladjon. Ez a táblás sablon segít ötleteket gyűjteni a sprint eredményeinek javításához, azonosítani a teljesítmény trendjeit több sprintben, és nyomon követni az előrehaladást a csapat termelékenységének biztosítása érdekében. Emellett felismerheti a csapat teljesítményét befolyásoló problémákat, és azonnal megoldhatja azokat. Próbálja ki a következő retrospektíváján!

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Hozzáadható bármely fizetős csomaghoz, havi 7 dollárért munkaterületi tagonként

Mi az a Miro?

A Miro egy projektmenedzsmenthez használható digitális táblagép, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteket gyűjtsenek és vizuálisan együttműködjenek. Olyan munkaterületet biztosít, ahol a csapatok megtervezhetik és stratégiát kidolgozhatnak a projektekhez, meghatározhatják a célokat és a függőségeket, vizualizálhatják az adatokat, valamint munkafolyamatokat hozhatnak létre.

A platform különböző eszközöket és vizuális elemeket kínál, amelyek segítségével folyamatábrákat, gondolattérképeket és diagramokat készíthetsz brainstorming üléseidhez. A Miro a ClickUp-pal is zökkenőmentesen együttműködik, így Miro-folyamatábráidat és diagramjaidat ClickUp-feladatokká alakíthatod, így minden egy helyen, rendezett és hozzáférhető marad.

A Miro funkciói

A Miro egy digitális együttműködési platform, amelyen a csapatok együtt ötletelhetnek, tervezhetnek és szervezhetnek projekteket. A Miro különböző árazási csomagjaiban számos funkciót kínál. Íme néhány közülük.

1. funkció: Brainstorming és együttműködés

Online táblagép a Miro segítségével

A Miro közös teret biztosít a csapatok számára az együttműködéshez és a komplex ötletek vizualizálásához, felhasználva a post-it cetliket, interaktív kijelzőket, diagramokat, képeket, GIF-eket, táblázatokat és dokumentumokat. A Miro tábla egy végtelen vászon, amely lehetővé teszi a csapatok számára a helykorlátozás nélküli együttműködést. Ezenkívül a Miro a fizikai táblákat és a kézzel írt post-it cetliket online Jira-kártyákká vagy CSV-táblázatokká alakítja át.

2. funkció: Vizualizáció

Miro segítségével készült gondolattérkép

A Miro elméleti térkép-készítő és vázlatkészítő eszköze lehetővé teszi a csapatok számára, hogy folyamatábrák és képek segítségével térképezzék fel ötleteiket, és prototípusokat készítsenek termékek képernyőihez és weboldalakhoz. Jegyezze fel ötleteit post-it cetlikre, térképezze fel a felhasználói folyamatokat, és működjön együtt a csapatokkal vázlatok és elméleti térképek készítésében. Megoszthatja őket az érdekelt felekkel, és a visszajelzések alapján továbbfejlesztheti őket.

3. funkció: Hatékonyság és kreativitás

A Miro sablonkönyvtárat kínál kész sablonokkal, amelyek segítségével egységesítheti a folyamatokat és hatékonyabbá teheti a csapatok együttműködését. A gondolattérképektől és folyamatábráktól a Kanban-keretrendszerig és a csapatértekezletek sablonjaiig a Miro több mint 500 sablont kínál különböző kategóriákban. Ezen felül egyedi sablonokat is létrehozhat, és hozzáférhet a Miro közösségének sablonjaihoz a Miroverse-ben. A Miroverse egy hatalmas, felhasználók által létrehozott sablonokból álló tárház, amely konkrét iparágak és projekttípusok igényeire szabott megoldásokat kínál.

A Miro árai

Ingyenes

Starter : 8 USD/hó/tag

Üzleti : 16 USD/hó tagonként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp kontra Miro: funkciók összehasonlítása

A ClickUp és a Miro közötti fő különbség az, hogy a Miro egy digitális táblát kínál, ahol a csapatok megtervezhetik és elkészíthetik termékeiket. A ClickUp viszont egy termelékenységi eszköz, amely táblás funkcióval is rendelkezik. Segít több embernek egy platformon együttműködni komplex projektek kidolgozásában és végrehajtásában.

Testreszabható fehér táblák

ClickUp

A ClickUp fehér tábláján folyamatábrákat, diagramokat és akár firkákat is rajzolhat egy végtelen vászonra. Alakzatokat is használhat, valamint szövegeket és jegyzeteket is feladatokká alakíthat. Ez az egyik legjobb fehér tábla szoftver, amely feladat- és munkafolyamat-kezelést, célkitűzést, jelentéskészítést és elemzéseket is kínál, így áthidalva a brainstorming és az ötletek megvalósítása közötti szakadékot. Röviden: a ClickUp egy Miro-alternatíva, amely az egymástól független alkalmazásokat egyetlen platformra cseréli.

Miro

A Miro egy online fehér tábla és együttműködési szoftver, amely olyan funkciókkal rendelkezik, mint a videokonferencia és a vázlatkészítés, és brainstorming ülésekhez is alkalmas. Lehetővé teszi, hogy ötleteit post-it cetlik, rajzok, alakzatok, diagramkészítő eszközök stb. segítségével tárolja egy központi, testreszabható felületen.

A Miro nem kínál feladatkezelést, de a Miro táblát olyan eszközökkel exportálhatod, mint a ClickUp, a Jira és a Trello, hogy feladatokat hozz létre.

A ClickUp és a Miro 1. fordulójának győztese A ClickUp egyértelműen nyertes, mert lehetővé teszi, hogy ötleteit közvetlenül a táblákról valósítsa meg feladatok létrehozásával. A táblán rendszerezheti ötleteit, és létrehozhat feladatokat, alfeladatokat és munkafolyamatokat.

Valós idejű együttműködés

Hozzon létre egyéni és csoportos csevegéseket csapattársaival, osszon meg mellékleteket, és helyezze kontextusba a beszélgetéseket a ClickUp Chat View segítségével

ClickUp

A ClickUp robusztus együttműködési funkciói a brainstormingra, a tervezésre és az ötletek kezelésére összpontosítanak Kanban táblák, Gantt-diagramok, feladat-alfeladatok, naptárnézetek, testreszabható irányítópultok és egyéb vizuális projektmenedzsment eszközök segítségével. A platform szélesebb körű funkciókat kínál, mint például beépített csevegő, dokumentumszerkesztő, képernyőmegosztás és -rögzítés, időkövetés és még sok más, ami megkönnyíti a valós idejű együttműködést.

Miro

A Miro a valós idejű együttműködést, az ötletek generálását és az innovációt helyezi előtérbe. Olyan eszközöket kínál, mint a megosztott kurzorok, a csevegés, az alkalmazáson belüli videohívások, a képernyőmegosztás, a jegyzetelés, az interaktív prezentációk stb., hogy javítsa az együttműködést és a visszajelzéseket.

Íme egy példa a Miro és a ClickUp összehasonlítására. Tegyük fel, hogy a csapata egy marketingkampányon dolgozik. A ClickUp segítségével együttműködhetnek az ötletelés, a tervezés, a menedzsment és a projekt nyomon követése során, felhasználva a fehér táblákat, az ütemterveket, a Gantt-diagramokat, a feladatokat, a dokumentumokat, a visszajelzési űrlapokat, a műszerfalakat, az AI-alapú betekintéseket és még sok mást. A Miro szoftverrel a digitális vásznat használva életre kelthetik ötleteiket, és együttműködhetnek az ötletelés, a tervezés és az iteráció során. Röviden: a ClickUp alternatívája lehet a Miro-nak, de a Miro nem képes arra, amire a ClickUp.

A ClickUp és a Miro 2. fordulójának győztese A ClickUp a győztes, mert fejlettebb együttműködési funkciókat kínál, mint a Miro. Míg a Miro a vizuális együttműködésre összpontosít, a ClickUp lehetővé teszi a projektfeladatok, visszajelzések, ütemtervek és egyebek közös kidolgozását.

Gondolattérképek

ClickUp

A ClickUp gondolattérképei segítenek a szervezésben, a vizualizálásban, az ötletek lebontásában, a feladatok összekapcsolásában, és szilárd struktúrát adnak a víziódnak. Lehetővé teszik szöveg, alakzatok, ikonok, képek, linkek és mellékletek hozzáadását felhasználóbarát drag-and-drop funkcióval. A gondolattérképek integrálása a teljes projektmenedzsment csomaggal teszi a ClickUp-ot a legjobb gondolattérkép-szoftverré. Ezeket megoszthatja dokumentumokban, megjegyzésekben és feladatokban is, így könnyen elérhetők lesznek a munkaterületen belül.

Miro

A Miro gondolattérképei megkönnyítik a brainstormingot. Bár hasonló funkciókat kínálnak, a gondolattérképek nem helyettesítik a ClickUp gondolattérképeit. A Miro korlátozott funkcióival, például sablonokkal és táblákkal integrálódnak. A gondolattérképeket több weboldalon és olyan eszközökön keresztül is megoszthatod, mint a Notion, a Teams és a Confluence.

A ClickUp és a Miro 3. fordulójának győztese Itt a ClickUp nyer, mert a ClickUp gondolattérképek integrálódnak a ClickUp csomag összes funkciójába, ellentétben a Miro-val, amelynek integrációs lehetőségei korlátozottak.

Visszatekintések

Kezelje egyszerűen a termékfejlesztési terveket, a backlogokat, a sprinteket, az UX-tervezést és még sok mást a ClickUp segítségével

ClickUp

A ClickUp külön teret biztosít a sprint-visszatekintésekhez, ahol a csapatok hozzászólásokat és jegyzeteket fűzhetnek hozzá, megbeszélhetik a teendőket, és a feladatkezelési funkciók segítségével kioszthatják azokat a csapattagoknak. A platform testreszabható sablonokat és sprint-visszatekintési példákat is kínál, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára az együttműködést, a kritikus gondolkodást és a sprintek fejlesztését a jobb eredmények érdekében. Ezen felül a ClickUp Brain integrált AI-asszisztens segítségével sprint-visszatekintési jelentéseket is készíthetsz, hogy megelőzd a hibák ismétlődését.

Miro

A Miro retrospektívái vizuálisabbak. A Miro sablonjaival retrospektívákat futtathat, hogy azonosítsa, mi működött és mi nem. Használjon táblákat retrospektív ötletek és témacsoportok létrehozásához, a problémák vagy feladatok kulcsszavak, címkék, színek stb. szerinti kategorizálásához, majd ossza meg őket a csapatokkal a jobb innováció érdekében. A Miro olyan eszközöket is kínál, mint időzítők és utasítások, amelyek segítik a retrospektív folyamatot.

A ClickUp és a Miro 4. fordulójának győztese A ClickUp dedikált sprint-retrospektívái nyernek itt, mert lehetővé teszik a csapatok számára az együttműködést, a megbeszélést, a megosztást és a teendők végrehajtását, ellentétben a Miro-val, amely inkább vizuális retrospektívákat kínál.

AI-alapú asszisztens

Használd a ClickUp Brain-t az összes AI-vel kapcsolatos feladat elvégzéséhez, az írási munkáktól az adminisztratív feladatokig

ClickUp

A ClickUp Brain integrálódik a platformba, és bárhol elindíthatja. Használja az AI-csevegést, hogy választ kapjon a feladatokkal, dokumentumokkal vagy projektekkel kapcsolatos kérdéseire. Automatizálja a munkát, például a feladatok összefoglalását, a főbb témák kivonását az e-mail szálakból, a legfontosabb információk megtalálását a hosszú dokumentumokból, a csapatfrissítések generálását stb. Egyéni automatizálást is létrehozhat, ha leírja, mely folyamatokat szeretné automatizálni.

Miro

A Miro Assist, egy új, béta verzióban lévő AI-funkció, a táblán lévő meglévő tartalmakkal működik. Az AI képes következtetéseket levonni a korábbi eredményekből, összefoglalni a jegyzeteket, felismerni a trendeket és csoportosítani a jegyzeteket. Emellett automatizálhatja a gondolattérképek, a szekvenciadiagramok, a prezentációk és a teendőlisták létrehozását is.

A ClickUp és a Miro 5. fordulójának győztese A ClickUp Brain egyértelműen nyertesnek bizonyul, mivel több funkcióval rendelkezik, mint a Miro Assist. A ClickUp bármely pontján használhatod folyamatok automatizálására, projektdokumentumok írására és projekthez kapcsolódó kérdések feltevésére. A ClickUp Brain egy sokoldalú AI-asszisztens, amely a ClickUp összes funkcióját átfogja, míg a Miro AI a brainstormingra és a vizuális együttműködésre korlátozódik a Miro-n belül.

Árak

Árazási csomagok ClickUp Miro Örökre ingyenes 0 $ 0 $ Korlátlan 7 USD/hó felhasználónként 8 USD/hó felhasználónként Üzleti 12 USD/hó felhasználónként 16 USD/hó felhasználónként Vállalati Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot Egyedi árazás ClickUp Brain Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületet biztosít minden tag számára —

Ügyfélértékelések és vélemények

ClickUp

G2 : 4,7 az 5-ből (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (több mint 4000 értékelés)

Miro

G2 : 4,8 az 5-ből (több mint 5600 értékelés)

Capterra: 4,7 pont az 5-ből (több mint 1500 értékelés)

Kapcsolódó összehasonlítások

A Miro és a ClickUp összehasonlítása mellett a Miro-t néhány népszerű vizuális együttműködési platformmal is összehasonlítottuk. Nézzük meg, hogyan viszonyul a Miro ezekhez:

Miro vs. Mural : Mind a Miro, mind a Mural a csapatmunka javítására összpontosít. Sok hasonlóságuk van, és csak néhány különbségük. Ha még kezdő vagy a vizuális együttműködési eszközök terén, a Miro vagy a Mural kiválasztása kissé bonyolultnak tűnhet

Miro vs. Notion : Ha csapatos brainstormingot szeretne szervezni, a Miro az Ön számára ideális vizuális együttműködési eszköz. A Notion egy all-in-one jegyzetelő eszköz, amely vizuális együttműködést, adatbázis- és feladatkezelést, valamint személyes és üzleti igényekre szolgáló megosztott felületet kínál.

Miro vs. Milanote : Kreatív projektek esetében a Milanote vizuális és hangulat táblái a legjobbak az ötleteléshez és a vizuális együttműködéshez. A Miro egy központi információs munkaterület az integráció, az együttműködés és a munkamenedzsment számára.

Miro vs. Jira : A Miro a jobb választás, ha hatékony brainstorming-üléseket szeretne szervezni, ahol a csapatai együtt dolgoznak az ötleteken. A Jira egy teljes értékű projektmenedzsment eszköz, robusztus feladatkezelési funkciókkal.

Miro vs. Jamboard : Míg a Miro átfogó funkciókat és több integrációt kínál a termelékenységi eszközökkel, a Jamboard erőssége a Google Workspace-szel való integrációja. Mivel azonban a Google megszünteti a Jamboardot, ez már nem igazán jelent választási lehetőséget.

Miro vs. Lucidchart : A Miro egy digitális táblás eszköz, amely együttműködési funkciókat kínál, míg a Lucidchart elsősorban diagramkészítő eszköz. A Lucidchart segítségével összekapcsolhatja vizuális elemeit élő adatokkal – ez egy olyan funkció, amely a Miro-ból hiányzik. A Miro viszont beépített videokonferencia-funkciót kínál, ami a Lucidchart-ból hiányzik.

ClickUp kontra Miro a Redditen

Átnéztük a Reddit-szálakat, hogy megtudjuk, mit gondolnak a felhasználók a Miro és a ClickUp összehasonlításáról, és azt találtuk, hogy a felhasználók mindkét platformot konkrét célokra használják. Sok felhasználó egyetért abban, hogy a ClickUp robusztusabb funkciókat kínál:

A ClickUp tökéletes feladatkezeléshez, a feladatok központosításához, az időnyilvántartáshoz és az időjelentésekhez.

Más felhasználók is egyetértenek abban, hogy a Miro táblák a legalkalmasabbak az ötletek és feladatok vizualizálására:

A Miro csak arra szolgál, hogy láthatóvá tegye, hogyan illeszkednek egymáshoz a sprint feladatok.

Összességében mind a Miro, mind a ClickUp platform a felhasználók körében a vizualizációs és feladatkezelési funkcióiról ismert. Míg a Miro a fehér táblákra specializálódott, a ClickUp mind fehér tábla-, mind feladatkezelési funkciókat kínál, így nincs szükség különböző eszközökre.

Melyik fehér tábla eszköz a legjobb?

Két eszközt vizsgáltunk meg, és megtaláltuk azt, amelyik mindent felülmúl – ez a ClickUp!

A ClickUp és a Miro összecsapásában a ClickUp az ideális választás, mert egyetlen platformon többet kínál, mint csak fehér táblákat.

Bár a Miro intuitív és felhasználóbarát táblákat kínál számos kreatív funkcióval, nem felel meg a projektmenedzsment követelményeinek. Csak az ötletek vizualizálásában és rendszerezésében segít a felhasználóknak. Tehát, bár a felhasználók strukturálhatják ötleteiket a Miro-n, olyan eszközökre van szükségük, mint a ClickUp, hogy azokat tökéletesen megtervezhessék és végrehajthassák.

A ClickUp egy olyan átfogó megoldást kínál, amelynek segítségével a csapatok ötleteket gyűjthetnek, vizualizálhatnak és strukturálhatnak, projekteket tervezhetnek, valamint végrehajthatják és nyomon követhetik azokat a megvalósításig. A beépített mesterséges intelligenciával rendelkező ClickUp termelékenységi eszköz minden szükséges funkcióval rendelkezik a hatékony munkavégzéshez és a feladatok gyorsabb elvégzéséhez. Az eszköz skálázhatósága lehetővé teszi, hogy az Ön változó üzleti igényeinek is megfeleljen.

Szeretnéd megtudni, hogyan?