Miro vagy Jira: melyik a jobb választás az Ön számára?

Mi a legfontosabb a projektmenedzsmentben: a csapatmunka vagy a feladatok elosztása és kezelése? Az egyik fontosabb, mint a másik?

Ezért ragadnak le az emberek a Miro és a Jira közötti vitában.

Míg a Miro kiváló csapatmunkát tesz lehetővé, a Jira robusztus feladatkövetési és -kezelési funkciókkal rendelkezik.

Ebben a cikkben segítünk Önnek a Miro és a Jira közötti választásban, és egy másik alternatívát is bemutatunk. Bemutatjuk mindkét platform legfontosabb funkcióit, hogy eldönthesse, melyik felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Kezdjük is!

Mi az a Miro?

Miro útiterv

A Miro az egyik legnépszerűbb whiteboard eszköz, amely vizuális projektmenedzsment funkcióiról ismert. A hagyományos projektmenedzsment és agilis eszközöktől eltérően inkább a vizuális munkafolyamatokra és az együttműködésre koncentrál.

Diagramkészítő és végtelen fehér tábla funkciói megkülönböztetik a versenytársaitól. Az élő prezentációk és videós bemutatók hozzáadása a Miro-t kiváló vizuális együttműködési platformmá teszi.

A Miro funkciói

A Miro egyedülálló értékesítési pontja az ötletelés és a vizuális csapatmunka. Nézzük meg részletesen a Miro néhány legfontosabb funkcióját!

1. Miro kártyák

Miro kártyák

Hozzon létre feladatokat post-it cetlikből vagy szöveges jegyzetekből úgy, hogy azokat kártyákká alakítja. Szervezze meg feladatait, és egy gombnyomással ossza ki a munkát a különböző csapattagok között.

Adjon hozzá részletes feladatleírásokat a felelősök, a határidők, a címkék és egyéb részletek megadásával. Tekintse meg a feladatok állapotát és határidőit egy vizuális irányítópulton. Húzza át a kártyákat, és szervezze meg feladatait tetszése szerint.

2. Kanban nézet

Miro Kanban nézet

Az „Alkalmazások” menüben válaszd ki a Kanban keretrendszert. Rendezze el a keretrendszert egy vizuális Kanban nézetben, hogy egyszerűsítse a feladatkezelést.

Egy gombnyomással oszlopokat és úszósávokat hozhat létre, és a Kanban táblát a sarkából húzva átméretezheti. Az úszósávokat és oszlopokat drag and drop módszerrel áthelyezheti és tetszés szerint rendezheti.

3. Integrációk

A Miro több mint 130 alkalmazással és eszközzel könnyen integrálható, beleértve a projekt- és feladatkezelő eszközöket, a csapatmunkát és kommunikációt segítő alkalmazásokat, valamint a tervezőeszközöket.

Bár a Miro egy gondolattérkép-készítő eszköz, a Jira és az Azure DevOps eszközökkel való szoros integrációjának köszönhetően agilis projektmenedzsmentet tesz lehetővé.

Emellett API-hozzáférést is biztosít, hogy testreszabott Miro-alkalmazásokat fejlessz különböző célokra.

Miro diagramok és folyamatábrák

A Miro a gondolattérképekről és a vizuális munkafolyamatokról ismert. Több mint 200 alakzatot és hatalmas csatlakozók és ikonok könyvtárat tartalmaz, amelyek segítségével kifinomult vázlatokat és folyamatábrákat hozhat létre.

Lehetővé teszi automatizált munkafolyamatok létrehozását is, amelyekkel egyszerűsítheti a folyamatokat és időt takaríthat meg az ismétlődő feladatoknál. Bár a beépített eszközökkel nem lehetséges az automatizálás, integrálhatja harmadik féltől származó megoldásokat, például az Okta munkafolyamatokat.

4. Valós idejű együttműködés

A Miro segítségével meghívhatja csapattagjait a tábláira, hogy valós időben együttműködhessenek. Lehetővé teszi a kommentelést és a címkézést, a valós idejű többtagú együttműködést és még sok mást.

Végezzen élő videós bemutatókat, tartson interaktív foglalkozásokat, és működjön együtt zökkenőmentesen a különböző helyszíneken dolgozó csapataival a Miro együttműködési funkcióinak segítségével.

A Miro árai

Ingyenes : Korlátozott funkciókkal, korlátlan számú felhasználó számára

Starter : 10 dollár/tag/hónap

Üzleti : 20 dollár/tag/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az a Jira?

Jira projekt nézet

A Jira az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment eszköz, amely a különböző projektmenedzserek sokféle igényét kielégíti. A szoftveróriás Atlassian fejlesztette ki, és az agilis szoftverfejlesztő csapatok egyik legnépszerűbb eszköze.

Egyszerűsíti a projektmenedzsmentet azáltal, hogy különböző nézeteket kínál a feladatok kezeléséhez.

A Jira funkciói

A Jira számos hasznos funkciót kínál az agilis csapatok számára. Röviden ismertetjük a legfontosabb funkciókat.

1. Idővonalak

Idővonal nézet a Jira-ban

Készítsen ütemterveket a projekt feladataival és azok részleteivel, például a kezdési és befejezési dátumokkal, az állapotokkal és a függőségekkel.

Ez kiválóan alkalmas sprinttervezéshez, általános projekttervezéshez és feladatkezeléshez.

A legjobb az, hogy a Jira készen használható sablonokat kínál különböző felhasználási esetekhez és nézetekhez. Nem kell a nulláról kezdened. Az egyik sablon segítségével perceken belül létrehozhatsz egy projektmenedzsment ütemtervet.

2. Agilis táblák

Kanban tábla nézet a Jira-n

A Jira Kanban nézetet kínál az agilis projektekhez, hogy segítsen vizualizálni a munkafolyamatot, beleértve a különböző feladatok állapotát. Könnyedén húzhatja és elhelyezheti a kártyákat, és kategóriákba rendezheti őket, például „folyamatban”, „kész” és „teendő”.

Emellett speciális sprinttervezési funkciókat, egyszerű feladatkiosztást és a haladás nyomon követését is kínál.

A timeline és a Kanban nézeteken kívül a Gantt-diagram nézet segítségével is vizualizálhatja projektjeit.

3. Integrációk

A Jira több mint 3000 alkalmazásintegrációt kínál, amelyek segítségével összekapcsolhatja az összes technológiai eszközét. Az Atlassian piactéren minden típusú eszközzel és platformmal kapcsolatba léphet.

Ide tartoznak a munkafolyamat-kezelő eszközök, a CRM-eszközök, a projektmenedzsment-eszközök és még sok más. Számos alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy speciális funkciókkal bővítse a Jira-t, és zökkenőmentesen kapcsolódjon a platformhoz.

4. Automatizált munkafolyamatok

A Jira egy egyszerű, de hatékony „ha, akkor” automatizálási modellt használ. Ha bizonyos feltételek teljesülnek, akkor meghatározott műveletek indulnak el.

Használja ezt automatizált munkafolyamatok létrehozásához és a projektmenedzsment egyszerűsítéséhez. Különböző automatizálási kiváltókat és szabályokat kínál egyszerű munkafolyamatok létrehozásához.

Számos előre elkészített automatizált munkafolyamat-sablon áll rendelkezésre, amelyek azonnal használatra készek. Válassza ki a megfelelőt, testreszabja az igényeinek megfelelően, és gyorsan elindíthatja az automatizált munkafolyamatot.

5. Valós idejű együttműködés

A Jira kiváló eszköz a csapat tagjai közötti valós idejű együttműködéshez. Több ember is egyszerre dolgozhat a táblákon, és a változtatások azonnal láthatóvá válnak a többi csapat tag számára.

Bármikor láthatod, hogy ki van online és dolgozik a táblán, akár az idővonalon, a listán, a táblán vagy bármely más nézetben. Láthatod azt is, hogy ki melyik kártyát szerkeszti a táblán vagy a lista nézetben.

A Jira árai

Ingyenes : Legfeljebb 10 felhasználó számára

Standard : 8,15 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 16 dollár/tag/hónap

Enterprise: 141 000 dollártól kezdődik évente 801–1000 felhasználó esetén

Miro és Jira: funkciók összehasonlítása

A Jira és a Miro közötti legjelentősebb különbség az, hogy a Jira egy teljes értékű projektmenedzsment eszköz, míg a Miro inkább egy gondolattérkép-készítő és brainstorming eszköz.

A Miro eszközintegrációk és előre elkészített sablonok révén projektmenedzsment funkciókat kínál, amelyek a Jira-hoz hasonló eszközök által kínált különböző projektnézeteket másolják.

Íme egy rövid összehasonlítás a Miro és a Jira funkciói között.

Funkciók Miro Jira Idővonal nézet ✅ ✅ Kanban nézet ✅ ✅ Gantt-diagram nézet ✅ ✅ Valós idejű együttműködés ✅ ✅ Előre elkészített sablonok ✅ ✅ Automatizált munkafolyamatok ✅ ✅ Diagramok készítése ✅ ❌ Videocsevegés/videokonferencia ✅ ❌ Telefonos ügyfélszolgálat ❌ ✅ Munkaidő-nyilvántartás/szabadságnyilvántartás ❌ ✅ Sprint tervezés ✅ ✅ Prediktív elemzés ❌ ✅

Most, hogy már van egy rövid áttekintésed, nézzük meg a részleteket.

A Miro és a Jira számos vizuális projektmenedzsment funkciót kínál, többek között olyan projektnézeteket, mint a Kanban táblák, az idővonalak és a listanézetek.

A Miro és a Jira közötti legfontosabb különbség az, hogy az előbbi inkább a vizuális csapatmunka funkciókra összpontosít, míg az utóbbi robusztusabb feladatkezelési lehetőségeket kínál.

Mindkét eszköz készen használható, előre elkészített sablonokat kínál különböző felhasználási esetekhez.

A Miro azonban nem a legjobb választás, ha robusztus projekt- és feladatkezelő eszközt keres agilis csapatok számára. Érdemes megfontolnia a Miro alternatíváit.

Győztes: Összességében a Jira előnyösebb a Miro-nál a projektmenedzsment terén, mivel a Miro-t elsősorban csapatmunkára és ötletelésre fejlesztették ki.

2. Automatizálás és munkafolyamatok

A Jira beépített automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével hatékony automatizált munkafolyamatokat hozhat létre.

Az „if>then” logikát használva egyszerű vagy összetett automatizált munkafolyamatokat hozhat létre a semmiből. Alternatív megoldásként használhatja az előre elkészített automatizálási sablonok egyikét, hogy munkafolyamatokat hozzon létre gyakori felhasználási esetekhez.

A Miro viszont a folyamatábrázolásról és a vizuális munkafolyamatokról ismert. Diagramkészítő funkciója az egyik legjobb az iparágban.

Ugyanakkor harmadik féltől származó integrációk, például az Okta Workflows segítségével munkafolyamat-automatizálást is kínál. Ennek ellenére vizuális munkafolyamat-építője robusztus, különösen a hatalmas alakzat-, csatlakozó- és ikonkönyvtárának köszönhetően.

Győztes: A Jira jobb az automatizálásban, míg a Miro páratlan a vizuális munkafolyamatokban. Döntetlen.

3. Integrációk

A Miro több mint 130 alkalmazással integrálható, és funkcionalitása ezeken az integrációkon múlik. Elég integrációs lehetőséget találsz ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználd a Miro-t és teljes potenciálját.

Másrészt a Jira-t az Atlassian fejlesztette, és hozzáférése van a teljes alkalmazás-piactérhez. Ez lehetővé teszi, hogy több ezer integrációt kínáljon minden eszközzel és platformmal.

Győztes: A Jira egyértelműen nyertes, mivel az Atlassian piactéren keresztül több mint 3000 alkalmazással integrálható.

4. Valós idejű együttműködés

Lássuk be: a Miro-t kifejezetten vizuális együttműködés és ötletelés céljára tervezték. Végtelen fehér táblái és robusztus diagramkészítő funkciói semmiségek ahhoz képest, amit az együttműködés terén kínál.

Csapatának tagjai egyszerre dolgozhatnak egy projekten, megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, vagy másokat megjelölhetnek. Emellett élő videós együttműködési lehetőségeket is kínál.

Ez azt jelenti, hogy a Jira lemarad?

Nem sokkal. A Jira is lehetővé teszi a valós idejű, többtagú együttműködési funkciókat, amelyek kis csapatok számára elégségesek. Ugyanakkor nem támogatja a brainstorminghoz és az ötleteléshez szükséges élő videós együttműködést, mint például a Miro.

Ha tehát ezt keresed, fontold meg a Jira alternatíváit.

Győztes: A Miro a valós idejű vizuális együttműködés terén a győztes, bár a Jira is kiváló együttműködési lehetőségeket kínál.

5. Árak

Ha a Miro és a Jira árait hasonlítjuk össze, láthatjuk, hogy mindkettő hasonló árazási tervezeteket kínál. Mindkettő többszintű árazási struktúrát követ, és a tervezetek árai is hasonlóak.

A Jira árazási tervei azonban kissé alacsonyabb árakkal rendelkeznek.

Javasoljuk azonban, hogy a szoftvereket inkább a funkcióik, mint az áruk alapján hasonlítsa össze. A Jira agilis projektmenedzsmenthez alkalmasabb, míg a Miro csapatmunka és ötleteléshez.

Győztes: Kizárólag az árak tekintetében a Jira rendelkezik kis előnnyel, mivel csomagjai versenyképesebbek.

Miro vs Jira a Redditen

Amikor a Miro és a Jira közötti vitát a Redditre vittük, azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb ember nem a két eszközt hasonlította össze, hanem azt vitatta meg, hogyan lehetne őket integrálni.

Ez azért lehet, mert egyik sem közvetlen versenytárs, és mindkettőt különböző célokra tervezték.

Míg a Jira az agilis csapatok kedvelt projektmenedzsment eszköze, a Miro egy népszerű brainstorming és együttműködési platform.

Mindkét eszköz zökkenőmentes integrációt kínál, és kiegészíti egymás funkcióit. Ha a Miro vizuális munkafolyamat-kezelési és együttműködési funkcióit a Jira feladat- és probléma-követési képességeivel kombinálja, egy hatékony megoldást kap.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Miro és a Jira tökéletes alternatíváját

Kezelje projektjeit és feladatait a ClickUp többféle fejlett nézetével

A ClickUp a legjobb alternatíva a Jira és a Miro között, mert mindkét eszköz legjobb funkcióit ötvöző, all-in-one megoldást kínál.

A Jira egy jó projektmenedzsment eszköz, de nem ér fel a ClickUp fejlett nézetével. Túlmutat a Kanban táblákon és az idővonalakon, és sokkal több lehetőséget kínál a projektmenedzsereknek, hogy a feladataikat a saját elképzeléseik szerint kezeljék.

Páratlan rugalmasságot és testreszabási lehetőségeket kínál, így olyan projektmunkafolyamatokat hozhat létre, amelyek az Ön igényeinek megfelelnek, ahelyett, hogy egy adott keretrendszerhez kellene alkalmazkodnia.

Szeretné tudni, mi a legjobb benne?

A ClickUp képességei nem korlátozódnak a projektmenedzsmentre. A Mirohoz hasonlóan a ClickUp is számos brainstorming, ötletelés és együttműködési funkciót kínál. A gondolattérképek létrehozásától a táblák segítségével történő munkafolyamatok felépítéséig a ClickUp mindent kínál, amire egy projektmenedzsernek szüksége lehet.

Vessünk egy pillantást néhány olyan ClickUp funkcióra, amelyek miatt ez a program kiváló alternatívája a Miro-nak és a Jira-nak.

ClickUp rivális funkció #1: Kanban táblák

Csoportosítsd a feladatokat állapot szerint, használd a drag-and-drop kártyákat, és még sok más funkciót a ClickUp Kanban táblákkal

Míg a Miro kiválóan alkalmas az együttműködésre, a Jira pedig a projektmenedzsmentre, a ClickUp mindkét világ legjobbjait kínálja. A Jira-nál fejlettebb projektmenedzsment funkciókat biztosít, és a Miro-hoz hasonló együttműködési funkciókkal rendelkezik.

Például a ClickUp Kanban Board nézet tökéletes az összes projektfeladat vizuális szervezéséhez. Agilis csapatok és hagyományos projektmenedzsment csapatok számára egyaránt kiválóan alkalmas.

Feladatokat és alfeladatokat hozhat létre, több felelősnek is hozzárendelheti őket, és egy pillanat alatt nyomon követheti azok állapotát.

ClickUp rivális funkció #2: Gantt-diagram nézet

Készíts vizuális ütemterveket és kövesd nyomon a feladatok állapotát a ClickUp Gantt-diagram nézetével.

A ClickUp Gantt-diagram nézet tökéletes a projekt ütemtervek létrehozásához és kezeléséhez. Lehetővé teszi a projektfüggőségek vizualizálását, a feladatok határidejének nyomon követését és a projekt mérföldköveinek meghatározását.

Segít komplex projektek kezelésében, amelyek számos feladatot és szigorú határidőket tartalmaznak.

Különböző Gantt-diagram projekt sablonokat kínál, így nem kell a nulláról kezdened. Testreszabhatod és felhasználhatod ezeket az előre elkészített sablonokat, hogy gyorsabban elindulhass.

A legjobb az, hogy a ClickUp számos fejlett nézetet kínál a projektmenedzsmenthez. Az ütemtervektől és naptárakig, a listáktól és táblázatokig, a feladatokat és munkafolyamatokat tetszés szerint szervezheti.

ClickUp rivális funkció #3: ClickUp Whiteboards

Készíts vizuális munkafolyamatokat, gyűjts ötleteket és működj együtt a csapattagokkal valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards egy speciális gondolattérkép-készítő és ötletelési eszköz. Emellett robusztus projektmenedzsment funkciókat is kapsz, ami nem tartozik a Miro erősségei közé.

Az alapvető csatlakozók és formák mellett a ClickUp táblák lehetővé teszik a jegyzetek, videók és egyéb elemek beágyazását. Az alkalmazáson belüli csevegési funkció elősegíti a csapatmunkát, lehetővé téve a különböző csapattagok számára, hogy valós időben dolgozzanak a táblán és megosszák egymással az ötleteiket.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 10 dollár/tag/hónap

Üzleti : 19 dollár/tag/hónap

Vállalati : Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztályon.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

A ClickUp segítségével a projektmenedzsment gyerekjáték lesz

Bár a Jira és a Miro egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik, ezek nem olyan teljes körű projektmenedzsment megoldások, mint a ClickUp.

A ClickUp ötvözi a Miro és a Jira legjobb funkcióit, hogy egy átfogóbb projektmenedzsment megoldást nyújtson.

A Jira-nál fejlettebb nézeteket kínál a feladatok kezeléséhez, például Kanban táblákat, idővonalakat, Gantt-diagramokat és naptárakat. Emellett a Miro-hoz hasonló gondolattérkép- és diagramkészítő funkciókat is tartalmaz. Minden funkcióval rendelkezik, amely a hatékony projekttervezéshez és -kezeléshez szükséges.

Szeretné felfedezni a ClickUp által kínált összes lehetőséget? Regisztráljon a ClickUp-ra, és fedezze fel a projekttervezési és együttműködési funkciókat, amelyeket kínál.