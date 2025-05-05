A 12 legjobb gondolattérkép-szoftver 2025-ben

Az ötlettől a megvalósításig vezető út soha nem egyenes! Az út tucatnyi, ha nem száznyi mérföldkővel és egymással összefüggő ötlettel van kikövezve. Hogyan dokumentálhatja, nyomon követheti, kezelheti és fejlesztheti az egyes ötletekhez kapcsolódó minden információt?

Válasz: Gondolattérképek

Íróként a gondolattérképek remek módszerek arra, hogy rögzítsem a gondolataimat, kapcsolatokat teremtsek közöttük, és azokat koherens narratívává szőjem össze. Mivel inkább a toll és papír típusú ember vagyok, az ötleteim vizualizálása egy jegyzetfüzetben alapvetően megváltoztatta a megvalósítási képességeimet.

Csapatmunkában azonban a jegyzetfüzetek és a fizikai táblák korlátozóak lehetnek.

Szerencsére megtaláltuk a legjobb digitális gondolattérkép-szoftver megoldásokat, amelyek közül választhatunk. Személyesen kipróbáltam több tucat gondolattérkép-alkalmazást, és kiválasztottam a tizenkét legjobbat.

Mi az a gondolattérkép?

A gondolattérkép egy hierarchikus kapcsolatok köré épülő információk vizuális, diagramszerű ábrázolása. A gondolattérképek kiválóan alkalmasak brainstormingra és ötletelésre, mert:

Nem lineáris : Vissza-vissza térhetsz egy ötlethez, vitathatod azt, és hozzáadhatod az információkat anélkül, hogy a lineáris megközelítés korlátai korlátoznának.

Nyitott végű : Használhatja őket üres vászonként, hogy elindítsa és kibővítse ötleteit bármilyen formában, ahogy csak akarja.

Együttműködés : Több ember ötleteit is rögzítheti anélkül, hogy az ötlet szerkezete/integritása megváltozna.

Adaptív: Az ötleteket később bővítheti és további információkkal egészítheti ki.

Íme a gondolattérkép-szoftver kiválasztásakor figyelembe vett szempontok listája.

Hogyan válasszunk gondolattérkép-szoftvert?

A legjobb gondolattérkép-szoftver kiválasztásakor a következő funkciókat és előnyöket kerestem.

Csomópontok és kapcsolatok

Alapszinten gondoskodjon arról, hogy adatpontokat [csomópontokat] hozhasson létre, és kapcsolatokat rajzolhasson közöttük. Igényeinek megfelelően különböző típusú csomópontokat hozhat létre.

Például, ha egy fejlesztés alatt álló funkció elfogadási kritériumait ábrázolja gondolattérképen, akkor a következő csomópontokra lesz szüksége:

Felhasználói személyiség

Felhasználói történet

Szükségletek ellenőrzőlistája

Tesztadatok

Keressen olyan gondolattérkép-szoftvert, amely lehetővé teszi mindezeknek a csomópontoknak és kapcsolatoknak a létrehozását.

Rugalmasság

A gondolattérképeknek többféle típusa létezik. A tanárok/oktatók gondolattérképeket készítenek a fogalmak vizualizálására, hogy megkönnyítsék a tanulást. Az adatelemző csapatok az adatok vizualizálására használják. A tanácsadók és menedzserek döntési fák formájában rajzolnak gondolattérképeket a problémák megoldására.

Íróként szükségem volt arra, hogy olyan cikkeket térképezzek fel, mint amilyet most olvas, valamint egy krimi regényt, amin titokban dolgozom! Tehát a rugalmasság a kulcs.

Együttműködés

A digitális gondolattérkép-szoftverek legnagyobb előnye, hogy a különböző földrajzi helyszíneken dolgozó csapatok együttesen hozzáadhatnak, szerkeszthetnek, eltávolíthatnak vagy bővíthetnek ötleteket. Ez szó szerint biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon!

Mivel világszerte dolgozom csapatokkal, szükségem volt egy olyan gondolattérkép-alkalmazásra, amely együttműködési funkciókat tartalmaz, például megosztást, valós idejű szerkesztést és egyebeket.

Cselekvőképesség

A gondolattérkép kiváló módszer az ötlettől a cselekvési tervig vezető úton. A cselekvéshez azonban más funkciókra van szükség.

A legfontosabb szempont számomra az volt, hogy a gondolattérkép-készítő eszköz együttműködjön a projektmenedzsment eszközömmel, hogy az ötleteket összekapcsolhassam/átalakíthassam:

Elvégzendő feladatok

Megosztásra és hivatkozásra szánt dokumentumok

Megjegyzések a haladás nyomon követéséhez

Öntapadós jegyzetek és emlékeztetők

Miután meghatároztuk az elvárásokat egy gondolattérkép-szoftverrel szemben, nézzük meg a piacon jelenleg elérhető legjobb lehetőségeket.

További részletekre van szüksége? Akkor vágjunk is bele!

A 12 legjobb gondolattérkép-szoftver, amit érdemes kipróbálni [ingyenes és fizetős]

Amikor azt mondtam, hogy több tucat gondolattérkép-szoftvert kipróbáltam, valószínűleg azon tűnődtél, hogy valóban több mint tizenkettő van-e a piacon. Először tisztázzuk ezt.

A mai napig a G2 65 szoftverterméket sorol fel a gondolattérkép kategóriában [több mint öt tucatot, ha úgy tetszik]. Ha van valami, amit megtanultam, miután mindet kipróbáltam, az az, hogy nem minden gondolattérkép-eszköz egyforma.

Ezért ezeket az eszközöket szigorú tesztelésnek vetettem alá, hogy megtaláljam a legjobb gondolattérkép-szoftvert, amelyet Önnek ajánlhatok. Nézzük meg őket egyenként!

1. ClickUp (A legjobb a gondolattérképekhez és a projektmenedzsmenthez)

Kezdje el használni a ClickUp gondolattérképeket A ClickUp MindMaps segítségével komplex ötleteket alakíthatunk cselekvési lépésekké

A ClickUp egy átfogó, rugalmas, all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely innovatív és együttműködési funkciókkal van tele, beleértve a kivételes gondolattérképeket is.

A ClickUp Mind Maps segítségével egy helyen dokumentálhatja ötleteit, kapcsolatokat rajzolhat, munkafolyamatokat térképezhet és koncepciókat kapcsolhat össze. A ClickUp Mind Maps legerősebb funkciója azonban az, hogy az ötlettől a cselekvésig elvezeti Önt.

A ClickUp Mind Maps-et használtam termék-/piaci bevezetési csapatokkal való együttműködéshez, cikkekhez ötletek gyűjtéséhez, vázlatok készítéséhez, majd ezek feladatokat, határidőket, felülvizsgálati feladatokat, és végigkövetni a publikálásig.

A ClickUp Mind Maps legfőbb megkülönböztető jegye, hogy szerves része a termelékenységi munkafolyamatnak. Míg a legtöbb speciális projektmenedzsment eszköz a gondolattérképek készítését önmagáért teszi lehetővé, a ClickUp lehetővé teszi, hogy a gondolattérképeket a munkád céljainak elérésére használd, azaz az ötletet cselekvéssé alakítsd.

Ha több érdekelt féllel dolgozik, nagy projekteket irányít, több párhuzamos kezdeményezést egyensúlyoz, a ClickUp Mind Maps a legjobb eszköz ahhoz, hogy kreativitást és együttműködést csempésszen a munkába, anélkül, hogy ez befolyásolná a szokásos munkafolyamatokat.

A ClickUp segítségével:

Brainstorming : Határozza meg a központi ötletet, és szabadon vizsgálja meg a lehetőségeket

Kapcsolatok létrehozása : Dokumentumok, feladatok, ellenőrzőlisták stb. összekapcsolása.

Cselekvési terv készítése : A csomópontokat feladatokká alakítsa, és szervezze őket projektekbe/munkaterületekbe.

Végrehajtás: Használja a ClickUp : Használja a ClickUp vizuális projektmenedzsment funkcióit a projektek nyomon követéséhez, figyelemmel kíséréséhez és végrehajtásához.

Ha még nem ismeri a gondolattérképeket, a ClickUp segít Önnek. Válasszon a számos ingyenes gondolattérkép-sablon közül, és kezdje el azonnal. Íme néhány, amivel elindulhat.

Ingyenes sablon letöltése Köss össze ötleteket a ClickUp Blank Mind Map Whiteboard sablonjával, és igazítsd az igényeidhez!

ClickUp üres gondolattérkép-tábla sablon: Indítson el egy üres vásznat, és jegyezze fel, amit felfedez. Adjon hozzá alakzatokat, szöveget, kapcsolatokat és egyebeket.

ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablon: Ezzel a sablonnal egyszerű, csomópont- vagy feladat-alapú gondolattérképet hozhat létre. Testreszabhatja a sablont, hogy a feladatok és koncepciók az Ön elképzelése szerint jelenjenek meg!

A ClickUp legjobb funkciói

Lehetőség korlátlan számú gondolattérkép létrehozására egy projektmenedzsment szoftverben

ClickUp Whiteboard funkciói, amelyek lehetővé teszik a gondolattérképek készítését is

Lehetőség van post-it jegyzetek hozzáadására, képek feltöltésére, szabadkézi rajzolásra vagy ClickUp-elemek összekapcsolására.

Képesség az újrarendezésre, hogy rendet tegyünk a zavaros ötletek között, és gyorsan átszervezzük az ötleteket

folyamatok feltérképezéséhez, Átfogó sablonok különböző felhasználási esetekhez, például hatások feltérképezéséhez értékláncok feltérképezéséhez és még sok máshoz.

Feladatok azonnali létrehozása ötletekből

A ClickUp korlátai

Átfogó munkahelyi platformként a ClickUp számos fejlett funkciót kínál, amelyek közül az egyik a gondolattérkép. Azok számára, akiknek csak egyszerű gondolattérképekre van szükségük, a ClickUp használata kissé megnehezítheti a tanulást.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Hozzáadható bármely fizetős csomaghoz, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

Mit mondanak a felhasználók a ClickUp-ról?

„A ClickUp egy olyan eszköz, amelyet könnyen használhatunk. Könnyedén navigálhatunk a feladatok között, beállíthatjuk a projekteket és kioszthatjuk a feladatokat, ami hihetetlenül intuitív, még azok számára is, akik még nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket. Emellett felhasználóbarát felületet is biztosít, ami forradalmi változást jelent a csapatunk számára, mert segít a projektmenedzsmentben, anélkül, hogy további tanulásra lenne szükségünk.” — Hitelesített G2-vélemény

„Tetszik, hogy menedzserként áttekintést kapok az összes projektről, amelyeken a csapatom dolgozik” — Hitelesített G2-értékelés

Bónusz: Térképesítsd a folyamatokat AI segítségével!

2. Miro (A legjobb problémamegoldáshoz és innovációhoz)

Forrás: Miro

A Miro egy kifejezetten erre a célra tervezett gondolattérkép-szoftver, amelynek középpontjában a szervezeti innováció elősegítése áll. Ehhez minden szükséges funkciót biztosít a workshopok, a folyamatok és a munkafolyamatok feltérképezéséhez, a vizuális projektmenedzsmenthez és az adatok vizualizálásához.

Akkor kezdtem el használni a Miro-t, amikor hangulat táblákat kellett készítenem a tervezőcsapatok számára, akik a tartalmaimat gyártásba vitték. Azóta annyira megbarátkoztam vele, hogy minden vizuális problémamegoldási célra használom.

Túl sok a szűk keresztmetszet egy folyamatban? Térképezd fel! Egy új termékhez felhasználói útmutatóra van szükség? Térképezd fel! Nem jut eszedbe, miről írhatnál? Hívj segítségül egy véletlenszerű szavakból álló felhőt inspirációként.

A Miro digitális együttműködési eszköze az innováció és a problémamegoldás elősegítésére lett kifejlesztve. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, akiknek vissza kell térniük a táblához, hogy megértsék a kontextust és dokumentálják a jelenlegi állapotot, legyen szó akár az ügyfélútvonalak, a webhelytérképek, a vázlatok vagy a retrospektívák kezeléséről.

A Miro most már egy AI funkcióval is rendelkezik, amellyel kiépítheted ötleteidet a vásznon. Nagyon hasznosnak találtam a különböző munkafolyamat-sablonjaikat is.

A Miro legjobb funkciói

Képesség a gondolattérképek prezentációkká alakítására vagy interaktív videókként történő rögzítésére

300+ testreszabható sablon

Automatikus elrendezési mód a gondolattérképek szervezéséhez az ágak és csomópontok igazításával

A Miro korlátai

Először is, az ingyenes csomag csak 3 szerkeszthető táblát kínál, ami korlátozó lehet azok számára, akik nem engedhetik meg maguknak a drága előfizetéseket.

Megfigyelésünk szerint a Miro kiváló gondolattérkép-készítési képességekkel rendelkezik. Ugyanakkor korlátozott lehetőségeket kínál az innovációs projektek megvalósítására és kezelésére.

Miro árak

Ingyenes: 0 USD

Kezdő csomag: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Miróról?

„A Miro alapvetően megváltoztatta a másokkal való együttműködés és munkavégzés módját. Nagyon könnyű bevonni még a külső projektérdekelteket is. A mindenki számára látható és hozzáférhető végtelen vászon segít nekünk bevonni különböző szakértelmünket és tudásunkat.

A Google Drive-val való integráció elősegítette a kommunikációt, mert webes linkeket és fájlokat tudunk hozzáadni, és ezek az információk mindenki számára elérhetők. ” — G2 tanúsított értékelés

„A Miro-t széles körben használjuk az oktatásban csapatalapú együttműködési projektekhez. Könnyű beállítani a gondolattérképeket a diákok számára. Azok a diákok is könnyen megtanulják használni, akik még soha nem használták.” — G2 tanúsított értékelés

Bónusz: A Miro integrálódik a ClickUp-pal, így az előbbit brainstorming sablonokhoz használhatja, és minden teendőjét áthelyezheti a ClickUp-ba.

3. Coggle (A legjobb azoknak a csapatoknak, akiknek rugalmas funkciókra van szükségük)

Forrás: Coggle

A Coggle egy vizuális jegyzetelő alkalmazás, amely túlmutat a felsorolt listákon. Támogatja a gondolattérképek, folyamatábrák, folyamatok, rendszerek és algoritmusok létrehozását.

Először döntéshozatalhoz használtam a Coggle-t. Szükségem volt egy komplex ábrára, amelyen a „igen” és a „nem” válaszok szerepeltek, és amely elvezetett a döntéshez. Szerettem volna, ha ez vizuálisan is vonzó lesz, és átadhatom az ügyfélszolgálati csapatomnak használatra. A Coggle erre kiválóan alkalmas volt.

A Coggle több vizuális funkciót kínál, mint az átlagos ingyenes gondolattérkép-szoftverek. Az tetszett benne, hogy lehetővé tette számomra hurkok létrehozását, ágak összekapcsolását, több kiindulási pont hozzáadását, valamint korlátlan számú kép és lebegő szöveg beillesztését.

Ez felébresztette bennem a kézműves szellemet, és néha túlzásba is vittem. De szórakoztató volt!

A Coggle legjobb funkciói

Üzenetpanel hozzászólások hozzáadásához/áttekintéséhez

Automatikus mentés opció a verziók nyomon követéséhez. Bármelyik korábbi változatból létrehozhat egy másolatot, és azon dolgozhat tovább.

Korlátlan képfeltöltés

A Coggle korlátai

Korlátozott számú színt kínál a gondolattérképekhez, ami megnehezíti a több változatot igénylő komplex projektek kidolgozását.

A felhasználói felület nagyon minimalista, kevés teret hagyva a kreativitásnak.

Coggle árak

Örökre ingyenes: 0 dollár

Awesome: 5 dollár/hónap

Szervezet: 8 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Coggle értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 [10+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [40+ értékelés]

Mit mondanak a felhasználók a Coggle-ról?

„Először is, minden munkám automatikusan mentésre kerül a Google-fiókomon keresztül, majd megoszthatom a gondolattérképet a kollégáimmal vagy gyakorlatilag bárkivel, aki rendelkezik Google-fiókkal. Az együttműködés és a valós idejű frissítések még soha nem voltak ilyen egyszerűek és problémamentesek.” — Capterra hitelesített értékelés

„Mivel ez egy webalkalmazás, nem lehet összehasonlítani a piacon elérhető, teljes funkcionalitású natív alkalmazásokkal. Még mindig kissé nehézkesnek és körülményesnek találom a prezentációkhoz való használatát, különösen nagy gondolattérképek esetén, ahol nehéz összehúzni/összpontosítani az ágakat.” — Capterra hitelesített értékelés

4. MindMeister (A legjobb kreatív csapatok számára)

Forrás: MindMeister

A MindMeister az egyik legrégebbi kollaboratív gondolattérkép-készítő eszköz. Átfogó funkciókészletet kínál számos felhasználási esethez és igényhez.

A gondolattérkép-szoftverekkel való ismerkedésem talán a MindMeisterrel kezdődött. Abban az időszakban minden projektmenedzsment eszközt kipróbáltam, és a MeisterTaskot is felfedeztem.

A MindMeistert széles körben használtam prezentációk készítéséhez és ötletek vizualizálásához az érdekelt felek számára. Vizuálisan vonzó és modern megközelítésű.

A MindMeister kiterjedt eszközkészletet kínál kreatív csapatok számára, például gyönyörű témákat, téma- és vonalstílusokat, markdown szintaxist és még sok mást. Ezután lehetővé teszi, hogy az agytérképeket szükség szerint prezentációkká vagy bemutatókká alakítsa.

A MindMeister legjobb funkciói

A vázlat mód listás nézetet tesz lehetővé, így egyszerűbb több térképet egy helyen megtekinteni.

A fókusz mód segít kiemelni a fontos szempontokat, kiküszöbölve a figyelemelterelő tényezőket a brainstorming során.

Több tucat termelékenységi eszközhöz csatolható és integrálható

A MindMeister korlátai

A MindMeister csak féléves és éves csomagokat kínál, ami megnehezíti azoknak a vállalkozásoknak a dolgát, akiknek csak korlátozott ideig van szükségük rá.

MindMeister árak

Alapszintű : Ingyenes

Személyes : 4,50 USD/hó (minimum 6 hónapos elkötelezettség)

Pro : 6,50 USD/hó (minimum 6 hónapos elkötelezettség)

Üzleti: 10,50 USD/hó (minimum 6 hónapos elkötelezettség)

A MindMeister egyedi árazást is kínál oktatási intézmények és nem kormányzati szervezetek számára.

MindMeister értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 [30+ értékelés]

Capterra: 4,6/5 [290+ értékelés]

Mit mondanak a felhasználók a MindMeisterről?

„A szerszámot brainstorminghoz használtam a csapatommal [ami nagyon szórakoztató is], gyerekeknek szóló órákat, tantervet/tanulási utat, sőt még storyboardot is készítettem vele! A Mindmeister nagyon rugalmas, és rengeteg lehetőséget kínál a kreatív felhasználásra.” — Hitelesített G2-értékelés

„Alapvető gondolattérképekhez jó, de a mélyebb gondolattérképek esetében folyamatosan elveszíti a tartalmat” — Hitelesített G2-értékelés

5. MindNode (Legalkalmasabb megoldásközpontú csapatok számára, akiknek macOS-ra való térképalkalmazásra van szükségük)

Forrás: MindNode

A MindNode egy vizuális brainstorming eszköz, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a fontos dolgokra koncentrálni és minimalizálni a zavaró tényezőket. Segít a felhasználóknak szervezett módon megközelíteni az információkezelést.

A MindNode-ban a vizuális címkék funkció vonzott, amely segített kontextust adni a térképhez. A fókusz mód biztosította, hogy ne veszítsem szem elől a részleteket, miközben az egészet terveztem.

Ez a macOS-ra készült gondolattérkép-szoftver úgy lett kialakítva, hogy segítsen koncentrálni, még akkor is, ha széles körű ötleteket vizsgál. A MindNode ezt a következő funkciókkal teszi lehetővé:

Szervezés : Vázlatok és gondolattérképek egymás mellett

Kontextus : Vizuális címkék az ötletek fontossági sorrendbe állításához és csoportosításához

Fókusz mód : A jelenlegi ág kiemelése

Gyors bejegyzés: Azok az ötletek, amelyekkel később lehet dolgozni, naplózása

A MindNode legjobb funkciói

A csomópontokat feladatokká alakítsa, és adja hozzá őket az Apple Reminders alkalmazáshoz.

Hozzáférhető speciális igényű emberek számára

Widgetek iOS és macOS rendszerekhez

Kész témák

A MindNode korlátai

Ez a térképalkalmazás csak iOS-re érhető el, ami korlátozza az együttműködést mindenki számára.

MindNode árak

Ingyenes szerkesztő: 0 USD

MiniNode plus: 2,99 USD/hó

MindNode értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 [30+ értékelés]

Capterra: 4,8/5 [10+ értékelés]

Mit mondanak a felhasználók a MindNode-ról?

„Azok, akik használják és értékelik az Apple ökoszisztémát, biztosan könnyedén és kényelmesen fogják használni, köszönhetően a részletek, a grafika és a rendelkezésre álló erőforrások iránti különös figyelemnek.” — Hiteles Capterra-vélemény

„A Mindnode segít megszervezni a magánszférámat a munkahelyemen és a magánéletemben. Ugyanakkor nem teszi lehetővé a másokkal való együttműködést.” — Hiteles Capterra-értékelés

6. Xmind (A strukturált gondolkodáshoz a legalkalmasabb)

Forrás: Xmind

Az Xmind egy ingyenes gondolattérkép-szoftver – a gondolkodás és a kreativitás svájci bicskája. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy ötleteiket egy vászonra rögzítsék, összekapcsolt csoportokba szervezzék és testreszabják a jobb megosztás érdekében.

Bár a gondolattérkép alapvető erőssége a szabad vászon, az Xmind egy kicsit jobban rendszerezi azt struktúrákkal, amelyek közül sok rendkívül vonzó és akár szokatlan is. Amikor egyszer egy számomra nem megfelelő struktúrával kezdtem, rájöttem, hogy menet közben is átállhatok – ez életmentő volt!

Az Xmind egy Windows és Mac rendszerekre készült gondolattérkép-alkalmazás, amelynek célja a komplex gondolkodási folyamatok egyszerűsítése. Ugyanazon ágon belül több struktúrát, hierarchikus sorrendet és történetmesélési funkciókat tartalmaz, hogy a feltárt ötletek átfogóan érthetőek legyenek.

Az Xmind legjobb funkciói

Többféle struktúra a gondolattérképekhez, beleértve logikai diagramokat, zárójel-térképeket, halcsont-diagramokat, idővonalakat és még sok mást.

Címkék, jegyzetek, jelölők és határok az eszközkészletben

LaTeX parancsok matematikai és kémiai képletek ábrázolásához

AI integráció a teendőlisták automatikus generálásához

Az Xmind korlátai

A munkafolyamatok előzetes meghatározásának hiánya miatt nem optimális a beilleszkedési élmény

Zavarba ejtő lehet azok számára, akik nem szoktak hozzá az Xmind hatékony funkcióihoz.

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy nehézkesek és lassúak

Xmind árak

Ingyenes csomag

Pro: 10 dollár/hónap

Prémium: 15 USD/hó

Üzleti: 28 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Xmind értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 [50+ értékelés]

Capterra: 4,5/5 [110+ értékelés]

Mit mondanak a felhasználók az Xmindről?

„Az XMind elengedhetetlen mindenki számára, aki javítani szeretné termelékenységét és kreativitását. Minden megvan, amire szükségem van a brainstorminghoz, a gondolataim rendszerezéséhez és másokkal való együttműködéshez.”

– Hiteles Capterra-értékelés

„Az Xmind egy kiváló eszköz, amely szórakoztató és hatékony módon segít kifejezni az ötleteidet, köszönhetően annak a platformjának, amely gazdasági értéke miatt bármely kisvállalat számára elérhető.”

– Hitelesített G2-értékelés

7. FigJam (A legjobb visszajelzések és közös döntéshozatalhoz)

Forrás: FigJam

A FigJam a Figma, a kollaboratív tervezőeszköz gondolattérkép-készítő és vizuális tervező terméke. A FigJam lehetővé teszi a csapatok számára, hogy együtt építsenek termékeket azáltal, hogy dokumentálják az ötleteket, megfontolják a lehetséges döntéseket és megvitatják a visszajelzéseket – mindezt a vizuális munkaterületen.

Amíg olyan tervezőkkel dolgoztam, akik a Figma programot használják prototípusaikhoz, a FigJam volt a legalkalmasabb hely. Különösen a visszajelzések vizuális és egyértelmű megosztásához a FigJam minden szükséges funkcióval rendelkezik.

Bár eredetileg visszajelzések megadására szolgált, könnyű használhatósága és hozzáférhetősége miatt intuitív eszközzé vált minden brainstorming, ötletelés és gondolattérkép-készítés során.

A FigJam az egyik legjobb gondolattérkép-készítő eszköz, amelynek segítségével a tervezőcsapatok visszajelzéseket adhatnak egymásnak a tervekről. Támogatja a visszajelzéseket élő csevegés, megjegyzések, hangulatjelek, bélyegek, öntapadós jegyzetek és akár hangfájlok formájában is!

Minden, amire szükséged van a kontextusban való együttműködéshez!

A FigJam legjobb funkciói

A platformok közötti gondolattérképek az iPad alkalmazásban is remekül működnek.

Integráció a legjobb termelékenységi és termékfejlesztési eszközökkel

Jambot, egy AI-bot, amely segít ötleteket gyűjteni vagy munkafolyamatokat automatizálni

A FigJam korlátai

Nem engedi a felhasználóknak, hogy táblázatokat adjanak hozzá a gondolattérképekhez

Ezért nem teszi lehetővé a funkciók vagy képletek használatát sem

Az audiojegyzetek mellett a felhasználók videokonferencia-lehetőségeket is elvárnak.

FigJam árak:

Kezdő: Ingyenes

Professzionális: 5 USD/hó/felhasználó

Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

FigJam értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a FigJam-ről?

„A FigJam az elmúlt egy évben, mióta megjelent, nagyon pozitív irányba fejlődött. Az egyik legnagyobb előnye természetesen a Figma-ba való integráció, amely lehetővé teszi, hogy az összes fájlt egy helyen tárolja.” — Hiteles Capterra-értékelés

„Imádom, hogy a FigJam milyen hihetetlenül rugalmas. Akár termékcsapatommal tartok megbeszélést, akár tervezőstúdiót vezetek, akár inspirációs/társalgási ülést tartok, akár a Brag Doc-ot követem nyomon, a FigJam-et MINDENRE használhatom!” — Hitelesített G2-vélemény

8. MindGenius (A legjobb a tudásmenedzsmenthez)

Forrás: MindGenius

A MindGenius egy gondolattérkép-alkalmazás, amelynek célja, hogy világosságot és betekintést nyújtson a felhasználóknak. Lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy ötleteiket közösen szervezzék, vizualizálják, egyszerűsítsék és megvalósítsák.

Mi lenne, ha több tucat szabványos működési eljárás (SOP) és hatalmas tudásbázis állna rendelkezésre, de mindez elzárt, szilárd dokumentumokban lenne? Nos, én egyszer megoldottam ezt a problémát a Mind Genius segítségével. A kockázatkezelési funkciók jó bónuszok voltak.

A MindGenius filozófiája az, hogy közös egyértelműséget teremtsen a csapatok számára. Ezért átfogó funkciókkal rendelkezik az adatok konszolidálására, az erőforrások kezelésére, a komplex témák kibővítésére, a tudáshiányok azonosítására és egyebekre.

A MindGenius legjobb funkciói

Inkluzivitás : A MindGenius tartalmaz egy inkluzív és hozzáférhető modult a neurodiverzitású egyének számára.

Térkép navigátor : Segít a csapatoknak megérteni a komplex ötleteket azáltal, hogy azokat kis, egyszerű, központi fogalmakra bontja.

Vizuális irányítópultok : A haladás nyomon követése , a szűk keresztmetszetek azonosítása és a problémák megoldása

Többnyelvű: A ChatGPT által támogatott MindGenius lehetővé teszi, hogy ötleteit anyanyelvén adja meg, és 85 nyelven hozzon létre gondolattérképeket.

A MindGenius korlátai

Nem támogatja a platformok/eszközök széles skáláját

Az interfész új felhasználók számára zavaros lehet

MindGenius árak

Ingyenes próba: 14 nap

Egyéni/kis csapatok: 13 USD/hely/hónap

Mennyiségi kedvezmény: A licencszám alapján elérhető

Vállalatok: Egyedi árazás

MindGenius értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 [20 értékelés]

Capterra: 4,8/5 [16 értékelés]

Mit mondanak a felhasználók a MindGeniusról?

„A MindGenius egy olyan szoftver, amelyet már jó ideje használunk, és amelynek köszönhetően javult munkánk minősége, és segített nekünk a napi projektkezelésben. Most már képesek vagyunk ügyfeleinket naprakészen tartani.” — Hitelesített G2-vélemény

„Ezt a szoftvert használjuk a nagy vagyonú magánszemélyek komplex vagyonstruktúráinak vizualizálására. Erre a célra kiválóan alkalmas, és az ügyfelek is értékelik, hogy így láthatják.” — Hiteles Capterra-értékelés

9. Creately (A legjobb a közös gondolattérképek készítéséhez)

Forrás: Creately

A Creately egy másik népszerű gondolattérkép-szoftver Windows és MacOS rendszerekhez. Végtelen fehér táblát kínál számos koncepció/ötlet vizualizálásához.

Az egyik legnagyobb problémám néhány kipróbált eszközzel a vászon mérete volt. Például az éves tartalmi tervek elkészítésekor több száz adatpontot [cikkötletek, űrlapok, szerzők, szerkesztők stb.] kell beillesztenem egy vászonra.

Ha egy eszköznek korlátozott a helye, kénytelen voltam csökkenteni a betűméretet stb., hogy minden beférjen. A Creately végtelen vászonnal megoldotta ezt a problémát. Könnyedén áthelyezhettem vagy nagyíthatam a részét, amelyre koncentrálni akartam, és kicsinyíthettem, hogy áttekintést kapjak.

A Creately-t úgy tervezték, hogy nagy csapatok is együtt tudjanak dolgozni, függetlenül ötleteik bonyolultságától.

A Creately legjobb funkciói

Több mint 50 típusú diagram, beleértve folyamatábrákat, koncepciótérképeket, utazási térképeket és még sok mást

Több ezer fehér tábla sablon közül választhat

Valós idejű szövegkurzorok és mutatók a résztvevők nyomon követéséhez ugyanazon a munkaterületen

Kétirányú szinkronizálás több vezető termelékenységi eszközzel való integráció révén

Online megosztás hozzáférés-vezérléssel

A Creately korlátai

A funkciók széles skálája új felhasználók számára túlnyomó lehet.

Meredek tanulási görbe

Nem optimalizált mobil használatra

Creately árak

Ingyenes

Személyes: 8 dollár havonta

Csapat: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 149 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Creately értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Createlyről?

„Az optimális vizualizációs együttműködéshez a Creately a legalkalmasabb platform. A platform felhasználóbarát megközelítést és rendkívül hatékony eszközöket kínál a felhasználóknak. Egyszerűségének köszönhetően a felhasználók gyorsan megtanulhatják a kezelését és hatékonyan használhatják.” — Hitelesített G2-értékelés

„A Creately-t számos projektben használom. A projektünkben szereplő válaszadók otthonainak feltérképezését már nem kellett szabadkézzel és papíron elvégezni. A Creately megoldotta ezt a problémát. Képes vagyok a legbonyolultabb diagramokat és folyamatábrákat is elkészíteni, hogy ábrázoljam a bonyolult munkafolyamat-rendszereket és csapatstruktúrákat.” — Hitelesített Capterra-vélemény

10. Ayoa (A legjobb az inkluzív és kollaboratív gondolattérképekhez)

via Ayoa

Az Ayoa egy gondolattérkép-készítő eszköz, amely Windows, Android és macOS rendszereken is elérhető. Míg az ingyenes változat meglehetősen alapszintű, a prémium változat számos funkciót kínál.

Az ingyenes gondolattérkép-szoftverrel legfeljebb 10 gondolattérképet hozhat létre, utána pedig fizetős csomagra válthat. Emellett nagy kép- és emoji-galériát is kínál, amellyel élénkítheti alkotásait.

Az Ayoa fizetős csomagja AI-integrációt, fehér táblák, Gantt-diagramok és más típusú diagramok létrehozásának lehetőségét, valamint Google és Microsoft integrációkat kínál.

Intuitív és neuroinkluzív kialakítása segít a különböző típusú embereknek az együttműködésben.

Az Ayoa legjobb funkciói

Többféle gondolattérkép-mód, vázlat- és dokumentumnézettel

Integrált táblák és Gantt-diagramok

AI-alapú összefoglalók és gondolattérkép-készítés

Fájlok exportálásának vagy közvetlen bemutatásának lehetőségei

Diszlexia, ADHD és ASD támogatás

Ayoa korlátai

Az ingyenes csomag csak 10 alapvető gondolattérképet kínál, ami korlátozó lehet. Túl sok funkciót találtunk fizetősnek. A felhasználók azt is észrevették, hogy a feladatok kezelése és az alkotások általános szervezése nem túl felhasználóbarát.

Ayoa árak

Ingyenes

Ultimate: 13 USD/hó felhasználónként

Ayoa értékelések és vélemények

Mit mondanak a felhasználók az Ayoáról?

„Összehasonlítottam a piacon elérhető összes lehetőséget, és miután hosszú időt töltöttem mindegyik értékelésével, végül az Ayoa nyerte el a díjat, amely kezdetben teljesen ismeretlen volt számomra. Ezután 400 gondolattérképet konvertáltunk a rendszerükbe, és azóta élvezzük az új funkciókat, valamint a fejlesztőcsapattal való együttműködést.” — Hitelesített G2-értékelés

„A vizuális feladatábrázolás egyedülálló és hasznos. Vizuális típusú embernek nagyon segít, hogy mindent kézben tartson.” — Hiteles Capterra-vélemény

11. EdrawMind (A legjobb AI-alapú gondolattérképekhez)

via Wondershare EdrawMind

Az EdrawMind egy sokoldalú gondolattérkép-készítő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat ötleteik vizuális és hatékony szervezésében. Intuitív felülete számos sablont és elrendezést támogat, így technikai szakértelem nélkül is könnyen létrehozhatók részletes és professzionális megjelenésű gondolattérképek.

A prezentációs eszközzel a gondolattérképeket közvetlenül a szoftverben diavetítéssé alakíthatja. Ráadásul Windows, macOS, Linux, iOS és Android rendszereken is elérhető, így bármikor és bárhol zökkenőmentesen hozzáférhet.

Az Edrawmind legjobb funkciói

Vázlatok egy kattintással gondolattérképekké és fordítva

AI-alapú brainstorming, összefoglalók, fordítás és még sok más

Lehetőségek a témák, színek és elrendezések módosítására egyedi és személyre szabott térképek készítéséhez

Előre megtervezett sablonok különböző célokra, például brainstorminghoz, üzleti tervezéshez és oktatáshoz

Az Edrawmind korlátai

A témák és al témák nem testreszabhatók, amit sok felhasználó jelentős hátránynak tart.

Edrawmind árak

Ingyenes

Pro: 11,90 $/hó

Korlátlan: 15,90 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Edrawmind értékelések és vélemények

Mit mondanak a felhasználók az Edrawmindról?

„Az egyik legfontosabb értékesítési érv számunkra a platformok közötti kompatibilitás (Windows, MacOS és Linux, Android és iOS), valamint a webes hozzáférés, amely lehetővé teszi a hozzáférést olyan gépeken is, amelyekre nincs közvetlen telepítés. A mellékelt felhőalapú tároló és együttműködési funkciók megkönnyítik a brainstormingot, a tervezési üléseket és a jegyzőkönyvek vezetését is.” — Hiteles Capterra-értékelés

„Imádtam a többszintű és szomszédos elágazások funkcióját, valamint azok ábrázolását, ami intuitívvá teszi a gondolattérkép áttekintését. Vannak olyan gyorsbillentyűk, mint a fájl bezárása, alfejezet hozzáadása stb., amelyek gyorsabbá és szórakoztatóbbá teszik a feladat elvégzését, mivel a gyakran használt funkciókhoz minden alkalommal gombokat kattintani nagyon frusztráló. ” — Hitelesített G2-vélemény

12. Lucidchart (A legjobb csapatmunkához)

via Lucidchart

A Lucidchart egy hatékony, webalapú diagramkészítő és vizuális együttműködési eszköz, amely segít a felhasználóknak folyamatábrák, szervezeti ábrák, vázlatok és egyéb professzionális vizuális elemek létrehozásában. Felhasználóbarát drag-and-drop felülete minden szintű felhasználó számára elérhetővé teszi.

Bár nem egy speciális gondolattérkép-szoftver, hasznos a folyamatok, rendszerek és munkafolyamatok vizualizálásához, lehetővé téve a jobb megértést és kommunikációt a csapatok között. A Google Workspace és a Microsoft Office népszerű eszközökkel való integrációja a termelékenység szempontjából nagy előnyt jelent.

A Lucidchart legjobb funkciói

Élő adatok integrálása táblázatokba és diagramokba dinamikus és pontos vizuális ábrázolás érdekében

Valós idejű együttműködés , amely lehetővé teszi több felhasználó számára a diagramok egyidejű szerkesztését és kommentálását

Széles körű, előre megtervezett sablonok különböző iparágak és felhasználási esetek számára

Időmegtakarító funkciók, mint az automatikus formázás és igazítás, valamint a szerkesztőben elérhető csevegés

A Lucidchart korlátai

Az adatintegráció hibás lehet

Ingyenes csomagja funkciók tekintetében meglehetősen korlátozott.

A Lucidchart árai

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (5900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2100+ értékelés)

Mit mondanak a felhasználók a Lucidchartról?

„Nagyra értékelem, hogy a platform lehetővé teszi több felhasználó számára az egyidejű együttműködést és szerkesztést. Kényelmes, hogy minden egy oldalon található, és a funkciók automatikusan rendezik a tartalmat, így tiszta elrendezést kapunk. Tetszik az a lehetőség is, hogy az elemeket a helyükön rögzíthetem, így biztosítva, hogy együtt mozgathatók legyenek, anélkül, hogy szétszóródnának. Még tanulom, hogyan lehet a funkciókat optimalizálni, de a platform eddig nagyon hasznosnak bizonyult.” — Hitelesített G2-értékelés

„A Lucidchart kiválóan alkalmas kiváló minőségű, vizuálisan vonzó táblázatok és diagramok készítésére. Bár elsődleges funkciója a folyamatábrák készítése, sokoldalúsága hatalmas. Könnyen használható, és nagyra értékeljük, hogy milyen jól működik a Confluence-szal.” — Hitelesített Capterra-értékelés

Ezzel elértük a mai piacon elérhető legjobb gondolattérkép-eszközök bemutatásának végét. Alig várja, hogy azonnal belevágjon? Íme néhány népszerű felhasználási példa, amelyet kipróbálhat.

A gondolattérképek használati esetei

Az elme térképeket azért kezdtem el használni, hogy kezelni tudjam a túlterheltséget. Amikor úgy érzem, hogy túl sok a teendő, túl sok a dolgom, akkor segít, ha mindent egy vászonra vetek, így prioritásokat tudok felállítani és hatékonyan tudok foglalkozni a dolgokkal.

Ez alkalmazható az esküvői meghívók tervezésére vagy a következő forradalmi AI-termékre is.

Problémamegoldás

Minden megoldásnak a következő összetevőkre van szüksége:

A probléma meghatározása : Pontosan mit szeretnénk megváltoztatni?

Kontextus : Miért és hogyan jutottunk el a jelenlegi állapothoz

Befolyásoló tényezők : Adott tényezők és feltételezések

Lehetséges megoldások: Lehetőségek és az egyes megoldások következményei/előnyei

Használja a gondolattérképet, hogy mindezeket egy vászonra rajzolja. Jelölje ki a befolyásoló tényezőket, és adjon súlyozást mindegyiknek a tervezés során. Rendeljen felhasználókat az egyes csomópontokhoz a jövőbeli munkához.

Márka tervezés

A márkatervezés messze túlmutat a logón. Jelzi minden márka célját, törekvését és energiáját. Tehát a márkatervezési projektek során számos tényezőt kellett figyelembe vennem és nehéz döntéseket hoznom.

A gondolattérképek segítenek megragadni az összes tényezőt, amely befolyásolja egy márkát. A gondolattérkép segítségével dokumentálhatod a követelményeket, prototípusokat készíthetsz, megbeszélheted a visszajelzéseket, átdolgozhatod, iterálhatod és megtervezheted a márkát, amely tükrözi az egyéniségedet.

Folyamat/útvonal térkép

A gondolattérképek kiválóan alkalmasak a folyamatok ábrázolására. Legyen szó az e-kereskedelmi logisztikai folyamatról vagy a mobilalkalmazáson keresztül történő ügyfélútvonalról, a gondolattérképek segítségével ezeket a képernyőn is láthatóvá tehetjük.

A tangenciális tényezők kezeléséhez egyszerű folyamatábrát vagy halcsontdiagramot használhat. A folyamatot a valós helyzetet pontosan tükrözve egyszerűen vagy bonyolultan is megalkothatja.

Storyboard

A storyboard az én kedvenc gondolattérkép-funkcióm. Arra használom, hogy feltérképezzem a regényem összes szereplőjét és cselekménypontját. Jelenetbontást készítek a forgatókönyvemhez. Néha fejlesztőkkel dolgozom együtt, és segítek nekik a felhasználói történetek megírásában.

Ehhez a cikkhez a struktúra, az elemek, a célok és a nem megkerülhető tényezők térképével kezdtem. Ez segített egyszerűsíteni a cikket, hogy informatív és érdekes legyen az Ön számára!

Így a gondolattérkép-technikák bármilyen felhasználási esetre alkalmazhatók, hogy rendkívüli előnyöket lehessen kihozni belőlük.

A gondolattérképek használatának előnyei a projektmenedzsmentben

Hosszú ideig a projektmenedzsmentet analitikus és szervezési tevékenységnek tartottam, míg a gondolattérképek készítése kreatív vagy elvont tevékenységnek. Egészen a közelmúltig nem gondoltam arra, hogy ezeket egy oldalon egyesítsem.

Ha a projektmenedzsment a feladatok nyomon követéséről és figyelemmel kíséréséről szól, akkor a gondolattérkép ennek előfutára. A jó gondolattérkép-gyakorlatok a következő módon javíthatják a projektmenedzsmentet.

Tisztázza a dolgokat

A gondolattérképek segítenek a csapatoknak abban, hogy közös megértést alakítsanak ki a koncepciókról, problémákról és lehetőségekről. Tisztázzák a zavaros pontokat és kiküszöbölik a figyelemelterelő tényezőket.

Engedje szabadjára az áramlást

A folyamat- és munkafolyamat-térképészeti technikák mozgást és lendületet tesznek lehetővé. A gondolattérképek segítenek a csapatoknak az egyik lépésről a másikra átlépni, és az ötletet hatékony cselekvés felé terelik.

Struktúra létrehozása

A gondolattérképek segítségével rendezheted a gondolataidat. A különböző fogalmakat egy áttekinthető struktúrába rendezheted, így magabiztosan teheted meg a következő lépéseket.

A memória elősegítése

Az emberek jobban emlékeznek a vizuális elemekre, mint a hagyományos szövegekre. Különösen komplex folyamatok, például egy automatizált munkafolyamat ügyfélútja esetében a gondolattérképek kiválóan segítik az emlékezést.

Adatok feldolgozása

Az adatok vizualizálása kiváló felhasználási lehetőség a gondolattérképek számára. Segít a komplex és átfogó adatok könnyen befogadható és érthető vizuális formába rendezésében.

Készen állsz arra, hogy kipróbáld a gondolattérképeket?

Vegye fel a legjobb gondolattérkép-szoftvert a termelékenységi eszközkészletébe

Minden szervezet technológiai eszköztárában szükség van egy rugalmas gondolattérkép-készítő eszközre. A találkozók jegyzetelésétől a többdimenziós feldolgozás feltérképezéséig egy robusztus gondolattérkép-készítő szoftver még a legbonyolultabb problémákat is leegyszerűsítheti.

Az olyan eszközök, mint a Miro, az innovatív problémamegoldásra irányulnak. A FigJam leginkább azoknak a csapatoknak felel meg, amelyeknek visszajelzést kell adniuk és iterálniuk kell a terveket. Bármelyik legjobb whiteboard szoftver kiválóan alkalmas gondolattérképek készítésére.

