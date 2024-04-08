Milanote kontra Miro: melyik eszköz a legjobb 2025-ben?

Ahogy a csapatok túllépnek a fizikai határokon és átveszik a decentralizált munkamodellt, a vizuális kommunikáció, ötletelés és problémamegoldás képessége több mint csak egy preferencia – stratégiai szükségletté válik.

A Milanote és a Miro népszerű együttműködési szoftverek, amelyek segítenek az egyéneknek és a csapatoknak az ötletek és tervek vizuális rögzítésében. Használhatja őket stratégiai projekttervek és kreatív promóciós eszközök közös kidolgozásához, anélkül, hogy egy helyiségben kellene tartózkodniuk.

Bár mindkét eszköz hasonló funkciókkal rendelkezik, az egyikük jobban megfelelhet az Ön igényeinek és preferenciáinak, attól függően, hogy milyen felhasználási célra, milyen költségvetéssel, milyen méretű csapattal rendelkezik stb.

Ha nehezen tud dönteni, olvassa el részletes összehasonlításunkat a Miro és a Milanote programokról. Biztosak vagyunk benne, hogy ez segít Önnek a megfelelő választás gyorsabb meghozatalában.

Mi az a Milanote?

via Milanote

A Milanote egy könnyen használható, felhőalapú vizuális együttműködési szoftver, amely jegyzeteket, sablonokat és táblákat tartalmaz. Naptárak és grafikai elemek is részét képezik a csomagnak. Lehetővé teszi az egyének és a csapatok számára, hogy együttműködjenek és valós idejű visszajelzéseket adjanak kreatív projektjeikről, különösen azokról, amelyek nagy részben vizuális elemekből állnak.

A Milanote táblák vizuálisan vonzó és testreszabható munkaterületet kínálnak a projektek tervezéséhez. Az egyszerű drag-and-drop rendszer lehetővé teszi a táblák bármilyen méretre történő elrendezését és beállítását. A táblákat jegyzetekkel, teendőlistákkal, képekkel, videókkal, vázlatokkal és linkekkel töltheti meg.

A tábláját könnyedén megoszthatja másokkal távoli együttműködési projektekhez is, és visszajelzéseket kaphat. A Milanote számos fájltípust támogat, például JPG-ket, PDF-eket, MS Word-dokumentumokat, Excel-táblázatokat és szabványos tervezési fájlokat, így zökkenőmentesen integrálható a mindennapi munkamenetébe.

A Milanote népszerű projektmenedzsment és kommunikációs eszközökkel is integrálható, így hatékony platformok közötti együttműködést tesz lehetővé.

A Milanote funkciói

Fedezzük fel a Milanote legfontosabb funkcióit, és nézzük meg, miért kedvelik a kreatív csapatok.

1. Web Clipper

via Milanote

A Milanote Web Clipper egy ingyenes böngészőbővítmény, amely lehetővé teszi, hogy bármely webhelyről közvetlenül képeket, videókat és szöveget adjon hozzá a táblájához. A Kiválasztott szöveg rögzítése gombbal bekapcsolhatja a szövegrészletek kivágásának gyorsbillentyűjét, amely akkor jelenik meg, amikor egy szövegrészt kijelöl.

2. Sablonok

via Milanote

Amint létrehoz egy új táblát, a Milanote egy előre elkészített sablonokból álló könyvtárat kínál Önnek, amelyek megfelelnek a projekt igényeinek. Több mint 30 téma közül választhat, például kreatív briefek, projekttervek, fotózás és játéktervezés. A témák egyikének kiválasztásával rengeteg sablon közül válogathat.

3. Jegyzetelés

via Milanote

A Milanote jegyzetelési funkciója kiváló vizuális együttműködési eszköz, felhasználóbarát felülettel és drag-and-drop funkcióval. Segít több kijelző, jegyzet, oszlop, vonal, videó, fájl, link és feladat kezelésében egy végtelen virtuális vásznon. Az intelligens értesítések, riasztások és a csapat interakciós lehetőségei, mint például a kommentelés, javítják a jegyzetek minőségét és növelik a termelékenységet azáltal, hogy közös teret biztosítanak a közös ötleteléshez.

Milanote árak

Használja a Milanote-ot ingyen

Fizetés személyenként: 9,99 USD/hó felhasználónként

Frissítse csapatát(10 fő esetén): 49 USD/hó felhasználónként(50 fő esetén): 99 USD/hó felhasználónként

Mi az a Miro?

via Miro

A Miro egy sokoldalú digitális és vizuális táblás eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben hozzák létre, tervezzék és alakítsák ki elképzeléseiket. A Miro virtuális táblái kiterjedtek és együttműködésre alkalmasak, így a felhasználói útvonal térképtől a teljes termékfejlesztési tervig bármit létrehozhat a képernyőjén.

Átfogó funkciókkal rendelkezik, mint például a gondolattérképek, a beépített naptárkezelés és a csevegési támogatás a szabványos termékfejlesztési folyamatokhoz. Valós idejű adatmegjelenítése és agilis módszertani funkciói különösen hasznosak azoknak a csapatoknak, amelyek nagy vagy kis projekteket szeretnének kezelni.

A Miro ideális minden méretű csapat számára a mérnöki, marketing, termékfejlesztési, folyamattervezési, UX-tervezési és egyéb területeken a termelékenység növelése érdekében. A Miro segítségével a csapatok hatékonyan hozhatnak döntéseket és elemezhetnek komplex ötleteket a kiváló vizuális munkafolyamat-kezelésnek köszönhetően.

A Miro funkciói

A Miro ingyenes és csapatcsomagjában számos funkciót kínál a jobb együttműködés, ötletelés és vizuális kommunikáció érdekében. Íme néhány a Miro legfontosabb funkciói közül.

1. Gondolattérképek

via Miro

A Miro gondolattérkép-funkciójával könnyedén rendszerezheti ötleteit és vizualizálhatja a komplex problémákat. Az AI-alapú Miro Assist segítségével automatikusan gondolattérképeket hozhat létre új ötletekhez.

Az eszköz segítségével úgy mutathatja be terveit, ahogyan szeretné, megoszthatja azokat több weboldalon, és a végtelen vászonnak köszönhetően ötletei korlátlanok maradhatnak.

2. Intelligens értekezletek

via Miro

A gyakori értekezletformátumok, a tervezési sprintek, a testreszabható sablonok és az automatizált értekezletvázlatok segítségével gyorsan elkészítheti a közös munkamegbeszélések napirendjét. A Smart Meetings segítségével online értekezletek révén kezelheti teljes üzleti tevékenységét, és biztonságos online irodai csomagot tarthat fenn.

3. Privát mód

via Miro

A szerkesztési jogosultsággal rendelkező privát módú felhasználók feljegyzéseket adhatnak hozzá és szerkeszthetnek a Miro táblákon. A szerkesztések rejtve maradnak, amíg ki nem kapcsolja a privát módot. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közösen szerkesszék a dokumentumokat, és az Anonim név opció kiválasztásával névtelenek maradjanak.

Miro árak

Ingyenes

Korlátlan: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Milanote kontra Miro: funkciók összehasonlítása

A Milanote és a Miro közötti fő különbség az, hogy a Milanote a kreatív munkához szükséges vizualizációt helyezi előtérbe. A Miro ideális integrációs, együttműködési és munkamenedzsment eszközökhöz.

Íme néhány fontos különbség a Milanote és a Miro között.

1. Fehér tábla

Míg a Milanote rugalmasabb és szabadabb fehér táblákat kínál, a Miro táblái strukturáltabbak és szervezettebbek.

Milanote

A Milanote vizuális táblái inkább kreatív projektekhez, például koncepciók kidolgozásához és hangulat táblákhoz alkalmasak vizuális együttműködésekhez. Emellett segítenek a múltbeli és jelenlegi feladatok áttekintésében, valamint visszajelzések megadásában.

A Milanote esztétikus táblát kínál, amely kreatív törekvésekhez illeszkedik.

Miro

A Miro egy központosított információs munkaterület, amelyet együttműködő csapatok számára terveztek. Végtelen virtuális vászonja és testreszabható táblája segít a feladatok hatékony szervezésében és nyomon követésében. Javítja a csapatok együttműködését és termelékenységét.

2. Jegyzetelés

A Milanote jegyzetelési funkciója a szervezésre és a brainstormingra összpontosít, míg a Miro jegyzetelési funkciója a valós idejű együttműködésre és a projekttervezésre összpontosít.

Milanote

A Milanote jegyzetelési funkciója lehetővé teszi, hogy a jegyzeteket tetszés szerint rendezze, ellentétben a hagyományos jegyzetek lineáris stílusával. Ez segít az ötletelés szakaszában, ahol a jegyzeteket tetszés szerint átrendezve megtalálhatja a mintákat és összefüggéseket.

A méretváltoztatás és az egyszerű szerkesztési lehetőségek megkönnyítik a jegyzetek megértését. Olyan funkciókkal rendelkezik, mint az értesítések és figyelmeztetések, amelyek lehetővé teszik a csapat számára, hogy megjegyzéseket vagy visszajelzéseket hagyjon.

Miro

A Miro öntapadós jegyzetlapjaival gyors emlékeztetőket írhat. A Miro minden táblán beépített jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. A jegyzetekhez sablonokat, például teendőlistákat és értekezletek napirendjét is hozzáadhat, és valós időben együttműködhet a csapatával.

Hogy jegyzeted vonzóbb legyen, több formázási lehetőség közül választhatsz.

3. Valós idejű együttműködés

A Milanote kiválóan alkalmas egyéni munkák másokkal való megosztására, míg a Miro a valós idejű együttműködésben jeleskedik, hangsúlyt fektetve a közös térben való valós idejű közös munkára.

Milanote

A Milanote-ban a csapatok alapszintű szerkesztési és kurzor láthatósági funkciókat kapnak. Ez kiválóan alkalmas a haladás nyomon követésére, megjegyzések hozzáadására vagy valós idejű visszajelzések adására. A Milanote-ban azonban a közös munka passzívabb, szemben a Miro valós idejű együttműködési funkcióival.

Miro

A Miro további funkciókat kínál, mint például megosztott kurzorok, alkalmazáson belüli videohívások, csevegés és képernyőmegosztás, amelyek elősegítik a hatékony csapatmunkát. Ezek a funkciók lehetővé teszik komplex problémák elemzését, gyors megoldások kidolgozását és a szervezeti kultúra fejlesztését.

4. Integráció és testreszabás

A Milanote könnyebb integrációt és egyszerű testreszabási lehetőségeket kínál, míg a Miro mélyebb integrációt és kiterjedt testreszabási lehetőségeket biztosít.

Milanote

A Milanote néhány népszerű projektmenedzsment eszközt és testreszabási lehetőséget integrál, hogy a gondolattérkép és a fehér tábla vizuálisan is vonzóbbá váljon. A Google Drive, a Dropbox, a Figma, a Trello, a Zoom és a Slack a legnépszerűbb integrációk, amelyeket kínál.

A Milanote testreszabási lehetőségei kevésbé kiterjedtek. De még így is testreszabhatja a táblák háttérszíneit és témáit, egyedi sablonokat hozhat létre, és gyorsbillentyűket használhat a gyorsabb munkavégzés érdekében.

Miro

A Miro számos integrációs ökoszisztémát kínál, amelyek különböző harmadik féltől származó alkalmazásokat fednek le, mint például a Jira, az Asana, a Microsoft Teams, a Google Drive és a Zoom, így segítve a felhasználókat az általánosabb együttműködési szempontokban.

A Miro robusztus testreszabási funkciókkal rendelkezik. Testreszabhatja a táblák hátterét, témáit, ikonjait, betűtípusait, alakzatait és összekötőit, sőt, a Miro fejlesztői platformjának segítségével saját widgeteket és integrációkat is létrehozhat.

Milanote kontra Miro a Redditen

Átnéztük a Reddit oldalt, hogy megtudjuk, mit gondolnak a felhasználók a Miro és a Milanote közötti vitáról.

Sok Reddit-felhasználó, akik kreatív projektekre koncentrálnak és csak kis csapatokkal dolgoznak együtt, a Milanote-ot részesíti előnyben a hatékony gondolattérkép-készítő eszköz és a feladatok szabad mozgatásának lehetősége miatt, valamint egyéb funkciói miatt.

„Olyan, mintha táblákat hozna létre, azokat a képernyőn bárhová áthelyezné, majd belépne, és a képernyőn mindenhol tartalmakkal teli táblák lennének.”

Sok felhasználó szívesen fizet többet a Milanote gyönyörű felhasználói felületéért, annak ellenére, hogy ugyanazokat a funkciókat ingyenesen is megkaphatja a Miro-ban.

„A Muse és a Miro is rendelkezik ingyenes, fizetős verzióval, de a Miro-ban már ingyen is sok mindent meg lehet csinálni. Mindkettőt kipróbáltam (és a Heptabase-t is), de végül a Milanote mellett döntöttem és fizettem érte, mert nagyon tetszett a felhasználói felülete és a felhasználói élmény.”

Mások a Miro-t választják, mivel több eszközt ötvöz, és nagy csapatok számára hasznosabbnak tartják. A Miro-val kapcsolatban egy másik érdekes részlet:

„A Miro táblája azt a benyomást kelti, hogy a dolgok dinamikusak és még nem véglegesek—nem pedig egy kifinomult termék vagy kiválasztott opciók, amelyek közül választaniuk kell. Emellett a Miro végtelen fehér területe lehetővé teszi, hogy a „diák” egymás mellett jelenjenek meg, ahelyett, hogy bizonyos diák között kellene lapozgatni a különbségek megtekintéséhez.”

„A Miro táblája azt a benyomást kelti, hogy a dolgok dinamikusak és még nem véglegesek—nem pedig egy kiforrott termék vagy kiválasztott opciók közül kell választani. Emellett a Miro végtelen fehér területe lehetővé teszi, hogy a „diák” egymás mellett jelenjenek meg, ahelyett, hogy bizonyos diák között kellene lapozgatni a különbségek megtekintéséhez.”

A lényeg? Nincs jobb eszköz, csak az Ön számára jobb eszköz!

Ismerje meg a Clickupot – a Milanote és a Miro legjobb alternatíváját

Bár a Milanote és a Miro népszerű eszközök a közös vizuális tervezéshez, biztosan rájött már, hogy az előbbi inkább kis, kreatívabb csapatok számára alkalmas, míg az utóbbi nagy, együttműködésközpontú csapatok számára ideális.

Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy van egy Milanote és Miro alternatíva, amelyet érdemes megfontolnia, függetlenül a csapat méretétől és tevékenységétől?

A ClickUp-ra gondolunk. A ClickUp egy hatékony projektmenedzsment szoftver magánszemélyek és nagyvállalatok számára egyaránt.

A projektek kezelése mellett felhasználhatja ötleteinek és kreatív elképzeléseinek megtervezésére, majd megoszthatja azokat csapatával a közös vizuális tervezéshez. Nézzük meg néhány olyan funkciót, amelyek a ClickUp-ot érdemes alternatívává teszik a Milanote és a Miro mellett.

1. ClickUp Whiteboards

Vizualizálja ötleteit, és kezelje az intelligens crowdsourcing folyamatokat a ClickUp Whiteboard segítségével.

A ClickUp Whiteboard egy vizuális vászon, amelyre a csapatok képeket, jegyzeteket, alakzatokat és egyéb elemeket helyezhetnek el, hogy ötleteket gyűjtsenek, akárcsak a Milanote vagy a Miro esetében.

A beépített diagram sablonok segítenek strukturálni a gondolkodást a tervezési sprintek, folyamatábrák és egyebek során. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a megjegyzések és a verziótörténet, a ClickUp táblák megkönnyítik a távoli csapatok közötti összehangolást.

A ClickUp Whiteboards növeli a termelékenységet azáltal, hogy segít gyorsabban megvalósítani az ötleteket.

2. ClickUp gondolattérképek

Tervezze és szervezze feladatait a ClickUp Mind Maps segítségével

A ClickUp Mind Maps megkönnyíti a komplex ötletek és folyamatok szervezését. Vizuálisan ábrázolja a témák és fogalmak közötti kapcsolatokat. Összekapcsolja a jegyzeteket, hogy kreatív munkafolyamatokhoz igazodó, egymással összekapcsolt ötletek hálóját hozza létre.

Két térképezési lehetőség közül választhat: feladat alapú gondolattérképek és csomópont alapú gondolattérképek. Az előbbi inkább a projektmenedzsmentre és az együttműködésre összpontosít, míg az utóbbi gyors brainstorming ülésekre is alkalmas.

Ez a funkció segít a munkafolyamatok ábrázolásában drag-and-drop csomópontokkal, azok gyors szerkesztésében és a feladatok törlésében a gondolattérképből.

Könnyedén megoszthatja gondolattérképeit csapatával, ha azokat a ClickUp feladatokhoz, dokumentumokhoz és megjegyzésekhez kapcsolja. A ClickUp ötvözi a Milanote szabad formájú vizuális szervezését a Miro csapat szerkesztési képességeivel.

3. ClickUp Docs

Hozzon létre ClickUp Docs dokumentumokat, hogy együttműködhessen csapatával az ötletek megvalósításában.

A ClickUp Docs segítségével valós idejű szerkesztéssel hozhat létre közös dokumentumokat. Ez a funkció hasznos a dokumentumok szervezéséhez is, mivel wikiket hozhat létre a tudásmenedzsmenthez. Lehetővé teszi, hogy megjegyzésekben megjelölje csapattársait, és feladatokkal bízza meg őket.

A dokumentumok vizuális vonzerejének növeléséhez használja az oldalformázási lehetőségeket: ágyazjon be könyvjelzőket, adjon hozzá táblázatokat, útiterveket, és alakítsa az egészet egy all-in-one munkaterületté. A dokumentumok védelme érdekében szabályozza a jogosultságokat és a hozzáférést.

Használja a dokumentumokat a kreatív briefek, márkastílus-útmutatók, hangulat táblák és minden egyéb projektdokumentáció egy helyen történő összevonásához. Tartsa karban a verziótörténetet, és közvetlenül a dokumentumokon tegyen megjegyzéseket az összehangolás érdekében.

A ClickUp Docs szintén megkönnyíti a projektmenedzsmentet azáltal, hogy összekapcsolja a dokumentumokat a feladatokkal, lehetővé teszi widgetek hozzáadását és a dokumentumok státuszának megváltoztatását.

4. ClickUp AI

Hatékonyabb brainstorming a ClickUp AI asszisztensével

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense könnyedén megragadja elképzeléseit, és segít strukturált tervet készíteni a projektjéhez.

Használja jegyzetek összefoglalására és a dokumentumok kontextusa alapján teendők generálására. Az eszköz segít következetes és világos szövegek írásában strukturált dokumentumokhoz, például projektjelentésekhez, valamint kreatív anyagokhoz, például marketinganyagokhoz. Használja szövegek szerkesztésére és formázására is, hogy vonzó, hibamentes eredményt kapjon.

Ha kreatív társat keresel a brainstorminghoz, számíthatsz a ClickUp AI-ra, amely minden lépésnél segít.

ClickUp árak

Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

A végső döntés?

Nem frusztrálóak a fragmentált munkafolyamatok? Ha a Milanote kreatív képességei és a Miro agilis képességei közötti váltás túl kaotikus, akkor érdemes megfontolnia egy egységes megoldást.

Ez a ClickUp.

Interaktív táblákkal, testreszabható dokumentumokkal és sablonokkal, valamint mesterséges intelligenciával támogatott automatizálással a ClickUp összehangolja a kreativitást és a megvalósítást. Így ötleteit gyorsabban valósíthatja meg, mint valaha.

Ne áldozza fel a kreativitást a folyamat kedvéért. És ne áldozza fel a folyamatot a kreativitás kedvéért.

Válassza a ClickUp-ot. Az egyetlen megoldás, amely a képzelőerőt szervezettséggel egészíti ki.

Kezdje még ma ingyenes ClickUp próbaidőszakát!