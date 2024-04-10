Miro vagy Notion: melyik feladatkezelő eszköz a legjobb?

A termelékenység kezelése kihívást jelenthet, különösen komplex projektek feladatait követve. Az élet megkönnyítése érdekében ma már rendelkezésre állnak olyan együttműködési online táblaplatformok, amelyek többet kínálnak, mint a feladatok feljegyzését.

Lehetővé teszi, hogy minden feladathoz részleteket adj hozzá, beleértve a fő feladat alfeladatainak nyomon követését, dokumentumok megosztását, közös vásznon történő ötletelést és még sok mást. De ennyi lehetőség közül hogyan válassz olyan feladatkezelő szoftvert, amely megkülönbözteti magát a többi eszköztől?

A válasz abban rejlik, hogy olyan platformot válassz, amely jegyzetelési funkciókat kombinál, integrációkat támogat, és segít a csapatoknak hatékonyan szervezni a feladataikat.

Számos projekttervezési és együttműködési online táblaplatform közül választhat, és minden eszköz eltérő kulcsfontosságú funkciókkal és szolgáltatásokkal rendelkezik.

Ez az útmutató két népszerű feladatkezelő eszközt hasonlít össze: a Miro-t és a Notion-t.

Mi az a Miro?

A Miro egy vizuális együttműködési platform, amely felébreszti csapata kreativitását. Gondoljon rá úgy, mint egy digitális táblára, de sokkal több funkcióval. Ez egy rugalmas munkaterület, ahol csapata gyorsabban kommunikálhat és tervezhet projekteket, lehetővé téve Önnek, hogy kidolgozza, finomítsa és megtervezze következő nagy ötletét.

A Miro segítségével:

Stratégia és tervezés: Használja Használja az előre elkészített táblasablonokat , Kanban táblákat és beágyazott jegyzeteket, hogy brainstormingja szervezett és cselekvésorientált legyen.

Bármit vizualizálhat: Készítsen gondolattérképeket, jegyzeteket, folyamatábrákat, diagramokat és bármi mást, amit csak a fantáziája megálmod, a rengeteg eszköz és forma segítségével.

Ötletek gyűjtése: Takarítson meg időt a komplex ötletek hagyományos módszerekkel történő közlésével. A Miro vizuális feladatkezelőjével tervezőtáblákat használhat, hogy egy pillanat alatt áttekintse a projektet, együttműködjön a csapatokkal, és megtehesse a szükséges lépéseket az ötletei megvalósításához.

A Miro funkciói

Végtelen vászon

A Miro táblája végtelen digitális vásznat biztosít, amelyen ötletei szabadon kibontakozhatnak, és amely még a legambiciózusabb brainstorming üléseket is képes befogadni. Ezzel a funkcióval komplex projekteket tervezhet, brainstormingot folytathat, és biztosíthatja, hogy csapata egyetlen irányítópulton szervezze meg eredményeit.

A Miro kártyák segítségével ötleteit jegyzetlapokká vagy szövegdobozokká alakíthatja, vagy részletes információkat adhat hozzá, mint például az állapot, a felelős személy és a határidő – ehhez nem kell váltania.

Projektmenedzsment a Miro segítségével

Kanban keretrendszer

A brainstorming ülésektől a termékfejlesztési tervekig, a konkrét igényekre tervezett, azonnal használható Kanban sablonok segítségével áttekinthetővé válik a projekttervezés. Ezzel értékes időt takaríthat meg, és a szerkeszthető úszósávokkal és oszlopokkal ellátott Kanban táblára Miro kártyákat helyezve rangsorolhatja a feladatokat.

Csatlakozók és függőségek feltérképezése

Dolgozzon zökkenőmentesen együtt, függetlenül a helyszíntől. Nézze meg a szerkesztéseket és térképezze fel a függőségeket a csatlakozók segítségével, elősegítve az interaktív és dinamikus brainstorming élményt.

Függőségek táblája a Miro segítségével

Feladatkezelési integrációk

A Miro több mint 130 alkalmazással és népszerű eszközzel integrálható. Ez segít összesíteni az összes feladatvezérelt adatot egyetlen megoldásban, így a feladatkezelés hatékonyabbá válik Ön és az érdekelt felek számára.

A Miro árai

Ingyenes : Korlátlan számú csapattag, előre elkészített sablonok, alapvető figyelemkezelés, három szerkeszthető táblázat

Csapatok : 8 dollár/tag/hónap, videokonferencia funkcióval, korlátlan számú táblával, korlátlan számú látogatóval, privát táblákkal és e-mailes ügyfélszolgálattal.

Üzleti : 16 dollár/tag/hónap, a Miro Teams csomag összes funkciója mellett kézi táblázatmentéssel, intelligens diagramkészítéssel és SSO-val.

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a Miro-val az árakért, hogy központosított fiókkezelést, dedikált sikermenedzsert, Azure DevOps és CA Rally integrációkat, vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget, adatkezelést és prémium támogatást kapjon.

Mi az a Notion?

A Miro egyik legjobb alternatívája a Notion, egy all-in-one munkaterület, amely minden feladatkezelési és jegyzetelési igényét kielégíti. Ez az eszköz számos funkcióval rendelkezik, amelyek ötvözik a jegyzetelést az adatbázis-kezeléssel, a vizuális együttműködéssel és a megosztott vászon vagy Notion nézet fenntartásával, minden személyes és üzleti igényének kielégítésére.

Feladatkezelés a Notionban

Az alapvető feladatoktól a komplex projektek kezeléséig a Notion eszközök egyetlen munkaterületet biztosítanak az alapvető tevékenységek szervezéséhez. Ráadásul az erős közösségnek köszönhetően könnyedén létrehozhat és használhat több ezer Notion sablont, amelyek segítenek Önnek:

Kövesse nyomon teendőit és céljait

Tervezési rendszerek létrehozása

Jegyzetek mentése, hangulat táblák létrehozása és tartalom kezelése

Kezelje saját és csapata projekttevékenységeit

Automatizálás API-k segítségével

A Notion funkciói

Teljes körű feladatkezelés

Feladatkezelő műszerfal a Notion segítségével

A Notion rugalmas keretrendszere lehetővé teszi, hogy minden feladatkezelési igényéhez felhasználja, beleértve:

Egyedi feladatkezelő műszerfalak létrehozása minden csapattag, osztály és projekt számára

Tartsa rendben a feladatokat naptár, Kanban tábla, Gantt-diagramok, táblázatok, naptár és egyéb eszközök segítségével.

A projekteket könnyedén rendezheti idővonal, kategória, csapattagok, prioritás és egyéb szempontok alapján.

Jegyzetek, naptár, szokások nyomon követése és még sok más

A Notion rugalmas blokkjaival bármit létrehozhatsz, az egyszerű teendőlistától a komplex irányítópultokig, így a munkaterületedet pontosan az igényeidhez igazíthatod.

Integrációk

A Notion segítségével adatokat szerezhet be és integrálhatja a Slack, Google Drive, Gmail, Asana és 149 másik népszerű eszközzel. Ha személyre szabottabb integrációt szeretne, akár saját nyilvános API-t is létrehozhat, ami egyedülállóvá teszi más eszközökhöz képest.

Többnyelvű támogatás

A különböző földrajzi területeken dolgozó csapatok számára a Notion lehetővé teszi a munkaterület fenntartását és a dokumentumok különböző nyelveken történő szerkesztését. Jelenleg angol, koreai, japán, francia, német, spanyol és portugál nyelveket támogat.

Notion árak

Személyes (ingyenes csomag) : Korlátlan számú oldal és blokk, eszközök közötti szinkronizálás, megosztás öt vendéggel, API egyedi integrációkhoz

Personal Pro (4 dollár/hó) : A Personal Free Plus összes funkciója, plusz korlátlan fájlfeltöltés, korlátlan vendégszám, 30 napra visszamenőleges verziók megtekintése és visszaállítása.

Csapatok (8 USD/hó) : A Personal Pro összes funkciója, korlátlan számú csapattag, megosztási jogosultságok, együttműködési eszközök, adminisztrációs eszközök

Enterprise (egyedi árazás) : Minden, ami a Teams pluszban benne van, SAML SSO, felhasználói provisioning (SCIM) Audit logNEW, fejlett biztonság és ellenőrzés, korlátlan verziótörténet, dedikált sikermenedzser (100+ hely), egyedi szerződés

Notion AI: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 8 dollárért.

Miro és Notion: funkciók összehasonlítása

A Miro és a Notion közötti fő különbség a Notion által nyújtott további funkciókban rejlik. Míg a Miro elsősorban feladatkezelő és vizuális együttműködési platformként működik, a Notion ennél többet kínál: jegyzetkezelést, dokumentumokat, tudásbázist és wikit is.

Itt talál egy gyors összehasonlítást a Notion és a Miro összes funkciójáról és értékeléséről:

Funkciók Notion Miro Sablonok ✅ ✅ Közösség ✅ ✅ AI-alapú írás és egyéb funkciók ✅ ✅ Együttműködés ✅ ✅ Integrációk harmadik féltől származó eszközökkel ✅ ✅ Mobilalkalmazás ✅ ✅ Dokumentumok ✅ ❌ Wiki / Tudás ✅ ❌ Naptár ✅ ❌ Űrlapok ✅ ❌ Automatizálás ✅ ❌ Projektkezelési funkciók ✅ ❌ Videokonferencia ❌ ✅ Csevegés / Üzenetküldés ❌ ✅ Feladatkezelés ❌ ✅ API ✅ ✅ Feladatok ütemezése ✅ ✅ Hozzáférés-vezérlés/engedélyek ✅ ✅ Feladatok ütemezése ✅ ✅ Együttműködési eszközök ✅ ✅ Feladatok előrehaladásának nyomon követése ✅ ✅ Ideális Kis és nagy csapatok, akik a feladatkezelésen túlmutató funkciókat is igényelnek, például dokumentumok, jegyzetek és további funkciók kezelését. Kisebb csapatok, akik alapvető funkciókat, tiszta és egyszerű feladatkezelési funkciókat szeretnének. G2 értékelések 4. 7/5 (5059 értékelés) 4. 8/5 (5357 értékelés) Capterra értékelések 4. 8/5 (2101 értékelés) 4. 7/5 (1488 értékelés)

1. funkció: Vizuális együttműködés és feladat-térkép

Vizuális projektmenedzsment megoldásra van szüksége? A Miro egyértelműen előnyösebb.

A Miro végtelen vászonával különféle vizuális eszközöket használhatsz, például öntapadós jegyzeteket, alakzatokat, összekötőket és egyéb együttműködési funkciókat, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújthass a brainstorming üléseken és a feladatok tervezésénél.

Ez lehetővé teszi, hogy fejlett jelentéseket készítsen, komplex projekteket kezeljen, felhasználói kutatásokat vizualizáljon, együttműködési munkamenetekben vegyen részt, és több mint 2500 Miro- és közösségi sablon segítségével munkafolyamatokat hozzon létre.

Adatvizualizációs műszerfal a Miro segítségével

Rugalmas blokkjaival a Notion is kiválóan alkalmas vizuális projektmenedzsmentre, de hiányoznak belőle a Miroban megtalálható fejlett funkciók. A Notion alapvető elemeket kínál, ezért kevésbé alkalmas vizuális feladatkezelésre.

Vélemény: A Miro a nyertes.

2. funkció: Jegyzetek megosztása és csapatmunka

A Miro és a Notion közül melyik nyer a kollaboráció és a jegyzetek megosztása terén?

A Notion előnye, hogy egy végpontok közötti jegyzetelési és feladatkövetési platformra összpontosít, így egyetlen munkaterületen könnyedén kezelheted a projekteket, nyomon követheted a napi szokásaidat vagy megtervezheted a következő utazásodat egy barátoddal.

De a Miro is ugyanolyan jó, adatvizualizációs és együttműködési keretrendszerével. Minden szinkronizálható egy helyen, a hagyományos diáktól, a teendőkön és üzleti jelentéseken át a Kanban-jelentésekig. Ráadásul interaktív videós bemutatókat készíthet, és interaktív funkcióival élőben együttműködhet bármely prezentációban vagy jelentésben.

Vélemény: Döntetlen

3. funkció: Adatbázis-kezelés

Az adatbázisok és fájlok kezelése terén a Notion egyértelműen nyertes. A Miro ingyenes projektkezelő szoftvere kiváló funkciókat kínál, és akár fizetős verzióra is frissítheti a fejlett funkciókért. De a dokumentumok, fájlok és egyéb funkciók kezelése terén a Miro nem olyan átfogó, mint a Notion.

All-in-one munkaterület a Notion segítségével

A Notion hatékony adatbázisokat kínál szűrési, rendezési és összesítési funkciókkal a komplex feladatok szervezéséhez és kezeléséhez. Míg a Miro Kanban táblákat kínál (amelyeket minden más feladatkezelő szoftver is kínál), hiányzik belőle a Notion adatbázis-vezérelt feladatkezelésének mélysége és funkcionalitása.

Vélemény: A Notion a nyertes.

4. funkció: Testreszabhatóság és rugalmasság

Mindkettőnek megvannak a maga erősségei a testreszabás és a rugalmasság terén. A Notion blokkokat használ, amelyek segítségével változatos elrendezéseket és tartalomtípusokat hozhat létre, és azokat strukturált munkaterületen kezelheti. Ez lehetővé teszi komplex feladatok és projektek kezelését, valamint dokumentumok, wikik, jegyzetek és egyéb elemek mentését, hogy még hatékonyabbá tegye a munkát.

A Miro kiválóan teljesít a Miro Cards funkcióval, amely lehetővé teszi a platform vizuális elemeinek teljes körű kihasználását. Ez segít a projektek vizualizálásában, a feladatok közötti függőségek és a feladatok tulajdonjogának bemutatásában, és még a kreatív brainstorminghoz is helyet biztosít a whiteboard funkcióval.

Vélemény: Döntetlen

Miro és Notion a Redditen

Ne higgyen csak nekünk! A Reddit oldalon is kutattunk, hogy megértsük, mit gondolnak a felhasználók erről a témáról. Sok felhasználó egyetért abban, hogy a Miro és a Notion összehasonlításában a Notion fejlettebb funkciói miatt hasznosabb, de azt is felismerték, hogy

„Sokakhoz hasonlóan én is egy ideig imádtam a Notion rugalmasságát, de ahogy egyre jobban megismertem a működését, rájöttem, hogy a ClickUp, Todoist, Things3, NirvanaHQ és hasonló szoftverek sokkal gyorsabbak, rugalmasabbak és összességében jobbak a feladatok kezelésében.”

Egy másik felhasználó a követelményekre összpontosítva beszélt a Miro és a Notion közötti választásról, mondván:

„A felhasználási esettől függ. Ha csak a feladatok állapotát szeretnéd látni és azok részleteit megosztani, akkor a Trello, az Asana vagy a ClickUp jó választás.

Ha több szöveges dokumentumra van szüksége a teendőkkel, akkor a Notion a megfelelő választás. A Miro és hasonló programok akkor a legjobbak, ha több ötletre és vizualizációra van szüksége.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Miro és a Notion legjobb alternatíváját

A végső ítélet? A Notion és a Miro is rendelkezik néhány kiváló funkcióval, amelyek kiváló választássá teszik őket, attól függően, hogy milyen felhasználási esetre és követelményekre van szükséged.

A Miro és a Notion összehasonlításában a Notionnak van egy kis előnye. A Notion fejlett funkciói kiemelkedőek, de nem érnek fel néhány vezető feladatkezelő és termelékenységi megoldással.

Számos Notion alternatíva ötvözi a jegyzetelést és a feladatkezelést. Emellett segít a fejlett automatizálásban, a munkafolyamatok egyszerűsítésében és a végpontok közötti vállalati vagy személyes feladatok kezelésében.

A ClickUp akkor jelenthet megoldást, ha magas szintű követelményeid vannak, és egy all-in-one termelékenységi platformra van szükséged. A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely ötvözi a Miro vizuális együttműködési erősségeit és a Notion rugalmasságát, és több részlegen is kiválóan teljesít.

A ClickUp Storyboard segítségével a megjegyzéseket azonnal feladatokká alakíthatja

A ClickUp a Notion AI alternatívájaként vagy a tökéletes együttműködési központként tekinthető, ahol a következőket teheti:

Brainstorming és együttműködés a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével csapataid kiaknázhatják a vizuális együttműködés előnyeit. Az interaktív táblával brainstormingot folytathatsz, folyamatábrákat készíthetsz és ötleteidet térképezheted fel, mindezt a projekted keretein belül.

ClickUp Whiteboard brainstorminghoz és feladatmeghatározáshoz

Ez lehetővé teszi a koncepciók vizualizálását és segít a feladatok zökkenőmentes kezelésében. Lehetőséged van

Brainstorming, stratégia kidolgozás és feladatok megtervezése fejlett funkciókkal ellátott agilis munkafolyamatok segítségével.

Összekapcsolja ötleteit reális projektütemtervekkel egyszerűen drag and drop módszerrel, hogy kapcsolatokat, ütemterveket és munkafolyamatokat rajzoljon.

Dolgozzon együtt másokkal, tegyen hozzá jegyzeteket, és gyűjtsön össze ötleteit a valós idejű csapatmunka felületén.

Adjon kontextust projektjeihez képek, webes linkek és nyomon követhető feladatok feltöltésével.

Egyszerűsítse a projektmenedzsment munkafolyamatokat a ClickUp Docs segítségével

Készíts gazdag és együttműködésen alapuló dokumentumokat a ClickUp segítségével, valós idejű szerkesztéssel, AI-alapú írási segítséggel és a projektfeladatokkal való zökkenőmentes integrációval.

ClickUp Docs nézet, amely lehetővé teszi a dokumentumok és a munkafolyamatok összekapcsolását

A ClickUp Docs segítségével összes ötletét egyetlen dokumentumba gyűjtheti, beleértve a dokumentumokat, linkeket, wikiket és egyebeket. Egyszerűsítse feladatkezelését és dokumentumait a ClickUp hatalmas, előre elkészített sablonokból álló könyvtárával, vagy hozzon létre saját sablont a semmiből. A ClickUp Docs segítségével a következőket teheti:

Kössd össze a dokumentumokat és a feladatokat munkafolyamatok, projektfrissítések és egyéb eszközök segítségével.

Rendezze el az összes wikijét és erőforrását egy helyen, és adja hozzá őket a munkaterületéhez.

Jegyzeteket bárhol és bármikor hozzáadhat, akár offline módban is. Amint újra internetkapcsolatra tesz szert, a ClickUp automatikusan szinkronizálja az összes jegyzetét és frissítését a Doc-ban.

Könnyedén védje és ossza meg dokumentumait adatvédelmi és szerkesztési beállításokkal, amelyek lehetővé teszik a linkek megosztását a csapattagokkal és a nyilvános hozzáférést.

Használja a ClickUp Brain fejlett funkcióit a feladatok nyomon követésének, létrehozásának és delegálásának egyszerűsítéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy a feladatokat, dokumentumokat, erőforrásokat és összes tudását fejlett neurális hálózatokkal összekapcsolja, ami a következőket segíti:

Tegyen fel kérdéseket, és kapjon válaszokat a dokumentumokból, feladatokból és projektekből.

Használja az AI-t asszisztensként a feladatok és a projektfrissítések kezeléséhez és automatizálásához.

Használja az AI Writer-t a tartalomkészítéshez, és válaszoljon gyorsan a kontextushoz igazított tartalommal.

Többet érhet el a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp robusztus feladatkezelő funkcióival bármilyen méretű és összetettségű feladatot kezelhet. A ClickUp Tasks segítségével egyetlen egységes platformon oszthatja ki a feladatokat, állíthat be függőségeket, használhatja az automatizálást és követheti nyomon a haladást.

A ClickUp feladatok egyszerűsített listája

Iratkozzon fel a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, hogy új szintre emelje feladatkezelését.