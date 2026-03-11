A 15 legjobb eszköz startupok számára 2026-ban (előnyök, hátrányok, árak)

Ha startupot építesz, minden másodperc és minden dollár számít.

Gondoljon csak bele: az eszközök elszaporodása – az a jelenség, amikor a csapatok túl sok, egymást átfedő, de egymással nem együttműködő eszközt használnak – évente 1 millió dollárba kerül a vállalatoknak fejlesztői csapatonként. Valójában a fejlesztők 75%-a hetente akár 15 órát is elveszít azzal, hogy átlagosan 7,4 egymástól független eszközt használ az alkalmazások fejlesztéséhez.

Egy startupban gyakran egyszerre kell építeni, értékesíteni, szállítani, alkalmazottakat felvenni és problémákat megoldani. Ha tehát egy új eszköz további beállítási időt, újabb bejelentkezést, újabb előfizetési díjat vagy újabb ellenőrzendő helyet jelent, az csendben elvonja a figyelmet és a költségvetést egyaránt.

Éppen ezért már a kezdetektől a legjobb eszközökre van szükséged.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a startupok számára legalkalmasabb eszközöket, azok erősségeit, valamint azt, hogyan válassz olyan eszközkészletet, amely a vállalkozás növekedésével együtt is rugalmas marad.

A startupok számára legalkalmasabb eszközök olyan szoftveralkalmazások, amelyek célja, hogy segítsék a kezdő vállalkozásokat a működésük irányításában, az együttműködésben és a bővülésben anélkül, hogy a komplexitás vagy a magas költségek terhe alá kerülnének.

Ezek az eszközök, amelyeket gyakran SaaS (Software as a Service) formában kínálnak, olyan kategóriákat ölelnek fel, mint a projektmenedzsment, a kommunikáció, a marketing és az automatizálás – mindegyikük egy-egy konkrét operatív kihívás megoldására szolgál, amellyel a startupok nap mint nap szembesülnek.

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Projektek és munkafolyamatok futtatása AI-ügynökökkel és automatizálásokkal egy munkaterületen Tasks + Views a gyors végrehajtáshoz, Chat + SyncUps a valós idejű kommunikációhoz, Dashboards, Brain, Super Agents Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Notion AI-támogatott dokumentumok és adatbázisok a startupok tudásához + egyszerű üzemeltetés Összekapcsolt adatbázisok, Notion AI az oldalakon belül, közzétehető oldalak az érdekelt felek számára Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Slack Csapatkommunikáció AI-összefoglalókkal Csatornák + szálak, AI-összefoglalók, Slack Connect, Workflow Builder Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 4,38 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Asana Projekttervezés célokkal, portfóliókkal és AI-alapú állapotfigyeléssel Portfóliók + célok, AI által írt állapotfrissítések, szabályok automatizálása, idővonal Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Trello Táblaalapú tervezés beépített AI-segítséggel a kártyákhoz Táblák/listák/kártyák, Atlassian Intelligence kártyákban, Butler automatizálások, sablonok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik monday.com Testreszabható táblák mesterséges intelligenciával a dokumentumokban és a munkafolyamatokban Márkás számlázás, számlázási folyamat, költségrögzítés és alapvető jelentések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik HubSpot CRM + marketing + ügyfélszolgálat egy rendszerben, mesterséges intelligencia támogatással CRM + pipeline, életciklus-automatizálás, Breeze AI vázlatok/összefoglalók, jelentések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 9 USD/hó/felhasználó Mailchimp E-mail-központú marketingautomatizálás és ügyfélút Customer Journey Builder, sablonok + Brand Kit, Content Studio az eszközökhöz Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára havi 13 dollártól kezdődik FreshBooks Számlázás, időnyilvántartás és egyszerű könyvelés szolgáltatásokhoz Márkás számlázás, számlázási folyamat, költségrögzítés, alapvető jelentések A fizetős csomagok ára havi 23 dollártól kezdődik Canva Gyors, márkakész design startup csapatok számára Sablonok, márkakészlet, valós idejű együttműködés, AI-alapú tervezés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/hó/fő-től kezdődik Zoom Videohívások megbízható értekezletekkel és AI-összefoglalókkal Találkozók + felvételek, kis csoportos szobák, linkek ütemezéséhez, AI Companion összefoglalók Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Loom Aszinkron videófrissítések és útmutatók elosztott csapatok számára Képernyőfelvétel egy kattintással, linkek megosztása, videóhoz fűzött megjegyzések, alapszintű szerkesztés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik Zapier Ismétlődő feladatok automatizálása alkalmazások között több lépésből álló munkafolyamatokkal Triggerek/műveletek, többlépcsős Zaps, szűrők/útvonalak, széles körű alkalmazáslefedettség Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29,99 dollártól kezdődik havonta. Deel Globális toborzás, bérszámfejtés és szabályozási megfelelés elosztott csapatok számára EOR + alvállalkozók, lokalizált szerződések, globális fizetések, megfelelési munkafolyamatok A fizetős csomagok ára 49 dollártól kezdődik vállalkozónként havonta Semrush SEO-kutatás, webhely-auditok és versenytársakról szóló információk Kulcsszó-kutatás, webhely-audit, rangsor-követés, versenytárs-elemzés A fizetős csomagok ára havi 199 dollártól kezdődik

Olyan eszközt kell választanod, amely mindent, amire szükséged van, egyetlen intuitív felületen egyesít. Röviden összefoglalva, a következőkre kell figyelni:

Könnyű beilleszkedés: Az új csapattagok egy napon belül, nem pedig egy héten belül tudnak produktívvá válni? A meredek tanulási görbével rendelkező eszköz rejtett költséget jelent egy gyorsan fejlődő startup számára

Integrációs ökoszisztéma: Összekapcsolható-e azokkal az eszközökkel, amelyeket már használ, például a Figma, a Google Workspace vagy a GitHub? A gyenge integrációk több kézi munkát igényelnek, ami ellentmond az eszköz céljának

Skálázhatóság: Ez az eszköz akkor is működni fog, ha Ez az eszköz akkor is működni fog, ha bővül a startup csapata ? Egy bootstrapped csapat számára tökéletes eszköz összeomolhat egy Series A társaság igényei alatt

Együttműködési funkciók : Több ember tud-e valós időben együtt dolgozni anélkül, hogy verziókonfliktusok keletkeznének, vagy egymás munkáját felülírnák? Több ember tud-e valós időben együtt dolgozni anélkül, hogy verziókonfliktusok keletkeznének, vagy egymás munkáját felülírnák?

Mesterséges intelligencia: Rendelkezik-e az eszköz olyan mesterséges intelligencia funkciókkal, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat, összefoglalják az információkat vagy hasznos betekintést nyújtanak? Ez hatalmas erőforrás-megtakarítást jelent a kis csapatok számára

Mobil hozzáférés: A csapata hatékonyan tudja-e használni útközben? A csapata hatékonyan tudja-e használni útközben? A távoli csapatok számára a kiváló mobilfunkciók elengedhetetlenek

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehetsz benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt találsz egy részletes áttekintést arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Vessünk egy alapos pillantást a startupok számára elengedhetetlen legjobb eszközökre 👇

1. ClickUp (A legjobb azoknak a startupoknak, amelyek egy munkaterületen belül szeretnék irányítani a projekteket és a munkafolyamatokat AI és automatizálás segítségével)

Tedd ügynökké a startupodat

Startupként olyan eszközökre van szüksége, amelyek minimalizálják az eszközök szétszóródását, és olyan egységes környezetet kínálnak, ahol a munka, a dokumentumok és a csapatkoordináció egy helyen található.

Ez a ClickUp, a világ első konvergens AI munkaterületének alapgondolata. A ClickUp-ban a projektek, dokumentumok, csevegés és elemzések együttműködnek az AI-asszisztensekkel és ügynökökkel, akik teljes munkaterületi kontextussal rendelkeznek.

Vessünk rá egy pillantást:

Kövesse nyomon a gyors tempójú munkamenetek minden elemét

A startupoknál való munka azt jelenti, hogy több ezer, egyformán sürgős feladattal kell megbirkózni. Mivel minden feladatnak vannak függőségei, felelősei és változó határidői. Ilyenkor érdemes a ClickUp Tasks segítségét kérni, amely minden feladatnak egyetlen helyet biztosít, az állapot, a felelős, a prioritás, a kezdési és a határidő, valamint még sok más információval együtt.

Kövesse nyomon minden függőséget, felelőst és határidőt egy helyen a ClickUp Tasks segítségével

Ahhoz, hogy a lendületet fenntartsd anélkül, hogy ugyanazt a dolgot újra és újra elvégeznéd, használhatod a ClickUp feladat-sablonjait is. A ClickUp ismétlődő feladataival automatizálhatod a rutinmunkákat is. A cél az, hogy időt szabadíts fel a vállalkozásod fejlesztésére, miközben a munka a háttérben folyamatosan zajlik.

Kombináld a ClickUp feladatokat a ClickUp nézetekkel, hogy a munkát úgy tekintsd meg, ahogy neked tetszik. A nézetek lényegében ugyanazon feladatadatokra vonatkozó különböző perspektívák, így a csapatod és a partnereid bármilyen formátumban dolgozhatnak, amely segít nekik a gyorsabb végrehajtásban.

Hozzáférést kapsz az alábbi nézetekhez:

Lista, táblázat, naptár , ha az egyes feladatokat szeretnéd áttekinthetően látni

Gantt , ha meg szeretnéd nézni, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a feladatok (függőségek és ütemtervek)

Csapat vagy munkaterhelés: amikor meg kell állapítania, ki túlterhelt, mielőtt az akadályt jelentene

Alakítsd a beszélgetéseket végrehajtható munkává, anélkül, hogy elveszítenéd a kontextust

Soha többé ne támaszkodj külön eszközökre (és extra előfizetésekre!) a csevegéshez, a hívásokhoz vagy a hangüzenetek küldéséhez. Mindezt és még többet is megtehetsz a ClickUp Chatben. Sőt, ha egy üzenet fontos és sürgős figyelmet igényel, közvetlenül abból is létrehozhatsz feladatot.

Beszélgess és dolgozz együtt a ClickUp Chat segítségével

És ha úton van, tartsa nyitva a Chat alkalmazást a telefonján, mindig és minden alkalommal!

A ClickUp Chat alkalmazáson belül SyncUps funkciót is elindíthat, hogy videohívásokon keresztül beszélgethessen.

Indíts el egy SyncUp-ot közvetlenül egy csevegőcsatornából (vagy egy DM-ből) a SyncUps ikon vagy a /SyncUp parancs segítségével, és a ClickUp egy csatlakozási üzenetet helyez el a szálban, hogy mások is azonnal csatlakozhassanak.

A SyncUp használata közben megoszthatod a képernyődet, és a hívás alatt is tovább navigálhatsz a munkaterületeden, ami nagyon hasznos, ha valós időben végigmész a feladatokon, egy dokumentumon vagy egy táblán.

Használd a ClickUp Chat Syncups funkcióját, hogy videohívásokat indíts a csapatoddal

Kontextusfüggő válaszok minden alkalommal a környezeti AI képességeinek köszönhetően

Amikor a feladatok hihetetlenül gyorsan változnak, a legnehezebb rész ritkán a munka elvégzése; hanem a legfrissebb kontextus megtalálása és annak egy megvalósítható következő lépéssé alakítása. A ClickUp Brain a ClickUp munkaterületen belüli AI rétege, így összefoglalhat, írhat és kérdéseket tehet fel közvetlenül a munka helyszínén (feladatok, dokumentumok, megjegyzések és egyebek).

📌 Példa: Nyiss meg egy feladatot, amelyhez 60 hozzászólás és néhány alfeladat tartozik, majd a Brain segítségével készíts egy feladat-tevékenységi összefoglalót, amely elmagyarázza, mi történt a szálban, és hogy az alfeladatok hol tartanak. Így azonnal megkapod a legfrissebb, legújabb változásokat, amelyekre szükséged van.

Keresd át feladataidat, dokumentumaidat és csevegéseidet, és tegyél fel természetes nyelvű kérdéseket a ClickUp Brainnek

Ha pedig ugyanazt az intelligencia-réteget szeretné, mint egy asztali alkalmazás, akkor válassza a ClickUp Brain MAX-ot. Ez az asztali AI-kiegészítő réteg, ha egyetlen feladat vagy dokumentumon túlmutató AI-re van szüksége. Úgy tervezték, hogy a ClickUp munkaterületén, a csatlakoztatott alkalmazásokban és az interneten is keresni tudjon, hogy teljes kontextusú megoldásokkal támogassa Önt. A Brain MAX hab a tortán a Talk-to-Text segítségével elérhető kézmentes diktálási élmény.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon a startupok működését valós időben: A ClickUp Dashboards segítségével egy helyen figyelheti a bevezetéseket, a sprinteket, a toborzási folyamatokat és a csapatok közötti függőségeket.

Ossza meg az aszinkron kontextust a csapatával: Rögzítsen gyors bemutatókat, hibajelentéseket vagy termékfrissítéseket Rögzítsen gyors bemutatókat, hibajelentéseket vagy termékfrissítéseket a ClickUp Clips segítségével, majd csatolja azokat ahhoz a feladathoz vagy dokumentumhoz, amelyen a csapata éppen dolgozik

Bízza a monoton feladatokat az AI-csapattársakra: Használja Használja a ClickUp Super Agents szolgáltatást a többlépéses, ismétlődő munkafolyamatok kezelésére, például a tevékenységek összefoglalására, a frissítések megfogalmazására és az emberi csapattársak bevonására.

Automatizáld azokat a feladatátadásokat, amelyek lassítják a startupokat: Indítsd el Indítsd el a ClickUp Automations funkciót , hogy automatikusan hozzárendelj felelősöket, frissítsd az állapotokat, továbbítsd a jóváhagyásokat és indítsd el a nyomon követést, amikor a munka előrehalad.

A ClickUp korlátai

A funkciók sokasága az első beállítás során nyomasztónak tűnhet, és egyes felhasználóknak meg kell küzdeniük a tanulási görbével.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Tetszik, hogy a ClickUp segít a feladatok strukturálásában, a teljesítendő feladatok fontossági sorrendjének meghatározásában és a csapatok összehangolásában. Nagyra értékelem, hogy a ClickUp megoldja a láthatóság hiányát és a végrehajtás során felmerülő rendezetlenséget. Ezenkívül megkönnyíti a stratégia mérhető cselekvésekre való átalakítását. A legjobban az AI-vel való integrációja tetszik, mivel ez segít az ötletek rendszerezésében és a kézi munkamennyiség csökkentésében egy helyen. Azt is tapasztaltam, hogy a kezdeti beállítás meglehetősen intuitív.

2. Notion (A legjobb megoldás a tudás AI-támogatott dokumentumokká és adatbázisokká alakításához)

A Notion egy dokumentum- és adatbázis-munkaterület, amely kiválóan alkalmas azoknak a startupoknak, amelyek stratégiájukat, termékleírásaikat, jegyzeteiket és a végrehajtást szeretnék összekapcsolni. A Notion mesterséges intelligenciájával összefoglalhatod a hosszú dokumentumokat, a nyers jegyzeteket cselekvési tételekké alakíthatod, a tartalmat egy adott hangnemben átírhatod, valamint lefordíthatod a belső frissítéseket a távoli csapatok számára.

A Notionon belül kérdéseket is feltehetsz, és releváns információkat hívhatsz elő a munkaterületedről, ami jól jön, ha valakinek szüksége van a legfrissebb döntésre, egy termékkövetelményre vagy egy kezdeményezés aktuális állapotára.

Mivel a Notion ötvözi a dokumentumokat az adatbázisokkal, strukturált adatokon is futtathat AI-támogatott munkafolyamatokat, például projektfrissítéseket készíthet egy ütemterv-adatbázisból, első lépésként állásleírásokat generálhat egy toborzási folyamatból, vagy rendezheti az értekezletek jegyzetét, és összekapcsolhatja azokat a megfelelő projektoldalakkal.

A Notion legjobb funkciói

Relációs adatbázisok: Hozzon létre egymással összekapcsolt táblákat, így a feladatadatbázis összekapcsolódik a csapatnévjegyzékkel és a projektkövetővel

Notion AI: Készíts vázlatokat, foglald össze hosszú dokumentumokat, és fordíts tartalmakat közvetlenül az oldaladon belül

Ossza meg a finomított oldalakat külső felhasználók számára, miközben megtartja az irányítást: Tegye közzé a Notion-oldalakat az interneten érdekelt felek számára készült portálokon, könnyű dokumentációként vagy nyilvános forrásként, konfigurálható megosztási beállításokkal

Figyelem: korlátozások

Az offline hozzáférés a gyorsítótárba mentett oldalaktól függ, így internet nélkül a megbízhatóság nem mindig garantált, hacsak nem nyitottad meg előzőleg a szükséges tartalmakat.

A nagy, nehéz oldalak, amelyek több beágyazott adatbázist és sűrű tulajdonságokat tartalmaznak, akadozhatnak és lassan töltődhetnek be

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 9 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

A Notion AI számomra rendkívül hasznos, mivel gyakran készítek jegyzeteket az üzleti tevékenységemhez. Másodpercek alatt átalakítja a kézzel írt jegyzeteimet digitális szöveggé. A Notion AI-t projektmenedzsment eszközként is használom, így biztosítva, hogy minden projektem zökkenőmentesen exportálható legyen az ügyfeleimnek a platformon keresztül.

📮 ClickUp Insight: A felhasználók körülbelül 20%-a számára a koncentrációs munkamenetek egyszerűen nem praktikusak. Napjaik csapatmunkával, gyors irányváltásokkal és folyamatos együttműködéssel telnek – így számukra az alkalmazkodóképesség fontosabb, mint a hosszú, mélyreható munkamenetek. 💫 Ha Ön is közéjük tartozik, akkor a ClickUp az Ön egységes, AI-alapú irányítóközpontja. Feladatokat oszthat ki, videohívásokba kapcsolódhat be, ötleteket gyűjthet, dokumentumokon dolgozhat együtt, sőt tartalmakat vagy képeket is készíthet – mindezt anélkül, hogy alkalmazást váltana. Minden, amire szüksége van a gyors tempójú munkanapokhoz, itt található egy helyen.

3. Slack (A legjobb AI-alapú csapatkommunikációhoz és a startupok gyors belső összehangolásához)

A Slack egy népszerű csapatkommunikációs platform, amely csatornákra, szálakra, huddle-okra (egyéni audio- és videohívásokra) és kereshető üzenetelőzményekre épül. A Slackben a munkát funkciók szerint (például #product, #growth vagy #support) vagy kezdeményezések szerint (például #launch-week vagy #fundraising) szervezheti, és a beszélgetések és fájlok idővel is a megfelelő csatornához kapcsolódnak.

A gyorsan haladó startup-csapatok számára a Slack AI-rétege segít a terméknek lépést tartani. Ez olyan AI-funkciókat tartalmaz, mint a beszélgetések összefoglalása, a napi összefoglalók, a fájlok összefoglalása és az AI-keresés, amelyek segítenek a csapatoknak felzárkózni, miután teljes mértékben a végrehajtásba merültek.

A Slack legjobb funkciói

Csatornák: Szervezd a beszélgetéseket projekt, csapat vagy téma szerint, hogy a megbeszélések célzottak és könnyen elérhetők legyenek

Slack Connect: Hívj meg külső együttműködőket dedikált csatornákra anélkül, hogy hozzáférést adnál nekik a teljes munkaterületedhez

Készítsen egyszerű belső automatizálásokat: Használja a Workflow Builder alkalmazást az ismétlődő kérések és átadások automatizálására a Slackben

Slack korlátai

Az értesítések mennyisége gyorsan zavaróvá válhat, különösen több aktív csatornán és megosztott Connect-csatornákon keresztül.

A Slackbot nem képes megbízhatóan megbeszéléseket ütemezni e-mail címek alapján (például automatikusan létrehozni egy Google Meet-találkozót és azt a megfelelő csatornára posztolni)

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 4,38 USD/felhasználó/hónap

Business+: 9 USD/felhasználó/hónap

Enterprise+: Egyedi árak

A Slack értékelései és véleményei

G2: 4,5/5 (több mint 38 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 900 értékelés)

Mit mondanak a valós felhasználók a Slackről?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Könnyű megtanulni a használatát, és üzenetküldő platformként működik, amely lehetővé teszi, hogy másokat megjelöljünk a csatornán vagy a közvetlen üzenetekben. Az AI-botok segítségével megvalósított automatizálás kivételes, és szervezetünk ezt használja a szállítás alatt álló töltőállomásaink alkatrészeinek nyomon követésére, és a bot remekül működik. Még a Huddle opcióval történő híváshoz is rendelkezésre álltak az összes funkciók, mint például a képernyőmegosztás és az üzenetküldés a Huddle-on. Összességében egy nagyon jó eszköz, különösen szakmai munkákhoz.

4. Asana (A legjobb AI-támogatott projekttervezéshez célokkal és portfóliókkal)

Az Asana egy projekt- és munkamenedzsment platform, amelyet olyan startupok számára fejlesztettek ki, amelyeknek termékfejlesztés, piacra lépés, operatív tevékenységek és toborzás terén is végre kell hajtaniuk feladataikat. Az Asanában a kezdeményezéseket projektekre bonthatod, feltérképezheted a függőségeket, és átláthatóvá teheted a felelősöket és a határidőket, miközben a munka a csapatok között halad. Ha a tervezés magasabb szintű réteget igényel, az Asana portfóliókat és célkövetést is támogat, így a vezetés láthatja, hogyan alakulnak a projekt előrehaladása és az eredmények.

Az Asana mesterséges intelligenciájának funkciói szintén segítenek számos folyamat racionalizálásában a gyors tempójú csapatok számára. Például a „Smart Assists” funkció a munkából és a tevékenységekből nyert kontextus alapján készít projektfrissítéseket, míg a „Smart Summaries” funkció a hosszú szálak esetén a feladatok és a projektek kontextusát rövid összefoglalókba és teendőlistákba sűríti.

Az Asana legjobb funkciói

Idővonal nézet: Tervezd meg a projekteket vizuálisan egy Gantt-típusú idővonal segítségével, amely megmutatja a függőségeket és a határidőket

Készítsen áttekinthetőbb projektfrissítéseket: Készítsen AI által írt állapotfrissítéseket, amelyek a valós idejű projekttevékenységek alapján rámutatnak az akadályokra, a nyitott kérdésekre és a következő lépésekre

Automatizáld a munkafolyamatok irányítását: Indíts el feladatokat, állapotváltozásokat és átadásokat a projektekben szereplő feltételeken alapuló szabályok segítségével

Az Asana korlátai

A függőségek, szabályok és tulajdonjogok folyamatos karbantartást igényelnek, hogy a tervek pontosak maradjanak a projektek számának növekedésével

A fő munkafolyamat felhőalapú, ezért az offline hozzáférés nem tartozik az alkalmazás legfőbb erősségei közé.

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,99 USD/felhasználó/hónap

Advanced: 30,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 500 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Az Asanában leginkább az tetszik, hogy rugalmasan lehet vele valódi operatív munkafolyamatokat kialakítani, nem csak egyszerű feladatlistákat. Lehetővé teszi számunkra, hogy a munkát egyértelmű felelősségi körökkel, függőségekkel és szabványosított feladatokkal strukturáljuk, amelyek tükrözik, hogy a munka valójában hogyan zajlik a csapatok között. Kiváló átláthatóságot biztosít mikromanagement nélkül, és jól integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack és a HubSpot, ami sokkal hatékonyabbá teszi az automatizálást és a csapatok közötti koordinációt.

5. Trello (A legjobb AI-támogatott tervezéshez, amelyet a startupok táblákon futtathatnak)

A Trello egy vizuális munkamenedzsment eszköz, amely táblák, listák és kártyák köré épül, és amelynek segítségével a startupok nyomon követhetik a termékfejlesztést, a bevezetéseket, a folyamatokat és a tartalmi naptárakat anélkül, hogy bonyolult projektmenedzsment rendszert kellene bevezetniük. A kártyák tartalmazzák a munka teljes folyamatát, beleértve a felelősöket, a határidőket, az ellenőrzőlistákat és a mellékleteket, így a prioritások változása esetén is áttekinthető marad a végrehajtás.

Az AI-támogatás érdekében a Trello az Atlassian Intelligence-t is beépítette a kártyaleírásokba és a megjegyzésekbe. Ez új szövegeket generálhat, átalakíthatja a már megírtakat, összefoglalhatja a hosszú szövegeket, kiemelheti a teendőket, és szükség esetén tisztázhatja a megfogalmazást.

A Power-Ups segítségével bővítheti a funkciókat integrációk és egyéni mezők hozzáadásával, valamint a munkafolyamat-automatizálást használhatja egyszerű, ismétlődő műveletekhez.

A Trello kis csapatok és egyszerű munkafolyamatok esetén jól működik, de a projektek összetettségének növekedésével már nehezen boldogul.

A Trello legjobb funkciói

Készítsen AI-támogatott kártyatartalmakat: Az Atlassian Intelligence segítségével közvetlenül a kártyaleírásokban és megjegyzésekben generálhat, összefoglalhat, rövidíthet és kivonhat teendőket.

Automatizáld a táblák karbantartását: Futtasd a „Butler” szabályait és parancsait, dokumentált korlátozásokkal, amelyek segítenek megelőzni a kontrollálhatatlan automatizálásokat és a nagy táblák túlterhelését

Ismétlődő munkafolyamatok tervezése: Használjon sablonokat és táblamintákat olyan ismétlődő startup-munkafolyamatok létrehozásához, mint a bevezetési ellenőrzőlisták, a tartalom-pipeline-ek és az onboarding-táblák

A Trello korlátai

A nagy táblákon elterjedő „kártyatengert” elkerülheti, ahol a régebbi elemeket egyre nehezebb megtalálni, és a komplex kezdeményezések korlátozottnak tűnnek erősebb natív jelentési és függőségi eszközök nélkül.

A Butler használatának növekedésével az automatizálás korlátaihoz ütközik, mivel a Trello korlátozza az automatizált futtatások számát és a futtatásonkénti műveleteket.

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

Mit mondanak a Trellóról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Trello az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköz a munka vizuális szervezéséhez. Tábla- és kártyás elrendezése intuitív és rugalmas, és mindenre jól használható, az egyszerű feladatkövetéstől a könnyű projektmenedzsmentig. Gyorsan beállítható, a csapatok könnyen elsajátíthatják, és a munkafolyamatokat áttekinthetővé teszi anélkül, hogy felesleges bonyolultságot adna hozzá. Az olyan funkciók, mint a csekklisták, címkék, határidők és automatizálások (Butler) segítik a projektek előrehaladását, míg az olyan eszközökkel való integrációk, mint a Slack és a Google Drive, még hasznosabbá teszik a feladatok kezelésének központi helyeként.

6. Monday.com (A legjobb választás a startupok számára, ha könnyű, AI-támogatott munkamenedzsmentre van szükségük)

A Monday.com egy „Work OS”-ként pozícionálja magát, amely segít a startupoknak a projektek tervezésében, a funkciók közötti munkafolyamatok lebonyolításában és a láthatóság fenntartásában a csapat bővülése során. A rendszer testreszabható táblákra épül, ahol nyomon követheted a termékbevezetéseket, a toborzási folyamatokat, az ügyfélkéréseket, a marketingnaptárakat vagy az új munkatársak beillesztésével kapcsolatos feladatokat, miközben a felelősök, az ütemtervek és az állapotok mindig láthatók.

A Monday AI is szerepel a listán. A Sidekick segítségével közvetlenül a táblákon és a Workdocs-ban használhatod az AI-t, hogy összefoglald a frissítéseket, tartalmat készíts, és gyorsan cselekedj, amikor a dolgok gyorsan változnak.

Az ökoszisztéma tekintetében a monday.com integrációk és alkalmazások piacterét kínálja, valamint fejlesztői eszközöket a munkafolyamatok kiterjesztéséhez, ami akkor fontos, ha a csapata szeretné, hogy a munka folyamatosan kapcsolódjon a Slackhez, a Drive-hoz, a CRM-hez vagy az elemző eszközökhöz.

A Monday.com legjobb funkciói

A dokumentumok hasznos kimenetekké alakítása: Használja a monday Workdocs mesterséges intelligenciáját, hogy a dokumentum tartalmából és fájljaiból tömör összefoglalókat készítsen bekezdések vagy kulcsfontosságú pontok listája formájában.

Adjon hozzá AI-alapú építőelemeket: Használja a monday AI funkcióit az összes táblán és munkafolyamatban az AI Feature Catalog segítségével, beleértve az automatizálás-típusú AI műveleteket és asszisztenseket

Bővítse a Workdocs funkcióit AI-alapú műveletekkel: Használja a monday AI-asszisztens keretrendszerét, hogy az alkalmazások összefoglalhassák, lefordíthassák, exportálhassák vagy generálhassák a tartalmakat a Workdocs-on belül

A Monday.com korlátai

Teljesítménycsökkenés nagyon nagy tábláknál, ahol az elemek száma nagy, és a navigáció lassúvá válik

Az API-korlátok és az oszlopok típusának következetlenségei lelassítják a nagyobb integrációkat és az adatok szinkronizálását

A Monday.com árai

Ingyenes (legfeljebb 2 felhasználóig)

Alapcsomag: 9 USD/felhasználó/hónap

Standard: 12 USD/felhasználó/hónap

Előny: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 17 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 5500 értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A monday.com-ban leginkább az tetszik, hogy mennyire vizuális és testreszabható. Egy pillanat alatt áttekinthetem a feladatok állapotát, a csapatokat és a határidőket, anélkül, hogy táblázatokban kellene turkálnom. Segít mindenkinek összehangolni a munkát, és rengeteg időt takarít meg a mindennapi munkámban.

7. HubSpot (A legjobb azoknak a startupoknak, amelyek CRM-et, marketinget és ügyfélszolgálatot szeretnének egy AI-támogatott rendszerben)

A HubSpot egy olyan CRM-platform, amely a startupok alapvető igényeit egy helyen egyesíti: kapcsolattartás és ügyletek nyomon követése, e-mail és marketing automatizálás, ügyfélszolgálati jegyek, valamint egy CMS a céloldalakhoz vagy egy egyszerű weboldalhoz. Ahogy a potenciális ügyfelek száma növekszik, segít abban, hogy a lead-ek rögzítése, a nyomon követés és az ügyfelekkel folytatott beszélgetések ugyanahhoz a rekordhoz kapcsolódjanak, így a feladatátadások nem vesznek el a különböző eszközök között.

Az AI területén a HubSpot „Breeze” alkalmazása a platformon belüli mindennapi munkák felgyorsítására szolgál, például e-mailek és oldalak megírására, összefoglalók készítésére, valamint arra, hogy a csapatok gyorsabban tudjanak haladni anélkül, hogy elhagynák a CRM környezetét.

Azoknak a startupoknak, amelyek szeretnék átlátni, mi működik jól, a HubSpot jelentései összefoglalják a CRM- és marketingtevékenységeket, így segítve Önöket abban, hogy lássák, mely kampányok generálnak potenciális ügyfeleket, és hol akadnak el az üzletkötések.

A HubSpot legjobb funkciói

Átfogó CRM: Kapcsolatok, cégek, ügyletek és feladatok nyomon követése egy helyen

Marketing Hub: Készítsen céloldalakat, e-mail kampányokat és közösségi média bejegyzéseket automatizáltan

Sales Hub: Kezelje ügyfélcsatornáját az üzletkötési szakaszok, az előrejelzések és a tevékenységek nyomon követése segítségével

A HubSpot korlátai

A bonyolultabb munkafolyamatokhoz rendelkezésre álló korlátozott testreszabási lehetőségek korlátozóak lehetnek

A főbb funkciók apró hibái megzavarhatják a napi működést, ha a csapatok a HubSpotot használják nyilvántartási rendszerként.

A HubSpot árai

Ingyenes eszközök

Starter: 9 USD/hó/felhasználó

Professional: 1 300 USD/hó (6 felhasználói helyet tartalmaz)

Vállalati: 4700 USD/hó

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 34 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Amit a legjobban szeretek, az a platform all-in-one jellege. A CRM, az e-mail marketing és az automatizált munkafolyamatok tökéletes integrációja hihetetlenül sok időt takarít meg nekünk. A felhasználói felület rendkívül intuitív, így az új csapattagok is könnyen felzárkózhatnak anélkül, hogy kiterjedt képzésre lenne szükségük. A szegmentálási lehetőségek szintén kiválóak.

8. Mailchimp (A legjobb választás az e-mail-központú marketingautomatizáláshoz és az ügyfélútvonalak kezeléséhez, ahogy a startupod növekszik)

A Mailchimp egy e-mailes marketing- és automatizálási platform, amely segít a startupoknak egy helyről potenciális ügyfeleket szerezni, kampányokat indítani és életciklus-alapú üzenetküldést végrehajtani. Kiválóan alkalmas olyan ismétlődő kimenő kommunikációra, mint a hírlevelek, termékbejelentések, bevezető sorozatok és visszanyerő kampányok, és elég rendszerezett ahhoz, hogy a lista növekedésével is konzisztens maradjon a célzás és a kreatív megoldások.

A Mailchimp vonzerejének nagy része a Customer Journey Builder (Marketing Automation Flows) funkciónak köszönhető, amely lehetővé teszi automatizált útvonalak megtervezését olyan szabályokkal, mint az elágazási pontok és a késleltetések, a kapcsolatfelvételek alapján. Ez megkönnyíti az egyszeri hírlevelek túllépését olyan „ha erre kattintottak, küldd azt” típusú sorozatokra, amelyek releváns üzeneteket biztosítanak.

A kreatív oldalon a Mailchimp segít a startupoknak vizuális tervezés révén következetes márka jelenlétet építeni. A Brand Kit tárolja a logókat, betűtípusokat és színeket, majd mesterséges intelligenciát használva márkának megfelelő elrendezéseket és grafikákat generál e-mailekhez és egyéb marketingeszközökhöz. A Content Studio pedig központi könyvtárat biztosít a kampányok során újrahasznosított képek és fájlok számára.

A Mailchimp legjobb funkciói

E-mail kampánykészítő: Készítsen professzionális e-maileket a drag-and-drop szerkesztő és a sablonok segítségével

Építsen életciklus-automatizálásokat: Hozzon létre marketingautomatizációs folyamatokat elágazási pontokkal, késleltetésekkel és több lépésből álló útvonalakkal, amelyek alkalmazkodnak a kapcsolattartók viselkedéséhez

Marketing automatizálás: Hozzon létre automatizált e-mail sorozatokat, amelyeket regisztrációk vagy vásárlások indítanak el

A Mailchimp korlátai

A jelentéskészítés nem túl rugalmas, ha olyan, irányítópult-szerű nézetet szeretnél, amely egyetlen jelentésben egyesíti az e-mail teljesítményt, az automatizálásokat és a közönség növekedését.

Ahogy egyre több funkciót használ, a felület zsúfoltnak tűnhet, ami nap mint nap lassítja a navigációt

A Mailchimp árai

Ingyenes: 250 névjegy korlát

Alapvető tudnivalók: 14 napig ingyenes, utána 13 USD/hó-tól

Standard: 14 napig ingyenes, utána 20 USD/hó-tól

Premium: 297,50 USD/hó 12 hónapig, utána 350 USD/hó+

Mailchimp értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 17 500 értékelés)

Mit mondanak a Mailchimp-ről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

A Mailchimp e-mail platform a tökéletes kezdőprogram marketinges e-mailek készítéséhez, ha még nem igazán tudod, mit csinálsz, vagy csak most kezded, és professzionális, kifinomult megjelenést szeretnél elérni anélkül, hogy rengeteg időt és energiát kellene fordítanod az e-mailek elkészítésére. A sablonok rendkívül felhasználóbarátok, a drag-and-drop funkciókat pedig minden szintű felhasználó könnyedén elsajátíthatja.

9. FreshBooks (A legjobb azoknak a szolgáltatásalapú startupoknak, amelyeknek számlázásra, időnyilvántartásra és egyszerű könyvelésre van szükségük egy helyen)

A FreshBooks egy számlázás-központú könyvelési platform, amelyet olyan startupok számára terveztek, amelyek projektek, előlegek vagy óradíjas munkák után számláznak, és szeretnék, ha a számlázás közvetlenül kapcsolódna a teljesítéshez. Készíthetsz professzionális számlákat, beszedhetsz online fizetéseket, és a számlához csatolhatod az ügyfelekkel folytatott levelezést.

Emellett elvégzi azokat a napi adminisztratív feladatokat is, amelyek általában több eszköz között oszlanak meg: nyomon követi az ügyfelekkel vagy projektekkel kapcsolatos időt, a nyomon követett órákat számlába alakítja, rögzíti a kiadásokat, és elkészíti azokat a legfontosabb pénzügyi jelentéseket, amelyekre szükséged van a cash flow megértéséhez.

Ha egyszerre több ügyfélprojektet is vezet, a FreshBooks projektkövető funkciója segít az idő, a kiadások és a számlák egyetlen, ügyfélnek szánt nézetben történő csoportosításában.

A FreshBooks legjobb funkciói

Professzionális számlázás: Készítsen márkás számlákat, állítson be ismétlődő számlázást, és fogadjon online fizetéseket

Kiadások nyomon követése: Fotózza le a nyugtákat, és csatlakoztassa bankszámláit a kiadások automatikus kategorizálásához

Pénzügyi jelentések: Készítsen eredménykimutatásokat és költségjelentéseket, hogy átlássa pénzügyi helyzetét

A FreshBooks korlátai

Korlátozott készletkezelés termékalapú vállalkozások számára

Figyeljen az adat szinkronizálási hibákra vagy a mobil eszközök késleltetésére, amelyek lelassíthatják a napi könyvelési frissítéseket

A FreshBooks árai

Lite: 23 USD/hó

Plusz: 43 USD/hó

Prémium: 70 USD/hó

Válassz: Egyedi árak

FreshBooks értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a FreshBooks-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

A FreshBooks egy felhasználóbarát könyvelési megoldás, amely segít a kisvállalkozásoknak és a szabadúszóknak a pénzügyi feladatok egyszerűsítésében, az időmegtakarításban és a szervezettség fenntartásában.

10. Canva (A legjobb márkakész design és tartalomkészítés startup csapatok számára)

A Canva egy olyan tervezési platform, amelyet mindenféle tervezési feladatra fejlesztettek ki, például közösségi média bejegyzések, prezentációk, céloldal grafikák, termékismertetők, befektetői frissítések és belső dokumentumok készítésére. Sablonalapú munkafolyamatot, drag-and-drop szerkesztőt és együttműködési eszközöket kínál.

Ez a startupok mindennapi működéséhez is illeszkedik. A megosztott készletek és sablonok segítségével egy kis csapaton belül is egységesen tarthatja a márkaelemeket, a terveken belül megjegyzésekkel és jóváhagyásokkal együttműködhet, valamint az eszközöket a különböző csatornákhoz szükséges formátumokban exportálhatja.

A Magic Design és más AI-funkciók most már szöveges utasítások alapján is képesek terveket generálni, ami még tovább gyorsítja a tervezési folyamatot.

A Canva legjobb funkciói

Drag-and-drop szerkesztő: Készítsen terveket úgy, hogy elemeket húz a vászonra

Sablonkönyvtár: Több ezer professzionálisan megtervezett sablon a közösségi médiához, prezentációkhoz és egyebekhez

Brand Kit: Tárolja márka színeit, betűtípusait és logóit, hogy azokat következetesen alkalmazhassa

Canva korlátai

A fejlett tervezési funkciók az Adobe Creative Suite-hez képest korlátozottak

Számos sablon és elem fizetős előfizetést igényel

A Canva árai

Ingyenes

Canva Pro: 15 USD/hó/fő

Canva Business: 20 USD/hó/fő

Vállalati: Egyedi árak

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

Könnyen használható! Nap mint nap készítek vizuálisan vonzó prezentációkat megbeszélésekre, és jegyzeteket is készítek, amelyek jól jönnek a megoldások bemutatásakor. A csapattagok is könnyen hozzáférhetnek hozzá, ha szükségük van rá. Instagram- és egyéb közösségi média-bejegyzések készítésére is használom, hogy vonzó üdvözleteket tegyek közzé az ünnepi időszakban. Kipróbáltam az AI-funkciójukat is; elképesztő. A Canva az első számú alkalmazásom minden tervezési igényemhez!

11. Zoom (A legjobb videohívások lebonyolításához, beépített AI-összefoglalókkal)

A Zoom egy videóközpontú kommunikációs platform, amelyet a startupok a napi standup-megbeszélésektől a befektetőknek szóló frissítésekig és az ügyfeleknek tartott bemutatókig mindenre használnak. A platformot a megbízható értekezletek köré építették, de egy könnyedebb munkaterületet is biztosít csevegési és együttműködési funkciókkal, így a beszélgetések nem tűnnek el a hívás befejezésével.

A Zoom erőssége a gyors végrehajtás. Gyorsan összehívhat egy értekezletet, megoszthat egy linket, és szinte mindenki zökkenőmentesen csatlakozhat. Ez akkor fontos, ha a csapata ugyanazon a napon gyorsan vált az értékesítési hívások, az új munkatársak betanítása, a partnerekkel való egyeztetések és a belső értékelések között.

Ha nem csak a hívások lebonyolításához szeretne segítséget, a Zoom AI Companion alkalmazás összefoglalja a megbeszéléseket és kiemeli a legfontosabb eseményeket, így a követő lépések nem attól függenek, hogy valaki emlékszik-e a jegyzetekre.

A Zoom legjobb funkciói

Megbízható videóminőség: A találkozók gyorsan elindulnak, és a videóminőség automatikusan alkalmazkodik az internetkapcsolatodhoz

Képernyőmegosztás és rögzítés: Ossza meg képernyőjét vagy bizonyos alkalmazásokat, és rögzítse a munkameneteket azok számára, akik nem tudtak részt venni

Breakout szobák: Ossza fel a nagyobb értekezleteket kisebb csoportokra a célzott megbeszélések érdekében

Zoom korlátai

A 40 perces korlát a csoportos ingyenes találkozókra zavaró

A visszajelzések gyakran említik az alkalmi technikai problémákat, amelyek megzavarhatják a hívások menetét.

A Zoom árai

Alap: Ingyenes

Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Zoom értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 55 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 14 000 értékelés)

Mit mondanak a Zoomról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A könnyű használat, a felhasználóbarát felület, a sokoldalúság és még sok más.

A Loom egy videóüzenetküldő eszköz, amely segít a startupoknak gyors termékfrissítéseket, hibajelentéseket, ügyfélvisszajelzéseket és belső bejelentéseket megosztani anélkül, hogy mindenkit újabb hívásra kellene összehívni. Rögzíted a képernyődet, a kamerádat vagy mindkettőt, majd megosztasz egy linket, hogy a csapattársak saját időben megnézhessék, kommentekkel reagálhassanak és közvetlenül a videón válaszolhassanak.

Különösen hasznos a gyorsan változó csapatok számára, ahol a hosszú beszélgetéssorokban könnyen elveszik a kontextus. Az alapító rögzítheti a fejlesztési terv frissítését, a projektmenedzser áttekintheti a specifikációt, a támogatás pedig elküldheti a kidolgozott ügyfélmagyarázatot – mindezt ugyanazon a könnyed folyamaton keresztül.

A Loom legjobb funkciói

Felvétel egy kattintással: Indítsa el a képernyő, a kamera vagy mindkettő felvételét egyetlen kattintással egy böngészőbővítmény segítségével

Videószerkesztés: Vágd le a felvételeket és adj hozzá cselekvésre ösztönző elemeket külön szerkesztőeszköz nélkül

Nézői statisztikák: Nézd meg, kik nézték meg a videódat, és mennyit nézték meg belőle

Loom korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a videók hosszát és számát

Nem ideális kétirányú, valós idejű beszélgetésekhez

A Loom árai

Starter: Ingyenes

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Business + AI: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árak

A Loom értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Loomról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozik:

A Loom használata nagyon egyszerű. A képernyőről azonnal elérheted, és gyorsan elkezdhetsz felvételt készíteni. Tetszenek a tervezési jellemzői.

13. Zapier (A legjobb megoldás azoknak a startupoknak, amelyek AI-támogatott munkafolyamatokkal automatizálják az alkalmazások közötti ismétlődő feladatokat)

A CRM-ben szereplő minden új potenciális ügyfelet hozzá kell adnia az e-mail marketing eszközéhez, minden új ügyfélnek saját sorra van szüksége a táblázatában, és minden ügyfélszolgálati jegyhez Slack-értesítés tartozik. Ez a kézi adatbevitel heti szinten órákat vehet igénybe.

A Zapier kódírás nélkül automatizálja az alkalmazások közötti munkafolyamatokat. A startupok számára ez azt jelenti, hogy összekapcsolhatják egymástól független eszközeiket, így az adatok automatikusan áramlanak. Hozzon létre egy „Zap”-ot, amely akkor aktiválódik, amikor valami történik az egyik alkalmazásban (például egy új űrlap beküldése), és automatikusan végrehajtja a műveleteket a többi alkalmazásban (hozzáadás a CRM-hez, Slack-üzenet küldése, feladat létrehozása).

A Zapier több ezer alkalmazást támogat, így ez az a kapocs, amely összetartja a technológiai rendszerét. A több lépésből álló Zaps komplex munkafolyamatokat kezel, a szűrők pedig biztosítják, hogy az automatizálások csak akkor fussanak, ha bizonyos feltételek teljesülnek.

A Zapier legjobb funkciói

Automatizált munkafolyamatok (Zaps): Kapcsolja össze az egyik alkalmazásban bekövetkező eseményeket egy másik alkalmazásban végrehajtandó műveletekkel

Több lépésből álló Zaps: Több műveletet is összekapcsolhat egyetlen automatizált munkafolyamatban

Szűrők és útvonalak: Adjon hozzá feltételes logikát, hogy a Zaps csak akkor fusson, ha bizonyos feltételek teljesülnek

A Zapier korlátai

A feladatok (automatizált futtatások) számának növekedésével drágulhat

A sikertelen Zaps hibaelhárításához meg kell értened, hogyan működnek a kiváltók és a műveletek

A Zapier árai

Ingyenes: 100 feladat/hónap

Starter : 29,99 USD/hó

Professional : 103,50 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Zapierről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Zapier egyszerűvé teszi az automatizálást, még azok számára is, akik nem rendelkeznek technikai háttérrel. Lehetővé tette számomra, hogy több platformot (például a TikTok Lead Ads, a Meta Lead Forms és a Google Sheets) összekapcsoljak, így a leadkezelésünk sokkal gyorsabbá és szervezettebbé vált. Miután a Zaps beállítása megtörtént, azok megbízhatóan futnak a háttérben, és rengeteg kézi munkától kímélnek meg minket.

14. Deel (A legjobb globális csapatok toborzásához és bérszámfejtéséhez)

A Deel egyszerűsíti a globális munkaerő-felvételt azáltal, hogy kezeli a nemzetközi vállalkozók és alkalmazottak bérszámfejtését, a jogszabályi előírások betartását és a szerződéseket. Az elosztott csapatokat építő startupok számára a Deel hivatalos munkáltatóként (EOR) működik, kezelve a helyi jogszabályi előírásokat, így Ön nemzetközi szinten is felvehet munkatársakat anélkül, hogy minden országban jogi személyiséget kellene létrehoznia.

Fizessen a vállalkozóknak helyi pénznemben, kezelje automatikusan az adólevonásokat, és készítsen az egyes országok munkaügyi törvényeinek megfelelő szerződéseket. A Deel önkiszolgáló platformja a nemzetközi munkaerő-felvételt ugyanolyan egyszerűvé teszi, mint a belföldi felvételt.

A Deel legjobb funkciói

Hivatalos munkáltató (EOR): Vegyél fel teljes munkaidős alkalmazottakat nemzetközi szinten anélkül, hogy helyi vállalatokat kellene alapítanod

Alvállalkozók kezelése: Fizessen alvállalkozóknak világszerte automatizált számlázással és a szabályoknak megfelelően

Vezesse a vállalkozói tevékenységeket átláthatóan: Készítsen helyi nyelvű vállalkozói szerződéseket, kezelje a számlákat és a kiadásokat, és fizessen több mint 150 pénznemben, beépített adóügyi dokumentumkezeléssel

A Deel korlátai

Kezelje lassan a bonyolult bérszámfejtési szélsőséges eseteket, mint például a helyi adómentességek, a szerződésmódosítások és a cikluson kívüli kifizetések

A helyi bérszámfejtő szolgáltatókhoz képest elérte a testreszabási korlátokat a nagyon specifikus bérszámfejtési munkafolyamatok esetében

A Deel árai

Vállalkozók : 49 USD/vállalkozó/hónap

EOR : 599 USD/alkalmazott/hónap

Contractor of Record: 325 USD/vállalkozó/hónap

Deel értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Deelről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

A Deelben leginkább az tetszik, hogy az egész folyamat milyen zökkenőmentes és stresszmentes. A kifizetések gyorsak, a díjak ésszerűek, és minden egyszerűen működik. Az alkalmazás nagyon felhasználóbarát, és egyszerűvé teszi a határokon átnyúló fizetéseket, felesleges oda-vissza levelezés nélkül. Összességében megszünteti a nemzetközi bérszámfejtéssel általában járó sok nehézséget.

15. Semrush (A legjobb kulcsszó-kutatáshoz és SEO-optimalizálási stratégiákhoz)

A Semrush egy átfogó SEO- és digitális marketingplatform, amely segít a startupoknak a kulcsszavak kutatásában, a versenytársak elemzésében, a weboldaluk auditálásában és a rangsorok nyomon követésében.

Az organikus növekedésre támaszkodó startupok számára a Semrush biztosítja a hatékony SEO-stratégia kidolgozásához szükséges adatokat.

A platform kulcsszó-kutatása megmutatja a keresési volumenet, a nehézségi fokot és a kapcsolódó kifejezéseket, míg a webhely-auditok feltárják a technikai SEO-problémákat. Sőt, a versenytársak elemzése révén kiderül, mi működik másoknál az Ön szektorában, a „pozíciókövetés” pedig nyomon követi az Ön előrehaladását az idő múlásával.

A Semrush legjobb funkciói

Kulcsszó-kutatás: Találj nagy forgalmú, alacsony versennyel rendelkező kulcsszavakat, amelyekre tartalmadat szabhatod

Webhely-audit: Azonosítsa és javítsa ki a rangsorolását befolyásoló technikai SEO-problémákat

Versenytársak elemzése: Nézze meg, milyen kulcsszavakra rangsorolják a versenytársak, és milyen tartalom generálja a forgalmukat

A Semrush korlátai

Drága a szűkös költségvetéssel rendelkező, korai fázisban lévő startupok számára

Egyes funkciók túl bonyolultnak tűnhetnek, ha csak alapvető SEO-ra van szüksége

A Semrush árai

Starter : 199 USD/hó

Pro+ : 299 USD/hó

Advanced: 549 USD/hó

Semrush értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Semrush-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Személy szerint számomra a piaci betekintés a legértékesebb elem. Bár mindig némi szkepticizmussal kezelem, rendkívül értékes, hogy van lehetőségünk összehasonlítani és értékelni teljesítményünket a piachoz képest, és megérteni, hol nyernek (vagy veszítenek) versenytársaink.

Építsen fel egy olyan startup-stacket, amely karcsú marad és támogatja a méretnövekedést a ClickUp segítségével

Ahogy a vállalkozásod növekszik, a legnagyobb kockázatot az eszközök elszaporodása jelenti. Több bejelentkezés, több lap, több hely, ahol a frissítések elveszhetnek. A rendszer bővül, de a sebesség csökken.

A ClickUp segít a hatékonyság fenntartásában azáltal, hogy az alapvető feladatokat egy helyre összpontosítja. A feladatok, dokumentumok, tudásbázis, irányítópultok és mesterséges intelligencia egy helyen találhatók, így a tervezés, a végrehajtás és a frissítések összekapcsolódnak anélkül, hogy folyamatosan váltani kellene a kontextusok között. Ha a munkarendszere egységes, a többi eszköz a saját feladatkörére koncentrálhat.

Tartsd egyszerűnek a rendszeredet. Tartsd mozgásban a csapatodat. Kezdd el a munkát a ClickUp-on. ✅