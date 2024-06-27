A 10 legjobb konverziós arány optimalizálási (CRO) ügynökség

Webhelye sok látogatót vonz, de nem sikerül őket fizető ügyfelekké alakítania?

Időt és pénzt költött a weboldal tervezésére és a tartalomra, de a konverziós arány nem javul.

Gondolt már arra, hogy ezeket az alkalmi böngészőket hűséges ügyfelekké alakítsa, növelve ezzel bevételeit és ROI-ját?

A konverziós arány optimalizálás (CRO) itt lesz a szövetségesed.

A CRO egy olyan folyamat, amelynek célja a weboldal látogatóinak azon százalékos arányának növelése, akik elvégzik a kívánt műveletet, legyen az vásárlás, hírlevélre való feliratkozás vagy kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése.

És mi a legjobb módja a CRO kihasználásának? Együttműködés egy elsőrangú konverziós arány optimalizáló ügynökséggel!

Ez a blog összeállította a legjobb konverziós arány optimalizáló cégek listáját, amelyek eredményorientált konverziós optimalizálási stratégiáikról ismertek.

Mielőtt konverziós arány optimalizáló ügynökséget alkalmazna, megbeszéljük, mit érdemes figyelembe venni, összehasonlítjuk a házon belüli és a kiszervezett CRO-csapatok előnyeit és hátrányait, és tippeket adunk a konverziós arányok optimalizálásához legalkalmasabb eszközök használatához.

Akkor vágjunk is bele! 👇

A legjobb konverziós arány optimalizáló ügynökségek

1. Invesp

A legjobbak e-kereskedelem, SaaS és lead-generáló weboldalak számára

Az Invesp egy jól megalapozott, adatközpontú konverzióoptimalizáló ügynökség, amely bizonyított eredményekkel rendelkezik a weboldalak konverziójának növelésében különböző iparágakban. Teljes körű konverziós arány optimalizálási szolgáltatásokat kínálnak, és folyamatukban elsődleges fontosságot tulajdonítanak az átláthatóságnak.

Ez az ügynökség a CRO-ra vonatkozóan az adatközpontú megközelítést hangsúlyozza, biztosítva ezzel minden optimalizálási döntés mögötti szilárd betekintést. CRO-szolgáltatásaik robusztus elemzési képességekkel és erős felhasználói élményre (UX) való fókusszal rendelkeznek.

A rendelkezésre álló szolgáltatások között szerepel az A/B tesztelés, a többváltozós tesztelés, a személyre szabás, a konverziós kutatás, a felhasználói élmény és a webdesign, a céloldal optimalizálása és az analitikai tanácsadás.

Árak: A projekt terjedelmén alapuló egyedi árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: 3M, eBay, O’Reilly Auto Parts

Esettanulmány: Az eBay mobilalkalmazása nem tudta a várt mértékben vásárlókká konvertálni a felhasználókat, és a webfejlesztő csapatuk is túlterhelt volt.

Az Invesp segítséget nyújtott az alkalmazás használatának tanulmányozásával, a felhasználói viselkedésre vonatkozó adatok elemzésével és a termékoldalak teljes átalakításával. Ez a átalakítás 18%-os növekedést eredményezett a mobil konverziókban és összességében jobb felhasználói élményt biztosított.

2. Single Grain

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek teljes körű szolgáltatást nyújtó növekedési partnert keresnek

A Single Grain egy teljes körű szolgáltatást nyújtó ügynökség, amely a digitális marketingre és a CRO-ra specializálódott. A konverziós arány optimalizálása terén szerzett szakértelmét szélesebb körű digitális marketing szolgáltatásokkal ötvözi, hogy holisztikus növekedést érjen el.

Szolgáltatásaik a CRO-auditoktól a konverziós stratégia kidolgozásán, az A/B tesztelésen, a személyre szabáson, a keresőmotor-optimalizáláson, a PPC-n és a tartalommarketingen át terjednek. Átfogó megközelítéssel működnek, amely magában foglalja egy tapasztalt csapatot, a növekedési marketingre való összpontosítást és a legkiválóbb tartalommarketing-szoftvereket.

Árak: A projekt követelményei alapján személyre szabott árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Amazon, Uber, Salesforce

Esettanulmány: A Winedeals egykor jelentős méretezési kihívásokkal szembesült a kiélezett verseny és a magas ügyfélszerzési költségek miatt.

A Singlegrain célja az volt, hogy javítsa blogjának teljesítményét az alacsony kattintási arányú cikkekre koncentrálva. Ennek eredményeként a blog átlagos pozíciója 11,7%-kal javult, négy pozíciót emelkedett.

3. Conversion Sciences

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a meglévő forgalmat szeretnék optimalizálni és a bevételt maximalizálni

A Conversion Sciences egy globális CRO ügynökség, amely tudományos kísérletek és konverziós optimalizálási arányok segítségével növeli a weboldalak bevételeit. Szakterületük a meglévő weboldal-forgalom maximális értékének kiaknázása, anélkül, hogy további médiavásárlásra vagy keresőmotor-optimalizálásra lenne szükség.

Ez az ügynökség CRO-auditokat, A/B-teszteket, céloldal-tervezést, konverziós tölcsér-elemzést és személyre szabott szolgáltatásokat nyújt.

Árak: A projekt követelményei alapján személyre szabott árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Galeton, Wasp Barcode

Esettanulmány: A Wasp Barcode növelni akarta a bemutatók iránti igényeket, ezért felkérte a Conversion Sciences ügynökséget. Az ügynökség munkához látott, és hat hónapon belül 250%-kal növelte a bemutatók iránti igényeket.

4. Splitbase

A legalkalmasabbak a gyorsan növekvő DTC e-kereskedelmi vállalkozások számára

A Splitbase egy CRO és landing page optimalizálási ügynökség, amely a gyorsan növekvő e-kereskedelmi márkákra specializálódott. Fejlett weboldal-optimalizáló eszközöket és landing page-készítőket használnak a felhasználói élmény javítása és a konverziók növelése érdekében.

Az ügynökség kifejezetten a gyorsan növekvő e-kereskedelmi vállalkozások számára tervezett CRO-szolgáltatásokat kínál, beleértve az auditokat, a céloldalak tervezését, az A/B tesztelést, a kísérleti programokat, az e-mail marketinget és a CRO-stratégiát.

Árak: A projekt terjedelmén alapuló egyedi árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Hyperice, DIFF Eyewear

Esettanulmány: A Hyperice hihetetlen, 78-szoros befektetési megtérülést ért el, miután együttműködött a SplitBase-szel.

Az ügynökség a konverziós arány optimalizálására és a céloldalak fejlesztésére összpontosított, ami további 934 000 dolláros havi bevételt eredményezett a Hyperice számára.

5. Speero

A legjobbak e-kereskedelem, SaaS és lead-generáló weboldalak számára

A Speero egy ügyfélközpontú konverziós arány optimalizáló ügynökség, amely prioritásként kezeli a felhasználói élményt és azonosítja a konverziót gátló tényezőket. Konverziós optimalizálási szolgáltatásuk a együttműködésre és a folyamatos fejlesztésre helyezi a hangsúlyt, és kísérletek segítségével tárja fel az optimalizálási lehetőségeket.

Szolgáltatásaik között szerepelnek CRO-auditok, ügyfélút-térképek, UX-kutatások, A/B-tesztek, személyre szabás és kísérleti programok.

Árak: A projekt terjedelmén alapuló egyedi árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Cisco, Decathlon, Gympass

Esettanulmány: A ClickUpnál az A/B tesztelő eszközünkkel problémákba ütköztünk egy teszt validálás során.

A Speero elválasztotta az egész kísérleti programunkat az eszköztől, így egy eszközfüggetlen felépítés jött létre. Ez jelentős fejlesztésekhez vezetett, például automatizált tesztelési eljárásokhoz, csökkentve a kézi újrafuttatások és tesztek szükségességét.

6. Konverzió

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek átfogó CRO partnert keresnek

A Conversion egy teljes körű konverzióoptimalizáló ügynökség, amely A/B tesztelést, konverziókutatásokat és személyre szabást ötvöz, hogy hatékony eredményeket érjen el.

Szolgáltatásaik között szerepel a konverziós arány optimalizálása, személyre szabott stratégiák, konverzióközpontú tervezés, vállalati programok tanácsadása, felhasználói élmény kutatás (UXR), termék- és árkísérletek, lift map készítése és UX versenytársak benchmarkingja.

Árak: A projekt követelményei alapján személyre szabott árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Canon, Samsung, Vodafone

Esettanulmány: A Conversion és a Direct Energy együttműködése az online teljesítményük jelentős javulásához vezetett.

Alapos A/B tesztelés és adatközpontú megközelítés alkalmazásával a weboldal optimalizálásra került, ami magasabb konverziós arányokat és gazdagabb felhasználói élményt eredményezett.

7. PurpleFire

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek digitális marketing és CRO partnert keresnek

A PurpleFire az Ön első számú választása, ha online jelenlétét és bevételeit szeretné növelni. Ez a digitális marketingügynökség a weboldalak teljesítményének javítására és a bevételek növelésére irányuló, betekintésen alapuló stratégiákra specializálódott. A CRO szakértelmét különböző SaaS marketingstratégiákkal integrálva hatékony eredményeket érnek el.

Szolgáltatásaik magukban foglalják a konverziós auditot, a konverziós marketing stratégia kidolgozását, az A/B tesztelést, a személyre szabást, a webfejlesztést, az adatelemzést, a keresőmotor-optimalizálást és a PPC-t.

Árak: A projekt követelményei alapján személyre szabott árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Vessi, Optimonk, Neuro

Esettanulmány: Amikor a Miamily bemutatta Hipster Plus hordozóját, expozícióval és konverziós aránnyal kapcsolatos kihívásokkal szembesült.

A PurpleFire több kritikus problémát is azonosított: nem egyértelmű termékleírások (PDP-k), váratlan díjak miatt felmerülő kosárproblémák, kétértelmű honlap-főoldal, a PDP-k iránti motiváció csökkenése a készlethiány miatt, valamint a kosár elsősorban kívánságlistaként való használata a vásárlás helyett.

Figyelemre méltó, hogy a Kickstarteren való megjelenésétől számított 30 napon belül a Miamily elérte és túllépte céljait.

8. CRO Metrics

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek tudományos és adatalapú megközelítést keresnek a CRO-hoz

A CRO Metrics egy konverziós arány optimalizálással foglalkozó ügynökség, amely tudományos kísérletek és optimalizálás révén mérhető eredményeket biztosít. Szakterületük az adatelemzés felhasználása a konverziók növelésére alkalmas rejtett lehetőségek feltárására.

CRO-szolgáltatásaik magukban foglalják az auditálást, az A/B tesztelést, a többváltozós tesztelést, a személyre szabást és a webelemzési tanácsadást. Empirikus módszertanával, statisztikai elemzésével és a mérhető eredményekre való hangsúlyt fektetve a CRO Metrics kiemelkedik a tömegből.

Árak: A projekt összetettségén alapuló egyedi árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Calendly, Doordash, Ring

Esettanulmány: A Ring célja az volt, hogy növelje a több termék vásárlását és erősítse a vásárlói hűséget.

A CRO Metrics beavatkozott, hogy optimalizálja az ügyfélélményt és személyre szabott ajánlásokat nyújtson a konverziós arány optimalizálása érdekében. Ez a kezdeményezés a Ring átlagos rendelési értékének figyelemre méltó, 13%-os növekedéséhez vezetett, ami 60-szorosára növelte a ROI-t.

9. Conversion Advocates

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az adatokat szeretnék kihasználni a növekedés és a marketing ROI érdekében

A Conversion Advocates egy konverziós arány optimalizálással foglalkozó ügynökség, amely segít a vállalkozásoknak hatékonyan kihasználni adataikat, növelve ezzel az eladásokat, a bevételeket és az ügyfelek életciklusának marketingértékét.

Mélyrehatóan elemzik az adatokat, hogy jelentősen javítsák az értékesítési és marketingteljesítményt. Szolgáltatási portfóliójuk magában foglalja a CRO-auditokat, a konverziós marketingstratégia kidolgozását, az A/B tesztelést, a személyre szabást, az adatelemzést és a marketing automatizálást a konverziós arány optimalizálása érdekében.

Árak: A projekt terjedelmétől és összetettségétől függő egyedi árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: Kettlebell Kings, The Paint People

Esettanulmányok: A Kettlebell Kings, a kiváló minőségű kettlebellek és fitneszfelszerelések területén elismert piacvezető, hagyományosan a fizikai termékek értékesítésére koncentrált, de digitális marketingstratégiáiban alacsony konverziós arányokkal küzdött.

A Conversion Advocates saját fejlesztésű IIEA keretrendszerét alkalmazva feltárta az optimalizálási lehetőségeket, és konverzióoptimalizálási szolgáltatásokat nyújtott, amelyek egyetlen kísérlet eredményeként 151%-os növekedést eredményeztek a digitális termékek konverziós arányában .

10. KlientBoost

A legjobb azoknak a vállalkozásoknak, amelyek CRO-képességekkel rendelkező teljesítményalapú marketingpartnert keresnek

A KlientBoost egy teljesítményalapú marketingügynökség, amely PPC, SEO és CRO szolgáltatásokra specializálódott. Adat alapú megközelítést alkalmaz az optimalizáláshoz, és mérhető eredmények elérésére összpontosít. A KlientBoost a CRO szakértelmét más teljesítményalapú marketing szolgáltatásokkal kombinálja a holisztikus növekedés elősegítése érdekében.

CRO-szolgáltatásaik között szerepelnek auditok, konverziós stratégia kidolgozása, A/B tesztelés, céloldal optimalizálás, PPC menedzsment és keresőmotor-optimalizálás.

Árak: A projekt terjedelmétől és követelményeitől függő egyedi árajánlatok

Nevezetes ügyfelek: RingCentral, Bitly, Stanford Children’s Health

Esettanulmány: A Delta Defense szakértői tanácsot kért digitális marketing kampányaihoz, hogy elérje a kívánt növekedést.

A KlientBoosttal való együttműködés után bevételeik 863%-kal, konverzióik pedig 878%-kal nőttek.

CRO ügynökség értékelése

Elemeztük a CRO-ügynökségek értékelésének folyamatát, figyelembe véve a legfontosabb tényezőket, a siker mérési módszereit és a feltétlenül felteendő kérdéseket. Íme a részletes lebontás.

A CRO-ügynökség felvételekor figyelembe veendő tényezők

CRO ügynökség felvételekor elengedhetetlenül fontos értékelni a következőket:

Szakértelem és tapasztalat: Keressen olyan optimalizálási ügynökségeket, amelyek bizonyított eredményekkel rendelkeznek a CRO területén, amit esettanulmányok és ügyfélajánlások is alátámasztanak. Ellenőrizze, hogy rendelkeznek-e tapasztalattal az Ön iparágában vagy egy hasonló szegmensben. Kínált szolgáltatások: Győződjön meg arról, hogy az ügynökség az Ön igényeinek megfelelő, átfogó CRO-szolgáltatásokat nyújt, például: Kutatás és elemzés: Felhasználói kutatás, adatelemzés, versenytársak elemzése és heurisztikus értékelés Stratégia kidolgozása: Konverziós tölcsér optimalizálása, A/B tesztelési ütemterv és személyre szabott CRO stratégia Végrehajtás és tesztelés: A/B tesztelés, többváltozós tesztelés, eszközökkel történő céloldal optimalizálás és UX/UI tervezés Jelentések és elemzések: Részletes teljesítményjelentések, adatalapú betekintés és folyamatos optimalizálási ajánlások Kutatás és elemzés: Felhasználói kutatás, adatelemzés, versenytársak elemzése és heurisztikus értékelés Stratégia kidolgozása: Konverziós tölcsér optimalizálása, A/B tesztelési ütemterv és személyre szabott CRO stratégia Végrehajtás és tesztelés: A/B tesztelés, többváltozós tesztelés, eszközökkel történő céloldal-optimalizálás, valamint UX/UI tervezés Jelentések és elemzések: Részletes teljesítményjelentések, adatalapú betekintés és folyamatos optimalizálási ajánlások Módszertan: Érdeklődjön a CRO módszertanukról. Strukturált megközelítést alkalmaznak? Elsőbbséget adnak a felhasználói kutatásnak és a folyamatos kísérletezésnek? A sikerhez elengedhetetlen a átlátható és jól meghatározott folyamat. Kommunikáció és együttműködés: A hatékony kommunikáció a sikeres partnerség kulcsa. Válasszon olyan marketingügynökséget, amely reagál, átlátható és értékeli az együttműködést. Kényelmesen kell éreznie magát, amikor szorosan együttműködik velük. Árak és szerződési feltételek: Ismerje meg az ügynökség árképzési modelljét (óradíj, projektalapú, előleg) és szerződési feltételeit. Győződjön meg arról, hogy nincsenek rejtett díjak, és hogy a szerződés egyértelműen meghatározza a teljesítendő feladatokat és az ütemtervet.

Kutatás és elemzés: Felhasználói kutatás, adatelemzés, versenytársak elemzése és heurisztikus értékelés

Stratégia kidolgozása: Konverziós tölcsér optimalizálása, A/B tesztelési ütemterv és személyre szabott CRO stratégia

Végrehajtás és tesztelés: A/B tesztelés, többváltozós tesztelés, eszközökkel történő céloldal-optimalizálás, valamint UX/UI tervezés

Jelentések és elemzések: Részletes teljesítményjelentések, adatalapú betekintés és folyamatos optimalizálási ajánlások

Tippek a CRO-kampányok sikerének méréséhez

A CRO-kampányok sikerének mérése:

KPI-k nyomon követése: Határozzon meg egyértelmű és mérhető KPI-ket, mielőtt bármilyen CRO-kampányt indítana. A gyakori KPI-k közé tartozik a konverziós arány, a kilépési arány, az átlagos rendelési érték, az oldalon töltött idő és az ügyfél életre szóló értéke. A nyomon követés megkönnyítéséhez használhatja Határozzon meg egyértelmű és mérhető KPI-ket, mielőtt bármilyen CRO-kampányt indítana. A gyakori KPI-k közé tartozik a konverziós arány, a kilépési arány, az átlagos rendelési érték, az oldalon töltött idő és az ügyfél életre szóló értéke. A nyomon követés megkönnyítéséhez használhatja a Heatmap szoftvert Használjon alapadatokat: A változtatások végrehajtása előtt állapítsa meg a A változtatások végrehajtása előtt állapítsa meg a marketing KPI-k alapmutatóit. Ez lehetővé teszi, hogy pontosan mérje a CRO-kezdeményezéseinek hatását. Használja az A/B tesztelést: Összehasonlíthatja webhelyének vagy céloldalainak különböző verzióit, hogy meghatározza, melyik teljesít jobban. Webelemzés felülvizsgálata: Használjon olyan eszközöket, mint a Google Analytics, hogy nyomon kövesse a forgalmat, a felhasználói viselkedést és a konverziókat. Rendszeresen elemezze ezeket az adatokat, hogy azonosítsa a trendeket és a fejlesztésre szoruló területeket. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfelekkel: Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit felmérések, közvélemény-kutatások vagy felhasználói tesztelések segítségével. Ez értékes betekintést nyújthat az ügyfelek tapasztalataiba, és segíthet azonosítani a potenciális optimalizálási területeket. Gyűjtse össze az ügyfelek visszajelzéseit felmérések, közvélemény-kutatások vagy felhasználói tesztelések segítségével. Ez értékes betekintést nyújthat az ügyfelek tapasztalataiba, és segíthet azonosítani a potenciális optimalizálási területeket. A ClickUp Form View funkciójával könnyedén létrehozhat testreszabható űrlapokat a válaszok rögzítéséhez, és azonnal továbbíthatja a munkát a megfelelő csapatnak a megfelelő időben.

Változtassa meg munkafolyamatát a ClickUp Forms segítségével, és alakítsa a visszajelzéseket könnyen nyomon követhető feladatokká!

Kérdések, amelyeket fel kell tenni egy CRO ügynökség értékelésekor

A CRO ügynökségek értékelésekor érdemes feltenni a következő kérdéseket:

Megosztanád velem néhány példát az ügyfeleid számára végzett sikeres CRO-tesztekre és kampányokra, beleértve a használhatósági teszteket is? Mi a megközelítésük a CRO-hoz? Elmondanák, hogy pontosan hogyan zajlik a folyamat? Hogyan méri a CRO-kampányai sikerét? Milyen jelentésekre és kommunikációra számíthatok a projekt során? Mi az árazási modelljük, és mit tartalmaz? Tudsz referenciákat adni korábbi vagy jelenlegi ügyfeleidről? Milyen típusú támogatás és erőforrások állnak majd a csapatom rendelkezésére?

Belső konverziós arány optimalizálás vagy ügynökség megbízása

Webhelye konverziós arányának optimalizálásakor két fő lehetőség közül választhat: vagy házon belül oldja meg a feladatot, vagy felvesz egy erre szakosodott CRO ügynökséget.

Minden megközelítésnek vannak előnyei és hátrányai, és az Ön vállalkozásának legjobb választása számos tényezőtől függ.

A DIY CRO előnyei és hátrányai

Előnyök Hátrányok A CRO házon belüli megvalósítása rövid távon költséghatékonyabb lehet, különösen a korlátozott költségvetéssel rendelkező kisebb vállalkozások számára. Egy olyan szakosodott csapat felállítása, amelynek tagjai jártasak az adatelemzésben, a felhasználói élmény tervezésében és a kísérletezésben, kihívást jelentő és időigényes feladat lehet. A stratégiától a megvalósításig teljes ellenőrzést gyakorolhat a folyamat felett. A CRO jelentős idő- és erőforrás-befektetést igényel, amelyet belső erőforrásokból nehéz lehet biztosítani. A CRO-szakértőkből álló belső csapat jobban megérti a célközönséget, a termékeket/szolgáltatásokat és az egyedi kihívásokat, mint egy külső ügynökség. A belső csapatnak lehetnek olyan belső elfogultságai, amelyek akadályozzák az objektív döntéshozatalt, ezért az outsourcing jobb megoldás lehet.

A CRO ügynökség megbízásának előnyei

A CRO ügynökséggel való együttműködés előnyei a következők:

Szakosodott szakértelem: A konverziós arány optimalizálással foglalkozó ügynökségek tapasztalt szakemberekből álló csapatot foglalkoztatnak, akik különböző készségekkel rendelkeznek az adatelemzés, a felhasználói élmény tervezése, a szövegírás és a kísérletezés terén. Ez a szakértelem lehetővé teszi számukra, hogy több szempontból közelítsék meg a konverzióoptimalizálást, biztosítva ezzel egy átfogó és hatékony CRO stratégiát.

Bevált módszerek: A legjobb CRO ügynökségek több éves tapasztalatuk során finomították folyamataikat és módszereiket. Adatközpontú betekintést és bevált technikákat alkalmaznak annak érdekében, hogy hatékony eredményeket hozó marketingstratégiákat azonosítsanak és valósítsanak meg.

Objektivitás és új perspektíva: Egy külső ügynökség elfogulatlan szemszögből vizsgálja webhelyét vagy alkalmazását, mentesen a belső elfogultságtól, amely megzavarhatja az objektív értékelést. Az ügynökségek olyan rejtett fejlesztési lehetőségeket is felismerhetnek, amelyeket belső csapata esetleg figyelmen kívül hagyott.

Hozzáférés fejlett eszközökhöz és technológiákhoz: A konverziós arány optimalizálással foglalkozó ügynökségek jó A konverziós arány optimalizálással foglalkozó ügynökségek jó CRO-eszközökbe és technológiákba fektetnek be az UX-kutatás, az analitika, az A/B-tesztelés és a személyre szabás területén. Ezek az erőforrások lehetővé teszik számukra, hogy mélyreható információkat gyűjtsenek, kifinomult elemzéseket végezzenek és komplex optimalizálásokat hajtsanak végre.

Idő- és erőforrás-hatékonyság: A CRO kiszervezésével egy digitális marketing ügynökségnek felszabadíthatja belső csapatát, hogy az alapvető kompetenciáira koncentrálhasson. Ezzel időt és erőforrásokat takaríthat meg, amelyeket egyébként egy CRO-csapat felépítésére, eszközök beszerzésére és a konverzióoptimalizálás bonyolult részleteinek elsajátítására fordítana.

Gyorsabb eredmények: A CRO ügynökségek fel vannak szerelve arra, hogy gyorsan és hatékonyan működjenek. Tapasztalatuk és racionalizált folyamataik lehetővé teszik számukra, hogy gyorsabban hajtsák végre a változásokat és végezzenek kísérleteket, ami gyorsabb eredményekhez és gyorsabb ROI-hoz vezet.

Skálázhatóság: CRO-igényei változhatnak, ahogy vállalkozása növekszik és fejlődik. A digitális marketingügynökség könnyen skálázhatja szolgáltatásait, hogy alkalmazkodjon az Ön változó igényeihez, biztosítva, hogy konverzióoptimalizálási erőfeszítései hatékonyak maradjanak és összhangban legyenek üzleti céljaival.

Fókusz a ROI-ra: A CRO ügynökségek elsődleges célja a pozitív ROI elérése. Arra koncentrálnak, hogy azonosítsák és megvalósítsák azokat a tényezőket, amelyek mérhető javulást eredményeznek a konverziók, a bevételek és az általános üzleti teljesítmény terén.

Folyamatos optimalizálás: A CRO egy folyamatos folyamat. A CRO ügynökségek folyamatos támogatást, figyelemmel kísérést és optimalizálást nyújtanak, hogy webhelye vagy alkalmazása továbbra is a legjobb teljesítményt nyújtsa, és alkalmazkodjon a változó piaci feltételekhez.

Döntés arról, melyik út a legjobb az Ön vállalkozása számára

A következő tényezőket vegye figyelembe, amikor a házon belüli CRO-csapat és egy ügynökség vagy CRO-cég alkalmazása között dönt:

Költségvetés: Mennyit hajlandó befektetni a CRO-ba?

Szakértelem: Van-e a vállalatnál olyan belső csapat, amely rendelkezik a szükséges szakértelemmel?

Idő: Milyen gyorsan szeretne eredményeket látni?

Erőforrások: Rendelkezik-e a teljes körű CRO programhoz szükséges erőforrásokkal?

Ha szűkös a költségvetése, korlátozott a szakértelme, vagy gyorsan eredményeket szeretne látni, akkor a legjobb megoldás egy CRO ügynökség megbízása lehet.

Ha azonban nagyobb költségvetéssel rendelkezik és csapata rendelkezik némi CRO tapasztalattal, akkor érdemes lehet először házon belül megpróbálkozni, és csak később bevonni egy CRO céget a speciális feladatok elvégzésére.

Akár házon belüli csapatot, akár ügynökséget választ, a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment és digitális marketing alkalmazások használata jelentősen növeli CRO-tevékenységeinek hatékonyságát. Nézzük meg, hogyan.

Vizualizálja munkáját

Készítsen magas szintű vizuális ábrázolásokat a munkájáról a ClickUp Dashboards segítségével

Készítsen átfogó jelentéseket a kampány teljesítményéről, hogy nyomon követhesse az előrehaladást és mérhesse a CRO-tevékenységeinek hatását a ClickUp Dashboards segítségével.

Tesztek szervezése és nyomon követése

Töltse le ezt a sablont A ClickUp A/B tesztelési sablonja tökéletes eszköz a tesztelési célok megszervezéséhez és végrehajtásához.

Kövesse nyomon kampányainak ütemtervét, tesztelje a variációkat, a konverziós arányokat és még sok minden mást a ClickUp A/B tesztelési sablonjával

A ClickUp A/B tesztelési sablon célja, hogy segítse Önt a tesztelési kezdeményezések hatékony megszervezésében és végrehajtásában.

Ez a sablon több ClickUp nézetet tartalmaz a tesztek kezeléséhez, például egy lista nézetet a tesztek szervezéséhez egyéni mezőkkel és állapotokkal, egy táblázat nézetet a teszt munkafolyamatok és prioritások vizualizálásához, egy naptár nézetet a teszt feladatok ütemezéséhez, valamint egy idővonal nézetet a teszt időtartamának kezeléséhez.

Egyszerűsítse munkafolyamatát

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén kioszthatja a feladatokat a csapat tagjainak, nyomon követheti az előrehaladást és határidőket állíthat be, hogy biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Figyelje a különböző CRO-feladatokra fordított időt, hogy optimalizálja az erőforrások elosztását és azonosítsa a szűk keresztmetszeteket

A Feladatok funkció segítségével kommentekkel, fájlmegosztással és valós idejű frissítésekkel elősegítheti a csapat tagjai közötti zökkenőmentes együttműködést.

A ClickUp Whiteboards végtelen vászonnal, öntapadós jegyzetekkel, formákkal és még sok mással megkönnyíti a csapatával való ötletelést. Közösen hozhatnak létre és szerkeszthetnek visszajelzési dokumentumokat, hogy központosítsák az információkat és az értékes betekintéseket.

Gyűjtsd össze a csapatodat, hogy ötleteket gyűjtsetek, kapcsolatokat építsetek, és az inspirációt cselekvéssé alakítsátok a Whiteboards segítségével

A ClickUp Mind Maps segítségével szabad formájú gondolattérképet hozhat létre projektek tervezéséhez és szervezéséhez, vagy továbbfejlesztheti a ClickUp-ban már elkészített térképeket.

Búcsúzzon el a rendezetlen jegyzetektől, és üdvözölje a tisztaságot a ClickUp Mind Maps segítségével

A tartalom teljesítményének javítása

Töltse le ezt a sablont Használja ezt a sablont a kampányütemények, a tesztváltozatok, a konverziós arányok és egyebek nyomon követéséhez, így biztosítva az egyes kampányok előrehaladásának áttekinthetőségét.

A ClickUp A/B tartalomkezelési és tesztelési sablon átfogó megoldást kínál az A/B tesztelési kampányok kezeléséhez és nyomon követéséhez.

Ez a sablon központi platformot biztosít tesztkampányainak tervezéséhez, végrehajtásához és elemzéséhez, biztosítva az adatokon alapuló döntéseket és a jobb konverziós arányokat. Kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például a tesztváltozatok, a konverziós arányok és az előrehaladás, és használja a ClickUp egyéni mezőket további részletek rögzítéséhez.

Tökéletesítse CRO-ját a megfelelő ügynökséggel és eszközzel

A webhely látogatóinak hűséges ügyfelekké alakítása nem csupán egy cél – ez elengedhetetlen a hosszú távú növekedés és a jövedelmezőség szempontjából.

Akár belsőleg kezeli a CRO-t, akár egy szakosodott ügynökséggel együttműködik, a legfőbb cél továbbra is a webhelye ügyfélszerzési stratégiáinak maximalizálása marad.

A jelentőségteljes eredmények eléréséhez szakértelemre, adatalapú megközelítésre és elfogulatlan nézőpontra van szükség. Az egyik ügynökséggel való együttműködés nem csupán egy szolgáltatásba való befektetést jelent, hanem egy stratégiai partnerséget is.

Ha készen áll, egyszerűsítse CRO-munkafolyamatait a ClickUp segítségével. Regisztráljon még ma ingyen!