10 stratégia a munkavállalók jólétére, hogy csapata boldog legyen

A munkavállalók jóléte a virágzó munkahelyek elengedhetetlen eleme. A Gallup 2024-es State of the Work felmérése szerint „globálisan a munkavállalók több mint 62%-a nem érzi magát elkötelezettnek a munkája iránt”. Ez világszerte mintegy 8,9 billió dollár termelékenységi veszteséget jelent.

Ilyen megdöbbentő számok mellett egyértelmű, hogy a munkavállalók egészségének és jólétének előtérbe helyezése nem csupán előnyös, hanem elengedhetetlen.

Ebben a blogbejegyzésben 10 hatékony stratégiát mutatunk be a munkavállalók jólétének elősegítésére. Ezek a stratégiák felkészítik a HR-szakembereket, az üzleti vezetőket és a menedzsereket egy egészségesebb, produktívabb munkakörnyezet kialakítására.

Miért fontos a munkavállalók jóléte?

A munka stresszes lehet, különösen azok számára, akik az iparág folyamatosan változó jellegével küzdenek. Valóban javíthatnak ezen a munkavállalói jóléti stratégiák?

Hát, igen! Az EY 2023 Work Reimagined felmérése megállapította, hogy „a bizalom, a felelősségvállalás és a törődés 40%-kal csökkenti a kilépés valószínűségét”. Bár ezek elvont fogalmaknak tűnhetnek, egy jól megtervezett munkavállalói jóléti stratégia segíthet abban, hogy ezeket a munkahelyén kézzelfoghatóbbá tegye.

Íme, miért is olyan fontos ez.

Boldog munkavállalók = produktív munkavállalók

Ha a munkavállalók jól érzik magukat, nagyobb valószínűséggel lesznek koncentráltak és motiváltak, és hatékonyabban végzik el a feladataikat. A legjobb formájukat hozzák, és pozitív hozzáállással vállalják a kihívásokat. Kiválóbb munkát végeznek, mosolyogva tartják be a határidőket, és kreatív megoldásokat dolgoznak ki. Ez egy olyan helyzet, amelyben mindenki nyer!

Kevesebb stressz, kevesebb betegszabadság

A túlterheltség és a kiégés több betegséghez vezethet. A munkavállalók egészségének és jólétének elősegítése segít nekik kezelni a stresszt és egészségesek maradni, ami kevesebb hiányzást és megbízhatóbb csapatot jelent. Mindenki nyer, ha az emberek elég jól érzik magukat ahhoz, hogy bejöjjenek dolgozni és a legjobbjukat nyújtsák!

Alacsonyabb fluktuáció, magasabb megtartási arány

Senki sem akarja elhagyni azt a munkahelyet, ahol értékesnek és támogatottnak érzi magát. Ha prioritásként kezeli a munkavállalók jólétének javítását, megmutatja nekik, hogy emberként törődik velük, és nem csupán a gépezet fogaskerekei. Ez boldogabb, lojálisabb munkaerőhöz vezethet, amely hosszú távon is kitart. Időt és pénzt takaríthat meg a toborzáson, és több erőforrást fordíthat a meglévő csapatára!

Kreativitás és problémamegoldás

Képzeljen el egy olyan csapatot, amely biztonságban érzi magát, amikor ötleteket oszt meg és kockázatokat vállal. Amikor a munkavállalók támogatást és elismerést éreznek, olyan környezetet teremtenek, amelyben a boldog és egészséges munkavállalók kreatív módon gondolkodnak és innovatív megoldásokat hoznak.

Erősebb vállalati kultúra

Ha a munkavállalók jól érzik magukat a munkahelyükön, az látszik rajtuk! A pozitív és támogató munkakörnyezet elősegíti a közösséghez tartozás érzését. Az emberek hajlamosabbak egymást segíteni, hatékonyan együttműködni, valamint bizalomra és tiszteletre épülő kultúrát teremteni.

Ez a pozitív energia átterjedhet az egész vállalatra, így mindenki számára kellemesebbé téve a munkahelyet.

A munkavállalók jóléte stratégiai befektetés a teljes szervezet fenntartható növekedésébe. A munkavállalók jólétét elősegítő munkakörnyezet jó munkavállalói élményt és hosszú távú sikert eredményez.

Az EY 2023 Work Reimagined felmérése szerint azok a szervezetek, amelyek az alkalmazottak központú stratégiákat helyezték előtérbe: 140%-kal optimistábbak a szükséges tehetségek vonzása tekintetében

204%-kal nagyobb valószínűséggel értenek egyet azzal, hogy a vállalat termelékenysége megváltozott/javult az elmúlt két-három évben

131%-kal nagyobb valószínűséggel ért egyet azzal, hogy a vállalat az elmúlt két-három évben jól kezelte a külső nyomást

187%-kal nagyobb valószínűséggel értenek egyet azzal, hogy a rugalmas munkavégzés sikeresen bevezetésre került

10 stratégia a munkavállalók jólétének elősegítésére

A nyereségvesztésen túl sokkal bonyolultabb összefüggés van a munkavállalók jóléte és a szervezet teljesítménye között.

A Gallup felmérése szerint a munkavállalói elkötelezettség még nagyobb mértékben jelzi az üzleti egységek teljesítményét nehéz időkben, például világjárvány vagy recesszió idején. A munkavállalói elkötelezettségbe való befektetéssel javítja vállalkozása azonnali eredményét és hosszú távú fennmaradását is.

Íme 10 stratégia a munkavállalók jólétére, amelyek segítenek növelni a munkavállalók elkötelezettségét és pozitív munkakörnyezetet teremteni.

1. Határozzon meg egyértelmű és mérhető célokat

A munkavállalók a céltudatosság és az eredmények elérése által virágoznak. A világos, megvalósítható célok kitűzése segít nekik motiváltnak és elkötelezettnek érezni magukat a munkájuk iránt. A ClickUp Goals egy hatékony eszköz, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy vizualizálják céljaikat és nyomon kövessék az előrehaladást.

Kövesse nyomon szakmai céljait a ClickUp Goals segítségével

Nézzük meg, hogyan optimalizálja ez a célkitűzését:

A ClickUp Goals segítségével a nagy célokat kisebb, kezelhető lépésekre bonthatja. Ezáltal a célok kevésbé tűnnek nyomasztónak, és segít a munkatársaknak nyomon követni az előrehaladásukat.

A ClickUp Goals segítségével nyomon követheti az előrehaladást numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélok alapján.

Ez átláthatóságot biztosít a célok és az elért eredmények tekintetében . Mindenki láthatja, hogyan járul hozzá munkája az összképhez

Tartsa rendezett állapotban céljait egy mappában. Hozzon létre mappákat a sprintciklusok, a projektállapotok, a heti munkavállalói értékelőlapok és a fontos csapatcélok nyomon követéséhez.

Ismerje el és ünnepelje meg a célok elérését, hogy növelje a morált és a motivációt

2. Gyakran ellenőrizze a munkavállalók helyzetét

A rendszeres kommunikáció kulcsfontosságú a munkavállalók igényeinek és aggályainak megértéséhez. Tervezzen be gyakori megbeszéléseket, egyénileg vagy kis csoportokban, hogy biztonságos teret biztosítson a nyílt párbeszédhez.

A ClickUp „Munkavállalói visszajelzés” sablonja és hasonló sablonok segítenek ezekben a beszélgetésekben, és értékes információkat gyűjtenek. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Gyors és értékes visszajelzéseket kaphat munkatársaitól

Kövesse nyomon az alkalmazottak hangulatát az idő múlásával egyértelmű vizuális eszközök segítségével

Nyíltan ossza meg visszajelzéseit, és teremtsen olyan kultúrát, ahol a munkavállalók és a vezetők nyugodtan beszélgethetnek egymással

Töltse le ezt a sablont Gyűjtse össze és kezelje munkatársai visszajelzéseit a ClickUp Munkavállalói visszajelzés sablonjával

De ez még nem minden. A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablonja számos előnnyel jár, például:

Segítség a vezetőknek a strukturált és következetes kommunikációban és visszajelzésben

A munkavállalók ösztönzése arra, hogy felelősséget vállaljanak teljesítményükért

Platform biztosítása a vezetők és a munkavállalók közötti nyílt és őszinte párbeszédhez

Lehetőséget biztosít a csapat tagjainak, hogy elismerjék és jutalmazzák egymást az elért eredményekért

Használja ezeket a beszélgetéseket arra, hogy világos, megvalósítható lépéseket határozzon meg a fejlődés érdekében, és kövesse nyomon ezeket a következő találkozókon. Kínáljon erőforrásokat vagy képzéseket az azonosított igények vagy hiányosságok kezelésére a beszélgetések során.

3. Kövesse nyomon a munkavállalók elkötelezettségét

A munkavállalói elkötelezettség a munkahelyi jólét egyik legfontosabb mutatója. Segít megérteni, mennyire érzi magát összetartónak és motiváltnak a csapata. A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi sablonja ebben segít Önnek.

A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi sablonjával:

Rendszeresen felmérheti a munkavállalók elkötelezettségét

Kezelheti a munkavállalók részletes profiljait, és zökkenőmentes beillesztési folyamatokat hajthat végre

Ez segít abban is, hogy érdemi teljesítményértékeléseket készítsen

Töltse le ezt a sablont Növelje csapata elkötelezettségét a ClickUp munkavállalói elkötelezettségi sablonjával

Ezeket a munkavállalói elkötelezettségi adatokat felhasználhatja olyan kezdeményezések kidolgozásához, amelyek konkrét igényeket céloznak meg. Például, ha az adatok azt mutatják, hogy a munkavállalók elszigeteltnek érzik magukat kollégáiktól, csapatépítő tevékenységeket szervezhet.

Íme néhány lépés, amely segíthet a munkavállalói elkötelezettség növelésében:

Ossza meg a munkavállalói elkötelezettségi felmérések eredményeit a munkavállalókkal. Ez a nyitottság azt mutatja, hogy értékeli a munkavállalók véleményét a felmérésekben, és elkötelezett a pozitív munkakörnyezet megteremtése iránt.

Készítsen cselekvési tervet a munkavállalói elkötelezettségi felmérésekben kapott visszajelzések kezelésére. Ezzel megmutatja a munkavállalóknak, hogy meghallgatja és értékeli a véleményüket.

Rendszeresen ellenőrizze a munkavállalókat, hogy megbizonyosodjon arról, javul-e az elkötelezettségük, és hatékonyak-e a változtatások. A ClickUp munkavállalói elkötelezettségi sablonja segítségével mindezt könnyedén elérheti

A ClickUp emellett egy all-in-one HR-menedzsment platformot is kínál toborzók és HR-csapatok számára. Segítségével könnyedén irányíthatja álomcsapatát. Létrehozhat egy tökéletes rendszert, amely egyszerűsíti a toborzást és az új munkatársak beillesztését, valamint javítja a munkavállalók jólétét és fejlődését.

4. Támogassa a munka és a magánélet közötti egyensúlyt

Az egészséges munka-magánélet egyensúly elengedhetetlen a stressz csökkentéséhez és a kiégés megelőzéséhez. Ez azt jelenti, hogy a munkát és a magánéletet összhangban kell tartani. Arról szól, hogy úgy osztja be az idejét és energiáját, hogy képes legyen kezelni a munkahelyi és személyes feladatokat, miközben gondoskodik magáról is.

Ösztönözze azokat a gyakorlatokat, amelyek segítenek a munkavállalóknak fenntartani ezt az egyensúlyt.

Kínáljon rugalmas munkaidőt , hogy segítsen a munkavállalóknak összehangolni személyes és szakmai kötelezettségeiket

Engedélyezze a távmunkát , hogy a munkavállalók nagyobb kontrollt gyakorolhassanak munkakörnyezetük felett, és csökkenjen az ingázással járó stressz

Ösztönözze a rendszeres szünetek tartását a nap folyamán, hogy a munkatársak pihenhessenek és feltöltődhessenek

Ösztönözze a munkavállalókat arra, hogy határokat húzzanak a munka és a magánélet között, és tartsa tiszteletben ezeket a határokat a vállalati kultúra részeként

Aktívan ösztönözze a munkavállalókat arra, hogy vegyék ki a szabadságukat, és szükség esetén vegyenek ki mentális egészségügyi szabadságot

Állítson be reális határidőket , amelyek figyelembe veszik a munkaterhelést és a munkavállalók kapacitását , amelyek figyelembe veszik a munkaterhelést és a munkavállalók kapacitását a ClickUp erőforrás-kezelési funkcióinak segítségével. Az ésszerűtlen határidők jelentős stresszforrást jelenthetnek.

Vezetőként mutasson példát az egészséges munka-magánélet egyensúlyra azzal, hogy szüneteket tart, időben távozik a munkából és kihasználja a fizetett szabadságát. Ez megadja az alaphangot az egész szervezet számára

Használja a ClickUp erőforrás-kezelő szoftvert az űrlapkészítővel, hogy információkat gyűjtsön a munkavállalók preferenciáiról

5. Tegye prioritássá a fizikai egészséget

A fizikai egészség az általános jólét kulcsfontosságú eleme. Ösztönözze a munkavállalókat az aktív életmódra lehetőségek és erőforrások biztosításával. Így támogathatja munkavállalói fizikai egészségét:

Biztosítson támogatott vagy ingyenes edzőtermi bérletet a rendszeres testmozgás ösztönzése érdekében

Szervezzen vállalat-szintű fitneszversenyeket , hogy motiválja a munkavállalókat az aktív életmódra

Ha lehetséges, kínáljon helyszíni fitneszlehetőségeket vagy órákat, például jógát vagy pilates-t.

Népszerűsítse a sétáló megbeszéléseket vagy az álló asztalokat , hogy több mozgást építsen be a munkanapba

Kínáljon egészségügyi ösztönzőket azoknak a munkavállalóknak, akik kerékpárral vagy gyalog járnak munkába, például kerékpártárolót vagy zuhanyzási lehetőséget

Fektessen be ergonomikus munkaállomásokba a fizikai kényelmetlenségek és sérülések megelőzése érdekében. Ide tartoznak az állítható székek, a megfelelő világítás és a kényelmes billentyűzetek biztosítása.

Bátorítsa a munkavállalókat, hogy a nap folyamán szüneteket tartsanak a fizikai aktivitásra . Ez lehet rövid séta, nyújtás vagy akár jógagyakorlatok is.

Szervezzen önkéntes egészségügyi szűrővizsgálatokat a megelőző egészségügyi ellátás fontosságának tudatosítása érdekében

Ha befektet a munkavállalók mentális és fizikai jólétébe és egészségébe, azzal kifejezi, hogy törődik a hosszú távú jólétükkel.

6. Támogassa a mentális jólétet

A mentális egészség ugyanolyan fontos, mint a fizikai egészség. Ösztönözze a mentális egészségről szóló nyílt beszélgetéseket, és teremtsen biztonságos környezetet, ahol a munkavállalók segítséget kérhetnek. Íme néhány kulcsfontosságú stratégia, amelyet alkalmazhat a mentális jólét elősegítésére a munkahelyén:

Biztosítson hozzáférést bizalmas tanácsadáshoz vagy alkalmazotti támogatási programokhoz (EAP-k)

Lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy szabadnapokat vegyenek ki kifejezetten a mentális egészségük érdekében, anélkül, hogy megbélyegeznék őket

Szervezzen stresszkezelési és mentális egészségügyi tudatosságot növelő workshopokat

Jelöljön ki csendes területeket a munkahelyen, ahová a munkavállalók elvonulhatnak pihenni és levezetni a stresszt

Kínáljon mindfulness tréningeket vagy meditációs alkalmazásokat, hogy segítsen a munkavállalóknak kezelni a stresszt és javítani a koncentrációjukat

7. Teremtsen pozitív munkakörnyezetet

A pozitív munkakörnyezet olyan hely, ahol a munkavállalók biztonságban érzik magukat, értékesnek és tiszteletben tartottnak. Ez hatással lehet mentális egészségükre és általános jólétükre. Szóval, hogyan érheti el ezt?

Támogassa az inkluzív kultúrát, ahol a sokszínűséget ünneplik, és minden munkavállaló értékesnek érzi magát

Teremtsen lehetőségeket a csapatmunkára és az együttműködésre, hogy közösségi érzést alakítson ki

Rendszeresen ismerje el és jutalmazza a munkavállalók kemény munkáját és hozzájárulását

Ösztönözze a nyílt kommunikációt azzal, hogy a vezetőséget elérhetővé és megközelíthetővé teszi

A nyílt kommunikáció alapja a pozitív munkakörnyezet megteremtésére irányuló számos erőfeszítésnek. A ClickUp együttműködési csomagja – amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a ClickUp Chat View, az @ említések és a kommentfolyamok – nagyobb átláthatóságot biztosíthat a munkahelyén, és lebontja a vezetés, valamint a különböző részlegek közötti szeparációt.

Hozzon létre egyéni és csoportos csevegéseket a csapattársaival, osszon meg mellékleteket, és helyezze kontextusba a beszélgetéseket a ClickUp Chat View segítségével

8. Ösztönözze a társas kapcsolatokat

A munkahelyen kialakított szoros társadalmi kapcsolatok javíthatják a hangulatot és támogató közösséget teremthetnek. Azok a munkavállalók, akik kapcsolódást éreznek kollégáikhoz, nagyobb elégedettséget éreznek a munkájukkal kapcsolatban, javul a kommunikációjuk, és erősebb a tartozás érzésük.

Íme néhány stratégia a társadalmi kapcsolatok elősegítésére a szervezetében:

Szervezzen szórakoztató és vonzó csapatépítő tevékenységeket, amelyek ösztönzik az együttműködést és a kommunikációt

Ösztönözze a munkatársakat arra, hogy elismerjék és értékeljék egymás hozzájárulását . Ez történhet egy egyszerű elismerési rendszer, egy erre a célra létrehozott online platform, vagy akár kézzel írt köszönőlevelek formájában is.

Ismerje el a munkatársak eredményeit csapatértekezleteken, a vállalati hírlevelekben vagy akár a közösségi médiában is. A nyilvános elismerés sokat segít a morál javításában és abban, hogy a munkatársak értékesnek érezzék magukat

Ösztönözze a közös érdeklődésen vagy háttéren alapuló, munkavállalók által vezetett csoportokat

Az erős csapatszellem jobb együttműködéshez, nagyobb kreativitáshoz és egy sikeresebb szervezethez vezet.

9. Fektessen be a szakmai fejlődésbe

Azok a munkavállalók, akik úgy érzik, hogy szakmai fejlődésük során kihívásokkal szembesülnek és támogatást kapnak, elkötelezettek, produktívak és hűségesek maradnak a vállalathoz. Biztosítson szakmai fejlődési lehetőségeket, hogy segítsen a munkavállalóknak fejleszteni készségeiket és előrelépni karrierjükben.

Rendszeresen végezzen készségértékeléseket vagy felméréseket az egyéni és csapatbeli készséghiányok azonosítása érdekében

Vonja be a munkavállalókat saját tanulási igényeik és fejlesztési céljaik meghatározásába

Kínáljon képzési programokat , workshopokat vagy online tanfolyamokat, hogy a különböző tanulási stílusoknak és érdeklődési köröknek is megfeleljen. Ez magában foglalhat személyes képzéseket, online tanulási modulokat vagy külső képzési forrásokhoz való hozzáférést.

Fontolja meg tanulmányi költségtérítési programok bevezetését, hogy segítsen a munkavállalóknak a munkakörükhöz kapcsolódó képesítések megszerzésében vagy továbbképzési lehetőségek kihasználásában

Nyújtson pénzügyi támogatást vagy fizetett szabadságot a munkavállalóknak, hogy részt vehessenek iparági konferenciákon, workshopokon vagy hálózatépítő rendezvényeken

Segítsen a munkavállalóknak megtervezni karrierjük alakulását a vállalaton belül, egyértelmű mérföldköveket és előrelépési lehetőségeket meghatározva.

Párosítsa össze a munkavállalókat olyan mentorokkal, akik útmutatást, támogatást és karrier-tanácsadást nyújtanak.

A szakmai fejlődésbe való befektetéssel olyan, jövőbiztos munkaerőt építhet fel, amely alkalmazkodóképes, innovatív és lelkesen vállalja az új kihívásokat.

Használja a ClickUp tanulási és fejlesztési stratégiai terv sablonját, amely segít nyomon követni és rögzíteni a szervezet egészében felmerülő tanulási és fejlesztési igényeket. Ez a következőket segíti elő:

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon és rögzítse a szervezet egészében felmerülő képzési és fejlesztési igényeket a ClickUp képzési és fejlesztési stratégiai terv sablonjának segítségével.

Határozzon meg egyértelmű célokat és feladatokat a munkavállalók fejlődése érdekében

Figyelje és kezelje a képzési igényeket a szervezet egészében

Készítsen és valósítson meg olyan képzési és fejlesztési programokat, amelyek összhangban állnak a szervezet céljaival

Ellenőrizze kezdeményezéseinek hatását és hatékonyságát

10. Ismerje el és jutalmazza a munkavállalókat

A kemény munkáért és az eredményekért járó elismerés és jutalom növelheti a morált és a motivációt. Íme néhány hatékony stratégia a csapat eredményeinek elismerésére és jutalmazására:

Kínáljon változatos jutalmazási és elismerési lehetőségeket , hogy minden munkavállaló igényeinek megfeleljen. Ez magában foglalhatja a nyilvános elismerést, a fizetett szabadnapokat, az ajándékutalványokat vagy a szakmai fejlődési lehetőségeket.

Ösztönözze a munkatársak közötti elismerés kultúráját. Vezessen be egy rendszert, amelynek segítségével a munkatársak könnyedén elismerhetik és értékelhetik egymás hozzájárulását

Minél hamarabb ismeri el az eredményeket, annál nagyobb lesz a hatása. Ne hagyja, hogy a kiemelkedő teljesítmény túl sokáig észrevétlen maradjon

Ismerje el azokat a munkatársakat, akik következetesen képviselik vállalatának értékeit. Ők példaképekké válnak mások számára, és inspirálják őket, hogy kövessék példájukat.

Ez motiválja a munkavállalókat a kiválóságra, hozzájárul a pozitív munkakörnyezethez, és végső soron jobb teljesítményhez és egy sikeresebb szervezethez vezet.

Hozzon létre virágzó munkahelyet

A munkavállalók jóléte nem egyszeri megoldás. Folyamatos elkötelezettséget igényel egy olyan munkakörnyezet megteremtése iránt, ahol a csapata értékesnek és támogatottnak érzi magát, és boldogul. Vezesse be ezt a 10 hatékony stratégiát a munkavállalók jólétének javítására, hogy boldogabb, egészségesebb és termelékenyebb munkaerőt hozzon létre.

A munkavállalók jóléte nem egyszeri megoldás. Folyamatos elkötelezettséget igényel egy olyan munkakörnyezet megteremtése iránt, ahol a csapata értékesnek és támogatottnak érzi magát, és boldogul. Vezesse be ezt a 10 hatékony stratégiát a munkavállalók jólétének javítására, hogy boldogabb, egészségesebb és termelékenyebb munkaerőt hozzon létre.

Kezdje el még ma a ClickUp ingyenes próbaverzióját, és tapasztalja meg, milyen változást hozhat a munkavállalók jólétére való összpontosítás!