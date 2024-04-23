TickTick vs. ClickUp: melyik feladatkezelő alkalmazás a legjobb?

A szervezettség és a koncentráció fenntartása valóban nehéz feladat; a megfelelő termelékenységi eszköz megtalálása lehet a kulcs a káosz leküzdéséhez.

Használjon olyan feladatkezelő szoftvereket, mint a TickTick és a ClickUp, amelyek célja, hogy segítsenek kezelni a folyamatosan növekvő teendőlistát. Ezek a digitális feladatkezelők egyszerűsítik a munkafolyamatokat, növelik a termelékenységet és rendet teremtenek a mindennapi élet kaotikus feladataiban.

De melyiket válasszon? Ebben a blogbejegyzésben részletesen összehasonlítjuk a ClickUp és a TickTick alkalmazásokat, megvizsgáljuk funkcióikat és áraikat, és végül eldöntjük, melyik alkalmazás a legjobb a feladatkezelés terén.

TickTick vs. ClickUp: gyors összehasonlítás a megfelelő feladatkezelő kiválasztásához

Funkció TickTick ClickUp Feladatkezelés Egyszerű listák, prioritások, intelligens listák, ismétlődő feladatok Fejlett feladatok, alfeladatok, függőségek, automatizálások, több mint 15 nézet Együttműködés Alapvető megosztás; korlátozott nézetek az ingyenes csomagban Valós idejű együttműködés dokumentumokkal, megjegyzésekkel, címkézéssel, összekapcsolt feladatokkal Nézetek és vizualizáció Naptár és Kanban a fizetős csomagokban Naptár, tábla, Gantt-diagram, idővonal, táblázat, fehér táblák Integrációk Korlátozott (Slack, Gmail, Zapier) Több mint 1000 integráció AI képességek Egyik sem ClickUp Brain összefoglalókhoz, teendőkhöz, automatizáláshoz Időgazdálkodás Pomodoro időzítő, szokások nyomon követése Időkövetés, becslések, munkaidő-nyilvántartás, munkaterhelés-megtekintés Árak* Ingyenes; Prémium 35,99 $/év Ingyenes; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron A legjobb Egyének, akiknek egyszerű teendőlistákra van szükségük Csapatok és tapasztalt felhasználók, akiknek rugalmas, skálázható feladatkezelésre van szükségük

Mi az a TickTick?

via TickTick

A TickTick egy egyszerű termelékenységi alkalmazás, amelyet szabadúszók és kisvállalkozások számára terveztek. Egyszerű felhasználói felülete segít a feladatok szervezésében, így könnyebb egy helyen kezelni a munkahelyi és személyes célokat.

Az alkalmazás egyedülálló tulajdonsága, hogy egyetlen képernyőn több feladatlistát is nyomon követhet, ami rendkívül kényelmes azok számára, akik életük és munkájuk különböző területein végeznek feladatokat.

A TickTick olyan fejlett funkciókat kínál, mint a rugalmas naptár és a Kanban tábla, így könnyű projektmenedzsmenthez alkalmas.

Együttműködhetsz munkatársaiddal vagy családtagjaiddal, megoszthatod a listákat, feladatokhoz rendelhetsz embereket, és nyomon követheted a feladatok történetét. Az egyszeri és ismétlődő feladatok automatikus emlékeztetőivel és öt naptárnézettel a TickTick egyszerűsíti a feladatkezelést a zsúfolt napirendek esetében.

A TickTick funkciói

Vessünk egy pillantást a TickTick néhány legfontosabb funkciójára:

1. Intelligens feladatbejegyzés és -kezelés

via TickTick

A TickTick alkalmazásban a feladatok létrehozása és kezelése nemcsak rugalmas, hanem intelligens is.

Felejtse el a gépelést – használja a hangját a feladatok egyszerű létrehozásához azáltal, hogy engedélyezi a Siri használatát a TickTick alkalmazással az iPhone-ján. Ha Android-felhasználó, használja a Quick Ball funkciót a feladatok létrehozásához a kezdőképernyőről, még akkor is, ha a telefon zárolva van.

A TickTick widget segítségével, amely minden okostelefon-felhasználó számára elérhető, beállíthat határidőket, feladatokat rendelhet másokhoz, címkéket adhat hozzá és prioritásokat állíthat be.

A TickTick a természetes nyelvű dátumokat is értelmezi (ez a funkció Smart Date Parsing néven ismert). Mondd ki, hogy „ma” vagy „holnap”, vagy említs meg egy adott napot a héten, és az alkalmazás gyorsan kiszámítja a feladat határidejét.

Ezen túlmenően az alkalmazás egyedi címkék létrehozását és e-mail-feladat funkciót is kínál a hatékonyság növelése érdekében.

2. Többféle riasztás és emlékeztető

via TickTick

Ha hat ébresztőt állít be (csak a biztonság kedvéért), akkor biztosan tetszeni fog a TickTick funkciója, amellyel több riasztást is beállíthat minden egyes feladathoz.

Ami ezt a funkciót kiemeli a többi közül, az a testreszabhatóság. Nem csak arról van szó, hogy több emlékeztető is rendelkezésre áll, hanem arról is, hogy a figyelmeztetéseket az Ön preferenciáihoz igazíthatja. Választhat push értesítések, e-mailek vagy akár szöveges üzenetek közül.

A TickTick még egy lépéssel tovább megy, és helyalapú emlékeztetőket kínál Android és iOS felhasználóknak. Ha szükséged van egy kis ösztönzésre, hogy munkába állás előtt meditálj, állíts be emlékeztetőket, amelyek akkor aktiválódnak, amint leülsz az asztalodhoz.

3. Feladatok szervezése intelligens listákkal

via TickTick

Személyes asszisztenst keres a feladatok szervezéséhez? Próbálja ki a TickTick intelligens listáit.

A Smart Lists segítségével dinamikus feladatnézeteket hozhat létre bizonyos kritériumok, például prioritás, határidő, címkék vagy a lista alapján, amelyen szerepelnek. Ezek nem csak statikus listák, hanem automatikusan frissülnek, hogy megfeleljenek a beállított kritériumoknak. Ez olyan, mint egy varázslat, amelynek segítségével a feladatnézet személyre szabott és naprakész marad.

Ezek az egyedi intelligens listák lehetővé teszik a feladatok hely, munkatípus, kapcsolatok vagy határidők szerinti csoportosítását.

A feladatokat magas, közepes, alacsony vagy nincs prioritás szerint rangsorolhatja, színekkel jelölve a legfontosabb elemeket. Könnyedén kereshet feladatokat idő, cím, címke, prioritás vagy egyéni szűrők alapján.

4. Pomodoro időzítő az időgazdálkodás javításához

via TickTick

A TickTick feladatok kezelésére szolgáló szoftverébe beépített Pomodoro Timer funkcióval rendelkezik.

Ezzel az időzítővel Ön dönti el, hogy mennyi ideig szeretne dolgozni, mielőtt szünetet tartana. A Pomodoro-technikát követi, amely a munkát általában 25 perces intervallumokra osztja, rövid szünetekkel közöttük.

Munkád közben akár nyugtató fehér zajt is lejátszhat, bár a fizetős csomagban több lehetőség is rendelkezésre áll. A tagok számára van egy bónusz: megbecsülheted, hogy mennyi időt vesz igénybe egy feladat, és összehasonlíthatod azt a feladatra ténylegesen fordított idővel.

A TickTick árai

Ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy hatékony, all-in-one termelékenységi platform, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a feladatok és projektek egyszerű kezeléséhez.

Az AirBnB, a Netflix és a Google által is használt platform elsőrangú feladatkezelési megoldást kínál, amelynek funkciói növelik a termelékenységet és racionalizálják a munkafolyamatokat.

A ClickUp zökkenőmentesen ötvözi a projektmenedzsmentet, a dokumentumok közös szerkesztését, az emlékeztetőket, a naptárakat és még a beérkező üzenetek kezelését is egy hatékony platformban. Ez a központosított megközelítés kiküszöböli a több alkalmazás használatának szükségességét és elősegíti a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé válását.

Felhasználóbarát feladatkezelő csomagja hatékony multitaskingot és bármilyen méretű projekt szervezését segíti elő. Segít a termelékenység maximalizálása érdekében határidőkkel ellátott egyéni feladatfolyamatok tervezésében. Ezen felül részletes jelentéseket kaphat a projekt előrehaladásáról, és mindent áttekinthető irányítópultokon szervezhet. A feladatokat színekkel jelölt rendszerrel is rangsorolhatja, így könnyebben felismerheti a legfontosabb elemeket.

A ClickUp szintén átfogó feladatkezelési funkciókat kínál, beleértve a feladatkiosztást, alfeladatokat, függőségeket, emlékeztetőket, prioritásokat, címkéket, megjegyzéseket, fájlcsatolmányokat és még sok mást. Ez a robusztus funkcionalitás minden méretű és különböző iparágakban működő csapat igényeit kielégíti.

Akár egyéni vállalkozó, akár nagyvállalat, a ClickUp az Ön igényeinek megfelelően skálázható.

A ClickUp funkciói

A ClickUp egyre népszerűbb feladatkezelő szoftver, amely átfogó funkciókkal rendelkezik.

1. Személyre szabhatja a munkaterületét és a feladatait

A ClickUp Tasks segítségével egyetlen munkaterületen belül rendelhet, figyelemmel kísérhet és nyomon követhet minden csapattagjának előrehaladását.

A ClickUp Tasks lehetővé teszi, hogy a csapatod vagy a projekted igényeinek megfelelően testreszabhasd a feladatfolyamatokat. Ezek a mezők további adatokat vagy metaadatokat rögzíthetnek a feladatokról, például prioritási szinteket, feladat típusokat, osztályokat vagy egyéb releváns információkat. Ez segít a feladatok hatékonyabb szervezésében és szűrésében.

Könnyedén együttműködhetsz a csapatoddal, ha több embernek rendelhetsz fel feladatokat és kommenteket hozhatsz létre. Személyre szabhatod ezeket a kommenteket konkrét utasításokkal vagy kontextussal minden egyes megbízott számára. A kommenteket akár cselekvési tételekké is alakíthatod, és időt takaríthatsz meg a megosztható képernyőfelvételekkel.

Ahelyett, hogy az alapértelmezett feladatállapotokra (pl. Nyitott, Zárt) támaszkodnál, a ClickUp-ban egyedi állapotokat definiálhatsz, amelyek illeszkednek a csapatod munkafolyamatához. Például lehetnek olyan állapotok, mint „Folyamatban”, „Várakozás felülvizsgálatra”, „Blokkolva” vagy „Felfüggesztve”. Ez több kontextust és egyértelműséget biztosít az egyes feladatok aktuális állapotáról.

Gyorsan navigálhat a projektjei között, és különböző perspektívákból tekintheti át a munkáját. Testreszabhatja az alfeladatokat, hogy a megfelelő időben megjelenjenek a szükséges információk. A ClickUp különböző nézeteket (pl. tábla, lista, naptár) kínál a feladatok vizualizálásához és kezeléséhez.

Akár egy konkrét projektről, akár napi feladatokról van szó, ez a funkció lehetővé teszi, hogy mindenféle munkát hatékonyabban és átláthatóbban kezeljen. Személyre szabhatja a munkaterületét, és meghatározhatja a csapatának leginkább megfelelő feladat típusokat.

2. Gyorsítsd fel a feladatokat sablonokkal

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a feladatkezelést egy all-in-one keretrendszerben a ClickUp feladatkezelési sablonjával.

A minden tag, projekt és munkafolyamat igényeit kielégítő feladatkezelési sablonnal biztosíthatja a maximális hatékonyságot.

A ClickUp feladatkezelő sablonja átfogó funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével a csapatok:

Szervezze és kategorizálja a feladatokat azok státusza, fontossága vagy a csapat felosztása szerint.

Figyelje és finomítsa a munkafolyamatokat a csapat kapacitásának és a feladatok előrehaladásának értékelésével.

Dolgozzon zökkenőmentesen együtt a feladatok tervezésén, delegálásán és végrehajtásán különböző csoportok között.

3. Ismétlődő feladatok automatizálása a ClickUp Brain segítségével

Használja a ClickUp agyát az ismétlődő és hétköznapi feladatok elvégzésére, míg Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

A ClickUp Brain a feladatkezelésben olyan, mint egy segítőkész dzsinn a munkádban. Pár kattintással szinte bármit automatizálhatsz természetes nyelvű parancsokkal, így a csapatod könnyebben tud a fontos feladatokra koncentrálni. Ezzel a funkcióval a projektmenedzsment célok kitűzése és nyomon követése szuperkönnyű.

Ez az AI-eszköz gyorsan összefoglalja a találkozók jegyzetét vagy a projekt frissítéseit, és dokumentumokból és feladatokból cselekvési tételeket és betekintést generál. Előre strukturált fejlécekkel és táblázatokkal az AI biztosítja, hogy a projektmenedzserek jól szervezett tartalommal rendelkezzenek.

De ez még nem minden.

A ClickUp Brain emellett képes elemezni a projektadatokat, javítani a döntéshozatalt, becsülni a projektköltségeket, optimalizálni az erőforrás-elosztást, előre jelezni a kapacitásigényeket, egyszerűsíteni a csapatmenedzsmentet és valós időben figyelemmel kísérni a potenciális kockázatokat.

4. Optimalizálja folyamatait a feladatellenőrző listákkal

A feladatellenőrző listák segítségével praktikus munkafolyamatokat hozhat létre a feladatokon belüli teendőlistáiból.

A ClickUp feladatellenőrző listák segítségével egyszerű teendőlistákat és lépéseket hozhat létre egy feladat keretében. Az egyszerű elrendezés, a drag-and-drop felület és a beágyazott elemek segítségével az ellenőrző listák a teendőlistáját praktikus munkafolyamatokká alakítják át Ön és csapata számára.

A feladatlisták tökéletesek több, ismétlődő műveletet tartalmazó lépések vagy feladatok felsorolásához. Napi feladatlistáit számítógépéről, mobil eszközéről vagy böngészőjéből kezelheti. Akár egyedi formázást és színeket is hozzáadhat, hogy érdekesebbé tegye őket.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 19 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenként és tagként.

TickTick vs. ClickUp: funkciók összehasonlítása

Funkció TickTick ClickUp Naptár nézet Csak a fizetős verzióban Igen Feladatok szervezése Egyszerű és alapvető; tartalmazza a Smart Lists és a több prioritású feladatokat. Fejlett funkciók: feladatok és célok hozzáadása, feladatok csoportosítása, megjegyzések hozzárendelése, értesítések beállítása és minden megjelenítése több mint 15 nézetben. Együttműködés Korlátozott; az ingyenes felhasználók nem férhetnek hozzá a Naptár és a Kanban nézetekhez. Kiterjedt: hozzon létre dokumentumokat, kapcsolja őket feladatokhoz, és címkézze őket megfelelően, hogy minden automatikusan frissüljön. Integrációk Korlátozott; csatlakoztatható a Slackhez és a Gmailhez Több mint 1000 integráció AI Nem Igen Elemzések Korlátozott Haladó Emlékeztetők Igen Igen Időkövetés Igen Igen Ügyfélszolgálat Csevegés, e-mail Csevegés, e-mail, telefon, oktatóanyagok

Mind a TickTick, mind a ClickUp robusztus feladatkezelési funkciókat kínál, amelyek kielégítik az egyének és a csapatok sokféle igényét.

Azonban alaposabb vizsgálat után kiderül, hogy funkcióik és megközelítésük eltérő, így az egyik potenciálisan jobban megfelelhet az Ön egyedi igényeinek. Nézzük meg a részleteket, és hasonlítsuk össze kínálatukat:

1. Szervezés

TickTick

A TickTickben a feladatok szervezése egyszerű és alapvető. Az intelligens listák és a feladatok fontossági sorrendbe állítására szolgáló opciók egyszerű módszereket kínálnak a felhasználóknak a feladatok szervezésére és a megfelelő személyeknek való kiosztására. Ezenkívül határidőket is hozzáadhat, egyéni címkéket hozhat létre, és a korlátozott számú sablonokat is felhasználhatja a feladatok elvégzéséhez.

ClickUp

Másrészt a ClickUp mindent tud, amit a TickTick, és még többet is. A célok és feladatok beállításától azok egységes irányítópulton történő nyomon követéséig ez a platform még egy lépéssel tovább megy.

Ahelyett, hogy minden alkalommal új feladatlistákat hozna létre, az ismétlődő feladatokat sablonként elmentheti, és azonnal hozzáadhatja őket a gyűjteményéhez, hogy később felhasználhassa őket. Ha kész megoldást szeretne, használja a hatalmas feladat- és projektkezelési sablonkönyvtárat.

Csoportosítsd össze a hasonló feladatokat, rendelj hozzájuk megjegyzéseket, állíts be értesítéseket, gyűjts új ötleteket ugyanazon a platformon, és több mint 15 módon tekintsd meg őket, hogy minden feladatot pontosan úgy követhess nyomon, ahogy szeretnél.

2. Együttműködés

TickTick

A TickTick kiválóan alkalmas másokkal való együttműködésre. Megoszthatod a listákat különböző felhasználókkal, legyen szó munkaprojektekről vagy más feladatokról. Így a listákban szereplő feladatok konkrét csapattagokhoz rendelhetők, tisztázva a felelősségi köröket.

A TickTick segítségével láthatja, mi történik a feladatokkal, de az ingyenes csomagban a funkciók korlátozottak. Például a Naptár és a Kanban nézetek kizárólag a prémium tagok számára elérhetők.

Ezek az alkalmazások remek áttekintést nyújtanak a folyamatban lévő munkafolyamatokról és nyomon követik az előrehaladást, de ez nem valami, amit az ingyenes felhasználók kihasználhatnak, ezért TickTick alternatívákat keresnek.

ClickUp

A ClickUp egyszerűsíti a csapatok közötti együttműködést azáltal, hogy a projekt szervezését és a valós idejű együttműködési funkciókat zökkenőmentesen integrálja egy hatékony platformba. A gazdag, együttműködésen alapuló ClickUp Docs dokumentumok létrehozásának és azok közvetlen összekapcsolásának lehetőségével a csapatok központi tudásbázist tudnak fenntartani, amely minden lépésnél kontextust és egyértelműséget biztosít.

A ClickUp egyik kiemelkedő funkciója az intuitív címkézési rendszer a dokumentumokhoz. Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén rendezzenek, keressenek és navigáljanak az információk között, kiküszöbölve a hagyományos dokumentációs módszereknél gyakran előforduló rendezetlenséget és zavart.

A ClickUp a feladatok, projektek és dokumentumok egyértelmű kapcsolatokkal való hozzárendelésével biztosítja, hogy a frissítések és változások automatikusan megjelenjenek mindenhol, így mindenki szinkronban marad és naprakész információkkal rendelkezik.

3. Integrációk

TickTick

A TickTick nem olyan jártas az integrációk terén, mint a ClickUp. Bár az alkalmazás különböző eszközökön (asztali számítógépektől okosórákig) elérhető, csak néhány platformmal integrálható, például a Slackkel, a Zapierrel és a Gmail-lel.

Ez problémát jelenthet azoknak a többfunkciós csapatoknak, amelyek naponta több platformot is használnak. Az alkalmazások közötti állandó váltás gyakran rontja a hatékonyságot és a termelékenységet.

ClickUp

A ClickUp viszont több mint 1000 alkalmazással tud összekapcsolódni a ClickUp Integrations segítségével! Ezért kiváló választás azoknak a csapatoknak, akik több platformot is használnak a munkájuk elvégzéséhez.

Ahelyett, hogy folyamatosan váltanának az alkalmazások között, egyetlen közös munkaterületen kezelhetik feladataikat és projektjeiket. Ez megkönnyíti a munkafolyamatokat, elősegíti a hatékony irányítást és javítja a termelékenységet.

4. Árak

Terv TickTick ClickUp Ingyenes Feladatok hozzáadása hanggal, E-mailek feladatokká alakítása, Intelligens dátumelemzés, Bosszantó riasztások, Intelligens listák Korlátlan feladatok, fehér táblák, közös dokumentumok, Kanban táblák, mindent áttekintő nézet, naptár nézet, egyéni mezők Fizetős 1 csomag: Premium. Tartalmazza az összes ingyenes funkciót, plusz: Naptár nézet, Harmadik féltől származó naptár előfizetések, Kanban nézet, Egyéni szűrők, Szerkesztési előzmények, Haladás nyomon követése 3 csomag: Unlimited, Business és Enterprise Korlátlan Üzleti Vállalati Minden ingyenes, plusz időkövetés, engedélyezett vendégek, korlátlan integrációk, csapatok, űrlapnézet, AI Az Unlimited összes funkciója, plusz fejlett automatizálás, részletes időbecslésekkel ellátott időkövetés, munkaidő-nyilvántartás, munkaterhelés-kezelés, fejlett nyilvános megosztás. Minden, ami az üzleti életben szükséges, plusz: fejlett jogosultságok, korlátlan számú egyéni szerepkör, csapatmegosztás a munkaterületeken, egyéni kapacitás a munkaterhelésben.

TickTick

A TickTick árazási terve meglehetősen egyszerű: van egy ingyenes és egy fizetős verzió, ennyi. Egyesek ezt túl szigorúnak találhatják, különösen, ha a fizetős csomag tartalmazza a legfejlettebb funkciókat, mint például az egyéni szűrők.

Egy ilyen merev árazási rendszer elriaszthatja a nagyobb márkákat, amelyek specifikus funkciókat keresnek a skálázhatóságuk támogatásához.

ClickUp

Másrészt a ClickUp árazási tervei rendkívül rugalmasak. Megfizethetőek és különleges előnyökkel járnak minden méretű csapat és vállalat számára. Ez nagy teret enged az ügyfeleknek a skálázhatóság és a megtakarítások terén.

A ClickUp négy szinttel rendelkezik: ingyenes, korlátlan, üzleti és vállalati. A jelenlegi üzleti méretének és igényeinek megfelelően választhat.

TickTick vs. ClickUp a Redditen

Annak érdekében, hogy megalapozott döntést hozhass a TickTick és a ClickUp között, úgy döntöttünk, hogy megnézzük, mit mondanak a Redditorok ezekről az eszközökről.

Egy felhasználó nagyon világosan kifejtette véleményét a ClickUp-ról, amelynek segítségével minden napi feladatot elvégezhet.

A ClickUp-ot használom a személyes és a munkahelyi teendőlistámhoz. Személyes használatra… képes kezelni a bonyolultabb tervezési igényeket. A munkában a teendőlistám nyomon követésére használom [sic]… Úgy találom, hogy jól működik, mert egyes kategóriákban vannak ismétlődő feladatok, így ha csak azokat szeretném megnézni, akkor csak azt a bizonyos listát kell megnéznem.

A ClickUp-ot használom a személyes és a munkahelyi teendőlistámhoz.

Személyes használatra… képes kezelni a bonyolultabb tervezési igényeket.

A munkában a teendőlistám nyomon követésére használom [sic]… Úgy találom, hogy jól működik, mert egyes kategóriákban vannak ismétlődő feladatok, így ha csak azokat szeretném megnézni, akkor csak azt a bizonyos listát kell megnéznem.

Mások diplomáciaiabb megközelítést alkalmaztak, és részletesen elmagyarázták választásukat.

Ha csak egy gyors és egyszerű teendőlistára és egy megbízható mobilalkalmazásra van szüksége, maradjon a TickTicknél. Azért váltottam a Clickupra, mert több projektkezelési funkcióra volt szükségem. Igen, a Clickup ehhez képest elég lassú, de a feladatidő-nyomonkövetés, az egyéni mezők és a feladatok részletesebb kategorizálása elengedhetetlenek a átfogó [sic] kezeléshez.

Ha csak egy gyors és egyszerű teendőlistára és egy megbízható mobilalkalmazásra van szüksége, maradjon a TickTicknél.

Azért váltottam a Clickupra, mert több projektkezelési funkcióra volt szükségem. Igen, a Clickup ehhez képest elég lassú, de a feladatidő-nyomonkövetés, az egyéni mezők és a feladatok részletesebb kategorizálása elengedhetetlenek a átfogó [sic] kezeléshez.

Melyik feladatkezelő szoftver a legjobb?

Itt az ideje kihirdetni a győztest. 🏆

A ClickUp és a TickTick közötti összecsapásban a ClickUp kerül ki győztesen.

Bár a TickTick kiválóan teljesít a feladatkezelés terén, nehezen tart lépést a modern csapatok és egyéni felhasználók növekvő igényeivel. Egyszerű felülete korlátozott, különösen az újabb eszközökhöz képest, amelyek nagyobb rugalmasságot, több funkciót és nagyobb teljesítményt kínálnak.

A TickTick nem felel meg a munkafolyamat-automatizálás, az együttműködés, az integráció és az árképzés terén.

De mi van a ClickUp-pal? Ez az alkalmazás nem csak kitölti ezeket a hiányosságokat, hanem még annál is többet nyújt. Ez az egyik leginkább testreszabható projektmenedzsment szoftver ma, és tökéletesen illeszkedik Önhöz és csapatához.

További bizonyítékra van szüksége? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga a funkcióit!