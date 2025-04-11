A 10 legjobb egyedi CRM szoftverrendszer 2025-ben

Az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) szoftverek segítenek a vállalkozásoknak az ügyféladatok és az értékesítési műveletek szervezésében és kezelésében. Ahogy egy szervezet növekszik, úgy bővülnek a munkafolyamatai és az adatszükségletei is. A hatékonyság fenntartása és javítása érdekében a vállalatnak képesnek kell lennie arra, hogy rendszereit ezekhez a követelményekhez igazítsa.

Így a testreszabható CRM szoftver megoldás az értékesítési siker gerincévé válik. A drag-and-drop felületektől az értékesítési folyamatokba és ügyféladatokba betekintést nyújtó egyedi jelentésekig, a megfelelő testreszabható CRM szoftver az értékesítéskezelést művészi szintre emelheti.

Ebben a blogban azokról a legjobb lehetőségekről beszélünk, amelyekkel az értékesítési csapatok maximalizálhatják az értékesítést és a bevétel növekedését egy nagymértékben testreszabható CRM szoftver segítségével.

Megbeszélünk néhány egyedi CRM alternatívát – olyan eszközöket, amelyek a kapcsolattartási adatok tárolására, az ügyfélkapcsolatok gazdagítására és az értékesítési stratégiák új magasságokba emelésére szolgálnak.

Mit kell keresnie egy testreszabható CRM szoftverben?

Testreszabható CRM-rendszer keresésekor elengedhetetlen, hogy az értékesítési és üzleti igényeinek megfelelő funkciókat helyezze előtérbe. Keresse meg a következőket:

Testreszabhatóság és rugalmasság: Válasszon rugalmas CRM szoftvert, amely kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, beleértve az egyéni mezőket, a drag-and-drop felületet és a testreszabható irányítópultokat, hogy a rendszert az értékesítési csapatának speciális igényeihez igazítsa.

Integrációs képességek : Gondoskodjon arról, hogy a testreszabott CRM-rendszer zökkenőmentesen integrálódjon a csapata által használt egyéb üzleti eszközökhöz és platformokhoz. Ide tartoznak a marketing automatizálás, a projektmenedzsment és az ügyfél-elkötelezettséget elősegítő eszközök, amelyek egységes munkafolyamatot biztosítanak.

Skálázhatóság: Válasszon egy testreszabható CRM szoftvert, amely az üzleti növekedésével együtt bővíthető. A szoftvernek támogatnia kell a kis- és középvállalkozásokat, és skálázhatónak kell lennie, hogy alkalmazkodni tudjon a bővülő ügyféladatokhoz, értékesítési folyamatokhoz és üzleti folyamatokhoz.

Fejlett jelentéskészítési és adatelemzési funkciók: Keressen olyan ügyfélkapcsolat-kezelő szoftvert, amely testreszabott jelentéseket és részletes elemzéseket tud készíteni. Ez segít Önnek a adatok, értékesítési előrejelzések és ügyfélkapcsolatok alapján megalapozott döntéseket hozni.

Értékesítési és marketing feladatok automatizálása: Válasszon egy ügyfélkapcsolat-kezelő eszközt, amely automatizálja a munkafolyamatokat, hogy Válasszon egy ügyfélkapcsolat-kezelő eszközt, amely automatizálja a munkafolyamatokat, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat és növelje az értékesítők termelékenységét. Számos platform rendelkezik CRM-hez való AI eszközökkel is, amelyek segítenek az ügynököknek a mindennapi feladatok elvégzésében.

Megbízható ügyfélszolgálat: Válasszon olyan CRM-rendszer szolgáltatót, amely kiváló ügyfélszolgálatot nyújt, beleértve Válasszon olyan CRM-rendszer szolgáltatót, amely kiváló ügyfélszolgálatot nyújt, beleértve a képzési erőforrásokat , az ügyfélkapcsolatok ápolását és a technikai segítségnyújtást, hogy biztosítsa a zökkenőmentes bevezetést és használatot.

Adatbiztonság: Elsőbbséget élvezzenek a testreszabható CRM szoftverek, amelyek erős adatbiztonsági intézkedésekkel védik az ügyféladatokat és biztosítják az adatvédelmi előírások betartását.

A 10 legjobb egyedi CRM szoftver rendszer

Számos hatékony CRM szoftver áll a vállalkozások rendelkezésére az értékesítési munkafolyamatok hatékony kezeléséhez. Összegyűjtöttük a legjobb testreszabható CRM eszközöket, amelyek újragondolják az értékesítési és ügyfélkezelési folyamatokat.

1. ClickUp

Próbálja ki a ClickUp CRM-et Tartsa projektmenedzsment eszközeit és CRM-jét egy platformon, a ClickUp-on

A ClickUp testreszabható projektmenedzsment platformja nem csak a feladatok kezelésére szolgál, hanem egy teljesen testreszabható, együttműködésen alapuló CRM rendszert is kínál, amely az értékesítési csapat egyedi munkafolyamatához és preferenciáihoz igazodik.

A ClickUp CRM csapatok számára készült megoldásával testreszabható nézeteket és irányítópultokat használhat, hogy olyan ügyfélkapcsolat-kezelő eszközt tervezzen, amely tökéletesen tükrözi működési stílusát.

Ez a testreszabási lehetőség lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a számukra legfontosabb adatokra koncentráljanak, biztosítva ezzel a megalapozott döntéshozatalt.

A platform robusztus automatizálási képességei és testreszabható mezői lehetővé teszik, hogy olyan CRM rendszer irányítópultot hozzon létre, amely ugyanolyan egyedi, mint az Ön vállalkozása, növelve a hatékonyságot és egyszerűsítve az értékesítési folyamatok feltérképezését.

Ezenkívül a beépített AI-segítségnyújtás biztosítja, hogy a csapatok időt és energiát takarítsanak meg mindenben, az e-mailek megírásától a feladatok előrehaladásának nyomon követéséig.

A ClickUp segítségével regionális vagy kampány nézetben megmutathatjuk, mi történt a kezdeményezéseinkkel. Ez magában foglalja annak megtekintését is, hogy milyen típusú tevékenységeket végzünk, és melyik csatorna szakaszhoz rendeltük őket. Így a felső vezetés könnyen tájékozódhat a projekt állásáról.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű nyomon követés: A testreszabható : A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével több mint 50 dashboard widget közül választhat, amelyek testreszabhatók, hogy magas szintű áttekintést nyújtsanak a kritikus mutatókról, mint például az ügyfelek élettartama, az átlagos üzletméret, az értékesítési teljesítmény és még sok más. A csapatok az összes kritikus értékesítési és marketingmutatót egy nézetben jeleníthetik meg, amely valós időben frissül.

Hatékonyság az automatizálással: Állítson be triggereket az ismétlődő feladatokhoz : Állítson be triggereket az ismétlődő feladatokhoz a ClickUp Automation segítségével, így biztosítva, hogy az értékesítési folyamat zökkenőmentesen és hatékonyan működjön, anélkül, hogy folyamatos manuális beavatkozásra lenne szükség, ami időt takarít meg és csökkenti az emberi hibák számát. Például, minden alkalommal, amikor egy potenciális ügyfél státusza „Closed Won” (Zárt, megnyert) állapotra változik a CRM-ben, létrehozhat egy új számlázási feladatot az értékesítési csapat számára.

E-mail integráció és kezelés : Integrálja az e-mail kommunikációt a projektmenedzsment platformba , lehetővé téve a csapatok számára, hogy együttműködjenek az üzleteknél, elküldjék a projekt frissítéseit és közvetlenül bevonják az ügyfeleket. Ez a funkció bármely csapat kommunikációs folyamatához igazítható, biztosítva a zökkenőmentes interakciót az ügyfelekkel és a csapaton belül. A ClickUp integrálható a Gmail, az Outlook és a legtöbb más e-mail klienssel.

Rendkívül rugalmas nézetek: Válasszon több mint 15 testreszabható nézet közül, beleértve a Lista, Kanban tábla és Táblázat nézeteket. Ábrázolja ügyfélkapcsolatait, értékesítési folyamatokat és a projekt előrehaladását az operatív preferenciáknak és követelményeknek leginkább megfelelő módon. Például Válasszon több mint 15 testreszabható nézet közül, beleértve a Lista, Kanban tábla és Táblázat nézeteket. Ábrázolja ügyfélkapcsolatait, értékesítési folyamatokat és a projekt előrehaladását az operatív preferenciáknak és követelményeknek leginkább megfelelő módon. Például a Táblázat nézet segítségével táblázatos formátumban tekintheti meg ügyféladatait.

Speciális sablonok : Válasszon a sablonok közül, vagy hozzon létre saját sablonokat, hogy olyan struktúrákat valósítson meg, amelyek az Ön számára a legmegfelelőbbek. Akár értékesítési folyamatok kezeléséről, ügyfélszolgálati kérelmek nyomon követéséről vagy számlák kezeléséről van szó, ezek a sablonok testreszabhatók, hogy minden csapat egyedi folyamatait kielégítsék. Használja a ClickUp egyszerű CRM sablonját az értékesítési folyamatok és munkafolyamatok kialakításához.

Töltse le ezt a sablont Kezelje munkafolyamatait a ClickUp CRM sablonjával

A ClickUp CRM-sablonja olyan eszközöket kínál, amelyekkel hatékony rendszert hozhat létre az egész ügyfélciklus kezeléséhez. Maximalizálja ügyfélkapcsolatait olyan eszközökkel, amelyekkel nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, központi adatbázisban rendszerezheti a kapcsolattartási információkat, és a jobb kezelés érdekében prioritásokat állíthat fel a feladatok között. 8 testreszabható mezőt és 4 különböző nézetet tartalmaz.

Integráció más eszközökkel: Integrálja a szoftvert számos alkalmazással és eszközzel, és alakítsa ki saját CRM-környezetét úgy, hogy az tartalmazza azokat az eszközöket, amelyeket már használ és kedvel. Ez a funkció javítja a munkafolyamatok folytonosságát és csökkenti a tanulási görbét a csapatok számára.

ClickUp Brain : Használja az AI Knowledge Manager alkalmazást, hogy azonnal megválaszolhassa a feladatokkal, dokumentumokkal és kapcsolatokkal kapcsolatos kérdéseket – nincs szükség manuális információkeresésre. Ez jelentősen javíthatja az ügyfélkérdésekre adott válaszok idejét. Az AI Project Manager automatizálja a frissítéseket és az előrehaladási jelentéseket, így több idő marad a személyre szabott ügyfélkapcsolatokra. Ezenkívül az AI Writer for Work segít pontos, hangnemileg megfelelő kommunikáció, ajánlatok és e-mailek megfogalmazásában, biztosítva a magas színvonalú ügyfélkapcsolatokat.

Vázlatok készítése, szerkesztés és lektorálás a ClickUp Brain AI segítségével

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a beállítások és testreszabás kezdeti folyamatát időigényesnek találják a rengeteg lehetőség és funkció miatt.

A mobilalkalmazás néha nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollár felár ellenében minden munkaterületi tag számára.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Pipedrive

a Pipedrive segítségével

A Pipedrive testreszabható CRM-megoldása személyre szabhatóságával és hatékonyságával turbózza fel értékesítési folyamatait. Felhasználóbarát platformja lehetővé teszi az egyedi értékesítési folyamatot tükröző, személyre szabott folyamatok létrehozását, ösztönözve a végcél helyett a megvalósítható lépésekre való összpontosítást.

A célok elérésének hatékony nyomon követésével a Pipedrive virtuális edzőként működik, valós idejű jelentéseket és elemzéseket nyújtva a stratégiák finomításához. Automatizálási képességei csökkentik az adminisztratív feladatokat, és több mint 350 integrációval rendelkezik, amelyekkel bővíthető a funkcionalitása.

A Pipedrive legjobb funkciói

Az értékesítési folyamatához igazítsa a szakaszokat és mezőket, így biztosítva a személyre szabott megközelítést az üzletek és tevékenységek nyomon követéséhez.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, és állítson be egyedi kiváltókat, hogy időt takarítson meg és növelje az értékesítési ciklus hatékonyságát.

Szerezzen értékes betekintést értékesítési teljesítményébe testreszabható jelentések és irányítópultok segítségével

Integrálja számos harmadik féltől származó alkalmazással, hogy javítsa a funkcionalitást és az üzleti igényeihez való alkalmazkodóképességet

A Pipedrive korlátai

A platform az értékesítési folyamatokra összpontosít, ezért előfordulhat, hogy nem kínál olyan kiterjedt projektmenedzsment- vagy ügyfélszolgálati funkciókat, mint egyes all-in-one platformok.

A fejlett funkciók és a mélyebb testreszabási lehetőségek megtanulása új felhasználók vagy a technológiában kevésbé jártasak számára nehézséget jelenthet.

Pipedrive árak

Alapcsomag: 11,90 USD/hó felhasználónként

Fejlett csomag: 24,90 USD/hó felhasználónként

Professzionális csomag: 49,90 USD/hó felhasználónként

Power tervezet: 59,90 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 74,90 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1738 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2900 értékelés)

3. Caspio

a Caspio segítségével

A Caspio segítségével kódolás nélkül is létrehozhat egy pontosan az Ön igényeire szabott CRM-et. Gyakorlati tapasztalatokat szerezhet, belépő szintű alkalmazást építhet, és a növekedés során fejlett funkciókkal folytathatja a munkát.

Rugalmas felhasználói szinteket biztosít, így az alkalmazottak és a vezetők szükség szerint hozzáférhetnek a személyre szabott irányítópultokhoz. Segít az értékesítési folyamatok kezelésében, új potenciális ügyfelek bevitelében és részletes jelentések készítésében. A vezetők áttekintést kaphatnak a vállalat értékesítési tevékenységeiről, kezelhetik a csapat feladatait, és szükség szerint részletesen megvizsgálhatják a potenciális ügyfelek adatait.

A Caspio legjobb funkciói

Készítsen könnyedén egyedi CRM-alkalmazásokat kódolási ismeretek nélkül, egy vizuális alkalmazáskészítő segítségével

Testreszabhatja CRM-jét az egyedi üzleti követelményeknek megfelelően, beleértve a megosztott egyedi objektumok, mezők, táblázatok és interfészek hozzáadását.

Növelje vállalkozása méretét a Caspio segítségével, amely úgy lett kialakítva, hogy támogatja a növekvő adatmennyiségeket és felhasználói igényeket, miközben megőrzi a magas teljesítményt.

Gyorsan integrálható külső rendszerekkel és szolgáltatásokkal, hogy javítsa a CRM funkcionalitását és biztosítsa a zökkenőmentes adatáramlást az alkalmazások között

A Caspio korlátai

Bár a kód nélküli megközelítés egyszerűbbé teszi a testreszabást, a rendkívül összetett vagy egyedi követelményekkel rendelkező vállalkozások számára a platform képességei bizonyos korlátokat jelenthetnek.

Az árazási struktúra, amely az adat tárolásán és használatán alapul, és nem a felhasználónkénti díjakon, kevésbé kiszámítható lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek használati mintái ingadozóak.

Caspio árak

Starter csomag: 44,06 USD/hó

Professzionális csomag: 527,48 USD/hó (éves számlázás)

Vállalati csomag: 1979,57 USD/hó (éves számlázás)

Caspio értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

4. Maximizer

a Maximizer segítségével

A Maximizer CRM egy hatékony, testreszabható megoldás, amely mindenki igényeinek megfelel – függetlenül attól, hogy Ön induló vállalkozás, bővülő vállalkozás vagy már nagyvállalat.

A Maximizer segítségével rendszerezheti összes ügyfélkapcsolatát és értékesítési adatait. Kristálytiszta képet kap az értékesítési csatornáról és az ügyfélkapcsolatokról, így adatait könnyen elérheti és felhasználhatja.

A Maximizer segítségével testreszabhatja CRM-jét üzleti igényeinek megfelelően, és zökkenőmentes értékesítést, marketing automatizálást és átfogó jelentéseket biztosíthat. Ez nemcsak növeli csapata termelékenységét, hanem felgyorsítja vállalkozása növekedését is.

A Maximizer legjobb funkciói

Testreszabható irányítópultok, jelentések és mezők, amelyek az Ön egyedi üzleti folyamatait szolgálják

Szerezzen be egy átfogó eszközkészletet a potenciális ügyfelek kezeléséhez, e-mailes marketinghez és teljesítménykövetéshez, mindezt egy egységes rendszerben.

A Maximizer segítségével biztosíthatja az adatok biztonságát és hozzáférhetőségét, támogatva a távoli hozzáférést az adatok integritásának sérelme nélkül.

A Maximizer korlátai

Egyes felhasználók számára a kezdeti beállítás és testreszabás megkövetelhet egy kis tanulási folyamatot.

A platform nem kínál olyan széles körű harmadik féltől származó integrációkat, mint egyes versenytársai.

Maximizer árak

Alapkiadás: 65 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 3 felhasználó)

Értékesítési vezető kiadás: 79 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 5 felhasználó)

Maximizer értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 300 értékelés)

5. Zendesk Sell

a Zendesk Sell segítségével

A Zendesk Sell CRM átalakítja az értékesítési csapatok működését, ötvözve a hatékonyságot az intelligenciával a bevételek növekedése és a termelékenység érdekében. A csapatok számára olyan eszközöket biztosít, amelyekkel kevesebb munkával több üzletet köthetnek.

A CRM egységes platformot kínál, amely magában foglalja a kapcsolattartás és az üzletkötés kezelését, a tevékenységek nyomon követését és a potenciális ügyfelek felkutatását. Ez egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, és megkönnyíti a folyamatok átláthatóságának fenntartását.

Ez rugalmasságot biztosít a meglévő technológiai rendszerbe való zökkenőmentes integrációhoz. Ezáltal csapata agilis marad, tájékozott és készen áll a személyre szabott szolgáltatások nyújtására bárhonnan.

A Zendesk Sell legjobb funkciói

Egyszerűsítse a potenciális ügyfelek és üzletek nyomon követését és kezelését, hogy növelje az értékesítési csapat hatékonyságát

Használjon testreszabható folyamatokat, mezőket és egyedi jelentéseket, hogy a CRM-et az üzleti igényeihez igazítsa

Részletes betekintést nyerhet értékesítési tevékenységeibe és teljesítményébe, és segíthet csapatainak adat alapú döntések meghozatalában

Integrálja harmadik féltől származó alkalmazásait könnyedén a szélesebb körű Zendesk platformba, és szerezzen be egy átfogó ügyfélkapcsolat-kezelési megoldást

A Zendesk Sell korlátai

A platform mélyreható testreszabási és integrációs lehetőségeket kínál, de bizonyos funkciókhoz további beruházásokra lehet szükség harmadik féltől származó alkalmazásokba.

Egyes fejlett funkciók és elemzések csak a magasabb előfizetési szinteken érhetők el, amelyek nem minden költségvetésnek felelnek meg.

Zendesk Sell árak

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 69 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Zendesk Sell értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3800 értékelés)

6. HubSpot

a HubSpot segítségével

A HubSpot CRM-platformja minden szükséges eszközt a kezedbe ad, hogy nyomon kövesd a potenciális ügyfeleket és az ügyfeleket az ügyfélút minden szakaszában.

Ez a CRM lehetővé teszi, hogy minden ügyfelet részletesen megtekintsen, nyomon kövesse a vállalatával, kollégáival, tevékenységeivel, kommunikációjával stb. való interakcióit. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy egységes ügyfélnézetet kínál a platformon, ami racionalizálja marketing-, értékesítési és szolgáltatási tevékenységét.

A Hubspot űrlapok segítségével közvetlenül a webhelyéről, a közösségi médiából vagy a céloldalakról gyűjthet adatokat. Számos információt rögzíthet potenciális és meglévő ügyfeleiről, a webhelyen való viselkedésüktől kezdve a személyes adataikig és a márkával való korábbi interakcióikig.

A CRM rendszert saját igényeihez igazíthatja, és olyan átfogó megoldást hozhat létre, amely üzleti növekedési stratégiájának minden aspektusát támogatja.

A HubSpot legjobb funkciói

Használjon egyetlen platformot az ügyfélkapcsolatok minden szakaszának kezeléséhez, az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni támogatásig.

Személyre szabhatja a kapcsolattartói és vállalati adatokat, az üzletkötési folyamatokat és a jelentési irányítópultokat, hogy megfeleljen a különböző üzleti követelményeknek.

Használja a HubSpot robusztus integrációs piacterét, hogy CRM-jét számos üzleti eszközzel és alkalmazással összekapcsolja

Automatizálja a marketing és az értékesítés rutin feladatait, és tegye lehetővé csapata számára, hogy a stratégiára és az ügyfélkapcsolatokra koncentrálhassanak

A HubSpot korlátai

Bár nagylelkű ingyenes csomagot kínál, a fejlett funkciók és a magasabb használati korlátok elérése érdekében fizetős csomagra kell áttérni; ez a kisvállalkozások számára költségessé válhat, ahogy növekednek.

A platform kiterjedt funkcionalitása meredek tanulási görbét jelenthet új felhasználók vagy kisebb csapatok számára, akik nem rendelkeznek dedikált IT-támogatással.

HubSpot árak

Starter: 20 USD/hó

Professzionális: 500 USD/hó

Vállalati: 1500 USD/hó (éves számlázás)

Hubspot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

7. Nutshell

a Nutshell segítségével

A Nutshell CRM egyszerűsíti értékesítési folyamatait, és megkönnyíti a munkafolyamatok automatizálását, az ügyféladatok központosítását és a csapatmunka javítását. Az intuitív értékesítési automatizálás és a részletes jelentések olyan funkcióknak köszönhetően csökkentheti az időigényes feladatokat és pontosan meghatározhatja a fejlesztendő területeket.

A Nutshell hatékony e-mail eszközei lehetővé teszik, hogy gyorsan személyre szabott e-maileket küldjön, és közvetlenül a webhelyéről szerezzen potenciális ügyfeleket. Egyszerűsített kapcsolattartási funkciói és sokoldalú folyamatnézetei teljes áttekintést nyújtanak az ügyfélkapcsolatokról.

A Nutshell legjobb funkciói

Navigáljon és hatékonyan felügyelje értékesítési folyamatát, hogy növelje általános termelékenységét

Módosítsa a CRM értékesítési folyamatokat, jelentéseket és automatizálást, hogy azok az Ön egyedi üzleti folyamatait szolgálják

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és a nyomon követést, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon ki.

Szerezzen betekintő jelentéseket és elemzéseket, amelyek segítenek csapatainak adat alapú döntéseket hozni

A Nutshell korlátai

Egyes felhasználók számára a funkciókészlet korlátozottnak tűnhet a jobban testreszabható CRM szoftverekhez képest, különösen gyors növekedés esetén.

A platform harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja egyre növekszik, de lehet, hogy nem olyan kiterjedt, mint a nagyobb versenytársaké.

Nutshell árak

Alapcsomag: 19 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Power AI: 59 USD/hó felhasználónként

Pro+ szolgáltatások: 79 USD/hó felhasználónként

Nutshell értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (448 értékelés)

8. Apptivo

az Apptivo segítségével

Az Apptivo testreszabható CRM szoftvere egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, a potenciális ügyfelek kezelésétől a számlázásig, gyorsabb eredményeket és nagyobb bevételt biztosítva. A nyers adatokat hasznos információkká alakítja, javítva az értékesítést, a termelékenységet és a hatékonyságot.

Az Apptivo intuitív drag-and-drop funkciójának köszönhetően egyetlen sor kód írása nélkül is testreszabhatja CRM-jét. Akár az irodában, akár a terepen tartózkodik, a mobil CRM segítségével bárhol és bármikor kapcsolatban maradhat. Ráadásul az integrációs lehetőségeknek köszönhetően zökkenőmentesen összekapcsolhatja napi eszközeit, növelve ezzel az ügyfelek bizalmát és hűségét.

Az Apptivo legjobb funkciói

A CRM-tevékenységeket széles körben testreszabhatja, hogy azok tökéletesen illeszkedjenek üzleti folyamataikhoz.

Hozzáférés egy sor integrált alkalmazáshoz, amelyek a projektmenedzsmenttől a pénzügyekig minden területet lefednek, javítva ezzel a működési hatékonyságot

Hatékony automatizálással egyszerűsítse az értékesítési és marketing folyamatokat, és csökkentse a manuális munkát

Az Apptivo korlátai

Az új felhasználóknak a platform kiterjedt funkciói miatt tanulási görbe várható

Egyes fejlett funkciók és integrációk csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el, ami megnövelheti a kisvállalkozások költségeit

Apptivo árak

Lite: 20 USD/hó felhasználónként

Prémium: 30 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Apptivo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (700+ értékelés)

9. Salesforce

a Salesforce segítségével

A Salesforce átalakítja a vállalkozások és ügyfeleik közötti kapcsolattartás módját a marketing, az értékesítés, a kereskedelem, a szolgáltatások és az informatika területén.

A szoftver rendkívül testreszabható és skálázható, kiterjedt integrációs lehetőségekkel és fejlett AI funkciókkal rendelkezik.

A Salesforce segítségével egyesítheti csapatait az ügyfelek körül, és kihasználhatja az adatokból nyert hasznos információkat a hűséges ügyfelek megtartása érdekében. Az összes ügyfél- és potenciális ügyféladatot egy helyen tárolhatja, nyomon követheti és elemezheti, így valós időben bármelyik csapat számára elérhető teljes képet kaphat.

A Salesforce legjobb funkciói

Használja a páratlan testreszabási lehetőségeket, hogy a funkciókat zökkenőmentesen illessze bármely üzleti folyamathoz

Adjon hozzá eszközöket a platform kiterjedt piacterén keresztül, hogy kielégítse az egyedi igényeket

Szerezzen mesterséges intelligenciával támogatott betekintést és ajánlásokat az értékesítési stratégiák finomításához és az ügyfélkapcsolatok javításához

Átfogó képet kaphat az ügyfelek vásárlási útjáról az értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat és egyéb területeken.

A Salesforce korlátai

A platform széles körű funkcióinak és testreszabási lehetőségeinek elsajátítása időbe telhet

Az ára magasabb, mint más CRM szoftvereké, különösen ha több modult és testreszabást ad hozzá.

Salesforce árak

Starter: 24 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Professzionális: 80 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Einstein 1 értékesítés: 500 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 1800 értékelés)

10. CompanyHub

a CompanyHub segítségével

Teljesen testreszabható CRM platformjával a CompanyHub zökkenőmentes kétirányú e-mail szinkronizálást, robusztus automatizálást, dinamikus jelentéskészítést és még sok más funkciót kínál. Ez a CRM drag-and-drop eszközökkel szervezi az adatait.

Lehetővé teszi az értékesítési folyamatok racionalizálását, dokumentumok létrehozását egyetlen kattintással, valamint értékes elemzések készítését. Használhatja komplex értékesítési folyamatok egyszerűsítésére, a potenciális ügyfelek kezelésének javítására és az ügyfélkapcsolatok fejlesztésére, minimális beállítási idővel.

A CompanyHub legjobb funkciói

Igazítsa az egyedi CRM-et saját folyamataihoz és ügyfélkezelési igényeihez

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, a nyomon követést és az e-mail kampányokat, hogy növelje hatékonyságát és csökkentse a manuális munkát

Egyszerűsített kialakítás és navigáció révén gyorsan alkalmazkodhat és optimalizálhatja értékesítési folyamatait

Használja a dinamikus jelentéskészítő eszközöket és irányítópultokat, hogy valós időben betekintést nyerjen az értékesítéskezelésbe és az ügyfelek viselkedésébe

A CompanyHub korlátai

Lehet, hogy hiányzik belőle a nagyobb platformok, például a Salesforce kiterjedt harmadik féltől származó alkalmazás-piactere és integrációs ökoszisztémája.

A fejlett testreszabási és automatizálási funkciók megtanulása időt vehet igénybe azoknak a vállalkozásoknak, amelyek még nem ismerik a testreszabható CRM-et.

A CompanyHub árai

Termelékenység: 21 USD/felhasználó havonta

Automatizálás: 36 USD/felhasználó havonta

Accelerate: 64 USD/felhasználó/hónap

CompanyHub értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (22 értékelés)

Találja meg a csapatának leginkább testreszabható CRM-megoldásokat

Akár kis startup, akár nagyvállalat, ezek a testreszabható CRM-rendszerek olyan eszközöket nyújtanak, amelyekkel kialakíthatja értékesítési stratégiáját, mélyítheti ügyfélkapcsolatait és felgyorsíthatja növekedését.

A teljes mértékben testreszabható CRM szoftvermegoldások alapvető fontosságúak minden olyan értékesítési csapat számára, amely a versenyképes üzleti környezetben szeretne sikeres lenni.

Készen áll az értékesítéskezelési és ügyfélkapcsolat-stratégiájának átalakítására? Fedezze fel még ma a ClickUp-ot, és tapasztalja meg, hogyan emeli új szintre vállalkozását a testreszabható CRM-megoldásai.

Kezdje meg most a ClickUp használatát!