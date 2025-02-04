A 10 legjobb Remember The Milk alternatíva, amelyeket érdemes figyelni

Nem titok, hogy a feladatkezelési készségek elsajátítása a termelékenység titka. Ahogyan egy jól optimalizált weboldal elengedhetetlen a potenciális ügyfelek megszerzéséhez, úgy a feladatkezelő szoftverek is kulcsfontosságúak a szervezetek számára a projektek befejezésében és a működési hatékonyságban.

A megfelelő eszköz segítségével hatékonyabban nyomon követheted a feladatokat és racionalizálhatod a munkafolyamatokat.

Azok, akik már ismerik a Remember The Milk webes feladat- és időkezelő alkalmazást, tudják, milyen értékes egy megbízható rendszer a napi teendők kezeléséhez.

Ahogy azonban igényeink változnak, úgy változik a feladatok listájának sablonjai alapvető követelményeit kielégítő és a munkaterhelés finom kezelését lehetővé tevő szoftverek iránti keresésünk is.

A Remember The Milk alternatíváinak keresése nem jelenti azt, hogy le kell cserélni egy megbízható eszközt. Célunk inkább az, hogy további funkciókkal, testreszabási lehetőségekkel és jobb integrációs képességekkel bővítsük eszköztárát.

Mit kell keresnie a Remember The Milk alternatíváiban?

A Remember The Milk alternatíváinak keresésekor fontos figyelembe venni néhány kulcsfontosságú funkciót, amelyek javítják a feladatkezelési képességeit. A megfelelő eszköznek segítenie kell a napi feladatok szervezésében és az általános termelékenység javításában. Az ADHD termelékenységi eszközöket kereső felhasználók számára pedig a kiváló teendőlista funkciókkal rendelkező alkalmazások megtalálása remek kiindulási pont.

Feladatkezelési funkciók: Keressen olyan alternatívákat, amelyek robusztus feladat- és projektkezelési funkciókat kínálnak, például feladatok létrehozását, szervezését, prioritásainak meghatározását és ütemezését.

Platformok közötti kompatibilitás: Válasszon olyan lehetőségeket, amelyek zökkenőmentesen működnek különböző eszközökön és operációs rendszereken, beleértve asztali számítógépeket, okostelefonokat és táblagépeket.

Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan eszközt, amely lehetővé teszi a feladatlisták, címkék, prioritások, határidők és egyéb szempontok testreszabását a munkafolyamatának megfelelően.

Integrációs funkciók: Válasszon olyan alternatívákat, amelyek integrálhatók az Ön által használt egyéb termelékenységi eszközökkel és platformokkal, például naptárakkal, e-mail kliensekkel, projektkezelő szoftverekkel vagy együttműködési eszközökkel.

Felhasználói felület és felhasználói élmény (UI/UX): Válasszon intuitív felülettel és felhasználóbarát élménnyel rendelkező alternatívákat, hogy a munka hatékony és élvezetes legyen.

Offline hozzáférés: Ha gyakran dolgozik offline vagy korlátozott internetkapcsolattal rendelkező területeken, fontolja meg az offline hozzáférést és szinkronizálási lehetőségeket kínáló projektkezelő platformokat.

Biztonság és adatvédelem: Keressen olyan Remember the Milk alternatívákat, amelyek prioritásként kezelik a feladatok és a személyes adatok biztonságát és titkosságát. Ezeknek titkosítást, adatvédelmi intézkedéseket és átlátható adatvédelmi irányelveket kell kínálniuk.

A 10 legjobb Remember The Milk alternatíva

Egyszerűsítse a keresést a Remember The Milk 10 legjobb alternatívájának gondosan összeállított listájával, amely a felhasználók különböző igényeinek és preferenciáinak megfelelően készült.

Merüljön el a kínálatban, és találja meg a számára legmegfelelőbbet!

1. ClickUp

A ClickUp Dashboard segítségével mindig naprakész lehet minden projektjéről, munkatársáról és feladatáról.

A ClickUp átfogó megoldást kínál azoknak a csapatoknak, amelyek hatékonyan szeretnék kezelni a feladatok és projektek menedzsmentjét. A ClickUp teendőlista olyan eszközöket kínál, amelyekkel személyes és összetett projektek is kezelhetők, ezért különböző területeken dolgozó szakemberek körében népszerű alkalmazás.

Könnyedén kezelje a csapat feladatait, és használjon egyedi nézeteket, például a ClickUp Board nézetet, hogy hatékonyabban ossza szét a munkát.

Többféle nézet

A platformot úgy tervezték, hogy többféle nézet opcióval, többek között lista, tábla és naptár nézetekkel különböző munkafolyamatokhoz igazodjon, így sokoldalúan használható különböző projektekhez és csapatok preferenciáihoz. Például:

Lista nézet : Egyszerű, lineáris feladatlistát kínál, amelyet azok kedvelnek, akik a munkához egyszerű és közvetlen megközelítést preferálnak. Egyszerű, lineáris feladatlistát kínál, amelyet azok kedvelnek, akik a munkához egyszerű és közvetlen megközelítést preferálnak.

Táblás nézet : Utánozza a Kanban táblákat, lehetővé téve a munkafolyamatok vizuális ábrázolását a különböző szakaszok között mozgatott feladatokkal, ideális a vizuális központú projektmenedzsmenthez. Utánozza a Kanban táblákat, lehetővé téve a munkafolyamatok vizuális ábrázolását a különböző szakaszok között mozgatott feladatokkal, ideális a vizuális központú projektmenedzsmenthez.

Naptár nézet : Ez a nézet hasznos a határidők kezeléséhez és az ütemezéshez, mivel a feladatokat naptárba helyezi, segítve ezzel az időérzékeny feladatok vizualizálását. Ez a nézet hasznos a határidők kezeléséhez és az ütemezéshez, mivel a feladatokat naptárba helyezi, segítve ezzel az időérzékeny feladatok vizualizálását.

Gantt-diagram nézet : A részletes tervezést és a feladatok függőségének nyomon követését igénylő projektek esetében a Gantt-diagram nézet átfogó idővonal-megjelenítést biztosít. A részletes tervezést és a feladatok függőségének nyomon követését igénylő projektek esetében a Gantt-diagram nézet átfogó idővonal-megjelenítést biztosít.

Állítson be prioritásokat a ClickUp-ban, hogy jobban megkülönböztethesse, mi az, amit azonnal meg kell tenni, és mi az, ami várhat.

Prioritások meghatározása

A ClickUp a prioritások meghatározására és az emlékeztetőkre helyezi a hangsúlyt, így biztosítva, hogy hatékonyan tudj lépést tartani a feladataiddal.

Például a ClickUp prioritási beállításai lehetővé teszik a feladatok sürgősségük alapján történő kategorizálását, így könnyebben összpontosíthat azonnali figyelmet igénylő feladatokra. A prioritások testreszabhatók, de általában a Sürgős, Magas, Normál és Alacsony kategóriák szerinti struktúrát követik.

Ez a funkció elengedhetetlen a hatékonyság fenntartásához, mivel először a legfontosabb feladatokra irányítja a figyelmet, biztosítva ezzel a projekt határidőinek betartását.

ClickUp Feladatok

A ClickUp Feladatok funkciójának és a ClickUp Feladatkezelő sablonjának kihasználásával egyszerűsítheti munkafolyamatát, növelheti termelékenységét, és biztosíthatja, hogy semmi ne maradjon ki.

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse munkafolyamatait a ClickUp feladatkezelési sablonjával

A sablon mindenféle projekthez és munkafolyamathoz alkalmas, hat különböző nézettel és személyre szabható mezőkkel rendelkezik. A jobb összpontosítás érdekében az összes teendőt három listára osztja: cselekvési tételek, ötletek és hátralékok.

A feladatok a ClickUp alapvető egységei, amelyek elvégzendő egyedi elemeket jelentenek. Ezek lehetnek egyszerű személyes teendők vagy egy nagyobb projekt összetett részei. A ClickUp minden feladata részletes leírással ellátott, csapat tagokhoz rendelhető, határidővel ellátott és prioritásokkal jelölhető.

Ez a részletességi szint lehetővé teszi a munkaterhelés hatékony kezelését, és biztosítja, hogy minden csapattag tudja, mit kell tennie.

Egyéni mezők: A ClickUp lehetővé teszi egyéni mezők hozzáadását a feladatokhoz, így a feladat részleteit a projektek konkrét követelményeihez igazíthatja, például a költségvetés nyomon követéséhez, az időelosztáshoz vagy más fontos mutatókhoz.

Alfeladatok és ellenőrzőlisták: A komplex feladatok könnyebben kezelhető alfeladatokra vagy ellenőrzőlistákra bonthatók, így könnyebb elvégezni és nyomon követni a haladást.

Megjegyzések és mellékletek: A feladatok támogatják a feladaton belüli kommunikációhoz szükséges megjegyzéseket és a releváns fájlok csatolását, így minden szükséges információ és megbeszélés egy helyen található.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektmenedzsment feladatok tervezési sablonjával biztosíthatja, hogy projektje zökkenőmentesen induljon.

A ClickUp projektmenedzsment feladatok tervezési sablonja segít megszervezni a projekt feladatait. Alfeladatokat hozhat létre, és azokat pontos hozzáférési jogosultságokkal rendelheti hozzá a csapat tagjaihoz.

Használhat idővonalakat és Gantt-diagramokat is a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez, a feladatütemények megtekintéséhez és annak biztosításához, hogy minden készen álljon a bevezetés napjára!

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzáférés a lista, tábla, naptár és Gantt-diagram nézetekhez, hogy megfeleljenek a különböző munkafolyamat-preferenciáknak.

Állítson be prioritásokat a feladatokhoz, hogy a legfontosabb dolgokra tudjon koncentrálni.

Legyen tisztában a határidőkkel és a fontos feladatokkal, hogy biztosan időben elvégezze azokat.

Hozzon létre egyedi állapotokat, amelyek illeszkednek csapata konkrét munkafolyamatához.

Dolgozzon együtt csapatával a projektekben megjegyzésekkel, közös szerkesztéssel a ClickUp Docs- ban és csevegéssel.

Takarítson meg időt a ClickUp mesterséges intelligenciával működő projektmenedzsmentjével , amely alfeladatokat hoz létre, összefoglalásokat készít a megbeszélések jegyzetéből, beállítja a projektfrissítéseket és még sok mást.

Integrálja a ClickUp-ot számos más eszközzel, és növelje a munkafolyamatok hatékonyságát.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a ClickUp széles körű funkciói túlnyomóak lehetnek, és időbe telik, mire teljes mértékben ki tudják használni a lehetőségeit.

Egyes felhasználók szerint az értesítési rendszer túl bonyolult lehet, vagy nehéz a saját igényeikhez igazítani.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Todoist

via Todoist

A Todoist az egyik legnépszerűbb feladatkezelő és teendőlista-alkalmazás a piacon, amelyet világszerte több millió magánszemély és vállalkozás használ. A legismertebb Remember the Milk alternatívák közé tartozik.

Egyszerűségéről és hatékony feladatkezelési képességeiről ismert Todoist egyszerűsített megközelítést kínál a feladatok és projektek szervezéséhez.

Intuitív felületének, rugalmas feladatkezelésének és robusztus emlékeztető rendszerének köszönhetően segít az egyéneknek és a csapatoknak a munkaterhelésük könnyű kezelésében.

Sajnos az ingyenes verzió nem támogatja ezeket a funkciókat.

A Todoist legjobb funkciói

Rendezze a feladatokat projektek, határidők és prioritási szintek szerint, és testreszabhatja a munkafolyamatot.

A megfelelő időben érkező emlékeztetők és értesítések segítségével mindig szem előtt tarthatja a határidőket és a prioritásokat.

Dolgozzon együtt csapatával feladatok kiosztásával, projektek megosztásával és feladatokhoz fűzött megjegyzésekkel.

Kezelje feladatait bárhonnan, bármilyen eszközről

A Todoist korlátai

A Todoist ingyenes verziója némileg korlátozott, a projektek, feladatok és emlékeztetők számát illetően.

Néhány fejlettebb funkció, például a címkék, emlékeztetők és részletes jelentések csak a prémium verziókban érhetők el.

Todoist árak

Örökre ingyenes

Előny: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (770+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Hasonlítsd össze a Notion és a Todoist alkalmazásokat!

3. Volition

via Volition a Producthunt oldalon

A Volition egy új szereplő a feladatkezelő eszközök kategóriájában, amely a Remember The Milk kiváló alternatívájaként pozícionálja magát.

A többi GTD-alkalmazástól és a Remember the Milk alternatíváitól abban különbözik, hogy az önmotivációra és a termelékenység mögött álló pszichológiára összpontosít, ötvözve a hagyományos feladatkezelési funkciókat innovatív megközelítésekkel, hogy segítsen elérni napi és hosszú távú céljait.

A Volition például egy könnyű Pomodoro becslési funkciót kínál, amely lehetővé teszi, hogy 25 perces lépésekben könnyedén becsülje meg a feladatokhoz szükséges időt. A feladatlista zökkenőmentesen integrálódik az időbecslésekkel, így világos képet kaphat arról, hogy mennyi időt igényel az egyes feladatok elvégzése.

A Volition legjobb funkciói

Egyszerűsítse az időbecslést a Volition könnyű Pomodoro becsléseivel

Kösse össze a feladatokat a becsült idővel a zökkenőmentes tervezés és végrehajtás érdekében.

A Volition integrált napi napló funkciója megkönnyíti a reflexiót.

A szándék korlátai

A Volition legnagyobb kihívása furcsa: a fogyasztók hajlandóak fizetni a fejlett funkciókért, de a fejlesztő nem szívesen építi be és számítja fel azokat.

Volition árak

Örökre ingyenes

Volition értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Trello

via Trello

A Trello és a Kanban szinte szinonimává váltak. Ez az egyik legismertebb, online elérhető Kanban feladatkezelő eszköz. Egyszerű, kártyalapú elrendezéséről híres Trello segítségével testreszabható táblák, listák és kártyák segítségével vizuálisan kezelheti feladatait, projektjeit és munkafolyamatait.

Ez a rugalmasság ideális megoldás egyének, csapatok és vállalkozások számára, akik szeretnék egyszerűsíteni az együttműködést és növelni a termelékenységet különböző projektekben.

A platform erőssége abban rejlik, hogy többféle felhasználási esethez is alkalmazkodni tud, az egyszerű teendőlistáktól a komplex projektmenedzsment-forgatókönyvekig. A Power-Ups (a Trello integrációkra használt kifejezése) széles skálájával összekapcsolhatja a Trellót más alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, például a Slackkel, a Google Drive-val és a Dropboxszal.

Ezenkívül a Trello beépített automatizálási eszköze, a Butler automatizálja a mindennapi feladatokat és folyamatokat, időt takarít meg és csökkenti a kézi munkát szabályok, parancsok és ütemezett műveletek beállításával.

A Trello legjobb funkciói

A Trello kártyalapú rendszerével vizuálisan szervezheti feladatait és projektjeit, és azonnal áttekintheti a projektek állapotát.

Testreszabhatja a táblákat a munkafolyamatához, különböző projektekhez listákat és kártyákat hozhat létre.

Ösztönözze a csapatmunkát és az átláthatóságot olyan együttműködési eszközökkel, amelyek lehetővé teszik a feladatok kiosztását, megjegyzések hozzáadását, fájlok csatolását és határidők beállítását közvetlenül a kártyákon, így a csapat tagjai összhangban dolgozhatnak.

Növelje termelékenységét és javítsa munkafolyamatát a Trello más alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz való csatlakoztatásával.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat és folyamatokat a Trello beépített automatizálási eszközével, a Butlerrel.

A Trello korlátai

Míg a Trello kiválóan alkalmas kis- és közepes méretű projektekhez, nagyobb csapatok vagy összetett igényű projektek esetében nehézséget jelenthet a hatékony feladatkezelés, tekintettel a szoftver kiterjedt funkcióinak sokaságára.

A Trello alapcsomagja korlátozott jelentési és elemzési funkciókat kínál.

Trello árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati csomag: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 000 értékelés)

5. Szuper termelékenység

via Super Productivity

A Super Productivity egyedi feladatkezelési funkciókat kínál fejlesztők, szabadúszók és mindenki számára, aki egyszerűségre és hatékonyságra összpontosítva szeretné maximalizálni termelékenységét.

A hagyományos feladatkezelő eszközöktől eltérően a Super Productivity az időkövetést és a projektmenedzsmentet közvetlenül integrálja a munkafolyamatába, így 2024-ben érdekes alternatívája lehet a Remember The Milk alkalmazásnak.

Először is, a Super Productivity zökkenőmentesen integrálja az időkövetést a feladatkezelésbe, így hatékonyan nyomon követheti az egyes feladatokra fordított időt. Ezenkívül részletes feladat szervezést biztosít alfeladatokkal, jegyzetekkel és mellékletekkel, megkönnyítve az átfogó projektkezelést.

A Worklog funkcióval áttekintheti munkatörténetét, ami segít a termelékenységi minták elemzésében és a szükséges kiigazítások elvégzésében. Az eszköz integrálható olyan népszerű szolgáltatásokkal, mint a GitHub, a GitLab és a Jira.

A Super Productivity legjobb funkciói

Integrálja a munkaidő-nyilvántartást a feladatkezelésbe

Rendezze fel aprólékosan a feladatokat alfeladatok, jegyzetek és mellékletek segítségével.

A Worklog funkcióval kényelmesen áttekintheti a munkatörténetet.

Egyszerűsítse a munkafolyamatot a népszerű szolgáltatásokkal való integrációval

Növelje termelékenységét a beépített Pomodoro időzítővel

A szuper termelékenység korlátai

Egyes felhasználók eleinte túlnyomórésztnek találhatják a funkciók és testreszabási lehetőségek sokaságát.

Bár létezik mobilalkalmazás is, a felhasználói élmény és a funkciók száma korlátozottabb, mint a desktop verzió esetében.

A tervezés inkább az egyéni termelékenységre összpontosít, ami korlátozhatja a hatékonyságát nagyobb csapatok együttműködése esetén.

Super Productivity árak

Örökre ingyenes

Szuper termelékenység értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Things

via Things

A Things egy elegáns és hatékony projektkezelő platform, amely kifinomult megoldást kínál a feladatok, projektek és határidők kezeléséhez. A Things egyszerűségre és könnyű használatra lett tervezve, intuitív felülettel rendelkezik, amely minimális erőfeszítéssel segít a felhasználóknak megszervezni az életüket.

Az alkalmazás egyedülálló kialakítása és funkcionalitása miatt felkerült a Remember The Milk alternatíváinak listájára, különösen az Apple ökoszisztémában használók számára. Az iCloud szinkronizálásával lehetővé teszi a feladatok eszközök közötti kezelését.

A természetes nyelvű bevitel, a projekttervezés és a „Ma” nézet funkcióknak köszönhetően a Things segít abban, hogy a mindennapi feladatok zűrzavarában is a fontos dolgokra koncentrálhass.

A Things legjobb funkciói

Egyszerűsítse a feladatkezelést egy tiszta, felhasználóbarát felülettel

Dolgozz hatékonyabban a természetes nyelvű bevitellel történő gyors feladat hozzáadási funkcióval!

Készítsen részletes projektterveket úgy, hogy a nagy célokat kezelhető feladatokra bontja, és beépíti a mérföldköveket.

A Today View funkcióval a napi feladatokra koncentrálhat

Az iCloud szinkronizálásával kezelheti feladatait az összes Apple-eszközön.

A Things korlátai

A Things kizárólag iOS, macOS és watchOS rendszereken érhető el, így használata az Apple termékek felhasználóira korlátozódik.

Más feladatkezelő eszközökhöz képest a Things prémium áron kapható, és minden platformhoz (iPhone, iPad és Mac) külön kell megvásárolni.

Things árak

iPhone és Apple Watch: 9,99 dollár, egyszeri díj

iPad: 19,99 dollár, egyszeri díj

Vision Pro: 29,99 dollár, egyszeri díj

Mac: 49,99 dollár, egyszeri díj

Things értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (140+ értékelés)

7. Quire

via Quire

A Quire egy dinamikus és felhasználóbarát feladat- és projektkezelő eszköz, amely új perspektívát kínál a feladatok és projektek szervezésére. Innovatív feladatkezelési megközelítése beágyazott feladatlistát használ, és lehetővé teszi a projektek kezelhető alfeladatokra bontását.

A platform elősegíti a csapatmunkát a közös munkaterületén, ahol a tagok megoszthatják a feladatokat, részt vehetnek megbeszéléseken és frissítéseket kaphatnak. Az integrált Kanban táblával dinamikusan láthatja a feladatok előrehaladását és a munkafolyamatot, ami megkönnyíti a feladatok hatékony nyomon követését és kezelését.

A Quire tovább egyszerűsíti a munkafolyamatokat azáltal, hogy integrálja a népszerű eszközöket, mint a Slack, a Google Naptár és a GitHub.

A Quire legjobb funkciói

Kezelje jobban a munkát a hierarchikus struktúrában elrendezett feladatok és alfeladatok segítségével.

Dolgozzon együtt egy megosztott munkaterületen, ahol a tagok megoszthatják a feladatokat, megbeszélhetik azokat a megjegyzésekben, és frissítéseket kaphatnak.

Az integrált Kanban táblázatos nézet segítségével dinamikusan láthatja a feladatok előrehaladását és a munkafolyamatot.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és a kapcsolódást a népszerű eszközökkel való integrációval.

Tartsa fenn termelékenységét útközben is a mobil hozzáféréssel

Korlátozások

Lassú tanulási görbe, tekintettel a funkciók széles skálájára

Egyes felhasználóknak a feladatnézetek és értesítések testreszabási lehetőségei kevésbé árnyaltak lehetnek más platformokhoz képest.

Quire árak

Örökre ingyenes

Profi: 10,95 USD/hó felhasználónként

Prémium: 18,95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 24,95 USD/hó felhasználónként

Quire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 220 értékelés)

8. TickTick

via TickTick

A TickTick egy sokoldalú és funkciókban gazdag feladatkezelő eszköz. A Remember The Milk vonzó alternatívája azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akik a termelékenység növelésére törekednek. Az intuitív kialakításra és a széles körű funkciókra helyezett hangsúlyt a TickTick a feladatkezelés széles spektrumát fedi le, az egyszerű teendőlistáktól a komplex projektkövetésig.

Emlékeztetőkkel, naptárakkal és szokások nyomon követési funkciókkal zökkenőmentesen integrálódik a mindennapi életbe.

A TickTick eszközök és platformok közötti alkalmazkodóképessége, testreszabási lehetőségei és termelékenységi eszközei robusztus megoldássá teszik a feladatkezelési folyamat racionalizálására, a szervezés javítására és a hatékonyság növelésére.

A TickTick legjobb funkciói

A TickTick platformok közötti elérhetősége révén bárhonnan hozzáférhet a feladatokhoz.

Kezelje feladatait átfogóan, a feladatok, alfeladatok, ismétlődő feladatok és prioritási szintek támogatásával.

Növelje termelékenységét a beépített naptárintegrációval a feladatok ütemezéséhez és a Pomodoro időzítővel, amely javítja a munkavégzés során a koncentrációt.

A szokáskövető beépítésével pozitív szokásokat alakíthat ki

Könnyítse meg a csapatmunkát és a családi szervezést a feladatok és listák megosztásával

A TickTick korlátai

Egyes felhasználóknak túl soknak tűnhet a funkciók széles skálája, különösen, ha egyszerű feladatkezelési megoldást keresnek.

A fejlett funkciók előfizetést igényelnek.

TickTick árak

Örökre ingyenes

Prémium: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

9. Any. do

Az Any. do segítségével a szervezettség és a termelékenység fenntartása könnyebb, mint valaha. Az Any. do a letisztult dizájnra és a felhasználóbarát funkciókra összpontosítva intuitív platformot biztosít a feladatok kezeléséhez, emlékeztető beállításához és események tervezéséhez.

Integrációs képességei segítségével könnyedén nyomon követheti feladatait, növelve ezzel termelékenységét és csökkentve stresszét. Ezenkívül a hangbeviteli funkció lehetővé teszi a feladatok gyors és kézmentes hozzáadását. A közös feladatok és listák megkönnyítik az együttműködést, elősegítve a csapatmunkát és a koordinációt barátok, családtagok vagy csapattagok között.

Ezenkívül a napi tervező funkció minden reggel felkéri Önt, hogy tekintse át és tervezze meg a napját, segítve a feladatok fontossági sorrendjének megállapítását és a hatékony időgazdálkodást.

Any. do legjobb funkciói

Kezelje feladatait zökkenőmentesen iOS, Android, web és asztali platformokon

Hatékonyan együttműködhet a csapattagokkal a megosztott feladatok és listák segítségével.

Átfogó áttekintést kaphat a napi feladatokról

Priorizálja a feladatokat és hatékonyan kezelje az időt

Any. do korlátozások

Egyes felhasználóknak a feladatkezelés testreszabási lehetőségei és a felület korlátozottnak tűnhetnek más eszközökhöz képest.

Any. do árak

Örökre ingyenes

Prémium : 5 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Család : 8 USD/hó 4 felhasználó esetén (éves számlázás)

Teams: 8 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (193 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (169 értékelés)

10. Sorted

via Sorted

A Sorted innovatív feladatkezelő eszközként tűnik ki, amely a naptár és a feladatkezelés legjobb tulajdonságait egyesíti egy egységes, egyszerűsített felhasználói élményben. A Sorted hatékony funkcióival a feladat- és ütemterv-kezelés zökkenőmentessé és intuitívvá válik.

Például a Hyper-scheduling funkció automatikusan elrendezi a feladatokat az eseményei köré, optimalizálva a napját a maximális termelékenység érdekében. Az Unified Timeline funkció összefogja a feladatokat, eseményeket és jegyzeteket egy koherens nézetbe, átfogó képet adva a nap tevékenységéről.

Hasonlóképpen, a Magic Select intuitív gesztusokkal segít könnyedén megszervezni a feladatokat és eseményeket, javítva ezzel az általános felhasználói élményt.

A Sorted testreszabható nézeteket is kínál a különböző tervezési igények kielégítésére, beleértve a lista, a nap és a 3 napos nézeteket. A platform zökkenőmentes szinkronizálási funkciója biztosítja, hogy feladataid és ütemterved minden Apple-eszközön szinkronizálva maradjon, így egységes tervezési élményt nyújtva.

A legjobb funkciók sorrendben

A Hyper-Scheduling segítségével automatikusan ütemezheti a feladatait az eseményeihez igazodva.

Kombinálja a feladatokat, eseményeket és jegyzeteket egy egységes idővonalon az Unified Timeline segítségével.

A Magic Select segítségével egyszerű mozdulatokkal könnyedén szervezheti és módosíthatja feladatait és eseményeit.

A testreszabható nézetek segítségével különböző nézetek érhetők el a különböző tervezési igények kielégítésére, beleértve a lista, a nap és a 3 napos nézeteket.

Szinkronizálja a feladatokat és a menetrendeket az összes Apple-eszközön a Seamless Syncing segítségével.

Rendezett korlátozások

A Sorted jelenleg csak iOS és macOS rendszereken érhető el.

A Sorted egyedi funkciói és felülete miatt az új felhasználóknak egy kis időre lehet szükségük, hogy teljes mértékben kihasználhassák a program képességeit.

Árak rendezve

Örökre ingyenes

iOS Pro: 14,99 USD/év felhasználónként

macOS Pro: 24,99 USD/év felhasználónként

Rendezett értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Javítsd feladatkezelési készségeidet a Remember The Milk megfelelő alternatívájával

A megfelelő feladatkezelő eszköz megtalálása jelentősen befolyásolhatja a munkafolyamatot, a hatékonyságot és az általános sikert a projektek és a napi feladatok kezelésében.

A Remember The Milk alternatíváinak feltérképezése során elengedhetetlen, hogy olyan eszközt válasszon, amely megfelel az Ön vagy csapata igényeinek, legyen szó feladatcsomagok összeállításár ól vagy prioritási lista kezeléséről.

Minden említett alternatíva egyedi funkciókat és képességeket kínál, az intuitív tervezéstől és a platformok közötti kompatibilitástól a fejlett feladatkezelési és együttműködési eszközökig. Válassza ki azt, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek.

Sokoldalú funkcióival és intuitív felületével a ClickUp minden eszközt megad a munkafolyamat tökéletesítéséhez és a projektmenedzsment hatékonyságának növeléséhez.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra !