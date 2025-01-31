A 10 legjobb WhenToWork alternatíva a munkavállalók beosztásának kezeléséhez 2025-ben

A WhenToWork több mint egy évtizede az online munkavállalói beosztási szolgáltatások piacvezetője.

Ennek az eszköznek a legjobb képességei a műszakok tervezése és kezelése, az integráció, a konfliktusok megoldása, a költségmegtakarítás és a munkavállalók munka-magánélet egyensúlyának fenntartása terén rejlenek.

A WhenToWork kedvező árstruktúrája és kiváló minőségű funkciói miatt egyetemek, szállodák és kiskereskedelmi üzletek egyaránt előszeretettel választják.

Egyes felhasználók azonban úgy vélik, hogy a WhenToWork nem tudott lépést tartani az AI fejlődésével. Mások egyszerűbb felhasználói felülettel rendelkező alternatívát keresnek.

Ha Ön is köztük van, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb WhenToWork alternatíváról a munkavállalók ütemezéséhez. Használja azt, hogy gyorsabban meghozza a döntését, mert az ütemezési folyamatban az idő pénz! ?

Mit kell keresnie a WhenToWork alternatíváiban?

Íme néhány fontos funkció, amely egy jó munkavállalói beosztási eszközt jellemez:

Felhasználóbarát felület: Keressen olyan eszközöket, amelyek intuitív kialakításuknak köszönhetően könnyen kezelhetők és gyorsan elsajátíthatók a csapat tagjai számára.

Rugalmasság: Válasszon olyan szoftvert, amely különböző ütemezési igényeket kielégít, beleértve a műszakváltásokat, a szabadságkérelmeket és a valós idejű frissítéseket.

Mobil hozzáférhetőség: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek mobil kompatibilisek, így az alkalmazottak és a vezetők útközben is hozzáférhetnek a beosztásokhoz, módosíthatják azokat és kommunikálhatnak egymással.

Integrációs képességek: Ellenőrizze az integrációt más alapvető eszközökkel, például a bérszámfejtéssel, az időkövetéssel és a kommunikációs platformokkal, hogy lehetővé tegye a munkaerő átfogó kezelését.

Automatizált ütemezés: Fontolja meg az automatizált ütemezéshez intelligens algoritmusokat használó eszközöket, amelyek segítenek optimalizálni a műszakokat az alkalmazottak rendelkezésre állása, készségei és preferenciái alapján ?️

Megfelelés és szabályozások: Győződjön meg arról, hogy a szoftver segít Önnek a munkaügyi törvények és szabályozások betartásában, így elkerülheti a beosztással és a munkavállalói jogokkal kapcsolatos jogi problémákat.

Költséghatékonyság: Vegye figyelembe az alkalmazás teljes költségét, beleértve az előfizetési díjakat és az esetleges további költségeket, és mérlegelje azt az alkalmazás által a szervezetének nyújtott értékkel és funkciókkal.

Alkalmazottak felhatalmazása: Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek felhatalmazzák az alkalmazottakat, lehetővé téve számukra, hogy beírják preferenciáikat, szabadságot kérjenek és meghatározott paraméterek között kezeljék beosztásukat.

A 10 legjobb WhenToWork alternatíva 2024-ben

Íme a 10 legjobb eszköz, amelyek méltó alternatívái lehetnek a WhenToWork-nak. Fedezze fel funkcióikat, korlátaikat és áraikat, hogy kiválaszthassa az ideálisat.

1. Deputy

via Deputy

A Deputy segítségével egy all-in-one alkalmazotti menedzsment platformot kap, amely hatékony beosztás, munkaidő- és jelenléti nyilvántartás, valamint bér- és munkaidő-megfelelés funkciókkal rendelkezik. A legjobb benne? Könnyen használható alkalmazotti alkalmazással rendelkezik, és API/webhookok segítségével integrálható a bérszámfejtéssel, POS (Point of Sale) rendszerrel, HR rendszerekkel és még sok mással. ?

A Deputy, a WhenToWork kiváló alternatívája, új funkciókat vezetett be platformján, például a Deputy Hire és az Indeed integrációját. Ezzel a Deputy Hire-on belül közzéteheti állásajánlatát az Indeed-en, és népszerűsítheti azt a potenciális jelentkezők körében.

A Deputy legjobb funkciói

Pár perc alatt szervezze meg a csapatokat, és csökkentse a felesleges költségeket!

Pontos munkaidő-nyilvántartások készítése a bérszámfejtéshez

Kövesse nyomon a fontos munkaerő-adatokat

Egyszerűsítse a bér- és munkaidőre vonatkozó törvények betartását intelligens eszközök segítségével.

A Deputy korlátai

Korlátozott számú nem angol nyelvű felület

GPS-problémák nagy és több helyszínen működő vállalkozásoknál

Deputy árak

Ingyenes próba: Akár 31 napig

Ütemezés: 4,50 USD/felhasználó/hónap

Munkaidő és jelenlét: 4,50 USD/felhasználó havonta

Prémium: 6 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Deputy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (680+ értékelés)

2. 7Shifts

via 7Shifts

A 7Shifts egy éttermi beosztási szoftver, amely egyszerűsíti a csapatmenedzsmentet, hogy növelje a vezetők teljesítményét. Könnyen kezelhető „drag n’ drop” beosztási funkcióval és testreszabható sablonokkal rendelkezik. A szoftver lehetővé teszi a vezetők számára, hogy perceken belül elkészítsék és közzétegyék a munkavállalók beosztását, így több időt tudnak fordítani a fontosabb feladatokra.

Ha étteremüzemeltetőként szeretné bővíteni üzlethálózatát, a 7Shifts kiváló alternatívája lehet a WhenToWork alkalmazásnak. ?‍?

Ez a szoftver integrálja a munkavállalók életciklusának minden szakaszát egy étteremben, a felvételtől, a képzéstől, az ütemezéstől és a fizetéstől a megtartásig és az elkötelezettségig.

A 7Shifts legjobb funkciói

Csökkentse az ütemezéssel töltött időt a drag-and-drop ütemezővel

A hatékonyság érdekében integrálja az ütemezést a POS- és a bérszámfejtési rendszerekkel.

Takarítson meg munkaerő-költségeket az Optimal Labor eszközzel.

Csökkentse a munkavállalói fluktuációt az egyes helyszínekre vonatkozó elkötelezettségi statisztikák segítségével.

Gyűjtse össze, ossza el és ossza szét a borravalókat a vendégtérben (FOH) és a háttérben (BOH) dolgozó személyzet között a borravaló-összegyűjtő funkcióval.

A 7Shifts korlátai

A beállított időkeretek nem módosíthatók. A műszakokat manuálisan kell megadnia.

Korlátozott mobilalkalmazás-elemzés

7Shifts árak

Comp: Ingyenes

Entrée: 29,99 USD havonta/helyszín

The Works: 69,99 USD havonta/helyszín

Gourmet: 135 dollár havonta/helyszín

7Shifts értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1130+ értékelés)

3. Buddy Punch

via Buddy Punch

A Buddy Punch segítségével gyorsan és hatékonyan kezelheti az egész munkaerőt. HR-eszközként segít nyomon követni a szabadságokat, a jelenlétet és a túlórákat.

A vezetők a munkavállalók beosztását a szerep, a helyszín, a munkavállalók rendelkezésre állása és egyéb tényezők alapján állíthatják össze. A munkavállalók pedig a weboldalon vagy a mobilalkalmazásban jelentkezhetnek be és ki. Azoknál a munkavállalóknál, akik elfelejtik kijelentkezni, az automatikus beosztási funkció a beosztásuk végén kijelentkezik helyettük.

A szoftverbe különféle számlázási, ütemezési és bérszámfejtési eszközöket, valamint harmadik féltől származó alkalmazásokat is integrálhat. Leginkább a geofencing funkciójáról ismert, amely rögzíti a munkavállalók munkavégzésének pontos idejét és helyét.

A Buddy Punch legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt vagy cserélje ki a műszakokat egy all-in-one időkövető megoldás segítségével.

Integráljon többféle jelenléti regisztrációs lehetőséget, például PIN-kódot, QR-kódot és arcfelismerést.

Exportálja a jelentéseket Excel vagy PDF formátumban, hogy elemezze, hol lehet megtakarítani a munkaerőköltségeket.

A Buddy Punch korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy nehézséget okoz a hibás be- és kijelentkezések kijavítása.

Nincs online időzítő a számlázható órák nyomon követéséhez.

Buddy Punch árak

Alapcsomag: 3,99 USD/felhasználó/hónap

Pro: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 6,99 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árak

*Havi 19 dolláros alapdíj alkalmazandó az első 3 csomagra.

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (920+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 220 értékelés)

4. Findmyshift

via Findmyshift

A Findmyshift egy felhőalapú alkalmazott-beosztási szoftver, amely lehetővé teszi az időmérést, a műszakemlékeztetőket és az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának kezelését. Valós idejű elemzéseket figyel és a bérszámfejtést is elvégzi.

A Findmyshift segítségével jelentősen csökkentheti a munkaidő-beosztással kapcsolatos papírmunkát, és zökkenőmentesen kezelheti az alkalmazottak munkaidejét. A szabadságokat közvetlenül a személyzeti beosztásban rögzítheti, és a személyzetet blokkolhatja, hogy elkerülje a beosztási ütközéseket. A személyzeti beosztás mellett közvetlenül kezelheti a személyzet szabadságkérelmeit is.

A felhasználók nagyra értékelik a Findmyshift valós idejű együttműködési funkcióit, amelyek lehetővé teszik a vezetők és az alkalmazottak számára, hogy az alkalmazáson keresztül kommunikáljanak, műszakokat kezeljenek és változtatásokat hajtsanak végre.

A Findmyshift legjobb funkciói

Készítsen könnyen érthető jelentéseket

A minimális képzéssel elsajátítható ütemező, mivel úgy működik, mint egy táblázatkezelő program.

Állítson be automatikus értesítéseket és emlékeztetőket

A Findmyshift korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak

Kevesebb integráció a bérszámfejtési platformokkal

Findmyshift árak

Ingyenes: 5 vagy annál kevesebb fős csapatok számára

Starter: 25 USD/csapat havonta

Üzleti: 40 USD/csapat havonta

Vállalati: 77 USD/csapat havonta

Findmyshift értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (950+ értékelés)

5. Wageloch

via Wageloch

A Wageloch elkötelezett amellett, hogy megkönnyítse HR-menedzserként végzett munkáját, hogy Ön a valódi változásokra koncentrálhasson. Ez az all-in-one beosztási és bérszámfejtési platform méri az időt és nyomon követi a jelenlétet, jelentéseket és elemzéseket nyújt, valamint helyi támogatást kínál több helyszínen működő vállalkozásoknak.

Könnyedén összehasonlíthatja a valós munkaidőt a beosztott munkaidővel a pontos bérszámítás érdekében; egyetlen platformon kezelheti a költségvetést, a büntetéseket és a munkaköltségeket; valamint kiküszöbölheti az emberi hibákat az intelligens HR-funkciók, például az ujjlenyomat- és GPS-alapú jelenléti rendszer segítségével.

A Wageloch legjobb funkciói

Kövesse nyomon a bérek százalékos adatait a költségek korlátozása érdekében.

Hozzon pontos költségvetési döntéseket a fizetési plug-inek segítségével.

Lehetővé teszi csapatának, hogy e-mailben és SMS-ben hozzáférjen a beosztásokhoz.

A Wageloch korlátai

A beosztási szoftverek nem támogatják az alkalmazottak beilleszkedését

Egyes felhasználók GPS-követési hibákat jelentettek.

Wageloch árak

Munkaerő-menedzsment szoftver (csak): Havi 107 dollártól, áfá nélkül, helyszínenként.

Munkaerő-menedzsment HR-rendszerrel: Havi 139 dollártól, áfá nélkül, helyszínenként.

Wageloch értékelések és vélemények

Capterra: 4,4/5 (több mint 220 értékelés)

6. Calendly

via Calendly

A Calendly egy teljesen automatizált találkozóütemező platform. Ez a WhenToWork alternatíva kiküszöböli a találkozók tervezésével kapcsolatos oda-vissza levelezést a szervezeten belüli (és akár azon kívüli) összes felhasználó számára.

Megoszthat egy személyes ütemezési linket, hogy mások is foglalhassanak időpontokat/találkozókat a naptárában. Különböző találkozótípusok közül választhat, beállíthat puffereket a találkozók között, és engedélyezheti az emlékeztetőket és az automatikus visszaigazolásokat a lefoglalt találkozókra.

Integrálható olyan népszerű naptárakkal, mint az Office 365, a Google és az iCloud. A platformot testreszabhatja, és bevezethet az iparágára és részlegeire szabott eszközöket.

Ez az all-in-one platform lehetővé teszi, hogy kapcsolatokat építsen, jelölteket vegyen fel, találkozókat szervezzen, üzleteket kössön és gyorsabban fejlessze vállalkozását.

A Calendly legjobb funkciói

Könnyedén szervezzen belső és külső megbeszéléseket

Különböző eseménytípusok alapján foglalási linkeket generálhat.

Integrálja a népszerű naptárplatformokkal

Hozzáférés a találkozók elemzéséhez és az IT-orientált funkciókhoz

A Calendly korlátai

Nincs műszakbeosztás, időkövetés és csapatkezelési funkciók

A ingyenes verzióban korlátozott testreszabási lehetőségek

Nem mindenki érzi kényelmesnek a naptári információk megosztását.

Calendly árak

Ingyenes

Alapcsomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Csapatok: 16 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3300 értékelés)

7. QuickBooks Time

a QuickBooks Time segítségével

A korábban TSheets néven ismert QuickBooks Time mobil időkövető eszközöket kínál, amelyek segítenek az emberek és a projektek kezelésében, így pénzt takaríthat meg a bérszámfejtésen. ?

Könnyedén nyomon követheti az időt feladatok vagy tevékenységek alapján, és hozzárendelheti azokat a projektekhez. Zökkenőmentesen kezelheti a számlázható óradíjakat azáltal, hogy a díjakat a felhasználó, a szerepkör, a feladat, a projektfeladatok stb. alapján állítja be. Emellett szabályokat is létrehozhat, amelyek biztosítják a vállalati idő- és költségpolitikák betartását a szervezet egészében.

A QuickBooks Time legjobb funkciói

A QuickBooks Workforce alkalmazással bárhonnan nyomon követheti, benyújthatja és jóváhagyhatja a munkaidőt.

Teljes áttekintést kap arról, ki mit csinál.

Elemezze az időadatokat, kövesse nyomon a trendeket, és szerezzen betekintést a munkaerő termelékenységébe.

Jelezze előre a költségeket és hatékonyan tervezzen az üzleti betekintés segítségével.

QuickBooks Time korlátozások

Egyes felhasználók kezdetben bonyolultnak találhatják a platform funkcióit és beállításait.

A felhasználók eltéréseket jelentettek a be- és kijelentkezés szinkronizálásával kapcsolatban a háttérrendszerben.

QuickBooks Time árak

Egyszerű kezdés: 30 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 60 USD/hó

Plusz: 90 USD/hó

Haladó: 200 USD/hó

QuickBooks Time értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

8. HROne

via HROne

A listán szereplő többi WhenTowork alternatívánál egy lépéssel tovább menve, a HROne 127 HR-folyamatot optimalizál egy platformon. A HROne nem csupán egy alkalmazotti beosztási eszköz, hanem egy teljes humánerőforrás-irányítási rendszer (HRMS), amely automatizálja az alkalmazottak életciklusát – a teljesítménytől a bérszámfejtésig és még sok másig.

Az egyik legnagyobb előnye a jelenléti menedzsmentben rejlik – segítségével automatikusan kiszámíthatja az alkalmazottak fizetésnapjait, szabadságait, ünnepnapjait és egyebeket.

A eszköz másik erőssége a zero-touch bérszámfejtési funkciója. Miután a szervezeti felépítésnek megfelelően konfigurálta a fizetési csoportokat és hozzárendelte a fizetési struktúrákat az alkalmazottakhoz, a HROne automatizált CTC-kalkulátorral lép be a képbe, hogy egyetlen kattintással hibátlanul feldolgozza a bérszámfejtést. Az automatikus bérszámfejtési ütemező garantálja a pontos kifizetéseket is, hogy az alkalmazottak elégedettek legyenek.

A HROne legjobb funkciói

Hozzáférés a munkavállalói adatok központi adatbázisához

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy hozzáférjenek és jelöljék meg a jelenlétüket, amikor a terepen vagy az irodán kívül dolgoznak.

Kezelje a fizetésszámításokat, adólevonásokat és alkalmazotti juttatásokat

Szerezzen be jelentéskészítő és elemző eszközöket, hogy betekintést nyerjen a munkaerő-trendekbe.

HROne korlátai

A rengeteg testreszabási lehetőség bonyolultsághoz vezethet.

A felhasználók néha korlátozásokkal szembesülnek az ügyfélszolgálatban.

HROne árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

HROne értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (990+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Hubstaff

via Hubstaff

A Hubstaff egy all-in-one munkaidő-nyilvántartó eszköz és munkaerő-menedzsment szoftver, amelyet az irodai és akár távoli munkatársak nyomon követésére használnak, praktikus termelékenységi adatokkal, több eszközön történő időnyilvántartással és csapatelemzésekkel az Ön vállalkozása számára. Megelőzi a bérszámfejtési fejfájásokat és intuitív költségvetéseket biztosít a nyereséges projektekhez. ?

Ha a Hubstaffot használja a műszakbeosztások elkészítéséhez, automatikusan értesítést kap a késésekről, a kihagyott vagy elhagyott műszakokról. Emellett naponta e-mailben kap összefoglalót arról, hogy ki mikor és hol dolgozott, így nincs szükség manuális bejelentkezésre.

Bármely iparágban is működik vállalkozása, a Hubstaff minden foglalkoztatási típust lefed, és integrálható a meglévő rendszerébe.

A Hubstaff legjobb funkciói

A munkaidő-nyomkövető funkcióval figyelemmel kísérheti a feladatokra, projektekre és ügyfelek számára végzett munkára fordított időt.

Integrálja a tevékenységfigyelő eszközöket, például a képernyőképeket és az alkalmazás/URL-követést.

Figyelje a munkavégzés helyszíneit GPS-követéssel, és növelje a felelősségvállalást.

Készítsen termelékenységi jelentéseket, amelyek segítségével a vezetők adat alapú döntéseket hozhatnak.

A Hubstaff korlátai

Az új felhasználóknak túl sok funkcióval kell szembesülniük

A tevékenységfigyelő eszközök adatvédelmi aggályokat vethetnek fel.

Hubstaff árak

Starter: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Grow: 7,50 USD/felhasználó havonta

Csapat: 10 USD/felhasználó havonta

Vállalati: 25 USD/felhasználó havonta

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1420+ értékelés)

10. Ceridian Dayforce

via Ceridian Dayforce

A Ceridian Dayforce egy HCM (humán tőke menedzsment) szoftver, amely több munkaerő-menedzsment funkciót ötvöz, mint például a munkaerő-tervezés, a munkaidő-nyilvántartás, a bérszámfejtés és az ütemtervezés.

A vezetők a költségvetés, a keresleti előrejelzések, a munkavállalók készségei és rendelkezésre állása alapján állíthatják össze a beosztásokat és oszthatják ki a műszakokat. A munkavállalók az önkiszolgáló portálon keresztül kérhetnek szabadságot, cserélhetnek műszakot és pályázhatnak a megüresedett műszakokra.

A feladatkezelés és a távollétek nyomon követése révén támogatja munkatársait. Kiváló eszköz a műszakok kezeléséhez, miközben a célzott költségvetésen belül marad.

A Ceridian Dayforce legjobb funkciói

A sávos nézet segítségével gyorsan azonosíthatja, mikor vannak túlterheltek, alulterheltek vagy kihasználatlanok az erőforrások.

Állítson be ütemezési szabályokat a komplex ütemezési helyzetek egyszerűsítéséhez.

Hozzon adat alapú döntéseket AI és gépi tanulási eszközök segítségével.

Tartsa be a munkaügyi törvényeket a fizetések és a beosztások tekintetében.

Folyamatosan hozzáférhet és ellenőrizhet adatokat a fizetési ciklus során.

A Ceridian Dayforce korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak

Egyes felhasználók integrációs nehézségekről számolnak be a meglévő rendszerekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal kapcsolatban.

Ceridian Dayforce árak

Egyedi árazás

Ceridian Dayforce értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (940+ értékelés)

Reméljük, hogy ez a WhenToWork alternatívák listája a legjobb lehetőségeket kínálja Önnek a munkavállalói beosztási szoftverek és alkalmazások terén. Ha azonban átfogó HR- és munkavállalói menedzsment eszközt keres, akkor ezek nem biztos, hogy a legjobb választás.

Lépjen be a ClickUpba!

Bár a ClickUp nem rendelkezik alapvető ütemezési funkciókkal, rugalmassága miatt szélesebb körű HR-alkalmazásokra is alkalmas – új munkavállalók beillesztése, célok kitűzése, időnyilvántartás, erőforrás-elosztás, projektmenedzsment, munkavállalói képzés és fejlesztés, jelenléti nyilvántartás, szabadságok nyomon követése és még sok más.

A ClickUp all-in-one HR menedzsment platformja segít Önnek a legkönnyebben és a legnagyobb finesszel irányítani álmai csapatát.

Hozzon létre egy tökéletes rendszert a felvétel, a beilleszkedés és a munkavállalók fejlesztésének egyszerűsítésére a ClickUp all-in-one HR menedzsment platformjával.

A ClickUp Tasks több mint 10 műszerfal opciójával testreszabhatja a feladatok elvégzésének nyomon követését.

ClickUp Dashboards : Személyre szabható irányítópultok és jelentések segítségével valós időben nyomon követheti az alkalmazottak munkaterhelését, az időnyilvántartást, a feladatok teljesítési arányát és még sok mást. Motiválja az alkalmazottakat a KPI-k elérésére az időbeli előrehaladás bemutatásával.

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét és munkaterhelését a ClickUp testreszabható irányítópultjával.

ClickUp Docs : Készítsen központi kézikönyveket, alkalmazotti névjegyzékeket és HR-irányelveket a Docs segítségével. Dolgozzon együtt a közös szerkesztés segítségével, vagy állítsa be a jogosultságokat és a hozzáférési ellenőrzéseket, hogy a vezetők és a közvetlen beosztottak közötti kommunikáció bizalmas maradjon.

Írjon, szerkesszen és működjön együtt munkatársaival egyetlen dokumentumon a ClickUp Docs segítségével.

Testreszabhatja HR-folyamatait a ClickUp segítségével

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely az Ön igényeinek megfelelően automatizálja a teljes alkalmazotti menedzsment ciklust.

Készítse el saját HRMS-rendszerét a ClickUp-ban, testreszabható funkciókkal, többek között a következőkkel:

Példa: Használja a ClickUp jelenléti ív sablonját a csapat részvételének és elkötelezettségének nyomon követéséhez.

Szervezze meg csapata idejét és jelenlétét a ClickUp segítségével.

Testreszabható űrlapok: Adat alapú döntéseket hozhat, ha a nulláról felépíthető kérelem űrlapok segítségével szervez szavazásokat, felméréseket és visszajelzéseket. Kövesse nyomon az egyes alkalmazottak visszajelzéseit, hogy felismerje a trendeket, fontos információkat szűrjön ki, és a humánerőforrás-osztály munkatársainak lehetővé tegye, hogy a legjobb tudásuk szerint végezzék munkájukat.

Bármilyen HR-feladatot is kell megoldania, a ClickUp hatékony funkcióival mindenre megoldást kínál. Gyorsan haladhat a jelöltekkel a felvételi folyamatban, egyszerűsített beilleszkedési programmal gyorsabban eredményeket érhet el az új alkalmazottakkal, és nyomon követhető feladatokkal, dokumentumokkal és megjegyzésekkel egyszerűsítheti a képzést az együttműködés és a visszajelzések érdekében.

A ClickUp ideális megoldás mind a szűkös költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások, mind a több ezer alkalmazottat foglalkoztató, nagy nyereségű konglomerátumok számára! ?

A ClickUp legjobb funkciói

Számos sablon áll rendelkezésre a HR-funkciókhoz.

Testreszabhatja HR-rendszerét, hogy csökkentse a manuális munkaterhelést.

Csatlakozzon több mint 1000 eszközhöz natív és harmadik féltől származó alkalmazásokkal.

Ingyenesen hozzáférhet a prémium funkciók nagy részéhez.

Használja a HR-elemzéseket a KPI-k beállításához, figyelemmel kíséréséhez és kezeléséhez.

Ötleteljen és javítsa írási készségeit a ClickUp AI segítségével. Szerezz be a szerepedhez és felhasználási esetedhez igazított, fejlett írási javaslatokat.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a tanulási görbe meredek lehet.

Elsősorban projektmenedzsment és csapat termelékenységi platform HR-alkalmazásokhoz, nem pedig speciális alkalmazotti beosztási megoldás.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

Több, mint a WhenToWork alternatívái

A mai világban a minőség fontosabb, mint a mennyiség. Segítsen magának átlátni a zajt, és összpontosítson a legfontosabb fejlődési tényezőkre az Ön helyett dolgozó alkalmazotti menedzsment eszközökkel.

Miután kiválasztotta az ideális alkalmazotti beosztási alkalmazást, kombinálja azt egy olyan all-in-one megoldással, mint a ClickUp, hogy központosítsa a toborzást, az új munkavállalók beillesztését, a képzést és a munkaerő menedzselését.

Szüntesse meg a manuális folyamatokat és a táblázatokkal kapcsolatos káoszt a ClickUp automatizálási funkcióinak és valós idejű betekintésének kihasználásával a munkavállalók munkaterhelésébe, beosztásába és fejlődésébe.

A ClickUp hatékony HR-funkcióival és termelékenységet növelő szolgáltatásokkal lehetővé teszi az HR-csapatok számára, hogy kevesebb időt fordítsanak adminisztratív feladatokra, és többet a munkavállalói élményre, a megtartási stratégiákra és a munkaerő optimalizálására.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!?