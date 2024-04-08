Slack vagy Monday – melyik együttműködési eszköz a legjobb?

Több csapat közötti együttműködés, miközben a közeledő határidőket és a sprint ütemterveket is kezelni kell, nagy kihívást jelent.

Bár több száz együttműködési eszköz áll rendelkezésre, a Slack és a Monday (monday.com) két kiemelkedő eszköz.

A Slack könnyen használható és megkönnyíti az együttműködést. Ugyanakkor a Monday kiemelkedik a projektmenedzsment és a tervezés terén.

Túlzás-e ezeket együtt használni? Az egyik helyettesítheti a másikat? Van-e más eszköz, amely mindkettőt helyettesítheti?

Készüljön fel a Slack és a Monday.com végső összehasonlítására. Részletes áttekintés a funkciókról, az árakról, a támogatásról és egyebekről. És melyik a legjobb az együttműködéshez.

Először is, nézzük át a Slacket.

Mi az a Slack?

via Slack

A Slack egy felhőalapú csapatkommunikációs alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a csapatával akkor, ott és úgy működjön együtt, ahogyan Önnek a legkényelmesebb. Több ezer más alkalmazással integrálható, így sokoldalú csapatmunkát támogató alkalmazás.

A Slack egyszerűsíti a csapatok közötti kommunikációt. Használja a következőkre:

Csevegjen valós időben meghívásos csatornákon vagy közvetlen üzenetekben

Audio-/videoklipek küldése

Fájlok megosztása

Beszélgessen élő videó- vagy hanghívásokon (huddles segítségével) és még sok máson keresztül.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a Slack legfontosabb funkcióit, és hogy azok hogyan segítenek elérni kommunikációs céljait.

A Slack jellemzői

1. Valós idejű kommunikáció

A Slack többféle kommunikációs lehetőséget kínál, beleértve a közvetlen csevegést, a projektközpontú, megosztott csatornákat, valamint az élő audio- vagy videohívásokat. Használjon interaktív elemeket, például reakciókat, hangulatjeleket, GIF-eket és @említéseket, hogy színesebbé tegye a beszélgetéseket.

via Slack

2. Canvas az együttműködéshez és a munkafolyamatok automatizálásához

A Canvas segít a projektmenedzsereknek egyetlen helyről szervezni, összeállítani, együttműködni és megosztani az információkat.

A Slack a Canvas segítségével projektmenedzsment eszközként is használható. Hozzon létre egy egyedi vásznat mindenhez, amin dolgozik – találkozói jegyzetekhez, projektekhez vagy ellenőrzőlistákhoz –, majd ossza meg a megfelelő Slack-csatornán, hogy együttműködhessen kollégáival.

Például a Canvas alkalmas a találkozók napirendjének előzetes elkészítésére. Használja a témák hozzáadására/szerkesztésére, cselekvési pontok létrehozására, @ említésekkel résztvevők hozzáadására, vagy feladatok közvetlen kiosztására.

via Slack

A legjobb az egészben, hogy a Slack Canvases előre beállított sablon galériával rendelkezik. Válasszon a sablonok közül az új munkatársak beillesztésétől a termékismertetőkig és a heti szinkronizálásig – így soha nem kell a nulláról kezdenie.

via Slack

3. Alkalmazások és integrációk

A Slack tovább integrálható kedvenc együttműködési és termelékenységi alkalmazásaival. A Slack alkalmazáskatalógusában több mint 2600 alkalmazás található, köztük olyan életmentő eszközök, mint a Google Drive, a Microsoft Teams, a HubSpot, a Gmail és még sok más.

Ezenkívül készítsen egyedi alkalmazásokat a Slack API-k segítségével.

Például használjon olyan alkalmazásokat, mint a Polly, hogy szórakoztató szavazást vagy kvízt indítson a csatornákon. A [/] gomb megnyomásával bármikor elindíthatja az alkalmazást a beszélgetések között.

via Slack

4. Work-Flow Builder (automatizálás)

Ha azt hitted, hogy a Slack csak egy újabb üzenetküldő eszköz, akkor tartsd meg a sörömet! 🍺

A Slack forradalmian új automatizálási modulokkal rendelkezik, amelyek egyszerű drag-and-drop funkciókon alapulnak (nincs szükség kódolásra). Használja őket, hogy a mindennapi folyamatokat gyorsan automatizált munkafolyamatokká alakítsa.

via Slack

A Slack Canvas használata aszinkron stand-upokhoz megkönnyíti a csapaton belüli kommunikációt, különösen akkor, ha a tagok különböző időzónákban dolgoznak vagy elfoglaltak. Így működik.

Hozzon létre egy külön felületet a Slackben kifejezetten a stand-up meetingek számára. Ossza meg a friss híreket, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

Hozzon létre egy szabványos frissítési formátumot: fedje le a legfontosabb előrelépéseket, sikereket, kihívásokat és terveket. Legyen tömör, de átfogó!

Tegyen közzé frissítéseket, amikor az az egyes csapattagoknak megfelel. Adjon hozzá pontokat vagy rövid leírásokat, és járuljon hozzá, amikor az az ő ütemtervükbe illeszkedik.

Nézze meg és kommentálja egymás frissítéseit a vásznon, elősegítve az együttműködést a különböző munkaidő ellenére.

A vászon mindenki előrehaladásának nyilvántartásává válik, hasznos forrásként szolgál a korábbi frissítések nyomon követéséhez és a folyamatban lévő munkák közös megértésének fenntartásához.

Állítson be emlékeztetőket, hogy rendszeresen ellenőrizze a vásznat, így a frissítéseket időben láthatja és reagálhat rájuk.

A csapat visszajelzései alapján módosítsa a formátumot vagy a vászon szerkezetét, hogy az hatékonyan rögzítse az információkat és elősegítse a csapatmunkát.

Kommunikálj hatékonyan, működj együtt jobban, és maradj naprakész a folyamatban lévő feladatokról, miközben különböző ütemterveket és időzónákat is figyelembe veszel.

via Slack

A Slack kód nélküli munkafolyamat-készítőjével funkciók, feltételek és triggerek segítségével automatizálhatja a folyamatokat. Hozzon létre egyedi miniatűr méretű alkalmazásokat (Slack botokat) a Slack API segítségével.

Plusz pontok a Slack fejlesztői eszközeinek! Kényelmes online forrásokkal és dokumentumokkal egyszerűsítik a fejlesztési folyamatokat.

A Slack árai

Örökre ingyenes

Pro : 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+ : 12 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Mi az a Monday?

A Monday.com, más néven Monday, átfogó projektmenedzsment és együttműködési eszközként szolgál. Testreszabhatósága miatt elengedhetetlen eszköz a projektmenedzsmenthez és az üzleti munkafolyamatok racionalizálásához.

A Slack-kel ellentétben ez a platform inkább a menedzsmentre, mint kizárólag az együttműködésre összpontosít. Intuitív irányítópultokkal, feladatkezelő táblákkal és testreszabható munkafolyamatokkal dolgozhat.

via Monday

A Monday egy dedikált alkalmazás-piactérrel is rendelkezik widgetek és harmadik féltől származó alkalmazások számára. Használja azt a Monday WorkOS képességeinek bővítésére és fejlesztésére.

A Monday jellemzői

1. Könnyen használható

A monday.com WorkOS-ét vizuálisan vonzónak és intuitívnak találjuk. A projektek kezelése egyszerű a drag-and-drop és a click-and-done eszközökkel – kódolás nélkül.

Például könnyedén áthúzhat elemeket, widgeteket, vizuális elemeket és csapattagokat a műszerfalára, hogy pillanatok alatt hozzáadja őket.

Ugyanazt a műszerfalat módosíthatja erőforrás-kezelő widgetekkel, például időkövetéssel, munkaterhelés-jelzőkkel stb.

via Monday

Egyszerű, igaz?

Ráadásul a Monday több mint 200 előre elkészített sablonból álló kiterjedt galériájából választhat, így soha nem kell a nulláról kezdenie.

via Monday

2. Együttműködés

A Monday.com WorkDocs alkalmazása kiválóan alkalmas együttműködésre, intuitív funkcióival, mint például a valós idejű frissítések, a fájlmegosztás és a zökkenőmentes kommunikáció.

Valós időben szerkessz együtt, ossz meg azonnali megjegyzéseket, és lépj kapcsolatba az alkalmazottakkal – mindezt egyetlen dokumentumban. Lépj túl az együttműködésen, és alakítsd szövegedet cselekvési tételekké bármely monday.com táblán, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.

via Monday

3. Menedzsment

Dolgozzon testreszabható irányítópultokkal és táblákkal, amelyek különböző nézeteket kínálnak, például Kanban, naptár, idővonal, Gantt-diagram és még sok más. Bármilyen igényei is legyenek a csapatának, projektjének vagy vállalkozásának, a Monday biztosan kínál valamit az Ön számára.

via Monday

Több mint 30 egyedi widgetet adhat hozzá, hogy átfogó képet kapjon a projektről – beleértve az időkövetés, a munkafolyamat és a teljesítménymérés widgetjeit.

via Monday

4. Alkalmazások és integrációk

A Monday.com több mint 200 harmadik féltől származó alkalmazással büszkélkedhet, köztük kommunikációs, marketing, ERP, CRM és egyéb alkalmazásokkal. Találjon integrációkat olyan népszerű alkalmazásokhoz, mint a Slack, a Google Naptár, a MailChimp, a HubSpot és egyéb eszközök.

5. Automatizálás és munkafolyamatok

A Monday WorkOS egy felhasználóbarát, kódolás nélküli munkafolyamat-készítő, amely több mint 200 előre elkészített automatizálási sablonnal rendelkezik. Használja ezeket, vagy hozzon létre egyedi automatizálásokat, hogy események, műveletek vagy funkciók alapján indítsa el a munkafolyamatokat.

via Monday

A Monday árai

Örökre ingyenes

Alap : 8 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Előny: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: egyedi árazás

Slack vs Monday.com: funkciók összehasonlítása

Ha ide látogatott, akkor tudja, hogy mind a Slack, mind a Monday lenyűgöző együttműködési funkciókkal rendelkezik.

A Monday azonban testreszabási és kezelési eszközeivel tűnik ki, míg a Slack egyszerűségével és csapatkommunikációs képességeivel tűnik ki.

Ebben a táblázatban megtalálja a két eszköz főbb különbségeinek rövid összefoglalását.

Slack Monday Valós idejű csevegés ✅ ❌ Fájlmegosztás ✅ ✅ Műszerfalak ❌ ✅ Automatizálás ✅ ✅ Integrációk ✅ ✅ Vizualizációk ❌ ✅ Nyomon követés és elemzés ❌ ✅ Testreszabás ❌ ✅ Sablonok ❌ ✅ Bot Framework ✅ ❌ Mobilalkalmazás ✅ ✅

Vizsgáljuk meg alapvető funkcióikat, hogy megtaláljuk a legjobb együttműködési szoftvert.

1. funkció: Csapatkommunikáció

Lássuk be: a projektmenedzsereknek nehézséget okoz, hogy a csapatok egy hullámhosszon maradjanak. Az e-mailek remekek, de a legtöbb e-mail platform szinte egyáltalán nem integrálható.

Nézzük meg, hogyan teljesítenek a Monday.com és a Slack a csapatkommunikáció elősegítésében.

Slack

A Slack inkább egy fejlett üzenetküldő platformnak minősül. Az eszköz segítségével minden fronton kommunikálhat különböző csapatokkal – csevegés, hang- és videohívások formájában.

Hozzon létre csatornákat az információk közzétételéhez vagy közvetlen üzenetküldéshez. Sőt, a privát terek biztonságos fórumként működnek, ahol osztályok közötti üzeneteket és visszajelzéseket lehet közölni.

via Slack

Monday

A Monday WorkOS azonban (egyelőre) nem rendelkezik beépített csevegési funkcióval.

De igen, nyilvánosan kommunikálhat a fórumokon. Ez azt jelenti, hogy nem küldhet egyéni üzenetet egy felhasználónak.

A Monday azonban lehetőséget kínál a nyilvános kommunikációra a fórumokon keresztül. Használja az interaktív elemeket, mint például az @ említések, az emojik, a megjegyzések és egyebek, hogy hatékonyan kommentáljon és kommunikáljon a feladatlistán belül.

Győztes: A Slack egyértelműen nyertes számunkra a valós idejű üzenetküldés és kommunikációs funkciók tekintetében.

2. funkció: Együttműködés

A Monday és a Slack esetében mindkettőnek megvannak a maga egyedi funkciói a projektekben való együttműködéshez.

Nézzük meg, melyik a legjobb!

Slack

A Slack, amely inkább üzenetküldő alkalmazás, Canvases funkciót biztosít a csapatok együttműködéséhez.

Kétségtelen, hogy a Canvases jó! De testreszabásra és kulcsfontosságú funkciókra van szükségük.

Nagyjából olyan, mint egy jegyzetelő eszköz, amelybe fontos információkat írhat, fájlokat oszthat meg, videókat ágyazhat be, és amelyen az érdekelt felekkel közösen szerkesztheti a tartalmat.

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat a támogatás kéréséhez, jóváhagyások benyújtásához vagy problémák jelentéséhez – a vásznon belül.

Használja például a Slack „Incident Summary” (Eseményösszefoglaló) Canvas sablonját, hogy kiemelje a problémákat, prioritást élvező intézkedéseket kérjen és kérdéseket tegyen fel, megemlítve a megfelelő személyeket a Canvasban.

via Slack

Monday

A Monday viszont a Workdocs szolgáltatást kínálja, amelynek segítségével egyetlen lapon lehet együttműködni és ötleteket megvalósítani. Jegyezze le a megbeszéléseket, emelje ki a legfontosabb pontokat, és jelölje meg a csapattagokat, hogy a helyszínen kioszthassa a megbeszélés napirendjét.

via Monday

Táblákat, irányítópultokat, képeket, videókat és egyebeket közvetlenül beágyazhat a munkadokumentumokba. A legjobb az egészben, hogy minden komponens automatikusan szinkronizálódik és frissül, miközben Ön dolgozik.

Győztes: Mindkét eszköz egyedi együttműködési funkciókat kínál, így döntetlen az eredmény! 🤝

3. funkció: Menedzsment

Nehéz egy adott eszközben mindkét funkciót – az együttműködést és a menedzsmentet – megtalálni. Nézzük meg, hogyan kezelik a Slack és a Monday a projektmenedzsmentet.

Slack

A Slack elsősorban csapatok közötti kommunikációra lett tervezve. Azonban a privát csatornák, csoportok és vásznak létrehozásának lehetőségei segítenek a csapatok irányításában. Ugyanakkor nem várjuk el a Slack-től, hogy komplex projekteket kezeljen.

Monday

Bár a valós idejű kommunikáció terén alulmarad a Slackhez képest, a monday.com jól kezeli a feladatokat, a munkafolyamatokat és a projekteket.

A Monday számos menedzsment funkcióval rendelkezik, többek között testreszabható táblákkal és nézetekkel, amelyek segítenek az összes munkád központosításában. Oszd meg a táblákat a csapatok között a jobb együttműködés érdekében!

via Monday

Ne feledje, hogy a Monday intuitív irányítópultjai widgetekkel teljes mértékben testreszabhatók – egyetlen sor kód írása nélkül. Találjon widgeteket a valós idejű időkövetéshez, a munkaterhelés áttekintéséhez és a csapat teljesítményének elemzéséhez egy helyen.

via Monday

Győztes: A Monday nyerte ezt a kategóriát átfogó menedzsment funkciói és eszközei miatt.

4. funkció: Alkalmazások és integrációk

Ha különböző projektek és részlegek között kell lavírozni, soha nem lehet tudni, hogy melyik alkalmazásokra lehet szükség egy adott pillanatban. Szerencsére mind a monday.com, mind a Slack számos harmadik féltől származó integrációval rendelkezik.

A Slack és a monday.com közül melyik nyeri ezt a kategóriát? Derítsük ki!

Slack

A Slack több mint 2000 iparágvezető alkalmazásból és szoftverből álló alkalmazáskatalógussal büszkélkedhet.

Ezenkívül az eszköz egyedi API-kat is kínál, amelyek segítségével olyan egyedi alkalmazásokat hozhat létre, amelyek integrálhatók a belső rendszereibe és folyamataiba.

Monday

A Monday több mint 200 harmadik féltől származó alkalmazás integrációját kínálja különböző kategóriákból, többek között kommunikáció, termelékenység, CRM és még sok más.

Győztes: Mindkét együttműködési eszköz hatékony, korlátlan integrációkat kínál. Így ismét döntetlen állás van! 🤝

5. funkció: Automatizálás és munkafolyamatok

Mindkét platform egyszerű, kódolás nélküli automatizálást kínál. Egyszerű drag-and-drop építőelemekkel automatizálhat bármit, az egyszerűtől a komplex munkafolyamatokig.

Emellett mindkettő rendelkezik plug-and-play csatlakozókkal, amelyekkel más alkalmazások integrálása gyerekjáték.

Mi a különbség? Derítsük ki!

Slack

A Slack robusztus botkeretrendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi egyedi botok létrehozását.

Használja őket a monoton feladatok és munkafolyamatok automatizálására, például a feladatok automatikus kiosztására, valamint frissítések és emlékeztetők küldésére a csatornákra.

Monday

A Monday ezzel szemben előre elkészített automatizálási sablonokat kínál, amelyek megkönnyítik a munkafolyamatok fejlesztését. Válasszon több mint 200 különböző automatizálási recept és sablon közül.

Győztes: A Monday előre beállított automatizálási sablonjai miatt a munkafolyamatok kialakítása gyerekjáték. Ezért a Monday-t tartjuk a kategória győztesének.

Slack vs. Monday. com a Redditen

A legjobb együttműködési eszközről szóló vitát a Redditre vittük. És mit gondolsz? Találtunk néhány valós felhasználói véleményt.

Például, amikor a Reddit-en a Monday és a Slack összehasonlítását kerestük, sok felhasználó úgy érezte, hogy nehéz bevonni a kulcsszereplőket vagy a csapat tagjait a frissítésekbe és a munkafolyamatba.

„Persze, remekül alkalmas a projektekre fordított idő és pénz nyomon követésére, valamint számlák készítésére. De nagyon megnehezíti a szabadúszók, ügyfelek, partnerek és más fontos külső személyek bevonását a frissítésekbe és a munkafolyamatba. Sajnos egyetlen API vagy SaaS megoldás sem tudja orvosolni azt a tényt, hogy a Monday nem működik jól táblázatokkal.”

A Slacket a legtöbb felhasználó a könnyen használható felületéért, integrációiért és kommunikációs funkcióiért szerette.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát a (Slack vs. Monday. com)

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amely AI-technológiával, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával segíti a csapatok együttműködésének kezelését.

A Monday és a Slack – mindkettőnek vannak bizonyos korlátai. Szeretne egy olyan eszközt, amelyben minden megvan? Váltson a ClickUp-ra!

A ClickUp egy all-in-one alkalmazás, amellyel egy helyen kezelheti a feladatokat, dokumentumokat, csevegéseket, célokat és még sok mást. Akár diák, kisvállalkozás tulajdonosa vagy projektmenedzser, aki együttműködésre vágyik, a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy a csapatmunkát egy új szintre emelje.

A ClickUp a Monday-hez hasonló projektmenedzsment eszközöket és a Slack-hez hasonló valós idejű kommunikációt kínál.

Nem hisz nekünk? Vessen egy pillantást a ClickUp együttműködési funkcióira.

1. Beépített csevegési funkció

A ClickUp Chat egy olyan eszköz, amellyel könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkelhet forrásokat és zökkenőmentesen együttműködhet – mindössze egy megbízható internetkapcsolatra van szüksége.

A Slackhez hasonlóan a ClickUp csevegési funkciója lehetővé teszi, hogy a projektek mellett különböző tereket vagy csevegőcsoportokat hozzon létre. Engedélyezze a szerepkörökön alapuló hozzáférést, hogy szabályozhassa, ki láthatja a beszélgetéseket, és a beszélgetéseket addig titokban tarthassa, ameddig csak akarja.

Még jobb, ha az @mentions funkciót használja, és közvetlenül hozzárendel megjegyzéseket, hogy a tagokat valós időben értesítse az üzenetekről.

A ClickUp Chat nézetével könnyedén megoszthatja a frissítéseket, linkeket, reakciókat, és összevonhatja a fontos beszélgetéseket.

2. ClickUp AI

via ClickUp AI

A ClickUp AI forradalmasítja a csapatok együttműködését. Az AI segítségével összpontosíthat a fontos dolgokra, míg az AI elvégzi az egyéb monoton feladatokat, például:

Projektismertetők készítése

Projekt ütemtervek készítése

Összefoglalók készítése a feladatok frissítéseiről

Tevékenységek és alfeladatok létrehozása

Tartalom szerkesztése és formázása másodpercek alatt

Projektmarketing-kampánystratégiák kidolgozása

via ClickUp AI

Összehasonlítva a ClickUp az AI-támogatás terén felülmúlja a Monday-t.

Íme, miért:

A Monday.com mesterséges intelligenciája a Sales CRM-re korlátozódik. Legfeljebb a Word-dokumentumok szövegének összefoglalásához használhatja a mesterséges intelligenciát.

A ClickUp viszont mesterséges intelligenciát használ a projekttervezéshez, a teendők és alfeladatok létrehozásához, valamint a folyékony íráshoz. Még jobb, ha mesterséges intelligencia által generált sablonjainkat használja a jobb projektmenedzsment és tervezés érdekében.

3. Projektmenedzsment

A ClickUp projektmenedzsment funkciója több mint 10 testreszabható nézetet kínál, így a projekttervezés és -menedzsment könnyebbé és gyorsabbá válik.

A ClickUp Project Management Playbook Template segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, és összhangban lehet a projekt céljaival.

Használjon táblákat és gondolattérképeket, hogy vizuális vázlatok segítségével tervezze meg projektjeit, ötleteit és feladatait. A ClickUp kiterjedt projektmenedzsment-sablonok galériáját kínálja gondolattérképek és tervezéshez.

Ráadásul a ClickUp intuitív irányítópultja a projekt irányító központjaként működik. Innen valós időben követheti nyomon és kezelheti a fejlesztési sprinteket és erőforrásokat. Egyedi diagramok, widgetek és adatmegjelenítő elemek segítségével tovább testreszabhatja az irányítópultot a projekt igényeinek megfelelően.

Legyünk őszinték: a csapatok imádják a Slack kommunikációs felületét. Éppen ezért a ClickUp Slack integrációja lehetővé teszi, hogy a Slack elhagyása nélkül is együttműködhessenek a projektekben.

A ClickUp-Slack integráció segítségével könnyedén létrehozhat ClickUp-feladatokat a Slackben.

Váltson a ClickUp-ra: az Ön all-in-one együttműködési eszköze

Ahelyett, hogy a Slack és a Monday alternatívái között vacillálna, válasszon egy olyan eszközt, amely egyetlen platformon egyesíti az együttműködési, kommunikációs és menedzsment funkciókat.

Miért ne próbálná ki még ma a ClickUp-ot? – A kezdés ingyenes!