A 10 legjobb BambooHR alternatíva HR-csapatok számára 2025-ben

A humánerőforrás-osztály az a csavar és anya, amely összetartja a vállalatot, és olyan alapvető feladatokat lát el, mint a munkavállalók kiválasztása, az új munkavállalók beillesztése, az időnyilvántartás, a teljesítménymenedzsment és még sok más. De ahhoz, hogy mindezt elvégezhessék, a modern HR-csapatoknak kifinomult HR-szoftverekre van szükségük.

A BambooHR régóta az egyik vezető HR szoftvercsomag a piacon. Világszerte több ezer vállalat HR szakemberei használják, és arról ismert, hogy képes központi adatbázist létrehozni a munkavállalói információk tárolására és kezelésére.

De ez nem minden vállalat számára a megfelelő HR-szoftver. Néhány BambooHR alternatíva jobb árakat, robusztusabb integrációs képességeket és zökkenőmentesebb felhasználói élményt kínálhat. Ha BambooHR alternatíváját keresi, érdemes megismerkednie a tíz legjobb BambooHR versenytárssal.

Mit kell keresni a BambooHR alternatíváiban?

Amikor BambooHR alternatívákat keres, öt dolgot érdemes figyelembe venni:

Felhasználóbarát felület : A HR-szoftver csak annyira jó, mint a felhasználói felülete. Ha a szoftver használata bonyolult, vagy megnehezíti a szükséges információk megtalálását, akkor senkinek sem lesz nagy segítségére. Keressen olyan szoftvert, amely intuitív felülettel rendelkezik, hogy gyorsan elsajátíthassa az alapokat, és később elmélyülhessen a részletekben.

Robusztus funkciókészlet: A BambooHR alternatívái jelentkezők nyomon követési rendszert, teljesítménymenedzsment rendszereket, bérszámfejtési funkciókat, juttatások kezelését stb. kínálhatnak. Egyes szervezeteknek csak egy vagy két alapvető HR-funkcióra van szükségük, másoknak pedig még kifinomultabb funkciókészletre. Mielőtt vásárolni kezdene, tisztázza, mire van szüksége az HR-szoftvertől.

Kiváló integrációs képességek: Minél jobban tud az HR-szoftver más alkalmazásokhoz és programokhoz kapcsolódni a technológiai rendszerében, annál jobb. Az integrációk segíthetnek az HR-folyamatok racionalizálásában, beleértve a munkavállalókkal való kommunikációt, a munkavállalói juttatások kezelését vagy a bérszámfejtés automatizálását.

Rengeteg képzés és ügyfélszolgálat: A HR-menedzsment szoftverek sok komplex és érzékeny folyamatot kezelnek, ezért ritkán egyszerűek. Válasszon olyan szoftvert, amely átfogó képzési erőforrásokat és gyors ügyfélszolgálatot kínál, hogy zökkenőmentesen bevezethesse az új szoftvert a HR-folyamatokba.

Költséghatékony: A legtöbb BambooHR alternatíva skálázható árstruktúrát kínál, ami azt jelenti, hogy általában alkalmazottanként fizet. Mielőtt azonban elkötelezi magát egy szoftverplatform mellett, győződjön meg arról, hogy tisztában van a szoftver teljes költségével, beleértve az előfizetési díjakat, a bevezetési költségeket és az esetleges további díjakat.

A listán szereplő BambooHR alternatívák közül sok ingyenes próbaidőszakot kínál. Használja ki ezeket az ajánlatokat, hogy kipróbálja a szoftvert, és megnézze, megfelel-e az HR-igényeinek.

A 10 legjobb BambooHR alternatíva

Kövesse nyomon számos HR-feladatát a ClickUp testreszabható HR-munkafolyamatával.

Ez egy termelékenységi platform. Ez egy ingyenes projektmenedzsment eszköz. És mostantól ez az Ön első számú humánerőforrás-menedzsment szoftvere.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy robusztus funkciókkal és többféle nézettel testreszabja munkaterületét, így hatékony, központosított teret hozhat létre minden HR-igényének kielégítésére. Ráadásul több mint 1000 integrációval számos HR-folyamatot automatizálhat, és felgyorsíthatja a teendőlistáját. Használja a ClickUp automatizálási funkcióit feladatok elindításához, állapotok frissítéséhez vagy a csapattal való kommunikációhoz.

Emellett fantasztikus HR-menedzsment sablonokhoz is hozzáférhet. Kezdje a ClickUp HR SOP sablonnal, amely segít hatékony szabványos működési eljárások listáját létrehozni a szervezet számára. Ezután nézze meg az ingyenes sablonokat a bérszámfejtéshez, a teljesítménymenedzsmenthez és egyebekhez. Használja őket, hogy HR-munkaterületét perceken belül üzembe helyezhesse.

A toborzástól a tehetségmenedzsmentig és az új munkavállalók beillesztéséig a ClickUp megoldást kínál minden HR-menedzsment igényre. Engedje szabadjára HR-csapatát, hogy az HR emberi oldalával foglalkozzon, a többit pedig bízza a ClickUp-ra.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp testreszabható, így a szervezet HR-igényeinek megfelelő egyedi munkafolyamatokat, feladatlistákat és mezőket hozhat létre.

A fantasztikus együttműködési funkciók megkönnyítik a csapatok közös munkáját, legyen szó a toborzási folyamat koordinálásáról a felvételi vezetőkkel vagy a munkavállalók teljesítményének kezeléséről a csapatokkal.

A ClickUp megkönnyíti a dokumentumkezelést és a tudásmegosztást, így a csapatok hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, míg a HR-csapatok biztonságban tudhatják az érzékeny alkalmazotti adatokat.

Az ingyenes sablonok időt takarítanak meg a csapatoknak új folyamatok kidolgozásakor, például pályázók nyomon követési rendszerének létrehozásakor vagy teljesítményértékelések kidolgozásakor.

A skálázható rendszer könnyen alkalmazkodik a kis- és középvállalkozások, valamint a nagy szervezetek igényeihez.

A ClickUp korlátai

A ClickUp számos funkcióval és képességgel rendelkezik, ezért az új felhasználóknak időbe telhet, mire megismerik a platformon elérhető összes lehetőséget.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatárs/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

2. Connecteam

A Connecteam segítségével

A Connecteam egy kifejezetten asztali számítógép nélkül dolgozó és távoli munkavállalók számára tervezett alkalmazotti menedzsment platform. Eszközöket biztosít a munkaerő-menedzsment feladatokhoz, beleértve a kommunikációs eszközöket és a ütemezés, képzés és egyéb feladatok kezelésének módjait.

A Connecteam legjobb funkciói

Megkönnyíti a munkavállalókkal való kommunikációt csevegés, üzenetküldés és bejelentés funkciók segítségével.

Eszközök képzési anyagok létrehozásához és a munkavállalók számára történő eljuttatásához, megkönnyítve ezzel az új munkavállalók beilleszkedését

Gyorsan hozhat létre új űrlapokat és ellenőrzőlistákat olyan feladatokhoz, mint a munkavállalói értékelések, biztonsági ellenőrzések, pályázók nyomon követési rendszerei vagy egyéb HR-folyamatok.

A Connecteam korlátai

A platform legjobb HR-eszközei közül néhány csak a magasabb fizetési kategóriákban érhető el, így a kisebb költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások számára korlátozottnak bizonyulhatnak.

A Connecteam árai

Kisvállalkozói csomag: 0 USD

Alapcsomag: 35 USD/hó az első 30 felhasználó számára, majd 0,60 USD/hó minden további felhasználó után.

Advanced: 59 USD/hó az első 30 felhasználó számára, majd 1,80 USD/hó minden további felhasználó számára

Expert: 119 USD/hó az első 30 felhasználó számára, majd 3,60 USD/hó minden további felhasználó számára

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (310+ értékelés)

3. Zenefits

A Zenefits egy felhőalapú humánerőforrás-menedzsment platform, amely eszközökkel segíti a szervezeteket HR-folyamataik kezelésében. Egyszerű, felhasználóbarát felülettel és díjnyertes mobilalkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy útközben is hozzáférjenek adataikhoz.

A Zenefits legjobb funkciói

Kiváló eszközök a juttatások kezeléséhez, így könnyedén kezelheti az egészségbiztosítást, nyugdíjprogramokat és egyéb munkavállalói juttatásokat.

A könnyen használható időkövetési funkciók segítségével nyomon követhetik az alkalmazottak ütemtervét, a munkaidőt, a szüneteket és a túlórákat, miközben kapcsolódnak a bérszámfejtési szolgáltatásokhoz.

A Zenefits az egyik legjobb BambooHR alternatíva a megfelelőségi menedzsment terén, amely segít a kisvállalkozásoknak és a nagy szervezeteknek a különböző HR- és munkaügyi előírások betartásában.

A Zenefits korlátai

A platform ügyfélszolgálati csapatának elérése időbe (és erőfeszítésbe) telhet, ezért előfordulhat, hogy a felmerülő problémákra megoldásokat kell találnia.

Zenefits árak

Essentials: 10 USD/hó/alkalmazott

Növekedés: 20 USD/hó alkalmazottanként

Zen: 33 USD/hó alkalmazottanként

Zenefits értékelések és vélemények

G2: 4/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (810+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Zenefits alternatívákat!

4. Rippling

Via Rippling

A Rippling egy felhőalapú platform, amely átfogó HR- és munkavállaló-kezelő eszközöket tartalmaz. A Rippling kiváló alternatíva a BambooHR-hez, ha az HR-folyamatok racionalizálásán szeretne dolgozni. Központosított helyet kap a bérszámfejtéshez, a juttatások kezeléséhez, az egészségügyi megtakarítási számlákhoz, a toborzáshoz, a teljesítménymenedzsmenthez és egyebekhez.

A Rippling legjobb funkciói

Az automatizált bérszámfejtés olyan összetett feladatokat lát el, mint az adószámítás, a közvetlen átutalás beállítása és a bérszámfejtési előírások betartása.

Egyszerűsített alkalmazotti beilleszkedési eszközök , amelyek segítenek az adminisztratív feladatokban, például a dokumentumok benyújtásában és a feladatok kezelésében.

A funkcionalitás kiterjesztésének lehetősége az IT- és biztonsági menedzsment funkciók beépítésével, amelyek lehetővé teszik a biztonsági irányelvek érvényesítését a szervezet egészében.

Rippling korlátai

A HR-platform funkciói nem mindegyike elérhető mobil eszközökön, ezért az adminisztrátorok és az alkalmazottaknak szükségük lehet egy asztali számítógépre, hogy a platformot a leghatékonyabban tudják használni.

Rippling árazás

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Rippling értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 2900 értékelés)

5. Paypro

A Paypro ígéretes HR-menedzsment platform, amely minden igényét kielégíti, a munkaerő felvételétől a nyugdíjazásig.

A felhőalapú platform bérszámfejtési, teljesítménymenedzsment, HR-célkitűzés, juttatások kezelése és időkövetési eszközöket kínál. Ráadásul szakértői implementációs csapatuk segítségével szervezetük HR-osztálya gyorsan elindíthatja a platform használatát.

A Paypro legjobb funkciói

Egy szakértői implementációs csapat elvégezheti a nehéz munkát, és beindíthatja a HR-csapatot a rendszer használatában.

Az átfogó munkaerő-menedzsment a csapat irányításának minden aspektusát képes kezelni, beleértve a munkaerő-költségek ellenőrzését és a termelékenység javítását segítő fejlett funkciókat is.

Egyetlen adatbázisban tárolja az összes alkalmazotti adatot, beleértve a munkaidő-nyilvántartást, a javadalmazáskezelést, a juttatások adminisztrációját és egyebeket, így kiküszöböli a felesleges munkafolyamatokat.

A Paypro korlátai

A jelentések nehézkesek és túlbonyolítottak lehetnek. Ezért előfordulhat, hogy többször is meg kell próbálnia, mire megkapja a szükséges információkat.

Paypro árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Paypro értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

6. Namely

Via Namely

A Namely egy felhőalapú bérszámfejtési és HR-platform kis- és középvállalkozások számára. Felhasználóbarát felületéről ismert Namely átfogó megoldást kínál HR, juttatások és kompenzációk kezelése, valamint pályázók nyomon követése terén.

Emellett egy könnyen használható platformot is biztosít, amelynek köszönhetően a munkavállalók önkiszolgálása gyerekjáték lesz.

A legjobb funkciók

A kiváló önkiszolgáló funkciók lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy hozzáférjenek és kezeljék HR-adataikat anélkül, hogy a vezetőséget adminisztratív feladatokkal terhelnék.

A tehetségmenedzsment eszközök megkönnyítik az olyan feladatok kezelését, mint a munkavállalók teljesítményértékelése és fejlesztése, hogy elősegítsék a tehetségek növekedését a szervezeten belül.

Egyszerű juttatáskezelés, hogy szervezete hatékonyan tudjon foglalkozni minden kérdéssel, az egészségbiztosítástól a nyugdíjazási tervekig.

Nevezetesen korlátozások

Az ügyfélszolgálattal nehéz kapcsolatba lépni, így a felhasználóknak maguknak kell megoldaniuk a problémákat.

Nevezetesen az árak

Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Nevezetesen értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (420+ értékelés)

7. Justworks

Via Justworks

A Justworks egy all-in-one HR menedzsment szoftver, amely kis- és középvállalkozások számára készült. Az interfész intuitív és számos eszközt kínál, amelyek segítségével mind a munkáltatók, mind a munkavállalók HR-folyamatait egyszerűsíthetik.

Kiválóan alkalmas azok számára, akik nem rendelkeznek mélyreható HR-ismeretekkel, mivel a 24 órás ügyfélszolgálat bármilyen problémában segítséget nyújt.

A Justworks legjobb funkciói

Kiváló ügyfélszolgálat áll rendelkezésre a nap 24 órájában, hétvégén is, ahol valódi emberek válaszolnak minden kérdésre, amely a Justworks-on történő vállalkozásalapítással kapcsolatos.

A munkavállalók egy könnyen használható irányítópulton keresztül érhetik el és kezelhetik HR-adataikat, így egyszerűen megtalálhatják az adatokat vagy benyújthatják az űrlapokat.

Az onboarding eszközökkel könnyedén felvehetők az új alkalmazottak, akiknek segítségével végigvezethetők a közvetlen befizetési adatok megadásának folyamatán, áttekinthetik a vállalati irányelveket és még sok mást.

A Justworks korlátai

Nincs elérhető mobilalkalmazás, ami korlátozza az adminisztrátorok és az alkalmazottak hozzáférését útközben.

Justworks árak

Alapcsomag: 59 USD/hó alkalmazottanként

Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként

Justworks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

8. Gusto

Via Gusto

A Gusto egy online platform, amely egyszerűsíti a humán tőke menedzsment és a bérszámfejtés minden aspektusát a vállalkozások számára. Ez egy felhasználóbarát platform, amely számos integrációs lehetőséget kínál a munkavállalók menedzsmentjével kapcsolatos munkafolyamatok racionalizálására. Az árához képest jó HR-eszközökkel rendelkezik, ezért kisvállalkozások számára jó választás.

A Gusto legjobb funkciói

Az egyszerűsített, automatizált bérszámfejtési folyamat kiküszöböli a számításokból a találgatásokat, és jelentősen csökkenti a szervezet adminisztratív terheit.

A kiváló megfelelőségi eszközök segítenek a szervezeteknek naprakészek maradni a folyamatosan változó szabályozásokkal, így könnyedén kezelheti az alkalmazottak adatait, miközben megfelel a jogi követelményeknek.

A Gusto a munkavállalói juttatások közvetítőjeként működik, segítve a szervezeteket abban, hogy megfizethető egészségbiztosítási terveket találjanak munkavállalóik számára.

A Gusto korlátai

Nincs ingyenes próbaidőszak, ezért fizetnie kell, mielőtt kipróbálhatná a funkciókat.

Gusto árak

Egyszerű: 40 USD/hó plusz 6 USD/hó személyenként

Plusz: 80 USD/hó plusz 12 USD/hó személyenként

Prémium: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Gusto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

9. PerformYard

Via PerformYard

A PerformYard a teljesítménymenedzsmentre összpontosít, és központi hubot hoz létre a szervezeten belüli magas teljesítményű kultúra kialakításához. Az egyszerű felületen keresztül a HR-csapatok a PerformYard segítségével HR KPI-ket, munkavállalói visszajelzési eszközöket vagy teljesítményértékeléseket állíthatnak be a csapat növekedésének és fejlődésének elősegítése érdekében.

A PerformYard legjobb funkciói

Testreszabhatja a teljesítményértékeléseket, hogy olyan értékeléseket hozzon létre, amelyek összhangban állnak a szervezet céljaival és értékeivel.

A folyamatos visszajelzési eszközök folyamatos visszacsatolási ciklusokat hoznak létre, így a munkavállalók és a vezetőség között rendszeres kommunikáció alakul ki a teljesítményről és a célokról.

A kiváló elemzési és jelentési funkciók értékes betekintést nyújtanak a teljesítménytrendekbe, és segítenek azonosítani a szervezet erősségeit és gyengeségeit.

A PerformYard korlátai

A jelentések nem intuitívak, ezért a vezetőknek további támogatásra lehet szükségük a szükséges információk megtalálásához.

Hiányoznak belőle más HR-platformokon megtalálható fejlett funkciók, például a bérszámfejtési eszközök vagy a juttatások kezelése.

PerformYard árak

Teljesítménymenedzsment: 5–10 dollár/fő/hónap, éves számlázással

Munkavállalói elkötelezettség: további 1–3 dollár személyenként havonta

PerformYard értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)

10. Zoho People

A Zoho People segítségével

Ha nagy szervezet számára keres kifinomult HR-eszközöket, érdemes megnéznie a Zoho People-t. Ez a felhőalapú humánerőforrás-menedzsment szoftver hatalmas eszköz- és funkcióválasztékot kínál.

A Zoho People egy központi platformot hoz létre a munkavállalói információk minden aspektusának kezeléséhez, a jelenléti nyilvántartástól a teljesítménymenedzsmentig.

A Zoho People legjobb funkciói

Magasan testreszabható, így létrehozhat és testre szabhat olyan űrlapokat és munkafolyamatokat, amelyek kifejezetten a belső HR-folyamatokhoz igazodnak, az új munkavállalók beillesztésétől a napi adminisztrációs feladatokig.

Az intuitív önkiszolgáló portál lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy hozzáférjenek és frissítsék személyes adataikat, megtekintsék fizetési jegyzékeiket és szabadságot igényeljenek. A munkavállalók elkötelezettsége magasabb, és kevesebb adminisztratív feladat hárul a vezetésre és a HR-csapatra.

A kiváló jelentéskészítési funkciók segítségével a vezetői csapatok betekintést nyerhetnek a munkaerő-trendekbe, a teljesítménymutatókba és más kritikus HR-adatokba, hogy jobb, adatokon alapuló döntéseket hozzanak a szervezet számára.

A Zoho People korlátai

A felület nem mindig intuitív, ezért a felhasználók eleinte nagyban támaszkodnak az ügyfélszolgálatra és a képzési forrásokra.

Zoho People árak

Öt felhasználó számára ingyenes

Essential HR: 1 USD/alkalmazott, havi számlázással

Professzionális: 2 USD/alkalmazott, havi számlázással

Prémium: 3 USD/alkalmazott, havi számlázással

Vállalati: 5 USD/alkalmazott, havi számlázással

People Plus: 8 USD/alkalmazott, havi számlázással

Zoho People értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 230 értékelés)

Találja meg a szervezetének legmegfelelőbb BambooHR alternatívát a ClickUp-on!

A hatékony HR-műveletek pozitív hatással vannak az egész szervezetre. Növelik a munkavállalók elégedettségét, biztosítják a juttatási szolgáltatások zökkenőmentes működését és boldogabb munkakörnyezetet teremtenek. Ez elősegíti a munkavállalók megtartását és javítja a szervezet eredményességét.

A megfelelő HR-eszközök segíthetnek ennek megvalósításában. A legjobb BambooHR alternatívák olyan kulcsfontosságú funkciókat kínálnak, amelyekkel csökkenthető az adminisztratív terhelés, racionalizálható a személyzetkezelés és jobb munkavállalói élmény teremthető.

Ha a BambooHR alternatíváit keresi, próbálja ki a ClickUp-ot. A ClickUp egy sokoldalú megoldás, amely kisvállalkozások, közepes méretű cégek és nagyobb szervezetek igényeit is kielégíti.

Elsősorban projektmenedzsment eszközként ismert ClickUp átfogó humánerőforrás-menedzsment funkciókat is kínál. A ClickUp használatával egyszerűsítheti HR-folyamatait és javíthatja a kommunikációt alkalmazottaival.

A ClickUp testreszabható munkaterületeket, több mint 1000 integrációt és számos automatizálási funkciót kínál. Az HR-menedzsment minden területére kiterjedő megoldásokkal és sablonokkal központosíthatja HR-igényeit, a toborzástól a coachingig és még sok másig.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy HR-csapatát hatékonyabb és eredményesebb irányítási rendszerrel lássa el.