A 10 legjobb BambooHR alternatíva HR-csapatok számára 2025-ben

A humánerőforrás-osztály az a csavar és anya, amely összetartja a vállalatot, és olyan alapvető feladatokat lát el, mint a munkavállalók kiválasztása, az új munkavállalók beillesztése, az időnyilvántartás, a teljesítménymenedzsment és még sok más. De ahhoz, hogy mindezt elvégezhessék, a modern HR-csapatoknak kifinomult HR-szoftverekre van szükségük.
A BambooHR régóta az egyik vezető HR szoftvercsomag a piacon. Világszerte több ezer vállalat HR szakemberei használják, és arról ismert, hogy képes központi adatbázist létrehozni a munkavállalói információk tárolására és kezelésére.
De ez nem minden vállalat számára a megfelelő HR-szoftver. Néhány BambooHR alternatíva jobb árakat, robusztusabb integrációs képességeket és zökkenőmentesebb felhasználói élményt kínálhat. Ha BambooHR alternatíváját keresi, érdemes megismerkednie a tíz legjobb BambooHR versenytárssal.
Mit kell keresni a BambooHR alternatíváiban?
Amikor BambooHR alternatívákat keres, öt dolgot érdemes figyelembe venni:
- Felhasználóbarát felület: A HR-szoftver csak annyira jó, mint a felhasználói felülete. Ha a szoftver használata bonyolult, vagy megnehezíti a szükséges információk megtalálását, akkor senkinek sem lesz nagy segítségére. Keressen olyan szoftvert, amely intuitív felülettel rendelkezik, hogy gyorsan elsajátíthassa az alapokat, és később elmélyülhessen a részletekben.
- Robusztus funkciókészlet: A BambooHR alternatívái jelentkezők nyomon követési rendszert, teljesítménymenedzsment rendszereket, bérszámfejtési funkciókat, juttatások kezelését stb. kínálhatnak. Egyes szervezeteknek csak egy vagy két alapvető HR-funkcióra van szükségük, másoknak pedig még kifinomultabb funkciókészletre. Mielőtt vásárolni kezdene, tisztázza, mire van szüksége az HR-szoftvertől.
- Kiváló integrációs képességek: Minél jobban tud az HR-szoftver más alkalmazásokhoz és programokhoz kapcsolódni a technológiai rendszerében, annál jobb. Az integrációk segíthetnek az HR-folyamatok racionalizálásában, beleértve a munkavállalókkal való kommunikációt, a munkavállalói juttatások kezelését vagy a bérszámfejtés automatizálását.
- Rengeteg képzés és ügyfélszolgálat: A HR-menedzsment szoftverek sok komplex és érzékeny folyamatot kezelnek, ezért ritkán egyszerűek. Válasszon olyan szoftvert, amely átfogó képzési erőforrásokat és gyors ügyfélszolgálatot kínál, hogy zökkenőmentesen bevezethesse az új szoftvert a HR-folyamatokba.
- Költséghatékony: A legtöbb BambooHR alternatíva skálázható árstruktúrát kínál, ami azt jelenti, hogy általában alkalmazottanként fizet. Mielőtt azonban elkötelezi magát egy szoftverplatform mellett, győződjön meg arról, hogy tisztában van a szoftver teljes költségével, beleértve az előfizetési díjakat, a bevezetési költségeket és az esetleges további díjakat.
A listán szereplő BambooHR alternatívák közül sok ingyenes próbaidőszakot kínál. Használja ki ezeket az ajánlatokat, hogy kipróbálja a szoftvert, és megnézze, megfelel-e az HR-igényeinek.
A 10 legjobb BambooHR alternatíva
1. ClickUp
Ez egy termelékenységi platform. Ez egy ingyenes projektmenedzsment eszköz. És mostantól ez az Ön első számú humánerőforrás-menedzsment szoftvere.
A ClickUp lehetővé teszi, hogy robusztus funkciókkal és többféle nézettel testreszabja munkaterületét, így hatékony, központosított teret hozhat létre minden HR-igényének kielégítésére. Ráadásul több mint 1000 integrációval számos HR-folyamatot automatizálhat, és felgyorsíthatja a teendőlistáját. Használja a ClickUp automatizálási funkcióit feladatok elindításához, állapotok frissítéséhez vagy a csapattal való kommunikációhoz.
Emellett fantasztikus HR-menedzsment sablonokhoz is hozzáférhet. Kezdje a ClickUp HR SOP sablonnal, amely segít hatékony szabványos működési eljárások listáját létrehozni a szervezet számára. Ezután nézze meg az ingyenes sablonokat a bérszámfejtéshez, a teljesítménymenedzsmenthez és egyebekhez. Használja őket, hogy HR-munkaterületét perceken belül üzembe helyezhesse.
A toborzástól a tehetségmenedzsmentig és az új munkavállalók beillesztéséig a ClickUp megoldást kínál minden HR-menedzsment igényre. Engedje szabadjára HR-csapatát, hogy az HR emberi oldalával foglalkozzon, a többit pedig bízza a ClickUp-ra.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp testreszabható, így a szervezet HR-igényeinek megfelelő egyedi munkafolyamatokat, feladatlistákat és mezőket hozhat létre.
- A fantasztikus együttműködési funkciók megkönnyítik a csapatok közös munkáját, legyen szó a toborzási folyamat koordinálásáról a felvételi vezetőkkel vagy a munkavállalók teljesítményének kezeléséről a csapatokkal.
- A ClickUp megkönnyíti a dokumentumkezelést és a tudásmegosztást, így a csapatok hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, míg a HR-csapatok biztonságban tudhatják az érzékeny alkalmazotti adatokat.
- Az ingyenes sablonok időt takarítanak meg a csapatoknak új folyamatok kidolgozásakor, például pályázók nyomon követési rendszerének létrehozásakor vagy teljesítményértékelések kidolgozásakor.
- A skálázható rendszer könnyen alkalmazkodik a kis- és középvállalkozások, valamint a nagy szervezetek igényeihez.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp számos funkcióval és képességgel rendelkezik, ezért az új felhasználóknak időbe telhet, mire megismerik a platformon elérhető összes lehetőséget.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatárs/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
2. Connecteam
A Connecteam egy kifejezetten asztali számítógép nélkül dolgozó és távoli munkavállalók számára tervezett alkalmazotti menedzsment platform. Eszközöket biztosít a munkaerő-menedzsment feladatokhoz, beleértve a kommunikációs eszközöket és a ütemezés, képzés és egyéb feladatok kezelésének módjait.
A Connecteam legjobb funkciói
- Megkönnyíti a munkavállalókkal való kommunikációt csevegés, üzenetküldés és bejelentés funkciók segítségével.
- Eszközök képzési anyagok létrehozásához és a munkavállalók számára történő eljuttatásához, megkönnyítve ezzel az új munkavállalók beilleszkedését
- Gyorsan hozhat létre új űrlapokat és ellenőrzőlistákat olyan feladatokhoz, mint a munkavállalói értékelések, biztonsági ellenőrzések, pályázók nyomon követési rendszerei vagy egyéb HR-folyamatok.
A Connecteam korlátai
- A platform legjobb HR-eszközei közül néhány csak a magasabb fizetési kategóriákban érhető el, így a kisebb költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások számára korlátozottnak bizonyulhatnak.
A Connecteam árai
- Kisvállalkozói csomag: 0 USD
- Alapcsomag: 35 USD/hó az első 30 felhasználó számára, majd 0,60 USD/hó minden további felhasználó után.
- Advanced: 59 USD/hó az első 30 felhasználó számára, majd 1,80 USD/hó minden további felhasználó számára
- Expert: 119 USD/hó az első 30 felhasználó számára, majd 3,60 USD/hó minden további felhasználó számára
Connecteam értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (310+ értékelés)
3. Zenefits
A Zenefits egy felhőalapú humánerőforrás-menedzsment platform, amely eszközökkel segíti a szervezeteket HR-folyamataik kezelésében. Egyszerű, felhasználóbarát felülettel és díjnyertes mobilalkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy útközben is hozzáférjenek adataikhoz.
A Zenefits legjobb funkciói
- Kiváló eszközök a juttatások kezeléséhez, így könnyedén kezelheti az egészségbiztosítást, nyugdíjprogramokat és egyéb munkavállalói juttatásokat.
- A könnyen használható időkövetési funkciók segítségével nyomon követhetik az alkalmazottak ütemtervét, a munkaidőt, a szüneteket és a túlórákat, miközben kapcsolódnak a bérszámfejtési szolgáltatásokhoz.
- A Zenefits az egyik legjobb BambooHR alternatíva a megfelelőségi menedzsment terén, amely segít a kisvállalkozásoknak és a nagy szervezeteknek a különböző HR- és munkaügyi előírások betartásában.
A Zenefits korlátai
- A platform ügyfélszolgálati csapatának elérése időbe (és erőfeszítésbe) telhet, ezért előfordulhat, hogy a felmerülő problémákra megoldásokat kell találnia.
Zenefits árak
- Essentials: 10 USD/hó/alkalmazott
- Növekedés: 20 USD/hó alkalmazottanként
- Zen: 33 USD/hó alkalmazottanként
Zenefits értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (450+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (810+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Zenefits alternatívákat!
4. Rippling
A Rippling egy felhőalapú platform, amely átfogó HR- és munkavállaló-kezelő eszközöket tartalmaz. A Rippling kiváló alternatíva a BambooHR-hez, ha az HR-folyamatok racionalizálásán szeretne dolgozni. Központosított helyet kap a bérszámfejtéshez, a juttatások kezeléséhez, az egészségügyi megtakarítási számlákhoz, a toborzáshoz, a teljesítménymenedzsmenthez és egyebekhez.
A Rippling legjobb funkciói
- Az automatizált bérszámfejtés olyan összetett feladatokat lát el, mint az adószámítás, a közvetlen átutalás beállítása és a bérszámfejtési előírások betartása.
- Egyszerűsített alkalmazotti beilleszkedési eszközök, amelyek segítenek az adminisztratív feladatokban, például a dokumentumok benyújtásában és a feladatok kezelésében.
- A funkcionalitás kiterjesztésének lehetősége az IT- és biztonsági menedzsment funkciók beépítésével, amelyek lehetővé teszik a biztonsági irányelvek érvényesítését a szervezet egészében.
Rippling korlátai
- A HR-platform funkciói nem mindegyike elérhető mobil eszközökön, ezért az adminisztrátorok és az alkalmazottaknak szükségük lehet egy asztali számítógépre, hogy a platformot a leghatékonyabban tudják használni.
Rippling árazás
- Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Rippling értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 2900 értékelés)
5. Paypro
A Paypro ígéretes HR-menedzsment platform, amely minden igényét kielégíti, a munkaerő felvételétől a nyugdíjazásig.
A felhőalapú platform bérszámfejtési, teljesítménymenedzsment, HR-célkitűzés, juttatások kezelése és időkövetési eszközöket kínál. Ráadásul szakértői implementációs csapatuk segítségével szervezetük HR-osztálya gyorsan elindíthatja a platform használatát.
A Paypro legjobb funkciói
- Egy szakértői implementációs csapat elvégezheti a nehéz munkát, és beindíthatja a HR-csapatot a rendszer használatában.
- Az átfogó munkaerő-menedzsment a csapat irányításának minden aspektusát képes kezelni, beleértve a munkaerő-költségek ellenőrzését és a termelékenység javítását segítő fejlett funkciókat is.
- Egyetlen adatbázisban tárolja az összes alkalmazotti adatot, beleértve a munkaidő-nyilvántartást, a javadalmazáskezelést, a juttatások adminisztrációját és egyebeket, így kiküszöböli a felesleges munkafolyamatokat.
A Paypro korlátai
- A jelentések nehézkesek és túlbonyolítottak lehetnek. Ezért előfordulhat, hogy többször is meg kell próbálnia, mire megkapja a szükséges információkat.
Paypro árak
- Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Paypro értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)
6. Namely
A Namely egy felhőalapú bérszámfejtési és HR-platform kis- és középvállalkozások számára. Felhasználóbarát felületéről ismert Namely átfogó megoldást kínál HR, juttatások és kompenzációk kezelése, valamint pályázók nyomon követése terén.
Emellett egy könnyen használható platformot is biztosít, amelynek köszönhetően a munkavállalók önkiszolgálása gyerekjáték lesz.
A legjobb funkciók
- A kiváló önkiszolgáló funkciók lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy hozzáférjenek és kezeljék HR-adataikat anélkül, hogy a vezetőséget adminisztratív feladatokkal terhelnék.
- A tehetségmenedzsment eszközök megkönnyítik az olyan feladatok kezelését, mint a munkavállalók teljesítményértékelése és fejlesztése, hogy elősegítsék a tehetségek növekedését a szervezeten belül.
- Egyszerű juttatáskezelés, hogy szervezete hatékonyan tudjon foglalkozni minden kérdéssel, az egészségbiztosítástól a nyugdíjazási tervekig.
Nevezetesen korlátozások
- Az ügyfélszolgálattal nehéz kapcsolatba lépni, így a felhasználóknak maguknak kell megoldaniuk a problémákat.
Nevezetesen az árak
- Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Nevezetesen értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (420+ értékelés)
7. Justworks
A Justworks egy all-in-one HR menedzsment szoftver, amely kis- és középvállalkozások számára készült. Az interfész intuitív és számos eszközt kínál, amelyek segítségével mind a munkáltatók, mind a munkavállalók HR-folyamatait egyszerűsíthetik.
Kiválóan alkalmas azok számára, akik nem rendelkeznek mélyreható HR-ismeretekkel, mivel a 24 órás ügyfélszolgálat bármilyen problémában segítséget nyújt.
A Justworks legjobb funkciói
- Kiváló ügyfélszolgálat áll rendelkezésre a nap 24 órájában, hétvégén is, ahol valódi emberek válaszolnak minden kérdésre, amely a Justworks-on történő vállalkozásalapítással kapcsolatos.
- A munkavállalók egy könnyen használható irányítópulton keresztül érhetik el és kezelhetik HR-adataikat, így egyszerűen megtalálhatják az adatokat vagy benyújthatják az űrlapokat.
- Az onboarding eszközökkel könnyedén felvehetők az új alkalmazottak, akiknek segítségével végigvezethetők a közvetlen befizetési adatok megadásának folyamatán, áttekinthetik a vállalati irányelveket és még sok mást.
A Justworks korlátai
- Nincs elérhető mobilalkalmazás, ami korlátozza az adminisztrátorok és az alkalmazottak hozzáférését útközben.
Justworks árak
- Alapcsomag: 59 USD/hó alkalmazottanként
- Plusz: 99 USD/hó alkalmazottanként
Justworks értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (430+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)
8. Gusto
A Gusto egy online platform, amely egyszerűsíti a humán tőke menedzsment és a bérszámfejtés minden aspektusát a vállalkozások számára. Ez egy felhasználóbarát platform, amely számos integrációs lehetőséget kínál a munkavállalók menedzsmentjével kapcsolatos munkafolyamatok racionalizálására. Az árához képest jó HR-eszközökkel rendelkezik, ezért kisvállalkozások számára jó választás.
A Gusto legjobb funkciói
- Az egyszerűsített, automatizált bérszámfejtési folyamat kiküszöböli a számításokból a találgatásokat, és jelentősen csökkenti a szervezet adminisztratív terheit.
- A kiváló megfelelőségi eszközök segítenek a szervezeteknek naprakészek maradni a folyamatosan változó szabályozásokkal, így könnyedén kezelheti az alkalmazottak adatait, miközben megfelel a jogi követelményeknek.
- A Gusto a munkavállalói juttatások közvetítőjeként működik, segítve a szervezeteket abban, hogy megfizethető egészségbiztosítási terveket találjanak munkavállalóik számára.
A Gusto korlátai
- Nincs ingyenes próbaidőszak, ezért fizetnie kell, mielőtt kipróbálhatná a funkciókat.
Gusto árak
- Egyszerű: 40 USD/hó plusz 6 USD/hó személyenként
- Plusz: 80 USD/hó plusz 12 USD/hó személyenként
- Prémium: Árakkal kapcsolatos információkért vegye fel velünk a kapcsolatot.
Gusto értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
9. PerformYard
A PerformYard a teljesítménymenedzsmentre összpontosít, és központi hubot hoz létre a szervezeten belüli magas teljesítményű kultúra kialakításához. Az egyszerű felületen keresztül a HR-csapatok a PerformYard segítségével HR KPI-ket, munkavállalói visszajelzési eszközöket vagy teljesítményértékeléseket állíthatnak be a csapat növekedésének és fejlődésének elősegítése érdekében.
A PerformYard legjobb funkciói
- Testreszabhatja a teljesítményértékeléseket, hogy olyan értékeléseket hozzon létre, amelyek összhangban állnak a szervezet céljaival és értékeivel.
- A folyamatos visszajelzési eszközök folyamatos visszacsatolási ciklusokat hoznak létre, így a munkavállalók és a vezetőség között rendszeres kommunikáció alakul ki a teljesítményről és a célokról.
- A kiváló elemzési és jelentési funkciók értékes betekintést nyújtanak a teljesítménytrendekbe, és segítenek azonosítani a szervezet erősségeit és gyengeségeit.
A PerformYard korlátai
- A jelentések nem intuitívak, ezért a vezetőknek további támogatásra lehet szükségük a szükséges információk megtalálásához.
- Hiányoznak belőle más HR-platformokon megtalálható fejlett funkciók, például a bérszámfejtési eszközök vagy a juttatások kezelése.
PerformYard árak
- Teljesítménymenedzsment: 5–10 dollár/fő/hónap, éves számlázással
- Munkavállalói elkötelezettség: további 1–3 dollár személyenként havonta
PerformYard értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (750+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)
10. Zoho People
Ha nagy szervezet számára keres kifinomult HR-eszközöket, érdemes megnéznie a Zoho People-t. Ez a felhőalapú humánerőforrás-menedzsment szoftver hatalmas eszköz- és funkcióválasztékot kínál.
A Zoho People egy központi platformot hoz létre a munkavállalói információk minden aspektusának kezeléséhez, a jelenléti nyilvántartástól a teljesítménymenedzsmentig.
A Zoho People legjobb funkciói
- Magasan testreszabható, így létrehozhat és testre szabhat olyan űrlapokat és munkafolyamatokat, amelyek kifejezetten a belső HR-folyamatokhoz igazodnak, az új munkavállalók beillesztésétől a napi adminisztrációs feladatokig.
- Az intuitív önkiszolgáló portál lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy hozzáférjenek és frissítsék személyes adataikat, megtekintsék fizetési jegyzékeiket és szabadságot igényeljenek. A munkavállalók elkötelezettsége magasabb, és kevesebb adminisztratív feladat hárul a vezetésre és a HR-csapatra.
- A kiváló jelentéskészítési funkciók segítségével a vezetői csapatok betekintést nyerhetnek a munkaerő-trendekbe, a teljesítménymutatókba és más kritikus HR-adatokba, hogy jobb, adatokon alapuló döntéseket hozzanak a szervezet számára.
A Zoho People korlátai
- A felület nem mindig intuitív, ezért a felhasználók eleinte nagyban támaszkodnak az ügyfélszolgálatra és a képzési forrásokra.
Zoho People árak
- Öt felhasználó számára ingyenes
- Essential HR: 1 USD/alkalmazott, havi számlázással
- Professzionális: 2 USD/alkalmazott, havi számlázással
- Prémium: 3 USD/alkalmazott, havi számlázással
- Vállalati: 5 USD/alkalmazott, havi számlázással
- People Plus: 8 USD/alkalmazott, havi számlázással
Zoho People értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 230 értékelés)
Találja meg a szervezetének legmegfelelőbb BambooHR alternatívát a ClickUp-on!
A hatékony HR-műveletek pozitív hatással vannak az egész szervezetre. Növelik a munkavállalók elégedettségét, biztosítják a juttatási szolgáltatások zökkenőmentes működését és boldogabb munkakörnyezetet teremtenek. Ez elősegíti a munkavállalók megtartását és javítja a szervezet eredményességét.
A megfelelő HR-eszközök segíthetnek ennek megvalósításában. A legjobb BambooHR alternatívák olyan kulcsfontosságú funkciókat kínálnak, amelyekkel csökkenthető az adminisztratív terhelés, racionalizálható a személyzetkezelés és jobb munkavállalói élmény teremthető.
Ha a BambooHR alternatíváit keresi, próbálja ki a ClickUp-ot. A ClickUp egy sokoldalú megoldás, amely kisvállalkozások, közepes méretű cégek és nagyobb szervezetek igényeit is kielégíti.
Elsősorban projektmenedzsment eszközként ismert ClickUp átfogó humánerőforrás-menedzsment funkciókat is kínál. A ClickUp használatával egyszerűsítheti HR-folyamatait és javíthatja a kommunikációt alkalmazottaival.
A ClickUp testreszabható munkaterületeket, több mint 1000 integrációt és számos automatizálási funkciót kínál. Az HR-menedzsment minden területére kiterjedő megoldásokkal és sablonokkal központosíthatja HR-igényeit, a toborzástól a coachingig és még sok másig.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy HR-csapatát hatékonyabb és eredményesebb irányítási rendszerrel lássa el.