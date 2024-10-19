A 10 legjobb CRM banki szektor számára 2025-ben

A bankszektor egyre versenyképesebbé válik, és az ügyfelek elvárásai magasak. Szüksége van egy olyan megoldásra, amely nyomon követi az ügyfelekkel kapcsolatos interakciókat, és segít az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatoknak jobb szolgáltatásokat nyújtani.

A megoldás a banki szektor számára megfelelő CRM-ben rejlik. A banki szektor számára kifejlesztett ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldás kezeli és nyomon követi az ügyfelekkel való kommunikációt, hogy jobb, személyre szabott ügyfélszolgálatot nyújthasson.

Ezekkel az információkkal felvértezve a marketing-, értékesítési és ügyfélkapcsolat-kezelési csapatok közvetlenül a CRM munkafolyamatba helyezik az elemeket. Ezek a csapatok tudják, hol találják meg az erőforrásokat, és meg tudják tenni a következő lépéseket.

A banki CRM szoftver előre látja az ügyfelek igényeit és preferenciáit, hogy a megfelelő termékeket kínálhassa nekik, javítva ezzel az ügyfélelégedettséget. Az eredmény: hosszú távú kapcsolatok és ismétlődő bevételek az ügyfelektől.

Összeállítottunk egy listát a banki megoldásokhoz alkalmas CRM-ekről, amelynek alapját a funkciók, a korlátozások és az árak képezik, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.

Mit kell keresnie a banki CRM szoftverekben?

Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell, hogy megtalálja a megfelelő CRM-et banki megoldásokhoz, amelyekkel túlteljesítheti az ügyfelek elvárásait.

Adatkezelés: Válasszon olyan ügyfélkapcsolat-kezelési megoldást, amely lehetővé teszi a kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek tárolását és elemzését, hogy nyomon követhesse azok előrehaladását az értékesítési folyamatban.

Biztonság: Ellenőrizze a biztonsági tanúsítványokat és funkciókat, mint például a titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a rendszeres biztonsági frissítések a Ellenőrizze a biztonsági tanúsítványokat és funkciókat, mint például a titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a rendszeres biztonsági frissítések a banki CRM szoftverben.

Mobil hozzáférés: Ha ügyfelei okostelefonjukon veszik igénybe szolgáltatásait, értékesítési képviselőinek is képesnek kell lenniük az ügyfélkapcsolatok ápolására útközben is.

Elemzés: A sima ügyféladatok csak akkor értelmezhetőek, ha azokból következtetéseket lehet levonni. Válasszon olyan CRM szoftvert, amely beépített teljesítmény-dashboardokkal rendelkezik, hogy az összes ügyféladatot egy helyen láthassa.

Testreszabás: Nincs két egyforma bank. A Nincs két egyforma bank. A pénzügyi menedzsmenthez használt CRM-rendszernek lehetővé kell tennie a testreszabást, hogy nyomon követhesse pénzügyi céljait, kezelhesse számláit és kiszámolhassa nyereségét.

Képzés és támogatás: A CRM bevezetése időbe telik. Az online banki megoldások bevezetése során szüksége lesz a CRM támogató és bevezetési csapatának segítségére, hogy belső csapatait segítsék a A CRM bevezetése időbe telik. Az online banki megoldások bevezetése során szüksége lesz a CRM támogató és bevezetési csapatának segítségére, hogy belső csapatait segítsék a CRM munkafolyamatában , ha elakadnak.

Harmadik féltől származó integrációk: Válassza azt a banki CRM-et, amely integrálható a meglévő technológiai rendszerével, és lehetővé teszi az adatok áramlását az üzleti források között. Ide tartoznak az ügyfélszegmentáláshoz szükséges marketingeszközök, a marketingautomatizálási eszközök, egyéb banki szoftverprogramok, Válassza azt a banki CRM-et, amely integrálható a meglévő technológiai rendszerével, és lehetővé teszi az adatok áramlását az üzleti források között. Ide tartoznak az ügyfélszegmentáláshoz szükséges marketingeszközök, a marketingautomatizálási eszközök, egyéb banki szoftverprogramok, az ügyfélmegtartó szoftverek és a projektmenedzsment platformok.

A 10 legjobb CRM szoftver banki felhasználásra 2024-ben

Vessünk egy pillantást a listára felkerült 10 legjobb banki CRM szoftverre.

1. ClickUp

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével kezelheti banki projektjeit.

A ClickUp lehetővé teszi a bankok és pénzintézetek értékesítési csapatainak, hogy egy helyen kezeljék az ügyfélkapcsolatokat. Az all-in-one banki CRM segít az értékesítési képviselőknek egy pillanat alatt megérteni az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy a fiókokat lista nézet, Kanban tábla és táblázat nézet formájában követi nyomon.

A ClickUp CRM-rendszerei egyszerűsítik a banki szolgáltatások ügyfélszolgálati folyamatait azáltal, hogy megszüntetik a részlegek közötti szilárd határokat. Az ügyfélút teljes átláthatóságának köszönhetően a csapatok együtt dolgoznak és többcsatornás marketingkampányokat terveznek az ügyfélmegtartás és az interakciók javítása érdekében.

Kezelje ügyféladatait, személyes feladatait és kommunikációját a ClickUp alkalmazásban bármilyen eszközről.

Teljes szabadságot kapsz a CRM-stratégiád marketingkampányod teljesítményének megfelelő testreszabásához. Ezen felül a legjobb eredmények elérése érdekében egyesítheted a CRM-et és a projektmenedzsmentet egy helyen.

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a CRM sablont az ügyfélkapcsolatok és a kapcsolódó adatok strukturált formátumban történő gyűjtéséhez, valamint a jövőbeli marketingtevékenységekhez felhasználható információk összegyűjtéséhez.

Központosítsa az ügyfelekkel való kapcsolattartást az e-mail központból. Együttműködjön az üzleteknél, küldjön fiókfrissítéseket az ügyfeleknek, vagy indítson marketingkampányt egy helyen.

Adjon hozzá linkeket a feladatok és dokumentumok között, hogy nyomon követhesse az értékesítési folyamatban végzett összes kapcsolódó munkát.

Könnyen és gyorsan beállíthatja a feladatok kezdő és befejezési dátumát, vagy feltételes beállítások segítségével megismételheti a dátumokat, illetve új feladatot hozhat létre a befejezés után.

Állítson be emlékeztetőket és nyomon követéseket az ismétlődő feladatok automatizálásához, például egy kérdőív elküldéséhez, miután az ügyfél kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálati képviselővel.

Optimalizálja az ügyfél-munkafolyamatokat automatizálással, vegye fel a tevékenységeken alapuló állapotfrissítéseket, és rendeljen feladatokhoz a folyamat egyes szakaszait.

Egyszerűsítse az ügyfélfelvételi folyamatot az értékesítési szervezetekben a feltételes logikán alapuló, előre elkészített űrlapok segítségével.

A ClickUp dokumentumok segítségével gyorsan elkészítheti ajánlatokat, wikiket, költségvetési javaslat sablonokat , konferencia e-maileket és felmérési űrlapokat.

A ClickUp AI lehetővé teszi az értékesítési csapatok számára, hogy magabiztosabban kommunikáljanak az e-mailek lektorálásával, rövidítésével vagy megfogalmazásával.

Hozzon létre egyedi jelentéseket a banki szektor kritikus mutatóinak magas szintű áttekintésével, mint például az ügyfelek életre szóló értéke, az átlagos ügyletméret és az ismétlődő bevételek, és mindezt vizuálisan vonzó irányítópultokon jelenítsen meg.

Több mint 100 integráció marketing automatizálási eszközökkel, értékesítési előrejelző platformokkal, ügyfélszolgálattal, ügyfélkövető szoftverekkel , könyvelési szoftverekkel és jogi szoftvermegoldásokkal.

A ClickUp korlátai

A jelentéskészítési és elemzési funkciók javíthatók lennének.

Az első használatkor tanulási görbe várható.

ClickUp árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan csomag : 7 USD/hó/tag

Üzleti csomag : 12 USD/hó/tag

Business Plus csomag : 19 USD/hó/tag

Vállalati csomag: Egyedi árazás

ClickUp értékelések és vélemények

2. Salesforce – Pénzügyi szolgáltatások felhője

via Salesforce

A Salesforce pénzügyi szolgáltatási felhő egy banki ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, amely 360 fokos rálátást biztosít az ügyfelekre azáltal, hogy összevonja a különböző érintkezési pontokról származó ügyféladatokat. Ezek az információk kritikus fontosságúak a bankszektorban, hogy előre lehessen jelezni a valószínűleg szükséges termékeket, az ügyfelek preferenciáit és a különböző csapatokkal való korábbi interakciókat, és így javítani lehessen az ügyfélmegtartást.

Egy olyan ügyfélközpontú iparágban, mint a banki szektor, a különböző csapatok, beleértve a hitelezést, a biztosítást, a vagyonkezelést és az ügyfélszolgálatot, a Salesforce CRM rendszereket használják az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A Financial Service Cloud legjobb funkciói

Proaktív módon vonja be a biztosítottakat olyan jelentős események során, mint például egy lakás vásárlása.

Egységesítse az ügyfélélményt a különböző csatornákon és földrajzi területeken a kereskedelmi és fogyasztói üzletágak számára.

Integrálja a banki rendszerek, a pénzügyi tervezés, a portfóliókezelés és más, a front-to-back office-t támogató platformok adatait.

A Financial Service Cloud korlátai

Kis- és közepes méretű bankok számára viszonylag drága

Az első használatkor tanulási görbe várható.

A megvalósításhoz a technikai csapat segítségére van szükség.

A Financial Service Cloud árai

Egyedi árazás

Pénzügyi szolgáltatások felhőjének értékelései és vélemények

G2: 4,2/5 (89 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Monday. com

via Monday

A Monday egy CRM-megoldás, amely egyetlen platformként működik a projektmenedzsment, valamint a potenciális ügyfelek és a kapcsolattartók kezelése számára.

Adjon csapatának szuperképességet, hogy egyidejűleg felülvizsgálhassa a projektköltségvetéseket és rangsorolhassa a potenciális ügyfeleket a potenciális ügyfelek pontozási funkcióval. Állítson be automatikus emlékeztetőket a nyomonkövetési e-mailek elküldéséhez, és testreszabhatja a Kanban táblákat oszlopok hozzáadásával, hogy egy lépésben figyelemmel kísérhesse az ügyfeleket, termékeket és költségeket.

Monday.com legjobb funkciói

A műszerfalról betekintést nyerhet az ügyfelekkel kapcsolatos mutatókba.

Összegyűjtse a visszajelzéseket, hogy űrlapok és felmérések segítségével előre láthassa az ügyfelek igényeit.

Kezelje a potenciális ügyfeleket az értékesítés előtti tevékenységek részeként, és tartsa kézben az ügyfelek behajtásait az értékesítés utáni fázisban, mindezt egy helyen.

Integrálja több mint 200 eszközzel a technológiai rendszerében, és egyszerűsítse a részlegek közötti együttműködést.

Monday.com korlátai

Előfordul, hogy a táblázat betöltése a képernyőre több időt vesz igénybe, mint szükséges.

Egyes ügyfelek automatizálási problémákat tapasztalnak.

Monday.com árak

Alapvető CRM: 10 USD/hó felhasználónként

Standard CRM: 14 USD/hó felhasználónként

Pro CRM: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati CRM: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (709 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (380 értékelés)

4. Microsoft Dynamics

via Microsoft Dynamics

A Microsoft Dynamics egyike azoknak a CRM-megoldásoknak, amelyek mesterséges intelligenciáját – a Microsoft Sales CoPilotot – használják arra, hogy csökkentsék az értékesítési csapat ismétlődő feladatokra fordított idejét, és így több időt tudjanak fordítani az üzletek lezárására.

Ennek a CRM szoftvernek az egyik izgalmas tulajdonsága, hogy a banki CRM szoftverből származó adatokat felhasználva kontextusba ágyazott e-maileket ír az ügyfeleknek és összefoglalja a megbeszéléseket. Az olyan funkciók, mint az AI pontozási modellek, az automatizált lead-összefoglalók és az adatok vizualizálása segítenek túllépni az ügyfelek elvárásain.

A Microsoft Dynamics legjobb funkciói

Automatikus adat szinkronizálás a Microsoft Dynamics Sales és más Microsoft alkalmazások között

Automatikus értesítések az ügyfélkapcsolatokról és a közelgő határidőkről

Hozzon létre értékesítési tevékenységek sorozatát csapatának, és vezesse őket a siker felé!

Tippeket, információkat és javasolt válaszokat kaphat az ügyfelek igényeire és kérdéseire a telefonhívások során.

A Microsoft Dynamics korlátai

A felhasználói felület és a jelentéskészítési funkciók fejlesztésre szorulnak.

Teljesen számítógépes támogatással járó implementációs kihívások

A Microsoft Dynamics árai

Professzionális: 65 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 95 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 135 USD/felhasználó/hónap

A Microsoft Sales CoPilot az Enterprise és a Premium csomag része. A Professional csomag felhasználói havi 40 dollár/felhasználó felár ellenében vehetik igénybe.

Microsoft Dynamics értékelések és vélemények

G2: 3,8/5 (1577 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Oracle Sales

via Oracle Sales

Az Oracle Sales egy CRM-megoldásokból álló csomag bankok számára, amelynek segítségével teljes körű ügyféladatokat szerezhetnek, intelligens ajánlásokat oszthatnak meg személyre szabott marketingkampányokhoz, miközben nyomon követhetik és kezelhetik a projektköltségvetéseket.

Az értékesítés automatizálása lehetővé teszi az értékesítőknek, hogy több időt fordítsanak az ügyfélkapcsolatok ápolására, mint a CRM-ben szereplő adatok frissítésére. A legjobb az egészben, hogy a CRM-rendszer automatikusan ellenőrzi az ügyfelek címét és telefonszámát, és aktívan figyelemmel kíséri az adatok duplikálódását az értékesítési csapatok nevében.

Állítson be versenyeket, célokat és csapatdashboardokat az értékesítési teljesítmény menedzsmenthez, hogy elemezze a csapat teljesítményét és a fejlesztendő területeket.

Az Oracle Sales legjobb funkciói

Személyre szabhatja marketingstratégiáit, javíthatja az együttműködéseket és futtathat „mi lenne, ha” forgatókönyveket, hogy megfeleljen az ügyfelek elvárásainak.

Készítsen pontos előrejelzéseket és statisztikai becsléseket a CRM-adatok alapján.

Gyűjtse össze az ügyfelekkel kapcsolatos releváns információkat a korábbi kapcsolatok alapján, és mutassa be az adatokat értékesítési csapatának hírcsatorna-stílusú tartalom formájában.

Oracle Sales korlátozások

Egyes felhasználók számára zavaros és lassú

A szoftver konfigurálása technikai szakértelmet igényel.

Oracle Sales árak

Egyedi árazás

Oracle Sales értékelések és vélemények

G2: 4/5 (120 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (62 értékelés)

6. Engagebay

via EngageBay

Az Engagebay egy CRM, értékesítési automatizálás, ügyfélszolgálati szoftver és csevegési támogatás keveréke. A CRM és az automatizálás részlegek korlátlan számú névjegyet mentenek és automatikus módban állítják be a folyamatokat. Az ügyfélszolgálat és a csevegés megoldja az ügyfélszolgálati jegyeket, mivel az ügyfélelégedettség kritikus fontosságú a banki szektorban az ügyfelek elvárásainak teljesítéséhez.

A modern CRM-rendszerek segítségével átfogó képet kaphat az ügyfélkapcsolatokról, automatikusan nyomon követheti az ügyfelek változásait, és mélyreható betekintést nyerhet a keresztértékesítési és felértékesítési lehetőségekbe. Az ügyfélszolgálati és értékesítési csapatok közvetlenül a rendszerből kezdeményezhetnek telefonhívásokat, és a hívások felvételeit elmenthetik későbbi felhasználás céljából.

Az Engagebay legjobb funkciói

Készítsen értékesítési csatornákat különböző termékkategóriákhoz, földrajzi területekhez és egyéni paraméterekhez.

ABM kampányok futtatása egy ügyfélszámla-csoport számára

A lista nézet grafikus ábrázolással jeleníti meg a jövőbeli lehetőségeket, a mérföldkő nézet pedig lehetővé teszi a CRM-ügyletek húzását és elhelyezését a mérföldkövek között.

Az Enagagebay korlátai

Az ügyfelek integrációs problémákkal küzdenek

Korlátozott számú előre elkészített e-mail sablon

Enagagebay árak

Ingyenes

Alap : 11,04 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 42,49 USD/felhasználó/hónap

Pro: 67,99 USD/felhasználó/hónap

Engagebay értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (212 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (587 értékelés)

7. CRMNEXT

via CRMNEXT

A CRMNEXT egy ügyfélkapcsolat-kezelő CRM, amelyet kifejezetten bankok és pénzintézetek számára fejlesztettek ki.

Mivel több csapat is részt vesz az üzleti folyamatokban, beleértve az értékesítést, a marketinget, az ügyfélszolgálatot és a kapcsolattartást, az adatsilók csak tovább növelik a hatékonyság hiányát. A CRM-megoldások áttekintést nyújtanak az ügyfélút során történtekről, a helyi bankfiókok első vonalbeli munkatársaitól a vezetőségig.

Például, ha új hiteligénylés érkezik, az ügyféladatok szinte azonnal megosztásra kerülnek a hitelügyintézővel. A kapcsolattartó tisztviselő már a kezdetektől személyre szabott termékeket és további értékesítési lehetőségeket ajánl. A vezetőség nyomon követi, hogy az ajánlás magasabb bevételt eredményez-e az új felhasználóktól.

A CRMNEXT legjobb funkciói

Az útmutatók segítségével gyorsabbá válik a számlanyitás

Integrálja a banki CRM-et külső adatbázisokkal, például SQL-lel és Oracle-lel, vagy REST API-val.

A beépített biztonsági intézkedések javítják az adatkezelést és csökkentik a helytelen adatbevitel kockázatát.

A CRMNEXT korlátai

Több hiba a rendszerben

Az ügyfelek a sávszélesség növekedésével a rendszer lassúságával szembesülnek.

CRMNEXT árak

Egyedi árazás

CRMNEXT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Creatio

via Creatio

A Creatio egy kódolás nélküli banki CRM-megoldás, amely ötvözi a marketinget, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot. Minden csapat áttekintést kap az ügyfélprofilokról az ügyfélút során. A marketingcsapatok a banki CRM-ből származó valós idejű adatok alapján futtatnak marketingkampányokat. Az átfogó, automatizált hűségbónuszprogram javítja az ügyfélmegtartást.

Automatizálja a potenciális ügyfelek ciklusát a megszerzés, minősítés, elosztás, feldolgozás és átadás érdekében. Az értékesítési csapatok ezt a banki CRM szoftvert használják személyes termelékenységi irányítópultok létrehozására.

A Creatio legjobb funkciói

Koordinált feladatkezelés e-mail és naptár integrációval

Intelligens Next Best Action (NBA) ajánlások, értékesítési stratégiák és döntési útvonalak a magasabb értékesítési hatékonyság érdekében.

Területi értékesítési eszköz a prioritások meghatározásához, a szolgáltatásokhoz és a területi látogatások végrehajtásához

A Creatio korlátai

Korlátozott alkalmazásválaszték a Creatio piactéren

Elavult felhasználói felület

Creatio árak

Növekedés : 25 USD/felhasználó/hónap

Enterprise : 55 USD/felhasználó/hónap

Unlimited: 85 USD/felhasználó/hónap

Ez az ár csak a platformra vonatkozik. Minden termékhez külön kiegészítő árak vonatkoznak. Például az értékesítési funkció ára 15 USD/felhasználó/hónap.

Creatio értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (240 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (109 értékelés)

9. Maximizer

via Maximizer

A Maximizer CRM-megoldás a banki ágazat értékesítési vezetőinek készült, hogy releváns és tiszta adatokhoz férhessenek hozzá, amelyekből hasznosítható információkat nyerhetnek. A törzsi tudás és az adatokon alapuló betekintés kombinálása remek módja az ügyfélélmény javításának.

Az értékesítési vezetők kétféleképpen használják a Maximizer banki CRM-jét: egyrészt az értékesítési képviselők teljesítményének megtekintésére, másrészt pedig az új potenciális ügyfelekről, leadekről és üzletekről szóló valós idejű értesítések fogadására.

Az automatizált rendszer az ügyfelek viselkedése alapján azonosítja a megújítási lehetőségeket, és az ügyfelek életciklusára vonatkozó információk összevonásával egyszerűsíti a folyamatot.

A Maximizer legjobb funkciói

Tárolja az ügyféladatokat és rögzítse az ügyféljegyzeteket ugyanazon a felületen a gyors hozzáférés érdekében.

Előre elkészített professzionális e-mail sablonok az értékesítők számára a világos kommunikáció érdekében

Valós idejű AI-ajánlások és személyre szabott stratégiai útmutató, amely az Ön banki ügyfeleihez igazított értékesítési stratégiákat tartalmaz.

A Maximizer korlátai

A számos funkció új felhasználók számára ijesztő lehet.

A felület nem mobilbarát.

Maximizer árak

Alapkiadás : Egyedi árazás

Sales Leader Edition: Egyedi árazás

Maximizer értékelések és vélemények

G2: 39/5 (461 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (349 értékelés)

10. Zoho CRM

via Zoho CRM

A felhasználóbarát Zoho banki CRM szoftver egyetlen forrásból biztosít információkat a potenciális ügyfelek, üzletek és számlák kezeléséhez.

A bankok és pénzintézetek automatizálják a potenciális ügyfelek generálását több platformról, például weboldalakról, csevegőprogramokból, közösségi médiából és szakkiállításokról. Egy lépéssel továbbmenve, a potenciális ügyfelek értékesítési folyamatban történő pontozása biztosítja, hogy az ügyfél a megfelelő értékesítőhöz kerüljön.

Teljes áttekintést kap az üzletkötési folyamatokról, és egy robusztus elemző motor elemzi az üzleteket, hogy betekintést nyújtson. Állítson be olyan munkafolyamatokat, amelyek előre meghatározott események alapján aktiválódnak, hogy javítsa a csapat termelékenységét.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Tekintse meg a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, és működjön együtt az értékesítési csapattal mobiltelefonjáról.

Korlátlan számú e-mail sablon az értékesítés és az e-mail automatizálás szinkronizálásához

Együttműködés partnerekkel és betekintés megosztása a partnerportálon keresztül

A Zoho CRM korlátai

A jelentéskészítési funkción még dolgozni kell.

A felhasználók ügyfélszolgálati problémákra panaszkodnak

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (2502 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (6533 értékelés)

A legjobb banki CRM szoftver összehangolja a csapatokat, javítja az ügyfélmegtartást és ismétlődő bevételt biztosít.

A banki szektorban egy robusztus CRM-rendszer messzemenő előnyökkel jár, például javítja az ügyfélmegtartást és az általános ügyfélélményt, növeli a csapatok termelékenységét és előre jelezhető bevételt biztosít.

A banki CRM-ek többféle célt szolgálnak a szervezeten belül. Készítsen marketingstratégiát az ügyfelek igényeinek megfelelő termékek köré, és kommunikációs terv sablonokat az üzleti üzenetküldési stratégia egyszerűsítéséhez.

A csapatok hozzáférhetnek a releváns ügyféladatokhoz. Mindenki egyetért az értékesítési folyamatban az ügyfélkapcsolatok kezelésével kapcsolatban.

Ha még csak most kezded, keress egy kezdőbarát CRM-et, amely központosítja az ügyféladatokat az összes, a potenciális ügyfelek kezelésében és az ügyfél-elégedettségben részt vevő csapat számára.

Íme a legjobb ajánlatok az Ön számára.

A ClickUp egy könnyen használható, rugalmas CRM szoftver, amely mindenki számára teljes áttekintést biztosít az ügyfélkapcsolatokról. A Workspace elősegíti a funkciók közötti együttműködést azáltal, hogy a csapatok hozzáférhetnek az üzletek lezárásához vagy marketingkommunikációk küldéséhez szükséges információkhoz.

A fejlett funkciók, mint például a feladatok közötti kapcsolatok, az automatikus emlékeztetők, az AI-alapú asszisztens és több mint 1000 integráció teszik a ClickUp-ot a legjobb banki CRM szoftverré.

Regisztráljon egy ingyenes ClickUp próbaidőszakra.