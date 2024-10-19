A 10 legjobb CRM banki szektor számára 2025-ben

A bankszektor egyre versenyképesebbé válik, és az ügyfelek elvárásai magasak. Szüksége van egy olyan megoldásra, amely nyomon követi az ügyfelekkel kapcsolatos interakciókat, és segít az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatoknak jobb szolgáltatásokat nyújtani.
A megoldás a banki szektor számára megfelelő CRM-ben rejlik. A banki szektor számára kifejlesztett ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldás kezeli és nyomon követi az ügyfelekkel való kommunikációt, hogy jobb, személyre szabott ügyfélszolgálatot nyújthasson.
Ezekkel az információkkal felvértezve a marketing-, értékesítési és ügyfélkapcsolat-kezelési csapatok közvetlenül a CRM munkafolyamatba helyezik az elemeket. Ezek a csapatok tudják, hol találják meg az erőforrásokat, és meg tudják tenni a következő lépéseket.
A banki CRM szoftver előre látja az ügyfelek igényeit és preferenciáit, hogy a megfelelő termékeket kínálhassa nekik, javítva ezzel az ügyfélelégedettséget. Az eredmény: hosszú távú kapcsolatok és ismétlődő bevételek az ügyfelektől.
Összeállítottunk egy listát a banki megoldásokhoz alkalmas CRM-ekről, amelynek alapját a funkciók, a korlátozások és az árak képezik, hogy segítsünk Önnek a megfelelő választásban.
Mit kell keresnie a banki CRM szoftverekben?
Íme a legfontosabb funkciók, amelyekre figyelnie kell, hogy megtalálja a megfelelő CRM-et banki megoldásokhoz, amelyekkel túlteljesítheti az ügyfelek elvárásait.
- Adatkezelés: Válasszon olyan ügyfélkapcsolat-kezelési megoldást, amely lehetővé teszi a kapcsolatok, ügyfelek és ügyletek tárolását és elemzését, hogy nyomon követhesse azok előrehaladását az értékesítési folyamatban.
- Biztonság: Ellenőrizze a biztonsági tanúsítványokat és funkciókat, mint például a titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a rendszeres biztonsági frissítések a banki CRM szoftverben.
- Mobil hozzáférés: Ha ügyfelei okostelefonjukon veszik igénybe szolgáltatásait, értékesítési képviselőinek is képesnek kell lenniük az ügyfélkapcsolatok ápolására útközben is.
- Elemzés: A sima ügyféladatok csak akkor értelmezhetőek, ha azokból következtetéseket lehet levonni. Válasszon olyan CRM szoftvert, amely beépített teljesítmény-dashboardokkal rendelkezik, hogy az összes ügyféladatot egy helyen láthassa.
- Testreszabás: Nincs két egyforma bank. A pénzügyi menedzsmenthez használt CRM-rendszernek lehetővé kell tennie a testreszabást, hogy nyomon követhesse pénzügyi céljait, kezelhesse számláit és kiszámolhassa nyereségét.
- Képzés és támogatás: A CRM bevezetése időbe telik. Az online banki megoldások bevezetése során szüksége lesz a CRM támogató és bevezetési csapatának segítségére, hogy belső csapatait segítsék a CRM munkafolyamatában, ha elakadnak.
- Harmadik féltől származó integrációk: Válassza azt a banki CRM-et, amely integrálható a meglévő technológiai rendszerével, és lehetővé teszi az adatok áramlását az üzleti források között. Ide tartoznak az ügyfélszegmentáláshoz szükséges marketingeszközök, a marketingautomatizálási eszközök, egyéb banki szoftverprogramok, az ügyfélmegtartó szoftverek és a projektmenedzsment platformok.
A 10 legjobb CRM szoftver banki felhasználásra 2024-ben
Vessünk egy pillantást a listára felkerült 10 legjobb banki CRM szoftverre.
1. ClickUp
A ClickUp lehetővé teszi a bankok és pénzintézetek értékesítési csapatainak, hogy egy helyen kezeljék az ügyfélkapcsolatokat. Az all-in-one banki CRM segít az értékesítési képviselőknek egy pillanat alatt megérteni az ügyfélkapcsolatokat azáltal, hogy a fiókokat lista nézet, Kanban tábla és táblázat nézet formájában követi nyomon.
A ClickUp CRM-rendszerei egyszerűsítik a banki szolgáltatások ügyfélszolgálati folyamatait azáltal, hogy megszüntetik a részlegek közötti szilárd határokat. Az ügyfélút teljes átláthatóságának köszönhetően a csapatok együtt dolgoznak és többcsatornás marketingkampányokat terveznek az ügyfélmegtartás és az interakciók javítása érdekében.
Teljes szabadságot kapsz a CRM-stratégiád marketingkampányod teljesítményének megfelelő testreszabásához. Ezen felül a legjobb eredmények elérése érdekében egyesítheted a CRM-et és a projektmenedzsmentet egy helyen.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a CRM sablont az ügyfélkapcsolatok és a kapcsolódó adatok strukturált formátumban történő gyűjtéséhez, valamint a jövőbeli marketingtevékenységekhez felhasználható információk összegyűjtéséhez.
- Központosítsa az ügyfelekkel való kapcsolattartást az e-mail központból. Együttműködjön az üzleteknél, küldjön fiókfrissítéseket az ügyfeleknek, vagy indítson marketingkampányt egy helyen.
- Adjon hozzá linkeket a feladatok és dokumentumok között, hogy nyomon követhesse az értékesítési folyamatban végzett összes kapcsolódó munkát.
- Állítson be emlékeztetőket és nyomon követéseket az ismétlődő feladatok automatizálásához, például egy kérdőív elküldéséhez, miután az ügyfél kapcsolatba lépett az ügyfélszolgálati képviselővel.
- Optimalizálja az ügyfél-munkafolyamatokat automatizálással, vegye fel a tevékenységeken alapuló állapotfrissítéseket, és rendeljen feladatokhoz a folyamat egyes szakaszait.
- Egyszerűsítse az ügyfélfelvételi folyamatot az értékesítési szervezetekben a feltételes logikán alapuló, előre elkészített űrlapok segítségével.
- A ClickUp dokumentumok segítségével gyorsan elkészítheti ajánlatokat, wikiket, költségvetési javaslat sablonokat, konferencia e-maileket és felmérési űrlapokat.
- Hozzon létre egyedi jelentéseket a banki szektor kritikus mutatóinak magas szintű áttekintésével, mint például az ügyfelek életre szóló értéke, az átlagos ügyletméret és az ismétlődő bevételek, és mindezt vizuálisan vonzó irányítópultokon jelenítsen meg.
- Több mint 100 integráció marketing automatizálási eszközökkel, értékesítési előrejelző platformokkal, ügyfélszolgálattal, ügyfélkövető szoftverekkel, könyvelési szoftverekkel és jogi szoftvermegoldásokkal.
A ClickUp korlátai
- A jelentéskészítési és elemzési funkciók javíthatók lennének.
- Az első használatkor tanulási görbe várható.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag
- Korlátlan csomag: 7 USD/hó/tag
- Üzleti csomag: 12 USD/hó/tag
- Business Plus csomag: 19 USD/hó/tag
- Vállalati csomag: Egyedi árazás
ClickUp értékelések és vélemények
2. Salesforce – Pénzügyi szolgáltatások felhője
A Salesforce pénzügyi szolgáltatási felhő egy banki ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver, amely 360 fokos rálátást biztosít az ügyfelekre azáltal, hogy összevonja a különböző érintkezési pontokról származó ügyféladatokat. Ezek az információk kritikus fontosságúak a bankszektorban, hogy előre lehessen jelezni a valószínűleg szükséges termékeket, az ügyfelek preferenciáit és a különböző csapatokkal való korábbi interakciókat, és így javítani lehessen az ügyfélmegtartást.
Egy olyan ügyfélközpontú iparágban, mint a banki szektor, a különböző csapatok, beleértve a hitelezést, a biztosítást, a vagyonkezelést és az ügyfélszolgálatot, a Salesforce CRM rendszereket használják az adatokon alapuló döntések meghozatalához.
A Financial Service Cloud legjobb funkciói
- Proaktív módon vonja be a biztosítottakat olyan jelentős események során, mint például egy lakás vásárlása.
- Egységesítse az ügyfélélményt a különböző csatornákon és földrajzi területeken a kereskedelmi és fogyasztói üzletágak számára.
- Integrálja a banki rendszerek, a pénzügyi tervezés, a portfóliókezelés és más, a front-to-back office-t támogató platformok adatait.
A Financial Service Cloud korlátai
- Kis- és közepes méretű bankok számára viszonylag drága
- Az első használatkor tanulási görbe várható.
- A megvalósításhoz a technikai csapat segítségére van szükség.
A Financial Service Cloud árai
- Egyedi árazás
Pénzügyi szolgáltatások felhőjének értékelései és vélemények
- G2: 4,2/5 (89 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Monday. com
A Monday egy CRM-megoldás, amely egyetlen platformként működik a projektmenedzsment, valamint a potenciális ügyfelek és a kapcsolattartók kezelése számára.
Adjon csapatának szuperképességet, hogy egyidejűleg felülvizsgálhassa a projektköltségvetéseket és rangsorolhassa a potenciális ügyfeleket a potenciális ügyfelek pontozási funkcióval. Állítson be automatikus emlékeztetőket a nyomonkövetési e-mailek elküldéséhez, és testreszabhatja a Kanban táblákat oszlopok hozzáadásával, hogy egy lépésben figyelemmel kísérhesse az ügyfeleket, termékeket és költségeket.
Monday.com legjobb funkciói
- A műszerfalról betekintést nyerhet az ügyfelekkel kapcsolatos mutatókba.
- Összegyűjtse a visszajelzéseket, hogy űrlapok és felmérések segítségével előre láthassa az ügyfelek igényeit.
- Kezelje a potenciális ügyfeleket az értékesítés előtti tevékenységek részeként, és tartsa kézben az ügyfelek behajtásait az értékesítés utáni fázisban, mindezt egy helyen.
- Integrálja több mint 200 eszközzel a technológiai rendszerében, és egyszerűsítse a részlegek közötti együttműködést.
Monday.com korlátai
- Előfordul, hogy a táblázat betöltése a képernyőre több időt vesz igénybe, mint szükséges.
- Egyes ügyfelek automatizálási problémákat tapasztalnak.
Monday.com árak
- Alapvető CRM: 10 USD/hó felhasználónként
- Standard CRM: 14 USD/hó felhasználónként
- Pro CRM: 24 USD/hó felhasználónként
- Vállalati CRM: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (709 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (380 értékelés)
4. Microsoft Dynamics
A Microsoft Dynamics egyike azoknak a CRM-megoldásoknak, amelyek mesterséges intelligenciáját – a Microsoft Sales CoPilotot – használják arra, hogy csökkentsék az értékesítési csapat ismétlődő feladatokra fordított idejét, és így több időt tudjanak fordítani az üzletek lezárására.
Ennek a CRM szoftvernek az egyik izgalmas tulajdonsága, hogy a banki CRM szoftverből származó adatokat felhasználva kontextusba ágyazott e-maileket ír az ügyfeleknek és összefoglalja a megbeszéléseket. Az olyan funkciók, mint az AI pontozási modellek, az automatizált lead-összefoglalók és az adatok vizualizálása segítenek túllépni az ügyfelek elvárásain.
A Microsoft Dynamics legjobb funkciói
- Automatikus adat szinkronizálás a Microsoft Dynamics Sales és más Microsoft alkalmazások között
- Automatikus értesítések az ügyfélkapcsolatokról és a közelgő határidőkről
- Hozzon létre értékesítési tevékenységek sorozatát csapatának, és vezesse őket a siker felé!
- Tippeket, információkat és javasolt válaszokat kaphat az ügyfelek igényeire és kérdéseire a telefonhívások során.
A Microsoft Dynamics korlátai
- A felhasználói felület és a jelentéskészítési funkciók fejlesztésre szorulnak.
- Teljesen számítógépes támogatással járó implementációs kihívások
A Microsoft Dynamics árai
- Professzionális: 65 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 95 USD/felhasználó/hónap
- Prémium: 135 USD/felhasználó/hónap
A Microsoft Sales CoPilot az Enterprise és a Premium csomag része. A Professional csomag felhasználói havi 40 dollár/felhasználó felár ellenében vehetik igénybe.
Microsoft Dynamics értékelések és vélemények
- G2: 3,8/5 (1577 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Oracle Sales
Az Oracle Sales egy CRM-megoldásokból álló csomag bankok számára, amelynek segítségével teljes körű ügyféladatokat szerezhetnek, intelligens ajánlásokat oszthatnak meg személyre szabott marketingkampányokhoz, miközben nyomon követhetik és kezelhetik a projektköltségvetéseket.
Az értékesítés automatizálása lehetővé teszi az értékesítőknek, hogy több időt fordítsanak az ügyfélkapcsolatok ápolására, mint a CRM-ben szereplő adatok frissítésére. A legjobb az egészben, hogy a CRM-rendszer automatikusan ellenőrzi az ügyfelek címét és telefonszámát, és aktívan figyelemmel kíséri az adatok duplikálódását az értékesítési csapatok nevében.
Állítson be versenyeket, célokat és csapatdashboardokat az értékesítési teljesítmény menedzsmenthez, hogy elemezze a csapat teljesítményét és a fejlesztendő területeket.
Az Oracle Sales legjobb funkciói
- Személyre szabhatja marketingstratégiáit, javíthatja az együttműködéseket és futtathat „mi lenne, ha” forgatókönyveket, hogy megfeleljen az ügyfelek elvárásainak.
- Készítsen pontos előrejelzéseket és statisztikai becsléseket a CRM-adatok alapján.
- Gyűjtse össze az ügyfelekkel kapcsolatos releváns információkat a korábbi kapcsolatok alapján, és mutassa be az adatokat értékesítési csapatának hírcsatorna-stílusú tartalom formájában.
Oracle Sales korlátozások
- Egyes felhasználók számára zavaros és lassú
- A szoftver konfigurálása technikai szakértelmet igényel.
Oracle Sales árak
- Egyedi árazás
Oracle Sales értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (120 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (62 értékelés)
6. Engagebay
Az Engagebay egy CRM, értékesítési automatizálás, ügyfélszolgálati szoftver és csevegési támogatás keveréke. A CRM és az automatizálás részlegek korlátlan számú névjegyet mentenek és automatikus módban állítják be a folyamatokat. Az ügyfélszolgálat és a csevegés megoldja az ügyfélszolgálati jegyeket, mivel az ügyfélelégedettség kritikus fontosságú a banki szektorban az ügyfelek elvárásainak teljesítéséhez.
A modern CRM-rendszerek segítségével átfogó képet kaphat az ügyfélkapcsolatokról, automatikusan nyomon követheti az ügyfelek változásait, és mélyreható betekintést nyerhet a keresztértékesítési és felértékesítési lehetőségekbe. Az ügyfélszolgálati és értékesítési csapatok közvetlenül a rendszerből kezdeményezhetnek telefonhívásokat, és a hívások felvételeit elmenthetik későbbi felhasználás céljából.
Az Engagebay legjobb funkciói
- Készítsen értékesítési csatornákat különböző termékkategóriákhoz, földrajzi területekhez és egyéni paraméterekhez.
- ABM kampányok futtatása egy ügyfélszámla-csoport számára
- A lista nézet grafikus ábrázolással jeleníti meg a jövőbeli lehetőségeket, a mérföldkő nézet pedig lehetővé teszi a CRM-ügyletek húzását és elhelyezését a mérföldkövek között.
Az Enagagebay korlátai
- Az ügyfelek integrációs problémákkal küzdenek
- Korlátozott számú előre elkészített e-mail sablon
Enagagebay árak
- Ingyenes
- Alap: 11,04 USD/felhasználó/hónap
- Növekedés: 42,49 USD/felhasználó/hónap
- Pro: 67,99 USD/felhasználó/hónap
Engagebay értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (212 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (587 értékelés)
7. CRMNEXT
A CRMNEXT egy ügyfélkapcsolat-kezelő CRM, amelyet kifejezetten bankok és pénzintézetek számára fejlesztettek ki.
Mivel több csapat is részt vesz az üzleti folyamatokban, beleértve az értékesítést, a marketinget, az ügyfélszolgálatot és a kapcsolattartást, az adatsilók csak tovább növelik a hatékonyság hiányát. A CRM-megoldások áttekintést nyújtanak az ügyfélút során történtekről, a helyi bankfiókok első vonalbeli munkatársaitól a vezetőségig.
Például, ha új hiteligénylés érkezik, az ügyféladatok szinte azonnal megosztásra kerülnek a hitelügyintézővel. A kapcsolattartó tisztviselő már a kezdetektől személyre szabott termékeket és további értékesítési lehetőségeket ajánl. A vezetőség nyomon követi, hogy az ajánlás magasabb bevételt eredményez-e az új felhasználóktól.
A CRMNEXT legjobb funkciói
- Az útmutatók segítségével gyorsabbá válik a számlanyitás
- Integrálja a banki CRM-et külső adatbázisokkal, például SQL-lel és Oracle-lel, vagy REST API-val.
- A beépített biztonsági intézkedések javítják az adatkezelést és csökkentik a helytelen adatbevitel kockázatát.
A CRMNEXT korlátai
- Több hiba a rendszerben
- Az ügyfelek a sávszélesség növekedésével a rendszer lassúságával szembesülnek.
CRMNEXT árak
- Egyedi árazás
CRMNEXT értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Creatio
A Creatio egy kódolás nélküli banki CRM-megoldás, amely ötvözi a marketinget, az értékesítést és az ügyfélszolgálatot. Minden csapat áttekintést kap az ügyfélprofilokról az ügyfélút során. A marketingcsapatok a banki CRM-ből származó valós idejű adatok alapján futtatnak marketingkampányokat. Az átfogó, automatizált hűségbónuszprogram javítja az ügyfélmegtartást.
Automatizálja a potenciális ügyfelek ciklusát a megszerzés, minősítés, elosztás, feldolgozás és átadás érdekében. Az értékesítési csapatok ezt a banki CRM szoftvert használják személyes termelékenységi irányítópultok létrehozására.
A Creatio legjobb funkciói
- Koordinált feladatkezelés e-mail és naptár integrációval
- Intelligens Next Best Action (NBA) ajánlások, értékesítési stratégiák és döntési útvonalak a magasabb értékesítési hatékonyság érdekében.
- Területi értékesítési eszköz a prioritások meghatározásához, a szolgáltatásokhoz és a területi látogatások végrehajtásához
A Creatio korlátai
- Korlátozott alkalmazásválaszték a Creatio piactéren
- Elavult felhasználói felület
Creatio árak
- Növekedés: 25 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise: 55 USD/felhasználó/hónap
- Unlimited: 85 USD/felhasználó/hónap
Ez az ár csak a platformra vonatkozik. Minden termékhez külön kiegészítő árak vonatkoznak. Például az értékesítési funkció ára 15 USD/felhasználó/hónap.
Creatio értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (240 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (109 értékelés)
9. Maximizer
A Maximizer CRM-megoldás a banki ágazat értékesítési vezetőinek készült, hogy releváns és tiszta adatokhoz férhessenek hozzá, amelyekből hasznosítható információkat nyerhetnek. A törzsi tudás és az adatokon alapuló betekintés kombinálása remek módja az ügyfélélmény javításának.
Az értékesítési vezetők kétféleképpen használják a Maximizer banki CRM-jét: egyrészt az értékesítési képviselők teljesítményének megtekintésére, másrészt pedig az új potenciális ügyfelekről, leadekről és üzletekről szóló valós idejű értesítések fogadására.
Az automatizált rendszer az ügyfelek viselkedése alapján azonosítja a megújítási lehetőségeket, és az ügyfelek életciklusára vonatkozó információk összevonásával egyszerűsíti a folyamatot.
A Maximizer legjobb funkciói
- Tárolja az ügyféladatokat és rögzítse az ügyféljegyzeteket ugyanazon a felületen a gyors hozzáférés érdekében.
- Előre elkészített professzionális e-mail sablonok az értékesítők számára a világos kommunikáció érdekében
- Valós idejű AI-ajánlások és személyre szabott stratégiai útmutató, amely az Ön banki ügyfeleihez igazított értékesítési stratégiákat tartalmaz.
A Maximizer korlátai
- A számos funkció új felhasználók számára ijesztő lehet.
- A felület nem mobilbarát.
Maximizer árak
- Alapkiadás: Egyedi árazás
- Sales Leader Edition: Egyedi árazás
Maximizer értékelések és vélemények
- G2: 39/5 (461 értékelés)
- Capterra: 4,1/5 (349 értékelés)
10. Zoho CRM
A felhasználóbarát Zoho banki CRM szoftver egyetlen forrásból biztosít információkat a potenciális ügyfelek, üzletek és számlák kezeléséhez.
A bankok és pénzintézetek automatizálják a potenciális ügyfelek generálását több platformról, például weboldalakról, csevegőprogramokból, közösségi médiából és szakkiállításokról. Egy lépéssel továbbmenve, a potenciális ügyfelek értékesítési folyamatban történő pontozása biztosítja, hogy az ügyfél a megfelelő értékesítőhöz kerüljön.
Teljes áttekintést kap az üzletkötési folyamatokról, és egy robusztus elemző motor elemzi az üzleteket, hogy betekintést nyújtson. Állítson be olyan munkafolyamatokat, amelyek előre meghatározott események alapján aktiválódnak, hogy javítsa a csapat termelékenységét.
A Zoho CRM legjobb funkciói
- Tekintse meg a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket, és működjön együtt az értékesítési csapattal mobiltelefonjáról.
- Korlátlan számú e-mail sablon az értékesítés és az e-mail automatizálás szinkronizálásához
- Együttműködés partnerekkel és betekintés megosztása a partnerportálon keresztül
A Zoho CRM korlátai
- A jelentéskészítési funkción még dolgozni kell.
- A felhasználók ügyfélszolgálati problémákra panaszkodnak
Zoho CRM árak
- Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: 40 USD/felhasználó/hónap
- Ultimate: 52 USD/felhasználó/hónap
Zoho CRM értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (2502 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (6533 értékelés)
A legjobb banki CRM szoftver összehangolja a csapatokat, javítja az ügyfélmegtartást és ismétlődő bevételt biztosít.
A banki szektorban egy robusztus CRM-rendszer messzemenő előnyökkel jár, például javítja az ügyfélmegtartást és az általános ügyfélélményt, növeli a csapatok termelékenységét és előre jelezhető bevételt biztosít.
A banki CRM-ek többféle célt szolgálnak a szervezeten belül. Készítsen marketingstratégiát az ügyfelek igényeinek megfelelő termékek köré, és kommunikációs terv sablonokat az üzleti üzenetküldési stratégia egyszerűsítéséhez.
A csapatok hozzáférhetnek a releváns ügyféladatokhoz. Mindenki egyetért az értékesítési folyamatban az ügyfélkapcsolatok kezelésével kapcsolatban.
Ha még csak most kezded, keress egy kezdőbarát CRM-et, amely központosítja az ügyféladatokat az összes, a potenciális ügyfelek kezelésében és az ügyfél-elégedettségben részt vevő csapat számára.
Íme a legjobb ajánlatok az Ön számára.
A ClickUp egy könnyen használható, rugalmas CRM szoftver, amely mindenki számára teljes áttekintést biztosít az ügyfélkapcsolatokról. A Workspace elősegíti a funkciók közötti együttműködést azáltal, hogy a csapatok hozzáférhetnek az üzletek lezárásához vagy marketingkommunikációk küldéséhez szükséges információkhoz.
A fejlett funkciók, mint például a feladatok közötti kapcsolatok, az automatikus emlékeztetők, az AI-alapú asszisztens és több mint 1000 integráció teszik a ClickUp-ot a legjobb banki CRM szoftverré.
Regisztráljon egy ingyenes ClickUp próbaidőszakra.