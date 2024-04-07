Evernote és Trello: melyik a legjobb jegyzetelési és feladatkezelési eszköz?

Az alacsony termelékenység miatt a vállalkozások évente 1,8 billió dollárt veszítenek! Ezek a számok jól mutatják, hogy a vállalatoknak szükségük van a termelékenység kihasználására és az üzleti jövedelmezőség növelésére.

A termelékenység javítása egyre fontosabbá válik, és az Evernote és a Trellohoz hasonló eszközök tartós növekedést, fokozott munkavállalói elkötelezettséget és üzleti rugalmasságot ígérnek a vállalatoknak.

Ez felveti a régóta folyó Evernote és Trello vitát is, mivel mindkettőnek megvannak a maga sajátos funkciói.

Vessünk egy mélyebb pillantást mindkét platformra és azok funkcióira, és hasonlítsuk össze őket, hogy kiderüljön, melyik a jobb: az Evernote vagy a Trello!

Mi az Evernote?

Az Evernote egy felhőalapú jegyzetelési alkalmazás, amelynek segítségével a felhasználók médiafájlokat hozhatnak létre, rendszerezhetnek és tárolhatnak. Az Evernote kezdetben csak szöveges megoldás volt. Az elmúlt 20 évben azonban továbbfejlődött, és mára már más fájlformátumokat is támogat.

Az Evernote lenyűgöző, több mint 250 millió felhasználóból álló ügyfélkörrel rendelkezik, köszönhetően a kínált funkcióknak!

Az Evernote funkciói

Az Evernote felhasználói nem csak egyszerű jegyzetelésre használják, hanem néhányan feladatkezelésre is átalakítják. Íme néhány fontos funkciója az Evernote-nak:

Főoldal

Az Evernote Home egyszerű és áttekinthető módon gyors áttekintést nyújt az összes releváns jegyzetről és feladatról. Widgetek segítségével személyre szabhatja a Home elrendezését és hátterét, jegyzeteket rögzíthet, feljegyzéseket készíthet a jegyzettömbökön, és eseményeket hozhat létre.

Feladatok

Ezek a teendőlistád tárolói, amelyek segítenek nyomon követni, figyelemmel kísérni és fontossági sorrendbe állítani a teendőket.

Használja a feladatok áttekintésére vagy a részletek megtekintésére. Szűrje a feladatokat határidő szerint, rendelje hozzá őket másokhoz, és kapjon időhöz kötött értesítéseket.

Lehetővé teszi továbbá a visszatérő eseményekhez tartozó feladatok ismétlését is.

Keresés

Az Evernote egy hatékony keresőmotorral büszkélkedhet, amely az optikai karakterfelismerés (OCR) csodájának köszönhetően lehetővé teszi a dokumentumokban, kézzel írt jegyzetekben és rajzokban szereplő kulcsszavak keresését.

Lehetővé teszi az Evernote tartalmának cím, címke, dátum vagy típus szerinti keresését. Intelligens és releváns javaslatokat kap, és boole-i operátorokat használhat a gyors kereséshez.

Web Clipper

A Web Clipper cikkeket, weboldalakat, képernyőképeket (teljes vagy részleges) és PDF-fájlokat ment és rendszerez közvetlenül az Evernote-ba – reklámok nélkül.

Testreszabhatja ezeket a webes kivágásokat úgy, hogy kiemeli a részeket, szöveget ad hozzá és megjegyzéseket fűz hozzájuk, ami szerint Ön fontos.

Dokumentumszkenner

Az Evernote remek módja a papírmentes munkavégzésnek. Android-alkalmazásával beolvashat, menthet és rendszerezhet fizikai dokumentumokat, beleértve a kézzel írt jegyzeteket is.

Minden adatod szinkronizálódik az aktív eszközök között, és bárhonnan elérhető!

Evernote árak és csomagok

Ingyenes verzió: 0 USD

Személyes: 14,99 USD havonta / 129,99 USD évente

Professional: 17,99 USD havonta / 169,99 USD évente

Mi az a Trello?

via Trello

A Trello egy projektkezelő alkalmazás, és nagyon hasonlít az Evernote-hoz. A Trello segítségével különböző formátumú és típusú médiafájlokat tárolhat. Az összes információt azonban egy Kanban táblán tárolja, amely vizuális segítséget nyújt a feladatok nyomon követéséhez.

A Trello funkciói

A Trello más prioritásokkal rendelkezik, amelyek túlmutatnak a jegyzetelésen. Az alábbiakban áttekintjük néhány alapvető funkcióját:

Feladatnézetek

A Trello több feladatnézetet támogat, mivel alapvető kompetenciája a projektkezelés. Segít vizualizálni a feladatokat, például műszerfalak, Kanban táblák, listák, táblázatok, térképek és idővonalak formájában.

Trello tábla

A Trello Board a Kanban Board egy változata. Együttműködési eszközként működik, amely lehetővé teszi több személy hozzáadását, határidők kijelölését, fájlok csatolását a feladatokhoz, megjegyzések hozzáadását és ellenőrzőlisták elkészítését, hogy mindig kézben tarthassa a projekteket.

Trello kártyák

A kártyák a táblák legkisebb egységei, amelyek egy feladatot vagy ötletet jelölnek. Használja a Trello kártyák egyéni mezőit, hogy a feladatot egy adott felhasználási esethez vagy üzleti tevékenységhez igazítsa. A kártyák húzásával és elhelyezésével jelölheti a feladat előrehaladását.

Butler

A Butler egy kódolás nélküli automatizálási eszköz, amely minden Trello táblába be van építve. Testreszabható triggerek és szabályalapú algoritmusok segítségével automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat. Automatizálást javasol a munka racionalizálása és a termelékenység növelése érdekében!

Trello árak és csomagok

Ingyenes verzió: 0 dollár

Standard: 6 USD havonta / 60 USD évente (felhasználónként)

Prémium: 12,50 USD havonta / 120 USD évente (felhasználónként)

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap, éves számlázás esetén (maximum 50 felhasználó)

Evernote és Trello: közvetlen összehasonlítás

Az Evernote és a Trello közötti fő különbség alapvető funkcióikban és értékajánlataikban rejlik. Az Evernote a következő generációs jegyzetelési és dokumentumszervező alkalmazásnak ígérkezik , míg a Trello szélesebb körű projektkezelési képességekkel rendelkezik.

Hasonlítsuk össze az Evernote-ot és a Trello-t. Az Evernote és a Trello közötti vitát a jegyzetelési, dokumentumkezelési és feladatkezelési képességeikre összpontosítva fogjuk eldönteni.

Felhasználói felület

Az egyszerűség a Trello egyik legfőbb előnye. Minimalista, intuitív és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, ami jelentősen javítja a használhatóságot.

A bal oldalon található a tábla, a jobb oldalon pedig az összes vezérlőelem, és a drag-and-drop a fő interakciós forma.

Hatékony testreszabási lehetőségekkel rendelkezik, amelyekkel színekkel jelölheti a kártyákat, határidőket állíthat be és grafikus sávokkal láthatja a haladást.

Az Evernote is rendelkezik egy fókuszált, letisztult felhasználói felülettel, amely három paneles kialakítású. Azonban a felhasználói készségektől és a használattól függően könnyen zavarossá válhat.

A felület minden felhasználó számára egyedi. Egyesek vizuálisan vonzóvá teszik, míg mások túlzsúfolttá.

🏆 Győztes: Trello

Jegyzetelés

A jegyzetelés az Evernote erőssége. Hatékony jegyzet-szerkesztővel rendelkezik, amely kompatibilis a szöveggel és a gazdag médiával, például képekkel és hangfájlokkal. Ugyanilyen hatékony Markdown formázási lehetőségeket kap a fájlok beszúrásához, a tipográfia szerkesztéséhez, táblázatok létrehozásához, ellenőrzőlistákhoz, visszautalásokhoz stb.

Használja a beszéd-szöveggé alakító funkciót, a kézírásos bevitel funkciót és a dokumentumszkennert a jegyzetekhez való hozzájáruláshoz.

A Trello-nak fejlesztenie kell a jegyzetelési képességeit, de elvégzi a feladatát. Használja gazdag média tartalmakhoz, címkék hozzárendeléséhez és ellenőrzőlisták létrehozásához – de ez a minimum.

A jegyzetek szerkesztése rémálom, ha a szerkesztési módban nem láthatóak a formázások és a hiperhivatkozások. Egyetlen rossz kattintás, és máris kilépsz a szerkesztőből anélkül, hogy elmentetted volna a jegyzetet!

🏆 Győztes: Evernote

Jegyzetek szervezése

A jegyzetek létrehozásán kívül az Evernote a jegyzetek szervezésében is kiemelkedik. Az információkat jegyzetfüzetekben gyűjti össze, amelyeket tovább oszthat kapcsolódó jegyzetekre.

Például egy utazástervezési jegyzetfüzetben lesz egy jegyzet az útvonalról, egy jegyzet a teendőkről, étteremajánlások stb. Címkéket adhat hozzá, emlékeztetőket csatolhat, fontos jegyzeteket rögzíthet, gyorsbillentyűket hozhat létre, jegyzeteket másolhat és áthelyezhet átszervezés során.

A hatékony keresési funkciók nagy mennyiségű adatot átvizsgálnak, és különböző paramétereket használnak, hogy megtalálják a kívánt jegyzetet!

A Trello segítségével jegyzeteket szervezhet úgy, hogy minden jegyzethez egy külön kártyát rendel, és a jegyzeteket a kártya leírásához adja hozzá, vagy megjegyzésként teszi közzé. Ez utóbbi esetben a jegyzetek viszonylag könnyebben megtalálhatók.

Az Evernote által kínált lehetőségekhez képest azonban mindez elhalványul.

🏆 Győztes: Evernote

Együttműködés

Az Evernote összes csomagja, beleértve az ingyenes verziót is, együttműködési funkciókat kínál. Használja ezt a funkciót jegyzetek és jegyzetfüzetek megosztására másokkal, valamint a megtekintési és szerkesztési hozzáférés szabályozására.

Használja az utóbbit jegyzetek közös szerkesztéséhez, a verzióelőzmények vezetéséhez és a jegyzeteket megtekintők nyomon követéséhez.

Azonban, amikor olyan tartalomtípusok szerkesztéséről van szó, mint PDF-ek, vázlatok és képek, akkor egyszerre csak egy személy szerkesztheti azokat.

A Trello a projektkezelő szoftverek között az Evernote mögött marad a kollaboratív funkciók tekintetében. Csak a fizetős csomagokban érhető el.

A csapatok közösen hozhatnak létre tartalmakat kártyákon és táblákon, készíthetnek ellenőrzőlistákat, amelyek integrálódnak a megbízott naptárába, és valós időben kommunikálhatnak egymással.

Az a tény, hogy integrálható más együttműködési eszközökkel és platformokkal, megmenti a helyzetet.

🏆 Győztes: Evernote

Feladatkezelés

Az Evernote Tasks a jegyzeteket cselekvéssé alakítja, összevonva azokat a teendőlistákkal. Ezek a feladatok a jegyzeteken belül találhatók, és jelölőkkel, prioritási címkékkel, határidőkkel és figyelmeztetésekkel vannak ellátva, hogy Ön lépést tudjon tartani az ütemtervével.

Rendelje hozzá ezeket a feladatokat, vagy állítson be ismétlődő feladatokat az időszakosan előforduló tevékenységekhez.

A Trello modern megközelítést alkalmaz a feladatkezeléshez. Minden olyan funkcióval rendelkezik, amit az Evernote is kínál: feladatok hozzárendelése, kontextus hozzáadása, határidők kezelése és a prioritások jobb beállítása.

A feladatok megtekintésére többféle módszer létezik, például kártyák, idővonalak, naptárak stb. Húzza át a feladatot, hogy valós időben frissítse annak állapotát, és szűrje őket, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon a menetrendjében.

🏆 Győztes: Trello

Tárolás

A jegyzetekről beszélve ugyanolyan fontos a tárolásról is beszélni. Minden zseniális ötlete vagy teendőlistája hiábavaló lenne, ha nem tudná őket elmenteni.

Az Evernote minden csomagban a következő tárolási lehetőségeket kínálja:

Ingyenes: havi 60 MB feltöltési lehetőség, jegyzetméret <25 MB

Személyes: havi 10 GB feltöltési lehetőség, jegyzetméret <200 MB

Professional: havi 20 GB feltöltési lehetőség, jegyzetméret <200 MB

Másrészt a Trello a következőket kínálja ehhez képest:

Ingyenes: Korlátlan tárhely 10 MB alatti fájlméret esetén

Standard: Korlátlan tárhely 250 MB-nál kisebb fájlmérettel

Premium és Enterprise: Korlátlan tárhely

🏆 Győztes: Trello

Sablonok

Mind a Trello, mind az Evernote hozzáférést biztosít különböző, teljes mértékben testreszabható és azonnal használható sablonokhoz. Ezek a sablonok számos kategóriát ölelnek fel, legyenek azok személyesek ( naplók, tervezők stb.) vagy szakmaiak (projektmenedzsment, üzleti tervek, naptárak stb.).

Míg az Evernote közel 75 sablonból álló könyvtárat állított össze, a Trello a Trello közösség által összeállított több mint 250 sablont kínál.

Az Evernote és a Trello összehasonlítása:

🏆 Győztes: Az üzleti igényeitől függ

Integrációk

A Trello lenyűgöző képességekkel rendelkezik, és szinte 200 eszközzel és platformmal zökkenőmentesen összekapcsolható.

Használja a Power-Ups funkciót, hogy kibővítse az integrációk képességeit, és még többet hozhasson ki a rendszerből.

Az Evernote integrációs képességei korlátozottak. Használja a Google Naptárral, a Google Drive-val, a Slackkel, a Microsoft Teams-szel és az Outlookkal.

Tehát, ha egy átfogó megoldást keres a csapatprojektek kezeléséhez, a Trello sokkal skálázhatóbb, rugalmasabb és agilisabb választás lenne.

Győztes: Trello

Trello és Evernote a Redditen

Hogy egy átfogóbb és elfogulatlanabb véleményt kapjunk az Evernote és a Trello összehasonlításáról, a Redditre látogattunk el. Az r/productivity aloldalon mindkét alkalmazás jelentős vonzereje, hogy ingyenes verziót is kínálnak.

Egy felhasználó kiváló munkát végzett az Evernote és a Trello összehasonlításának összefoglalásával. Szerinte az Evernote egy digitális irattár, amelyben digitális jegyzetfüzeteket lehet létrehozni és azokat minden formátumú jegyzetekkel megtölteni.

Másrészt a Trello kiválóan alkalmas mindenféle méretű és összetételű csapatok projektjeinek kezelésére és szervezésére. Különösen lenyűgözte őket a drag-and-drop funkció, amely rendkívül egyszerűvé tette a Trello használatát!

Ismerje meg a ClickUp-ot – az Evernote és a Trello legjobb alternatíváját!

Fedezze fel a ClickUp alkalmazást, amellyel AI-támogatással, több mint 15 nézettel és feladatok automatizálásával kezelheti projektjeit.

Az Evernote és a Trello figyelemre méltó funkciókat kínál, de a ClickUp több szempontból is felülmúlja őket. Ez egy olyan egyedi projektkezelő alkalmazás, amely a legjobb funkciókat választja ki, miközben kiküszöböli az akadályokat.

Röviden: a ClickUp egy hatékony alternatíva az Evernote és a Trello helyett!

A ClickUp funkciói

Akár jegyzetek létrehozásáról és szervezéséről, akár egy projekt feladatairól van szó, a ClickUp mindent sokkal könnyebbé tesz. Ne higgyen nekünk, hanem nézze meg saját szemével ezt a lenyűgöző funkciókészletet:

ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs alkalmazást fontos dokumentumok kezelésére és a csapatmunka elősegítésére.

A ClickUp Docs egy központi könyvtár az összes digitális fájlod számára. Használd jól formázott dokumentumok, részletes, egymással összekapcsolt wikik vagy tudásbázisok létrehozásához. Támogatja a valós idejű együttműködést, miközben közösen hoztok létre dokumentumokat, hozzárendelsz konkrét szerepeket, megjegyzésekkel címkéztek őket és még sok mást.

Kategorizálja ezeket a dokumentumokat a könnyű hozzáférés és kereshetőség érdekében, és biztonságosan ossza meg őket bárkivel a teljes hozzáférés-vezérléssel.

A dokumentumok és a munkafolyamatok összekapcsolása kiváló módszer az automatizálás beállítása nélkül, könnyedén!

ClickUp Feladatok

Állítson be napi, heti vagy havi prioritásokat a ClickUp feladatkezelővel.

A ClickUp Tasks segít megtervezni, megszervezni és együttműködni a megvalósítható feladatokon. Készítsen sablonokat és építsen fel egy feladatadatbázist, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz, és beágyazhassa őket a projektekbe.

Határozzon meg határidőt, állapítsa meg a prioritásokat, adjon hozzá címkét, rendelje hozzá a feladatot valakihez, és egyetlen kattintással vázolja fel a függőségeket és kapcsolatokat, hogy a dolgok haladjanak és a feladatok el legyenek végezve.

A feladatok különböző nézeteken való figyelemmel kísérése növeli a siker esélyét!

ClickUp Kanban tábla

Csoportosítsa a Kanban táblán lévő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblázati nézetében.

A ClickUp Kanban Board a feladatokat és a teendőket sorok és oszlopok mátrixában csoportosítja. Az oszlopok általában a státuszt, a felelőst, a prioritást vagy a kapcsolódó változót jelzik.

Magas szintű áttekintést nyújt az összes feladatról és azok állapotáról, miközben rugalmasságot biztosít a felhasználóknak azok frissítéséhez.

Csak annyit kell tennie, hogy áthelyezi a feladatot a munkafolyamatban, hogy megváltoztassa annak állapotát vagy prioritását!

ClickUp jegyzettömb

A ClickUp ingyenes online jegyzetfüzetével egyetlen helyen szervezheti jegyzeteket, ellenőrzőlistákat és feladatokat.

A ClickUp Notepad lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy jegyzeteket készítsenek, és gondolatukat vagy ötleteiket megvalósítható, nyomon követhető feladatokká alakítsák. A ClickUp Notepad szerkesztő a legjobb tartalomszerkesztési és formázási funkciókkal rendelkezik, hogy a jegyzetek esztétikusabbak legyenek.

ClickUp AI

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

A ClickUp AI a hatékony jegyzetelés lelke és szíve. Akár hosszú dokumentumok összefoglalását szeretné elkészíteni, akár egy megbeszélés előtti összefoglalót generálni, akár automatikusan kitölteni egy feladatlistát – a ClickUp AI másodpercek alatt megcsinálja! Fejleszti az írásstílusát és javítja a kommunikációs képességeit.

ClickUp árak és csomagok

Örökre ingyenes: 0 USD (100 MB tárhely és korlátlan számú táblák)

Korlátlan: 10 dollár felhasználónként havonta

Üzleti: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati csomag: Egyedi árak

ClickUp AI (kiegészítő): 5 USD/felhasználó/hónap

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!

A ClickUp az Evernote, a Trello és mások összes funkcióját kínálja. Megkapja az Evernote által kínált legjobb jegyzetelési és szervezési funkciókat, és ezeket ötvözi a Trello projektkezelési képességeivel. Ez nem csupán egy alternatíva a Trello és az Evernote helyett, hanem egy frissítés is!

Egy ilyen erőteljes kombinációval érdemes most regisztrálnia a ClickUp örökre ingyenes csomagjára!