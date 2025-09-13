A 10 legjobb generatív AI-eszköz a DevOps-csapatok számára 2026-ban

A mesterséges intelligencia (AI) forradalmasította a szövegírástól az orvosi képalkotásig minden területet, de a fejlesztői csapatok számára is hatalmas időmegtakarítást jelent. Ha a DevOps csapatod egy varázspálcát keres a biztonság és a pontosság növeléséhez, akkor szükséged van egy AI-eszközre.
Ez nem csupán egy kellemes kiegészítő. Az AI-alapú kódolási eszközök javítják a szoftverfejlesztési életciklust, hatékonyabbá téve a folyamatos integrációt és szállítást. Még a legbonyolultabb fejlesztési projektek munkafolyamatait is képesek automatizálni. ?️
Ebben az útmutatóban részletesen bemutatjuk, mire érdemes figyelni egy DevOps-hoz készült AI-eszköz kiválasztásakor, és bemutatjuk a fejlesztői csapatok számára 2024-ben elérhető 10 legjobb generatív AI-eszközt.
Mi az a DevOps-eszköz?
A DevOps számára készült AI-eszközök célja a fejlesztési folyamat optimalizálása és egyszerűsítése. A működésük eszközönként eltérő, de általában gépi tanulási algoritmusokat használnak a következőkre:
- Adatkészletek elemzése
- Egyszerűsítse a kódgenerálást
- A sebezhetőségek előrejelzése és kijavítása
- Javasoljon javítási stratégiákat
Egyes DevOps-hoz készült generatív AI-eszközök akár a valós idejű felügyeletben is segíthetnek, automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, és kódfelülvizsgálatot kínálhatnak a kódminőség javítása érdekében. Akár a munkafolyamat hatékonysága, a biztonság vagy a minőség miatt aggódsz, az AI-eszközök minden lépésnél melletted állnak.
Mire kell figyelni a DevOps számára készült generatív AI-ben?
Lehet, hogy egyelőre az OpenAI ChatGPT-jével boldogulsz, de ez az AI-eszköz valószínűleg nem elég erős minden DevOps-alkalmazáshoz. A DevOps elég technikai tudást igényel, ezért olyan generatív AI-eszközöket ajánlunk, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:
- Integrációk: Minél jobban integrálódnak egymással a megoldásai, annál kevesebbet kell váltogatnia a különböző eszközök között – és ez hatalmas időmegtakarítást jelent. Keressen olyan generatív AI-modelleket, amelyek integrálódnak a meglévő tárolóival és más SaaS-megoldásaival
- Automatizálás: Az automatizálás az AI hatékony segédje. A trigger-alapú automatizálási szabályok megkönnyítik a munkafolyamatok testreszabását és automatizálását, véglegesen megszüntetve a szűk keresztmetszeteket
- Skálázhatóság: Egyes AI-eszközök nem képesek nagy mennyiségű kérés feldolgozására, ami problémát jelent a vállalati csapatok számára. Keresse meg azokat a DevOps-ban használható AI-eszközöket, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy lépést tartsanak az alkalmazások teljesítményével szemben támasztott növekvő követelményekkel.
- Jelentések és elemzések: Adatvezérelt csapat vagytok? Szerezzetek be egy gépi tanulási eszközt, amely AI segítségével valós idejű betekintést nyújt a teljesítménymutatókba, a csapat munkamenetébe és még sok másba. Ha képes a teljesítményproblémák kiváltó okainak elemzésére, az még jobb
- Biztonság: Ez minden csapat számára elengedhetetlen, de a biztonság különösen fontos a szoftverfejlesztő csapatok számára. Nem minden AI-eszköz átlátható az adatvédelem tekintetében, ezért keressen olyan eszközt, amely rendelkezik tanúsítvánnyal vagy valamilyen garanciával arra vonatkozóan, hogy az érzékeny információkat megfelelően kezeli.
A 10 legjobb AI-eszköz a DevOps számára
Nehéz megtalálni a szoftverfejlesztéshez megfelelő, megbízható AI-eszközt, de ne keressen tovább – mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Nézze meg ezeket a platformokat, és egészítse ki fejlesztői eszköztárát a DevOps számára készült generatív AI-vel.
1. ClickUp
A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment-megoldása, de egyben megbízható platform a szoftverfejlesztő csapatok számára is. Gondoljon rá úgy, mint egy mindent magában foglaló munkaközpontra a csapatok, eszközök és tudás kezeléséhez. Bízzon a ClickUp-ban a hibajelentések nyomon követése, a sprint-backlogok kezelése és a valós idejű haladás nyomon követése terén.
Fokozza az együttműködést – akár 100%-ban távoli DevOps-csapatok esetében is – a ClickUp Mind Maps segítségével.
Ez a felhőalapú eszköz megkönnyíti a szoftverfejlesztő csapatok számára a munkafolyamatok optimalizálását, mielőtt fejest ugranának egy projektbe. Egyetlen kattintással akár a zseniális brainstorming-dokumentumodat is megvalósítható feladatokká alakíthatod. ?
Ha DevOps-hoz keres AI-eszközt, azt is megtalálja nálunk. Mondja meg a ClickUp AI-nek, hogy fejlesztő, és az eszköz személyre szabott javaslatokat készít a munkájához.
Használja az AI-eszközt termékötletek, ütemtervek, termékdokumentáció vagy felhasználói történetek kidolgozásához – a lehetőségek végtelenek.
A ClickUp legjobb funkciói
- A ClickUp integrálható azokkal a Git-eszközökkel, amelyeket már ismer és szeret
- Takarítson meg időt és szervezze meg gyorsan a projekteket a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével
- Használja a ClickUp Automations szolgáltatást, hogy kódírás nélkül egyszerűsítse a munkaterhelését
- Kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a ClickUp Goals alkalmazásban, hogy figyelemmel kísérhesse a költségvetést, a projekt mérföldköveit és egyebeket
- Az AI-eszközök használata a ClickUp-ban nagyon egyszerű, és személyre szabott megoldásokat kínál a különböző részlegek és munkatípusok számára.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el
- A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, ezért eltarthat egy kis idő, amíg megszokja a platformot
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)
💟 Bónusz: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amelynek célja, hogy felgyorsítsa a kódolási munkafolyamatot. A hangvezérelt termelékenységnek köszönhetően egyszerűen leírhatja a hibákat, kódrészleteket kérhet, vagy hangosan ötletelhet megoldásokról – a Brain MAX azonnal rögzíti a bevitelt, és nekilát a munkának. A kódolási eszközökkel és a projektfájlokkal való szoros integrációja azt jelenti, hogy megérti a kódbázis kontextusát, így segítve a gyorsabb hibakeresést, valamint a releváns dokumentáció vagy korábbi javítások másodpercek alatti megtalálását.
Ami igazán megkülönbözteti a Brain MAX-ot, az a hozzáférés több vezető AI-modellhez (LLM) a fejlett problémamegoldás érdekében. Akár kódátalakításhoz, tesztesetek generálásához, akár komplex logika kezeléséhez van szüksége segítségre, a Brain MAX a feladatra legalkalmasabb AI-agyakra támaszkodik.
2. CodeGuru
Le kell zárnia a rendszereit? Az Amazon CodeGuru biztonsági megoldása a kódban található sebezhetőségek felismerésére és kijavítására lett kifejlesztve. Gépi tanulást és automatizált következtetést használ a kód hatékonyságának javítására, a biztonság növelésére és a számítási költségek csökkentésére.
A CodeGuru automatizált kódelemzés formájában kínál generatív mesterséges intelligenciát a DevOps számára. Egy ilyen mesterséges intelligencia eszköz használata segít automatikusan jelölni az olyan sebezhetőségeket, mint az SQL-befecskendezések, a hitelesítő adatokkal kapcsolatos problémák és a hamis kérések.
Ha nem biztos benne, mit lát, a CodeGuru elmagyarázza a sebezhetőség alapjait, mi forog kockán, és hogyan fogja a gépi tanulás segítségével biztonságosabbá tenni a kódját.
A CodeGuru legjobb funkciói
- Egyszerűen töltsd fel a kódodat, és a CodeGuru automatikusan megjeleníti az ajánlások listáját.
- A CodeGuru támogatja a Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript és IaC nyelveket
- Integrálható a GitHub, a GitLab, a Bitbucket és számos AWS-termékkel.
- A CodeGuru automatikusan lezárja a kijavított hibákat a nyomkövető rendszerében
A CodeGuru korlátai
- A CodeGuru-ról nincs sok vélemény kifejezetten a DevOps területén alkalmazott mesterséges intelligenciával kapcsolatban
- A CodeGuru egy önálló DevOps-eszköz, így a tényleges munkavégzéshez továbbra is platformról platformra kell váltogatnod
A CodeGuru árai
- Ingyenes
- 10 000 sor kódért havi 10 dollár, minden további 10 000 sor kódért havi 30 dollár
- 10 dollár/hó két teljes repository-ellenőrzésért
CodeGuru értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: N/A
3. Datadog
A Datadog egy alkalmazás-teljesítményfigyelő (APM) eszköz. Ha a felhőben telepít, a Datadog szoftverfejlesztő eszköze lehetővé teszi a nyomkövetések és a telemetriai adatok összefüggéseinek feltárását, így a kiváltó okok elemzése könnyebbé válik, mint valaha.
Nemcsak az összes kódállapot-mutatót és függőséget egy táblázatba gyűjti össze, hanem az olyan AI-eszközök használata, mint a Datadog, proaktívan javítja az alkalmazását azáltal, hogy AI és gépi tanulás segítségével konkrét monitorokat és teszteket állít be.
A Datadog legjobb funkciói
- Végezzen elosztott nyomkövetést a böngészőktől a háttérszolgáltatásokig és az adatbázisokig
- Bízzon a Bits AI-ban az adatok lekérdezéséhez, a hibaelhárítás egyszerűsítéséhez és a jövőbeli problémák megelőzéséhez
- A Datadog kulcsrakész integrációkat kínál az SAP, az Active Directory, a Git és mások számára
- Készíts interaktív irányítópultokat valós idejű adatokkal
A Datadog korlátai
- Számos felhasználó szeretné, ha a Datadog szintetikus monitorozást kínálna
- Mások szerint hiányzik a dokumentáció
A Datadog árai
- Ingyenes
- Pro: 15 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
- DevSecOps Pro: 22 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: 23 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
- DevSecOps Enterprise: 34 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
Datadog értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 430 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)
4. Sysdig
A felhőbiztonság nem egyszerű feladat, de a Sysdig célja, hogy a felhőjét a lehető legbiztonságosabbá tegye. Főként a felhőalapú észlelésre és reagálásra, a sebezhetőségek kezelésére és a jogosultságokra összpontosít, de a Sysdig generatív mesterséges intelligenciát is kínál a DevOps számára. Próbálja ki a Sysdig Sage csevegőrobotot, hogy lebontsa a tudásszigeteket, és gyorsabban tudjon reagálni a fenyegetésekre. ?
A Sysdig legjobb funkciói
- A Sysdig Monitor egy felügyelt Prometheus-szolgáltatással elemzi a felhőt és a Kubernetest
- Tekintse át az összes potenciális kockázatot egy irányítópulton, hogy megértse kockázati helyzetét
- Az AI Runtime Insights használata a kockázatok rangsorolásához és csökkentéséhez kezelhetőbb folyamatot teremt a fejlesztői és üzemeltetői csapatok számára
- A Cloud Attack Graph valós időben listázza a fenyegetéseket, így a csapatod azonnal intézkedhet
A Sysdig korlátai
- A Sysdig inkább a felhőbiztonságra összpontosít, ezért nem tartalmaz kódoptimalizálási, sablonkezelési vagy projektmenedzsment funkciókat.
- Számos felhasználó szerint a Sysdig irányítópultjai és adatforrásai nem könnyen kezelhetők
A Sysdig árai
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Sysdig értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (7 értékelés)
5. Snyk
A Snyk a DeepCode AI-t használja valós idejű biztonsági információk nyújtására. Megtalálja és automatikusan kijavítja a kódban található sebezhetőségeket, hogy Ön nyugodtabb lehessen. A Snyk lenyűgöző számú nyelvet és integrációt támogat, de a DevOps számára készült AI-eszköze sem elhanyagolható.
Használja a Snyk AI-t biztonságos kód írásához, teszteléséhez és felülvizsgálatához a telepítés előtt.
A Snyk legjobb funkciói
- A Snyk Code valós időben módosítja a kódot a sebezhetőségek kiküszöbölése érdekében
- A Snyk IaC-eszközöket kínál a felhőalapú rendszerek hibás konfigurációinak kijavításához
- A platform konténer- és Kubernetes-biztonságot kínál
- A Snyk Open Source szoftverösszetétel-elemzést végez a kockázatkezelés megkönnyítése érdekében
A Snyk korlátai
- Egyes felhasználók szerint a bevezetés és az integráció bonyolult
- Mások szerint a Snyk automatikus javítási funkciója nem minden szoftverfejlesztési igényt képes tökéletesen kielégíteni
A Snyk árai
- Ingyenes
- Team: 52 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk
Snyk értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 110 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)
6. PagerDuty
A PagerDuty sokkal többet kínál, mint egy egyszerű AI-eszközt a DevOps számára. Ez egy digitális transzformációs megoldás, amely a folyamatok automatizálásától az ügyfélszolgálatig mindenre kiterjed.
Generatív AI-eszköze automatizálja a provisioningot, a hozzáféréskezelést és a projekt utólagos elemzését.
A PagerDuty legjobb funkciói
- Használja az AI-t az állapotfrissítések írásához
- A PagerDuty a riasztásokat egyetlen incidensbe csoportosítja a gyorsabb hibaelhárítás érdekében
- Ez a platform szolgáltatásalapú megközelítést alkalmaz, amely tökéletesen alkalmas az ügyfelekkel kapcsolatos problémák prioritásainak meghatározására
- A PagerDuty központosítja az incidensek kezelését a kontextus, a runbook-adatok és a javítási információk segítségével
A PagerDuty korlátai
- A riasztások nagy száma miatt nehéz eldönteni, mi fontos és mi nem
- Egyes felhasználók szerint a komplex platform megtanulása hosszú időt igényel
A PagerDuty árai
- Ingyenes
- Professional: 21 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
- Üzleti: 41 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással
- Digitális műveletek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
PagerDuty értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
7. Harness
A Harness állítása szerint ügyfelei segítségükkel négyszer gyorsabban valósítják meg a projekteket, ami nem kis teljesítmény. Ez a DevOps-számára készült AI-eszköz mesterséges intelligenciát használ a telepítések ellenőrzésére.
Az AIDA AI-asszisztens segít a fejlesztésben és a hibaelhárításban, de természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével felhőalapú eszközpolitikákat is generálhat.
Használja ki a legjobb funkciókat
- A Harness lehetővé teszi a felhőalapú telepítést szkriptelés nélkül
- Automatikusan ellenőrzi és elhárítja a sikertelen telepítések hibáit
- A Harness integrálható a GitHub, a Bitbucket, a GitLab, az Azure Repos és más szolgáltatásokkal
- A Harness segítségével bármilyen architektúrához és bármilyen nyelven fejleszthet
A korlátozások kihasználása
- Egyes felhasználók szerint a beállítás bonyolult
- A platform nem túl intuitív és nem túl felhasználóbarát
Harness árak
- Ingyenes
- Csapat: 100 USD/hó szolgáltatásonként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (9 értékelés)
8. Atlassian Intelligence
Teljes mértékben az Atlassian termékeire támaszkodsz? Ha igen, nézd meg az Atlassian Intelligence-t. Ez a DevOps számára készült AI-eszköz számos Atlassian-termékben elérhető, többek között a Jira-ban és a Confluence-ban.
Összefogja a szervezeti tudást, lekérdezéseket alakít át JQL-re vagy SQL-re, és még sok mást. ?
Az Atlassian Intelligence legjobb funkciói
- Kérd meg a chatbotot, hogy keressen meg neked fájlokat
- Összefoglalja a Confluence-találkozók jegyzetét
- Használja az Atlassian Intelligence-t a munkák meghatározásához a Jira-ban
- A Jira Service Management csapata a nap 24 órájában, a hét 7 napján áll rendelkezésedre minden, az intelligenciával kapcsolatos kérdésben.
Az Atlassian Intelligence korlátai
- Az Atlassian Intelligence kizárólag az Atlassian termékekhez érhető el
- Még béta verzióban van, ezért nincs sok vélemény róla
Az Atlassian Intelligence árai
- Az Atlassian termékei között megtalálható
Atlassian Intelligence értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Kubiya
A Kubiya szerint ez a „DevOps-számára készült ChatGPT”, így ha éppen ezt keresed, akkor jó helyen jársz. A nagy nyelvi modell (LLM) által támogatott Kubiya felismeri a munkafolyamatod hiányosságait, kezeli a jegyeket és tárolja a szervezeti tudást.
A Kubiya legjobb funkciói
- Gyorsan hozzáadhatod a Kubi asszisztenst a Slack-csatornádhoz
- Jegyek létrehozása a Kubi beszélgetésekből
- A tudásbázis integrálható a Confluence, a Notion és a GitBook alkalmazásokkal.
- A Kubiya annál okosabb lesz, minél többet használod
A Kubiya korlátai
- Nincs sok értékelés róla
- A Kubiya nem tartalmaz eszközöket a DevOps projektmenedzsmenthez, sablonokat vagy együttműködési funkciókat, így a munkád elvégzéséhez továbbra is más platformokat kell használnod.
A Kubiya árai
- Ingyenes
- Csapatcsomag: 40 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Kubiya értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Dynatrace
A Dynatrace egy AI-alapú elemzési és automatizálási platformnak hirdeti magát. Okozati AI-t használ, hogy túllépjen a tipikus gépi tanulási válaszokon, és valóban utánozza az emberi intelligenciát. Használja a Dynatrace-t üzleti elemzésekhez, kód nélküli automatizáláshoz, biztonsághoz és infrastruktúra-megfigyelhetőséghez, hogy egyensúlyt teremtsen a biztonság és a teljesítmény között.
A Dynatrace legjobb funkciói
- A Dynatrace Davis több AI-modellt használ a megfigyelhetőség és a biztonság érdekében
- Hozzon le valós idejű üzleti elemzéseket, és a Dynatrace optimalizálási javaslatokat fog kínálni
- Hibrid és felhőalapú környezetek automatikus nyomon követése
- Végezzen kiváltó okok elemzését
A Dynatrace korlátai
- Egyesek bonyolult felhasználói felületről és teljesítményproblémákról számolnak be
- Mások azt szeretnék, ha a Dynatrace több integrációval rendelkezne
A Dynatrace árai
- Full-Stack Monitoring: 0,08 USD/óra 8 GiB-os tárhely esetén
- Infrastruktúra-felügyelet: 0,04 USD/óra bármilyen méretű szerver esetén
- Alkalmazásbiztonság: 0,018 USD/óra 8 GiB tárhelyért
- Valós felhasználói monitorozás: 0,00225 USD/munkamenet
- Szintetikus monitorozás: 0,001 USD/szintetikus kérés
- Naplókezelés és elemzés: 0,0035 USD/GiB lekérdezés
Dynatrace értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)
