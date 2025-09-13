A 10 legjobb generatív AI-eszköz a DevOps-csapatok számára 2026-ban

A mesterséges intelligencia (AI) forradalmasította a szövegírástól az orvosi képalkotásig minden területet, de a fejlesztői csapatok számára is hatalmas időmegtakarítást jelent. Ha a DevOps csapatod egy varázspálcát keres a biztonság és a pontosság növeléséhez, akkor szükséged van egy AI-eszközre.

Ez nem csupán egy kellemes kiegészítő. Az AI-alapú kódolási eszközök javítják a szoftverfejlesztési életciklust, hatékonyabbá téve a folyamatos integrációt és szállítást. Még a legbonyolultabb fejlesztési projektek munkafolyamatait is képesek automatizálni. ?️

Ebben az útmutatóban részletesen bemutatjuk, mire érdemes figyelni egy DevOps-hoz készült AI-eszköz kiválasztásakor, és bemutatjuk a fejlesztői csapatok számára 2024-ben elérhető 10 legjobb generatív AI-eszközt.

Mi az a DevOps-eszköz?

A DevOps számára készült AI-eszközök célja a fejlesztési folyamat optimalizálása és egyszerűsítése. A működésük eszközönként eltérő, de általában gépi tanulási algoritmusokat használnak a következőkre:

Adatkészletek elemzése

Egyszerűsítse a kódgenerálást

A sebezhetőségek előrejelzése és kijavítása

Javasoljon javítási stratégiákat

Egyes DevOps-hoz készült generatív AI-eszközök akár a valós idejű felügyeletben is segíthetnek, automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, és kódfelülvizsgálatot kínálhatnak a kódminőség javítása érdekében. Akár a munkafolyamat hatékonysága, a biztonság vagy a minőség miatt aggódsz, az AI-eszközök minden lépésnél melletted állnak.

Mire kell figyelni a DevOps számára készült generatív AI-ben?

Lehet, hogy egyelőre az OpenAI ChatGPT-jével boldogulsz, de ez az AI-eszköz valószínűleg nem elég erős minden DevOps-alkalmazáshoz. A DevOps elég technikai tudást igényel, ezért olyan generatív AI-eszközöket ajánlunk, amelyek az alábbi funkciókkal rendelkeznek:

Integrációk: Minél jobban integrálódnak egymással a megoldásai, annál kevesebbet kell váltogatnia a különböző eszközök között – és ez hatalmas időmegtakarítást jelent. Keressen olyan generatív AI-modelleket, amelyek integrálódnak a meglévő tárolóival és más SaaS-megoldásaival

Automatizálás: Az automatizálás az AI hatékony segédje. A trigger-alapú automatizálási szabályok megkönnyítik Az automatizálás az AI hatékony segédje. A trigger-alapú automatizálási szabályok megkönnyítik a munkafolyamatok testreszabását és automatizálását , véglegesen megszüntetve a szűk keresztmetszeteket

Skálázhatóság: Egyes AI-eszközök nem képesek nagy mennyiségű kérés feldolgozására, ami problémát jelent a vállalati csapatok számára. Keresse meg azokat a DevOps-ban használható AI-eszközöket, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy lépést tartsanak az alkalmazások teljesítményével szemben támasztott növekvő követelményekkel.

Jelentések és elemzések: Adatvezérelt csapat vagytok? Szerezzetek be egy gépi tanulási eszközt, amely AI segítségével valós idejű betekintést nyújt a teljesítménymutatókba, a csapat munkamenetébe és még sok másba. Ha képes a teljesítményproblémák kiváltó okainak elemzésére, az még jobb

Biztonság: Ez minden csapat számára elengedhetetlen, de a biztonság különösen fontos a szoftverfejlesztő csapatok számára. Nem minden AI-eszköz átlátható az adatvédelem tekintetében, ezért keressen olyan eszközt, amely rendelkezik tanúsítvánnyal vagy valamilyen garanciával arra vonatkozóan, hogy az érzékeny információkat megfelelően kezeli.

Nehéz megtalálni a szoftverfejlesztéshez megfelelő, megbízható AI-eszközt, de ne keressen tovább – mi elvégeztük a kutatást Ön helyett. Nézze meg ezeket a platformokat, és egészítse ki fejlesztői eszköztárát a DevOps számára készült generatív AI-vel.

A ClickUp lehet, hogy a világ legnépszerűbb projektmenedzsment-megoldása, de egyben megbízható platform a szoftverfejlesztő csapatok számára is. Gondoljon rá úgy, mint egy mindent magában foglaló munkaközpontra a csapatok, eszközök és tudás kezeléséhez. Bízzon a ClickUp-ban a hibajelentések nyomon követése, a sprint-backlogok kezelése és a valós idejű haladás nyomon követése terén.

Fokozza az együttműködést – akár 100%-ban távoli DevOps-csapatok esetében is – a ClickUp Mind Maps segítségével.

Ez a felhőalapú eszköz megkönnyíti a szoftverfejlesztő csapatok számára a munkafolyamatok optimalizálását, mielőtt fejest ugranának egy projektbe. Egyetlen kattintással akár a zseniális brainstorming-dokumentumodat is megvalósítható feladatokká alakíthatod. ?

Ha DevOps-hoz keres AI-eszközt, azt is megtalálja nálunk. Mondja meg a ClickUp AI-nek, hogy fejlesztő, és az eszköz személyre szabott javaslatokat készít a munkájához.

Használja az AI-eszközt termékötletek, ütemtervek, termékdokumentáció vagy felhasználói történetek kidolgozásához – a lehetőségek végtelenek.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp integrálható azokkal a Git-eszközökkel, amelyeket már ismer és szeret

Takarítson meg időt és szervezze meg gyorsan a projekteket a ClickUp szoftverfejlesztési sablon segítségével

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást , hogy kódírás nélkül egyszerűsítse a munkaterhelését

Kövesse nyomon a teljesítménymutatókat a ClickUp Goals alkalmazásban, hogy figyelemmel kísérhesse a költségvetést, a projekt mérföldköveit és egyebeket

Az AI-eszközök használata a ClickUp-ban nagyon egyszerű, és személyre szabott megoldásokat kínál a különböző részlegek és munkatípusok számára.

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokban érhető el

A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, ezért eltarthat egy kis idő, amíg megszokja a platformot

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

💟 Bónusz: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amelynek célja, hogy felgyorsítsa a kódolási munkafolyamatot. A hangvezérelt termelékenységnek köszönhetően egyszerűen leírhatja a hibákat, kódrészleteket kérhet, vagy hangosan ötletelhet megoldásokról – a Brain MAX azonnal rögzíti a bevitelt, és nekilát a munkának. A kódolási eszközökkel és a projektfájlokkal való szoros integrációja azt jelenti, hogy megérti a kódbázis kontextusát, így segítve a gyorsabb hibakeresést, valamint a releváns dokumentáció vagy korábbi javítások másodpercek alatti megtalálását. Ami igazán megkülönbözteti a Brain MAX-ot, az a hozzáférés több vezető AI-modellhez (LLM) a fejlett problémamegoldás érdekében. Akár kódátalakításhoz, tesztesetek generálásához, akár komplex logika kezeléséhez van szüksége segítségre, a Brain MAX a feladatra legalkalmasabb AI-agyakra támaszkodik.

2. CodeGuru

Le kell zárnia a rendszereit? Az Amazon CodeGuru biztonsági megoldása a kódban található sebezhetőségek felismerésére és kijavítására lett kifejlesztve. Gépi tanulást és automatizált következtetést használ a kód hatékonyságának javítására, a biztonság növelésére és a számítási költségek csökkentésére.

A CodeGuru automatizált kódelemzés formájában kínál generatív mesterséges intelligenciát a DevOps számára. Egy ilyen mesterséges intelligencia eszköz használata segít automatikusan jelölni az olyan sebezhetőségeket, mint az SQL-befecskendezések, a hitelesítő adatokkal kapcsolatos problémák és a hamis kérések.

Ha nem biztos benne, mit lát, a CodeGuru elmagyarázza a sebezhetőség alapjait, mi forog kockán, és hogyan fogja a gépi tanulás segítségével biztonságosabbá tenni a kódját.

A CodeGuru legjobb funkciói

Egyszerűen töltsd fel a kódodat, és a CodeGuru automatikusan megjeleníti az ajánlások listáját.

A CodeGuru támogatja a Java, JavaScript, Python, C#, TypeScript és IaC nyelveket

Integrálható a GitHub, a GitLab, a Bitbucket és számos AWS-termékkel.

A CodeGuru automatikusan lezárja a kijavított hibákat a nyomkövető rendszerében

A CodeGuru korlátai

A CodeGuru-ról nincs sok vélemény kifejezetten a DevOps területén alkalmazott mesterséges intelligenciával kapcsolatban

A CodeGuru egy önálló DevOps-eszköz , így a tényleges munkavégzéshez továbbra is platformról platformra kell váltogatnod

A CodeGuru árai

Ingyenes

10 000 sor kódért havi 10 dollár, minden további 10 000 sor kódért havi 30 dollár

10 dollár/hó két teljes repository-ellenőrzésért

CodeGuru értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: N/A

3. Datadog

A Datadog egy alkalmazás-teljesítményfigyelő (APM) eszköz. Ha a felhőben telepít, a Datadog szoftverfejlesztő eszköze lehetővé teszi a nyomkövetések és a telemetriai adatok összefüggéseinek feltárását, így a kiváltó okok elemzése könnyebbé válik, mint valaha.

Nemcsak az összes kódállapot-mutatót és függőséget egy táblázatba gyűjti össze, hanem az olyan AI-eszközök használata, mint a Datadog, proaktívan javítja az alkalmazását azáltal, hogy AI és gépi tanulás segítségével konkrét monitorokat és teszteket állít be.

A Datadog legjobb funkciói

Végezzen elosztott nyomkövetést a böngészőktől a háttérszolgáltatásokig és az adatbázisokig

Bízzon a Bits AI-ban az adatok lekérdezéséhez, a hibaelhárítás egyszerűsítéséhez és a jövőbeli problémák megelőzéséhez

A Datadog kulcsrakész integrációkat kínál az SAP, az Active Directory, a Git és mások számára

Készíts interaktív irányítópultokat valós idejű adatokkal

A Datadog korlátai

Számos felhasználó szeretné, ha a Datadog szintetikus monitorozást kínálna

Mások szerint hiányzik a dokumentáció

A Datadog árai

Ingyenes

Pro: 15 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

DevSecOps Pro: 22 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: 23 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

DevSecOps Enterprise: 34 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Datadog értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

4. Sysdig

A felhőbiztonság nem egyszerű feladat, de a Sysdig célja, hogy a felhőjét a lehető legbiztonságosabbá tegye. Főként a felhőalapú észlelésre és reagálásra, a sebezhetőségek kezelésére és a jogosultságokra összpontosít, de a Sysdig generatív mesterséges intelligenciát is kínál a DevOps számára. Próbálja ki a Sysdig Sage csevegőrobotot, hogy lebontsa a tudásszigeteket, és gyorsabban tudjon reagálni a fenyegetésekre. ?

A Sysdig legjobb funkciói

A Sysdig Monitor egy felügyelt Prometheus-szolgáltatással elemzi a felhőt és a Kubernetest

Tekintse át az összes potenciális kockázatot egy irányítópulton, hogy megértse kockázati helyzetét

Az AI Runtime Insights használata a kockázatok rangsorolásához és csökkentéséhez kezelhetőbb folyamatot teremt a fejlesztői és üzemeltetői csapatok számára

A Cloud Attack Graph valós időben listázza a fenyegetéseket, így a csapatod azonnal intézkedhet

A Sysdig korlátai

A Sysdig inkább a felhőbiztonságra összpontosít, ezért nem tartalmaz kódoptimalizálási, sablonkezelési vagy projektmenedzsment funkciókat.

Számos felhasználó szerint a Sysdig irányítópultjai és adatforrásai nem könnyen kezelhetők

A Sysdig árai

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sysdig értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7 értékelés)

5. Snyk

A Snyk a DeepCode AI-t használja valós idejű biztonsági információk nyújtására. Megtalálja és automatikusan kijavítja a kódban található sebezhetőségeket, hogy Ön nyugodtabb lehessen. A Snyk lenyűgöző számú nyelvet és integrációt támogat, de a DevOps számára készült AI-eszköze sem elhanyagolható.

Használja a Snyk AI-t biztonságos kód írásához, teszteléséhez és felülvizsgálatához a telepítés előtt.

A Snyk legjobb funkciói

A Snyk Code valós időben módosítja a kódot a sebezhetőségek kiküszöbölése érdekében

A Snyk IaC-eszközöket kínál a felhőalapú rendszerek hibás konfigurációinak kijavításához

A platform konténer- és Kubernetes-biztonságot kínál

A Snyk Open Source szoftverösszetétel-elemzést végez a kockázatkezelés megkönnyítése érdekében

A Snyk korlátai

Egyes felhasználók szerint a bevezetés és az integráció bonyolult

Mások szerint a Snyk automatikus javítási funkciója nem minden szoftverfejlesztési igényt képes tökéletesen kielégíteni

A Snyk árai

Ingyenes

Team: 52 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Az árakról érdeklődjön nálunk

Snyk értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 110 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (15+ értékelés)

6. PagerDuty

A PagerDuty sokkal többet kínál, mint egy egyszerű AI-eszközt a DevOps számára. Ez egy digitális transzformációs megoldás, amely a folyamatok automatizálásától az ügyfélszolgálatig mindenre kiterjed.

Generatív AI-eszköze automatizálja a provisioningot, a hozzáféréskezelést és a projekt utólagos elemzését.

A PagerDuty legjobb funkciói

Használja az AI-t az állapotfrissítések írásához

A PagerDuty a riasztásokat egyetlen incidensbe csoportosítja a gyorsabb hibaelhárítás érdekében

Ez a platform szolgáltatásalapú megközelítést alkalmaz, amely tökéletesen alkalmas az ügyfelekkel kapcsolatos problémák prioritásainak meghatározására

A PagerDuty központosítja az incidensek kezelését a kontextus, a runbook-adatok és a javítási információk segítségével

A PagerDuty korlátai

A riasztások nagy száma miatt nehéz eldönteni, mi fontos és mi nem

Egyes felhasználók szerint a komplex platform megtanulása hosszú időt igényel

A PagerDuty árai

Ingyenes

Professional: 21 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Üzleti: 41 USD/hónap felhasználónként, éves számlázással

Digitális műveletek: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

PagerDuty értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

7. Harness

A Harness állítása szerint ügyfelei segítségükkel négyszer gyorsabban valósítják meg a projekteket, ami nem kis teljesítmény. Ez a DevOps-számára készült AI-eszköz mesterséges intelligenciát használ a telepítések ellenőrzésére.

Az AIDA AI-asszisztens segít a fejlesztésben és a hibaelhárításban, de természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével felhőalapú eszközpolitikákat is generálhat.

Használja ki a legjobb funkciókat

A Harness lehetővé teszi a felhőalapú telepítést szkriptelés nélkül

Automatikusan ellenőrzi és elhárítja a sikertelen telepítések hibáit

A Harness integrálható a GitHub, a Bitbucket, a GitLab, az Azure Repos és más szolgáltatásokkal

A Harness segítségével bármilyen architektúrához és bármilyen nyelven fejleszthet

A korlátozások kihasználása

Egyes felhasználók szerint a beállítás bonyolult

A platform nem túl intuitív és nem túl felhasználóbarát

Harness árak

Ingyenes

Csapat: 100 USD/hó szolgáltatásonként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (9 értékelés)

8. Atlassian Intelligence

Teljes mértékben az Atlassian termékeire támaszkodsz? Ha igen, nézd meg az Atlassian Intelligence-t. Ez a DevOps számára készült AI-eszköz számos Atlassian-termékben elérhető, többek között a Jira-ban és a Confluence-ban.

Összefogja a szervezeti tudást, lekérdezéseket alakít át JQL-re vagy SQL-re, és még sok mást. ?

Az Atlassian Intelligence legjobb funkciói

Kérd meg a chatbotot, hogy keressen meg neked fájlokat

Összefoglalja a Confluence-találkozók jegyzetét

Használja az Atlassian Intelligence-t a munkák meghatározásához a Jira-ban

A Jira Service Management csapata a nap 24 órájában, a hét 7 napján áll rendelkezésedre minden, az intelligenciával kapcsolatos kérdésben.

Az Atlassian Intelligence korlátai

Az Atlassian Intelligence kizárólag az Atlassian termékekhez érhető el

Még béta verzióban van, ezért nincs sok vélemény róla

Az Atlassian Intelligence árai

Az Atlassian termékei között megtalálható

Atlassian Intelligence értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Kubiya

A Kubiya szerint ez a „DevOps-számára készült ChatGPT”, így ha éppen ezt keresed, akkor jó helyen jársz. A nagy nyelvi modell (LLM) által támogatott Kubiya felismeri a munkafolyamatod hiányosságait, kezeli a jegyeket és tárolja a szervezeti tudást.

A Kubiya legjobb funkciói

Gyorsan hozzáadhatod a Kubi asszisztenst a Slack-csatornádhoz

Jegyek létrehozása a Kubi beszélgetésekből

tudásbázis integrálható a Confluence, a Notion és a GitBook alkalmazásokkal.

A Kubiya annál okosabb lesz, minél többet használod

A Kubiya korlátai

Nincs sok értékelés róla

A Kubiya nem tartalmaz eszközöket a DevOps projektmenedzsmenthez , sablonokat vagy együttműködési funkciókat, így a munkád elvégzéséhez továbbra is más platformokat kell használnod.

A Kubiya árai

Ingyenes

Csapatcsomag: 40 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kubiya értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Dynatrace

A Dynatrace egy AI-alapú elemzési és automatizálási platformnak hirdeti magát. Okozati AI-t használ, hogy túllépjen a tipikus gépi tanulási válaszokon, és valóban utánozza az emberi intelligenciát. Használja a Dynatrace-t üzleti elemzésekhez, kód nélküli automatizáláshoz, biztonsághoz és infrastruktúra-megfigyelhetőséghez, hogy egyensúlyt teremtsen a biztonság és a teljesítmény között.

A Dynatrace legjobb funkciói

A Dynatrace Davis több AI-modellt használ a megfigyelhetőség és a biztonság érdekében

Hozzon le valós idejű üzleti elemzéseket, és a Dynatrace optimalizálási javaslatokat fog kínálni

Hibrid és felhőalapú környezetek automatikus nyomon követése

Végezzen kiváltó okok elemzését

A Dynatrace korlátai

Egyesek bonyolult felhasználói felületről és teljesítményproblémákról számolnak be

Mások azt szeretnék, ha a Dynatrace több integrációval rendelkezne

A Dynatrace árai

Full-Stack Monitoring: 0,08 USD/óra 8 GiB-os tárhely esetén

Infrastruktúra-felügyelet: 0,04 USD/óra bármilyen méretű szerver esetén

Alkalmazásbiztonság: 0,018 USD/óra 8 GiB tárhelyért

Valós felhasználói monitorozás: 0,00225 USD/munkamenet

Szintetikus monitorozás: 0,001 USD/szintetikus kérés

Naplókezelés és elemzés: 0,0035 USD/GiB lekérdezés

Dynatrace értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1100 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 40 értékelés)

A jobb DevOps-munkafolyamatok csak egy kattintásra vannak

A hibáktól a biztonsági réseken át a komplex projektekig – a DevOps-csapatodnak bőven van dolga. Miért ne választanád a könnyebb utat a DevOps-hez készült AI-eszközökkel?

