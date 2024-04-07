Smartsheet és Jira: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Ideje, hogy csapata felhagyjon a papíron vagy post-it cetliken történő feladatkövetéssel? Számos projektmenedzsment eszköz közül lehet választani, de a Smartsheet és a Jira a nagy csapatok számára a legnépszerűbb alkalmazások közé tartoznak.

Mindkét megoldás egyszerűsíti a projekttervezést és a feladatkezelést, de beállításuk és funkcióik nem teljesen azonosak.

Szóval, melyik opció – Smartsheet vagy Jira – illik legjobban a csapatod munkájához?

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk, mit kínálnak az egyes projektmenedzsment szoftverek, melyek a legvonzóbb funkcióik, és hogyan viszonyulnak egymáshoz. Emellett megosztunk egy nem túl titkos eszközt is, amellyel egy helyen racionalizálhatja csapata feladatait, projektjeit, csevegéseit és sablonjait. ✨

Mi az a Smartsheet?

A Smartsheet egy sokoldalú projektmenedzsment eszköz, amely ötvözi az Excel ismertségét a SaaS projektmenedzsment (PM) platform erejével. Lehet, hogy adatbázisnak vagy táblázatkezelő megoldásnak tűnik, de valójában egy skálázható, vállalati szintű projektmenedzsment platform.

via Smartsheet

Ez a projektmenedzsment szoftver támogatja a valós idejű együttműködést, és lenyűgöző választékot kínál a műszerfalak, Gantt-diagramok, automatizálási funkciók és a feladatok nyomon követésére szolgáló hibajelentő szoftverek terén.

A Smartsheet jellemzői

A Smartsheet nagyon adatcentrikus, ezért ideális azoknak a csapatoknak, amelyek nagy mennyiségű adatot kezelnek. De még ha ez nem is vonatkozik rád, akkor is sok mindenért meg lehet szeretni ezt a felhőalapú PM eszközt.

1. Nézetek, munkafolyamatok és irányítópultok – ó, Istenem!

A Smartsheet robusztus eszközökkel és sablonokkal rendelkezik, amelyekkel egy helyen kezelhetők az emberek, a projektek, az erőforrások és a nagy ötletek. A projektek alapértelmezés szerint rácsos nézetben jelennek meg, de szabadon átválthat Gantt-diagramra, diagramra vagy naptárnézetre, hogy más szemszögből is megnézhesse őket.

A Smartsheet segítségével

A Smartsheet egyedi űrlapokkal rendelkezik az adatok gyűjtéséhez, amelyek valós időben táplálják a táblázatokat, ami tökéletes megoldás, ha adatcentrikus projektmenedzser vagy.

Ezenkívül a projektmenedzsment szoftver lehetővé teszi a belső és külső együttműködést, így kiválóan alkalmas ügyfelekkel, vállalkozókkal vagy külső partnerekkel való közös munkára. A rendszer tartalmazza a kreatív felülvizsgálatokat megkönnyítő ellenőrző eszközöket és az időkövetési jelentéseket is, amelyek segítségével könnyebb a számlázás és a belső (vagy külső) erőforrások kezelése.

2. Projekt- és portfóliókezelés (PPM)

via Smartsheet

A Smartsheet PPM beállítása támogatja a tervezést, az összehangolást, a megvalósítást és a méretezést. Valós idejű adatokat használ, hogy felismerje a csapat munkafolyamatában és projektjeiben fellelhető hatékonysági hiányosságokat, így csökkentheti a manuális munkát, és energiáját olyan dolgokra fordíthatja, amelyek valóban előreviszik a munkát.

Ráadásul a Smartsheet PPM valós idejű adatszűréssel segít a folyamatok szabványosításában és fejlesztésében, így ha a hatékonyság a legfontosabb számodra, akkor ez az erőforrás-kezelési funkció elengedhetetlen. Nem hátrány, hogy a Smartsheet sablonos és testreszabható munkafolyamat-automatizálási funkciókkal is rendelkezik.

3. Integrációk

Még ha jelenleg papíron követi nyomon a projekteket, jó eséllyel a csapata máris különböző eszközöket használ. De nem kell a fürdővízzel együtt a gyereket is kiönteni – csak állítsa be a Smartsheet integrációt a csapata által már használt eszközökkel.

A Smartsheet projektmenedzsment megoldásai számos más alkalmazással integrálhatók, többek között:

Slack

Google Workspace

Jira

ServiceNow

Microsoft 365 és Teams

Salesforce

Power BI

Zapier

SharePoint

Adobe Creative Cloud

DocuSign

Ha csapata mindig úton van, a Smartsheet iOS és Android mobilalkalmazással is rendelkezik.

Ó, és ha valami személyre szabottabb megoldásra van szükséged, a Smartsheet lehetővé teszi, hogy teljesen személyre szabott, kódolás nélküli alkalmazást építs. 📱

4. Jóváhagyások és eszközök tárolása

A Smartsheet első ránézésre adatcentrikus platformnak tűnhet (és az is), de rendelkezik olyan funkciókkal is, amelyek marketingesek és kreatív csapatok számára lettek kifejlesztve. Dolgozza ki stratégiáját a Smartsheetben, és hangolja össze azt a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) számszerűsített mutatóival, hogy egyszerre láthassa nagy céljait és valós idejű teljesítményét.

A költségvetés a marketing motorja, ezért használja a Smartsheetet a menetrendek, erőforrások és egyéb adatok előrejelzéséhez valós idejű adatok alapján.

via Smartsheet

Nincs szükség a projektmenedzsment szoftver és a felhőalapú tárolóalkalmazás közötti váltogatásra sem. A Smartsheet nagy méretű fájlokat tárol különböző formátumokban, beleértve a 3D-s rendereléseket és a 8K-s videókat is.

A Smartsheet egyszerű használatának köszönhetően könnyen feltölthet, megoszthat és együttműködhet a fájlokon a csapatával. A Smartsheet ellenőrző eszköz nyomon követi, hol vannak az eszközei, és hogy jóváhagyták-e őket – így nem kell többé a grafikai tervezés bizonytalanságában várakozni.

5. Stratégiai átalakulás

Komoly változtatásokra van szükség? A Smartsheet segít. Stratégiai átalakítási beállítása támogatja a vállalat teljes átalakítását, a folyamatkezeléstől és az intelligens munkafolyamatoktól az adatcsatlakozókig és az operatív stratégiákig.

Smartsheet árak:

Ingyenes

Előny: 7 USD/hó felhasználónként, maximum 10 felhasználóig, éves számlázással

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként, korlátlan felhasználói számmal, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Jira?

A szoftveróriás Atlassian tulajdonában van a Jira, az egyik legnagyobb projektmenedzsment eszköz a szoftverfejlesztés és az agilis csapatok számára. A Smartsheet-tel ellentétben, amely szinte minden típusú munkához alkalmas, a Jira alapjaitól fogva a szoftverfejlesztéshez készült.

via Jira

Ha kreatív csapatot vezet, valószínűleg nem érdemes a Jira szoftvert használni, de ha technikai DevOps csapatot irányít, akkor ez a Smartsheet és a Jira közötti verseny egyértelmű győztese.

A Jira talán inkább egy niche termék, de az Atlassian ökoszisztéma része. Ha további funkciókra vagy szolgáltatásokra van szükséged, könnyedén hozzáadhatod más termékeket is, például a Confluence-t vagy az Open DevOps-ot.

A Jira jellemzői

A Jira az agilis elsődleges beállítása, sablonjai, drag-and-drop automatizálási eszközei és egyéb funkciói miatt egyértelmű választás a fejlesztőcsapatok számára.

1. Tervezés, nyomon követés, kiadás és jelentés egy helyen

Adja meg nagyratörő céljait, hogy felhasználói történeteket hozzon létre, nyomon kövesse a problémákat, és feladatokat osszon ki a csapatának. Mutassa be projektjeit idővonal, táblázat vagy Gantt-diagram nézetben a teljes projekt átláthatósága érdekében.

via Jira

Ha különböző szoftververziókat követ nyomon, a Jira minden verziót rögzít a kezdési dátum, a kiadás dátuma és a leírás szerint. Ez életmentő lehet, ha egyszerre több kiadást kezel, és átfogó képet szeretne kapni az egyes projektek állapotáról.

Kicsit több adatot szeretne? Nézze meg a Jira valós idejű adatvizualizációit idővonal vagy Kanban táblázat nézetben. A Jira alapértelmezés szerint olyan technikai jelentésekkel rendelkezik, mint a sprint jelentések, a burndown diagramok és a kontroll diagramok. Akár felhasználónként és szoftververziónként is lekérhet jelentéseket, hogy megnézze, mennyire hatékonyan dolgozik a csapata.

De ha valami személyre szabottabb megoldásra van szükséged, akkor a Jira a megfelelő választás. Lehetővé teszi egy olyan egyéni irányítópult létrehozását, amely csak a legfontosabb adatokat jeleníti meg egy helyen. 📊

2. Integrációk

A Jira olyan sok integrációval rendelkezik, hogy azokat itt nem is tudjuk mind felsorolni. Ez azért van, mert az integrációk a lenyűgözően hatalmas Atlassian piactéren keresztül érhetők el. Találhat integrációkat olyan kategóriákból, mint az ügyfélkapcsolat-kezelés, makrók, e-mail, monitorozás és még sok más.

A népszerű integrációk között megtalálható a Miro, a Figma és a GitLab, így ha PM-megoldását technikai eszközeivel kell összekapcsolnia, a Jira kiváló választás.

3. Automatizálás

A Jira automatizálása számos aprólékos feladatot elvégez helyetted, például értesítések küldését vagy munkafolyamatok elindítását.

via Jira

Nincs szükség kódra: válasszon a Jira előre elkészített automatizálási triggerei közül, vagy testreszabhatja a sajátját. Ha nem tudja, hol kezdje, a Jira az Ön fiókbeállításai és előzményei alapján ajánl triggereket.

Automatizálási funkciói kiválóan alkalmasak a felhasználói munkaterhelési jelentések elkészítésére a jobb erőforrás-kezelés érdekében, így automatikusan kioszthatja vagy delegálhatja a munkát a csapat tagjai között. Projekttervezési hatékonysága határozottan javulhat, ha automatizálja a munkafolyamatokat a projektmenedzsment megoldásokkal.

4. Sablonok

A Jira számos sablonnal rendelkezik, amelyekkel könnyedén elindíthatja projektjeit. A sablonok többsége a munkamenedzsmenthez készült, de a Jira sablonokat kínál a szolgáltatásmenedzsmenthez, a szoftverfejlesztéshez, sőt még a marketinghez és a tervezéshez is.

via Jira

Nincs szükség a projekt nulláról történő megtervezésére. Használjon sablont a projektek gyors beállításához Kanban táblázat formátumban vagy Scrum táblázatban a DevOps problémák nyomon követéséhez – a világ a lába előtt hever.

Jira árak

Ingyenes

Standard: 8,15 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Prémium: 16 USD/hó felhasználónként 10 felhasználó esetén

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartsheet és Jira: funkciók összehasonlítása

A Smartsheet és a Jira egyaránt képes nagyvállalatok és kisvállalkozások projektjeinek kezelésére. A két platform között azonban számos különbség van, és a megfelelő választás végső soron az Ön vállalkozásának igényeitől függ.

1. Használati eset

A Smartsheet állítása szerint jól működik IT-csapatok számára, de nem fejlesztéshez vagy IT-hez lett tervezve, mint a Jira. A Jira nem technikai csapatok számára is működhet, de nem fogja igazán megérni a pénzét (és valószínűleg összezavarja a marketingeseket a feleslegesen bonyolult projektmenedzsment megoldásokkal).

A Smartsheet azonban szélesebb körű felhasználási esetekben működik jól. Ha azt tervezi, hogy egész szervezetét egyetlen projektmenedzsment megoldásra állítja át, a Smartsheet sokoldalúbb és rövidebb a tanulási görbéje.

Győztes: Smartsheet a sokoldalúságáért; Jira a szoftvercsapatok számára

2. Sablonok

Időt szeretne megtakarítani? Mind a Jira, mind a Smartsheet sablonokat kínál. A Jira körülbelül 40 sablont kínál, amelyek főként a projekt formázására összpontosítanak. A Smartsheet viszont több nyelven kínál sablonokat, és több mint 190 angol nyelvű sablonnal rendelkezik, amelyek mindenre kiterjednek, a pop-kvízektől a terméktervekig és az e-mail kampányokig. Ez a jobb választás, ha különböző felhasználásra szánt sablonokat szeretne.

Győztes: Smartsheet

3. Automatizálás és mesterséges intelligencia

via Smartsheet

A Jira és a Smartsheet is rendelkezik drag-and-drop munkafolyamat-automatizálási eszközökkel. De a Jira és a Smartsheet közötti versenyben még kérdéses, hogy melyik lesz a legjobb az AI terén.

A Smartsheet jelenleg bétateszteli az AI-t képletek és diagramok létrehozására, valamint egy élő AI-asszisztensre. Jelenleg még nem mindenki számára elérhető, de a fejlesztők hamarosan kiadni tervezik.

Jelenleg a Jira virtuális ügynökök formájában kínál mesterséges intelligenciát, hogy tehermentesítse az ügyfélszolgálati munkakörben dolgozó csapattagokat. De ez még nem minden: iratkozzon fel a várólistára, hogy az elsők között tesztelje az Atlassian Intelligence AI-t, amely tartalom generálását, a találkozók jegyzetének és összefoglalójának elkészítését, valamint a projekttel kapcsolatos összes kérdés megválaszolását ígéri.

Győztes: Még túl korai megmondani

4. Digitális eszközkezelés

A digitális eszközkezelés (DAM) elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezet fájljait egy rendezett, szervezett digitális térben tárolhassa. Sajnos a Jira egyáltalán nem kínál DAM-ot – ehhez egy másik Atlassian terméket, a Brandfoldert kell beszereznie.

A Smartsheet DAM-ot kínál, ami megkönnyíti a dokumentumok szervezését, biztonságát és megosztását akár belsőleg, akár külső partnerekkel. Ne aggódjon, a program robusztus jogosultsági funkciókkal is rendelkezik, hogy az Ön adatai biztonságban legyenek.

Győztes: Smartsheet

5. Árak

A Jira és a Smartsheet árai nem túl messze vannak egymástól. A Jira standard csomagja felhasználónként 1,15 dollárral drágább (10 felhasználó esetén). A Jira azonban olcsóbb, felhasználónként 16 dollárba kerül a Premium csomag, míg a Smartsheet 25 dollárt számol fel felhasználónként a Business csomagért.

Szerencsére mind a Smartsheet, mind a Jira ingyenes verziót kínál, így vásárlás előtt kipróbálhatja őket.

Győztes: Jira az alapvető funkciók tekintetében; Smartsheet a magasabb szintű fiókok tekintetében

Jira és Smartsheet a Redditen

Mint látható, a Smartsheet és a Jira közötti vitában nincs egyértelmű győztes. A Reddit felhasználóival konzultáltunk, hogy értékeljük, melyik projektmenedzsment eszköz a jobb különböző alkalmazásokhoz.

Egyes felhasználók elkötelezett Jira-rajongók: „Asana, Trello, MS Project és Smartsheet felhasználóként el sem tudom képzelni, hogy a Jira egyszerűségével és megbízhatóságával összehasonlítható termelékenységet érhetnék el” – mondta az egyikük.

Más felhasználók azonban úgy érezték, hogy a Jira nem felel meg teljesen az igényeiknek. Az egyik felhasználó így fogalmazott: „Már jó ideje keressük a megfelelő eszközt, de úgy emlékszem, hogy a Jira egy kicsit túl nagy fegyver volt a mi kis problémánkhoz. Egyszerűen nem volt megfelelő. Számos eszközt kipróbáltunk. Most a Smartsheet + Teams jelentette a fordulópontot.”

Egy másik felhasználó szerint a Jira implementálása túl bonyolult, és „az olyan eszközök, mint a Trello és a Smartsheet, sokoldalúbbak és jobban megfelelnek a gyors reagálásra szoruló kisebb csapatoknak”.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Smartsheet és a Jira legjobb alternatíváját!

Használja a ClickUp-ot a feladatok és projektek egyszerű kezeléséhez, valamint a csapatával való hatékony együttműködéshez.

A Smartsheet és a Jira mindegyikének megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az egyik jobb a fejlesztőknek, míg a másik általánosabb. De ki mondta, hogy választani kell egy hiper-specializált és egy szuper-általános platform között? 👀

Inkább válassza a ClickUp-ot. Mi vagyunk a világ legnépszerűbb projektmenedzsment eszköze a feladatok kezeléséhez, a célok kitűzéséhez, a csapatmunka elősegítéséhez, sablonokhoz és még sok minden máshoz.

Nem csak ez, hanem 100%-ban testreszabható platformunk niche-specifikus segítséget nyújt mindenféle csapatnak, így Ön egy all-in-one platform és mélyreható szakértelem előnyeit élvezheti.

Kezelje az embereket, feladatokat, projekteket és költségvetéseket egy helyen

Fokozza az együttműködést és gyorsítsa fel a projekt végrehajtását a ClickUp átfogó munkaplatformjának segítségével.

Miért válasszuk szét a projektmenedzsment eszközt a mindennapi munkától? A ClickUp Project Management szervezi a projekteket, segít a célok kitűzésében és nyomon követi az összes kommunikációt. Minden egy helyen található, így nem kell az információk után kutatni. Egyszerűen csak be kell vinni az adatokat, vizualizálni a munkafolyamatokat, és többet lehet elérni egyetlen platformon.

Kövessen nyomon mindent egy áttekinthető táblázatban

A ClickUp táblázatos nézetével egy pillanat alatt áttekintheti az egyes feladatok állapotát.

A ClickUp táblázatos nézet egy időtakarékos, kódolás nélküli adatbázis költségvetéshez, készletnyilvántartáshoz, kapcsolattartáshoz és még sok máshoz. Válasszon a kész űrlapmezők közül, vagy hozzon létre egyéni mezőket, hogy szinte bármit rögzíthessen.

Egyszerű drag-and-drop funkciójával a ClickUp táblázatos nézetében sokkal könnyebb áttekinteni az adatokat vagy rendezni a sorokat olyan feladatokhoz, mint a költségvetés vagy az idő nyomon követése.

Szerezzen be egy AI-asszisztenst

Adjon meg néhány fontos adatot és hangnemet, majd írjon e-maileket másodpercek alatt a ClickUp AI segítségével.

A Smartsheet és a Jira is korlátozott AI-képességekkel rendelkezik. A ClickUp AI viszont a világ egyetlen munkakörspecifikus AI-asszisztense, amely képes kezelni a napi munkaterhelését.

Bízz a ClickUp AI-ban, hogy kiszűrje a helyesírási hibákat, e-maileket írjon, szkripteket készítsen, napirendeket állítson össze és... tulajdonképpen szinte bármit megcsináljon. A ClickUp AI a projektekben, feladatokban és sablonokban él, hogy felgyorsítsa a munkádat, így te pedig az energiádat a fontos teendőkkel foglalkozhatsz.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterület-tagként.

ClickUp: Felhasználóbarát, agilis projektmenedzsment

Fedezze fel a ClickUp-ot, és kezelje projektjeit mesterséges intelligencia, több mint 15 nézet és feladatok automatizálása segítségével.

Nézze, a Jira és a Smartsheet közötti küzdelemben nincs egyértelmű győztes. Mindkettőnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. A döntés a munkafolyamatától és az igényeitől függ.

A jó hír az, hogy nem kell kompromisszumot kötnie. Növelje csapata termelékenységét egy olyan platformmal, amely egyszerre sokoldalú és specializált. A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment megoldás, amely az egyszerűség és a funkcionalitás találkozásánál várja Önt.

Nézze meg saját szemével a különbséget: hozzon létre most ingyenesen egy ClickUp munkaterületet.