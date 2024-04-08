Notion és Jira: melyik projektmenedzsment eszköz a legjobb?

Ha projektmenedzser, akkor úgy érzi, hogy lehetetlen feladatot kell megoldania: mindig mindenhol ott kell lennie. Fizikailag ez lehetetlen. De virtuálisan ez már más történet, és egy jó projektmenedzsment szoftver segítségével megvalósítható. A trükk az, hogy tudni kell, melyik szoftver működik a legjobban a vállalatának és a vezetési stílusának.

Mivel rengeteg feladatot és teendőt kell irányítania, olyan termelékenységi eszközökre van szüksége, amelyek jelentős funkcionalitást kínálnak. De mivel ezeket a feladatokat sok különböző munkatársa és alkalmazottja végzi, olyan intuitív szoftverre is szüksége van, amelyet mindenki tud használni. Annyi lehetőség közül választhat, hogy még a 10 legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftver listánk is 25-re bővült.

Néhány óriás azonban még az elit csoport élén is kiemelkedik. A két legnépszerűbb projektmenedzsment szoftver a Notion és a Jira. Ebben az átfogó Notion és Jira összehasonlító útmutatóban teszteltük a két eszközt, hogy kiderítsük, melyik a jobb. Ezután összehasonlítottuk egy harmadik, kemény versenyt árssal, amely minden szükséges eszközt biztosít több projekt menedzseléséhez.

Mi az a Notion?

A Notion egy szabad formátumú adatbázis, amelyet különböző tevékenységekhez használhat, például jegyzetek készítéséhez, ismétlődő feladatok kezeléséhez és projektmenedzsmenthez. Az adatbázisba bevitt információs mezők kétirányú kapcsolattal rendelkeznek más mezőkkel, oldalakkal és adatbázisokkal.

Az információkat táblázatok, táblák, listák és naptárak formájában tekintheti meg, és minden link egy részletesebb, beágyazott oldalra vezet. A Notion emellett megkezdte olyan mesterséges intelligencia (AI) eszközök bevezetését, amelyek segítenek a jegyzetelés és az ötletek kidolgozásában.

A megtévesztően egyszerű felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyakorlatilag bármilyen ökoszisztémát hozzanak létre jegyzetek, teendők és tartalmak számára. A projektmenedzserek ütemterveket készíthetnek, ismétlődő feladatokhoz munkafolyamatokat dolgozhatnak ki, feladatokat oszthatnak ki a csapattagoknak, és idővel felülvizsgálhatják a termelékenységet.

A Notion funkciói

A Notion egy funkciókban gazdag projektmenedzsment platform, amely messze túlmutat egy egyszerű jegyzetelő alkalmazáson. Tekintsük át három legfontosabb funkcióját!

Feladatkezelés

Forrás: Notion

Néhány kattintással új feladatokat hozhat létre, vagy sorokat ütemezett feladatokká alakíthat. A felhasználók jelölőnégyzeteket adhatnak hozzá a felsorolt listákhoz, így az ötleteket függőben lévő feladatokká alakíthatják, a vezetők pedig Kanban táblákat hozhatnak létre nagy projektekhez. Ez a központi adatbázis biztosítja a feladatok hatékony elvégzését, és nyilvántartja, ki és mikor végzett változtatásokat.

Platformon belüli együttműködés

A Notion adatbázisok lehetővé teszik minden felhasználó számára, hogy módosítsák a folyamatban lévő feladatokat és projekteket. Ez magában foglalja a feladatok áthelyezését a táblákon a „folyamatban” állapotból a „befejezett” állapotba, megjegyzések hozzáadását az oldalakhoz a dokumentumokon belüli együttműködés érdekében, valamint videó jegyzetek feltöltését. Ezek a funkciók különösen értékesek a távoli és hibrid csapatok számára, mivel lehetővé teszik a kommunikációt a munka helyszínén és idején.

Keresési funkciók, amelyek a korábbi projekteket tudásbázissá alakítják

Készítsen tudásbázist a szervezet több felhasználójának a Notionon belül. A korábbi feladatok példakénti munkafolyamatokká válhatnak. Kereshet régi szakértőket niche koncepciókban, és jegyzetek tárolóit hozhat létre. A Notion sokoldalú keresőfunkciója lehetővé teszi, hogy különböző mezőkben keressen kifejezéseket, beleértve a projektcímeket és a régi megjegyzéseket is.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 8 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap (éves számlázás)

Vállalatok: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion AI: további 8 USD/felhasználó/hónap a fizetős csomagokhoz

Mi az a Jira?

Via Jira

A Jira egy all-in-one projektmenedzsment szoftver agilis csapatok számára. Eszközöket kínál marketingkampányokhoz, negyedéves fejlesztési célokhoz, termékbevezetésekhez és minden máshoz.

A Jira központi forrásként működik a projektek szervezéséhez, nyomon követéséhez és a feladatok kiosztásához. Az egyéni és közös projekteket naptárak, listák, táblák és egyéb nézetek segítségével tekintheti meg, és a szoftver útmutatókat, értékesítést támogató erőforrásokat és oldalalapú erőforrásokat is tartalmazhat.

A projektmenedzsment kritikus aspektusait is automatizálhatja, beleértve a folyamatok hatékonyságának javítását. A feladatok automatikusan hozzárendelhetők a különböző szakaszokhoz, figyelmeztetéseket kaphat a leállt folyamatokról, és jelentéseket kaphat a csapat teljesítményéről, mindezt egy helyen.

Az Atlassian ökoszisztéma részeként a Jira jól integrálható más Atlassian eszközökkel, amelyek már szerepelhetnek a szervezet technológiai eszköztárában.

A Jira funkciói

A Jira projekttervezőknek, projektmenedzsereknek és az agilis csapat minden tagjának szól, és számos eszközt kínál, amelyekkel mindenki összhangban és produktív módon dolgozhat.

Testreszabható sablonok a projektek indításának egyszerűsítéséhez

Via Jira

Különböző projektek kezdetén nehezen indul a munka? A Jira szerkeszthető sablonok és munkafolyamat-beállítások könyvtárát kínálja, amelyeket másolhat, módosíthat és továbbfejleszthet, hogy azok illeszkedjenek csapata munkastílusához. Ez azt jelenti, hogy minden projekt strukturáltan indul, és mindenki gyorsabban belekezdhet a munkába.

Robusztus jelentéskészítési funkciók

Automatikusan generáljon jelentéseket, hogy mérni tudja az előrehaladást és megtalálja a fejlesztésre szoruló területeket. Mivel a felhasználók a Jira-t használják a feladatok kiosztására, a feladatállapotok frissítésére és a munkatársaikkal való együttműködésre, ez egy adatgazdag környezet, amely általános és részletes betekintést nyújt a projektmenedzsereknek. Ezekkel a jelentésekkel könnyedén nyomon követheti a munkaterhelést, megtalálhatja az akadályokat, és biztosíthatja, hogy minden a terv szerint haladjon a cél felé.

Személyre szabott irányítópultok minden felhasználó számára

A kiváló projektmenedzsment eszközök nem csak a projektmenedzserek igényeit elégítik ki, hanem olyan együttműködési eszközöket is tartalmaznak, amelyekkel mindenki hatékonyan végezheti a feladatokat, sablonokat és erőforrásokat kezelheti.

Csapatának tagjai könnyedén testreszabhatják a műszerfalukat, hogy egy pillanat alatt láthassák a számukra legfontosabb információkat. A Jira szoftver műszerfalának funkciói között megtalálhatók a függőben lévő feladatok listája, naptárak, valamint Kanban- vagy Gantt-diagramok, amelyek segítségével eldönthető, mely feladatoknak kell prioritást adni.

Jira árak

Ingyenes: 0 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 8,15 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion és Jira: funkciók összehasonlítása

A Notion és a Jira hatékony projektmenedzsment eszközök. De melyik a jobb?

Az igazság az, hogy mindkét eszköz működhet a csapatának fókuszától és igényeitől függően. A Notion egy szabad formájú csodaországot kínál mindenki számára, beleértve a diákokat, a szabadúszókat, az ügynökségeket és a nonprofit szervezeteket. A Jira az Agile és a szoftverfejlesztés alapkoncepcióira épül, de gyakorlatilag bármilyen munkához alkalmazható. A győztes kihirdetéséhez nézzük meg a különböző funkcióikat, hogy lássuk, melyik teljesít jobban.

Testreszabás

A projektek sokféle formában és méretben léteznek. Néha teljesen nyitott sandboxra van szükség a munkafolyamatok létrehozásához. Máskor viszont merevebb struktúrára van szükség, hogy teljes gőzzel előrehaladhassunk. A testreszabás terén a Notion és a Jira hasonló, de mégis eltérő megközelítést alkalmaz.

Notion

Forrás: Notion

A Notion az üzleti folyamatok rugalmasságáról szól. Minden azzal kezdődik, hogy létrehoz egy munkaterületet, majd hozzáad oldalakat és adatbázisokat. Ezek az egyszerű építőelemek azonban Kanban táblákká alakulhatnak, amelyek az ötletek kidolgozásának szakaszából a megvalósítás szakaszába viszik a kártyákat.

Létrehozhat kapcsolatokat és szervezeti ábrákat a kommunikációs munkafolyamatokhoz, útvonalterveket készíthet a csapattagok bevonásával, és automatikusan összeállíthatja a szükséges erőforrások listáját. Több ezer sablon áll rendelkezésre, amelyeken tetszőleges számú változtatást végezhet, de teljesen új sablonokat is létrehozhat.

Még az adatmezők is rendkívül rugalmasak, mivel bármely mezőt megváltoztathat jegyzetekről kétirányú linkekre, felsorolásokra vagy teendők listájára. Ez a fokú testreszabhatóság túlnyomó lehet, vagy pontosan az, amire szüksége van.

Jira

A Jira szintén sok funkcióval rendelkezik, de a tiszta alkotás helyett az agilis módszertanra összpontosít. A sablonok, nézetek és irányítópultok az agilis alapelvek felhasználásával szoftverfejlesztési projektek létrehozására irányulnak. Bár a kezdeti elképzelésen túlmutató projektfunkciókat is kínál, például közösségi média marketing projekteket, mégis megőrizte eredeti jellegét.

Ez hasznos lehet a szigorúbb projektfolyamatokkal rendelkező szervezetek projektmenedzsereinek. Számos testreszabási lehetőség áll rendelkezésre, így a felhasználók módosíthatják a szabványos sablonokat és jelentéseket. A Jira sok lehetőséget kínál a testreszabott munkafolyamat-kezelés terén, de a Notion összességében több testreszabási lehetőséget biztosít.

A testreszabás terén a Notion viszi a pálmát.

Probléma-nyomkövetési funkciók

A szoftverfejlesztő és technológiai vállalatok egyik legfontosabb feladata a problémák nyomon követése. Ehhez megfelelő funkciókra van szükség, különösen akkor, ha a szolgáltatási szintű megállapodás betartása és a márka hírneve forog kockán.

Notion

A Notion több ezer hivatalos sablont hozott létre különböző projektcélokhoz, és a közösség még többet hozott létre és osztott meg. Ezekkel az eszközökkel bármilyen folyamatot létrehozhat vagy módosíthat, hogy az megfeleljen a problémakövetési követelményeinek és az ideális munkafolyamatnak.

A platform azonban nem nyújt útmutatást a problémák nyomon követéséhez; ez egyszerűen nem a Notion alapvető felhasználási területe. A problémák nyomon követésében és a hibák kijavításában jártas projektmenedzserek tudják, mire van szüksége a szervezetüknek, és biztosítani tudják, hogy ez az ökoszisztéma részét képezze. Az új projektmenedzserek azonban nehezen tudják beépíteni az összes szükséges elemet, ami a folyamatok felülvizsgálatához vezet, hogy pótolják ezeket a hiányosságokat.

Jira

Via Jira

Ez az a terület, ahol a Jira kiemelkedik. A szoftver a projektmenedzsmentre és a problémák nyomon követésére összpontosít, ezért tartalmazza az ehhez szükséges összes eszközt és nézetet – anélkül, hogy a Notionban ugyanazokat a folyamatokat újra létre kellene hozni, ami zavaró és véletlenszerűnek tűnhet. Csapatközpontú keretrendszert kínál, ahol mindenki nyomon követheti a teendőit, azok hatását a nagyobb projektekre és a csapat általános céljait.

A Jira beépített munkafolyamat-testreszabási eszközei is nagy segítséget nyújtanak, lehetővé téve a munkafolyamat optimalizálását a legapróbb technikai részletekig. A projektmenedzserek módosíthatják a meglévő sablonokat és alapértelmezéseket, hogy azok megfeleljenek az adott szerepköröknek vagy projekteknek, és így konkrét információkat nyerjenek.

Ha olyan problémakezelő eszközt keres, amely most és a jövőben is erősíti vállalatát, akkor a Jira már megalapozott jelenléte a piacon biztosítja a győzelmet.

Könnyű használat

Ha projektmenedzser vagy, nem csak a saját technikai tudásod számít. Lehet, hogy te könnyedén elmélyülsz egy komplex projektmenedzsment megoldás részleteiben, de ha a csapatod nem tudja hatékonyan elvégezni a munkáját, akkor az nem megfelelő. Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a Notion és a Jira a felhasználóbarátosság tekintetében.

Notion

A Notion felhasználóbarát kialakítású, így egyének, csapatok és szakmai szervezetek is azonnal használatba vehetik. A funkciók és lehetőségek nagy száma új felhasználók számára túlnyomó lehet adatbázisok és projektkövető eszközök létrehozásakor, de az új felhasználók a rekonstruált terekben sikeresen boldogulhatnak. A felhasználók a tanulás során az adatbázisokat könnyedén új nézetekké és struktúrákká alakíthatják.

A Notion hozzáférhető és könnyen kezelhető, számos közösségi és hivatalos forrással, amelyek segítenek az új felhasználóknak.

Jira

A Jira egy robusztus technikai platform. Számos hatékony eszközt kínál, de a felhasználóknak tudniuk kell, hogyan használják őket a legjobb eredmény elérése érdekében. Ez potenciálisan meredek tanulási görbét jelent, különösen azoknak a nem technikai felhasználóknak, akik nem ismerik a projektmenedzsment szoftvereket.

Ez logikus, mivel a Jira viszonylag specializált, de ez frusztrálhatja vagy túlterhelheti a felhasználókat, és akadályozhatja a haladást.

Notion és Jira a Redditen

A Notion és a Jira egyaránt rendelkezik erősségekkel, és mindkettő népszerű program, amely sok eszközt és funkciót megoszt egymással. De a projektmenedzsment terén a Reddit felhasználói nem látnak sok átfedést.

Amikor az r/jira közösség tagjai megosztották véleményüket arról, hogy a Notion jó helyettesítője lehet-e a Jira-nak, az egyik felhasználó megjegyezte: „A Notion inkább Confluence-típusú eszköznek tűnik, mint Jira-nak. Ha fontolgatják a Jira-ról való áttérést, akkor valójában egyáltalán nem használják a Jira-t.”

Mások is egyetértettek ezzel, egy felhasználó például így fogalmazott: „Mi a Notion-t wiki-ként használjuk, de nem tudnám elképzelni, hogy sprintet futtassunk vagy jegyekkel dolgozzunk vele.”

Az r/projectmanagement Reddit-felhasználói egyetértenek abban, hogy a Notion és a Jira a projektmenedzsment különböző aspektusait kezeli, és a Notion és Jira közötti vitát a következő megállapítással zárják: „A Notion egy wiki, a Jira pedig projektkövető eszköz.”

Szervezete mindkét platform használatával sikeres lehet. Ha a Jira-t szoftverfejlesztésre vagy problémák nyomon követésére tartja fenn, a Notion-t pedig tudásbázisának és általános projektmenedzsmentjének, akkor a két platform legjobb tulajdonságait ötvözheti.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és a Jira legjobb alternatíváját!

Szervezze és kezelje összes projektjét a ClickUp együttműködési eszközeivel, többféle nézet opciójával és projektmenedzsment funkcióival.

A több projekt kezelésére két különböző speciális szoftverplatform használatának problémája, hogy a programok nem kommunikálnak egymással olyan jól, mintha csak egy teljesen integrált projektmenedzsment környezetet használna. A különböző felhasználók idejük nagy részét különböző területeken töltik, és ez megnehezítheti a kommunikációt és az együttműködést.

Itt jön be a ClickUp. Ez egy egyetlen felület, amely a projektmenedzsmentnek, a jegyzeteknek és minden másnak szentelt, ami a munkavégzéshez szükséges.

Ha a ClickUp-ot a munka termelékenységi piacán kellene kategorizálnia, akkor valószínűleg projektmenedzsment alkalmazásnak nevezné. De valójában ez egy all-in-one munkaterület projektmenedzsment funkciókkal.

Komplex projekteket szervezhet, feladatokat oszthat ki különböző felhasználóknak, és mérheti a haladást a sprintek alatt és után. A projektmenedzserek minden szükséges eszközzel rendelkeznek, és több mint 15 nézetünkkel, beleértve a Gantt-diagramokat, naptárakat, testreszabható irányítópultokat és használatra kész sablonokat, a csapat minden tagja rendelkezik a szükséges eszközökkel.

A ClickUp első számú rivális funkciója: ClickUp Kanban tábla

A ClickUp Kanban Board nézetben nyomon követheti projektje minden részét.

Ha szereti a projekteket Kanban táblán kezelni, akkor imádni fogja a ClickUp-ot. A ClickUp Kanban táblája egyike a sok nézetnek, amelyekkel nyomon követheti, hogy a feladatok milyen gyorsan közelednek a befejezéshez.

Vezesse be a Kanban módszertant, és alkalmazza az Agile koncepciókat ugyanazon a munkaterületen, ahol a csapat tagjai eltérő szervezési preferenciákkal rendelkeznek – mindenki függetlenül használhatja a saját preferált nézetét és munkastílusát, miközben továbbra is együttműködhet a többiekkel.

A projekt táblák frissíthető és módosítható sablonokkal indulhatnak, vagy teljesen nulláról is kezdheted. Ezzel a Notion szabadságát élvezheted, miközben a Jira komplexitását is kihasználhatod.

A ClickUp második legfontosabb funkciója: ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a fontos dokumentumok kezeléséhez és a csapatmunka elősegítéséhez.

Készítsen dokumentumokat és wikiket a ClickUp Docs segítségével, amely platformunkon belüli megoldás oldalok, tudásforrások és útmutatók létrehozására, amelyek kapcsolódnak a feladatokhoz és a munkafolyamatokhoz. Robusztus dokumentációt hozhat létre, és automatikusan csatolhatja azt minden kapcsolódó feladathoz. Ezután használja sablonjainkat az ügyfelekkel való kommunikációhoz, tartalomgyártáshoz és projekt eredményekhez.

A ClickUp harmadik rivális funkciója: ClickUp AI

Használja a ClickUp AI-t a gyorsabb íráshoz, szövegek összefoglalásához és finomításához, e-mail válaszok generálásához és még sok máshoz.

Az AI már itt van, és készen áll arra, hogy hatékonyabbá tegye szervezeti folyamatait. A ClickUp AI több száz speciális AI eszközt kínál a csapatok számára a munka racionalizálása és az ismétlődő, unalmas feladatok kiküszöbölése érdekében.

A projektmenedzserek automatikusan létrehozhatnak határidős ütemterveket, gondolatokat jól formázott projektismertetőkké alakíthatnak, és nyomon követhetik a költségvetést. Vannak eszközök piacok, termékcsapatok, könyvelők és mindenki más számára is. Említettük már, hogy a ClickUp mindenki számára megfelelő szoftver?

Nézze meg, hogyan nézhet ki a projektmenedzsment a ClickUp-ban

Ha minden alkalommal sóhajt, amikor megnyitja a jelenlegi projektmenedzsment eszközét, akkor itt az ideje egy új platformra váltani.

A ClickUpnál folyamatosan új eszközöket, sablonokat és funkciókat fejlesztünk az agilis csapatok számára, amelyek minden szükséges funkcióval és teljesítménnyel rendelkeznek ahhoz, hogy előrehaladjon a feladataival. Sőt, regisztrálhat egy örökre ingyenes fiókra, és azonnal elkezdheti felfedezni vagy felépíteni a folyamatait. Hozzon létre még ma egy fiókot, és tapasztalja meg, milyen élvezetes lehet a projektmenedzsment.