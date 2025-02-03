10 fantasztikus Plutio alternatíva és versenytárs 2025-ben

Összegyűjtöttük a Plutio legjobb alternatíváit, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes megoldást. Készüljön fel arra, hogy munkája még élvezetesebbé váljon!

Mi az a Plutio alternatíva?

A Plutio egy all-in-one üzleti menedzsment platform. A listán szereplő különböző Plutio alternatívák hasonló all-in-one üzleti, ügyfél- és projektmenedzsment megoldásokat kínálnak.

Íme néhány közös jellemző, amelyet a következő üzleti menedzsment eszközében kerestünk:

Projektmenedzsment eszközök

Valós idejű csapatmunkát támogató eszközök

Ajánlatkészítés

Számlák készítése

Fizetésfeldolgozás

Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)

Munkafolyamat-optimalizálás és automatizálás

Lényegében a következő üzleti vagy projektmenedzsment eszköznek rugalmas teret kell biztosítania az adminisztratív feladatok elvégzéséhez, így több időt szentelhet a fontosabb dolgoknak.

Mit kell keresnie a Plutio alternatíváiban?

Számos fontos funkciót érdemes figyelembe venni, amikor a csapatának vagy vállalkozásának a legjobb Plutio alternatíváját keresi:

Pontos időkövető eszközök a termelékenység növeléséhez

Automatizálja a mindennapi feladatokat, hogy havonta több órát spóroljon meg.

Beépített üzleti és működési menedzsment szoftver vagy funkciók

Átfogó sablonkönyvtár különböző felhasználási esetekhez

Sokfunkciós CRM szoftver a hatékony leadkezeléshez

Űrlapok és felmérések az ügyfél-elégedettség nyomon követéséhez

Integráció más népszerű eszközökkel

Számlák készítése és feldolgozása

Feladatkezelés, ütemezés és haladás nyomon követése

Intuitív felhasználói felület testreszabható nézetekkel

Munkaerő-tervező szoftverek és eszközök

A 10 legjobb Plutio alternatíva

Tudja, mennyire fontos, hogy üzleti és projektmenedzsment igényeit egyetlen platformon egyesítse. Tehát, ne is habozzon, ugorjon bele a Plutio 10 legjobb alternatívájába, hogy átalakítsa munkafolyamatát és racionalizálja üzleti tevékenységét.

Változtassa meg projektmenedzsmentjét a ClickUp segítségével – ez a legjobb, mindenre kiterjedő termelékenységi platform csapatok és vállalkozások számára.

Ha olyan all-in-one termelékenységi platformra van szüksége, amely segít a feladatok hatékony szervezésében és prioritásainak meghatározásában, akkor a ClickUp a megfelelő választás. Ez a népszerű projektmenedzsment eszköz minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre a nagyvállalatoknak és a kisvállalkozásoknak egyaránt szükségük van az erőforrások kezeléséhez, az együttműködéshez és a munkafolyamatok racionalizálásához.

A ClickUp teljesen testreszabható feladatok funkciója az egyik legnagyobb előnye, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy prioritásokat állítsanak fel, emlékeztetőket állítsanak be, nyomon kövessék a teljesítéseket, és minden csapattagot tájékoztassanak a feladatok előrehaladásáról.

A ClickUp Dashboards szintén nagymértékben testreszabható és értékes eszköz, amely bármely projekt számára tökéletes irányítóállomást hozhat létre. Használja őket magas szintű áttekintésekhez, mélyebb betekintéshez, jobb erőforrás-kezeléshez és a teljes vállalkozás termelékenységének növeléséhez.

Párosítsa a műszerfalakat a nézetekkel, és korlátlan lehetőségek nyílnak meg a projektek kezelésében. Például:

A táblázatos nézet az ideális megoldás az agilis munkafolyamatokhoz, a Kanban táblákhoz és a Gantt-diagramokhoz.

A lista nézet segítségével jobb áttekintést kaphat a határidőkről és a feladatokról.

A naptár nézet segít a csapatoknak és a vállalkozás tulajdonosainak áttekintést kapni a munkafolyamatokról.

Az egyéni nézetek lehetővé teszik, hogy bármely meglévő opciót átalakítson a csapata igényei és szükségletei alapján.

Végül pedig ott van a ClickUp AI, egy egyedülálló, mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amelyet kifejezetten a projektmenedzsmenthez fejlesztettek ki. A ClickUp AI segítségével összefoglalhatja a megbeszéléseket a Docs-ban, feladatokká alakíthatja a teendőket, felvázolhatja a projekt mérföldköveit, megírhatja az ügyfélszolgálati e-maileket, és gyorsabban befejezheti a munkáját.

A ClickUp legjobb funkciói

A sablonkönyvtár több mint 1000 sablont tartalmaz, amelyek minden szükséges elemet tartalmaznak a projektmenedzsmenthez. Például a ClickUp projektmenedzsment-dashboard sablon segítségével felülnézeti képet kaphat csapata előrehaladásáról, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak.

A projektmenedzsment minden területére szabott AI-asszisztens – az állapotjelentésektől a projektismertetőkig, a ClickUp AI mindent elvégez.

Több mint 100 előre elkészített automatizálás, amellyel a munkafolyamatokat, a rutin feladatokat, a projektátadásokat és egyebeket automatizálhatja, valamint saját automatizálásokat is létrehozhat.

Több mint 1000 más eszközzel integrálható, többek között a Monday.com, a Microsoft Teams, a Wrike, az Asana, a Trello és még sok más. Amit mi nem kínálunk, azt a Zapier segítségével létrehozhatja (API nem szükséges).

Kompatibilis szinte minden eszközzel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS, Windows és Linux asztali alkalmazásokat, az Android és iOS mobilalkalmazásokat, valamint a népszerű böngészők webes hozzáférését.

A ClickUp korlátai

Egyes vélemények szerint a csapat tagjai néha tanulási görbével szembesülnek, amikor megismerkednek a ClickUp funkcióival (ez ingyenes oktatóanyagokkal oldható meg).

Egyes ügyfelek arról számolnak be, hogy a beállításokat testre kell szabniuk, mert az alapértelmezett beállításokkal túl sok értesítést kapnak.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (3800+ értékelés)

2. HoneyBook

via HoneyBook

A HoneyBook egy üzleti menedzsment szoftverplatform kreatív vállalkozók, startupok és kisvállalkozások tulajdonosai számára. Többek között projektcél-kezelési, feladatkezelési, számlázási és fizetésfeldolgozási eszközöket kínál.

A HoneyBook legjobb funkciói

Az ügyfélportál szoftver üzenetküldési, fizetési feldolgozási és fájlellenőrzési funkciókkal rendelkezik.

A sablonkönyvtár olyan elemeket tartalmaz, mint a munkarend-sablonok , amelyek segítségével gyorsabban és kevesebb oda-vissza levelezéssel intézheti ügyeit.

Az automatizálási irányítópult lehetővé teszi, hogy egyedi automatizálásokat alkalmazzon a projekt életciklusának bármely szakaszában.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, a Calendly, a QuickBooks és a Zapier, hogy egységesítse munkafolyamatát.

A HoneyBook korlátai

Egyes felhasználók zavarodottságot jelentenek az e-mailek küldése során, és nehézséget tapasztalnak annak megállapításában, hogy az e-mailek sikeresen elküldésre kerültek-e.

Néhány projektmenedzser véleménye szerint a csapat tagjai nehezen tudnak átállni más projektmenedzsment szoftverekről a HoneyBookra.

HoneyBook árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Essentials: 39 USD/hó felhasználónként

Prémium: 79 USD/hó felhasználónként

HoneyBook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

3. Dubsado

via Dubsado

A Dubsado egy projektmenedzsment platform szabadúszók és kisvállalkozások számára, akik egyszerűsíteni szeretnék működésüket. Egyszerű, testreszabható ügyfélportálos projektmenedzsment szoftvert kínál a jobb szervezés, számlázás, szerződések, kommunikáció és egyebek érdekében.

A Dubsado legjobb funkciói

Az olyan együttműködési funkciók, mint a többfelhasználós szerepkörök, az egyéni jogosultságok és az egyéni irányítópultok javítják a csapat kommunikációját és hatékonyságát.

Egyedi ajánlatok és számlázási megoldások, amelyekkel kiegészítő csomagokat hozhat létre bizonyos szakmai szolgáltatásokhoz, így az ügyfelek kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb opciókat.

Az e-mailek küldésének, a meghívók ütemezésének és az űrlapok létrehozásának automatizálása segít racionalizálni a munkanapokat.

Integráció olyan eszközökkel, mint a Zapier, a Xero és a QuickBooks, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.

A Dubsado korlátai

Néhány felhasználói vélemény a számlatípusok változatosságának hiányát emeli ki.

Néhány projektmenedzser visszajelzései szerint a munkafolyamatok beállítása zavaros és bonyolult.

Dubsado árak

Starter: 20 USD/hó felhasználónként

Premier: 40 USD/hó felhasználónként

Dubsado értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

4. SuiteDash

via SuiteDash

A SuiteDash egy minden méretű vállalkozás számára alkalmas munkamenedzsment szoftver és népszerű Plutio alternatíva. Olyan funkciókat kínál, mint az erőforrás-kihasználás becslése, időkövetés, automatikus számlázás, valós idejű kommunikáció és testreszabható munkafolyamatok. ?

A SuiteDash legjobb funkciói

A hatékony számlázási funkciók között megtalálható a fejlett számlázás, a digitális ajánlatok, az online fizetések, az előfizetési lehetőségek és még sok más.

Az ügyfélportál szoftver személyre szabott ügyfél-dashboardokat tesz lehetővé a fájlmegosztás, az együttműködés és a kommunikáció érdekében.

A kód nélküli munkafolyamat-automatizálás kezeli a feladatok kiosztását és a testreszabott automatikus kommunikációt.

A Zapier, a WordPress, a Google Naptár és más népszerű platformokkal való integráció segít egységesíteni a projektmenedzsment feladatok kezelését egyetlen irányítópulton.

A SuiteDash korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az ügyfelekkel való kommunikáció során küldött e-mailek spamként kerülnek megjelölésre.

Néhány vállalkozás visszajelzései szerint a csapat tagjai és a projektmenedzserek számára a tanulási görbe meredek.

SuiteDash árak

Kezdő ár: 19 USD/hó felhasználónként

Thrive: 49 USD/hó felhasználónként

Pinnacle: 99 USD/hó felhasználónként

SuiteDash értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)

5. 17hats

via 17hats

A 17hats egy all-in-one üzleti menedzsment megoldás kisvállalkozások tulajdonosai és vállalkozók számára, és egy népszerű Plutio alternatíva. Használja könyveléshez, ügyfélkommunikációhoz, részletes projektmenedzsmenthez és a haladás nyomon követéséhez.

A 17hats legjobb funkciói

A műszerfalak, projektoldalak, névjegykártyák és címkék segítenek a projektek szervezettségének fenntartásában a hatékony munkafolyamatok érdekében.

A teljes CRM-csomag tartalmazza a potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló sablonokat, azonnali válaszadást, fizetési terveket, online ütemezést és még sok mást.

Automatizált ügyfélkommunikációs e-mailek, teendőlisták és feladatkezelés többféle testreszabási lehetőséggel.

Integrációk olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, Fundy, QuickBooks és Zoom.

A 17hats korlátai

A gyártó cégek visszajelzései szerint hiányoznak a speciális projektmenedzsment funkciók.

Egyes véleményekben említik, hogy nehéz volt beállítani a szoftvert a csapatok és a projektmenedzserek számára.

17hats árak

Alapvető funkciók: 15 USD/hó felhasználónként

Standard: 30 USD/hó felhasználónként

Premier: 60 USD/hó felhasználónként

17hats értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

6. Paperbell

via Paperbell

A Paperbell egy projektmenedzsment eszköz edzők és más szolgáltató szakemberek számára. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse az edzésfolyamatokat, így a vállalkozás tulajdonosai az ügyfeleik edzésére koncentrálhatnak.

A Paperbell legjobb funkciói

A CRM funkciók között szerepel az ütemezés, az ügyfélkezelés, a számlázás, a szerződéskötés és az együttműködési eszközök.

A sablonok segítségével olyan online coaching csomagokat hozhat létre, amelyek ösztönzik az ügyfeleket a szolgáltatások ütemezésére, fizetésére és igénybevételére.

Az automatizált e-mailek kezelik az ügyfelekkel való kommunikációt és a potenciális ügyfelek megszerzését, hogy segítsék az üzleti növekedést.

Integráció a Xero, Sage, Wave Accounting és más népszerű számviteli eszközökkel

A Paperbell korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy ügyfeleik inkább olyan platformokon keresztül fizetnek a coaching programokért, amelyeket a Paperbell integrációi nem támogatnak.

Egyes vélemények szerint javítani kell a ügyfelek számára látható oldalak vizuális kialakítását.

Paperbell árak

Paperbell előfizetés: 57 USD/hó felhasználónként

Paperbell értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

7. Freedcamp

via Freedcamp

A Freedcamp egy projektmenedzsment eszköz szabadúszók, vállalkozók és kisvállalkozások számára. Számos olyan eszközt tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni az üzleti és projektmenedzsmenthez szükséges időt és energiát.

Ahogy a neve is mutatja, a Freedcamp ingyenes csomagot kínál. Ezzel a listán szereplő három Plutio alternatíva egyike, amely ingyenes előfizetést kínál, a másik kettő a ClickUp és a Teamwork. ?

A Freedcamp legjobb funkciói

A testreszabható naptárak segítségével több, különböző méretű projektet is nyomon követhet egy kényelmes helyen.

A projektmenedzsment funkciók között megtalálhatók a feladat létrehozása, a mérföldkövek nyomon követése, a projekt áttekintése és még sok más.

Az olyan együttműködési funkciók, mint a címkézés, a megjegyzések és a beszélgetések, segítik az egyes csapattagok munkafolyamatainak racionalizálását.

Integrálható a Slackkel, a Dropboxszal, a Zapierrel és más népszerű platformokkal, hogy minden egy helyen legyen.

A Freedcamp korlátai

Néhány felhasználói véleményben említik, hogy egyszerűbb beállításra és további oktatóanyagokra lenne szükség a tanulási görbe csökkentése érdekében.

Néhány felhasználó véleménye szerint a mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott.

Freedcamp árak

Ingyenes

Pro: 2,49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 19,99 USD/hó felhasználónként

Freedcamp értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

8. Csapatmunka

via Teamwork

A Teamwork egy projektmenedzsment szoftver vállalkozások és szabadúszók számára. Funkciói az ügyfelek műveleteire és a csapatok együttműködésére irányulnak, és olyan eszközöket tartalmaznak, mint az ügyfelek bevonása, a feladatkezelés, az időkövetés és még sok más.

A Teamwork legjobb funkciói

A költségvetés nyomon követése lehetővé teszi, hogy minden ügyfélprojektre költségvetést állítson be és kövesse nyomon.

A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy minden projekt és csapattag egyedi igényeinek megfelelő funkciókat válasszanak.

Az automatizálási funkciók olyan műveleteket végezhetnek, mint a feladatok létrehozása, a feladatok kiosztása és az értesítések létrehozása.

A népszerű platformokkal, mint a Dropbox, Google Drive, Trello, Slack és Zapier való integráció segít a munkafolyamatok egyszerűsítésében.

Csapatmunka korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a függő feladatok elérésére és elvégzésére.

Néhány projektmenedzser véleménye szerint az API nem konzisztens és lassú a válaszidő.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes

Starter: 8,99 USD/hó felhasználónként

Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként

Méretezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

9. Bonsai

via Bonsai

A Bonsai egy üzleti menedzsment platform szabadúszók, vállalkozók és önálló vállalkozók számára. Használja adminisztratív feladatok kezelésére, ügyfelek számlázására, időkövetésre, szerződések létrehozására, ajánlatok küldésére és még sok másra.

A Bonsai legjobb funkciói

A szerződéskezelési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyedi szerződéseket hozzanak létre, sablonokat használjanak, elektronikus aláírásokat fogadjanak el, és azokat felhőalapú tárolóban biztonságosan megőrizzék.

A számlázási funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy számlákat hozzanak létre, automatikus fizetési emlékeztetőket ütemezzenek, és népszerű szolgáltatókon keresztül fogadjanak fizetéseket.

Az automatizálási funkciók segítségével olyan feladatok, mint a fizetési emlékeztetők, a számlázás, az időkövetés, az ajánlatok nyomon követése és a szerződéskezelés automatikusan elvégezhetők.

Integrációk a Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe és PayPal alkalmazásokkal.

A Bonsai korlátai

Egyes felhasználók egyedi számlázási, szerződéses és egyéb fejlett CRM funkciók iránti igényt jelentenek.

Néhány felhasználó véleménye szerint a fizetések feldolgozása jelentős késedelmet szenved, és hiányoznak az azonnali tranzakciók.

Bonsai árak

Starter: 25 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 39 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként

Bonsai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (60+ értékelés)

10. ManyRequests

via ManyRequests

A ManyRequests egy ügyfélszolgálati platform vállalkozók és ügynökségek számára. Ügyfélportált és olyan funkciókat kínál, mint fizetési űrlapok, virtuális asszisztencia, élő csevegés és közösségi média üzenetküldés.

A ManyRequests legjobb funkciói

Ügyfélorientált eszközök a munkafolyamatok javításához és olyan területek fejlesztéséhez, mint a potenciális ügyfelek megszerzése, a találkozók ütemezése és az adatok bevitel

A többcsatornás támogatás feldolgozza az ügyfelek kéréseit élő csevegés, közösségi média, e-mail és egyéb csatornákon keresztül.

A virtuális asszisztens alkalmazás 24 órás támogatást nyújt, kezelve az ügyfelek kérdéseit és támogatási kéréseit.

Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a HubSpot, a Stripe és a Shopify, megkönnyíti az ügyfélszolgálati feladatok kezelését.

A ManyRequests korlátai

Egyes felhasználók a lassú válaszidők miatt nehézségeket jelentenek a funkciók használatával kapcsolatban.

A népszerű értékelő platformokon hiányoznak a felhasználói visszajelzések

ManyRequests árak

Starter: 99 USD/hó két felhasználó számára

Alapcsomag: 149 USD/hó öt felhasználó számára

Pro: 399 USD/hó 10 felhasználó számára

ManyRequests értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

Készen áll a munkafolyamat átalakítására?

A mai rendkívül versenyképes üzleti világban előnyt kell találnia, hogy megelőzze a versenytársakat.

A legjobb projektmenedzsment eszközök és CRM szoftverek segítségével komplex projekteket kezelhet, feladatokat oszthat ki, együttműködhet csapatával és ügyfeleit elégedetté teheti. ?

