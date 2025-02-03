10 fantasztikus Plutio alternatíva és versenytárs 2025-ben

Összegyűjtöttük a Plutio legjobb alternatíváit, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes megoldást. Készüljön fel arra, hogy munkája még élvezetesebbé váljon!
Mi az a Plutio alternatíva?
A Plutio egy all-in-one üzleti menedzsment platform. A listán szereplő különböző Plutio alternatívák hasonló all-in-one üzleti, ügyfél- és projektmenedzsment megoldásokat kínálnak.
Íme néhány közös jellemző, amelyet a következő üzleti menedzsment eszközében kerestünk:
- Projektmenedzsment eszközök
- Valós idejű csapatmunkát támogató eszközök
- Ajánlatkészítés
- Számlák készítése
- Fizetésfeldolgozás
- Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
- Munkafolyamat-optimalizálás és automatizálás
Lényegében a következő üzleti vagy projektmenedzsment eszköznek rugalmas teret kell biztosítania az adminisztratív feladatok elvégzéséhez, így több időt szentelhet a fontosabb dolgoknak.
Mit kell keresnie a Plutio alternatíváiban?
Számos fontos funkciót érdemes figyelembe venni, amikor a csapatának vagy vállalkozásának a legjobb Plutio alternatíváját keresi:
- Pontos időkövető eszközök a termelékenység növeléséhez
- Automatizálja a mindennapi feladatokat, hogy havonta több órát spóroljon meg.
- Beépített üzleti és működési menedzsment szoftver vagy funkciók
- Átfogó sablonkönyvtár különböző felhasználási esetekhez
- Sokfunkciós CRM szoftver a hatékony leadkezeléshez
- Űrlapok és felmérések az ügyfél-elégedettség nyomon követéséhez
- Integráció más népszerű eszközökkel
- Számlák készítése és feldolgozása
- Feladatkezelés, ütemezés és haladás nyomon követése
- Intuitív felhasználói felület testreszabható nézetekkel
- Munkaerő-tervező szoftverek és eszközök
A 10 legjobb Plutio alternatíva
Tudja, mennyire fontos, hogy üzleti és projektmenedzsment igényeit egyetlen platformon egyesítse. Tehát, ne is habozzon, ugorjon bele a Plutio 10 legjobb alternatívájába, hogy átalakítsa munkafolyamatát és racionalizálja üzleti tevékenységét.
1. ClickUp
Ha olyan all-in-one termelékenységi platformra van szüksége, amely segít a feladatok hatékony szervezésében és prioritásainak meghatározásában, akkor a ClickUp a megfelelő választás. Ez a népszerű projektmenedzsment eszköz minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre a nagyvállalatoknak és a kisvállalkozásoknak egyaránt szükségük van az erőforrások kezeléséhez, az együttműködéshez és a munkafolyamatok racionalizálásához.
A ClickUp teljesen testreszabható feladatok funkciója az egyik legnagyobb előnye, amely lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy prioritásokat állítsanak fel, emlékeztetőket állítsanak be, nyomon kövessék a teljesítéseket, és minden csapattagot tájékoztassanak a feladatok előrehaladásáról.
A ClickUp Dashboards szintén nagymértékben testreszabható és értékes eszköz, amely bármely projekt számára tökéletes irányítóállomást hozhat létre. Használja őket magas szintű áttekintésekhez, mélyebb betekintéshez, jobb erőforrás-kezeléshez és a teljes vállalkozás termelékenységének növeléséhez.
Párosítsa a műszerfalakat a nézetekkel, és korlátlan lehetőségek nyílnak meg a projektek kezelésében. Például:
- A táblázatos nézet az ideális megoldás az agilis munkafolyamatokhoz, a Kanban táblákhoz és a Gantt-diagramokhoz.
- A lista nézet segítségével jobb áttekintést kaphat a határidőkről és a feladatokról.
- A naptár nézet segít a csapatoknak és a vállalkozás tulajdonosainak áttekintést kapni a munkafolyamatokról.
- Az egyéni nézetek lehetővé teszik, hogy bármely meglévő opciót átalakítson a csapata igényei és szükségletei alapján.
Végül pedig ott van a ClickUp AI, egy egyedülálló, mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amelyet kifejezetten a projektmenedzsmenthez fejlesztettek ki. A ClickUp AI segítségével összefoglalhatja a megbeszéléseket a Docs-ban, feladatokká alakíthatja a teendőket, felvázolhatja a projekt mérföldköveit, megírhatja az ügyfélszolgálati e-maileket, és gyorsabban befejezheti a munkáját.
A ClickUp legjobb funkciói
- A sablonkönyvtár több mint 1000 sablont tartalmaz, amelyek minden szükséges elemet tartalmaznak a projektmenedzsmenthez. Például a ClickUp projektmenedzsment-dashboard sablon segítségével felülnézeti képet kaphat csapata előrehaladásáról, hogy a projektek zökkenőmentesen haladjanak.
- A projektmenedzsment minden területére szabott AI-asszisztens – az állapotjelentésektől a projektismertetőkig, a ClickUp AI mindent elvégez.
- Több mint 100 előre elkészített automatizálás, amellyel a munkafolyamatokat, a rutin feladatokat, a projektátadásokat és egyebeket automatizálhatja, valamint saját automatizálásokat is létrehozhat.
- Több mint 1000 más eszközzel integrálható, többek között a Monday.com, a Microsoft Teams, a Wrike, az Asana, a Trello és még sok más. Amit mi nem kínálunk, azt a Zapier segítségével létrehozhatja (API nem szükséges).
- Kompatibilis szinte minden eszközzel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS, Windows és Linux asztali alkalmazásokat, az Android és iOS mobilalkalmazásokat, valamint a népszerű böngészők webes hozzáférését.
A ClickUp korlátai
- Egyes vélemények szerint a csapat tagjai néha tanulási görbével szembesülnek, amikor megismerkednek a ClickUp funkcióival (ez ingyenes oktatóanyagokkal oldható meg).
- Egyes ügyfelek arról számolnak be, hogy a beállításokat testre kell szabniuk, mert az alapértelmezett beállításokkal túl sok értesítést kapnak.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (3800+ értékelés)
2. HoneyBook
A HoneyBook egy üzleti menedzsment szoftverplatform kreatív vállalkozók, startupok és kisvállalkozások tulajdonosai számára. Többek között projektcél-kezelési, feladatkezelési, számlázási és fizetésfeldolgozási eszközöket kínál.
A HoneyBook legjobb funkciói
- Az ügyfélportál szoftver üzenetküldési, fizetési feldolgozási és fájlellenőrzési funkciókkal rendelkezik.
- A sablonkönyvtár olyan elemeket tartalmaz, mint a munkarend-sablonok, amelyek segítségével gyorsabban és kevesebb oda-vissza levelezéssel intézheti ügyeit.
- Az automatizálási irányítópult lehetővé teszi, hogy egyedi automatizálásokat alkalmazzon a projekt életciklusának bármely szakaszában.
- Integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, a Calendly, a QuickBooks és a Zapier, hogy egységesítse munkafolyamatát.
A HoneyBook korlátai
- Egyes felhasználók zavarodottságot jelentenek az e-mailek küldése során, és nehézséget tapasztalnak annak megállapításában, hogy az e-mailek sikeresen elküldésre kerültek-e.
- Néhány projektmenedzser véleménye szerint a csapat tagjai nehezen tudnak átállni más projektmenedzsment szoftverekről a HoneyBookra.
HoneyBook árak
- Starter: 19 USD/hó felhasználónként
- Essentials: 39 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 79 USD/hó felhasználónként
HoneyBook értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)
3. Dubsado
A Dubsado egy projektmenedzsment platform szabadúszók és kisvállalkozások számára, akik egyszerűsíteni szeretnék működésüket. Egyszerű, testreszabható ügyfélportálos projektmenedzsment szoftvert kínál a jobb szervezés, számlázás, szerződések, kommunikáció és egyebek érdekében.
A Dubsado legjobb funkciói
- Az olyan együttműködési funkciók, mint a többfelhasználós szerepkörök, az egyéni jogosultságok és az egyéni irányítópultok javítják a csapat kommunikációját és hatékonyságát.
- Egyedi ajánlatok és számlázási megoldások, amelyekkel kiegészítő csomagokat hozhat létre bizonyos szakmai szolgáltatásokhoz, így az ügyfelek kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb opciókat.
- Az e-mailek küldésének, a meghívók ütemezésének és az űrlapok létrehozásának automatizálása segít racionalizálni a munkanapokat.
- Integráció olyan eszközökkel, mint a Zapier, a Xero és a QuickBooks, hogy mindenki ugyanazon az oldalon legyen.
A Dubsado korlátai
- Néhány felhasználói vélemény a számlatípusok változatosságának hiányát emeli ki.
- Néhány projektmenedzser visszajelzései szerint a munkafolyamatok beállítása zavaros és bonyolult.
Dubsado árak
- Starter: 20 USD/hó felhasználónként
- Premier: 40 USD/hó felhasználónként
Dubsado értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Dubsado alternatívákat!
4. SuiteDash
A SuiteDash egy minden méretű vállalkozás számára alkalmas munkamenedzsment szoftver és népszerű Plutio alternatíva. Olyan funkciókat kínál, mint az erőforrás-kihasználás becslése, időkövetés, automatikus számlázás, valós idejű kommunikáció és testreszabható munkafolyamatok. ?
A SuiteDash legjobb funkciói
- A hatékony számlázási funkciók között megtalálható a fejlett számlázás, a digitális ajánlatok, az online fizetések, az előfizetési lehetőségek és még sok más.
- Az ügyfélportál szoftver személyre szabott ügyfél-dashboardokat tesz lehetővé a fájlmegosztás, az együttműködés és a kommunikáció érdekében.
- A kód nélküli munkafolyamat-automatizálás kezeli a feladatok kiosztását és a testreszabott automatikus kommunikációt.
- A Zapier, a WordPress, a Google Naptár és más népszerű platformokkal való integráció segít egységesíteni a projektmenedzsment feladatok kezelését egyetlen irányítópulton.
A SuiteDash korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az ügyfelekkel való kommunikáció során küldött e-mailek spamként kerülnek megjelölésre.
- Néhány vállalkozás visszajelzései szerint a csapat tagjai és a projektmenedzserek számára a tanulási görbe meredek.
SuiteDash árak
- Kezdő ár: 19 USD/hó felhasználónként
- Thrive: 49 USD/hó felhasználónként
- Pinnacle: 99 USD/hó felhasználónként
SuiteDash értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (500+ értékelés)
5. 17hats
A 17hats egy all-in-one üzleti menedzsment megoldás kisvállalkozások tulajdonosai és vállalkozók számára, és egy népszerű Plutio alternatíva. Használja könyveléshez, ügyfélkommunikációhoz, részletes projektmenedzsmenthez és a haladás nyomon követéséhez.
A 17hats legjobb funkciói
- A műszerfalak, projektoldalak, névjegykártyák és címkék segítenek a projektek szervezettségének fenntartásában a hatékony munkafolyamatok érdekében.
- A teljes CRM-csomag tartalmazza a potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló sablonokat, azonnali válaszadást, fizetési terveket, online ütemezést és még sok mást.
- Automatizált ügyfélkommunikációs e-mailek, teendőlisták és feladatkezelés többféle testreszabási lehetőséggel.
- Integrációk olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, Fundy, QuickBooks és Zoom.
A 17hats korlátai
- A gyártó cégek visszajelzései szerint hiányoznak a speciális projektmenedzsment funkciók.
- Egyes véleményekben említik, hogy nehéz volt beállítani a szoftvert a csapatok és a projektmenedzserek számára.
17hats árak
- Alapvető funkciók: 15 USD/hó felhasználónként
- Standard: 30 USD/hó felhasználónként
- Premier: 60 USD/hó felhasználónként
17hats értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
6. Paperbell
A Paperbell egy projektmenedzsment eszköz edzők és más szolgáltató szakemberek számára. Úgy tervezték, hogy egyszerűsítse az edzésfolyamatokat, így a vállalkozás tulajdonosai az ügyfeleik edzésére koncentrálhatnak.
A Paperbell legjobb funkciói
- A CRM funkciók között szerepel az ütemezés, az ügyfélkezelés, a számlázás, a szerződéskötés és az együttműködési eszközök.
- A sablonok segítségével olyan online coaching csomagokat hozhat létre, amelyek ösztönzik az ügyfeleket a szolgáltatások ütemezésére, fizetésére és igénybevételére.
- Az automatizált e-mailek kezelik az ügyfelekkel való kommunikációt és a potenciális ügyfelek megszerzését, hogy segítsék az üzleti növekedést.
- Integráció a Xero, Sage, Wave Accounting és más népszerű számviteli eszközökkel
A Paperbell korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy ügyfeleik inkább olyan platformokon keresztül fizetnek a coaching programokért, amelyeket a Paperbell integrációi nem támogatnak.
- Egyes vélemények szerint javítani kell a ügyfelek számára látható oldalak vizuális kialakítását.
Paperbell árak
- Paperbell előfizetés: 57 USD/hó felhasználónként
Paperbell értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
7. Freedcamp
A Freedcamp egy projektmenedzsment eszköz szabadúszók, vállalkozók és kisvállalkozások számára. Számos olyan eszközt tartalmaz, amelyek segítenek csökkenteni az üzleti és projektmenedzsmenthez szükséges időt és energiát.
Ahogy a neve is mutatja, a Freedcamp ingyenes csomagot kínál. Ezzel a listán szereplő három Plutio alternatíva egyike, amely ingyenes előfizetést kínál, a másik kettő a ClickUp és a Teamwork. ?
A Freedcamp legjobb funkciói
- A testreszabható naptárak segítségével több, különböző méretű projektet is nyomon követhet egy kényelmes helyen.
- A projektmenedzsment funkciók között megtalálhatók a feladat létrehozása, a mérföldkövek nyomon követése, a projekt áttekintése és még sok más.
- Az olyan együttműködési funkciók, mint a címkézés, a megjegyzések és a beszélgetések, segítik az egyes csapattagok munkafolyamatainak racionalizálását.
- Integrálható a Slackkel, a Dropboxszal, a Zapierrel és más népszerű platformokkal, hogy minden egy helyen legyen.
A Freedcamp korlátai
- Néhány felhasználói véleményben említik, hogy egyszerűbb beállításra és további oktatóanyagokra lenne szükség a tanulási görbe csökkentése érdekében.
- Néhány felhasználó véleménye szerint a mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott.
Freedcamp árak
- Ingyenes
- Pro: 2,49 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 8,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 19,99 USD/hó felhasználónként
Freedcamp értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
8. Csapatmunka
A Teamwork egy projektmenedzsment szoftver vállalkozások és szabadúszók számára. Funkciói az ügyfelek műveleteire és a csapatok együttműködésére irányulnak, és olyan eszközöket tartalmaznak, mint az ügyfelek bevonása, a feladatkezelés, az időkövetés és még sok más.
A Teamwork legjobb funkciói
- A költségvetés nyomon követése lehetővé teszi, hogy minden ügyfélprojektre költségvetést állítson be és kövesse nyomon.
- A testreszabható munkafolyamatok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy minden projekt és csapattag egyedi igényeinek megfelelő funkciókat válasszanak.
- Az automatizálási funkciók olyan műveleteket végezhetnek, mint a feladatok létrehozása, a feladatok kiosztása és az értesítések létrehozása.
- A népszerű platformokkal, mint a Dropbox, Google Drive, Trello, Slack és Zapier való integráció segít a munkafolyamatok egyszerűsítésében.
Csapatmunka korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz számukra a függő feladatok elérésére és elvégzésére.
- Néhány projektmenedzser véleménye szerint az API nem konzisztens és lassú a válaszidő.
Csapatmunka árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 8,99 USD/hó felhasználónként
- Szállítás: 13,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként
- Méretezés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Csapatmunka értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
9. Bonsai
A Bonsai egy üzleti menedzsment platform szabadúszók, vállalkozók és önálló vállalkozók számára. Használja adminisztratív feladatok kezelésére, ügyfelek számlázására, időkövetésre, szerződések létrehozására, ajánlatok küldésére és még sok másra.
A Bonsai legjobb funkciói
- A szerződéskezelési funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyedi szerződéseket hozzanak létre, sablonokat használjanak, elektronikus aláírásokat fogadjanak el, és azokat felhőalapú tárolóban biztonságosan megőrizzék.
- A számlázási funkciók lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy számlákat hozzanak létre, automatikus fizetési emlékeztetőket ütemezzenek, és népszerű szolgáltatókon keresztül fogadjanak fizetéseket.
- Az automatizálási funkciók segítségével olyan feladatok, mint a fizetési emlékeztetők, a számlázás, az időkövetés, az ajánlatok nyomon követése és a szerződéskezelés automatikusan elvégezhetők.
- Integrációk a Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe és PayPal alkalmazásokkal.
A Bonsai korlátai
- Egyes felhasználók egyedi számlázási, szerződéses és egyéb fejlett CRM funkciók iránti igényt jelentenek.
- Néhány felhasználó véleménye szerint a fizetések feldolgozása jelentős késedelmet szenved, és hiányoznak az azonnali tranzakciók.
Bonsai árak
- Starter: 25 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 39 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 79 USD/hó felhasználónként
Bonsai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (60+ értékelés)
10. ManyRequests
A ManyRequests egy ügyfélszolgálati platform vállalkozók és ügynökségek számára. Ügyfélportált és olyan funkciókat kínál, mint fizetési űrlapok, virtuális asszisztencia, élő csevegés és közösségi média üzenetküldés.
A ManyRequests legjobb funkciói
- Ügyfélorientált eszközök a munkafolyamatok javításához és olyan területek fejlesztéséhez, mint a potenciális ügyfelek megszerzése, a találkozók ütemezése és az adatok bevitel
- A többcsatornás támogatás feldolgozza az ügyfelek kéréseit élő csevegés, közösségi média, e-mail és egyéb csatornákon keresztül.
- A virtuális asszisztens alkalmazás 24 órás támogatást nyújt, kezelve az ügyfelek kérdéseit és támogatási kéréseit.
- Az olyan eszközökkel való integráció, mint a Slack, a HubSpot, a Stripe és a Shopify, megkönnyíti az ügyfélszolgálati feladatok kezelését.
A ManyRequests korlátai
- Egyes felhasználók a lassú válaszidők miatt nehézségeket jelentenek a funkciók használatával kapcsolatban.
- A népszerű értékelő platformokon hiányoznak a felhasználói visszajelzések
ManyRequests árak
- Starter: 99 USD/hó két felhasználó számára
- Alapcsomag: 149 USD/hó öt felhasználó számára
- Pro: 399 USD/hó 10 felhasználó számára
ManyRequests értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Készen áll a munkafolyamat átalakítására?
A mai rendkívül versenyképes üzleti világban előnyt kell találnia, hogy megelőzze a versenytársakat.
A legjobb projektmenedzsment eszközök és CRM szoftverek segítségével komplex projekteket kezelhet, feladatokat oszthat ki, együttműködhet csapatával és ügyfeleit elégedetté teheti. ?
Ideje megnézni, mit tehetnek ezek az eszközök az üzleti tevékenységéért, a munkafolyamatokért és az eredményért. Tudja meg ingyenesen, regisztráljon még ma a ClickUp-ra!