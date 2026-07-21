12 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci s klienty v roce 2026

Nástroje pro spolupráci s klienty se dělí na dvě skupiny. Na jedné straně jsou nástroje založené na portálech, které klientům poskytují samostatný prostor s firemním brandingem. Na druhé straně jsou interní nástroje s přístupem pro hosty, které klientům umožňují omezený náhled do vašeho pracovního prostoru.
Vyberete-li si nesprávné řešení, ocitnete se zpátky u ztracených schválení, mnoha verzí souborů a rozsahu projektu, který se změnil v odpovědi, kterou nikdo neviděl.
Tento průvodce porovnává 12 nejlepších softwarových nástrojů pro spolupráci s klienty z hlediska toho, co je důležité pro externí práci, abyste si mohli vybrat ty nástroje, které se hodí k vašim stávajícím technologiím.
Přehled nejlepších nástrojů pro spolupráci s klienty
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Vynikající funkce
|Ceny*
|V čem zaostává
|Teamwork.com
|Středně velké agentury spravující komplexní, víceúrovňové cykly spolupráce s klienty
|Bezplatný externí přístup k přehledovým panelům, milníkům a sdíleným úkolům s integrovanými časovači, které vypočítávají náklady na zdroje v porovnání s rozpočtem
|Cena začíná na 9,99 $/měsíc (účtováno ročně)
|Používá odhady založené na hodinách, nikoli na story pointech, takže agilní vývojové týmy nemají přehled o plánování sprintů
|Moxo
|Společnosti v regulovaných odvětvích, které provádějí náročnou integraci nových klientů
|Samostatné vstupní portály s vlastní značkou pro klienty a dodavatele, s přehlednými pracovními postupy a šifrovanými elektronickými podpisy
|Zdarma; Business 960 $/rok
|Základní verze omezuje integrace a neobsahuje interní časomíry pro hodinové účtování.
|monday.com
|Marketingové agentury, které potřebují přehledné sledování postupu prací s barevným označením
|Barevně označené stavové tabule, díky kterým jsou zpoždění na první pohled zřejmá
|Zdarma; placená verze od 9 $/měsíc
|Chybí ochrana soukromí na úrovni sloupců, takže je obtížné skrýt citlivé údaje před dodavateli
|ClickUp
|Škálovatelné, mezifunkční týmy, které chtějí sjednotit interní procesy a práci s klienty
|Oprávnění pro hosty přesně určují, co klient vidí – úkoly, dokumenty, korektury, chat a formuláře v jednom pracovním prostoru a bezplatní hosté s právy pouze pro prohlížení
|Zdarma; placené od 7 $ za uživatele a měsíc
|Týmům, které dosud používaly specializovanou aplikaci, trvá konfigurace prostorů a oprávnění jeden až dva týdny.
|Asana
|Malé týmy koordinující pevně dané milníky pro klienty, které jsou závislé na časovém harmonogramu
|Sledování závislostí, které zajišťuje, že předávání úkolů podle časového plánu probíhá podle harmonogramu
|Zdarma; placené od 10,99 $/měsíc
|Navrženo spíše pro časové osy než pro intenzivní komunikaci s klienty; aby zůstalo použitelné, vyžaduje jasnou hierarchii
|Basecamp
|Rostoucí agentury, které hledají paušální cenovou nabídku s neomezeným počtem uživatelů ze strany klientů
|Paušální cena bez poplatků za jednotlivá uživatelská místa pro neomezený počet klientů
|Zdarma; Pro 15 $/měsíc/uživatel; Pro Unlimited 299 $/měsíc
|Chybí podrobná oprávnění k omezení přístupu k citlivým údajům na sdílených nástěnkách
|Slack
|Inženýrské a technické týmy, pro které je prioritou rychlá komunikace s klienty v reálném čase
|Bezplatné kanály Slack Connect, které zapojují externí partnery do společné konverzace
|Zdarma; placená verze od 8,75 $/měsíc/uživatel
|V kanálech s vysokým provozem mohou uniknout důležité aktualizace; bezplatná verze omezuje historii zpráv
|Google Workspace
|Distribuované týmy, které potřebují nenáročný nástroj pro společnou úpravu dokumentů s velkým množstvím dokumentů
|Živá, cloudová společná editace, která eliminuje cyklus „odeslat – revidovat – připojit přílohu“
|Ceny začínají na 7 $/měsíc (účtováno ročně)
|Optimalizováno pro dokumenty spíše než pro objemná data, takže velmi rozsáhlé tabulky s vzorci mohou zpomalovat chod; upozornění napříč aplikacemi se hromadí
|Notion
|Kreativní studia, která potřebují vysoce přizpůsobitelné klientské řídicí panely a centra pro správu materiálů
|Flexibilní bloky a oddělení Teamspace pro vytváření vlastních klientských portálů
|Zdarma; placené od 10 $/měsíc
|Velké databáze mohou zpomalovat chod systému; omezený přístup v režimu offline
|FuseBase
|Agentury orientované na klienty, které požadují portály ve stylu webových stránek s možností úplného přizpůsobení pod vlastní značku
|Prostory integrované přímo do portálu, které vypadají jako webové stránky, s přístupem přes magické odkazy a možností úplného přizpůsobení pod vlastní značkou
|Cena začíná na 32 $/měsíc (účtováno ročně)
|Pomalejší načítání a nemožnost přímého exportu dat do Google Sheets
|Zoho Projects
|Týmy s omezeným rozpočtem, které hledají známý způsob informování zainteresovaných stran ve stylu sociálních médií
|Projektový kanál ve stylu sociálních médií pro aktualizace, soubory a zpětnou vazbu
|Zdarma; placené od 4 $/měsíc
|Nabízí bohatou sadu funkcí, takže se v něm při práci s rozsáhlými portfolii orientuje hůře než v minimalistickém nástroji.
|Trello
|Nezávislí pracovníci a malé týmy, které plánují jednoduché a přehledné pracovní postupy pro klienty
|Schránka pro představenstvo, která automaticky převádí e-maily od klientů na kartičky s úkoly, které lze přetahovat
|Zdarma; placené od 5 $/měsíc
|Žádné nativní závislosti ani sledování času u složitých, víceúrovňových projektů
Jak v ClickUp hodnotíme software
Náš redakční tým se řídí transparentním postupem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde najdete podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je to software pro spolupráci s klienty?
Software pro spolupráci s klienty poskytuje externím klientům bezpečný sdílený prostor, kde mohou spolupracovat s vaším týmem. V rámci tohoto prostoru mohou sledovat průběh projektu, sdílet soubory, schvalovat výstupy a posílat vám zprávy, a to vše bez zásahu do vašich interních procesů.
Nejedná se o totéž jako interní nástroje pro spolupráci, které jsou určeny pro zaměstnance. A liší se to také od softwaru pro správu klientů, který spíše sleduje vztahy než zajišťuje společnou práci.
Rozdíl, na kterém záleží: dobré nástroje pro spolupráci s klienty vám umožňují přesně kontrolovat, co klient vidí, takže práce zůstává sdílená, ale váš pracovní prostor zůstává soukromý.
Na co se zaměřit při výběru softwaru pro spolupráci s klienty
Ohodnoťte každý nástroj podle devíti kritérií: model externího přístupu, bezpečné sdílení souborů a oprávnění, schvalování a korektury, spolupráce v reálném čase, viditelnost projektů pro klienty, možnost white-labelingu, integrace, ceny pro hosty a náročnost zapojení nových uživatelů.
Právě tyto aspekty odlišují nástroj vytvořený pro externí uživatele od interního nástroje, ke kterému byla dodatečně přidána funkce pro hosty. Zde je vysvětleno, proč je každý z těchto aspektů pro práci s klienty tak důležitý:
- Model externího přístupu (portál vs. host vs. obojí): Rozhodněte se, jakou část vašich činností klient uvidí. Portál je samostatný prostor s vaší značkou, do kterého se klient přihlásí; přístup pro hosty ho přesměruje do vašeho pracovního prostoru s určitými omezeními
- Bezpečné sdílení souborů a oprávnění: Ovládejte, kdo může soubory prohlížet, komentovat, upravovat nebo stahovat – a to na úrovni jednotlivých souborů, nikoli pouze pracovního prostoru. Práce s klienty stojí a padá na dokumentech, což činí bezpečné sdílení souborů nezbytnou podmínkou pro regulované činnosti.
- Schvalování a korektury: Zajistěte, aby schvalování bylo zdokumentováno, místo aby se ztratilo v e-mailech. Klienti schvalují výstupy a provádějí korektury kreativních návrhů na jednom místě a nejlepší online nástroje pro korektury tuto zpětnou vazbu připojí přímo k dané práci
- Spolupráce v reálném čase: Omezte zdlouhavou komunikaci tím, že klientům umožníte společně s vámi upravovat dokumenty a sdílet nápady ve sdílených dokumentech a na virtuálních tabulkách
- Přehlednost projektů pro klienty: Ukažte klientům stav, časové plány a kdo za co odpovídá, aniž byste odhalili interní dílčí úkoly a komunikaci v týmu
- White-labeling a branding: Umístěte na portál své logo, nikoli logo dodavatele. Pro konzultanty a agentury je to součástí profesionálního dojmu.
- Integrace: Propojte se s úložišti souborů, chatovými službami a kalendáři, které klienti již používají, aby nikdo nemusel opustit své stávající nástroje
- Cenový model pro hosty a klienty: Na toto si dejte pozor: některé nástroje účtují poplatek za každého hosta, jiné je zahrnují v ceně, u některých je počet hostů omezen, a v případě práce s klienty to může výrazně převýšit cenu základního předplatného
- Náročnost na zapracování klienta: Hladké zapracování podporuje přijetí nástroje; pokud klient potřebuje školení jen proto, aby mohl zveřejnit komentář, proces se zpomalí. Spojte svůj nástroj se specializovaným softwarem pro zapracování klientů a zajistěte si tak vztahy s vysokou mírou osobního kontaktu.
Pokud se přikláníte k značkovému klientskému portálu, toto video vám představí několik možností:
Nástroje pro spolupráci s klienty, které stojí za vyzkoušení v roce 2026
Do tohoto seznamu se dostalo dvanáct nástrojů pro spolupráci: Teamwork.com, Moxo, monday.com, ClickUp, Asana, Basecamp, Slack, Google Workspace, Notion, FuseBase, Zoho Projects a Trello.
Každý z nich vyniká v jiné oblasti a v jiné zase zaostává. U každého z níže uvedených nástrojů se zaměříme na to, pro koho je vhodný, v čem vyniká, kde má nedostatky a kolik stojí.
1. Teamwork.com (nejlepší pro správu klientů agentur ve středně velkých týmech)
Pokud váš tým potřebuje koordinovat výstupy pro klienty, aniž by musel platit za další softwarové licence, je Teamwork.com tou správnou volbou. Poskytuje externím zúčastněným stranám bezplatný přístup k přehledovým panelům, milníkům a sdíleným úkolům. Díky tomu je ideální volbou pro firmy poskytující profesionální služby, které potřebují transparentnost v průběhu dlouhých projektových cyklů.
Představme si, že marketingová agentura řídí tvorbu webových stránek. Klient je vyzván, aby přímo kontroloval vývojové úkoly, zaznamenával zpětnou vazbu nebo sledoval odpracované hodiny v rámci sdíleného seznamu. Manažeři mohou také spouštět nativní časomíry u jednotlivých úkolů a platforma automaticky vypočítává náklady na zdroje v porovnání s celkovým rozpočtem.
Klíčové funkce a přednosti
- Zabraňte roztříštěným konverzacím: Vytvářejte dočasné chatovací kanály pro krátkodobé projekty, aby se diskuse automaticky oddělily.
- Snižte manuální administrativu pomocí AI: Využijte Teamwork AI k sumarizaci aktualizací projektů, přípravě návrhů obsahu a zodpovídání dotazů týkajících se projektových dat
- Zjistěte souvislosti minulých rozhodnutí: Prohledávejte kompletní historii zpráv a odhalte důvody rozhodnutí, aniž byste museli prohledávat e-mailové konverzace
- Aktualizujte úkoly ze svých stávajících kanálů: Propojte Slack a upravujte seznamy úkolů přímo, aniž byste museli používat příliš mnoho nástrojů
Ceny
- Základní informace: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Accelerate: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Optimalizace: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,4/5 (více než 1 150 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
V čem Teamwork.com zaostává: Agilní vývojové týmy budou čelit problémům s přizpůsobením, protože nástroj používá odhady založené na hodinách namísto story pointů. Platforma také postrádá pokročilou správu backlogu a podrobné pracovní postupy pro životní cyklus chyb.
Teamwork.com vynechte, pokud: Vaše týmy vyžadují nativní rámce pro plánování sprintů nebo potřebují vidět dokončené i aktivní úkoly současně na jedné obrazovce.
Co říkají skuteční uživatelé o Teamwork.com?
Přečtěte si recenzi na Teamwork.com od tohoto recenzenta na G2:
Na Teamwork.com se mi nejvíce líbí jeho komplexní funkce pro řízení projektů, včetně sledování úkolů, řízení času, nástrojů pro spolupráci a funkcí pro vytváření reportů. Pomáhá týmům udržovat pořádek, zvyšovat produktivitu, efektivně dodržovat termíny a úspěšně zajistit jasnou komunikaci po celou dobu trvání projektu.
Na Teamwork.com se mi nejvíce líbí jeho komplexní funkce pro řízení projektů, včetně sledování úkolů, řízení času, nástrojů pro spolupráci a funkcí pro vytváření reportů. Pomáhá týmům udržovat pořádek, zvyšovat produktivitu, efektivně dodržovat termíny a úspěšně zajistit jasnou komunikaci po celou dobu trvání projektu.
2. Moxo (nejlepší pro automatizaci registrace na klientském portálu)
Moxo, které bylo vyvinuto s cílem přesunout správu klientských účtů do sjednocených pracovních prostorů, vytváří odlišné vstupní body pro různé externí zúčastněné strany. Klienti vidí jedno rozhraní portálu, dodavatelé komunikují prostřednictvím samostatného rozhraní a interní týmy popisují kroky realizace srozumitelným jazykem, aby vytvořily pracovní postupy. Externí strany jsou tak od prvního dne informovány o harmonogramu realizace.
Realitní kancelář jej může využít k zaškolování nových partnerů. Společnost sdílí propagační materiály k nabídkám nemovitostí a plánuje úvodní hovory přímo v mobilní aplikaci. Noví agenti podepisují dokumenty k zaškolení přímo prostřednictvím zabezpečeného rozhraní a podpisy klientů jsou chráněny šifrováním na podnikové úrovni.
Klíčové funkce a přednosti
- Zvyšte denní provozní kapacitu: Nasazujte asistenty s umělou inteligencí, kteří jsou vyškoleni na základě interních firemních dovedností, aby zvládali rutinní práci
- Okamžitě odhalte zablokované projekty: Vyhledávejte údaje o výkonu týmu v reálném čase v srozumitelné formě a odhalte úzká místa
- Přizpůsobte si firemní identitu: Vložte vlastní loga a barvy značky do každého panelu určeného pro zainteresované strany
- Zrychlete sběr dokumentů: Bezpečně vyžádejte, přijímejte a organizujte soubory klientů, aniž byste se museli spoléhat na přílohy e-mailů
Ceny
- Zdarma
- Business: 960 $/ročně
- Pro: 4 800 $/ročně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,5/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
V čem Moxo zaostává: Základní verze omezuje přímé připojení k externím databázím a složkám v cloudovém úložišti. Toto omezení nutí k ručnímu duplikování dat, zatímco absence interních časoměrů zpomaluje vykazování odpracovaného času.
Moxo vynechte, pokud: Vaše podnikání vyžaduje přesné hodinové fakturace nebo rozsáhlé integrace na základní úrovni.
Co říkají skuteční uživatelé o Moxo?
Podívejte se, co na Moxo oceňuje tento recenzent z G2:
Oceňuji vylepšenou uživatelskou zkušenost a uživatelsky přívětivý design. Možnost přizpůsobit formuláře a oznámení pro naše klienty byla pro náš tým nesmírně cenná. Navíc tým zákaznické podpory reaguje velmi rychle a je spolehlivým zdrojem pomoci, kdykoli potřebuji podporu.
Oceňuji vylepšenou uživatelskou zkušenost a uživatelsky přívětivý design. Možnost přizpůsobit formuláře a oznámení pro naše klienty byla pro náš tým nesmírně cenná. Navíc tým zákaznické podpory reaguje velmi rychle a je spolehlivým zdrojem pomoci, kdykoli potřebuji podporu.
3. monday.com (Nejlepší pro vizuální sledování projektů v marketingových agenturách)
Pokud váš tým v současné době sleduje účty klientů pomocí roztříštěných tabulek, monday.com je nahradí stavovými tabulemi s barevným kódováním. Můžete si vizualizovat termíny a podle toho plánovat. Aktualizace se přímo vážou ke konkrétním výstupům a speciální sloupec „odpovědná osoba“ ukazuje, kdo je za úkol zodpovědný, aniž by bylo nutné pořádat neustálé koordinační schůzky.
Kreativní agentura řídící multikanálovou kampaň může pro externí partnery nasadit sdílenou nástěnku. Nové žádosti o materiály přicházejí prostřednictvím zabudovaných webových formulářů, které automaticky vyplňují řádky s údaji o termínech. Account manažeři kliknou na zabudované hodiny, aby sledovali fakturovatelné hodiny strávené revizemi, a tato data se přímo přenášejí do zpráv o postupu prací pro klienta.
Klíčové funkce a přednosti
- Organizujte si den v jediném přehledu: Sdružte osobní úkoly ze všech aktivních výborů do jediné týdenní časové osy
- Uchovávejte kompletní historii interakcí s klienty: Zaznamenávejte hovory s klienty, e-maily a poznámky z jednání do centralizovaného protokolu kontaktů
- Zobrazte, kdo má volnou kapacitu: Vizuálně koordinujte pracovní zátěž na časové ose, abyste zjistili dostupnost pro nové zakázky od klientů
- Získejte rychlejší přehled o projektech díky umělé inteligenci: Využijte monday AI k generování aktualizací, shrnování pracovních úkolů, klasifikaci požadavků a pomoci při vytváření pracovních postupů
Ceny
- Zdarma
- Základní: 9 $/měsíc na uživatele
- Standard: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,7/5 (více než 16 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 900 recenzí)
V čem monday.com zaostává: Tabule na monday.com neumožňují omezit zobrazení na úrovni sloupců, takže skrytí citlivých údajů o klientech před externími dodavateli na sdílené tabuli vyžaduje pečlivé plánování. Navíc je sice jeho nástroj pro automatizaci výkonný, ale u složitých logických podmínek typu „pokud/pak“ se stále spoléhá na ruční zadávání. Složité řetězce pravidel se hodí spíše pro týmy, které jsou ochotné investovat čas do jejich nastavení.
Vynechte monday.com, pokud: Vaše činnost vyžaduje přísné kontroly ochrany soukromí na úrovni sloupců při sdílení aktivních sledovacích tabulek s externími partnery.
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Přečtěte si, co o monday.com říká tento recenzent na G2 :
Na nástroji monday Work Management se mi nejvíc líbí, jak snadno umožňuje přehled o práci na první pohled. Stačí otevřít tabuli a během několika vteřin mám jasno v tom, co se právě zpracovává, na co se čeká od klienta a co má zpoždění. Štítky se stavem, odpovědné osoby a termíny odevzdání jsou velmi přehledné, takže se nemusím tolik domýšlet a v Slacku ani v e-mailech se objevuje méně zpráv typu „Kdo to má na starosti?“
Na nástroji monday Work Management se mi nejvíc líbí, jak snadno umožňuje přehled o práci na první pohled. Stačí otevřít tabuli a během několika vteřin mám jasno v tom, co se právě zpracovává, na co se čeká od klienta a co má zpoždění. Štítky se stavem, odpovědné osoby a termíny jsou velmi přehledné, takže se nemusím tolik domýšlet a v Slacku ani v e-mailech se objevuje méně zpráv typu „Kdo to má na starosti?“
4. ClickUp (Nejlepší platforma typu „vše v jednom“ pro práci s klienty i interní činnosti)
Většina týmů spravuje práci pro klienty v jednom nástroji a interní práci v jiném. ClickUp toto rozdělení odstraňuje. Úkoly, dokumenty, tabule, chat, přehledy, schvalování a formuláře – to vše najdete v jednom pracovním prostoru. Díky typům hostů s oprávněním pouze pro prohlížení a s řízenými oprávněními můžete přesně kontrolovat, co klient vidí. Pro přístup bez nutnosti přihlášení umožňují veřejně sdílené náhledy komukoli sledovat průběh práce prostřednictvím odkazu.
Takto to funguje. Agentura zabývající se budováním značky nastaví klientovi složku v ClickUp s seznamem výstupů, dokumentem s briefem a dashboardy ClickUp pro sledování pokroku. Klient se přihlásí, vkládá poznámky ke korekturám do návrhových souborů (PNG, PDF nebo video) a posílá zprávy týmu v chatu. Nikdy nevidí interní sprintové tabule ani konverzace týmu.
Formuláře ClickUp shromažďují nové žádosti o materiály a automaticky vytvářejí úkoly ve správném seznamu. Funkce detekce spolupráce v reálném čase ukazuje, kdy klient prohlíží nebo upravuje dokument. Dokumenty se automaticky ukládají přibližně 1,5 sekundy poté, co někdo přestane psát, takže společná úprava probíhá prakticky okamžitě.
Klíčové funkce a přednosti
- Nahraďte roztříštěnou komunikaci chatem: Umožněte vyhledávání konverzací společně s úkoly, na které odkazují, pomocí kanálů ClickUp Chat v rámci jednotlivých projektů
- Zrychlete dodávky pro klienty: Automatizujte schvalování, opakující se úkoly, aktualizace stavu a předávání úkolů pomocí pracovních postupů bez nutnosti programování
- Okamžité odpovědi: Pomocí Brain MAX můžete prohledávat úkoly, dokumenty a chat, abyste vytvořili souhrny projektů, našli soubory nebo sepsali aktualizace stavu, aniž byste museli prohledávat složky
- Přeneste rutinní dotazy klientů na někoho jiného: Přiřaďte klientům „superagenta“ poháněného umělou inteligencí, kterého mohou @zmínit, aby získali aktualizace, vyhledali soubory nebo vyřešili úkoly, čímž ušetříte svému týmu opakované dotazy na stav.
Ceny
Hodnocení
- G2: 4,6/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
V čem ClickUp zaostává: Šíře funkcí, díky níž ClickUp sjednocuje různé nástroje, zároveň znamená náročnější počáteční nastavení: týmy přecházející z jednoúčelových aplikací obvykle potřebují týden či dva na konfiguraci prostorů, zobrazení a oprávnění, než se s ním sžijí.
ClickUp vynechte, pokud: Portál ve stylu mikrostránky s vaší značkou je pro vás nezbytnou podmínkou a jeho vytváření pomocí oprávnění pro hosty se vám jeví jako příliš pracné pro váš pracovní postup.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Jak tato všestranná platforma ClickUp pomáhá tomuto recenzentovi na G2:
Nejvíc se mi líbí, že vše sjednocuje na jednom místě. Před ClickUpem jsem měl sledování projektů, práci pro klienty a koordinaci týmu roztříštěné mezi různými nástroji, a teď je vše v jednom systému. Můžu spravovat naše projekty, sledovat plnění úkolů pro klienty a koordinovat tým, aniž bych musel přeskakovat mezi aplikacemi. Toto uspořádání s jediným zdrojem pravdy bylo pro nás za poslední rok tím největším přínosem.
Nejvíc se mi líbí, že vše sjednocuje na jednom místě. Před ClickUpem jsem měl sledování projektů, práci pro klienty a koordinaci týmu roztříštěné mezi různými nástroji, a teď je vše v jednom systému. Můžu řídit naše projekty, sledovat plnění úkolů pro klienty a koordinovat tým, aniž bych musel přeskakovat mezi aplikacemi. Toto uspořádání s jediným zdrojem pravdy bylo pro nás za poslední rok tím největším přínosem.
Zjistěte, jak v ClickUp pozvat a spravovat hosty:
5. Asana (nejlepší pro koordinaci časového harmonogramu v malých týmech)
Asana zajišťuje přehlednost práce s klienty díky strukturovaným projektům, časovým osám a závislostem mezi úkoly, díky nimž lze snadno sledovat pokrok. Týmy mohou pozvat klienty ke spolupráci na konkrétních projektech, shromažďovat zpětnou vazbu přímo k jednotlivým úkolům a automatizovat rutinní aktualizace, aniž by vznikaly dlouhé e-mailové řetězce. Platforma zajišťuje jasnost ohledně odpovědnosti, termínů a dalších kroků.
Majitel malé firmy, který řídí školení zákazníků, může pomocí šablon Asany vytvořit pracovní postup pro zaškolování nových zaměstnanců, který okamžitě vygeneruje 40 až 50 závislých úkolů. Systém sleduje závislosti, aby zajistil, že k interním předáním dojde podle plánu. Členové týmu přidávají komentáře k jednotlivým kartám, nahrávají projektové soubory a zmiňují kolegy, aby sdíleli kontext.
Klíčové funkce a přednosti
- Automatizujte opakující se provozní kroky: Použijte vlastní logiku spouštěčů k automatickému přesunu karet při splnění konkrétních podmínek
- Oslavujte dosažené milníky: Spouštějte na obrazovce animace s poděkováním, abyste zvýšili motivaci týmu
- Buďte vždy o krok napřed před termíny: Vizualizujte závislosti a časové osy, abyste odhalili překážky ještě předtím, než způsobí zpoždění dodávky
- Ušetřete čas díky umělé inteligenci: Využijte Asana AI k shrnutí projektů, identifikaci rizik, doporučení dalších kroků a zodpovězení otázek týkajících se probíhajících prací
Ceny
- Pro osobní použití: Zdarma
- Starter: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Advanced: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,4/5 (více než 13 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 400 recenzí)
V čem Asana zaostává: Aktualizace platformy občas mění zavedené funkce, což nutí uživatele trávit čas hledáním nových softwarových řešení. Recenzenti také poukazují na to, že při najetí myší na úkoly se tyto automaticky otevírají, což při každodenní práci způsobuje drobné potíže.
Asanu vynechte, pokud: Váš tým nemá jednotnou strukturální hierarchii, protože databáze se pak snadno stane nepřehlednou skládkou úkolů.
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Proč tento recenzent z G2 považuje Asanu za uživatelsky přívětivou:
Asana mi připadá neuvěřitelně uživatelsky přívětivá a snadno použitelná. Pro můj malý tým je jako stvořená. Líbí se mi integrace aplikace s Clockify, která mně i mému stážistovi šetří spoustu času při vyřizování plateb a sledování odpracovaných hodin a výkazů práce. Přehled, který poskytuje mému týmu o projektech a úkolech pro klienty, je opravdu přínosný.
Asana mi připadá neuvěřitelně uživatelsky přívětivá a snadno použitelná. Pro můj malý tým je jako stvořená. Líbí se mi integrace aplikace s Clockify, která mně i mému stážistovi šetří spoustu času při vyúčtování, sledování odpracovaných hodin a vedení výkazů práce. Přehled, který poskytuje mému týmu o projektech a úkolech pro klienty, je opravdu přínosný.
6. Basecamp (nejlepší pro spolupráci s klienty za paušální poplatek v rostoucích agenturách)
Díky paušálnímu cenovému modelu a nulovým poplatkům za uživatele je Basecamp nejjednodušší volbou pro rostoucí agentury, které chtějí především zabránit roztříštěnosti informací o projektech. Platforma nahrazuje e-mailové konverzace centralizovanými diskusními fóry a přehlednými seznamy úkolů. Interní týmy mohou do konkrétních projektů přidávat externí dodavatele a klienty bez dalších nákladů.
Ředitel agentury může pomocí řídicího panelu Mission Control okamžitě zkontrolovat stav projektu. Tým sleduje vizuální ukazatel, aby mohl posoudit pokrok, aniž by musel otevírat jednotlivé tabule. Klienti se účastní chatů v Campfire nebo prohlížejí soubory přímo ve sdíleném rozhraní.
Klíčové funkce a přednosti
- Včas odhalte úzká místa: Sledujte pomocí Hillových grafů, zda se úkoly nacházejí ve fázi plánování nebo realizace.
- Omezte počet schůzek o stavu projektu: Naplánujte si opakované výzvy k aktualizaci, které automaticky shromažďují informace o pokroku týmu
- Rychle najděte ztracené soubory: Shromážděte všechny aktivní soubory a komentáře na jedné obrazovce „Everything View“
- Rychleji připravujte aktualizace projektů: Využijte Basecamp AI k psaní aktualizací stavu, brainstormingu nápadů a shrnování probíhajících diskusí
Ceny
- Zdarma
- Pro: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Unlimited: 299 $/měsíc
Hodnocení
- G2: 4,1/5 (více než 5 300 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 14 200 recenzí)
V čem Basecamp zaostává: Upřednostňuje jednoduchost na úkor detailního nastavení, takže omezení přístupu externích spolupracovníků k citlivým údajům na sdílených nástěnkách není jeho silnou stránkou. Týmy, které potřebují přísná oprávnění pro jednotlivé položky, by to měly zvážit jako první.
Basecamp vynechte, pokud: Potřebujete omezit přístup k citlivým údajům na sdílených nástěnkách nebo nastavit přísná oprávnění pro jednotlivé položky pro externí spolupracovníky.
Co říkají skuteční uživatelé o Basecampu?
Podívejte se, jak tento recenzent na G2 používá Basecamp:
Jsem zodpovědný za koordinaci několika týmů a Basecamp podporuje komunikaci a spolupráci v rámci celé organizace. Usnadňuje sdílení referenčních materiálů, projektových dokumentů a pracovních souborů se všemi zúčastněnými, čímž omezuje nejasnosti a potíže se správou verzí. Lze jej snadno propojit s nástroji pro CRM, marketing a zákaznický servis, což mi umožňuje sladit práci s klienty s interními procesy.
Jsem zodpovědný za koordinaci několika týmů a Basecamp podporuje komunikaci a spolupráci v rámci celé organizace. Usnadňuje sdílení referenčních materiálů, projektových dokumentů a pracovních souborů se všemi zúčastněnými, čímž omezuje nejasnosti a potíže se správou verzí. Lze jej snadno propojit s nástroji pro CRM, marketing a zákaznický servis, což mi umožňuje sladit práci s klienty s interními procesy.
7. Slack (nejlepší pro komunikaci v reálném čase v rámci technických týmů)
Slack zjednodušuje komunikaci s klienty tím, že nahrazuje dlouhé e-mailové řetězce zasíláním zpráv v reálném čase v jednom digitálním prostoru.
Tým inženýrů, který řeší náhlý nárůst zatížení databáze, může zahájit živou poradu přímo v monitorovacím kanálu. Inženýři sdílejí obrazovky a okamžitě diskutují o řešeních, aniž by museli přepínat do aplikace třetí strany. Tyto diskuse vytvářejí prohledávatelnou historii, která slouží jako živá dokumentace pro pozdější analýzu.
Externí spolupráce funguje prostřednictvím pozvánek zasílaných partnerům zdarma přes zabezpečený kanál, což jim umožňuje podílet se na schvalování kreativních návrhů. Díky tomu se z chatové aplikace stává sdílený pracovní prostor pro externí partnery.
Klíčové funkce a přednosti
- Automatizujte schvalovací procesy bez programování: Vytvářejte rutinní pracovní postupy pomocí spouštěčů a akcí typu „drag-and-drop“
- Zrychlete procesy externího posuzování: Pozvěte dodavatele do zabezpečených sdílených kanálů, aniž by jim tím vznikly jakékoli náklady
- Okamžitě zachyťte náhodné odhalení klíčů: Detekujte soukromé API tokeny ve zprávách dříve, než dojde k narušení bezpečnosti
- Najděte odpovědi bez nutnosti posouvání stránky: Pokládejte otázky umělé inteligenci Slacku v přirozeném jazyce a získávejte informace z konverzací a sdílených znalostí napříč kanály
Ceny
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc na uživatele
- Business+: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,5/5 (více než 39 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 24 000 recenzí)
V čem Slack zaostává: Jelikož je Slack navržen pro chat v reálném čase, mohou důležité aktualizace v kanálech s vysokým provozem zapadnout, a proto funguje nejlépe v kombinaci se systémem pro evidenci rozhodnutí.
Slack vynechte, pokud: Váš tým využívá bezplatnou verzi k vedení trvalého prohledávatelného archivu minulých rozhodnutí.
Co říkají skuteční uživatelé o Slacku?
Výhody používání Slacku podle tohoto recenzenta na G2:
Na Slacku se mi nejvíc líbí historie konverzací a možnost vyhledávání. Všechny mé konverzace ve Slacku jsou pečlivě zaznamenány, stejně jako všechny mé dokumenty a další údaje. I když jsem o klienta přišel a už se mnou není v kontaktu, všechny konverzace, které jsem s ním vedl, zůstanou uloženy v historii dané konverzace, což je velmi užitečné.
Na Slacku se mi nejvíc líbí historie konverzací a možnost vyhledávání. Všechny mé konverzace ve Slacku jsou pečlivě zaznamenány, stejně jako všechny mé dokumenty a další údaje. I když jsem o klienta přišel a už se mnou není v kontaktu, všechny konverzace, které jsem s ním vedl, zůstanou uloženy v historii dané konverzace, což je velmi užitečné.
8. Google Workspace (nejlepší pro jednoduchou společnou úpravu dokumentů s klienty)
Google Workspace sjednocuje e-mail, dokumenty, tabulky, prezentace, videokonference a cloudové úložiště do jednoho propojeného prostředí pro spolupráci. Místo přesouvání souborů mezi samostatnými aplikacemi spolupracují interní týmy a klienti přímo ve sdílených dokumentech s živými komentáři, návrhy a historií verzí. Díky nastavení oprávnění lze snadno sdílet s externími partnery pouze to, co je relevantní.
Marketingová agentura připravující uvedení produktu na trh může vytvářet návrhy textů kampaně v Google Docs, zatímco klient vkládá komentáře v reálném čase. Designéři nahrávají kreativní podklady na Drive, tým projednává úpravy v Google Meet a konečná schválení probíhají bez nutnosti zasílat četné přílohy e-mailem. Všichni pracují na základě stejných aktuálních údajů.
Klíčové funkce a přednosti
- Zrychlete schvalování projektů: Uzavírejte dohody a smlouvy s dodavateli přímo v textových dokumentech pomocí nativních elektronických podpisů
- Spolupracujte odkudkoli: Upravujte dokumenty, tabulky a prezentace současně na stolních počítačích i mobilních zařízeních
- Snižte množství opakující se práce díky umělé inteligenci: Využijte Gemini ve Workspace k vytváření shrnutí schůzek, přípravě návrhů e-mailů a generování obsahu v aplikacích Docs, Gmail, Sheets a Meet
- Automatická ochrana údajů klientů: Klasifikujte citlivé záznamy pomocí kontrol dodržování předpisů založených na umělé inteligenci a interních bezpečnostních pravidel
Ceny
- Základní tarif: 7 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Navíc: 22 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,6/5 (více než 47 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 17 500 recenzí)
Kde Google Workspace zaostává: Velmi rozsáhlé tabulky s velkým množstvím vzorců se mohou při současném úpravách více uživateli zpomalit. Souhrnná oznámení z Gmailu, Dokumentů a Kalendáře mohou také během špičky způsobit nepřehlednost na řídicím panelu.
Google Workspace vynechte, pokud: Vaše práce pro klienty probíhá v rozsáhlých systémech pro sledování úkolů s velkým množstvím vzorců nebo pokud potřebujete strukturovaný projektový systém namísto hromady sdílených dokumentů.
Co říkají skuteční uživatelé o Google Workspace?
Toto říká recenzent z G2 o Google Workspace:
Spolupráce v reálném čase je pro mě největší výhodou. Líbí se mi, že mohu pracovat v tabulce nebo dokumentu současně se svým týmem, aniž bych se musel starat o správu verzí nebo si soubory posílat e-mailem sem a tam. Díky synchronizaci všeho v jednom cloudovém úložišti je snadné přepínat mezi notebookem a telefonem a přitom mít všechny projekty přehledně uspořádané.
Spolupráce v reálném čase je pro mě největší výhodou. Líbí se mi, že mohu pracovat v tabulce nebo dokumentu současně se svým týmem, aniž bych se musel starat o správu verzí nebo si soubory posílat e-mailem sem a tam. Díky synchronizaci všeho v jednom cloudovém úložišti je snadné přepínat mezi notebookem a telefonem a přitom mít všechny projekty přehledně uspořádané.
9. Notion (nejlepší pro wiki určené pro klienty a sdílené dokumenty)
Pokud váš kreativní tým potřebuje vysoce přizpůsobitelné řídicí panely pro sledování výstupů pro klienty, stojí za to se podívat na Notion. Tento nástroj zachází s projektovou dokumentací jako s flexibilními bloky, nikoli jako s rigidními šablonami. Týmy mohou vytvářet personalizované klientské portály, které vedle sebe obsahují směrnice pro značku, rozpočty a harmonogramy.
Fotografické studio může využít databázovou strukturu ke správě složitých kalendářů focení. Manažer přepíná stejný datový soubor z plochého seznamu do kalendářového zobrazení v závislosti na aktuální potřebě. Tento jediný zdroj dat propojuje interní fotografy s externími editory v rámci jednoho živého zdroje pravdivých informací. Úpravy stránek v reálném čase umožňují rozptýleným týmům spolupracovat asynchronně napříč časovými pásmy.
Klíčové funkce a přednosti
- Zachovejte soukromí účtů: Oddělte citlivé pracovní prostory klientů od interních složek pomocí oddělení Teamspace
- Ovládejte, co vidí externí dodavatelé: Nastavte podrobná oprávnění k databázi na úrovni složek v rámci sdílených dokumentů
- Odstraňte ruční kontrolu stavu: Sledujte zmínky a revize stránek chronologicky v automatizované doručené poště
- Získejte okamžité odpovědi díky umělé inteligenci: Využijte Notion AI k shrnutí poznámek z jednání, generování obsahu, prohledávání znalostí v pracovním prostoru a zodpovídání otázek napříč dokumenty
Ceny
- Zdarma
- Navíc: 10 $/měsíc na uživatele
- Business: 20 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,6/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 600 recenzí)
V čem Notion zaostává: Notion funguje svižně u dokumentů a malých databází, ale velmi velké nebo hluboce vnořené databáze jej mohou zpomalit. Týmy pracující s velkými objemy dat by měly před zavedením provést testy v reálném měřítku. Omezený je také offline přístup, což je nejdůležitější v případě, že váš terénní tým pracuje bez spolehlivého připojení.
Notion vynechte, pokud: Vaše terénní činnosti vyžadují desktopovou aplikaci, která spolehlivě funguje i bez aktivního připojení k internetu.
Co říkají skuteční uživatelé o Notionu?
Takto hodnotí Notion jeden z recenzentů na G2:
Opravdu se mi líbí sdílený týmový prostor v Notionu pro správu klientů. Pomáhá nám efektivně zaznamenávat poznámky z jednání a sdílet seznamy úkolů. Využíváme a oceňujeme také funkci kalendáře. Funkce seznamu úkolů nám umožňuje zadávat úkoly, přiřazovat je různým osobám, měnit termíny splnění a nastavovat priority, což je pro nás opravdu užitečný nástroj.
Opravdu se mi líbí sdílený týmový prostor v Notionu pro správu klientů. Pomáhá nám efektivně zaznamenávat poznámky z jednání a sdílet seznamy úkolů. Využíváme a oceňujeme také funkci kalendáře. Funkce seznamu úkolů nám umožňuje zadávat úkoly, přiřazovat je různým osobám, měnit termíny splnění a nastavovat priority, což je pro nás opravdu užitečný nástroj.
10. FuseBase (nejlepší pro klientské portály ve stylu mikrostránek v agenturách)
Fusebase kombinuje klientské portály, spolupráci na projektech a dokumentaci v jediném pracovním prostoru. Agentury vytvářejí portály s vlastní značkou, kde mají klienti přístup k aktualizacím projektů, mohou schvalovat výstupy, sdílet soubory a nacházet odpovědi, aniž by museli prohledávat e-mailové konverzace. Odstraňuje tak nutnost učení se pro partnery, kteří mají potíže s tradičními projektovými dashboardy.
Agentura může zřídit digitální prodejní místnost pro sdílení souborů a shromažďování právoplatných podpisů. Přístup prostřednictvím „magických odkazů“ bez hesla zaručuje okamžitý vstup zainteresovaných stran. Interní poznámky jsou uloženy v samostatném backendovém pracovním prostoru, který zcela skrývá obsah před klienty.
Klíčové funkce a přednosti
- Zjistěte, jaký obsah u klientů vyvolává největší ohlas: Sledujte ukazatele zapojení napříč zdroji portálu pomocí vestavěných analytických nástrojů
- Pracujte chytřeji s umělou inteligencí: Využijte integrovaného asistenta s umělou inteligencí k prohledávání firemních znalostí, generování obsahu, shrnování dokumentů a zodpovídání otázek na základě dat z vašeho pracovního prostoru
- Odstraňte veškeré označení platformy: Přidejte vlastní nastavení SMTP, loga a názvy domén pro plnou kontrolu nad white-label řešením
- Omezte neustálou komunikaci tam a zpět: Centralizujte diskuze, soubory a aktualizace projektů v rámci vyhrazených pracovních prostorů pro klienty
Ceny
- Solo: 32 $/měsíc
- Essentials: 82 $/měsíc (až 5 uživatelů)
- Advanced: 266 $/měsíc (až 50 uživatelů)
- Neomezený: Ceny na míru
Hodnocení
- G2: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
V čem FuseBase zaostává: FuseBase je navržen s prioritou na portál, takže v pracovních postupech s velkým objemem dat neexceluje. Neumožňuje přímý export do Google Sheets, takže týmy, které pracují především s tabulkami, budou potřebovat alternativní řešení pro export dat.
FuseBase vynechte, pokud: Vaše agentura potřebuje možnost rychlého exportu dat do externích tabulek.
Co říkají skuteční uživatelé o FuseBase?
Přečtěte si recenzi na FuseBase od tohoto recenzenta na G2:
Můj tým má k dispozici vyhrazený interní prostor s nástroji pro projektové řízení a editorem dokumentů, zatímco naši klienti mají k dispozici personalizovaný portál s asistentem využívajícím umělou inteligenci. FuseBase hladce zpracovává data, což umožňuje našim prodejním a onboardingovým týmům soustředit se více na budování vztahů než na administrativní úkoly.
Můj tým má k dispozici vyhrazený interní prostor s nástroji pro projektové řízení a editorem dokumentů, zatímco naši klienti mají k dispozici personalizovaný portál s asistentem využívajícím umělou inteligenci. FuseBase plynule zpracovává data, což umožňuje našim prodejním a onboardingovým týmům soustředit se více na budování vztahů než na vyřizování administrativních úkolů.
11. Zoho Projects (nejlepší pro spolupráci se zainteresovanými stranami v sociálním stylu)
Cenově dostupný Zoho Project je určen pro týmy, které chtějí, aby komunikace se zainteresovanými stranami probíhala přirozeně. Využívá designové prvky ze sociálních médií: interaktivní projektový kanál, kde týmy zveřejňují aktualizace stavu, nahrávají přílohy a zaznamenávají okamžitou zpětnou vazbu.
Koordinátor kliniky může v jednom pracovním prostoru organizovat poznámky k firemním účtům a vlastní rozvrhy a sledovat nadcházející kontrolní návštěvy pacientů na vizuální Kanbanové tabuli. Díky integrovaným chatovacím místnostem a diskusním fórům mohou kolegové řešit dotazy bez nutnosti otevírat externí aplikace.
Klíčové funkce a přednosti
- Rychle se zorientujte ve změnách: Prohlédněte si interaktivní přehled nedávných změn úkolů ve formě sociálního kanálu
- Projednávejte rozhodnutí bez zbytečného zahlcení komunikací: Přepínejte mezi soukromými a skupinovými chatovacími místnostmi integrovanými do pracovního prostoru
- Zachovejte historický kontext kampaně: Ukládejte rozsáhlé diskuze do přehledných projektových fór s možností vyhledávání
- Pracujte rychleji díky umělé inteligenci: Využijte Zia, asistenta s umělou inteligencí od Zoho, k vytváření obsahu, shrnování informací a získávání poznatků napříč ekosystémem Zoho
Ceny
- Zdarma
- Premium: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 9 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 14 $/měsíc na uživatele
Hodnocení
- G2: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
V čem Zoho Projects zaostává: Zoho nabízí širokou škálu funkcí a tato komplexnost je patrná. Týmy spravující velmi rozsáhlá portfolia nebo pracovní prostory s velkým množstvím štítků budou navigaci v tomto nástroji vnímat jako složitější než u minimalistických nástrojů. Nejvhodnější je pro týmy, které jsou ochotné obětovat část jednoduchosti výměnou za širší škálu funkcí.
Zoho Projects vynechte, pokud: Členové vašeho týmu nemají technické znalosti a potřebují jednoduché a minimalistické rozhraní pro sledování úkolů.
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Projects?
Verdikt recenzenta z G2 o Zoho Projects:
Zoho Projects se mi líbí, protože poskytuje jasný přehled o postupu projektu, pomáhá efektivně spravovat úkoly a termíny a zlepšuje koordinaci týmu prostřednictvím centralizované platformy.
Zoho Projects se mi líbí, protože poskytuje jasný přehled o postupu projektu, pomáhá efektivně spravovat úkoly a termíny a zlepšuje koordinaci týmu prostřednictvím centralizované platformy.
12. Trello (nejlepší pro vizuální mapování úkolů klientů)
Týmy, které uvažují v vizuálních procesech, se v Trellu budou cítit jako doma. Přeměňuje příchozí zprávy od klientů na karty, které lze přetahovat mezi vlastními fázemi, a udržuje tak aktivní výstupy na očích bez administrativního zmatku.
Grafický designér, který koordinuje uvedení nové značky na trh, může v Trellu vytvořit speciální nástěnku pro klienta. Když zákazník pošle aktualizaci e-mailem, manažer ji přepošle do schránky této nástěnky. Systém zprávu automaticky převede na kartu úkolu.
Funkce zrcadlení karet zobrazuje identické úkoly na samostatných týmových tabulkách, čímž zabraňuje nesourodým aktualizacím o postupu prací. Recenze klientů pokračují plynule, aniž by chatové kanály zaplňovaly nenaléhavé zprávy.
Klíčové funkce a přednosti
- Shromažďujte zpětnou vazbu od klientů ve formě úkolových karet: Zachyťte připomínky k návrhu webových stránek s připojenými snímky obrazovky pomocí doplňku Feedbucket Power-Up
- Automatizujte opakující se administrativní úkony: Vytvořte vlastní pravidla Butleru, která se spouštějí na základě termínů splatnosti nebo pohybů na kartách
- Získejte zpětnou vazbu z testování včetně snímků obrazovky: Načtěte uživatelské zprávy přímo do seznamů karet díky integraci s Ybugem
- Zrychlete práci pomocí umělé inteligence: Využijte Atlassian Intelligence k sumarizaci karet, generování obsahu a zodpovídání otázek napříč pracovními prostory Trello
Ceny
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele (odhadovaná cena při 50 uživatelích)
Hodnocení
- G2: 4,4/5 (více než 13 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 400 recenzí)
V čem Trello zaostává: Platforma postrádá nativní závislosti mezi úkoly, takže manažeři musí při změnách harmonogramu ručně upravovat každou související kartu. U velkých projektů mohou být tabule přeplněné, což zpomaluje každodenní vyhledávání konkrétních detailů úkolů.
Trello vynechte, pokud: Vaše firma řeší složité, víceúrovňové klientské projekty, které vyžadují nativní software pro sledování času nebo automatické posuny časové osy.
Co říkají skuteční uživatelé o Trello?
Proč tento recenzent z G2 používá Trello:
Trello používám především k tomu, abych měl přehled o práci pro klienty a o výstupech, a zajistil tak, že mi nic neunikne, ať už jde o jednoduché úkoly, nebo dlouhodobé plánování. Oceňuji, že mi Trello pomáhá sledovat souběžné priority a spravovat úkoly, které je třeba dokončit, což mi dává jistotu, že na nic nezapomenu. Líbí se mi vizuální rozvržení, díky kterému na první pohled vidím, co je v procesu, co je hotové, co je zablokované a co se právě děje.
Trello používám především k tomu, abych měl přehled o práci pro klienty a o výstupech, a zajistil tak, že mi nic neunikne, ať už jde o jednoduché úkoly, nebo dlouhodobé plánování. Oceňuji, že mi Trello pomáhá sledovat souběžné priority a spravovat úkoly, které je třeba dokončit, což mi dává jistotu, že na nic nezapomenu. Líbí se mi vizuální rozvržení, díky kterému na první pohled vidím, co je v procesu, co je hotové, co je zablokované a co se právě děje.
V čem většina týmů dělá chyby při používání softwaru pro spolupráci s klienty?
Většina týmů pořizuje software pro spolupráci s klienty s cílem přivést klienty do svého interního pracovního prostoru: sem přidají místo pro hosta, tam sdílenou nástěnku. Lepším řešením je však obvykle opačný přístup. Poskytněte klientovi speciálně navržený prostor s omezeným rozsahem a fragmentovanou interní práci držte mimo dohled.
Přístup „přidat klienty ke všemu“ selhává v obou směrech. Klienti se topí v interních úkolech a konverzacích, které pro ně nikdy nebyly určeny, nebo váš tým začne provádět autocenzuru, protože klient sleduje, co se děje. Nástroj, který měl tření snížit, ho naopak zvyšuje.
Ukazování klientům správné částky má nečekanou výhodu, která je podložena výzkumem. Profesor Harvard Business School Ryan W. Buell zjistil, že provozní transparentnost mění chování:
Když zákazníci vidí skrytou práci, která se pro ně vykonává, jsou spokojenější, ochotnější zaplatit a loajálnější.
Když zákazníci vidí skrytou práci, která se pro ně vykonává, jsou spokojenější, ochotnější zaplatit a loajálnější.
Cílem není maximální ani minimální přístup. Jde o promyšlený přístup: ukazovat pokrok, výstupy a rozhodnutí, která budují důvěru, a skrývat interní zmatek, který jen přidává šum. Právě v tom spočívá rozdíl mezi portálem a hostovským režimem, a proto tento přístup předčí jakýkoli seznam funkcí.
Skutečná otázka tedy nezní: „Který nástroj má nejvíce funkcí?“ Jde o to, jak velkou část vašeho pracovního prostoru by měl klient vidět.
Tím se kategorie jasně rozděluje: nástroje s vlastním portálem (Moxo, FuseBase) poskytují klientům přehledné prostředí s firemním brandingem, ale jsou dražší a vyžadují náklady na nastavení. Naopak interní nástroje s přístupem pro hosty (ClickUp, monday.com, Asana, Slack, Google Workspace, Notion, Trello) jsou levnější a známější, ale odhalují větší část vašeho pracovního prostoru. Klientovi tak stačí jedno nesprávně nastavené oprávnění a může se dostat k interním konverzacím.
Jak zúžit výběr nástrojů pro spolupráci s klienty
Zúžení výběru dvanácti nástrojů na užší seznam závisí na čtyřech otázkách týkajících se vaší práce, nikoli na seznamu funkcí jednotlivých nástrojů. Odpovězte na ně v uvedeném pořadí: každá z nich vyřadí jednu skupinu nástrojů, až zůstanou dva nebo tři kandidáti.
- Jak formální je tento vztah? Regulovaná činnost, práce s velkým množstvím dokumentů nebo práce vázaná smlouvou naznačují, že je vhodnější použít značkový portál. Pro každodenní spolupráci na projektech to není nutné.
- Do jaké míry se práce s klienty a interní práce překrývají? Výrazné překrývání znamená, že jeden systém záznamů s přístupem pro hosty je výhodnější než používání dvou nástrojů.
- Jaký je hlavní způsob komunikace? Převážně konverzace, dokumenty nebo sledované výstupy? To rozhoduje o tom, zda dáte přednost chatu, dokumentům nebo softwaru pro řízení projektů.
- Kolik vás vlastně budou hosté stát? Ceny za jednotlivé hosty mohou rychle navýšit cenu vašeho základního tarifu, proto si nejprve spočítejte cenu za klientská místa a teprve poté za místa pro členy týmu.
Zde najdete hodnocení jednotlivých nástrojů a doporučení, s kterými začít:
|Pokud se to týká právě vás
|Vaše skupina
|Začněte s
|Formální, regulovaná nebo dokumentově náročná práce s klienty
|Klientský portál
|Moxo, FuseBase
|Práce s klienty a interní práce se značně překrývají
|Pracovní prostor s hosty
|ClickUp, monday.com, Asana
|Komunikace v reálném čase je hlavní potřebou
|S důrazem na chat
|Slack
|Práce spočívá převážně ve sdílení dokumentů a jednoduché koordinaci
|Doc-first
|Google Workspace, Notion
Poskytněte svým klientům správnou míru přehledu
Nejlepší software pro spolupráci s klienty je ten, který vašim klientům nabízí úplnou transparentnost a odfiltruje irelevantní aktualizace. Rozhodněte se, jakou část vašeho pracovního prostoru by měl klient vidět, vyberte si vhodnou kategorii a z výše uvedeného seznamu si vyberte dva nebo tři nástroje, které si vyzkoušíte na reálném projektu.
Pokud chcete, aby se práce pro klienty a interní práce sdílely v rámci celofiremní umělé inteligence, ClickUp je k tomu jako stvořený. Začněte s ClickUpem zdarma a svůj první prostor pro klienty si nastavte během jednoho odpoledne.
Často kladené otázky týkající se nástrojů pro spolupráci s klienty
Je software pro spolupráci s klienty bezpečný?
Ano. Renomované nástroje zabezpečují externí spolupráci pomocí oprávnění pro jednotlivé soubory, šifrování a řízení přístupu, které zabraňují klientům ve vstupu do vašeho interního pracovního prostoru. Nástroje integrované do portálů, jako jsou Moxo a FuseBase, jsou navrženy pro regulované pracovní postupy v oblasti financí, práva a zdravotnictví, zatímco nástroje s přístupem pro hosty, jako je ClickUp, omezují přístup klienta na jeden prostor, seznam nebo dokument. Bezpečnost stále závisí na konfiguraci, proto před pozváním kohokoli zkontrolujte nastavení oprávnění.
Potřebují klienti pro spolupráci placený účet?
Klienti obvykle k spolupráci nepotřebují placený účet. Většina nástrojů umožňuje klientům připojit se jako bezplatní nebo levní hosté, nikoli jako plnohodnotní placení uživatelé. ClickUp, monday.com, Asana, Notion a Trello podporují přístup pro hosty a paušální tarif Pro Unlimited od Basecampu umožňuje pozvat neomezený počet klientů za jeden poplatek. Dávejte pozor na limity počtu hostů v bezplatných tarifech a poplatky za jednotlivé hosty v dražších tarifech, které se liší podle poskytovatele.
Jaký je nejlepší software pro spolupráci s klienty pro malé podniky?
Pro malé firmy nabízejí Trello, Basecamp a tarif „Free Forever“ od ClickUp nejhladší start, který vyvažuje jednoduché sdílení s klienty s minimálními nároky na nastavení. Trello a Basecamp vítězí v rychlosti zapojení klienta, zatímco ClickUp ponechává prostor pro konsolidaci interní práce a práce s klienty v průběhu růstu vaší firmy. Malé firmy v regulovaných odvětvích by přesto měly zvážit nástroj s nativním portálem, jako je Moxo, který zajistí prostor v souladu s předpisy a s vaší firemní identitou.
V čem se software pro spolupráci s klienty liší od softwaru pro řízení projektů?
Software pro spolupráci s klienty je navržen tak, aby bezpečně zapojil externí klienty do společné práce, zatímco software pro řízení projektů slouží především k řízení interních projektů týmu. Mnoho projektových nástrojů (ClickUp, monday.com, Asana) zvládá obojí díky možnosti přidat přístup pro hosty, zatímco nástroje založené na portálech (Moxo, FuseBase) se zaměřují pouze na interakci s klienty. Vyberte si podle toho, zda jsou klienti hlavními účastníky nebo pouze příležitostnými pozorovateli.
Kolik stojí software pro spolupráci s klienty?
Ceny softwaru pro spolupráci s klienty se pohybují od bezplatných verzí až po přibližně 12 USD za uživatele a měsíc u základních placených tarifů, zatímco nástroje integrované do portálů často uvádějí individuální podnikové ceny až po předvedení demo verze. Tarif Unlimited od ClickUp začíná na 7 USD za uživatele a měsíc; portál FuseBase začíná na přibližně 32 USD za měsíc. Licence pro hosty a klienty mohou stát více než vaše základní předplatné, proto si před závazkem ověřte poplatky za každého hosta.