11 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro profesionální služby v roce 2026

Profesionální služby jsou specializované nabídky poskytované osobami s odbornými znalostmi a zkušenostmi v dané oblasti, jako jsou právníci, architekti, designéři nebo spisovatelé.
Profesionální služby mohou poskytovat jednotlivci [freelanceři], malé podniky [například advokátní kanceláře] nebo velké korporace [jako McKinsey nebo Accenture]. Bez ohledu na rozsah činnosti se profesionální služby obvykle poskytují formou projektů.
Jednou z klíčových konkurenčních výhod organizace poskytující profesionální služby je kvalitní systém pro řízení projektů. Pomáhá klientům dokázat, že disponujete strukturami, procesy, systémy a mechanismy monitorování, které jsou nezbytné pro úspěšné řízení složitých projektů.
Co byste měli hledat v softwaru pro řízení projektů určeném pro profesionální služby?
Kvalitní software pro řízení projektů pomůže konzultantům a firmám poskytujícím profesionální služby prokázat svou provozní kompetenci. Zde je návod, jak na to.
Agilní a komplexní řízení projektů
Řešení pro řízení projektů budují důvěru v to, že dokážete řešit složité problémy. Chcete-li si to ověřit, hledejte:
- Funkce pro správu úkolů s termíny, zdroji a závislostmi
- Přehlednost díky zobrazení v podobě seznamu, tabule, časové osy, Ganttova diagramu a dalších pohledů
- Možnost přiřazovat uživatele a supervizory
Dokumentace a správa znalostí
Zákazníci si najímají konzultanty kvůli jejich odborným znalostem. Dobrý nástroj pro řízení projektů by vám měl pomoci to prokázat. Hledejte:
- Funkce pro dokumentaci k prezentaci rámců a šablon
- Kontrolní seznamy pro provádění opakujících se procesů
- Nástroje AI pro poradenství, které shrnou vaše poznámky a automaticky z nich vytvoří úkoly
Kreativita a spolupráce
Aby mohly týmy řešit složité problémy, musí spolupracovat a přicházet s inovacemi. Váš nástroj pro řízení projektů musí mít:
- Digitální tabule
- Myšlenkové mapy
- Komentáře ke všem úkolům
Dokonalost procesů
Při řešení problémů je nezbytné pravidelně a jasně komunikovat se všemi zúčastněnými stranami. Kvalitní software pro řízení projektů to automatizuje pomocí:
- Oznámení
- Připomenutí
- Opakovatelné šablony
Zde je deset nejlepších softwarů pro řízení projektů, které nabízejí všechny tyto funkce a ještě mnohem více.
11 nejlepších softwarů pro řízení projektů pro profesionální služby
Podle posledního sčítání jste měli na výběr z 441 nástrojů pro řízení projektů. Každý z nich nabízí jedinečnou kombinaci funkcí a možností pro řízení projektů. Je tedy pochopitelné, že vás všechny ty možnosti mohou trochu zaskočit.
Provedli jsme za vás průzkum. Vybrali jsme deset nejlepších řešení, která jsou ideální pro profesionální služby.
1. ClickUp
All-in-one software pro řízení projektů ClickUp pomáhá plánovat, organizovat a spolupracovat na práci pomocí úkolů, dokumentových procesů, cílů, tabulek a dalších funkcí! Je navržen tak, aby byl nekonečně přizpůsobitelný, bez ohledu na odvětví nebo rozsah vašich operací.
Můžete nastavit vlastní pracovní postupy, nahrávat vlastní šablony, shromažďovat data prostřednictvím formulářů a vyhledávat vše, co potřebujete.
Ke každému úkolu můžete přiřadit uživatele podle matice RACI ( responsible, accountable, consulted, informed ).
Zákazníci z účetních firem, realitních společností a poskytovatelů IT služeb používají ClickUp ke správě svých operací. S ClickUp můžete spravovat úkoly, dodržovat rozpočet, optimalizovat procesy, nastavovat připomenutí a zjednodušit reporting – to vše na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
Hierarchické řízení projektů: Rozdělte své projekty na Pracovní prostor > Prostor > Složka > Seznamy > úkoly > podúkoly. Zahrňte také akční položky a kontrolní seznamy.
Priority: Označte úkoly jako urgentní, s vysokou, normální nebo nízkou prioritou a spravujte je podle toho.
Whiteboard: Brainstormujte, spolupracujte a mapujte své pracovní postupy na sdílené digitální tabuli.
Docs: Dokumentujte své procesy nebo rámcové struktury a snadno je sdílejte. Docs můžete také použít k pořizování poznámek, zapisování zápisů z jednání a k dalším účelům.
Více než 15 zobrazení: Prohlížejte si své projekty tak, jak chcete – seznam všech úkolů, tabule seskupené podle stavu, časová osa pro sledování pokroku nebo kalendář pro plánování do budoucna.
Sledování času: Pokud jste konzultant účtující si hodinovou sazbu, můžete pomocí časovače v ClickUp sledovat čas s přesností na sekundu. Časové záznamy můžete také dodatečně přidat ručně.
Přizpůsobení: Přizpůsobte si typy úkolů, pracovní postupy, stavy, pole a štítky. Spravujte svůj projekt podle svých představ.
Šablony pro konzultace: Překonejte tvůrčí blok projektového manažera díky přizpůsobitelným šablonám pro každou potřebu!
ClickUp AI: Využijte umělou inteligenci k sumarizaci poznámek z jednání, automatickému generování úkolů, vytváření připomínek a mnohem více!
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé mohou čelit náročnému učení
- Externí uživatelé, jako jsou dodavatelé nebo zákazníci, mohou potřebovat účty ClickUp, aby mohli vidět projekty/plány, které jste s nimi sdíleli, v závislosti na vašem nastavení
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí cenové plány vhodné pro každého konzultanta nebo tým:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: K dispozici jsou individuální ceny. Obraťte se na náš prodejní tým a najděte ten nejlepší plán pro vás
ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru za měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 [více než 2 000 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 2 000 recenzí]
2. Nifty
Nifty je kolaborativní pracovní prostor, který spojuje týmy, cíle a procesy. Umožňuje vám řídit projekty vytvářením úkolů a jejich organizací do seznamů, Kanbanu, časové osy, kalendáře a zobrazení s plaveckými drahami.
Zahrnuje formuláře, dokumenty, soubory, diskuze, sledování času a automatizované reporty o projektech.
Společné pracovní prostory se mohou rychle stát nepřehlednými a nepřehlednými. I Nifty tomuto riziku podléhá.
Nejlepší funkce Nifty
Struktura: Projekty jsou strukturovány kolem milníků a poté rozděleny na úkoly. Po dokončení úkolu se stav milníku automaticky aktualizuje.
Diskusní fórum: Každý projekt zahrnuje diskusní fórum a integraci Zoom pro hlubší spolupráci.
Dokumenty: Nifty obsahuje jednoduchý editor dokumentů. Pokud však máte zkušenosti s Google Docs, můžete integrovat i ten.
Sledování času: Nifty nabízí konzultantům jednoduchý způsob, jak zaznamenávat čas strávený na jednotlivých úkolech. Můžete také nastavit fakturační sazby, abyste získali přehled o produktivitě týmu.
Omezení Nifty
- Pro začínající uživatele může být ovládání tohoto všestranného nástroje zpočátku náročné
- Zobrazení kalendáře může být nedostatečné
- Omezená flexibilita při přidávání vlastních polí
- Nelze přidat stejný projekt do více portfolií
Výhodné ceny
- Zdarma
- Navíc: 10 $ za uživatele a měsíc
- Business: 18 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte společnost Nifty
Skvělá hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 [více než 5000 recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [více než 2000 recenzí]
3. Notion
Notion začínal jako přehledný nástroj pro pořizování poznámek s jednoduchým rozhraním Markdown pro dokumentaci. Pokud poskytujete profesionální služby v oblasti vzdělávání, školení, koučování nebo správy znalostí, je Notion skvělou volbou pro prezentaci vašich obsahových zdrojů.
I když se nyní vyvinul v komplexní pracovní prostředí pro zvýšení produktivity, zahrnující wiki, databáze a správu úkolů, v některých pokročilých funkcích zaostává.
Nejlepší funkce aplikace Notion
- Publikování obsahu: Vytvářejte přehledné a čisté webové stránky s bannerem a textem ve formátu Markdown a publikujte je online zdarma
- Hierarchie dokumentů: Uspořádejte své dokumenty do hierarchie složek, stránek a podstránek
- Vyhledávání: Rychle a přesně vyhledávejte vše, co potřebujete, přímo z pracovního prostoru
- Generativní AI: Rychle pište nebo upravujte dokumenty, včetně projektových plánů
Notion mohou nezávislí konzultanti používat jako bezplatný software pro řízení projektů, protože pro jednotlivce neobsahuje žádné omezení počtu bloků.
Omezení aplikace Notion
- Žádné integrované sledování času
- Žádné funkce pro vytváření vlastních reportů a zobrazení
- Omezené možnosti přizpůsobení typů úkolů, filtrů nebo polí
- Omezení velikosti souborů
Ceny Notionu
- Zdarma
- Navíc: 10 $ za uživatele a měsíc
- Business: 18 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte Notion
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 [více než 5 000 recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [více než 2000 recenzí]
4. Teamwork
Teamwork je online platforma pro řízení projektů s moduly navrženými na míru pro organizace poskytující profesionální služby. S Teamworkem můžete spravovat více komplexních výstupů projektů, úkolů a podúkolů, procesů a času.
Jako nováček na trhu Teamwork stále pracuje na vývoji mnoha pokročilých funkcí. Pro nezávislé konzultanty a freelancery může Teamwork také působit složitě.
Nejlepší funkce Teamworku
- Intuitivní panel úkolů: Zobrazuje pouze vaše nejnovější úkoly; lze jej také přizpůsobit tak, aby obsahoval název a logo vaší společnosti
- Integrace e-mailu: Odpovídejte na komentáře a oznámení prostřednictvím e-mailu
- Fakturace: Sledujte čas strávený v Teamworku, vypočítávejte fakturovatelné hodiny, vytvářejte výkazy práce a vystavujte faktury – vše na jednom místě
- Bezplatné klientské účty: Umožněte přístup více klientům bez nutnosti platit navíc
Omezení Teamworku
- Nastavení a zaškolení se může zdát složité
- Žádné kontrolní seznamy
- Omezená integrace s jinými nástroji pro zvýšení produktivity
Ceny služby Teamwork
- Navždy zdarma: 0 $
- Základní verze: 8,99 $
- Cena: 13,99 $
- Grow: 25,99 $
- Scale: Ohledně cen kontaktujte Teamwork
Hodnocení a recenze Teamworku
- G2: 4,4/5 [více než 1050 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 800 recenzí]
5. Asana
Asana je jednou z nejoblíbenějších aplikací pro řízení projektů napříč funkcemi. Je navržena tak, aby podporovala různé týmy, jako jsou marketing, provoz, IT, produktový vývoj a prodej. Je obzvláště oblíbená mezi malými podniky a organizacemi vedenými zakladateli.
Navzdory svým výjimečným funkcím pro plánování projektů nesplňuje standardy pro komplexní nástroj. V několika ohledech má nedostatky.
Nejlepší funkce Asany
- Úkoly ve více seznamech: Omezte duplicitní práci přidáním libovolného úkolu do více projektů
- Návrh zaměřený na cíle: Sladěte tým s cíli, sledujte projekty a monitorujte jejich stav
- Integrace: Propojte s Asanou více než 200 nástrojů a získejte komplexní a ucelený přehled
- Vizuální rozhraní: Přetahujte úkoly mezi časovými osami a kalendáři a usnadněte si tak správu
Omezení Asany
- Omezené funkce v bezplatné verzi
- Pouze pět zobrazení, což omezuje přehlednost pro projektové manažery
- Žádné nástroje pro vizuální spolupráci, jako jsou myšlenkové mapy
Ceny služby Asana
- Zdarma
- Navíc: 10 $ za uživatele a měsíc
- Business: 18 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte společnost Asana
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 [více než 1050 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 800 recenzí]
6. Wrike
Wrike je oceněná webová aplikace pro řízení podnikových projektů. Je navržena pro použití velkými týmy v korporátním prostředí, které vyžadují komplexní funkce a robustní architekturu.
Na druhou stranu může být Wrike pro malé firmy a konzultanty příliš složitý.
Nejlepší funkce Wrike
- Třípanelové zobrazení: Intuitivní rozhraní zaměřené na přístupnost a produktivitu
- Priorita úkolů: Označte důležité/naléhavé úkoly, aby se jim týmy věnovaly jako první
- Reporting: Komplexní reporting pro sledování a monitorování pokroku
- Newsfeed: Zpravodajský kanál podobný sociálním sítím, díky kterému budete mít přehled o tom, co se v týmu děje
Omezení Wrike
- Vestavěný filtr ve výchozím nastavení skrývá dokončené úkoly, což je třeba ručně odstranit, abyste viděli všechny úkoly najednou
- Oznámení z některých integrovaných externích aplikací trvají až hodinu
- Žádná možnost chatu
Ceny Wrike
- Osobní: 0 $
- Základní verze: 13,49 $ za uživatele a měsíc
- Advanced: 30,49 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte společnost Wrike
- Enterprise+: Ohledně cen kontaktujte společnost Wrike
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,4/5 [více než 1050 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 800 recenzí]
7. ProofHub
ProofHub je cloudový nástroj pro řízení projektů a týmovou spolupráci určený pro týmy všech velikostí. Platforma spojuje plánování projektů, správu úkolů, ukládání souborů a týmovou komunikaci do jednoho sjednoceného pracovního prostoru.
Díky paušálnímu cenovému modelu bez poplatků za uživatele je ProofHub vynikající volbou pro rostoucí týmy, které řídí více projektů současně.
Nejlepší funkce ProofHubu:
- Různé zobrazení: Vyberte si mezi Kanbanovými tabulemi, Ganttovými diagramy, tabulkovým zobrazením a kalendářovým zobrazením a prohlížejte si informace tak, jak vám to nejlépe vyhovuje
- Sledování času: Nastavte odhady času a generujte výkazy práce pro analýzu
- Různé nástroje pro spolupráci: Chat, diskusní vlákna v rámci projektů, poznámky a oznámení pro celofiremní aktualizace.
- Zprávy: Vytvářejte zprávy o projektech, zdrojích a pracovní zátěži pro lepší využití zdrojů.
Omezení:
- Omezené integrace třetích stran
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif (pouze 14denní bezplatná zkušební verze)
- Žádná offline funkčnost
Ceny:
- Základní tarif: 45 $/měsíc (účtováno ročně)
- Ultimate Control Plan: 89 $/měsíc (účtováno ročně)
Hodnocení uživatelů:
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
8. Kintone
Kintone je přizpůsobitelný pracovní prostor, který spojuje data, pracovní postupy a spolupráci. S Kintone můžete vytvářet vlastní databázové aplikace, pracovní postupy a úkoly.
Konverzace můžete také propojit s daty, abyste získali lepší přehled. Díky flexibilitě při práci s databázemi je tento software ideální volbou pro správu kontaktů.
S takovou přizpůsobitelností však přicházejí i komplikace a zmatek.
Nejlepší funkce Kintone
- Spolupráce: Funkce chatu, která zachovává kontext každé konverzace
- Profesionální služby Automatizace: Automatická připomenutí a oznámení šetří čas, který byste jinak ztratili při následných kontrolách
- Přizpůsobení: Vlastní pracovní postupy, úkoly, připomenutí, schvalování a předávání úkolů
Omezení Kintone
- Nepřehledné uživatelské rozhraní znamená, že pokaždé, když narazíte na problém, musíte volat na zákaznickou podporu
- Omezené možnosti integrace
- Chybí videa/dokumenty k naučení se práce s nástrojem
Ceny společnosti Kintones
- 24 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Kintone
- G2: 4,6/5 [více než 200 recenzí]
- Capterra: 4,7/5 [více než 140 recenzí]
9. Paymoapp
Paymo je nástroj pro řízení projektů určený pro jednotlivé konzultanty a malé podniky. Pomáhá spravovat projekty, úkoly, zdroje, soubory, finance atd. S tímto nástrojem můžete také sledovat čas a ziskovost.
Jelikož je určen pro menší týmy, má omezené funkce pro spolupráci a řízení pracovních postupů.
Nejlepší funkce Paymoapp
- Sledování času: Jakmile jej nastavíte, nechte jej běžet na pozadí a zaznamenávejte si časové záznamy
- Fakturace: Automaticky převádějte záznamy o odpracovaném čase na pracovní výkazy a faktury
- Časové rozpočty: Nastavte odhad času pro každý úkol a porovnejte jej se skutečností
- Plánovač týmu: Získejte přehled o pracovní zátěži a lépe spravujte zdroje
- Opakující se úkoly: Automaticky vytvářejte opakující se úkoly na denní, týdenní nebo měsíční bázi
Omezení aplikace Paymoapp
- Omezený počet zobrazení – pouze seznam, tabulka, nástěnka, kalendář a Ganttův diagram
- Méně možností integrace ve srovnání s jinými nástroji pro řízení projektů
- Chybějící intuitivní uživatelské rozhraní, což vede k náročnému osvojování
Ceny Paymoapp
- Zdarma
- Starter: 9,9 $ za uživatele a měsíc
- Malá kancelář: 15,9 $ za uživatele a měsíc
- Business: 23,9 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Paymoapp
- G2: 4,6/5 [více než 550 recenzí]
- Capterra: 4,8/5 [více než 450 recenzí]
10. Hive
Hive je software pro řízení projektů navržený s ohledem na hybridní týmy. Pomáhá týmům poskytujícím profesionální služby zlepšit přehlednost, spolupráci a orientaci na cíle. S Hive můžete nastavit rozsah projektu, přidělovat úkoly, sledovat čas, odesílat automatické aktualizace, sbírat zpětnou vazbu a sledovat pokrok.
Navzdory jednoduchým a snadno použitelným funkcím nám zralost a komplexnost jeho funkcí pro řízení projektů připadají nedostatečné.
Nejlepší funkce Hive
- Vztahy mezi úkoly: Snadno propojujte karty s úkoly a ukažte, jak spolu souvisejí
- Hlavní složky: Shromažďujte informace a žádosti o schválení na jednom místě
- Hierarchie projektů: Hlavní projekt > podprojekty > úkol > dílčí úkoly – tok pro snazší sledování a správu
- Korektury: Integrované korektury dokumentů a videí
Omezení Hive
- Karty úkolů podporují pouze text, nikoli obrázky ani jiná média
- Limit 500 automatizací bez ohledu na tarif
- Nelze přidat částečná pravidla do sloupců Kanbanu
Ceny společnosti Hive
- Zdarma
- Teams: 5 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Ohledně cen kontaktujte společnost Hive
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 [více než 450 recenzí]
- Capterra: 4,5/5 [více než 150 recenzí]
11. Zoho Projects
Zoho Projects je univerzální a plně přizpůsobitelný nástroj pro řízení projektů. S Zoho Projects můžete vytvářet úkoly, automatizovat pracovní postupy a přizpůsobovat pole, rozvržení a stavy.
Obsahuje na míru navržené moduly pro specifické potřeby daného odvětví, jako je sledování problémů a SLA, plány atd.
Ačkoli se jedná o silného hráče na trhu, postrádá několik základních a uživatelsky intuitivních funkcí.
Nejlepší funkce Zoho Projects
- Integrace: Propojte všechny nástroje Google Workspace a získejte přehled na jedné obrazovce. Propojte také další nástroje, včetně Dropboxu, Githubu, Slacku a Google Apps Marketplace
- Přizpůsobitelnost: Vytvářejte vlastní rozvržení, pole, zobrazení, funkce, šablony projektů, štítky, webové záložky a další
- Spolupráce: Sledujte konverzace ve feedu a komunikujte v reálném čase prostřednictvím veřejných/soukromých chatovacích místností
- Automatizace úkolů: Automatizujte obchodní pravidla, SLA, webhooky, oznámení a pravidla pracovních postupů pro lepší provozní efektivitu
Omezení Zoho Projects
- Chybějící komplexní funkce pro vytváření reportů
- Vyhledávání na hlavním panelu je omezeno na úkoly v rámci konkrétního projektu, nikoli na celý pracovní prostor
Ceny služby Zoho Projects
- Zdarma
- Premium: 5 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: 10 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Projects
- G2: 4,3/5 [více než 350 recenzí]
- Capterra: 4,3/5 [více než 400 recenzí]
Zlepšete své profesionální služby pomocí správného softwaru pro řízení projektů
Existují stovky nástrojů pro řízení projektů všech tvarů a velikostí. Vybrali jsme pro vás deset nejlepších, abyste si mohli udělat přehled. Vyberte si některý z výše uvedených nástrojů a ukažte svým zákazníkům, že jste agilní, orientovaní na procesy a komunikativní.
Upřímně řečeno, na základě tohoto průzkumu můžeme s jistotou říci, že ClickUp vyniká jako nejlepší komplexní nástroj pro řízení projektů ve své třídě. Nejste přesvědčeni? Vyzkoušejte ho ještě dnes zdarma.
Nebo se můžete obrátit na naše obchodní zástupce, kteří vám rádi vysvětlí, jak vám může ClickUp pomoci.