Využijte Claude na maximum s ClickUp AI

ClickUp nebo Claude? Nemusíte si vybírat.
Váš tým si vybral Clauda jako standard AI. Díky tomu je ClickUp ještě cennější, ne méně. Claude je motor pro uvažování určený pro pokročilé uživatele. ClickUp AI je vrstva inteligence pro celou organizaci. Claude potřebuje strukturovaná data, aby mohl uvažovat, a ClickUp je systém, který je poskytuje.
Mezitím ClickUp AI neustále obohacuje váš pracovní prostor, pohání agenty, kteří fungují bez jakéhokoli zásahu, a poskytuje každému členovi každého týmu AI v rámci pracovního postupu, který již používají.
Claude zajišťuje komplexní, systémově propojené uvažování pro vaše technické uživatele. ClickUp AI se stará o zbývajících 95 % vašich zaměstnanců. Společně vám nabízejí chytrý způsob, jak škálovat AI v práci.
Čtěte dál a zjistěte, jak můžete s ClickUp AI vytěžit více z Clauda.
Jak funguje ClickUp AI
ClickUp AI je kompletní sada funkcí umělé inteligence zabudovaných do platformy, kde vaše týmy již řídí práci.
Místo toho, aby AI fungovala jako samostatný doplněk bez kontextu vaší práce, nabízí vám ClickUp první konvergovaný AI pracovní prostor na světě — kde AI hluboce rozumí vašim úkolům, dokumentům a konverzacím, aby vám poskytla relevantní, kontextovou a časově úspornou podporu ve všech částech vašeho pracovního postupu.
Toto je to, co to umožňuje:
ClickUp Brain
ClickUp Brain je integrovaná inteligentní vrstva uvnitř ClickUp. Díky ní je celý váš pracovní prostor chytřejší, ať už data čte člověk, nebo je Claude načítá přes MCP.
- @mention Brain : Označte Brain jako spoluhráče v jakémkoli úkolu, dokumentu nebo chatu. Je to váš inteligentní asistent, který je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ambient Answers : AI automaticky odpovídá na otázky v chatu a diskusních vláknech, takže to nemusí dělat lidé
- Kontextová inteligence: Sleduje veškerý pracovní kontext, aby průběžně zaznamenávala a aktualizovala znalostní báze
- Enterprise Search : Zadejte dotaz v přirozeném jazyce a získejte odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu, komentářů a příloh. Respektuje oprávnění k pracovnímu prostoru
- Vlastní pole AI: Pole, která se automaticky vyplňují na základě obsahu úkolu: sentiment, hodnocení priority, zařazení do kategorie a shrnutí. Není třeba zadávat žádné pokyny
- AI Project Manager: Automaticky shrnuje projekty na dashboardu, detekuje překážky, navrhuje přidělené osoby a generuje aktualizace stavu na základě skutečné aktivity
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbota a všestranné schopnosti – generovat obsah, analyzovat data a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární napříč různými rolemi a odvětvími. Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem nasčítají. S ClickUp Brain tomu tak není. Nachází se přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní! Zažijte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
Super agenti
Super agenti jsou AI spolupracovníci, které si nakonfigurujete pomocí pokynů, spouštěčů, nástrojů, znalostí a paměti prostřednictvím nástroje Super Agent Builder.
Můžete je označovat, přidělovat jim úkoly, posílat jim soukromé zprávy v chatu a dokonce je @zmínit přímo tam, kde pracujete. Chovají se jako lidský spolupracovník a samostatně podnikají nezbytné kroky k dokončení přidělené práce.
Nemusíte je při každém kroku pobízet. Práci provádějí samostatně.
Každé oddělení má k dispozici předem připravené balíčky agentů:
|Oddělení
|Agenti
|Řízení projektů
|Agent pro příjem, agent pro přidělování, agent pro projektové řízení, agent pro živé odpovědi
|Marketing
|Agent pro stručné informace, agent pro obsah, agent pro značku, agent pro živé informace
|Produkt a vývoj
|Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers
|HR
|Agent pro zapracování, agent pro kontrolu pulsu, agent pro školení, agent pro živé odpovědi
|Vedení
|Agent pro připomenutí cílů, agent pro sladění, agent pro klíčové výsledky, agent pro aktualizaci stavu
|Prodej
|Vlastní agenti pro prodejní pracovní postupy
Společnost Bell Direct dokazuje, že s ClickUpem nepotřebujete technický tým, abyste mohli smysluplně využívat AI.
Pomocí ClickUp Super Agents tým automatizoval komplexní pracovní postup přijímání a třídění úkolů, aniž by musel psát kód nebo přidávat nové nástroje.
Autopilot a Ambient Agents
Jedná se o neustále aktivní agenty, kteří běží na pozadí bez nutnosti zadávání příkazů. Představte si:
- Souhrny na dashboardu generované každé ráno
- Aktualizace stavu odesílané bez nutnosti přihlašování
- Úkoly jsou automaticky tříděny a směrovány podle priority
- Označené a eskalované položky po termínu
- Data jsou průběžně obohacována v celém pracovním prostoru
Certifikovaní agenti
Pro pracovní postupy, kde je v sázce natolik, že je třeba vytvořit řešení na míru, navrhnou a nasadí inženýři ClickUp Forward Deployed Engineers agenta přizpůsobeného konkrétním procesům vaší organizace. S certifikovanými agenty získáte prvotřídní nastavení i neomezené využití.
👀 Věděli jste? Certifikovaný agent ClickUp získal 96 bodů ze 100 v přímém srovnání projektových plánů připravených k realizaci. Nejbližší konkurent dosáhl 61 bodů, zatímco většina ostatních se pohybovala v rozmezí 40 až 50 bodů.
V praxi to znamená, že týmy mohou přejít od nápadu → plánu → realizace v jediném kroku s minimálními zásahy ze strany lidí. Právě tím se Certified Agent v tomto srovnání odlišuje.
Schůzky s AI
Díky ClickUp Calendar a AI Notetaker mohou týmy plánovat schůzky v kontextu a automaticky zaznamenávat poznámky.
- Pomocí příkazů v přirozeném jazyce prohledávejte kalendáře týmu, abyste zjistili, kdo je k dispozici, a naplánujte schůzky
- Připojte se k schůzkám přímo z ClickUp, aniž byste museli přepínat mezi záložkami
- Získejte automatické poznámky ze schůzek ve své doručené poště ClickUp – se značkami řečníků, shrnutími, klíčovými tématy a zvýrazněnými rozhodnutími
- AI extrahuje úkoly z poznámek ze schůzek a přemění je na sledovatelné úkoly v ClickUp
- Sledování následných kroků je propojeno s příslušným projektem
- Shrnutí jsou zveřejňována v příslušném prostoru ClickUp
Každý účastník schůzky má přehled o tom, co se projednávalo, co je třeba udělat dál a kdo za to odpovídá.
Několik možností AI modelů na jedné platformě
ClickUp je nezávislý na modelu. Uživatelé mohou přepínat mezi ChatGPT, Claudem (včetně Opus 4. 6), Gemini a více než 12 dalšími špičkovými modely AI přímo z panelu nástrojů ClickUp, aniž by museli opustit platformu.
Brain využívá tyto modely v pozadí pro inteligentní správu pracovního prostoru a Super Agenty lze nakonfigurovat tak, aby využívaly jakýkoli dostupný model. Správci mohou omezit, které modely jsou v jednotlivých pracovních prostorech dostupné.
To znamená, že váš tým již v ClickUp využívá uvažování Clauda, aplikované na celý pracovní kontext.
Co Claude přináší
Claude je výkonný engine pro logické uvažování a při použití společně s ClickUpem přidává skutečnou inteligenci napříč systémy:
- Claude Code : Agentní kódování přímo v terminálu. Autonomní úpravy více souborů, refaktoring a ladění. Ideální pro vývojáře
- Claude Cowork: Agent pro práci s informacemi. Představte si tabulky, zprávy a analýzy dat, které běží autonomně.
- Claude Desktop: Univerzální AI asistent pro individuální soustředěnou práci, výzkum a analýzu
Claude se připojuje k ClickUp prostřednictvím MCP (Model Context Protocol), otevřeného standardu, který umožňuje jakémukoli nástroji AI číst a zapisovat do externích systémů. Server MCP ClickUp poskytuje Claudovi plný přístup k úkolům, dokumentům, komentářům, vlastním polím a vyhledávání.
🌟 To je dobrá zpráva. Čím více nástrojů AI se připojí k ClickUp přes MCP, tím důležitější se ClickUp stává jako systém kontextu.
Čtyři důvody, proč jsou ClickUp a Claude společně lepší
Místo toho, aby si ClickUp a Claude konkurovaly, vzájemně se doplňují v oblasti analýzy, realizace a přijetí v rámci celého týmu. Kombinují hluboké uvažování s operačním kontextem, takže můžete proměnit inteligentní myšlení v organizovanou a efektivní práci.
Postup je následující:
1. Analyzujte s Claudem, systematizujte s ClickUp
👉🏼 Claude vyniká v analýze – ve výzkumu, syntéze, zkoumání možných podob pracovních postupů, získávání dat z různých systémů a generování doporučení. To je to, co rozumový engine umí nejlépe.
🏆 ClickUp je místo, kde se tyto poznatky promění v osvědčené pracovní postupy.
- Analýza se promění v úkoly s odpovědnými osobami a termíny
- Doporučení se stává Super Agentem, který se spouští pokaždé, když dojde ke změně stavu
- Výzkum je strukturován do dokumentů propojených s projektem
Jednorázový výstup se stává opakovatelným, řízeným procesem, který provádí celá organizace.
Claude vám pomůže zjistit, co je třeba udělat. ClickUp AI vám pomůže to skutečně realizovat, a to v měřítku, pro každý tým, aniž by kdokoli musel cokoli znovu zadávat.
2. Sdílená AI pro organizaci vs. osobní AI pro jednotlivce
👉🏼 To, co vytvoříte v Claudovi, zůstane jen vám: vaše dovednosti, vaše konfigurace MCP, kontext vašeho projektu. Pokud vytvoříte něco skvělého, zbytek týmu to nemůže vidět, používat ani z toho těžit.
🏆 ClickUp AI je navržen tak, aby byl sdílený:
- Super agenti jsou viditelní v pracovním prostoru. Když jedna osoba vytvoří agenta, těží z toho celá organizace
- Spouštěče automatizací ClickUp fungují pro všechny, nejen pro osobu, která je nastavila
- Vlastní pole AI se vyplňují pro celý tým
- Sdílené znalostní báze jsou přístupné každému uživateli a každému agentovi
3. Neustále dostupná inteligence vs. odpovědi na vyžádání
👉🏼 Claude funguje, když ho někdo aktivuje. Pokud ho nikdo neaktivuje, nic se nestane.
🏆 ClickUp AI funguje nepřetržitě, ať už mu někdo věnuje pozornost, nebo ne:
- Brain obohacuje data na pozadí: shrnuje projekty, vyplňuje vlastní pole a aktualizuje znalostní báze
- Agenti Autopilot monitorují pracovní prostor 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: označují položky po termínu, automaticky třídí nové úkoly a generují souhrny na dashboardu
- Super agenti se spouštějí na základě událostí v pracovním postupu: změny stavu, nové úkoly, zmínky a plány
Pracovní prostor se každou hodinu stává chytřejším, aniž by to někdo aktivně řídil. ClickUp AI nepoužíváte tak, jak používáte Clauda. ClickUp AI prostě běží.
4. Hloubka kontextu, díky které je Claude chytřejší
ClickUp AI neustále obohacuje data ve vašem pracovním prostoru. Když se tedy Claude připojí k ClickUp přes MCP, nečte surové výpisy úkolů. Čte předem zpracované informace: souhrny generované Brainem, AI klasifikovaná vlastní pole a strukturované přehledy o projektech, které byly vytvořeny bez toho, aby je někdo vyžadoval.
Složená smyčka:
🤝 Výsledek: Claude dosahuje lepších výstupů, protože ClickUp AI již udělal náročnou práci s organizací, shrnutím a klasifikací dat, než se k nim Claude vůbec dostal. A když Claude napíše zpětnou vazbu, ClickUp AI ji převezme a cyklus pokračuje dál.
📮 ClickUp Insight: Náš průzkum vyspělosti AI ukazuje, že přístup k AI v práci je stále omezený – 36 % lidí k ní nemá vůbec žádný přístup a pouze 14 % uvádí, že s ní může většina zaměstnanců skutečně experimentovat. Když je AI skryta za oprávněními, dalšími nástroji nebo složitými nastaveními, týmy nemají šanci ji ani vyzkoušet v reálné každodenní práci. ClickUp Brain všechny tyto překážky odstraňuje tím, že AI integruje přímo do pracovního prostoru, který již používáte. Můžete využívat více modelů AI, generovat obrázky, psát nebo ladit kód, vyhledávat na webu, shrnovat dokumenty a mnoho dalšího – bez nutnosti přepínat mezi nástroji nebo ztrácet soustředění. Je to váš partner v oblasti ambientní AI, snadno použitelný a přístupný pro každého v týmu.
Správný nástroj AI pro správný případ použití
Nejde o to nahradit Clauda ClickUp AI. Jde o to použít správnou AI pro správnou práci.
|Případ použití
|Nejlepší nástroj
|Proč
|Hloubkový výzkum a analýza
|Claude
|Mezisystémové uvažování, syntéza dlouhého kontextu
|Agentní kódování a ladění
|Kód Claude
|Autonomní změny více souborů přímo v terminálu
|Koordinace dat napříč systémy
|Claude + MCP
|Kombinuje data z ClickUp, Salesforce a databází
|Aktualizace stavu projektu
|ClickUp AI
|Vždy k dispozici, automaticky generováno na základě skutečné aktivity
|Návrhy obsahu v dokumentech
|ClickUp AI
|V kontextu, propojené s briefem a úkolem
|Otázky týkající se práce
|Mozek
|Okamžité odpovědi z úkolů, dokumentů, chatu a komentářů
|Směrování a třídění úkolů
|Super agenti
|Řízeno událostmi, s ohledem na pracovní prostor, s omezením oprávnění
|Zápisy z jednání a následné kroky
|Schůzky s AI
|Automatické zachycení, vytváření úkolů
|Monitorování pozadí
|Agenti Autopilot
|24/7, bez výzev, vždy v provozu
|Vlastní pracovní postupy s vysokými sázkami
|Certifikovaní agenti
|Speciálně vyvinuté, s podporou FDE, bez omezení
|Osobní hluboká práce
|Claude Desktop
|Individuální uvažování, navrhování, zkoumání
|Sdílené pracovní postupy týmu
|Super agenti
|Viditelné pro organizaci, spravované na úrovni pracovního prostoru
🔑 Klíčový postřeh: Claude zvládá osobní, komplexní a systémově přesahující úkoly. ClickUp AI se stará o sdílené pracovní postupy pro celý tým, které jsou neustále k dispozici. Díky těmto dvěma nástrojům pokryjete celou organizaci.
Co to znamená pro vaši organizaci
Pro každého člena týmu
AI, která funguje hned po otevření ClickUp, bez nutnosti nastavení MCP, bez příkazů v terminálu a bez nutnosti ovládat příkazový řádek. Brain odpovídá na jejich otázky, agenti zvládají opakující se práci, vlastní pole automaticky třídí úkoly a poznámky ze schůzek se píší samy.
Pro technicky zdatné uživatele
Claude Code, Claude Cowork a Claude Desktop pro hluboké uvažování, kódování a koordinaci napříč systémy. Server MCP od ClickUp jim poskytuje plný přístup k pracovnímu prostoru. To, co vytvoří v Claudovi, se vrací zpět do ClickUp, kde to agenti dále zpracovávají.
Společnost Siemens India to viděla v praxi.
Jejich tým Project Services vložil 150 let společných zkušeností v oblasti projektového řízení do pracovních postupů ClickUp poháněných umělou inteligencí. Kontrola rizik portfolia se zkrátila z 12–15 hodin na 15 minut a projektový manažer s tříměsíční praxí nyní využívá stejné znalosti jako ostřílený veterán.
Pro IT a vedení
Jedna řízená platforma AI se stejným SSO, oprávněními a přístupem k dodržování předpisů jako zbytek ClickUp. Certifikace ISO 42001 pro správu AI, nulové uchovávání dat od partnerů AI a centralizované administrátorské ovládací prvky, které určují, které modely, agenti a funkce jsou povoleny. Porovnejte to s 200 jednotlivými instancemi Clauda běžícími v celé organizaci bez centralizovaného přehledu o tom, co AI dělá s firemními daty.
Pro vaši strategii v oblasti AI
ClickUp je nezávislý na modelu, takže dnes může váš tým preferovat Claude Opus 4. 6, ale zítra může být nejlepší model úplně odjinud. ClickUp začleňuje nejnovější modely, aniž by bylo nutné přebudovávat pracovní postupy, přeškolovat agenty nebo překonfigurovat připojení MCP. Vaše strategie AI zůstává flexibilní, i když se prostředí modelů neustále mění.
Jak se ClickUp a Claude propojují prostřednictvím MCP: Architektura
Hluboké uvažování se spojuje s reálnou realizací díky ClickUp AI a Claudovi
Claude může být vaším standardem AI na úrovni modelu. ClickUp AI je způsob, jakým se tato inteligence stává funkční v celé vaší organizaci.
Jako nejkomplexnější a kontextově orientovaná pracovní AI na světě dělá Brain pracovní prostor chytřejším zevnitř. Super agenti poskytují každému týmu AI spolupracovníky, kteří pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zatímco certifikovaní agenti pomáhají spravovat složité, vysoce rizikové a přizpůsobené pracovní postupy.
Claude využívá tyto obohacené informace z vnějšího prostředí prostřednictvím MCP.
Společně se to sčítá.
