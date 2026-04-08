10 nejlepších alternativ k Outmarket AI v roce 2026

Možná jste Outmarket AI již přerostli, protože nástroj určený pouze pro tvorbu nabídek nestačí, když váš tým potřebuje také sledovat úkoly klientů, směrovat následné kroky a řídit provoz napříč odděleními.
🧠 Zajímavost: zaměstnanci přepínají mezi aplikacemi 1 200krát denně, což představuje téměř 4 hodiny týdně strávené přepínáním pozornosti, neboli 9 % roční pracovní doby.
To představuje obrovskou ztrátu času a zdrojů, s čímž se potýká i mnoho uživatelů Outmarket AI. Proto tento článek rozebírá nejlepší alternativy k Outmarket AI, od specializovaných nástrojů pro automatizaci pojišťovnictví až po plně propojené systémy. 👇
Alternativy k Outmarket AI v kostce
|ClickUp
|Týmy, které potřebují komplexní pracovní prostor pro přechod od pojistných pracovních postupů k provádění úkolů
|ClickUp Brain pro kontextové znalosti agentury a Automations pro správu procesu sjednávání pojistných smluv
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Cara od Oyster Technologies
|Pojišťovací makléři, kteří potřebují rychlé generování nabídek a srovnání pojistných smluv pomocí umělé inteligence
|Automatizované získávání údajů o pojistných smlouvách a srovnávací přehledy pojistného krytí
|Zdarma; placené tarify začínají na 29,99 $/měsíc
|1Fort
|Komerční agentury automatizující podávání žádostí na více trzích a klientské portály
|Distribuce žádostí na více trzích a samoobslužné klientské portály s možností white labelu
|Zdarma; Ceny na míru
|Sonant AI
|Agentury vyžadující nepřetržitou hlasovou recepci s umělou inteligencí a automatizované zpracování hovorů
|Hlasová AI určená speciálně pro pojišťovnictví pro kvalifikaci potenciálních zákazníků a automatické plánování schůzek
|Ceny na míru
|Gaya AI
|Agenti, kteří chtějí eliminovat ruční zadávání dat na různých portálech pojišťoven
|Schránka s podporou AI a počítačovým viděním pro dynamické mapování polí napříč portály
|Ceny na míru
|Informer od Entrinsik
|Manažeři bez technických znalostí, kteří potřebují samoobslužnou business intelligence a reporty v reálném čase
|Ad-hoc reportování pouhým kliknutím a automatizovaná distribuce reportů o výkonu
|Ceny na míru
|Neural Earth
|Pojistitelé a dopravci, kteří potřebují informace o globálních klimatických rizicích v reálném čase
|Hodnocení rizik na úrovni nemovitostí pro více druhů rizik a environmentální analýza založená na satelitních datech
|Ceny na míru
|Acolite AI Agents
|Provozní týmy nasazující vlastní AI agenty pro specializované pojišťovací úkoly
|Automatizované srovnání nabídek a mapování agentů podle hodnotového rozvrhu (SOV)
|Ceny na míru
|LinqCo-Pilot
|Obchodní profesionálové, kteří potřebují digitální networking a automatizované sledování potenciálních zákazníků
|Sdílení digitálních kontaktů pomocí NFC a získávání potenciálních zákazníků s podporou AI z fyzických vizitek
|Cena začíná na 25 $/měsíc
|Indemn AI
|Agentury budující omnichannelovou konverzační strategii napříč hlasovými a chatovými kanály
|Unified AI Associates pro nepřetržitý servis a AI Studio pro přizpůsobené pojistné procesy
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy k Outmarket AI
Pokud váš tým tráví více času přepínáním mezi úkoly než samotnou prací, je na čase zvážit, proč by jednotná alternativa mohla být lepším řešením.
- Centralizujte celý svůj pracovní postup tím, že sjednotíte pojistné nabídky, údaje o klientech a správu úkolů do jednoho pracovního prostoru, místo abyste přepínali mezi nesouvislými silosy
- Omezte nadbytečné předplatné pomocí komplexní platformy, která nahrazuje specializovaná bodová řešení v oblasti AI a zároveň snižuje náklady na jednoho uživatele
- Využijte mezifunkční kontext k získávání dat v reálném čase z vašich úkolů, dokumentů a wiki, aby byl váš obsah generovaný umělou inteligencí založen na vašich skutečných obchodních datech
- Automatizujte opakující se administrativní práci pomocí agentů s umělou inteligencí, kteří bez ručního zásahu zpracovávají aktualizace stavu, stand-upy a předávání projektů
- Rozšiřujte své operace předvídatelně pomocí platformy, která roste spolu s vaším týmem, aniž by narážela na technické limity nástrojů specifických pro dané odvětví
🔎 Věděli jste, že? 81 % pojišťoven nyní upřednostňuje celopodnikové řízení rizik pomocí GenAI, což jde daleko nad rámec pouhého generování nabídek.
Nejlepší alternativy k Outmarket AI
Najít tu správnou náhradu znamená orientovat se v nepřehledné směsici širokých platforem a velmi specifických bodových řešení. Pokud si vyberete špatně, skončíte buď s nástrojem, který je pro váš růst příliš omezený, nebo příliš složitý pro vaše konkrétní potřeby v oblasti tvorby nabídek a hlasových služeb.
Rozdělili jsme nejlepší alternativy k Outmarket AI podle jejich hlavních předností.
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce založenou na AI, která nahrazuje roztříštěné nástroje)
ClickUp je první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který centralizuje vaše chaty, dokumenty a úkoly v ekosystému podporujícím AI. Pomáhá vám vyhnout se roztříštěnosti práce a přejít od hrubého dotazu klienta k finální, svázané pojistce v jediném, nepřerušovaném toku.
Zatímco Outmarket AI a další samostatné nástroje pro pojišťovny se zaměřují na rychlé vytváření návrhů projektů nebo automatizaci konkrétních dokumentů, postrádají širší provozní kontext. Skutečný projektový plán, přiřazení úkolů souvisejících s obnovením smluv, předávání úkolů v rámci interního týmu a celkové sledování pokroku agentury obvykle končí někde jinde, v izolovaném silu.
ClickUp přistupuje k automatizaci pojišťovnictví z jiného úhlu než nástroje vytvořené pouze pro generování nabídek nebo specializované servisní úkoly.
Podívejme se, jak na to!
Propojte znalosti agentury s realizací pomocí dokumentů a úkolů
ClickUp Docs fungují jako automaticky aktualizované znalostní báze pro informace o vaší společnosti. Zajišťují, že všechny standardní operační postupy (SOP), souhrny zásad a informace o klientech jsou k dispozici přesně tam, kde se práce odehrává. Jelikož se jedná o nástroje pro spolupráci, váš tým může provádět úpravy v reálném čase, vkládat komentáře pro objasnění a využívat historii verzí, aby se zajistilo, že nikdo nepracuje s neplatným rozpisem provizí.
A to nejlepší? Informace můžete ukládat do ClickUp Docs a přímo z nich vytvářet sledovatelné úkoly v ClickUp.
Každý úkol je více než jen jednoduchý úkol; je to kontejner pro vlastní data. Pomocí vlastních polí můžete sledovat konkrétní metadata pojištění, jako jsou čísla pojistných smluv, názvy pojišťoven nebo data obnovení, přímo v zobrazení úkolů.
Díky tomu má producent při otevření úkolu „Obnovit ABC Corp“ k dispozici kompletní technický kontext účtu, na kterém právě pracuje.
Můžete také použít ClickUp k vložení dokumentu přímo do úkolu nebo složky.
📌 Například: Pokud se vedení během schůzky rozhodne změnit strategii, nemusíte posílat následný e-mail. Stačí v dokumentu Doc označit libovolný text a jediným kliknutím jej převést na sledovatelný úkol. Tím se daná akce okamžitě přiřadí pracovníkovi s nastaveným termínem a prioritou, což zajistí, že rozhodnutí učiněné v dokumentu povede k okamžitému a sledovatelnému pokroku.
Zrychlete svůj pojistný cyklus s ClickUp Brain
Jakmile propojíte své znalosti a úkoly, ClickUp Brain funguje jako inteligentní spojovací článek, který eliminuje pátrací a záchranné mise, které jsou obvykle nutné k nalezení dat agentury. Jedná se o integrovanou AI, která rozumí specifickému kontextu vašich pojistných pracovních postupů.
Například když klient nečekaně zavolá, nemusíte přepínat mezi záložkami nebo hledat konkrétní limit pojistného krytí. Stačí požádat AI, aby vám tento kontext zobrazila. Díky tomu můžete na každou schůzku ohledně obnovení smlouvy nebo posouzení pojistné události přijít s kompletní historií účtu na dosah ruky, namísto několika nesouvislých poznámek.
Nejlepší funkce ClickUp:
- ClickUp Automations : Automaticky posouvejte pojistné smlouvy v procesu tím, že přiřazujete úkoly týmům pro přijímání nových klientů a aktualizujete stavy v okamžiku, kdy je podepsána předběžná smlouva
- Dashboardy ClickUp: Sledujte výkon agentury na první pohled díky vizuálním reportům v reálném čase, které zobrazují objem aktivních pojistných událostí a blížící se termíny obnovení v rámci celého portfolia.
- ClickUp Chat: Centralizujte interní komunikaci tím, že propojíte diskuse o pojistných smlouvách a aktualizace od pojistitelů přímo s příslušným úkolem, abyste zachovali kompletní historii spisu
- Zobrazení v ClickUp: Přizpůsobte pracovní prostor konkrétním rolím v pojišťovnictví tím, že umožníte likvidátorům používat zobrazení Board pro pipeline, zatímco pracovníci pro dodržování předpisů budou používat zobrazení Table pro audity pojistných smluv
- Integrace ClickUp: Synchronizujte komunikaci s klienty propojením Gmailu nebo Outlooku přímo s ClickUp, aby byl každý e-mail viditelný v rámci úkolu pojistky a byl tak k dispozici kompletní kontext.
Výhody ClickUp:
- Vizualizace, úkoly, dokumenty a chat jsou k dispozici na jedné platformě, což eliminuje nutnost přepínání mezi různými aplikacemi.
- Díky podrobným oprávněním můžete řídit individuální přístup k konkrétním místům a položkám v pracovním prostoru
- Díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení pomocí vlastních polí a vnořených složek si týmy mohou vytvořit pracovní prostor, který přesně odpovídá jejich specifickým technickým pracovním postupům
Nevýhody ClickUp:
- Rozsáhlá sada funkcí platformy může vyžadovat počáteční časovou investici do zaškolení týmu.
- Mobilní whiteboarding nabízí méně možností úprav než desktopová verze
Ceny ClickUp:
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 10 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Toto si myslí recenzent z Capterry:
„Moc se mi líbí, jak ClickUp umožňuje spolupracovat na projektech, a jejich automatizace věci výrazně usnadňuje. “
💡Tip pro profesionály: Tyto výhody můžete ještě více rozšířit pomocí Super Agentů — autonomních spolupracovníků, kteří jsou součástí vaší organizační struktury a starají se o celý životní cyklus pojištění. Místo toho, abyste strávili odpoledne psaním následných e-mailů, může Super Agent spravovat, psát a odesílat jasné a přesné e-maily.
Protože tito agenti mají nekonečnou paměť a přístup k vašim soukromým dokumentům a historii úkolů, pracují s lidským porozuměním cílů vaší agentury. Zatímco se soustředíte na uzavírání lukrativních smluv, vaši super agenti pracují 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na pozadí, kontrolují stávající pojistné smlouvy z hlediska souladu s předpisy nebo připravují komplexní podklady pro obnovení smluv.
2. Cara od Oyster Technologies (nejlepší pro generování pojistných nabídek pomocí AI)
Je lidské, že vás unavuje cyklus kopírování, vkládání a opakování pokaždé, když klient požádá o nabídku. Cara od Oyster Technologies se tomu vyhýbá. Eliminuje manuální práci tím, že převádí data z vašich pojistných smluv do profesionálních prezentací bez typických potíží s formátováním.
Tento nástroj je určen pro situace, kdy potřebujete potenciálnímu zákazníkovi přesně ukázat, proč je vaše pojištění výhodnější, a to bez tříhodinového zápasení s tabulkami. Identifikuje také nuance v pojistných podmínkách, jako jsou konkrétní výjimky nebo dílčí limity, a přímo je promítá do formátu nabídky, kde jsou všechny informace vedle sebe.
Nejlepší funkce Cara od Oyster Technologies:
- Extrahujte údaje o pojistných smlouvách z nabídek pojišťoven pomocí AI, která rozpoznává pojistnou terminologii a limity pojistného krytí, a eliminujte tak ruční přepisování.
- Vytvářejte srovnání pojistného krytí, která automaticky zvýrazňují rozdíly ve výlukách a dodatcích u různých pojistitelů
- Přeneste data o klientech ze svého AMS přímo do formulářů ACORD a šablon nabídek, abyste předešli chybám způsobeným dvojím zadáváním.
- Vytvářejte nabídky pojištění s firemním logem tím, že během několika minut načtete informace o pojistitelích do přizpůsobených šablon agentury
Výhody Cara od Oyster Technologies:
- Silný důraz na pracovní postupy při vypracovávání pojistných nabídek pro přesné srovnání pojistného krytí
- Výrazně zkracuje dobu zpracování nabídek díky automatizaci kroků při načítání dat
- Přehledné výstupy, které mohou agentury přímo zasílat klientům
Nevýhody Cara od Oyster Technologies:
- Omezeno na tvorbu nabídek a nezahrnuje širší provoz agentury
- Ekosystém integrace je užší než u univerzálních platforem
Ceny Cara od Oyster Technologies:
- Zdarma
- Běžná cena: 29,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cara od Oyster Technologies:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Respondenti z pojišťovnictví tráví více než 50 % svého času pouze přípravou dat, zatímco 69 % by raději trávilo méně než 25 %.
3. 1Fort (nejlepší pro komplexní automatizaci komerčních pojišťovacích agentur)
Komerční pojišťovací agentury často pracují s chaotickou směsicí nástrojů pro tvorbu nabídek, podávání žádostí a fakturaci. Zadávání stejných údajů o žádostech do portálů více pojišťoven vytváří obrovské překážky, které omezují počet nabídek, které může agent za den zpracovat.
1Fort tento chaos konsoliduje. Je navržen tak, aby fungoval jako obchodní engine, který posouvá žádost od přijetí až po uzavření smlouvy bez obvyklého přeskakování mezi nástroji. Využívá AI k automatizaci procesu podání žádosti a automatickému generování srovnávacích nabídek. To účinně eliminuje rutinní administrativní práci, která obvykle omezuje počet účtů, které může agent spravovat, a usnadňuje tak řízení úkolů.
Nejlepší funkce Fort:
- Automatizujte podávání žádostí na více trzích tím, že distribuujete jednu sadu údajů o žádosti současně na více než 500 trhů pojišťoven, a eliminujte tak ruční zadávání dat do portálů
- Analyzujte nabídky pomocí AI a během několika sekund vytvořte srovnání pojistného krytí a cen, které odhalí nesrovnalosti v pojistných podmínkách
- Zaveďte klientský portál s možností přizpůsobení značky, kde si pojištěnci mohou prohlížet nabídky, podepisovat dokumenty a spravovat své vlastní certifikáty v samoobslužném prostředí s vaší značkou
- Zefektivněte fakturaci a účtování pomocí automatizovaného zpracování plateb a nástrojů pro financování pojistného, které snižují administrativní náklady na účetnictví.
Výhody 1Fort:
- Výrazné zvýšení efektivity – uživatelé uvádějí úsporu až 8 hodin týdně na manuálních administrativních úkolech
- Slibuje výrazné zvýšení efektivity v oblasti kapacity podávání žádostí a míry uzavření smluv
- V souladu s normou SOC 2 Type II a licencováno ve všech 50 státech USA
1Fort – nevýhody:
- Zaměřeno výhradně na komerční pojištění majetku a odpovědnosti, což z něj činí nevhodnou volbu pro agentury, které se zabývají také rozsáhlým osobním pojištěním nebo životním a zdravotním pojištěním.
- Integrace se staršími, zastaralými systémy pro správu agentur (AMS) je ve srovnání s etablovanějšími platformami stále ještě ve fázi vývoje.
Ceny 1Fort:
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 1Fort:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o 1Fort?
Toto si myslí recenzent z Capterry:
„Snadnost a rychlost zprovoznění, stejně jako přehledné a jednoduché uživatelské rozhraní. Velmi názorné zobrazení, kde se nachází hrozba nebo problém, který vyžaduje pozornost. “
4. Sonant AI (nejlepší pro hlasovou recepci a zpracování hovorů s využitím umělé inteligence)
Sonant AI řeší okamžitý únik tržeb způsobený zmeškanými hovory a přetíženými recepcemi. Namísto generického IVR, které nutí klienty procházet menu typu „stiskněte 1 pro prodej“, tato hlasová AI rozumí kontextu specifickému pro pojišťovnictví. Například rozdílu mezi dotazem na spoluúčast a prvním oznámením o škodě (FNOL).
Systém spravuje příchozí provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, kvalifikuje potenciální zákazníky a vyřizuje rutinní servisní úkoly, jako jsou žádosti o certifikáty nebo dotazy k fakturaci. To vše bez nutnosti, aby operátor call centra zvedal telefon. Tím je zajištěno, že každý volající dostane okamžitou odpověď, zatímco vaši licencovaní obchodní zástupci se mohou soustředit na uzavírání složitých obchodů.
Nejlepší funkce Sonant AI:
- Poskytujte zákazníkům nepřetržitý servis pro rutinní dotazy, jako je stav pojistky, platby pojistného a základní otázky týkající se pojistného krytí, a to bez lidského zásahu
- Synchronizujte data z hovorů do svého AMS/CRM, včetně úplných přepisů a shrnutí generovaných umělou inteligencí, která automaticky aktualizují soubory klientů po každé interakci
- Kvalifikujte a směrujte potenciální zákazníky v reálném čase tím, že identifikujete volající s vysokým zájmem a provedete „warm transfer“ na příslušného licencovaného agenta
- Plánujte schůzky samostatně díky integraci s kalendáři agentury a rezervujte si schůzky pro následné kontroly, obnovení smluv nebo posouzení pojistných událostí na základě dostupnosti agentů
Výhody Sonant AI:
- Předběžné školení zaměřené na pojišťovnictví znamená rychlejší nasazení než u obecných hlasových AI platforem
- Nativní integrace s široce používanými platformami AMS pro pojišťovny snižují potíže při implementaci
- Certifikace SOC 2 typu II a soulad s GDPR
Nevýhody Sonant AI:
- AI agent se může občas odchýlit od předem připravených skriptů
- Předávání hovorů z AI na člověka není vždy plynulé
Ceny Sonant AI:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sonant AI:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sonant AI?
Poslechněte si recenzi od uživatele G2:
„Systém je velmi intuitivní a funguje efektivně a účinně, aby hovory směřovaly tam, kam mají. To umožňuje našemu týmu věnovat se úkolům s vyšší přidanou hodnotou. Tým podpory nám pomáhá neustále přizpůsobovat náš Agent tak, aby fungoval přesně podle potřeb naší agentury. “
5. Gaya AI (nejlepší pro eliminaci ručního zadávání dat na portálech pojišťoven)
Opakující se úkoly, jako je opakované zadávání stejných informací o klientech do různých portálů pojišťoven, jsou vyčerpávající. Vyčerpávají vaše zaměstnance a vedou k překlepům, které mohou zničit přesnost nabídky. Gaya AI je vytvořena pro agenty, kteří tráví 50 % svého dne jako lidský most mezi AMS a desítkami portálů pojišťoven.
Funguje jako schránka poháněná umělou inteligencí, která eliminuje nutnost ručního přepisování více než 200 stejných políček pro každou jednotlivou nabídku. Na rozdíl od běžných nástrojů pro automatické vyplňování využívá Gaya počítačové vidění a LLM specifické pro pojišťovnictví, aby porozuměla sémantickému významu políček. Rozpozná, že datum účinnosti v jednom portálu je stejné jako datum začátku pojistky v jiném.
Nejlepší funkce Gaya AI:
- Extrahujte data z nestrukturovaných zdrojů, včetně prohlášení dopravců, snímků obrazovky a dokonce i fotografií řidičských průkazů, pomocí pokročilého OCR a počítačového vidění
- Dynamicky mapujte pole pomocí slovníku specifického pro pojišťovnictví, který rozumí odborné terminologii, a zajistěte tak, že data skončí ve správném zaškrtávacím políčku nebo přepínači bez ohledu na uživatelské rozhraní portálu.
- Exportujte záznamy do CSV a rychle získejte seznamy řidičů nebo vozidel z dokumentů dopravců bez ručního čištění tabulek
- Synchronizujte s veřejnými API a webhooky a odesílejte extrahovaná data z dokumentů přímo do vašeho interního CRM nebo proprietárních systémů agentury
Výhody Gaya AI:
- Minimalizuje chyby způsobené nepřesným zadáním, jako jsou zaměněné VIN nebo data narození, které vedou k nepřesným nabídkám a zpožděním při sjednávání pojistných smluv
- Díky jednoduché instalaci rozšíření pro Chrome může váš tým začít nástroj používat okamžitě, bez složité migrace backendu.
- Automaticky se přizpůsobuje změnám rozložení portálu pojišťovny, čímž se vyhýbá častým poruchám, které jsou běžné u tradičních nástrojů RPA (Robotic Process Automation).
Nevýhody Gaya AI:
- V několikastránkových pracovních postupech se mohou chybovosti kumulovat
- Pouze pro stolní prohlížeče Chromium, bez podpory pro mobilní zařízení
Ceny Gaya AI:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gaya AI:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. Informer od Entrinsik (nejlepší pro samoobslužnou business intelligence)
Spoléhání se na datového analytika při každé provozní zprávě zpomaluje rozhodování. Tuto závislost můžete překonat pomocí nástroje Informer od společnosti Entrinsik. Poskytuje totiž manažerům bez technických znalostí rozhraní typu „ukázat a kliknout“ pro práci s jejich vlastními čísly.
Funguje jako samoobslužná analytická vrstva, která je nadřazena vašim stávajícím systémům, jako jsou AMS360 nebo Sagitta. To vám v konečném důsledku umožňuje sloučit data z více zdrojů do jediného živého reportu. Díky tomu se agentura posune od reaktivního reportingu na konci měsíce k proaktivnímu modelu.
V takovém případě může každý producent v reálném čase sledovat své vlastní míry retence, rozdělení provizí a stav pipeline, aniž by musel čekat, až datový analytik vygeneruje vlastní soubor.
Nejlepší funkce nástroje Informer od Entrinsik:
- Vytvářejte ad-hoc reporty pomocí rozhraní typu „ukázat a kliknout“, které umožňuje i uživatelům bez technických znalostí dotazovat se na živé databáze a tabulky, aniž by museli napsat jediný řádek kódu SQL
- Vytvářejte interaktivní dashboardy a působivé vizualizace pomocí nástrojů podporovaných umělou inteligencí, které automaticky transformují surová data do grafů trendů, teplotních map a srovnávacích tabulek
- Řiďte viditelnost dat pomocí zabezpečení na úrovni řádků, které zajistí, že obchodníci uvidí pouze své konkrétní portfolio, zatímco vedení si zachová celkový přehled o všech účtech
- Automatizujte distribuci reportů naplánováním denních nebo týdenních hromadných e-mailů, které zasílají personalizované souhrny výkonnosti každému členovi týmu
Výhody nástroje Informer od Entrinsik:
- Díky vzácné nativní konektivitě s Ellucian Colleague je to vynikající volba pro vysoké školství
- Vysoká spokojenost uživatelů na hlavních recenzních platformách
- Flexibilní možnosti nasazení vyhovují přísným požadavkům na umístění dat
Nevýhody nástroje Informer od Entrinsik:
- Zaostává za konkurencí v hloubce vizualizace a možnostech přizpůsobení dashboardu
- Pokročilé funkce se do značné míry opírají o skriptování v JavaScriptu
Ceny nástroje Informer od Entrinsik:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze nástroje Informer od Entrinsik:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 40 recenzí)
7. Neural Earth (nejlepší pro analýzu klimatických rizik založenou na umělé inteligenci)
Tradiční katastrofické modely jsou v podstatě historickými momentkami – říkají vám, co se stalo v minulosti. Mají však potíže předpovědět, jak se měnící se klima zítra projeví na konkrétní střeše. Neural Earth nahrazuje statické mapy živou rozhodovací vrstvou, která spojuje satelitní snímky, environmentální senzory a vlastní AI, aby kvantifikovala riziko v reálném čase.
Místo toho, aby pojistitel trávil dny ručním porovnáváním zón povodní a oblastí ohrožených lesními požáry, poskytuje tato platforma během několika sekund hodnocení rizik na úrovni nemovitostí pro celou řadu nebezpečí. Je navržena tak, aby abstraktní environmentální data proměnila v jasný operační signál. To pomáhá agenturám a zajišťovnám přizpůsobit své riziko ještě předtím, než dojde k další události.
Nejlepší funkce Neural Earth:
- Vytvářejte skóre rizika pro více druhů nebezpečí, jako jsou povodně, lesní požáry a větrné kalamity, pomocí modelů AI, které analyzují zranitelnost na úrovni nemovitostí namísto obecných průměrů podle PSČ
- Agregujte expozici portfolia, abyste identifikovali a upřednostnili vysoce riziková aktiva v rozsáhlých majetkových portfoliích pro institucionální investory a pojišťovny
- Automatizujte proces posuzování rizik tím, že budete v reálném čase zasílat signály o environmentálních rizicích přímo do stávajících pracovních postupů pro podávání žádostí prostřednictvím architektury založené na API.
- Koordinujte planetární data sjednocením roztříštěných datových sad ze satelitních snímků, vládních záznamů a environmentálních senzorů do jediné platformy pro rozhodovací inteligenci
Výhody Neural Earth:
- Širší krytí více rizik než u specializovaných konkurentů
- Rozhraní v přirozeném jazyce snižuje technickou bariéru pro geoprostorovou analýzu
- Silné uznání v oboru díky strategickým partnerstvím s poskytovateli, jako je Orion180, pro pokročilou analýzu lesních požárů
Nevýhody Neural Earth:
- Hlavní moduly produktu jsou označeny jako „early access“, což naznačuje potenciální nestabilitu platformy.
- Žádné veřejně definované SLA pro dostupnost nebo doby odezvy
Ceny Neural Earth:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Neural Earth:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Acolite AI Agents (nejlepší pro nasazení vlastních AI agentů v pojišťovnictví)
Acolite AI Agents je určen pro agentury, které již překonaly tradiční RPA, ale nemají vývojářské zdroje k vytvoření vlastních LLM pracovních postupů od nuly. Funguje jako AI spolupracovník, kterého můžete nasadit do konkrétních, obtížných provozních mezer – jako je vydávání osvědčení o pojištění (COI) nebo mapování seznamu hodnot (SOV).
Na rozdíl od běžného chatbota jsou tito agenti předem vyškoleni k tomu, aby četli pojistné dokumenty a komunikovali s vaším AMS stejně jako lidský account manager. Stačí agentovi přeposlat e-mail nebo nabídku pojišťovny a agent se na pozadí postará o extrakci dat, vyplnění formulářů a aktualizaci systému.
Nejlepší funkce Acolite AI Agents:
- Automatizujte srovnání nabídek pomocí agentů, kteří extrahují pojistné, limity a spoluúčasti z PDF souborů pojišťoven a sjednotí je do přehledné nabídky pro klienta.
- Zpracovávejte rozpis hodnot (SOV) s agenty, kteří ověřují a standardizují tabulky s více nemovitostmi a upozorňují na chybějící údaje nebo nesrovnalosti pro pojistitele
- Aktualizujte svůj AMS automaticky tím, že agenti AI extrahují údaje o pojistkách z portálů pojišťoven během obnovení, aby byl váš systém záznamů vždy přesný
- Koordinujte podání u pojistitelů pomocí agentů, kteří předvyplňují formuláře ACORD a ověřují žádosti před jejich odesláním na trh
Výhody Acolite AI Agents:
- Navrženo přímo pro pojišťovací pracovní postupy, připraveno k okamžitému použití
- Nastavitelné bez hlubokých technických znalostí
- Zaměřuje se na podporu lidského rozhodování, nikoli na jeho úplné nahrazení
Nevýhody Acolite AI Agents:
- Omezená veřejná dokumentace a recenze uživatelů třetích stran ztěžují srovnání výkonu se staršími zavedenými řešeními.
- Dlouhodobá stabilita a kvalita podpory nejsou tak ověřené jako u zavedených alternativ
Ceny Acolite AI:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Acolite AI Agents:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. LinqCo-Pilot (nejlepší pro digitální networking a sledování potenciálních zákazníků)
Zapomenout na následnou komunikaci s nadějným potenciálním zákazníkem znamená přijít o potenciální tržby a promarnit peníze vynaložené na účast na konferenci. LinqCo-Pilot vám zabrání v tom, abyste tuto chybu udělali. Nahrazuje fyzické vizitky hardwarem s podporou NFC, který spouští okamžité digitální akce.
Jednoduše řečeno, jediným klepnutím na vaši Linq kartu nebo odznak se vaše kontaktní údaje, odkazy na sociální sítě a nástroje pro plánování schůzek odešlou přímo do telefonu potenciálního klienta. Vrstva Co-Pilot pak pomocí AI zajistí administrativní úklid, přepíše vaše stručné poznámky ze schůzky a na základě vašich nedávných interakcí navrhne nejlepší čas pro další kontakt. To zjednodušuje správu klientů.
Nejlepší funkce LinqCo-Pilot:
- Sdílejte kontaktní údaje přes NFC pomocí fyzických karet, průkazů nebo hubů, které umožňují potenciálním zákazníkům okamžitě uložit vaše informace, aniž by museli stahovat aplikaci
- Automatizujte sledování potenciálních zákazníků pomocí AI asistenta, který vás vyzve k oslovení nových kontaktů a poskytne šablony zpráv přizpůsobené kontextu na základě vašich poznámek ze schůzek
- Získejte potenciální zákazníky pomocí formulářů podporovaných umělou inteligencí, které vám umožní naskenovat papírové vizitky nebo jmenovky a automaticky synchronizovat extrahovaná data s vaším CRM.
- Sledujte analytiku interakcí a zjistěte přesně, kdy a kde byl váš digitální profil zobrazen, včetně toho, na které konkrétní odkazy nebo soubory vaši noví kontakty klikli
Výhody LinqCo-Pilot:
- Silná tržní přitažlivost naznačuje osvědčenou shodu produktu s trhem
- Podrobnější analytika a automatizace následných kroků pomocí AI ve srovnání s přímými konkurenty
- Certifikace SOC 2 typu II s podnikovým SSO
Nevýhody LinqCo-Pilot:
- Někteří uživatelé hlásí problémy s kompatibilitou zařízení NFC
- Velké týmy si nemohou poradit samy a musí projít procesem prodeje
Ceny LinqCo-Pilot:
- LinqCo-Pilot Plus: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze LinqCo-Pilot:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Indemn AI (nejlepší pro omnichannelové konverzační AI agenty)
Správa komunikace s klienty prostřednictvím hlasu, chatu, SMS a e-mailu bez jednotné strategie multikanálové komunikace vede k vytváření obrovských komunikačních sil. Klienti jsou frustrovaní, když musí svůj problém opakovat po telefonu poté, co jej již vysvětlili asynchronně, což dává vaší agentuře dojem neorganizovanosti.
Indemn AI sjednocuje externí klientské chaty a zajišťuje, že kontext konverzace následuje klienta. Místo správy čtyř různých izolovaných nástrojů získá váš tým jednotného AI spolupracovníka. Ten dokáže autonomně zvládat rutinní služby související s pojistkami nebo počáteční příjem potenciálních zákazníků, ale přesně ví, kdy předat konverzaci licencovanému člověku s úplným shrnutím toho, co již bylo projednáno.
Nejlepší funkce Indemn AI:
- Analyzujte chování makléřů a tržní trendy díky automatické kategorizaci každé interakce a proměňte data z konverzací v praktické poznatky pro růst agentury
- Zachyťte a rozšiřujte institucionální znalosti tím, že AI vycvičíte na vašich konkrétních marketingových materiálech, dokumentech o zájmu a interních skriptech, aby „mluvila“ jako vaše agentura
- Nasazujte AI Associates napříč všemi kanály, včetně telefonu, e-mailu, SMS a webového chatu, a poskytujte konzistentní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
- Přizpůsobte si pracovní postupy v AI Studio a vytvořte konkrétní pojistné procesy, jako jsou kontroly zájmu pro makléře nebo třídění pojistných událostí pro pojistníky, a to bez nutnosti psát kód
Výhody Indemn AI:
- Zveřejněné výsledky případových studií dokládají skutečný dopad na provoz
- Díky specializaci na pojišťovnictví je nasazení rychlejší než u univerzálních platforem
- Omnichannelové pokrytí snižuje složitost integrace při správě samostatných nástrojů
Nevýhody Indemn AI:
- Chybí hotové předem připravené konektory pro mnoho systémů AMS
- Spoléhá se na externí poskytovatele LLM, kteří zpracovávají údaje o zákaznících
Ceny Indemn AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Indemn AI:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Která alternativa k Outmarket AI je pro vás ta pravá?
Pokaždé, když přidáte další bodové řešení k vyřešení jediného problému, zkomplikujete svůj technologický stack, zvýšíte náklady a ztížíte jeho používání pro váš tým. To nejenže vede k nadměrnému rozšiřování nástrojů a zvyšuje riziko výběru nesprávného softwaru, ale má také dopad na celý stack.
Tento proces nakonec uvězní váš tým v cyklu nekonečné migrace.
Často kladené otázky (FAQ)
Konvergovaný pracovní prostor sjednocuje úkoly, dokumenty a komunikaci do jediné platformy, zatímco bodové řešení je specializovaný nástroj určený k řešení pouze jednoho konkrétního problému. Díky centralizaci vašich operací konvergovaný pracovní prostor eliminuje potřebu přepínat mezi nesouvislými aplikacemi, čímž omezuje roztříštěnou práci a zlepšuje koordinaci týmu.
AI agenti zlepšují řízení pracovních postupů tím, že autonomně provádějí opakující se úkoly na základě konkrétních spouštěčů a událostí v pracovním prostoru. Na rozdíl od základní automatizace se agentická technologie řídí složitými pokyny k vyřizování administrativních rutin, jako je příprava aktualizací pojistných smluv nebo směrování potenciálních zákazníků, což vašemu týmu umožňuje soustředit se na strategii s vysokou přidanou hodnotou a vztahy s klienty.
K rozptýlení kontextu dochází, když jsou projektová data, poznámky o klientech a interní komunikace roztříštěny napříč několika nespojenými aplikacemi. Tato fragmentace je škodlivá, protože vede ke ztrátě informací, nedodržení termínů a značnému plýtvání časem při hledání a záchranných akcích za účelem nalezení správných dokumentů.