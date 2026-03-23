Zpráva společnosti SurveyMonkey ukazuje, že 50 % marketérů používá nástroje umělé inteligence k tvorbě obsahu, 45 % k brainstormingu kreativních nápadů a 40 % k provádění průzkumu.
Ačkoli generativní AI nástroje zjednodušují marketing, stále vyžadují manuální koordinaci a zásahy. Nakonec budete přepisovat zadání, přeskakovat mezi nástroji a ručně kopírovat a vkládat kontext napříč všemi z nich – jev známý také jako AI Sprawl.
To je jen další práce pro již tak přetíženého marketéra.
AI agenti tento problém řeší tím, že provádějí úkoly, koordinují pracovní postupy a samostatně přijímají rozhodnutí. Je to v podstatě jako mít lidského asistenta, který převezme vaše pracovní postupy – s chytrým úsudkem a schopností rozhodovat se.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak vytvořit AI agenty pro marketingové týmy. Zároveň se s vámi podělíme o výhody, příklady použití, příklady a omezení, které byste měli znát, než se do toho pustíte. 🌟
Co jsou AI agenti v marketingu?
AI agenti v marketingu jsou inteligentní softwarové programy, které autonomně provádějí vícestupňové pracovní postupy, uvažují nad úkoly a činí rozhodnutí vaším jménem.
Tyto systémy mohou provádět akce napříč různými propojenými aplikacemi, zlepšovat svůj výkon na základě zpětné vazby a fungovat bez neustálého lidského dohledu.
📌 Příklad: Představte si agenta generujícího obrázky. Řeknete mu: „Vytvoř banner na domovskou stránku pro naši výprodejovou akci Black Friday,“ a agent automaticky:
- Prohledá váš pracovní prostor, aby získal kontext o vašem publiku, podrobnosti o nabídkách a pokyny pro značku
- Vylepšuje text, aby byl čtivý a odpovídal značce
- Generuje více variant bannerů
- Uloží soubory do správných složek nebo aktualizuje vaši knihovnu
Klíčové technologie používané k vytváření AI agentů
AI agenti k fungování využívají kombinaci AI technologií. Zde je stručný přehled:
|Technologie
|Co umí
|Jak to pomáhá marketingovým agentům s umělou inteligencí
|Modely strojového učení (ML)
|Analyzujte rozsáhlé datové sady, abyste odhalili vzorce a předpověděli výsledky
|Pomáhá předpovídat skóre potenciálních zákazníků, optimalizovat nabídky reklam nebo předpovídat výkonnost kampaní
|Zpracování přirozeného jazyka (NLP)
|Umožňuje systémům AI porozumět lidské řeči díky dekódování nuancí, sentimentu a tónu
|Pomáhá analyzovat e-maily zákazníků, recenze nebo komentáře na sociálních sítích za účelem rozpoznání sentimentu a personalizace zpráv
|Generování s využitím vyhledávání (RAG)
|Načte relevantní externí data a předá je modelu LLM pro přesné odpovědi
|Pomáhá načítat data o zákaznících v reálném čase, pokyny pro značku nebo výsledky minulých kampaní z vašeho pracovního prostoru
|Velké jazykové modely (LLM)
|Pokročilé modely NLP trénované na rozsáhlých textových datových sadách, které generují souvislý text, rozumějí pokynům a reagují na složité výzvy
|Pomáhá interpretovat cíle kampaní, psát texty nebo briefy a plánovat vícestupňové pracovní postupy, jako je péče o potenciální zákazníky z inbound marketingu
|API a integrace nástrojů
|Propojení s dalšími systémy (např. CRM, reklamní platformy)
|Pomáhá aktualizovat záznamy v HubSpotu, publikovat příspěvky na sociálních sítích nebo upravovat výdaje na Google Ads přímo z pracovního postupu agenta
📮 ClickUp Insight: 12 % respondentů uvádí, že AI agenti se obtížně nastavují nebo propojují s jejich nástroji, a dalších 13 % říká, že je třeba příliš mnoho kroků jen k tomu, aby s agenty provedli jednoduché úkony.
Data je nutné vkládat ručně, oprávnění je třeba předefinovat a každý pracovní postup závisí na řetězci integrací, které se mohou časem porouchat nebo se posunout.
Dobrá zpráva? Superagenty ClickUp nemusíte „propojovat“ se svými úkoly, dokumenty, chaty nebo schůzkami. Jsou nativně zabudováni do vašeho pracovního prostoru a používají stejné objekty, oprávnění a pracovní postupy jako každý jiný lidský spolupracovník.
Protože integrace, řízení přístupu a kontext jsou ve výchozím nastavení zděděny z pracovního prostoru, mohou agenti okamžitě fungovat napříč nástroji bez nutnosti vlastního propojování. Zapomeňte na konfiguraci agentů od nuly!
AI agenti vs. AI asistenti vs. AI chatboti
AI agenti, chatboti a AI asistenti všichni využívají AI, ale v marketingu slouží k různým účelům:
- AI agenti: Samostatně provádějí celé pracovní postupy. Dejte jim cíl, jako je „Spustit kampaň na péči o potenciální zákazníky z 1. čtvrtletí“, a oni budou analyzovat potenciální zákazníky, přistupovat k vaší e-mailové platformě, realizovat kampaň a upravovat výkon v reálném čase – bez lidského zásahu
- Chatboty s umělou inteligencí: Zpracovávají hlavně předem připravené konverzace. Například bot odpovídá na dotazy ohledně cen a domluví si ukázku, pokud potenciální zákazník splňuje podmínky. Jakmile konverzace skončí, úkol je splněn
- AI asistenti: Marketingové nástroje s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT nebo Claude, vám pomohou generovat obsah nebo vymýšlet nápady. Jsou užitečné, ale k tomu, aby fungovaly, vyžadují neustálý lidský zásah
📚 Číst více: Jak využít AI k automatizaci úkolů
AI agenti vs. tradiční marketingová automatizace
AI agenti jsou autonomní (to nelze dostatečně zdůraznit). Jakmile stanovíte cíl, plánují, provádějí a iterují napříč nástroji bez nutnosti postupného lidského zásahu.
Navíc si zachovávají kontextové povědomí a paměť, přizpůsobují se změnám v pracovním postupu, samy se učí z výsledků a dokonce předvídají další kroky (např. předpovídají a optimalizují výkonnost kampaně).
Tradiční nástroje pro automatizaci marketingu naproti tomu fungují podle striktních pravidel typu „pokud-pak“, která nastavíte předem. Vyžadují ruční úpravy a nejsou schopny zapamatovat si kontext.
Nezapomeňte, že jsou velmi reaktivní. Jistě, pomohou vám optimalizovat výkon kampaně, ale pouze poté, co jim řeknete, co mají dělat.
Výhody AI agentů pro marketingové týmy
Využití AI agentů ve vašich marketingových procesech nabízí řadu výhod:
- Zvyšuje zapojení zákazníků: AI agenti analyzují chování zákazníků v reálném čase (kliknutí na webu, doba strávená na stránce, předchozí interakce), aby bez prodlení poskytovali personalizovaná doporučení obsahu a nabídky
- Neustálé zlepšování: Pomocí strojového učení a zpětnovazebních smyček přizpůsobují agenti s umělou inteligencí svou vlastní logiku, aby se přeučili, zlepšili svůj výkon a splnili vámi stanovené úrovně KPI
- Autonomní provádění víceúrovňových úloh: AI agenti využívají logické uvažování k rozložení obecného cíle na posloupnost úkolů napříč několika systémy. To umožňuje manažerům delegovat celé pracovní postupy namísto detailního řízení jednotlivých kroků
- Automatizované inteligentní analýzy: Agenti prohledávají vaše CRM, sociální sítě a webová data, aby identifikovali vzorce a navrhli nejvhodnější další krok. Získáte praktické závěry, místo abyste se sami museli prohrabávat surovými daty v tabulkách
- Škálovatelné provádění: Účinnost marketingu klesá s přibývajícími nástroji, členy týmu a kanály. AI agenti zefektivňují vaše marketingové aktivity tím, že koordinují nástroje a kanály, které by se jinak s růstem vaší firmy staly neovladatelnými
- Nižší náklady na získávání zákazníků: Díky optimalizaci nabídek, cílení a sdělení na základě signálů o konverzi v reálném čase snižují agenti s umělou inteligencí zbytečné výdaje na publikum s nízkou nákupní intenzitou
- Napodobujte lidskou spolupráci: AI agenti komunikují s ostatními agenty nebo systémy, sdílejí kontext, předávají úkoly a koordinují pracovní postupy – podobně jako spolupracují členové lidského týmu napříč rolemi
📮 ClickUp Insight: 30 % zaměstnanců věří, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin na soustředěnou práci.
I ty malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny ušetřené týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který lze věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji. 💯
S AI Super Agents a ClickUp Brain od ClickUp můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a přeměnit poznámky z jednání na konkrétní kroky – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % konsolidací tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem dat, který se snáze spravuje a škáluje.
Podrobný návod: Jak vytvořit AI agenty pro marketing
I když si můžete vždy vybrat předem připraveného marketingového agenta s umělou inteligencí z adresáře marketingových agentů ClickUp, vytvoření vlastního vám nabízí větší kontrolu a možnosti přizpůsobení. Navíc vytvoření agenta od nuly není nijak technicky náročné, pokud máte k dispozici správné nástroje.
Software pro řízení marketingových projektů ClickUp nejen automatizuje každodenní pracovní postupy, ale také vám umožňuje vytvářet jednoduché i složité AI agenty během několika minut.
Zde je podrobný návod, jak vytvořit AI agenta pro marketingové týmy. A pokud se lépe učíte vizuálně, v tomto videu jsme také popsali standardní proces, který je vhodný pro jakýkoli tým:
Krok 1: Identifikujte opakující se marketingové úkoly
Začněte tím, že si ujasníte účel agenta. Vytváříte ho za účelem zrychlení tvorby obsahu, rozšíření provádění kampaní nebo zlepšení reportingu?
Jakmile je cíl stanoven, prozkoumejte pracovní postupy, které s ním souvisejí. Hledejte konkrétní marketingové úkoly, které:
- Vyskytují se často (tj. úkoly s velkým objemem)
- Opakujte napříč kanály nebo kampaněmi
- Vyčerpejte čas a energii svého týmu
- Jsou náchylní ke zpožděním, lidským předsudkům nebo chybám
Mezi opakující se úkoly v rámci pracovního postupu tvorby obsahu patří například výzkum klíčových slov, vytváření osnov nebo prvních návrhů a analýza obsahu konkurence.
Jakmile víte, co chcete automatizovat, můžete přesně definovat, co bude agent dělat.
🚀 Výhoda ClickUp: Místo toho, abyste se snažili vizualizovat pracovní postupy v hlavě, použijte tabule ClickUp! Poskytují neomezený prostor pro zmapování vašich marketingových procesů a odhalení úzkých míst, jako jsou zablokované úkoly nebo chaotické předávání.
Na těchto tabulkách můžete:
- Prvky typu drag-and-drop: K sestavení svého toku použijte tvary, šipky, poznámkové lístky a textová pole
- Spolupracujte v reálném čase: Označujte členy týmu a společně brainstormujte
- Vložte dokumenty: Přidejte stávající standardní operační postupy a příručky značky pro kontext
- Převést na úkoly: Proměňte poznámkové lístky přímo v konkrétní úkoly a začněte vytvářet svého agenta
Vytvořte více tabulek pro různé marketingové pracovní postupy a přehledně je uspořádejte na jednom místě pomocí ClickUp Whiteboards Hub.
👀 Věděli jste? K plánování celé architektury AI agentů můžete využít také tabule ClickUp! Například si vizuálně znázorněte, jak agent pro obsah předává práci agentovi pro distribuci, který následně spustí analytického agenta.
Krok 2: Definujte cíle agenta
Bez jasných provozních pokynů se agenti odchýlí od svého zamýšleného účelu a přinášejí nekonzistentní výsledky.
Jasně tedy definujte, jak se musí každý AI agent chovat, a stanovte mu hranice, které zahrnují:
- Osobnost agenta: Osobnost, kterou váš agent přijímá pro komunikaci a rozhodování. Příklad: „Jste optimalizátor kampaní založený na datech, který mluví přímo a upřednostňuje návratnost investic před kreativitou“
- Odpovědnosti: Uveďte všechny úkoly, které je agent oprávněn provádět. Příklad: „Denně sledovat výkonnost reklam, upravovat nabídky u klíčových slov s nízkým výkonem a informovat tým, pokud CTR klesne pod 2 %“
- Kapacita paměti: Určete, jaké informace by si agent měl pamatovat a znovu využívat při plnění úkolů. Příklad: „Zapamatuj si data z kampaní za posledních 30 dní, použité segmenty zákazníků a předchozí optimalizační rozhodnutí“
- Úrovně autonomie: Určete, jak samostatně bude agent fungovat. Příklad: „Plná autonomie pro úpravy nabídek do 500 $; u změn nad 500 $ vyžadovat schválení“
- Ochranná opatření: Stanovte hranice, abyste předešli chybám nebo zneužití. Příklad: „Nikdy nezastavujte kampaně bez lidského schválení; na testy nevynakládejte více než 10 % denního rozpočtu“
- Dostupné nástroje: Externí systémy nebo API, které lze využít. Příklad: „API Google Ads pro změny nabídek, Google Analytics pro údaje o výkonu, Slack pro oznámení“
- Požadovaná oprávnění: Úrovně přístupu potřebné pro výše uvedené nástroje. Příklad: „Přístup pro čtení a zápis k reklamnímu účtu; oprávnění ve Slacku pouze pro publikování“
- Metriky úspěchu: Sledovatelné KPI pro měření výkonu agenta. Příklad: „Je třeba udržet CTR nad 2,5 %“
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp vám umožňuje vytvořit Super agenta tím, že jednoduše popíšete, co chcete, běžnou angličtinou – a pak vás provede zbytkem.
Začnete v AI Hubu platformy → „New Super Agent“, zadáte příkaz typu „Vytvoř agenta, který vyhodnocuje výkonnost kampaně a upozorňuje na rizika“ a nástroj se postará o zbytek. Položí vám doplňující otázky k upřesnění rozsahu, chování a přístupu a poté automaticky nakonfiguruje nastavení agenta.
V pozadí se vaše zadání promění v funkčního agenta s:
- Jasné pokyny, jak by se měl chovat
- Přístup ke správným úkolům, dokumentům a datům v pracovním prostoru
- Definované nástroje, které může používat, a akce, které může provádět
Jakmile je agent vytvořen, je okamžitě připraven k použití. Můžete mu posílat zprávy, označovat ho v úkolech nebo spouštět podle plánu a vylepšovat ho můžete pouhým chatováním s ním nebo úpravou jeho profilu.
Představte si tento proces takto: Jednoduše popíšete úkol, který je třeba splnit, a ClickUp z něj vytvoří agenta, který tuto práci skutečně zvládne.
Krok 3: Propojte zdroje dat
AI agenti fungují dobře pouze tehdy, mají-li přístup k přesným, čistým a úplným datům. Bez nich budou činit špatná rozhodnutí nebo se zcela zastaví.
Určete všechny potřebné zdroje dat pro konkrétní cíl vašeho agenta. Například agent pro reporting kampaní potřebuje přístup k nástrojům pro analýzu dat, zatímco agent pro SEO optimalizaci musí být integrován s platformami pro výzkum klíčových slov.
⚠️ Upozornění: Propojení zbytečných systémů vede k rušivým vlivům, nekonzistentním výstupům a pomalejšímu zpracování. Vyhněte se integraci datových zdrojů, které nepřinášejí významnou přidanou hodnotu pro funkci agenta.
Zde je několik běžných zdrojů dat, na které se marketingoví AI agenti často spoléhají:
- CRM systémy pro profily zákazníků, hodnocení potenciálních zákazníků, fáze obchodů a historii interakcí
- Nástroje pro řízení marketingových projektů pro sledování stavu kampaní, kalendáře obsahu, termíny úkolů a přidělování úkolů týmu
- E-mailové a komunikační nástroje pro sledování míry otevření a prokliku e-mailů, konverzací a odpovědí zákazníků
- Reklamní platformy pro metriky výkonu placených kampaní, údaje o výdajích, cílení na publikum a sledování konverzí
- Analytické nástroje pro návštěvnost webových stránek, chování uživatelů a míru opuštění nákupního košíku
- Úložiště obsahu pro hlas značky, pokyny, materiály, šablony a kreativní soubory
🚀 Výhoda ClickUp: Propojte své AI superagenty v ClickUp s více než 1 000 nativními aplikacemi, jako jsou Slack, HubSpot, Google Drive a Figma, pomocí integrací ClickUp bez nutnosti programování. Stačí je zapnout a získáte přístup ke strukturovaným i nestrukturovaným datům ze svého stávajícího technologického stacku.
Alternativně můžete použít nástroj pro vytváření vlastních API od ClickUp a propojit agenty s proprietárními nebo staršími nástroji bez nutnosti rozsáhlého vývoje.
Krok 4: Navrhněte podněty a akce
Nakonec je čas převést cíle vašeho agenta do přesných pokynů k provedení. To vyžaduje napsání jasných pokynů a definování akcí agenta s umělou inteligencí.
Ale pozor, nepíšeme zde základní pokyny pro ChatGPT nebo Gemini.
Spíše vytváříte opakovatelný rámec, který definuje, jak agent uvažuje, jaké nástroje spouští a jak přesně by měla být strukturována finální data.
K tomu je třeba popsat následující klíčové komponenty:
- #Přehled: Pro kontext znovu popište osobnost agenta a jeho hlavní roli. Například: „Jste tvůrcem kreativních materiálů pro marketingové blogy. Vytváříte vizuály v duchu značky na základě osnov blogů a směrnic značky“
- #Cíle: Uveďte 2–3 měřitelné výsledky, na které se agent zaměřuje při každém spuštění. Tím se jeho rozhodování zaměří na dopad na podnikání, nikoli pouze na splnění úkolu. Například: „Vytvořit 3 varianty obrázků pro každou sekci blogu, přesně sladit barvy a fonty značky a dodat materiály v požadovaných formátech a velikostech“
- #Pokyny: Rozdělte pracovní postup na očíslované kroky, které agent provede, včetně toho, kdy má načíst data, učinit rozhodnutí nebo spustit akce. Například: „Načti výstup blogu a stylový průvodce značky ze složky. Identifikuj 3 klíčové vizuální momenty z osnovy (hlavní obrázek, oddělovače sekcí, CTA). Vytvoř tři varianty pro každý vizuální moment s použitím našich značkových barev. Exportuj jako PNG a ulož do složky_1.“
- Výstupní formát: Přesně určete, jak by měly výsledky vypadat. Například JSON pro strojově čitelná data, formátované tabulky pro reporty, nezbytné klikatelné odkazy na materiály atd.
- #Příklady: Uveďte 1–2 páry vstupů a výstupů znázorňující reálné scénáře, které poslouží k trénování a usměrňování chování agenta
- #Omezení: Stanovte jasné limity pro chování, využití dat nebo akce, abyste předešli halucinacím a rozšiřování rozsahu. Například: „Nikdy nepoužívej stockové fotky. Generuj pouze originální vizuály“
🧠 Zajímavost: Shakey, vyvinutý na konci 60. let, byl prvním mobilním robotem se schopností logického uvažování. Zatímco jiné stroje potřebovaly podrobné pokyny, Shakeymu stačilo říct „posuň kostku“ a on si sám vypočítal cestu. Jméno dostal proto, že se silně kýval.
Krok 5: Testujte a vylepšujte
Před nasazením AI agentů je důkladně otestujte, abyste změřili jejich přesnost, výkon a spolehlivost.
Zde jsou čtyři způsoby, jak začít:
- Nejprve otestujte v reálných scénářích: Nechte svého AI agenta několikrát projít skutečnými marketingovými pracovními postupy. Pokud se jedná o generátor obsahu pro blog, zadejte mu 10 různých témat a zkontrolujte, zda každý výstup odpovídá vašim pokynům. Podobně, pokud jste vytvořili optimalizátor kampaní, otestujte jej na různých sadách reklam s různými údaji o výkonu
- Zapojte svůj tým: Sdílejte agenta s lidmi, kteří ho budou skutečně denně používat – autory obsahu, správci sociálních médií nebo obchodními zástupci. Oni odhalí mezery nebo okrajové případy, které by vám mohly uniknout
- Vytvořte varianty agentů: Vytvořte 2–3 verze s mírně odlišnými podněty nebo pokyny. Zadejte do každé z nich stejné vstupy a zjistěte, která verze přináší nejlepší výsledky
Jakmile to uděláte, změřte efektivitu pracovního postupu i výkon agenta, abyste je mohli dále vylepšovat.
🚀 Výhoda ClickUp: Využijte dashboardy ClickUp k monitorování výkonu agentů pomocí sledování KPI v reálném čase. Sledujte nárůst efektivity, doby odezvy a úroveň přesnosti, abyste zachytili neočekávané chování dříve, než se z něj stane lavina.
Pomocí widgetů s funkcí drag-and-drop můžete snadno vytvářet vlastní dashboardy a vizualizovat tak nejdůležitější data.
Spojte své ClickUp Dashboards s AI Cards pro chytřejší přehledy. Místo ručního prohlížení grafů použijte AI Brain Cards k zadání vlastních dotazů, jako je „Identifikuj vzorce chyb z tohoto týdne“, a získejte automatické souhrny a doporučení okamžitě.
Krok 6: Nasazení napříč týmy
Zaveďte agenta do konkrétních pracovních postupů, pro které byl navržen, a poté jeho využití postupně rozšiřujte. Například agent pro tvorbu obsahu může začít u blogového týmu a poté se rozšířit na podporu příspěvků na sociálních sítích a reklamních textů.
Klíčem ke stabilnímu výkonu agenta je průběžné monitorování. Pravidelně sledujte relevantní KPI a veďte záznam změn, abyste věděli, které změny v pokynech nebo konfiguraci vedly ke zlepšení.
Na závěr vytvořte jednoduché zdroje, které vašemu týmu pomohou nový nástroj přijmout. Může se jednat o krátká demo videa, průvodce rychlým startem nebo interní dokumentaci pro běžné úkoly.
🚀 Výhoda ClickUp: Školení vašeho týmu je klíčovou součástí nasazení AI agentů a díky ClickUp Clips je to hračka. Nahrajte svou obrazovku při používání AI agenta a sdílejte video přímo se svým týmem. To umožňuje každému učit se vlastním tempem a vrátit se ke školení, kdykoli potřebuje osvěžit znalosti.
Klíčové příklady využití AI agentů pro marketingové týmy
Abychom vám lépe přiblížili, jak marketingoví agenti s umělou inteligencí automatizují úkoly, podívejme se na některé z nejvýznamnějších případů použití:
1. Optimalizace kampaně
Marketingové kampaně generují obrovské množství dat – kliknutí, konverze a vzorce interakce. Je nemožné tyto metriky sledovat ručně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a optimalizovat kampaně v reálném čase.
AI agenti vám pomohou:
- Sledujte výkonnost kampaní napříč různými kanály, jako jsou reklamy, e-maily a sociální sítě
- Vyhodnoťte reakce různých segmentů publika
- Automatizujte nabídky tím, že zvýšíte nabídky na klíčová slova s vysokou konverzí a snížíte výdaje na ta, která nepřinášejí očekávané výsledky
- Identifikujte úspěšné kreativní prvky tím, že v reálném čase zjistíte, které nadpisy nebo vizuály nejvíce rezonují u vašeho publika
- Vytvářejte souhrny výkonnosti namísto ručního sestavování reportů
🎥 Zde je návod, jak ClickUp Super Agent poskytuje komplexní výzkumné zprávy na vyžádání.
🤝 Případová studie: Plánování akcí s využitím umělé inteligence s týmem superagentů
Anna Bullock, spoluzakladatelka agentury ABx2 a ověřená konzultantka ClickUp, využila Super Agents k realizaci celé kampaně pro komunitní organizaci. Místo toho, aby práci spravovala prostřednictvím e-mailů, dokumentů a tabulek, vše uspořádala v pracovním prostoru ClickUp a pro každou fázi kampaně vytvořila specializované Super Agents.
Jeden agent se staral o oslovování sponzorů a následnou komunikaci, zatímco druhý prověřoval zaslané příspěvky a připravoval obsah od nápadu až po finální verzi připravenou k publikování. Agent na vyšší úrovni, fungující jako „COO“, koordinoval průběh celé kampaně.
Každý agent pracoval ve stejném kontextu pracovního prostoru – úkoly, dokumenty a aktualizace –, takže nic neuniklo.
Výsledky: Rychlejší realizace kampaní, konzistentní následné aktivity a plně koordinovaný plán akcí bez nutnosti ručního sledování!
👉🏼 Zde je ukázka jejího postupu:
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony marketingových plánů pro vytvoření a realizaci dokonalé marketingové strategie
2. Tvorba obsahu a SEO
Zatímco tvorba obsahu je kreativní proces, agenti s umělou inteligencí mohou převzít opakující se operativní úkoly, které obvykle zpomalují práci autorů obsahu, editorů, manažerů a stratégů.
Umí:
- Vytvořte SEO osnovy včetně klíčových slov, počtu slov a návrhů interních odkazů
- Připravte si první návrhy, abyste autorům poskytli pevný výchozí bod
- Projděte si stávající obsah a navrhněte vylepšení týkající se použití klíčových slov, nadpisů nebo chybějících částí
- Sledujte hodnocení a metriky zapojení u publikovaného obsahu
- Vytvářejte metadata, jako jsou tagy titulků, meta popisy a schématické značky pro každý příspěvek
🎥 Chcete-li vidět, jak to funguje, tady je krátký návod 👇
📚 Číst více: Jak využít AI v content marketingu
3. Správa potenciálních zákazníků
Ruční hledání potenciálních zákazníků ve formulářích, e-mailech a reklamách je minulostí. Díky AI agentům můžete nyní automatizovat získávání a kvalifikaci potenciálních zákazníků.
Toto dělají agenti s umělou inteligencí:
- Prohledávejte různé zdroje, jako jsou profesní sítě a databáze, abyste našli potenciální zákazníky, kteří odpovídají vašemu ICP
- Upřednostňujte potenciální zákazníky na základě analýzy firmografických údajů, signálů chování a historie interakcí
- Obohaťte záznamy v CRM shromažďováním dalších podrobností o potenciálních zákaznících
- Vytvářejte vlastní sekvence pro e-mail a LinkedIn a oslovujte konkrétní segmenty
- Shrňte aktivitu potenciálních zákazníků, aby měly prodejní týmy jasný kontext ještě předtím, než je osloví
📚 Číst více: Jak využívat AI v marketingu: účinné příklady
4. Sledování značky a sociálních médií
Můžete nastavit AI agenty tak, aby sledovali zmínky o značce a odhalovali poznatky dříve, než se promění v krize nebo promarněné příležitosti.
Tito agenti:
- Sledujte platformy jako Reddit, LinkedIn a recenzní weby, zda se na nich objevují zmínky o značce
- Analyzujte sentiment a zjistěte, zda jsou konverzace pozitivní, negativní nebo neutrální
- Identifikujte trendy tím, že odhalíte, o čem zákazníci často diskutují, na co se ptají nebo na co si stěžují
- Sledujte konkurenty a zjistěte, jak se o nich mluví na trhu
- Analyzujte vzorce zapojení, abyste zjistili, které typy obsahu fungují nejlépe
📚 Přečtěte si více: Jak využít AI pro automatizaci marketingu (příklady použití a nástroje)
5. Hypersonalizované zákaznické zážitky
Moderní zákazníci očekávají, že značky budou znát jejich preference, ale zajistit to v dostatečném měřítku je obtížné.
AI agenti mohou pomoci:
- Analyzujte chování na vašem webu nebo v e-mailech a okamžitě přizpůsobujte marketingové zprávy
- Doporučujte produkty na základě vzorců procházení, předchozích nákupů a historie interakcí
- Zachovejte kontext, aby byl uživatelský zážitek plynulý i při přechodu z e-mailu na váš web
- Navrhujte nabídky, jako jsou personalizované slevové kódy nebo pobídky k upgrade pro každý segment zákazníků
- Upravte tón a hloubku sdělení podle toho, v jaké fázi zákaznické cesty se potenciální zákazník nachází
👀 Věděli jste, že... Slovo „robot“ pochází z české divadelní hry z roku 1920 s názvem Rossumovi univerzální roboti (R. U. R. ) od Karla Čapka. „Roboti“ je odvozeno od slova „robota“, což znamená nucená práce nebo dřina.
V této hře jsou roboti ve skutečnosti bioinženýrsky vytvořené bytosti bez duše, které mají lidské tělo z masa a kostí. Nakonec se vzbouří a vyhladí celé lidstvo.
Příklady AI agentů pro marketing
Podívejme se nyní na několik příkladů, abychom pochopili, jak vám usnadňují život:
1. Agent pro správu e-mailů
Agent pro správu e-mailů od ClickUp zvládá chaos v přeplněné doručené poště tím, že automaticky třídí a přesměrovává zprávy.
Některé klíčové funkce tohoto AI agenta:
- Třídění a prioritizace příchozích e-mailů: Automaticky třídí e-maily podle úrovně priority na základě odesílatele, signálů naléhavosti a klíčových slov
- Odpovědi s ohledem na kontext: Vytvářejte návrhy odpovědí s využitím kontextu z e-mailové konverzace, souvisejících úkolů nebo jakýchkoli informací ve vašem pracovním prostoru ClickUp
- Automatické směrování: Přiřazuje e-maily vyžadující akci správnému členovi týmu, včetně celé historie konverzace a štítků priority
2. Manažer pro zapojení komunity
Manažer komunitního zapojení ClickUp posouvá monitorování značky o krok dál – sleduje konverzace a automaticky na ně reaguje, aby pomáhal budovat vztahy.
Některé klíčové funkce tohoto AI agenta:
- Sledování konverzací: Sleduje diskuze, komentáře a zpětnou vazbu napříč komunitními platformami
- Kategorizace zpětné vazby: Seskupuje zprávy do témat, jako jsou připomínky, dotazy, žádosti nebo pochvaly
- Příspěvky zaměřené na hodnotu: Vytváří odpovědi s konkrétními postřehy a datovými body namísto obecných odpovědí
Časté chyby při vytváření marketingových AI agentů
Vytvoření prvního AI agenta je vzrušující, ale většina týmů naráží na tyto úskalí. Na co si dát pozor:
|Častá chyba
|Jak tomu předejít
|Definování vágních cílů AI agenta, jako je „Vylepšete moje kampaně“
|Vytvořte profil, sepište hlavní úkoly a stanovte měřitelné cíle (např. „Vytvořit jeden blogový příspěvek týdně“).
|Zadávání nekvalitních dat nebo integrace nesprávných zdrojů
|Propojte pouze zdroje, které agent potřebuje. Agent pro tvorbu reklamních textů nepotřebuje přístup k vaší e-mailové platformě.
|Psaní složitých pokynů
|Místo toho, abyste všechny detaily vměstnali do jednoho dlouhého pokynu, rozdělte zadání do přehledných částí, jako je přehled, cíle, pokyny, výstupní formát a omezení. Pokud je samotný pracovní postup složitý, rozdělte jej mezi více agentů.
|Vynechání řádného testování
|Otestujte agenta v několika reálných scénářích. Vyzkoušejte různé vstupy, okrajové případy a variace požadavků, abyste zjistili, jak se agent chová. Zapojte členy týmu, aby odhalili problémy s použitelností.
|Odstranění lidského dohledu z akcí s vysokými riziky
|U citlivých úkolů zařaďte kontrolní body s lidskou revizí. Nechte agenta analyzovat data, ale konečné schválení ponechte na členovi týmu.
Omezení marketingových agentů s umělou inteligencí
Ačkoli marketingoví AI agenti dokážou snadno automatizovat složité úkoly, mají určitá omezení:
- Zkreslení trénovacích dat: AI agenti se učí z historických dat, která mohou obsahovat zkreslení. To může nechtěně vést ke zkreslenému zacílení na publikum nebo k nesprávným předpokladům ohledně sdělení
- Problém „černé skříňky“: Může být obtížné přesně pochopit, jak některé systémy umělé inteligence dospívají ke konkrétním doporučením nebo výstupům
- Problémy s ochranou osobních údajů: Agenti se opírají o velké objemy zákaznických dat. Bez přísných kontrol přístupu riskují organizace vyzrazení citlivých informací nebo porušení zásad správy dat
Nástroje pro vytváření a správu AI agentů pro marketing
Může to znít technicky, ale k vytvoření AI agentů nepotřebujete inženýrský titul. K tomu, abyste to zvládli, vám stačí pár nástrojů bez nutnosti programování, spolehlivá AI platforma a uživatelsky přívětivé rozhraní.
1. ClickUp Brain
ClickUp Brain je nativní AI asistent ClickUpu. Pomáhá marketérům plánovat, nasazovat a spravovat AI agenty bez jakýchkoli technických znalostí. Kromě samotných agentů vylepšuje celý váš pracovní prostor funkcemi, které zjednodušují i ta nejsložitější nastavení agentů.
Podívejme se, jak na to:
Vnímání kontextu + paměť
ClickUp Brain je hluboce integrován do vašeho pracovního prostoru, což znamená, že automaticky rozumí vašim úkolům, komentářům, dokumentům, pracovním postupům a projektům, aniž byste museli ručně kopírovat a vkládat kontext.
Díky aktualizaci v reálném čase pracují vaši agenti vždy s nejnovějšími informacemi. Když se změní priority kampaně nebo přijdou noví potenciální zákazníci, Brain zůstává v obraze – není třeba ho znovu informovat. Tím je zajištěno, že výstup každého agenta vychází z nejnovějších faktů.
AI agenti a automatizace
Zatímco agenti zefektivňují marketingovou práci, AI agenti od ClickUp zefektivňují především to, jak je vytváříte:
- AI agenti Autopilot: Vytvořte si vlastní agenty Autopilot k automatizaci akcí na jednom místě (například v seznamu, složce nebo prostoru v ClickUp). Stačí nakonfigurovat jejich spouštěče a akce a můžete začít. Ideální pro automatizaci běžných úkolů, jako je optimalizace e-mailových kampaní, generování potenciálních zákazníků, hodnocení potenciálních zákazníků, vyhledávání influencerů atd. (za předpokladu, že veškerý kontext je obsažen na jednom místě)
- AI Super Agents: Vytvořte přesně to, co potřebujete, pomocí pokynů v přirozeném jazyce. Brainstormujte schopnosti agenta, vytvářejte persony a generujte struktury výzev pouhým chatováním s nástrojem pro tvorbu agentů v přirozeném jazyce
- Certifikovaní agenti : Certifikovaní agenti ClickUp jsou vytvářeni, důkladně testováni a udržováni pro vás odborníky na AI společnosti ClickUp. Můžete si je vybrat prostřednictvím jednoho z balíčků: Nákup za agenta: Zahrnuje průběžnou údržbu, eskalovanou podporu pro rychlejší řešení a neomezené kredity. ClickUp Accelerator : Můžete si zakoupit balíček superagentů navržených a vytvořených našimi odborníky. Například balíček superagentů pro projektové řízení nebo pro produkty a vývoj.
- Nákup za jednotlivého agenta: Zahrnuje průběžnou údržbu, eskalovanou podporu pro rychlejší řešení problémů a neomezený počet kreditů.
- ClickUp Accelerator : Můžete si zakoupit balíček Super Agentů navržených a vytvořených našimi odborníky. Například balíček Super Agentů pro projektové řízení nebo pro produkty a vývoj.
- Nákup za jednotlivého agenta: Zahrnuje průběžnou údržbu, eskalovanou podporu pro rychlejší řešení problémů a neomezený počet kreditů.
- ClickUp Accelerator : Můžete si zakoupit balíček Super Agentů navržených a vytvořených našimi odborníky. Například balíček Super Agentů pro projektové řízení nebo pro produkty a vývoj.
V tomto duchu vám představujeme Super agenty ClickUp pro marketing, které můžete začít používat hned teď 👇
Certifikovaný agent ClickUp získal 96 bodů ze 100 v přímém srovnání projektových plánů připravených k realizaci.
Nejbližší konkurent dosáhl 61 bodů, zatímco většina ostatních se pohybovala v rozmezí 40 až 50 bodů.
Pro jednoduché, rutinní úkoly, které nevyžadují plnohodnotného AI agenta, použijte ClickUp Automations. Ty fungují na principu „spouštěč-podmínka-akce“. Například: „Když je úkol dva dny po termínu a má vysokou prioritu, přiřaďte jej manažerovi a označte ho.“
📚 Přečtěte si více: Jak marketingový tým ClickUp využívá ClickUp
2. n8n
n8n je open-source platforma pro automatizaci pracovních postupů založená na uzlech, která vám umožní vytvářet komplexní marketingové AI agenty – ideální pro technické odborníky nebo experty na automatizaci pracovních postupů. Svého agenta můžete propojit s více než 500 integracemi, naplánovat architekturu s více agenty pro komplexní pracovní postupy a vytvářet agentní pracovní postupy s velkou flexibilitou.
Chcete-li vytvořit AI agenta v n8n, musíte nejprve vytvořit uzel, který řídí chování vašeho agenta. Poté přidejte LMM a paměťový uzel podle svého výběru, integrujte jej do svého technologického stacku a po důkladném testování agenta nasadíte.
3. Zapier
Zapier je další oblíbená platforma pro AI agenty, která umožňuje delegovat práci na chytré asistenty bez náročného programování. Stačí popsat konkrétní úkoly, které má agent vykonávat, propojit ho s vaším datovým cloudem a dalšími relevantními nástroji, a je připraven k nasazení.
Díky Zapieru můžete své agenty integrovat s více než 8 000 nativními aplikacemi a dokonce celý proces nastartovat pomocí předem připravené šablony AI agenta, abyste rychle automatizovali stávající pracovní postupy.
📚 Číst více: Nejlepší nástroje pro AI agenty
Vytvářejte pokročilé marketingové AI agenty s ClickUp
Nezáleží na tom, jak silná nebo jedinečná je vaše marketingová strategie. Pokud jsou vaše pracovní postupy chaotické, repetitivní a náročné na práci, vaše marketingové úsilí nikam nepovede.
S ClickUpem můžete vytvořit a škálovat své první marketingové AI agenty, aniž byste se dotkli jediného řádku kódu.
Zatímco Brain se postará o náročnou technickou stránku, Converged AI Workspace od ClickUp sjednotí vaše úkoly, znalosti a konverzace na jednom místě, aby vaši agenti mohli podávat co nejlepší výkon.
Často kladené otázky (FAQ)
AI agenti přebírají opakující se marketingové procesy, včetně analýzy kampaní, přípravy obsahu, reportingu, kvalifikace potenciálních zákazníků a sledování interakcí se zákazníky. Automatizace operativních úkolů a analýzy dat umožňuje marketérům více se soustředit na strategii, kreativitu a rozhodování.
Výběr nejlepší platformy pro tvorbu agentů pro marketing závisí na úrovni složitosti agenta a požadovaných technických znalostech. Pokud chcete pracovat bez programování, ClickUp a Zapier nabízejí robustní funkce NLP pro návrh agentů pomocí pokynů v přirozeném jazyce. Pro marketéry s technickými znalostmi je skvělým nástrojem n8n.
Potřebujete hlavně dovednosti v oblasti návrhu pracovních postupů, porozumění marketingovým procesům a schopnost psát jasné pokyny. Znalost programování je sice výhodou, ale na platformách bez nutnosti programování, jako je ClickUp, není vyžadována.
AI dokáže automatizovat operativní marketingové úkoly, jako je analýza, reporting a tvorba obsahu, ale nemůže nahradit lidské marketéry. Strategické plánování, positioning značky, kreativní směřování a porozumění zákazníkům stále vyžadují lidský úsudek a zkušenosti.
Připojení externích AI agentů je v ClickUp docela snadné. Přejděte do postranního panelu App Center a klikněte na Agenti. Vyberte možnost Externí AI agent. Budete muset vyhledat konkrétního agenta (například Cursor nebo Codegen), kliknout na Připojit a postupovat podle pokynů daného poskytovatele k nastavení – často včetně API klíčů nebo přístupu k externímu účtu. Po připojení lze agenta spustit z úkolů, zmínek nebo automatizací. Nastavení je jednoduché, ale v závislosti na nástroji může vyžadovat určitou konfiguraci.
Začněte zmapováním svých současných pracovních postupů, abyste odhalili úzká místa. Definujte jasné a měřitelné cíle pro své agenty, napište strukturované pokyny a neustále sledujte výkon, abyste mohli provádět nezbytné úpravy.
Strategie značky, krizová komunikace a citlivé interakce se zákazníky by nikdy neměly být plně automatizovány. Tyto oblasti vyžadují lidské nuance a rozhodování, které AI nedokáže spolehlivě napodobit.